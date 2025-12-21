Top 15 Notion-sjablonen voor socialemediakalenders om georganiseerd te blijven

Probeer vandaag eens een merk op te bouwen zonder sociale media. Dat lijkt bijna onmogelijk, nietwaar? De eerste stap om uw merk meer zichtbaarheid te geven en klanten te verwelkomen, is online aanwezig zijn, of dat nu op LinkedIn, Instagram of Twitter is.

En aanwezig zijn waar uw klanten zijn, is iets wat zij verwachten. Op dit moment zijn er 5,41 miljard mensen actief op sociale media. Dat is meer dan 65% van de wereldpopulatie.

Maar hier is de waarheid: succes op sociale media komt niet zomaar. Het vergt inspanning, structuur en consistentie. Een socialemediakalender speelt hierbij een cruciale rol. Het helpt je om stabiel en betrouwbaar te blijven in je uploads, en dat is precies wat vertrouwen opbouwt bij je publiek.

In dit artikel bespreken we de beste socialemediakalenders van Notion die je kunt gebruiken om je content te organiseren en je betrokkenheid zorgvuldig te plannen.

Wat maakt een goede Notion-sjabloon voor een socialemediakalender?

De gemiddelde persoon scrolt elke dag bijna 90 meter aan content op zijn telefoon... dat is ongeveer de hoogte van het Vrijheidsbeeld!

Kortom, dat is de mate van aandacht waar je om concurreert, en daarom is een betrouwbare Notion-sjabloon voor je socialemediakalender zo belangrijk.

Dit is waar u op moet letten:

✅ Een kalenderweergave die een duidelijk overzicht geeft van aankomende berichten op verschillende platforms, zodat u op schema blijft.

✅ Flexibele aangepaste aanpassingsmogelijkheden waarmee je tags, categorieën en socialemediakanalen kunt toevoegen die passen bij je contentstrategie.

✅ Ruimte om afbeeldingen, video's en links op één plek op te slaan , waardoor het aanmaken van content soepel en toegankelijk verloopt.

✅ Ingebouwde samenwerkingsfuncties waarmee taken in realtime kunnen worden toegewezen, bijgehouden en bijgewerkt om projecten georganiseerd te houden.

✅ Eenvoudige tools om prestaties bij te houden en uw aanpak aan te passen, zodat elke post uw doelen ondersteunt en aanslaat bij uw publiek.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Notion

Socialemediakalenders als sjabloon op een rijtje

Hier volgt een overzicht van de beste Notion- en ClickUp -sjablonen voor socialemediakalenders:

15 gratis Notion-sjablonen voor socialemediakalenders

Social media staat nooit stil. Je beheert posts, bijschriften en campagnes op verschillende platforms. Deze 15 gratis Notion-sjablonen brengen orde in de eindeloze chaos van social media.

1. Notion's Social Media startpagina

via Notion

Het social media-sjabloon van Notion fungeert als een commandocentrum voor uw socialemediakalender: alle posts en campagnes staan op één plek in plaats van verspreid over documenten en spreadsheets.

Deze sjabloon is vooraf geladen met kalender- en bordweergaven, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er wordt geüpload en wat nog werk is. U kunt berichten groeperen op platform, campagne of status en vervolgens filteren op wat er die dag belangrijk is, zoals urgente berichten voor een lancering of een kanaal dat u wilt laten groeien.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Centraliseer alle berichten, bijschriften, assets en links in één database.

Schakel over naar een kalenderweergave voor een duidelijk overzicht van uw publicatieschema.

Gebruik de bordweergave om berichten bij te houden op status, campagne of socialemediaplatform.

Voeg tags en filters toe om snel berichten te vinden op basis van doelgroep, onderwerp of pijler.

✨ Ideaal voor: Socialemediateams die één Notion-hub willen om posts op meerdere kanalen te plannen, in te roosteren en bij te houden.

🧠 Wist je dat: SixDegrees.com, dat in 1997 werd gelanceerd en mensen de mogelijkheid bood om vrienden toe te voegen en berichten te versturen, vaak wordt beschouwd als de eerste echte sociale netwerksite.

2. Sjabloon voor ideeënbank en validatiebord van Notion

via Notion

Het sjabloon voor het ideeënbord en validatiebord van Notion geeft ideeën de ruimte om te rijpen voordat u beslist welke een plekje verdienen op uw socialemediakalender.

Je plaatst ruwe ideeën op een eenvoudig Kanban-bord en verplaatst ze vervolgens door verschillende fasen terwijl je aantekeningen en feedback toevoegt. Na verloop van tijd krijg je een duidelijk onderscheid tussen wegwerpbare gedachten en content die het waard is om verder te ontwikkelen, zodat alleen gevalideerde ideeën in je redactionele kalender terechtkomen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg ruwe ideeën voor content vast in één ruimte voordat ze verdwijnen.

Tag elk idee op basis van platform, onderwerp of content-pijler om te zien waar het past.

Verplaats kaarten door eenvoudige fasen, van brainstorm tot gevalideerd idee.

Maak een bijlage van onderzoek, schermafbeeldingen en feedback bij elke ideeënkaart.

✨ Ideaal voor: makers, contentstrategen en socialemediabeheerders die op een gestructureerde manier ideeën willen testen voordat er tijd en budget toegewezen worden.

3. YouTube Creator OS-sjabloon van Notion

via Notion

Denk eens aan hoe MrBeast van low-budget challenge-video's uitgroeide tot een van de meest bekeken content op YouTube. Dat zou nooit zijn gelukt zonder serieuze discipline achter de schermen. De YouTube Creator OS-sjabloon van Notion biedt je een centrale werkruimte voor die discipline, met speciale ruimtes voor ideeën, scripts, assets en publicatietijdlijnen.

In plaats van te schakelen tussen verschillende documenten voor scripts, thumbnails en deadlines, beheert u alles binnen één systeem. U kunt sponsorschappen bijhouden en afleveringen in een kalender in kaart brengen, zodat u altijd weet welke video's in preproductie zijn, worden doorgevoerd of klaar zijn om te worden gepubliceerd.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Sla video-ideeën, onderzoek en scripts op in een overzichtelijke database.

