Beste WorkMax-alternatieven voor het beheer van medewerkers op het veld

De zon is nog maar net op, uw personeel is ter plaatse en iedereen wacht op instructies. U opent Workmax, haalt de urenregistraties tevoorschijn, controleert de formulieren en begint met het doorzoeken van de logboeken. Maar de kleine dingen vertragen u.

Dit kunnen bijvoorbeeld problemen met geofences zijn, onhandige urenstaten, beperkte filters voor opdrachtcodes en onvoldoende automatisering. Al snel worden deze 'kleine dingen' echte problemen. Denk aan hogere kosten, gefrustreerde medewerkers, vertraagde salarisuitbetalingen en uren administratief werk dat u nooit had gepland.

In deze blogpost bekijken we enkele van de beste WorkMax-alternatieven voor uw behoeften op het gebied van personeelsbeheer in het veld, die deze pijnpunten direct oplossen. Laten we aan de slag gaan! 🎯

De beste WorkMax-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vindt u een tabel met een vergelijking van alle WorkMax-alternatieven in deze blog. 📊

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één projectmanagement, taakuitvoering en coördinatie in het veld voor kleine teams, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen. Aangepaste taken en velden, flexibele weergaven (lijst, bord, gantt, kalender), whiteboards, documenten, dashboards, ingebouwde tijdregistratie, planning van werklast en middelen, native chat en clips, ingebouwde AI en krachtige werkstroomautomatisering. Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Connecteam Mobiele personeelsplanning, communicatie en dagelijkse werkzaamheden voor kleine teams in het veld Mobielgerichte tools, waaronder snelle taken, werkplanning, een tijdklok met geofence en ploegensjablonen. Free; betaald abonnement vanaf $ 35/maand voor 30 gebruikers Clockify Eenvoudige tijdsregistratie, activiteitenlogboeken en rapportage van factureerbare uren voor teams die nauwkeurige urenregistraties willen. Eenvoudige tijdsregistratie met stopwatch, Urenregistratie-modus, kiosk, GPS-tracking, projecten en taken, en tijdblokkering in de kalender. Free; betaald abonnement vanaf $ 4,99/maand per gebruiker Bitrix24 Ingebouwde CRM, taakbeheer en communicatiehubs voor middelgrote bedrijven Een reeks tools met CRM-pijplijnen, werkgroepen, taaksjablonen, tijd- en aanwezigheidsregistratie, activiteitenstream en telefonie. Het betaalde abonnement begint bij $ 61 per maand voor vijf gebruikers. Wrike Werkstroomautomatisering, gestructureerd bijhouden van projecten en teamoverschrijdende coördinatie voor organisaties die grote hoeveelheden werk en goedkeuringen beheren. Geavanceerde projecttools zoals aangepaste werkstroomen, blauwdrukken, tijdsregistratie, realtime rapportage, aanvraagformulieren en goedkeuringen. 14 dagen gratis proefversie, betaald abonnement vanaf $ 10 per maand per gebruiker Jibble Aanwezigheidsregistratie via gezichtsherkenning, GPS-tracking en geautomatiseerde urenregistratie voor bedrijven die nauwkeurige kloktijden en operaties van de onderneming vereisen. Nauwkeurige aanwezigheidsregistratie met behulp van een tijdklok met gezichtsherkenning, GPS-locatie, urenregistratie, activiteitentracking, werkroosters, overureninstellingen en exports. Gratis; betaald abonnement vanaf $ 4,99/maand per gebruiker QuickBooks Time Locatiegebaseerde tijdsregistratie, salarisadministratie en projectkostenberekening voor teams die QuickBooks gebruiken voor boekhouding en arbeidsregistratie. Tools voor jobkostenberekening en salarisadministratie, waaronder GPS-tijdsregistratie, editor voor urenregistratie, overwerkwaarschuwingen, salarisadministratiesynchronisatie en personeelsgebaseerd bijhouden van gegevens. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 14 per maand per gebruiker. Buddy Patch Webgebaseerde punch-in-tools, aanpasbare regels en PTO-beheer voor teams die de aanwezigheid willen bijhouden. Flexibele aanwezigheidsregistratietools met afronding van kloktijden, webcamfoto's, bijhouden van opgebouwde vakantiedagen, automatische pauzes en afdelingscodes. 14 dagen gratis proefversie, betaald abonnement vanaf 5,49/maand per gebruiker Rippling Gecentraliseerd beheer van HR, salarisadministratie, apparatuur en personeel voor organisaties die op zoek zijn naar een systeem voor het beheer van hun medewerkers. Geïntegreerd personeelsplatform dat uniforme werknemersprofielen, tijdregistratie, salarisadministratie, beleid en toestemming combineert. Aangepaste prijzen ClockShark GPS-gebaseerde tijdsregistratie, projectkostenberekening en routes voor bouw- en buitendienstteams Veldgerichte functies zoals GPS-tijdsregistratie, KioskClock, personeelstracering, beoordeling van de Urenregistratie en rapportage over projectkosten. 14 dagen gratis proefversie, betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand per gebruiker

Waar moet u op letten bij alternatieven voor WorkMax?

