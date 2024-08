10 Maak Alternatieven om Workflows & Processen te Automatiseren in 2024

Verschillende teams hebben behoefte aan verschillende werkstromen . Maar bijna elk team wenst minder druk werk. Door alledaagse taken en workflows te automatiseren, kan die wens werkelijkheid worden.

Make is een van de populairste Integration Platform as a Service (iPaaS) tools om werk te automatiseren in 2024.

Make's no-code platform biedt krachtige tools voor het ontwerpen, bouwen en automatiseren van workflows tussen apps. Je kunt verbinding maken en gegevens synchroniseren tussen verschillende apps en taken automatiseren om tijd te besparen, zonder dat je uitgebreide codeervaardigheden nodig hebt.

Sommige gebruikers vinden het bouwen van krachtige AI automatiseringen met Make echter een lastige klus. Ze zouden willen dat er meer kant-en-klare integraties met andere apps waren. Als je er net zo over denkt, bekijk dan enkele Make-alternatieven die we in dit artikel hebben opgesomd.

Wat moet je zoeken in Make alternatieven?

Wil je je opties beperken als je op zoek bent naar het beste alternatief voor Make? Hier zijn een aantal sleutel factoren om te overwegen:

Integraties : Zoek naar een platform dat een breed bereik aan integraties biedt met verschillende applicaties - vooral applicaties die deel uitmaken van je werkdag - om je workflows te stroomlijnen

: Zoek naar een platform dat een breed bereik aan integraties biedt met verschillende applicaties - vooral applicaties die deel uitmaken van je werkdag - om je workflows te stroomlijnen Geavanceerde automatiseringsmogelijkheden: Zoek naar tools die geavanceerde functies voor automatisering bieden, zodat u complexe taken en processen kunt automatiseren zonder uitgebreide handmatige tussenkomst en met behulp van eenvoudige taalinstructies

Zoek naar tools die geavanceerde functies voor automatisering bieden, zodat u complexe taken en processen kunt automatiseren zonder uitgebreide handmatige tussenkomst en met behulp van eenvoudige taalinstructies Eenvoudige interface met intuïtieve functies: Kies voor platforms met gebruiksvriendelijke interfaces en intuïtieve functies die het voor u en uw team gemakkelijk maken om aan de slag te gaan en de software efficiënt te gebruiken

Kies voor platforms met gebruiksvriendelijke interfaces en intuïtieve functies die het voor u en uw team gemakkelijk maken om aan de slag te gaan en de software efficiënt te gebruiken Gemakkelijke inwerkperiode en korte leercurve: Kies alternatieven die een soepele inwerkperiode bieden en een beheersbare leercurve hebben, zodat u zich snel kunt aanpassen aan de mogelijkheden van het platform en deze kunt maximaliseren

Kies alternatieven die een soepele inwerkperiode bieden en een beheersbare leercurve hebben, zodat u zich snel kunt aanpassen aan de mogelijkheden van het platform en deze kunt maximaliseren Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat het platform kan meegroeien met uw bedrijf als het groeit, en dat het geschikt is voor toenemende datavolumes en complexiteit van de werkstroom

Zorg ervoor dat het platform kan meegroeien met uw bedrijf als het groeit, en dat het geschikt is voor toenemende datavolumes en complexiteit van de werkstroom Veiligheid en compliance: Ga op zoek naar platforms die prioriteit geven aan veiligheid van gegevens en naleving van industriële regelgeving om uw gevoelige informatie te beschermen

Ga op zoek naar platforms die prioriteit geven aan veiligheid van gegevens en naleving van industriële regelgeving om uw gevoelige informatie te beschermen Klantenondersteuning: Zoek naar providers die betrouwbare klantenservice bieden, inclusief tijdige hulp en middelen om problemen op te lossen

De 10 beste Make Alternatieven om te gebruiken in 2024

Verschillende andere platforms bieden functies die vergelijkbaar of zelfs beter zijn dan die van Make, waaronder integraties en gebruikerservaringen.

Hier zijn de top 10 Make alternatieven voor afhankelijkheidbeheer en automatisering van de werkstroom in 2024:

1. Automatisering.io

via Automatiseringen.io Automations.io is een platform zonder code dat het hele proces van het verbinden van zakelijke apps en het ontwerpen van interactieve werkstromen .