Blijf bijhouden welke episodes van idee tot publicatie hebben gehad, met duidelijke statussen en datums.

Voeg bestanden zoals thumbnails, B-roll en referentielinks toe aan elke video als bijlage.

Gebruik kalenderweergaven om aankomende uploads te bekijken en last-minute stress te voorkomen.

✨ Ideaal voor: YouTubers en video-makers die een productiehub willen waar ze ideeën, scripts en publicaties op één plek kunnen beheren.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van de managers (55%) vindt het belangrijk om het waarom achter projecten uit te leggen door taken te verbinden aan grotere doelen. Maar dat betekent dat bijna de helft zich alleen op het proces concentreert, zonder doel. Als dat gebeurt, kunnen zelfs je beste mensen hun motivatie verliezen omdat ze niet begrijpen hoe belangrijk hun werk werkelijk is. In ClickUp kunt u dagelijkse taken koppelen aan grotere doelen en doelstellingen, en relaties en afhankelijkheden gebruiken om in kaart te brengen hoe elke inspanning past in het grotere geheel. Op deze manier voelt het werk zinvol aan, en niet alleen maar drukte. 💫 Echte resultaten: Cartoon Network maakte gebruik van de socialemediatools van ClickUp om content vier maanden eerder dan gepland te publiceren en twee keer zoveel socialemediakanalen te beheren zonder ook maar één nieuw lid van het team toe te voegen.

4. Sjabloon voor het plannen van socialemediacontent door Notion

via Notion

Wanneer er een nieuwe serie op Netflix verschijnt, is de lancering zelden geïmproviseerd; weken van tevoren zie je trailers, teasers en interviews verschijnen. De sjabloon voor het plannen van socialemediacontent van Notion helpt je om dezelfde structuur (en hetzelfde enthousiasme voor je publiek) in je eigen contentkalender aan te brengen.

U krijgt een database waarin elke post velden heeft voor platform, status, publicatiedatum en belangrijke details zoals bijschriften of links naar bronnen. Met de kalender- en bordweergaven kunt u het volledige inhoudsschema bekijken, terwijl u met de basisdashboards de voortgang in de gaten kunt houden en hiaten vroegtijdig kunt opsporen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan berichten voor meerdere kanalen in één centrale database.

Gebruik de kalenderweergave om publicatiedata in kaart te brengen en overlappingen te voorkomen.

Volg content van idee tot publicatie met eenvoudige statusfasen.

Krijg een snel overzicht van de werklast en campagnebereik met dashboards.

✨ Ideaal voor: Socialemediabeheerders en kleine marketingteams die één Notion-systeem willen om content voor meerdere platforms te plannen en bij te houden.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Dashboards om een live social report voor uw team bij te houden. Met ClickUp Dashboards kunt u de groei van het aantal volgers, de betrokkenheid en de campagnecijfers samenvoegen in één realtime weergave. Ontvang gedetailleerde rapporten en inzichten binnen ClickUp Dashboards Het beste deel? Alle gegevens worden op één plek verzameld, zodat u niet elke week afzonderlijke rapporten hoeft te exporteren en deze afzonderlijk hoeft te verzenden. U kunt uw socialemedia-lijsten ook koppelen aan een dashboard en widgets maken voor likes, shares, reacties en linkklikken. Vervolgens kunt u die weergave gebruiken als monitoringlaag voor audits en terugkerende rapporten.

5. LinkedIn-contentkalender-sjabloon van Notion

via Notion

LinkedIn is uitgegroeid tot een serieus publicatieplatform, met meer dan een miljard leden die het gebruiken om updates, meningen en lange berichten te delen. De LinkedIn-inhoudskalendersjabloon van Notion is speciaal ontworpen voor dat kanaal en biedt een eenvoudige inhoudskalender om berichten te plannen die rechtstreeks gericht zijn op uw zakelijke en professionele publiek.

Je kunt ideeën noteren, bijschriften opstellen en publicatiedata toewijzen op één plek, en vervolgens een voorbeeld bekijken van hoe je week of maand eruitziet voordat iets live gaat. Omdat het speciaal voor LinkedIn is ontwikkeld, kun je je concentreren op posts en video's die thought leadership of leadgeneratie ondersteunen, zonder dat je door irrelevante content hoeft te ploeteren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng LinkedIn-berichten in kaart op een kalender, zodat u altijd weet wat er op het programma staat.

Sla conceptbijschriften, hooks en CTA's op naast elke geplande post.

Filter op onderwerp, campagne of doelgroepsegment om uw boodschap gericht te houden.

Blijf bij de status van concept tot publicatie, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

✨ Ideaal voor: professionals, consultants en marketeers die consistent op LinkedIn willen posten zonder ideeën of data bij te houden.

📖 Lees ook: Hoe u Bullet Journal-projectmanagement kunt gebruiken om op koers te blijven en het bij te houden

6. Viral Hooks voor Instagram-sjabloon van Notion

via Notion

De Viral Hooks voor Instagram-sjabloon van Notion biedt u een bibliotheek met openingszinnen die zijn ontworpen om de aandacht te trekken en viraal te gaan op sociale mediaplatforms. In plaats van naar een leeg tekstvak te staren, kunt u kiezen uit 30 invuloefeningen, gesorteerd op toon, zoals gedurfd, nieuwsgierig of bekentenisachtig.

Elke hook wordt gecombineerd met een voorgestelde invalshoek of call-to-action, zodat je mensen stimuleert om je posts te liken, op te slaan of erop te klikken. Je kunt prompts ook filteren op sfeer of platformstijl (carrousel, bijschrift of reels), zodat je merkstem consistent blijft.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Trek snel de aandacht met kant-en-klare hook starters voor Instagram-content.

Sorteer hooks op toon of sfeer, zodat ze aansluiten bij uw merk en de stemming van uw publiek.

Koppel hooks aan voorgestelde volgende stappen om saves, clicks of reacties te stimuleren.

Pas prompts aan voor bijschriften, Reels, carrousels of Stories in uw postschema.

✨ Ideaal voor: Instagram-makers en socialemediastrategen die opvallende eerste regels willen zonder urenlang te hoeven schaven aan hun teksten.