Wanneer u op zoek bent naar een alternatief voor WorkMax, is het doel om dagelijkse operationele hiaten op te lossen die veldteams vertragen. Dit is het belangrijkste:

Betrouwbare tracking van de locatie: voorkomt onnauwkeurige kloktijden en vermindert handmatige correcties als gevolg van geofence-fouten.

Flexibele tijdregels: Ondersteunt aangepaste overwerkstructuren voor vakbonden, soorten opdrachten en regionale vereisten.

Eenvoudige mobiele ervaring: minimaliseert crashes minimaliseert crashes van de app voor de urenregistratie , gemiste registraties en verstoringen door updates voor medewerkers in het veld.

Nauwkeurige selectie van opdrachtcodes: Helpt werknemers bij het kiezen van de juiste opdracht- of kostencode met filters en vooraf ingestelde opties.

Digitale goedkeuringen: laat werknemers urenregistraties, pauzes en overuren controleren en goedkeuren voordat de salarisadministratie wordt uitgevoerd.

Automatisering-opties: Vermindert repetitieve administratieve taken zoals het opschonen van de Urenregistratie, het valideren van pauzes en het registreren van wisselingen tussen taken.

Eenvoudig exporteren en aanpasbare rapportage: deel urenregistratiegegevens met de salarisadministratie, boekhouding of klanten zonder schermafbeeldingen of handmatige herbouw.

Schaalbare integraties: bepaalt verbinding met boekhoud-, plannings-, activabeheer- en HR-tools die u al gebruikt.

📮 ClickUp Insight: Hoewel 40% van de werknemers minder dan een uur per week besteedt aan onzichtbare taken op het werk, verliest maar liefst 15% meer dan 5 uur per week, wat neerkomt op 2,5 dag per maand! Deze ogenschijnlijk onbeduidende maar onzichtbare tijdverspilling kan uw productiviteit langzaam ondermijnen. ⏱️ Gebruik de tijdsregistratie en AI-assistent van ClickUp en ontdek precies waar die onzichtbare uren verdwijnen. Lokaliseer inefficiënties, laat AI repetitieve taken automatiseren en win kostbare tijd terug!

De beste alternatieven voor WorkMax

Hier is een zorgvuldig samengestelde lijst met de beste alternatieven voor WorkMax die de automatisering van de planning, resourceplanning en operationele efficiëntie verbeteren. 🎯

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement, taakuitvoering en coördinatie in het veld)

Teams ontgroeien WorkMax om verschillende redenen. Sommigen hebben behoefte aan betere integratie met boekhoud- of CRM-systemen. Anderen willen meer flexibiliteit bij het bijhouden van de uren van werknemers op verschillende werklocaties.

En om eerlijk te zijn, de uitdaging is niet alleen het vinden van een andere tool voor tijdsregistratie, maar ook het vinden van een platform dat een verbinding maakt tussen personeelsbeheer en de rest van uw activiteiten.

Verbeter de teamcoördinatie en de voortgang op de bouwplaats met ClickUp voor bouwteams.

ClickUp for Constructions-teams consolideert deze werkstroomen als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, waarin alle werk-apps, gegevens en werkstroomen worden samengebracht.

Tijdsregistratie is direct verbonden met taken en projecten, zodat de uren van medewerkers aan specifieke opdrachten en klanten worden toegewezen.

ClickUp maakt een einde aan Work Sprawl door 100% context te bieden in één cloudgebaseerd platform waar managers in realtime de personeelsbezetting, de voortgang van projecten en de beschikbaarheid van middelen kunnen zien.

Zo kan uw werkstroom eruitzien met ClickUp:

Maak ClickUp-taken aan vanuit formulieren

Met ClickUp Forms kunt u veldgegevens in realtime vastleggen, feedback centraliseren en reacties doorsturen naar de juiste teams, allemaal gekoppeld aan uw werkstroom. U kunt elk onderdeel van uw formulier aanpassen met verplichte velden, voorwaardelijke logica en bestandsuploads om een nauwkeurige gegevensverzameling te garanderen, perfect voor:

Dagelijkse rapportages over werk, incidentenlogboeken of inspectiechecklists

Veiligheidsaudits, verzoeken om apparatuur en onderhoudstickets

Laat ClickUp-formulieren verzoeken, gegevens en details vastleggen om ze direct om te zetten in ClickUp-taken

Elk ingediend formulier wordt direct een ClickUp-taak, compleet met bijlagen, opmerkingen en gegevens van de toegewezen persoon, zodat u direct actie kunt ondernemen. U kunt zelfs ClickUp-aangepaste velden slepen en neerzetten om tekst, keuzelijsten, selectievakjes, bijlagen en meer toe te voegen, zodat u elke keer nauwkeurige gegevens kunt verzamelen.

Registreer velduren met ClickUp tijdsregistratie

Met ClickUp's Project Tijdsregistratie kunt u elke minuut die aan het werk wordt besteed nauwkeurig vastleggen, of uw team nu in het veld, aan hun bureau of bezig is met het wisselen tussen taken.