Je kunt het gebruiken om uw dagelijkse werkstroom te optimaliseren . Of u nu gegevens tussen uw apps wilt synchroniseren, acties wilt triggeren op basis van gebeurtenissen van gebruikers of de prestaties van uw automatisering wilt bewaken, Automations.io kan u helpen het te doen.

De nieuwste versie, Automatisering versie 1.4, komt met nieuwe integraties en functies, zoals de mogelijkheid om spreadsheets correct te parsen en aangepaste velden te maken.

Automatisering.io beste functies

Gebruik kant-en-klare integraties met populaire applicaties zoals Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio en Sage Intacct

Maak complexe automatiseringsreeksen, zoals workflows met meerdere stappen, voorwaardelijke logica en het in kaart brengen van gegevens

Uw automatiseringsruns in real-time controleren en onderzoeken met de functie voor real-time formatie

Automatiseringen.io limieten

Duur voor kleinschalige bedrijven

De lijst van ondersteunde applicaties en functies is in vergelijking kleiner dan die van populaire concurrenten

Automatisering.io prijzen

Teams : $99/maand

: $99/maand Business: Aangepaste prijzen

Automatiseringen.io beoordelingen en recensies

G2: beoordelingen niet beschikbaar

beoordelingen niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. ZigiOps

via ZigiOps ZigiOps is een integratieplatform zonder code waarmee je integraties kunt instellen, wijzigen en starten in slechts een paar klikken. ZigiOps is populair op de markt vanwege de gebruiksvriendelijke interface, die naadloze automatisering van handmatige gegevensoverdracht tussen systemen mogelijk maakt.

ZigiOps is het meest geschikt voor grotere bedrijven die dagelijks ITSM (Information Technology Service Management) tools gebruiken. Met deze software kunnen ze sterke, krachtige integraties maken zonder een enorm budget en veel tijd te besteden aan codeerwerk.

Deze tool ondersteunt meer dan 30 bedrijfssoftware en wordt geleverd met volledig aanpasbare sjablonen voor diagrammen van gegevensstromen, waardoor het een uitstekende keuze is voor IT-bedrijven. Over het geheel genomen is het de beste oplossing voor end-to-end gegevensuitwisseling.

ZigiOps beste functies

Integreer systemen soepel zonder code of extra scripts

Draag opmerkingen en bijlagen over tussen je systemen en pas je integraties aan volgens jouw behoeften

Schaal je integraties naarmate je datavolumes en werkstroom complexer worden

Krijg toegang tot voorgedefinieerde, aanpasbare sjablonen voor verschillende use cases

ZigiOps beperkingen

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om te wennen aan de interface

ZigiOps prijzen

Aangepaste prijzen

ZigiOps beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Integreren.io

via Integreren.io Als je ETL-bewerkingen (extract, transform en load) gemakkelijk wilt uitvoeren, kan Integrate.io je helpen. Dit cloudgebaseerde integratieplatform biedt een coderingsvrij pad, zodat je onmiddellijk je favoriete apps kunt verbinden met verschillende databronnen in je organisatie.

Het heeft een aantal van de beste functies voor gegevensintegratie en -analyse, zoals gegevenstransformaties, REST API, gestroomlijnd aanmaken van werkstromen, veiligheid en compliance van gegevens, integraties van Salesforce naar Salesforce en nog veel meer.

Integrate.io beste functies

Bereid gegevens eenvoudig voor op analyses in de cloud met behulp van ingebouwde functies en expressies, zoals filteren, aggregeren en samenvoegen

Gebruik de grafische interface om afhankelijkheid tussen taken te definiëren en de status en prestaties van uw werkstromen te bewaken

Krijg toegang tot unieke gegevens uit verschillende gegevensopslagplaatsen, zoals webservices, databases en bestanden

Integrate.io limieten

Werkt alleen met gegevensbestanden in de cloud

Integrate.io prijzen

Starter: $1.250/maand

$1.250/maand Professioneel: $2.083/maand

$2.083/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ELT & CDC Maandelijks: $199/maand Jaarlijks: $159/maand



Integrate.io beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (190+ beoordelingen)

4.3/5 (190+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Systeemvak

via Systeemvak Tray.io is een AI-gedreven, multi-experience iPaaS-tool (Integration Platform as a Service) waarmee u integratieprocessen in elke applicatiestapel kunt versnellen. Met dit cloudgebaseerde platform kunt u complexe integraties maken zonder scripts te coderen, waardoor u aanzienlijk bespaart op uw budget, tijd en personeel.