🎥 Wilt u de groei van uw sociale media stimuleren? Bekijk deze video voor snel inzicht in hoe u ChatGPT kunt gebruiken om uw sociale mediaprofielen te laten groeien:

7. Sjabloon voor socialemediastrategie van Notion

via Notion

Grote veranderingen bij platforms, zoals de naamsverandering van Twitter naar X, laten zien hoe een verandering in strategie het gesprek rond uw merk kan hervormen. Het socialemediastrategiesjabloon van Notion helpt u uw aanpak te definiëren, zodat uw contentkalender een duidelijke richting weerspiegelt in plaats van eenmalige ideeën.

U werkt door secties voor doelen, doelgroep, merkboodschap en kanaalkeuzes heen en maakt vervolgens een verbinding tussen die strategie en praktische plannen en eenvoudige analyses. Na verloop van tijd kunt u wat u gepland had vergelijken met wat er daadwerkelijk is uitgevoerd en uw contentstrategie daarop aanpassen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel duidelijke doelen, zoals bekendheid, betrokkenheid of het genereren van leads voor sociale media.

Breng uw doelgroepen en hun gewoonten in kaart, zodat uw berichten relevant zijn en niet algemeen.

Stel platformspecifieke plannen op die als leidraad dienen voor uw contentkalendersjablonen.

Bekijk eenvoudige prestatiestatistieken om uw strategie in de loop van de tijd aan te passen.

✨ Ideaal voor: bedrijven, marketeers en makers die hun socialemedia-activiteiten willen inzetten voor een duidelijke, langetermijnstrategie.

8. Sjabloon voor socialemedia-contentplanner van Notion

via Notion

Met TikTok-trends die elk uur veranderen en platforms die voortdurend nieuwe formats introduceren, is het gemakkelijk om in reactief posten te vervallen. Het Social Media Content Planner-sjabloon van Notion biedt je een meer gericht systeem: een eenvoudige contentplanner waarmee je vooruit kunt plannen, je kalender kunt bekijken en alle bewegende delen georganiseerd kunt houden.

Je kunt berichten categoriseren op platform, inhoudstype of campagne en ze vervolgens door verschillende fasen leiden, zoals opstellen en publiceren. De ingebouwde kalender-weergave geeft je een Overzicht van je inhoudsschema, zodat je altijd weet wat er wordt gepubliceerd en waar er hiaten zijn.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan, ontwerp en plan sociale berichten in één enkele Notion-sjabloon.

Gebruik de kalenderweergave om aankomende publicatiedata in de gaten te houden.

Tag berichten op platform, onderwerp of campagne om georganiseerd te blijven.

Scheid ideeën, concepten en gepubliceerde berichten, zodat je de voortgang overzichtelijk kunt bijhouden.

✨ Ideaal voor: Makers, ondernemers en marketingteams die een minimalistische en effectieve planner willen om consistent te blijven op sociale media.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor mediaplanning

9. Esthetische kalendersjabloon voor contentmakers van Notion

via Notion

Op platforms zoals Instagram en TikTok is het uiterlijk van je feed bijna net zo belangrijk als wat je zegt. Het Aesthetic Content Maker Sjabloon van Notion helpt je om dat visuele verhaal coherent te houden door een contentkalender te combineren met een socialemediaprofielraster en contentpijlers.

Je kunt een voorbeeld bekijken van hoe posts er visueel uitzien, formaten zoals Reels, carrousels of stories registreren en bijschriften, hashtags en inspiratie op één plek bewaren. Zo weet je zeker dat een post bij je merk past en kun je deze bekijken voordat deze live gaat.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk een voorbeeld van uw Instagram-rasterlayout voordat u nieuwe berichten publiceert.

Organiseer content op format, zoals Reels, carrousels of Stories.

Bewaar bijschriften, hashtags en contentpijlers in een gestructureerde bibliotheek.

Verzamel esthetische referenties zodat de feed in de loop van de tijd een samenhangend geheel blijft.

✨ Ideaal voor: Makers, influencers en visuele merken die op een stijlvolle maar georganiseerde manier een feed willen plannen die bij hun merk past.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het schrijven van content voor snellere contentcreatie

10. Uw Content AI Agent-sjabloon van Notion

via Notion

AI-schrijftools zijn gemakkelijk te gebruiken, maar het is een hele uitdaging om ze te laten klinken als jij. De Content AI Agent sjabloon van Notion biedt een gestructureerd platform om een AI-assistent te trainen in jouw stem, contentstrategie en eerdere werk. Op deze manier sluiten concepten vanaf het begin beter aan bij jouw stijl.

In de sjabloon organiseert u belangrijke referenties: uw contentstrategie, toonrichtlijnen, woordenlijsten en voorbeelden van artikelen of posts. Dit geeft de AI een betere context om contentideeën en concepten voor te stellen die zijn afgestemd op specifieke platforms of doelgroepsegmenten.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Sla richtlijnen voor toon, voorbeelden en sleutelbegrippen op die de stem van uw merk definiëren.

Gebruik die referenties om AI om ideeën, schetsen of eerste concepten te vragen.

Pas suggesties aan voor verschillende platforms zoals LinkedIn, Instagram of nieuwsbrieven.

Bewaar alle AI-experimenten en verfijningen op één plek voor toekomstig hergebruik.

✨ Ideaal voor: schrijvers, marketeers en makers die AI willen ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van de consistentie in hun toon of boodschap.

💡 Pro-tip: ClickUp AI Agents en ClickUp automatiseringen kunnen repetitief, meerstaps werk uit je socialemediakalender overnemen. In plaats van elke taak handmatig te controleren of elke regel tekst te bekijken, kun je agents instellen die reageren op triggers (zoals een taak die naar 'Review' gaat), de content inspecteren en vervolgens opmerkingen plaatsen of de juiste teamgenoot een seintje geven. Deze AI-agents werken binnen uw bestaande ClickUp Spaces, Lists en Weergaven, wat betekent dat ze uw werk begrijpen: ClickUp AI-werkstroomen die vooral handig zijn voor socialeteams: Stel een dagelijks rapport in op uw socialemedia-kalenderlijst om een overzicht te krijgen van berichten die vandaag moeten worden geplaatst, geblokkeerde taken en goedkeuringen die nog in behandeling zijn.