Stel tijdsinschattingen in om uw teams in het veld duidelijke verwachtingen te geven en elk project op schema te houden met ClickUp's Project Tijdsregistratie

Registreer tijd rechtstreeks vanaf uw desktop, mobiele app of browser met behulp van de Chrome-extensie van ClickUp. U kunt timers starten of stoppen vanaf elk apparaat met de Global Timer van ClickUp, of tijd handmatig registreren na een dienst.

Zodra u uw tijd hebt geregistreerd, houdt u deze gestructureerd en overzichtelijk:

Voeg aantekeningen toe om aan te geven waaraan u hebt gewerkt.

Markeer factureerbare tijd voor facturering aan klanten

Sorteer en filter op datum, tags of prioriteiten om te analyseren waar de tijd naartoe gaat.

Tel de tijd voor taken en subtaaken bij elkaar op om het totale aantal bestede uren te zien.

Bekijk, voer bewerkingen uit en keur invoer van tijdregistraties goed in gedetailleerde urenregistraties per dag, week of aangepast bereik.

De ClickUp mobiele app breidt al deze mogelijkheden uit naar het veld, waardoor de tijdsregistratie van het bureau rechtstreeks vanaf telefoons en zelfs offline kan worden gedaan, met automatische synchronisatie wanneer u weer online bent.

Optimaliseer uw werk in het veld met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, creëert een verbinding tussen alle lagen van uw werkruimte. Het begrijpt uw lopende werkzaamheden en helpt u bij het beheren van projecten, het samenvatten van updates en het genereren van inzichten.

Genereer direct rapporten over de voortgang met ClickUp Brain om supervisors op de hoogte te houden en teams op alle werklocaties op koers te houden

Dit kunt u doen met ClickUp Brain:

Genereer AI-samenvattingen voor elk project of elke Taak om te zien wat er is veranderd.

Gebruik AI Progress Update om samen te vatten wat er in de afgelopen dag, week of aangepaste periode is voltooid.

Haal actiepunten uit vergaderaantekeningen, veldrapporten of uit vergaderaantekeningen, veldrapporten of ClickUp-documenten en zet ze om in taken of subtaaken.

Maak AI StandUps die de recente voortgang van uw team en de volgende stappen samenvatten.

Stel dat u deze week drie actieve bouwplaatsen beheert. In plaats van te wachten op de check-ins aan het einde van de dag, vraagt u gewoon aan ClickUp Brain: 'Wat vertraagt de voortgang op bouwplaats A?' Het scant elke taak, veldaantekening en update van het personeel om u precies te vertellen waar goedkeuringen in behandeling zijn.

En wanneer twee teams vergelijkbare reparaties aan apparatuur registreren, signaleert de AI-tool de overlap, waardoor u dubbele invoer kunt elimineren.

Monitor activiteiten op de werkplek in ClickUp dashboards

Wanneer u een actueel overzicht nodig hebt van wat er op uw bouwplaatsen gebeurt, brengt ClickUp Dashboard uw arbeid, middelen, voortgang, vertragingen en veldrapporten samen op één plek.

Elk dashboard wordt elke 30 minuten automatisch vernieuwd, zodat supervisors en buitendienstmedewerkers altijd de meest recente gegevens zien. Dit is vooral handig wanneer er snel beslissingen moeten worden genomen op actieve locaties.

Hier zijn enkele voorbeelden van dashboards voor data die u kunt bouwen:

Geregistreerde uren (via tijdsregistratiekaarten )

Voortgang van het werk (met behulp van takenlijst of cirkeldiagramkaarten )

Verdeling van de werklast om opdrachten in evenwicht te brengen en burn-out te voorkomen

Formulierreacties om veldrapporten te visualiseren zodra ze binnenkomen

Asset- of veiligheidstracking via aangepaste kaarten en kaartintegraties

Gebruik ClickUp Dashboards om de toewijzing van middelen en lopende werkzaamheden te visualiseren met geïntegreerde updates door ClickUp Brain

ClickUp Brain is geïntegreerd in ClickUp Dashboards en geeft u snel een update over de gewerkte uren, helpt bij het controleren van de status van taken en laat u urgente updates volgen terwijl u tussen locaties reist. Medewerkers in het veld kunnen het programma vragen om prioritaire taken of geplande wijzigingen te tonen, zonder te hoeven wachten op updates van het kantoor.

💡 Pro-tip: Binnen ClickUp-taaken kunt u opmerkingen toevoegen , uw team taggen en in realtime chatten vanaf uw desktop, mobiele apparaat of browser. Op deze manier heeft iedereen ook context over de taak en blijft de communicatie specifiek.

De beste functies van ClickUp

Automatiseer werkstroomprocessen in het veld: trigger taakuitvoeringen, verstuur meldingen en werk statussen bij na het indienen van formulieren of de invoer van uren met trigger taakuitvoeringen, verstuur meldingen en werk statussen bij na het indienen van formulieren of de invoer van uren met ClickUp-automatiseringen.