Tray.io biedt een verscheidenheid aan software voor API-integratie, gegevensverwerking en het bouwen van aangepaste integraties, waardoor het voor organisaties en individuele ontwikkelaars gemakkelijker wordt om workflows te automatiseren. Naast het brede bereik aan functies blijft Tray.io populair in de B2B ruimte vanwege de veiligheid en compliance van de gegevens.

In het algemeen is het een van de beste low-code platforms, waarmee je complexe integraties en automatisering kunt bouwen zonder maanden te hoeven coderen.

Systeemvak beste functies

Maak en configureer uw integraties en automatisering met behulp van een drag-and-drop interface

Integreer met verschillende applicaties en diensten met de vooraf gebouwde connectors en workflows

Beheer je gegevens, inclusief ETL (Extract, Transform, Load), metadata en meer via het uitgebreide dashboard

Systeemvak beperkingen

Sommige gebruikers vinden systeemvak.io moeilijk te navigeren

Soms last van verouderde connectors

Prijzen systeemvak

Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Teams: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Systeemvak beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

5. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) is een integratieplatform dat naadloze verbindingen mogelijk maakt tussen vele zakelijke apps, apparaten en diensten.

Dit platform ondersteunt populaire business-, productiviteits- en smart home-apps, zodat je verschillende apps kunt maken werkstroom diagrammen met zijn eenvoudige interface zonder code. Als een van de beste verbindingsplatforms op de markt, beweert IFTTT de digitale transformatie van 700+ wereldwijde ondernemingen te vergemakkelijken door producten te integreren in samenhangende diensten.

Op de lange termijn kun je met IFTTT de ontwikkelingskosten aanzienlijk verlagen en de compatibiliteit en levenslange waarde verbeteren. Als je tegen in-house integratieontwikkeling bent, is IFTTT een van je beste opties.

IFTTT beste functies

Personaliseer je automatisering met filter code, query's en meerdere acties

Maak verbinding met meer dan 800 apps en integreer met verschillende toepassingen op sociale netwerken, productiviteitstools en slimme thuisapparaten

Automatiseer taken van webtoepassingen zoals het posten van sociale media met behulp van het cloud-gebaseerde platform en heb overal en altijd toegang tot je workflows

IFTTT beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Sommige integraties leveren niet de verwachte resultaten op

IFTTT prijzen

Gratis

Pro: $3.49/maand

$3.49/maand Pro+: $14,99/maand

IFTTT beoordelingen en recensies

G2.com: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

6. Uitfunnel

via Uitfunnel U kunt de kloof tussen uw marketing- en verkoopteams overbruggen met Outfunnel, een verkoopgericht automatiseringsplatform dat gegevens met elkaar verbindt. Het maakt gerichte e-mailmarketingcampagnes mogelijk door naadloos te integreren met CRM's zoals Pipedrive en Copper en houdt het gedrag van websitebezoekers bij om leads te scoren.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface en geavanceerde analyses stelt Outfunnel bedrijven in staat om leads effectief te prioriteren en prospects te koesteren. Het gebruik van dit platform kan de omzetgroei positief beïnvloeden door gepersonaliseerde en tijdige communicatie.

Outfunnel beste functies

Pas uw lead scoring aan op basis van al uw verkoop- en marketinggegevens

In twee richtingen synchroniseren tussen uw CRM en marketingtools

Werk met verschillende populaire CRM's en marketingtools, zoals Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp en ActiveCampaign

Outfunnel limieten

Het is geen alles-in-één oplossing voor workflow automatisering voor bedrijven, omdat de toepassingen beperkt zijn tot marketing

Outfunnel prijzen

Basis: begint bij $29/maand

begint bij $29/maand Professioneel: begint bij $99/maand

begint bij $99/maand Schaal: Aangepaste prijzen

Outfunnel beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

7. LeadsBridge

via LeadsBridge LeadsBridge is een populair integratieplatform waarmee gegevens naadloos kunnen worden verplaatst tussen verschillende marketing- en software voor werklast automatisering . Het beste aan het gebruik van deze tool is de real-time lead synchronisatie zonder handmatige CSV import.