Gebruik een Weekly Report-agent om gepubliceerde berichten samen te vatten, best presterende items te markeren en achterstallig werk in één bericht naar voren te halen.

Configureer een Team Stand-up-agent die statusupdates over contenttaken elke ochtend omzet in een korte stand-up-samenvatting. Voeg een Auto-Answers-agent toe, zodat teamgenoten vragen kunnen stellen zoals "Welke social media-posts staan er voor vrijdag gepland?" en antwoorden krijgen op basis van uw taakgegevens.

Omdat agents bovenop uw bestaande ClickUp-lijsten, statussen en aangepaste velden draaien, blijven ze synchroon lopen met de manier waarop uw team campagnes en content al plant. Automatiseer moeiteloos wekelijkse updates en krijg elke keer direct context met behulp van ClickUp AI Agents

🧠 Wist je dat: Engagementbots komen vaker voor dan je misschien denkt. Soms bestond maar liefst 10% van de 'gebruikers' van Instagram uit geautomatiseerde bots die likes gaven, mensen volgden of reacties plaatsten. Dat betekent dat je sociale bewijskracht soms met een korreltje zout moet nemen.

11. Threadstorm – Thread Content Planner-sjabloon van Notion

via Notion

De Threadstorm–Thread Content Planner-sjabloon van Notion biedt u een gestructureerde plek om lange verhalen op X of LinkedIn vast te leggen en in te plannen.

Je kunt een ideeënbank bijhouden voor threadconcepten, conceptberichten op volgorde zetten en een kalenderweergave gebruiken om te plannen wanneer elke thread live gaat. De verschillende tags van het sjabloon maken het gemakkelijker om threads te groeperen op onderwerp of serie, zodat je content als geheel meer samenhang krijgt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Save thread ideas in a dedicated database before you forget them

Stel volledige threads op, herschik ze en verfijn ze zonder Notion te verlaten.

Bekijk de publicatiedata van threads op een kalender om consistentie te behouden.

Tag threads op onderwerp, campagne of serie om een samenhangend verhaal op te bouwen.

✨ Ideaal voor: makers, schrijvers en marketeers die threads op X of LinkedIn gebruiken om verhalen, tutorials of meningen te delen.

12. Sjabloon voor het bijhouden van socialemediastatistieken door Notion

via Notion

Posten zonder de statistieken en cijfers te controleren is een van de gemakkelijkste manieren om af te wijken van wat uw publiek eigenlijk wil. Het Social Media Metrics Tracker sjabloon van Notion zet al uw belangrijkste statistieken in één tabel, zodat u de prestaties op verschillende platforms kunt bekijken zonder elke maand verspreide rapporten te exporteren.

Je registreert statistieken zoals volgers, bereik en betrokkenheid voor elk kanaal en elke periode, en filtert vervolgens op platform of datum om patronen te zien. Met een eenvoudige ingebouwde formule voor de betrokkenheidsgraad kun je snel zien welke berichten of campagnes het waard zijn om te herhalen in je contentkalender.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd volgers, bereik en betrokkenheid bij voor elk socialemediaplatform.

Registreer maandelijkse statistieken in één tabel in plaats van in meerdere spreadsheets.

Gebruik een aanpasbare formule voor de betrokkenheidsgraad om resultaten te vergelijken.

Filter op platform, maand of campagne om de best presterende content te vinden.

✨ Ideaal voor: socialemediabeheerders, bureaus en makers die een duidelijke, datagestuurde weergave willen van groei en prestaties.

via Notion

Belangrijke links verdwijnen vaak net wanneer je ze het hardst nodig hebt. Dit kunnen referentieartikelen, ontwerptools, inspiratiebronnen of je eigen eerdere posts zijn. De sjabloon Links, Snelkoppelingen, Badges van Notion geeft deze bronnen een gestructureerde plek, zodat ze dicht bij je socialemediaplanner blijven in plaats van begraven te raken onder bladwijzers of documenten.

Je kunt URL's opslaan, ze labelen op basis van doel of project, en alles openen vanuit één database. Wanneer je content plant, haal je deze gewoon uit deze linkkluis in plaats van te zoeken via tabbladen. Het resultaat? Een veel soepeler en beter georganiseerd proces voor het aanmaken van content.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Sla belangrijke links, snelkoppelingen en bronnen op in één overzichtelijke tabel.

Tag links op project, onderwerp of platform om snel te filteren.

Koppel uw linkkluis aan andere Notion-databases, zoals uw contentkalender.

Besteed minder tijd aan het zoeken naar referenties tijdens het opstellen van berichten of scripts.

✨ Ideaal voor: makers, marketeers en teams die op zoek zijn naar een lichtgewicht linkhub die hun bredere contentplanningssysteem ondersteunt.

🧠 Wist je dat: In augustus 2007 tweette open-sourcevoorstander Chris Messina een terloopse suggestie waarin hij vroeg hoe mensen dachten over het gebruik van het #-symbool om gesprekken op Twitter te groeperen. Het team van Twitter was aanvankelijk niet overtuigd, maar gebruikers namen het format op natuurlijke wijze over. Dit leidde ertoe dat de bescheiden hashtag een van de meest herkenbare symbolen in de socialemediacultuur werd.

14. Sjabloon voor het bijhouden van socialemediacontent door Notion

via Notion

Wanneer merken tientallen keren per week op verschillende platforms posten, wordt het moeilijk om bij te houden wat waar live is gegaan en hoe het heeft gepresteerd. Het Social Media Content Tracker sjabloon van Notion helpt al die informatie bij te houden in een overzichtelijke pijplijn, waar elke post in één werkstroom van idee naar gepland naar gepubliceerd gaat.

U kunt platforms, datums, eigenaren en prestaties voor elk stukje content bijhouden, terwijl de kalender- en bordweergaven u de werkstroom laten zien. Zo kunt u gemakkelijker de dekking van campagnes bekijken en hergebruik plannen in plaats van elke keer opnieuw posts te moeten bedenken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf bij de status van elk bericht, van idee tot publicatie, in één database.