Koppel uw systemen: synchroniseer gegevens over salarisadministratie, GPS, planning en activabeheer tussen verschillende tools met behulp van synchroniseer gegevens over salarisadministratie, GPS, planning en activabeheer tussen verschillende tools met behulp van ClickUp-integraties.

Zoek alles direct: vind taken, opmerkingen, bestanden en informatie over eerdere projecten met ClickUp Enterprise Search vind taken, opmerkingen, bestanden en informatie over eerdere projecten met

Werk vanaf elk apparaat: registreer tijd, dien formulieren in en werk taken bij terwijl u onderweg bent met de mobiele app van ClickUp.

Beheer projecten op uw manier: Schakel tussen Schakel tussen ClickUp-weergaven zoals tijdlijn, kalender, werklast, lijst en meer.

Limieten van ClickUp

Met zijn uitgebreide reeks functies en aanpassingsmogelijkheden kan het even duren voordat teams ClickUp volledig onder de knie hebben.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie vat het goed samen:

ClickUp is zonder twijfel de meest flexibele en krachtige tool voor projectmanagement waarmee ik ooit heb gewerkt. Als oprichter van WRKSTN help ik bureaus en creatieve teams hun activiteiten te stroomlijnen, en ClickUp speelt daarbij een centrale rol. Dankzij de mogelijkheid om alles aan te passen, van taaktypes tot automatiseringen, in combinatie met tools zoals dashboards, formulieren en nu ook ClickUp Brain, kan ik schaalbare, efficiënte systemen bouwen voor elke werkstroom. Bovendien vind ik het geweldig hoe snel het platform zich blijft ontwikkelen.

ClickUp is zonder twijfel de meest flexibele en krachtige tool voor projectmanagement waarmee ik ooit heb gewerkt. Als oprichter van WRKSTN help ik bureaus en creatieve teams hun activiteiten te stroomlijnen, en ClickUp speelt daarbij een centrale rol. Dankzij de mogelijkheid om alles aan te passen, van taaktypes tot automatiseringen, in combinatie met tools zoals dashboards, formulieren en nu ook ClickUp Brain, kan ik schaalbare, efficiënte systemen bouwen voor elke werkstroom. Bovendien vind ik het geweldig hoe snel het platform zich blijft ontwikkelen.

💡 Pro-tip: ClickUp automatiseringen elimineerden repetitief administratief werk dat u afleidt van het daadwerkelijke toezicht op het veld. Stel triggers in die supervisors automatisch op de hoogte stellen wanneer de werktijden van werknemers de geplande tijd overschrijden, verlofaanvragen doorsturen naar de juiste goedkeurder of taken naar "Voltooid" verplaatsen wanneer medewerkers hun laatste uren registreren. Gebruik ClickUp-automatiseringen om de voortgang bij te houden, taken te beheren en uw bouwprojecten op tijd en binnen het budget te houden. U kunt ook automatiseringen creëren die vervolgtaaken toewijzen wanneer veiligheidsincidenten worden gemeld of het aanmaken van facturen triggeren wanneer opdrachten een bepaalde status bereiken – allemaal met eenvoudige if-this-then-that-logica waarvoor geen IT-ondersteuning nodig is.

2. Connecteam (het beste voor het plannen van mobiele medewerkers en dagelijkse activiteiten)

via Connecteam

Connecteam is een oplossing voor personeelsbeheer die is ontwikkeld voor teams zonder vaste werkplek. Het combineert tijdsregistratie, planning, taakbeheer en digitale checklists. Medewerkers kunnen rechtstreeks vanaf hun telefoon inloggen, taakdetails bekijken, formulieren indienen, veiligheidsprocedures doornemen en updates over hun dienst ontvangen.

Met dit platform kunt u diensten samenstellen met sjablonen voor tijdsregistratie, en kunnen medewerkers in het veld formulieren voltooien met spraakinvoer, updates vertalen naar hun voorkeurstaal of tijdens hun dienst toegang krijgen tot trainingsmodules zonder de app te verlaten.

Communicatie vindt ook plaats in dezelfde app; u krijgt groepschatten, bedrijfsfeeds, enquêtes en meer.

De beste functies van Connecteam

Maak intelligente planningen met Auto Scheduling , waarbij automatisch de juiste mensen worden toegewezen op basis van rollen, beschikbaarheid en vereisten op de werkplek.

Houd nauwkeurig de gewerkte uren bij via de in-app GPS-functie Time Clock om de aanwezigheid te controleren en nauwkeurige uren om te zetten in Urenregistraties die klaar zijn voor de salarisadministratie.

Maak digitale formulieren met Formulieren & Checklists om handtekeningen, foto's en GPS-stempels vast te leggen voor rapportage in het veld.

Versnel trainingen met de AI Course Maker om elk proces of elke veiligheidseis om te zetten in mobielvriendelijke leermodules.

Limieten van Connecteam

De backendgegevens uit formulieren zijn inconsistent en hebben geen stabiel schema, waardoor betrouwbare extractie en automatisering moeilijk zijn.