Dit platform heeft ook aangepaste integraties en een veilige, GDPR- en CCPA-conforme omgeving, waardoor het perfect is voor ondernemingen.

LeadsBridge ondersteunt ook integraties met populaire platforms zoals Facebook, TikTok, Google en LinkedIn. Als functies zoals real-time lead synchroniseren, Google & Youtube Ads formulieren, Facebook Lead Ads en LinkedIn Gen Forms aantrekkelijk klinken, dan is LeadsBridge het juiste integratieplatform voor jouw organisatie.

LeadsBridge beste functies

Integreer met een groot bereik aan apps en diensten en verbind uw CRM, e-mailmarketingsoftware en andere marketingtools om workflows te stroomlijnen

Aangepaste doelgroepen maken tussen uw CRM's en andere marketingtools

Uw leadgegevens in realtime synchroniseren. Je kunt zien wie je formulieren heeft ingevuld, zich heeft ingeschreven voor je nieuwsbrieven of heeft gereageerd op je advertenties en je CRM-records dienovereenkomstig bijwerken

LeadsBridge limieten

Sommige gebruikers vinden dat de interface een update nodig heeft om gebruiksvriendelijker te worden

LeadsBridge prijzen

Gratis

Starter: Begint bij $29/maand

Begint bij $29/maand Pro: Begint bij $79/maand

Begint bij $79/maand Business: $999/maand (jaarlijks gefactureerd)

LeadsBridge beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

8. Microsoft Power Automatisering

via Microsoft Power Automatisering Microsoft Power Automate, voorheen Microsoft Flow, is een cloudgebaseerde tool waarmee je aangepaste, geautomatiseerde werkstromen kunt maken om bedrijfsprocessen te stroomlijnen zonder uitgebreide ontwikkelingservaring. Het maakt deel uit van het Microsoft Power Platform, dat andere tools bevat zoals Power Apps (voor het bouwen van aangepaste applicaties) en Power BI (voor business intelligence).

Populaire toepassingen van MS Power Automate zijn onder andere:

Het elimineren van handmatige invoer van gegevens door automatisch informatie in te voeren in verschillende toepassingen

Instellen van automatische workflows voor documentgoedkeuringen

Waarschuwingen en updates ontvangen op basis van specifieke triggers of voorwaarden binnen uw werkstromen

De beste functies van Microsoft Power Automate

Verbinding maken met honderden apps en diensten met behulp van vooraf gebouwde connectors

Maak en configureer uw werkstromen eenvoudig met behulp van de grafische interface

Bescherm uw gegevens met functies zoals encryptie, verificatie, autorisatie en auditlogs

Complexe en intelligente workflows automatiseren met AI en robotische procesautomatisering (RPA)

Microsoft Power Automatisering limieten

Free en proefversies hebben limieten op het aantal acties dat een workflow per dag kan uitvoeren, wat de toepassing voor zeer complexe of frequente automatisering kan beperken

Microsoft Power Automatisering prijzen

Power Automate Premium: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Power Automate Process: $150/bot per maand

Microsoft Power Automate beoordelingen en reviews

G2.com: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

9. Zapier

via Zapier Je kunt je favoriete zakelijke apps, zoals Gmail, Slack en Salesforce, verbinden via Zapier. Het is een van de populairste, gebruiksvriendelijke tools die verbindingen automatiseren zonder code of ontwikkelaars om de integratie te bouwen. Gebruikers kunnen 'Zaps' maken, geautomatiseerde workflows die worden getriggerd door specifieke gebeurtenissen in verschillende apps.

Met Zapier kun je moeiteloos je Taken stroomlijnen, tijd besparen en productiviteit verhogen. Het maakt ook processtandaardisatie eenvoudiger. Daarnaast biedt Zapier een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare integraties en aanpasbare opties om workflows aan te passen aan individuele behoeften, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor bedrijven van elke grootte.