Gebruik de kalenderweergave om te zien wanneer berichten op verschillende platforms live gaan.

Monitor de prestaties om te bepalen welke berichten het waard zijn om te herhalen of opnieuw te gebruiken.

Groepeer en filter content op campagne, kanaal of contentpijler.

✨ Ideaal voor: Socialemediamanagers en teams die willen overstappen van reactief posten naar een consistente, traceerbare contentpijplijn.

15. Contentkalender-sjabloon van Notion

via Notion

Het Content Calendar-sjabloon van Easlo op Notion is ontwikkeld om u te helpen bij het plannen van uw contentstrategie en biedt u een overzichtelijke redactionele kalender waarop u alle aankomende posts op alle kanalen kunt zien.

Je kunt content taggen op platform, onderwerp en status, filteren op datum en posts verplaatsen via een eenvoudige werkstroom, van idee tot gepland tot gepubliceerd. Omdat deze sjabloon lichtgewicht en gericht is, kan hij ook worden gebruikt als sjabloon voor contentmarketingstrategieën. Je kunt hem ook gebruiken als centrale hub voor al je socialemediaplannen, blogcontent en e-mailcampagnes.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk uw contentkalender in een eenvoudige, overzichtelijke lay-out.

Organiseer berichten op platform, onderwerp of campagne met behulp van tags en filters.

Houd de status bij, zodat u altijd weet wat er in concept staat, gepland is of live is.

Gebruik één kalender voor blogs, sociale media en andere soorten content.

✨ Ideaal voor: marketeers, freelancers en kleine teams die een eenvoudige redactionele kalender binnen Notion willen.

📖 Lees ook: Projectmanagement voor sociale media

Limieten van Notion

Een G2-recensent beschreef Notion als "alles wat MS Office mist" en prees het paginasysteem en de snelkoppelingen vanwege hun efficiëntie. Maar hij wees ook op frustraties bij het exporteren van pagina's naar pdf's en het ontbreken van intuïtieve formules in tabellen.

Enkele van de meest voorkomende limieten van Notion zijn:

De exportopties hebben een limiet en pdf's komen vaak niet overeen met de layout van de oorspronkelijke pagina.

Tabelcellen zijn onhandig, met beperkte formules en minder functies dan traditionele spreadsheets.

Gratis AI-toegang is beperkt tot 20 reacties per werkruimte zonder reset, wat voor actieve gebruikers als beperkend kan worden ervaren.

Offline gebruik is inconsistent , met problemen bij het synchroniseren tussen apparaten wanneer u in de offline modus werkt.

De prestaties vertragen in grotere werkruimten, waardoor het laden van grote databases en pagina's langer duurt.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor het schrijven van content voor snellere contentcreatie

Alternatieve Notion-sjablonen

Voor socialemediateams is het schrijven van bijschriften niet het grootste probleem. Het is het bijhouden van alles wat verspreid is over verschillende tools. Vaak staat de kalender in Notion, de tekst in Google Documenten en liggen de goedkeuringen begraven in Slack.

Tegen de tijd dat een bericht live gaat, heb je al een half dozijn tabbladen doorgeklikt. Dat voortdurende schakelen is werkverspreiding voor sociale media. ClickUp is ontwikkeld om daar een einde aan te maken. Het is een geconvergeerde AI-werkruimte waar je social media-kalender, briefings, taken, assets, opmerkingen en rapporten allemaal op één plek bij elkaar staan.

U kunt al uw werk plannen en prestaties bijhouden zonder dezelfde werkruimte te verlaten, zodat de context intact blijft en teams sneller werken met minder fouten.

De onderstaande ClickUp-sjablonen bieden u dat verbonden systeem als een sterk alternatief voor Notion voor het plannen en uitvoeren van social media. 🌟

1. ClickUp-sjabloon voor socialemediakalender

Gratis sjabloon downloaden Plan campagnes met een drag-and-drop-kalender met het ClickUp Social Media sjabloon.

Gemiste posts zijn vaak het gevolg van versnipperde goedkeuringen en gedeeltelijk bijgewerkte spreadsheets. Met de ClickUp-sjabloon voor socialemediakalenders beschikt u over één contentkalender binnen ClickUp waar u ideeën, concepten en geplande posts kunt raadplegen.

U kunt ideeën verzamelen via een eenvoudig ClickUp-formulier, ze verplaatsen via aangepaste statussen zoals 'In uitvoering' en 'Ter goedkeuring', en alles bekijken in een kalenderweergave wanneer u klaar bent om vooruit te plannen.

ClickUp Dashboards haalt vervolgens belangrijke statistieken op, zodat u de prestaties kunt bijhouden zonder gegevens naar aparte tools te exporteren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer berichten in een contentbibliotheek met duidelijke contentfasen.

Verzamel en sorteer ideeën via een ingebouwd suggestieformulier.

Plan en schedule posts in de kalenderweergave om een betrouwbare cadans te behouden.

Monitor de prestaties met dashboards die sleutelstatistieken in context weergeven.

✨ Ideaal voor: socialemediabeheerders, eigenaren van kleine bedrijven en creatieve teams die één systeem willen om posts te plannen, in te roosteren en bij te houden.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Brain om ruwe ideeën om te zetten in posts die klaar zijn om te worden gepland. Omdat ClickUp Brain bovenop uw bestaande werk in ClickUp zit, kan het u helpen sociale content te creëren met behulp van de briefings, campagnedocumenten en taken die u al hebt. Een praktische werkstroom is om alle campagne-informatie in een lijst of document te bewaren en vervolgens ClickUp Brain te vragen om "hier een contentkalender voor een maand van te maken met bijschriften voor LinkedIn en Instagram" of "drie hooks voor deze lanceringsthread te schrijven". Zoek in verschillende apps en vind bestanden direct met ClickUp Brain

2. ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Plan en schedule content voor meerdere platforms met de ClickUp-sjabloon voor contentkalenders.

Contentmarketing werkt het beste wanneer uw blogposts, sociale updates en e-mails allemaal dezelfde contentstrategie volgen. De ClickUp-contentkalendersjabloon biedt u die centrale redactionele kalender: één plek waar u kunt zien wat er live gaat, wanneer en op welk kanaal.