Gevorderde gebruikers moeten vaak handmatige workarounds creëren vanwege het gebrek aan naadloze integratiemogelijkheden tussen modules, in tegenstelling tot Connecteam-alternatieven.

Prijzen van Connecteam

Free

Basis: $ 35/maand voor 30 gebruikers

Geavanceerd: $ 59/maand voor 30 gebruikers

Expert: $ 119/maand voor 30 gebruikers

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Connecteam?

Een recensie vat het als volgt samen:

Het is ontzettend handig om alles binnen handbereik te hebben en op één locatie te hebben verzameld. Het platform voelt zeer professioneel aan en is eenvoudig te beheren […] De processen voelen soms wat beperkt aan omdat we onze bestaande activiteiten niet volledig kunnen weerspiegelen, maar eerlijk gezegd is dat helemaal geen probleem.

Het is ontzettend handig om alles binnen handbereik te hebben en op één locatie te hebben verzameld. Het platform voelt zeer professioneel aan en is eenvoudig te beheren […] De processen voelen soms wat beperkt aan omdat we onze bestaande activiteiten niet volledig kunnen weerspiegelen, maar eerlijk gezegd is dat helemaal geen probleem.

🧠 Leuk weetje: Onderzoekers hebben ontdekt dat alleen al het besef dat er een timer loopt, de concentratie en nauwkeurigheid verhoogt. Dit fenomeen wordt het temporele oriëntatiepunt-effect genoemd.

Bekijk: In deze video bespreken we de beste software voor projectmanagement in de bouw om u te helpen het project op schema, binnen het budget en volgens planning bij te houden.

3. Clockify (het beste voor eenvoudige tijdsregistratie en rapportage van factureerbare uren)

via Clockify

Clockify is een cloudgebaseerd platform dat is ontworpen voor professionals in de bouw, buitendienst en andere sectoren met tijdrovende werkzaamheden. Het biedt een timer, kioskmodus en offline tracking. Werknemers kunnen inloggen vanaf gedeelde apparaten, hun werk bijhouden op mobiele apparaten of indien nodig wekelijkse urenregistraties invullen.

Naast de basisfuncties voor de tijdsregistratie van medewerkers biedt het ook operationele werkstroomstroomen zoals projectbudgettering, kostencodering, planning en verlofbeheer.

En omdat het synchroniseert tussen verschillende apparaten, waaronder web, mobiele applicaties, desktop en browserextensies, blijft Clockify betrouwbaar voor teams die in afgelegen gebieden werken of wisselen tussen kantoor- en veldomgevingen.

De beste functies van Clockify

Houd projectbudgetten in de gaten om risico's op te hoge uitgaven bij klanten en taken voor te blijven met behulp van schattingen en waarschuwingen .

Organiseer arbeidskosten om inkomsten, uitgaven en winstgevendheid te berekenen met Tarieven en kostencodes .

Visualiseer bijgehouden tijd met kalender-, dashboard- en rapportweergaven om de productiviteit te verbeteren en planningen te beheren.

Categoriseer tijdregistraties met behulp van tags, aangepaste velden en projectgebaseerde hiërarchieën.

Limieten van Clockify

Mist geavanceerde administratieve controles en enkele essentiële goedkeuringsfuncties, in tegenstelling tot alternatieven voor Clockify.

Beperkte webhook-acties en opties voor automatisering, waardoor de aanpassing van werkstroom- of externe integraties wordt beperkt.

Prijzen van Clockify

Free

Basis: $ 6,99/maand per gebruiker

Standaard: $ 9,99/maand per gebruiker

Enterprise : $ 14,99/maand per gebruiker

Productiviteit Suite: $ 15,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2: 4,5/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clockify?

Van een geverifieerde gebruiker:

Wat ik het leukste vond aan Clockify was hoe eenvoudig en handig het tijdsregistratie maakte. Ik gebruikte het dagelijks en het werd al snel een natuurlijk onderdeel van mijn routine. De interface is overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren, dus het bijhouden van uren of het schakelen tussen taken kostte slechts een paar muisklikken. […] De mobiele app kan soms wat buggy aanvoelen. Ook is het aanpassen en exporteren van gedetailleerde rapporten niet altijd intuïtief en had dit beter ontworpen kunnen worden.

Wat ik het leukste vond aan Clockify was hoe eenvoudig en handig het tijdsregistratie maakte. Ik gebruikte het dagelijks en het werd al snel een natuurlijk onderdeel van mijn routine. De interface is overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren, dus het bijhouden van uren of het schakelen tussen taken kostte slechts een paar muisklikken. […] De mobiele app kan soms wat buggy aanvoelen. Ook is het aanpassen en exporteren van gedetailleerde rapporten niet altijd intuïtief en had dit beter ontworpen kunnen worden.

4. Bitrix24 (het beste voor ingebouwde CRM en taakbeheer)

via Bitrix24

Bitrix24 biedt een reeks tools voor CRM, taakbeheer, teamcommunicatie en workflowautomatisering. Voor supervisors van buitendienstmedewerkers en bouwmanagers biedt het toegang tot klantgesprekken, updates over opdrachten, werkdocumenten en de voortgang van taken.