Zapier beste functies

Verbinding maken met meer dan 6.000 apps met behulp van Zapier. Je kunt integreren met verschillende applicaties en diensten, zoals Office 365, Shopify, Mailchimp en Twitter

Bouw je eigen aangepaste, no-code geautomatiseerde workflows

Stroomlijn een bereik van taken zoals het loggen van e-mails, het versturen van notificaties en het opvolgen van leads

Zapier beperkingen

Beginners vinden het misschien moeilijk om door de interface te navigeren

Het gratis abonnement heeft limieten voor het aantal maandelijkse Taken en verbindingen, en premium abonnementen kunnen duur zijn voor grote volumes

Zapier prijzen

Gratis

Starter: Begint bij $29,99/maand

Begint bij $29,99/maand Pro: begint bij $73,50/maand

begint bij $73,50/maand Business: Begint bij $103,50/maand

Begint bij $103,50/maand Bedrijf: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1200+ beoordelingen)

4.5/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2700+ beoordelingen)

10. Werk op

via Workato Workato maakt naadloze gegevensoverdracht en automatisering van taken tussen ongelijksoortige systemen mogelijk, waardoor de efficiëntie en productiviteit in zakelijke organisaties worden verbeterd. Het naadloos in kaart brengen van gegevens tussen verschillende applicaties zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid van de gegevens tijdens het hele automatiseringsproces.

Met Workato kunt u processen stroomlijnen, gegevens synchroniseren en krachtige integraties creëren in uw hele ecosysteem.

Het helpt je verbinding te maken met meer dan 200 applicaties, waaronder cloud-gebaseerde en on-premise systemen.

Workato beste functies

Applicaties integreren door het creëren van geautomatiseerde workflows, bekend als 'recepten', die bestaan uit verschillende triggers, acties en voorwaarden

Real-time reacties mogelijk maken op veranderingen in verbonden applicaties door middel van gebeurtenis getriggerde workflows

Aangepaste platformbots bouwen voor Slack, Cisco Spark, IBM Werkruimte en Microsoft Teams

De uitvoering van werkstromen bewaken en problemen oplossen met behulp van Workato's robuuste mogelijkheden voor foutafhandeling en gedetailleerde logging

Workato beperkingen

Hoewel het platform hulpmiddelen en documentatie biedt, moeten gebruikers mogelijk tijd investeren in het begrijpen van de functies en best practices

Voor kleinere bedrijven kunnen de abonnementen duur zijn

Workato prijzen

Eén werkruimte: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Recepten toevoegen: Aangepaste prijzen

Workato beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

Bent u het beu om met meerdere tools te jongleren en met beperkte automatiseringsopties te worstelen? De bovenstaande alternatieven bieden waardevolle functies, maar wat als we u een allesomvattende oplossing zouden bieden die automatisering en projectmanagement naadloos integreert?

Maak kennis met ClickUp.

ClickUp is het platform bij uitstek voor efficiënt projectmanagement en biedt individuen en Teams krachtige functies om de productiviteit en samenwerking te verbeteren.

Automatiseer uw Taken moeiteloos ClickUp's automatisering helpt u bij het stroomlijnen van werkstromen en het elimineren van druk werk. Kies uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringsreeksen. Of pas uw eigen automatisering aan om te voldoen aan uw specifieke behoeften en complexe workflows.

Bespaar tijd en automatiseer taken efficiënt met ClickUp-taak automatisering

U kunt verschillende projectmanagement taken automatiseren, zoals het toewijzen van taken aan teamleden, commentaar geven op een discussie thread wanneer een specifieke actie wordt getriggerd en Slack updates naar uw projectkanaal sturen wanneer de status van het project verandert.

Door deze alledaagse, repetitieve maar belangrijke taken van uw bord te halen, zorgt ClickUp ervoor dat u aandacht kunt besteden aan projectdetails zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.

Met de functie Automatisering van ClickUp kunt u onder andere het volgende doen

Tijd besparen op repetitieve taken en u concentreren op wat belangrijk is

Nieuwe taken creëren en duidelijke SOP's implementeren in uw team zonder dat u zich zorgen hoeft te maken

Het werk in beweging houden door toegewezen personen en prioriteiten automatisch te wijzigen of tags en sjablonen toe te passen op statuswijzigingen

Uw favoriete tools binnen ClickUp automatiseren, zoals e-mail, chatten en kalender

Naadloos integreren met Make

En als u bij Make wilt blijven, kunt u ClickUp en de functies ervan nog steeds gebruiken. ClickUp's integratie met Make stelt u in staat de projectefficiëntie te maximaliseren door Taken tussen ClickUp-taak en andere essentiële apps te automatiseren. Make's visuele automatiseringsbouwer stelt u in staat om ClickUp te verbinden met duizenden tools en API's, waardoor de samenwerking wordt verbeterd en workflows worden gestroomlijnd.