U kunt content ordenen op type, kanaal en publicatiedatum met behulp van aangepaste velden, en vervolgens schakelen tussen lijst- en kalenderweergave om de pijplijn of de tijdlijn te bekijken.

Terwijl elk onderdeel van idee naar concept naar publicatie gaat, houdt de status iedereen op één lijn en maakt het gemakkelijker om knelpunten te signaleren voordat deadlines verstrijken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Weergave van alle content, zoals blogs, e-mails en posts op sociale media, in één overzichtelijke kalender.

Gebruik aangepaste velden om het kanaal, de eigenaar en de campagne voor elk item bij te houden.

Volg statuswijzigingen van idee tot publicatie in één oogopslag.

Filter op inhoudstype of kanaal om specifieke werklasten te bekijken.

✨ Ideaal voor: marketingteams, contentmakers en bedrijven die een centrale redactionele kalender voor alle kanalen nodig hebben.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor contentkalenders voor sociale media

3. ClickUp Social Media Advanced sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan campagnes in een flexibele kalenderweergave met behulp van ClickUp's geavanceerde sjabloon voor sociale media.

Naarmate nieuwe socialemediaplatforms in populariteit stijgen en algoritmen veranderen, kan het beheer van social media via meerdere kanalen snel complex worden. De geavanceerde sjabloon voor social media van ClickUp is speciaal ontworpen voor die complexiteit en combineert lijst-, bord- en kalenderweergaven, zodat u berichten kunt ordenen op platform of status zonder het totaalbeeld uit het oog te verliezen.

U kunt aangepaste velden gebruiken om details bij te houden, zoals platform, format, conceptlink en eigenaar, terwijl ingebedde ClickUp-documenten kopij en hashtagbanken kunnen opslaan. U kunt berichten ook groeperen per kanaal of campagne, waardoor het gemakkelijker wordt om de werklast in evenwicht te houden en de content van elk platform op schema te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng berichten op meerdere platforms in kaart in de lijstweergave met gedetailleerde aangepaste velden.

Visualiseer werkstroomen in een Kanban-bord met slepen en neerzetten voor elke fase.

Plan en pas berichten aan in de kalenderweergave naarmate prioriteiten veranderen.

Sla teksten, briefings en assets rechtstreeks op in taken via Docs.

✨ Ideaal voor: Socialemediateams, influencers en bureaus die complexe, multichannel contentkalenders beheren.

4. ClickUp-sjabloon voor socialemediacontentplan

Gratis sjabloon downloaden Stel duidelijke doelen en houd de voortgang bij op het gebied van betrokkenheid of bekendheid met de ClickUp-sjabloon voor socialemediacontent.

Wanneer posts zonder een groter plan live gaan, is het moeilijk om te laten zien hoe uw sociale media de doelstellingen van uw bedrijf ondersteunen. De ClickUp-sjabloon voor sociale media-content biedt u een gestructureerd systeem waarin elke post een verbinding heeft met doelstellingen, doelgroepsegmenten en campagnes.

Je kunt aangepaste velden toevoegen voor platform, doel, fase en toegewezen persoon, en vervolgens de lijst-, bord- en kalenderweergaven gebruiken om campagnes over weken of maanden in kaart te brengen. Terugkerende beoordelingstaken helpen je om de prestaties opnieuw te bekijken en je plan aan te passen, zodat de contentkalender steeds beter wordt in plaats van oude patronen te herhalen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel een consistent publicatieschema op met lijst-, bord- en kalenderweergaven.

Organiseer berichten met behulp van aangepaste velden voor platform, doel en eigendom.

Bijhoud de voortgang met duidelijke statussen, van gebriefd tot gepubliceerd.

Stel terugkerende beoordelingstaken in, zodat de contentstrategie zich ontwikkelt op basis van de resultaten.

✨ Ideaal voor: marketingteams, bureaus en kleine bedrijven die strategisch en consistent willen blijven met hun socialemediacontent.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp BrainGPT wanneer uw socialemediawerk zwaardere AI-taken vereist. ClickUp BrainGPT is een desktop-AI-assistent waarmee je met verschillende toonaangevende AI-modellen op één plek kunt werken, in plaats van tussen verschillende AI-apps te moeten schakelen. Je kunt het model kiezen dat bij elke taak past, het vragen om onderzoek te doen of posts te schetsen in de context van je ClickUp-taken en ClickUp-documenten, en vervolgens de tekst rechtstreeks in je contentkalender of socialemediawerkstroomen verfijnen. Haal direct antwoorden en samenvattingen op uit uw ClickUp-werkruimte met ClickUp BrainGPT Belangrijke ClickUp BrainGPT-functies waarop u kunt vertrouwen: Multi-model AI-werkruimte: Kies uit topmodellen zoals Gemini, Claude en GPT binnen ClickUp, gebruik het ene model om ideeën te verkennen en het andere om teksten te perfectioneren, allemaal zonder uw werkruimte te verlaten. Kies uit topmodellen zoalsbinnen ClickUp, gebruik het ene model om ideeën te verkennen en het andere om teksten te perfectioneren, allemaal zonder uw werkruimte te verlaten.

Spraakopname voor snelle invoer: Gebruik Gebruik Talk to Text om hooks of ideeën voor posts in natuurlijke taal uit te spreken en deze om te zetten in gestructureerde taken, checklists of conceptposts die aan uw kalender zijn gekoppeld.

Veiligheid en compliance op bedrijfsniveau: Vertrouw op ClickUp's SOC 2 Type II-audits, ISO 27001/27017/27018- en ISO 42001-certificeringen, gegevensversleuteling en GDPR/CCPA/HIPAA-conformiteit, plus beleid dat ervoor zorgt dat AI-providers geen trainingen geven op basis van uw werkruimtegegevens.

5. ClickUp-sjabloon voor promotiekalender

Gratis sjabloon downloaden Houd deadlines en voortgang bij met duidelijke visuele tijdlijnen met behulp van de ClickUp-promotiekalendersjabloon.