De ingebouwde tools voor workflowautomatisering zonder code helpen leads door verschillende fasen te loodsen. Maak bijvoorbeeld taken aan wanneer er updates van klanten binnenkomen en breng medewerkers op de hoogte wanneer de voortgang van het werk vordert.

Met Robotic Process Automation (RPA) kunt u routinematige, niet-technische taken stroomlijnen, zoals het automatisch goedkeuren van documenten, het genereren van taken en het triggeren van e-mails.

De beste functies van Bitrix24

Beheer pijplijnen en houd prospects bij van intake tot voltooiing van de opdracht met tools voor lead- en dealbeheer.

Incasseer betalingen via Online Payments , dat rechtstreeks is geïntegreerd met offertes en facturen.

Leid klantvragen door met het omnichannel-contactcenter via chat, e-mail, telefoon en sociale kanalen.

Genereer marketingcontent met de AI CoPilot voor e-mails, gespreksverslagen, ideeën en CRM-veldgegevens.

Limieten van Bitrix24

Mist geavanceerde functies voor rapportage, analyse en projectmanagementtools, in tegenstelling tot andere alternatieven voor Workmax.

De prestaties kunnen achterblijven bij zeer grote datasets of tijdens piekgebruik.

Prijzen van Bitrix24

Basis: $ 61/maand voor vijf gebruikers

Standaard: $ 124/maand voor 50 gebruikers

Professional: $ 249/maand voor 100 gebruikers

Enterprise: $ 499/maand voor 250 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Bitrix24

G2: 4,1/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bitrix24?

Volgens een beoordeling van Capterra:

Het is een zeer goede tool voor taakbeheer, teamcommunicatie en projecttracking. Het biedt veel goede functies, zoals chats en videogesprekken, vergaderingen, kalender, tijdsregistratie, taakherinneringen en het delen van documenten. […] Het heeft een complexe gebruikersinterface die voor een beginner moeilijk te begrijpen is. Het is een duur programma met beperkte aanpassingsmogelijkheden.

Het is een zeer goede tool voor taakbeheer, teamcommunicatie en projecttracking. Het biedt veel goede functies, zoals chats en videogesprekken, vergaderingen, kalender, tijdsregistratie, taakherinneringen en het delen van documenten. […] Het heeft een complexe gebruikersinterface die voor een beginner moeilijk te begrijpen is. Het is een duur programma met beperkte aanpassingsmogelijkheden.

🔍 Wist u dat? Het concept van 'factureerbare uren' stamt uit het begin van de 20e eeuw en werd voor het eerst toegepast door advocatenkantoren. Oorspronkelijk werd het gezien als een eerlijk systeem, waarbij klanten alleen werden gefactureerd voor de gewerkte uren, maar later werd het een maatstaf voor productiviteit in verschillende sectoren.

5. Wrike (het beste voor workflowautomatisering en gestructureerde projectregistratie)

via Wrike

Wrike positioneert zich als een werkbeheerplatform dat is ontwikkeld voor planning, uitvoering en rapportage binnen snel veranderende teams. Veldteams kunnen binnenkomende werkzaamheden vastleggen via gedetailleerde aanvraagformulieren, taken routeren met behulp van automatisering en vertrouwen op Wrike Spaces voor gecentraliseerde configuraties.

De dashboards, compleet met widgets, grafieken en realtime gegevens, geven onmiddellijk inzicht in de voortgang, werklastpatronen en veiligheidsrelevante vertragingen.

Gantt-grafieken en tools voor resourcebeheer bieden duidelijkheid over de volgorde en capaciteit. Dankzij toegang via mobiele apparaten kunnen supervisors in het veld onderweg taken bijwerken, tijdlijnen bekijken en documentatie goedkeuren.

De beste functies van Wrike

Leg gestructureerde werkopdrachten vast met behulp van aangepaste aanvraagformulieren met voorwaardelijke vragen en geautomatiseerde routering.

Wrike AI Copilot , dat updates samenvat, prioriteiten stelt en content genereert. Verhoog de productiviteit van mobiele teams met, dat updates samenvat, prioriteiten stelt en content genereert.

Registreer tijdsbestedingen in bulk of uitvoer/verwijder eerdere invoersessies indien nodig voor weloverwogen besluitvorming.

Analyseer projectbudgetten, mijlpalen en teamprestaties met dynamische rapportage en business intelligence-integraties.

Limieten van Wrike

Het prioriteren van taken is beperkt tot een vlag voor hoge prioriteit, waardoor er geen genuanceerde prioriteitsinstellingen zijn om werkstroom effectief te sturen.

Het ontbreekt aan geavanceerde tools voor tijdbeheer, zoals GPS-tracking, geofencing en differentiatie van overuren, in tegenstelling tot Wrike-alternatieven.

Prijzen van Wrike

14 dagen gratis proefversie

Gratis abonnement

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $ 25/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Wrike?