Hier zijn enkele overtuigende use cases voor ClickUp en Make integratie

ClickUp-taaken automatisch vullen met gegevens uit CRM's of marketingplatforms . Dit elimineert fouten bij de handmatige invoer van gegevens en zorgt ervoor dat al uw informatie up-to-date blijft

. Dit elimineert fouten bij de handmatige invoer van gegevens en zorgt ervoor dat al uw informatie up-to-date blijft Synchroniseer ClickUp-taaken met externe agenda-applicaties zoals Google Agenda of Outlook Agenda om de agenda van uw team te synchroniseren tussen platforms, om roosterconflicten te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van aankomende deadlines

zoals Google Agenda of Outlook Agenda om de agenda van uw team te synchroniseren tussen platforms, om roosterconflicten te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van aankomende deadlines Genereer automatisch rapporten in Google Spreadsheets of andere tools voor gegevensvisualisatie op basis van specifieke criteria binnen ClickUp, zoals voltooide taken of specifieke aangepaste velden. Hierdoor kunt u uw projectgegevens gemakkelijker analyseren en waardevolle inzichten verkrijgen voor het nemen van beslissingen

op basis van specifieke criteria binnen ClickUp, zoals voltooide taken of specifieke aangepaste velden. Hierdoor kunt u uw projectgegevens gemakkelijker analyseren en waardevolle inzichten verkrijgen voor het nemen van beslissingen Activeer automatische herinneringen per e-mail voor teamleden op basis van deadlines voor taken of statuswijzigingen in ClickUp. Dit zorgt ervoor dat iedereen op schema blijft en voorkomt gemiste deadlines

op basis van deadlines voor taken of statuswijzigingen in ClickUp. Dit zorgt ervoor dat iedereen op schema blijft en voorkomt gemiste deadlines Ontwikkel aangepaste integraties met behulp van Make's no-code platform om ClickUp te verbinden met verouderde systemen of interne tools die niet gemakkelijk worden ondersteund door native integraties

Automatiseer je taken met naadloze integratie tussen ClickUp en Make

In het algemeen bieden ClickUp en Make een krachtige combinatie voor bedrijven die op zoek zijn naar:

Werkstromen stroomlijnen en repetitieve taken automatiseren

De nauwkeurigheid en consistentie van gegevens op verschillende platforms verbeteren

De samenwerking en communicatie binnen teams verbeteren

Waardevolle inzichten verkrijgen uit projectgegevens voor geïnformeerde besluitvorming

ClickUp beste functies

Automatiseer routinetaken en workflows met meer dan 100 vooraf gebouwde automatiseringsreeksen, of pas uw eigen automatisering aan om aan uw specifieke behoeften te voldoen

Kies uit verschillende weergaven om uw projecten en taken bij te houden, zoals lijst, bord, kalender, Gantt en tijdlijn

Werk samen met uw team en clients met behulp van ClickUp's samenwerkingstools, zoals chatten, opmerkingen, vermeldingen, document editor en whiteboard

Integreer met honderden apps en diensten met ClickUp, zoals Office 365, Google Werkruimte, Slack en Zapier. U kunt ook uw eigen aangepaste integraties maken met behulp van de API-connector

ClickUp limieten

ClickUp heeft een steile leercurve door het grote aantal functies en aanpassingsmogelijkheden

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar in elk betaald abonnement voor $5/lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

Het juiste integratieplatform voor uw business kiezen

Gegevens en werkstroombeheer zijn cruciaal voor zakelijke organisaties, vooral als je een technologiebedrijf bent. Een krachtige AI-gestuurde tool die integratie kan automatiseren, kan je bedrijf veel tijd, werk en budget besparen.

Make is een populair integratieplatform op de markt en ook een efficiënte. Maar de alternatieven voor Make die we op een lijst hebben gezet, kunnen je helpen om iets te kiezen dat beter past bij de unieke behoeften van jouw bedrijf.

Als je liever een tool hebt die workflows automatiseert en je helpt projecten te beheren en samen te werken met je team, dan is ClickUp de perfecte keuze. Aanmelden bij ClickUp en ervaar naadloze cross-platform integraties en feilloze automatisering van de werkstroom!