Seizoensgebonden campagnes, productlanceringen en verkoopgebeurtenissen kunnen zich vaak snel opstapelen gedurende het jaar. Met de ClickUp-promotiekalendersjabloon kunt u al die promoties in één gedeelde kalender bijhouden. Zo kunt u aankomende feestdagen en belangrijke data in één oogopslag zien, in plaats van ze in aparte bestanden te beheren.

Je kunt campagnes in een schemabeeld weergeven, taken voor creatieve werkzaamheden, goedkeuringen en overdrachten toevoegen en elk item bijhouden met statussen zoals Nog te doen, Gepland en Voltooid. Door alles in de tijd weer te geven, wordt het gemakkelijker om overlappingen te voorkomen en socialemediakalenders af te stemmen op bredere marketinginspanningen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan campagnes rond feestdagen, lanceringen en gebeurtenissen in één kalender.

Verdeel promoties in taken met eigenaren, deadlines en statussen.

Gebruik de planning en lijstweergaven om overlappingen of lege weken te herkennen.

Zorg ervoor dat sociale media, e-mail en andere promotiekanalen qua timing op elkaar zijn afgestemd.

✨ Ideaal voor: marketingprofessionals, retailteams en kleine bedrijven die campagnes op schema willen houden en elk promotiemoment optimaal willen benutten.

6. ClickUp-sjabloon voor posts op sociale media

Gratis sjabloon downloaden Plan berichten in een kalender om ervoor te zorgen dat ze op het juiste moment live gaan met het ClickUp Social Media sjabloon.

Achter elke gepolijste campagne schuilt een lange lijst met individuele posts met hun tekst, middelen en goedkeuringen. Met de ClickUp-sjabloon voor socialemediaposts kunt u die gedetailleerde laag beheren, waarbij elke post een eigen taak krijgt met velden voor platform, format, link en status.

Je kunt berichten sorteren in platformspecifieke weergaven (zoals Instagram, LinkedIn of TikTok) en ze verplaatsen tussen beoordelingsborden naarmate ze vorderen van concept naar gereed. Dat maakt het gemakkelijker om copywriters en goedkeurders te coördineren en tegelijkertijd het algehele publicatieschema synchroniseren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel individuele berichten op en organiseer ze met platformspecifieke aangepaste velden.

Gebruik Board Views om feedback en goedkeuringen visueel te beheren.

Houd prestatiegegevens bij, zoals hashtags, conceptlinks of campagnetags.

Bewaar alle aantekeningen, opmerkingen en bijlagen die aan de Taak zijn gekoppeld.

✨ Ideaal voor: marketingteams, contentmakers en bedrijven die consistent en creatief willen blijven op verschillende platforms.

💡 Pro-tip: Maak van ClickUp-formulieren een overzichtelijk systeem voor het indienen van contentverzoeken. Verzoeken om 'nog één bericht' komen vaak binnen via chat of e-mail, waar ze gemakkelijk over het hoofd worden gezien. ClickUp Forms biedt u een gestructureerde manier om die verzoeken te verzamelen en ze automatisch om te zetten in taken. Stuur eenvoudig formulieren naar uw teams en belanghebbenden met ClickUp Forms. U kunt een eenvoudig formulier voor 'Social content request' maken met velden voor platform, campagne, doel, deadline en kernboodschap. Elke inzending wordt een taak in uw socialemedia-sjabloon of socialemedia-kalendersjabloon, voltooid met de details die u nodig hebt om deze te plannen en uit te voeren.

7. ClickUp-sjabloon voor sociale media

Gratis sjabloon downloaden Plan en schedule posts met een kalenderweergave voor een betere timing met ClickUp's socialemedia-sjabloon.

Grote lanceringen, zoals de nieuwste Superman-film of een Hollywood-kaskraker, zijn succesvol omdat alle kanalen een gecoördineerde rol spelen. De ClickUp Social Media sjabloon is speciaal ontworpen voor dat soort coördinatie: het biedt u een contentbibliotheek, contentfasen en kalenderweergaven, zodat campagnes en altijd beschikbare content hetzelfde systeem delen.

U kunt ideeën verzamelen via een suggestieformulier, berichten groeperen per platform of campagne en elk item bijhouden via statussen zoals 'In uitvoering' en 'Voltooid'. Door dezelfde sjabloon te delen met freelancers of partners blijft iedereen op dezelfde lijn.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer alle berichten in een centrale contentbibliotheek met duidelijke fasen.

Verzamel nieuwe ideeën van teamgenoten via een eenvoudig intakeformulier.

Weergave van berichten per platform of campagne om op de hoogte te blijven van prioriteiten.

Volg de voortgang met statussen van 'geïnformeerd' tot 'voltooid'.

✨ Ideaal voor: marketingteams, freelancers en bureaus die op zoek zijn naar een gestructureerde maar flexibele manier om hun aanwezigheid op sociale media te beheren.

📖 Lees ook: Beste software voor contentkalenders

8. ClickUp-sjabloon voor socialemediablog

Gratis sjabloon downloaden Verzamel en verfijn blogideeën in een gestructureerde ideeënbank met de socialemediablogsjabloon van ClickUp.

Virale momenten zijn nuttig, maar langetermijngroei komt vaak voort uit consistente blogcontent die zoekopdrachten en sociale posts stimuleert. Het ClickUp Social Media Blog sjabloon helpt je dat deel van je contentkalender te beheren door blogideeën om te zetten in traceerbare taken met deadlines en status-tags.

Je kunt concepten opstellen in ClickUp Docs, onderzoek en trefwoordaantekeningen toevoegen en vervolgens publicatiedata plannen in lijstweergaven of kalenderweergaven. Ondertussen helpen ClickUp-dashboards je bij het bijhouden van welke berichten live zijn en hoe ze presteren, zodat je de best presterende berichten kunt terugvoeren naar je socialemediakalender als hergebruikte content.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg blogideeën vast in een overzichtelijke backlog met velden voor onderwerp en doel.

Maak conceptberichten in Documents en houd tegelijkertijd de status en datums van taken bij.

Plan content in lijstweergave of kalenderweergave voor een betere planning.

Volg de prestaties in dashboards om te zien welke berichten sociale media en zoekopdrachten ondersteunen.