Volgens een geverifieerde gebruiker:

Wrike is een van de gemakkelijkste platforms voor projectmanagement om in te stellen en te gebruiken. Het helpt ons om projecten te ordenen op basis van deadline, client en onderwerp, en onze werkstroom aan te passen. […] Wrike klaart de klus, maar de interface lijkt te complex voor een klein team dat op zoek is naar een eenvoudig platform. Sommige functies, zoals het wijzigen van tijdlijnen en het instellen van afhankelijkheden, kosten tijd en kunnen beginners in verwarring brengen.

Wrike is een van de gemakkelijkste platforms voor projectmanagement om in te stellen en te gebruiken. Het helpt ons om projecten te ordenen op basis van deadline, client en onderwerp, en onze werkstroom aan te passen. […] Wrike klaart de klus, maar de interface lijkt te complex voor een klein team dat op zoek is naar een eenvoudig platform. Sommige functies, zoals het wijzigen van tijdlijnen en het instellen van afhankelijkheden, kosten tijd en kunnen beginners in verwarring brengen.

🧠 Leuk weetje: De eerste mechanische tijdklok werd in 1888 uitgevonden door Willard Bundy, een juwelier uit New York. Zijn 'punch clock' markeerde het begin van automatiserde tijdregistratie. Hier is hij met zijn uitvinding! Bron

📚 Lees ook: Beste software voor personeelsplanning

6. Jibble (het beste voor gezichtsherkenning en automatisering van de urenregistratie)

via Jibble

Jibble Positions is een platform voor tijdsregistratie dat is ontwikkeld voor teams die van locatie naar locatie reizen. Het registreert werkuren rechtstreeks vanuit het veld via mobiele apparaten, tablets of desktops. Alles wordt automatisch synchroniseerd wanneer de verbinding wordt hersteld.

Het platform combineert eenvoudige kloksystemen met geavanceerde lagen van verificatie, zoals gezichtsherkenning en GPS-registratie. Zo kunt u ervoor zorgen dat elk logboek nauwkeurig weergeeft wie er ter plaatse was, wanneer ze zijn aangekomen en waar het werk heeft plaatsgevonden.

Jibble berekent ook overuren volgens uw regels, tagt uren aan specifieke projecten of klanten en genereert urenregistraties die klaar zijn voor de salarisadministratie.

De beste functies van Jibble

Deel uren in per locatie, activiteit, vakgebied of aannemer, signaleer onderbezette diensten of identificeer kloven in de productiviteit van werknemers met de rapportage-engine.

Beperk de aanwezigheid tot specifieke locaties en blokkeer klokken buiten het bereik door middel van geofencing.

Zorg voor een nauwkeurige registratie van de tijd die aan taken en projecten wordt besteed met behulp van de tools voor het bijhouden van projecten en activiteiten.

Limieten van Jibble

Beperkte aangepaste aanpassingsmogelijkheden en rapportagevisualisaties, zoals dashboards of grafieken

De mobiele app heeft tijd nodig om gegevens te synchroniseren bij het wisselen van netwerk.

Prijzen van Jibble

Free

Premium: $ 4,99/maand per gebruiker

Ultimate: $ 9,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jibble

G2: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jibble?

Zoals een gebruiker het verwoordt:

Jibble biedt een overzichtelijke, intuïtieve interface die het in- en uitklokken ongelooflijk eenvoudig maakt, of u nu achter uw bureau zit of onderweg bent. De mobiele app is responsief en betrouwbaar, wat cruciaal is voor onze teams op afstand of voor degenen die in het veld werken. […] Hoewel de kernfunctionaliteit sterk is, zijn de aangepaste aanpassingsmogelijkheden enigszins beperkt, vooral als het gaat om rapportagefilters en exportformaten.

Jibble biedt een overzichtelijke, intuïtieve interface die het in- en uitklokken ongelooflijk eenvoudig maakt, of u nu achter uw bureau zit of onderweg bent. De mobiele app is responsief en betrouwbaar, wat cruciaal is voor onze teams op afstand of voor degenen die in het veld werken. […] Hoewel de kernfunctionaliteit sterk is, zijn de aanpassingsmogelijkheden enigszins beperkt, vooral als het gaat om rapportagefilters en exportformaten.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten van Timely

7. QuickBooks Time (het beste voor locatiegebaseerde tijdregistratie en synchronisatie van salarisadministratie)

QuickBooks Time is een goede keuze voor kleine bedrijven die hun salarisadministratie of facturering al in QuickBooks doen. Het elimineert een van de grootste pijnpunten waarmee u te maken kunt krijgen: het handmatig invoeren van uren.

Met geautomatiseerde Urenregistratie, GPS-registratie, tools voor tijdsregistratie en ingebouwde goedkeuringen bent u minder tijd kwijt aan het verzamelen van uren. Het Elite-abonnement omvat kilometerregistratie, projectramingen versus werkelijke cijfers, geofencing en gedetailleerde activiteitenfeeds.