✨ Ideaal voor: bloggers, contentmarketeers en socialmediateams die blogcontent gebruiken om socialemediacampagnes te ondersteunen.

🧠 Wist je dat: De nu alomtegenwoordige Facebook Like-knop heeft een verrassend ingewikkelde geschiedenis. Het team van Facebook overwoog eerder om deze knop een "Awesome"-knop te noemen, voordat ze in 2009 voor "Like" kozen. CEO Mark Zuckerberg was aanvankelijk bang dat de functie te triviaal zou overkomen, maar uiteindelijk werd het een essentieel onderdeel van hoe platforms betrokkenheid meten.

9. ClickUp-sjabloon voor het plannen van posts op sociale media

Gratis sjabloon downloaden Plan de timing van uw content met een flexibele activiteitenkalender met de ClickUp-sjabloon voor het plannen van posts op sociale media.

Consistentie is vaak belangrijker dan volume, maar het is een uitdaging om een stabiel postritme aan te houden op verschillende kanalen wanneer elk platform zijn eigen patroon heeft.

De ClickUp-sjabloon voor het plannen van posts op sociale media richt zich specifiek op cadans en biedt u een weergave per platform en een gedeelde kalender met activiteiten, zodat u weken vooruit kunt plannen 📅.

Je kunt eigenaren toewijzen, statussen gebruiken om aan te geven wat nog in concept is of klaar is, en ingebouwde rapporten bekijken om te zien of je je geplande schema haalt. Een wekelijkse weergave met taken laat zien wat er als volgende moet worden voorbereid, zodat je een betrouwbare aanwezigheid kunt handhaven zonder last-minute stress.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer berichten per platform met speciale weergaven voor elk kanaal.

Breng uw publicatieschema in kaart op een gedeelde kalender die iedereen kan zien.

Blijf bij taken met statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Gepubliceerd'.

Gebruik overzichtelijke rapporten om te zien hoe goed je je aan je plan houdt.

✨ Ideaal voor: marketeers, bureaus en socialeteams die een betrouwbaar publicatieritme willen op meerdere platforms.

10. ClickUp-sjabloon voor socialemediacampagnes

Gratis sjabloon downloaden Wijs verantwoordelijkheden duidelijk toe met behulp van de DACI-weergave met de ClickUp-sjabloon voor socialemediacampagnes.

Populaire online campagnes zoals Spotify Wrapped werken omdat de rollen en deliverables al lang voordat de eerste post live gaat duidelijk zijn. Het ClickUp Social Media Campaign sjabloon biedt u die duidelijkheid, met DACI-rolweergaven voor besluitvorming, campagnetijdlijnen en dashboards om de prestaties van elke campagne bij te houden.

U kunt campagnes opsplitsen in taken voor creatieve uitingen, goedkeuringen, lanceringen en rapportages, en vervolgens alles koppelen aan doelen en statistieken in ClickUp. Terwijl de content door het productieproces loopt, tonen ClickUp-dashboards de voortgang en resultaten zonder dat er aparte volgsheets nodig zijn.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer campagnetaaken met statussen zoals 'In uitvoering' of 'Moet worden goedgekeurd'.

Gebruik DACI-weergaven om duidelijk te maken wie het werk aanstuurt, goedkeurt en adviseert.

Volg de prestaties met dashboards die zijn verbonden met campagnetaaken.

Bewaar campagnetijdlijnen en contentkalenders op één gedeelde ruimte.

✨ Ideaal voor: marketingteams, bureaus en merken die socialemediacampagnes van begin tot eind binnen één werkruimte willen uitvoeren.

11. ClickUp-sjabloon voor socialemedia-advertentieschema-kalender

Gratis sjabloon downloaden Plan en visualiseer campagnetijdlijnen in een gedeelde kalender met behulp van ClickUp's Social Media Ads Schedule Calendar sjabloon.

Adverteren stopzetten om geld te besparen is als uw horloge stopzetten om tijd te besparen.

Adverteren stopzetten om geld te besparen is als uw horloge stopzetten om tijd te besparen.

De woorden van Henry Ford zijn niet relevanter dan ooit in de huidige social media-economie.

De ClickUp Social Media Ads Schedule Kalender sjabloon centraliseert uw advertentiecampagnes, zodat u de start- en einddatums, creatieve taken en budgetvelden in één kalender kunt zien in plaats van in meerdere kalenders of apps.

Je kunt verwachte en werkelijke impressies, kosten en resultaten bijhouden met behulp van aangepaste velden en vervolgens de planning aanpassen naarmate de prestatiegegevens binnenkomen. Omdat alle advertentietaken, aantekeningen en statistieken op één plek staan, wordt het gemakkelijker om af te stemmen met tekstschrijvers en belanghebbenden, terwijl je het totaaloverzicht van de uitgaven behoudt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg advertentiecampagnes met velden voor bereik, kosten, vertoningen en status.

Plan vluchtdata en creatieve deadlines in één gedeelde kalender.

Groepeer taken op kanaal, doelstelling of doelgroep voor een beter inzicht.

Pas de timing snel aan op basis van prestaties zonder de context te verliezen.

✨ Ideaal voor: marketingteams, advertentiebeheerders en bureaus die meer controle en zichtbaarheid willen over betaalde sociale campagnes.

ClickUp dicht het gat in de kalender van uw team

Uiteindelijk heeft elk sjabloon dat we hebben bekeken zijn sterke punten. Maar als het erom gaat alles samen te brengen en aan meer dan alleen een standaard contentkalender te werken, biedt ClickUp je een AI-aangedreven werkruimte voor je team.

Wat ClickUp anders maakt, is dat het uw hele proces op één plek samenbrengt.

Je kunt ideeën bedenken, campagnes plannen, posts inplannen en resultaten bijhouden zonder heen en weer te hoeven schakelen. Het is dat gevoel dat je kalender en je content allemaal met elkaar verbonden zijn, dat het onderscheidt van concurrenten zoals Notion, dat alleen sjablonen voor socialemediaplanners aanbiedt.

Als je op zoek bent naar een manier om consistent te blijven en je minder zorgen te maken over gemiste posts, dan is dit je kans. Probeer ClickUp gratis en maak een socialemediakalender die echt aansluit bij je team.