Dit biedt een duidelijke weergave van hoe tijd zich vertaalt naar budgetten en deadlines. En omdat het deel uitmaakt van het bredere QuickBooks-ecosysteem, krijgen bedrijven één verbonden werkstroom om uren bij te houden, salarissen uit te betalen, klanten te factureren en aan de regelgeving te voldoen.

De beste functies van QuickBooks Time

Stel ploegendiensten samen, pas ze aan en deel ze met behulp van de teamplanningsopties die in de boekhoudsoftware zijn geïntegreerd.

Stel een gedeeld Time Kiosk -apparaat in voor medewerkers op locatie.

Vergelijk inspanningen met verwachtingen met Projectschattingen versus werkelijke cijfers .

Volg bewegingen in het veld automatisch door kilometertelling bij te houden.

Limieten van QuickBooks Time

Medewerkers hebben geen toegang tot urenregistratiegegevens van meer dan twee betalingsperiodes, waardoor er een limiet is aan de historische referentie voor tijdsregistratie.

Er zijn geen rapportageopties en u kunt geen werk archiveren, wat tot inefficiëntie leidt.

Prijzen van QuickBooks Time

Time Premium: $ 20/maand per gebruiker

Time Elite: $ 40/maand per gebruiker

Time Premium + Payroll Premium: $ 88/maand per gebruiker

Time Elite + Payroll Elite: $ 134/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over QuickBooks Time?

Hier volgt de mening van een gebruiker over het platform:

Ik vind het geweldig dat QB Time kan worden geïntegreerd met onze praktijkbeheersoftware en QBO. Dat gezegd hebbende, zijn er enkele functies die ontbreken en die wellicht van groter belang zijn voor mensen die de tijd voor specifieke taken bijhouden. […] Ik vind het jammer dat taken niet kunnen worden gearchiveerd in Quickbooks. We moeten dan door jaren aan oude items scrollen om de tijd bij te houden.

Ik vind het geweldig dat QB Time kan worden geïntegreerd met onze praktijkbeheersoftware en QBO. Dat gezegd hebbende, zijn er enkele functies die ontbreken en die wellicht van groter belang zijn voor mensen die de tijd voor specifieke taken bijhouden. […] Ik vind het jammer dat taken niet kunnen worden gearchiveerd in Quickbooks. We moeten dan door jaren aan oude items scrollen om de tijd bij te houden.

💡 Pro-tip: Buitenwerkzaamheden genereren enorme hoeveelheden gegevens, die snel oplopen. Het is een hele klus om daar wijs uit te worden en tegelijkertijd teams op meerdere locaties te coördineren. ClickUp Brain MAX zet die gegevens om in bruikbare informatie. Zo werkt het: Spraakgestuurde updates vanuit het veld : gebruik : gebruik Talk to Text om de uren van werknemers te registreren, de status van opdrachten bij te werken, problemen met apparatuur te melden of taken handsfree toe te wijzen terwijl u tussen werklocaties rijdt of door faciliteiten loopt.

Direct zoeken in al uw systemen : vind veiligheidsinspectieformulieren, kostenramingen, handleidingen voor apparatuur of klantcontracten door tegelijkertijd te zoeken in ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint en alle gekoppelde apps.

Contextuele AI die uw activiteiten kent: krijg toegang tot meerdere AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini die al inzicht hebben in de roosters van uw personeel, tijdlijnen van projecten en toewijzing van middelen. Ontgrendel slimme inzichten vanuit uw werkruimte met ClickUp Brain MAX.

via Buddy Punch

Buddy Punch is software voor tijdsregistratie die is ontwikkeld voor consultants. Het biedt u een gebruiksvriendelijke interface om in te klokken vanuit het veld, het kantoor of een gedeelde kiosk. Vervolgens voegt het tools toe om tijddiefstal te voorkomen, schema's te handhaven en nauwkeurige werknemersuren te garanderen.

Functies zoals gezichtsherkenning, foto bij het inklokken, GPS-stempels, geofencing en IP-vergrendelingen maken een einde aan giswerk rondom aanwezigheid. Dankzij realtime waarschuwingen kunnen supervisors laatkomers, gemiste inklokken en vroegtijdig uitklokken signaleren voordat dit tot problemen met de salarisadministratie leidt.

De beste functies van Buddy Punch

Meet de inspanning per taak met behulp van taacodes voor projectgebaseerde tijdsregistratie.

Automatiseer tijdberekeningen met overwerkregels , afronding en pauze-registratie .

Voer de salarisadministratie sneller uit met automatisch berekende uren, directe integraties en rapportuitvoer voor rapportage.

Bekijk de status van uw personeel in realtime via het Who's Working Dashboard.

Limieten van Buddy Punch

De kalenderweergave en dienstweergave hebben lay-outproblemen, zoals onnodige ruimte en beperkte opties voor het markeren van specifieke dienstvoorwaarden.

Het publiceren van diensten moet voor alle diensten tegelijk worden gedaan. Het ontbreekt aan de mogelijkheid om specifieke diensten afzonderlijk te publiceren.

Prijzen van Buddy Punch

14 dagen gratis proefversie

Starter: $ 5,49/maand per gebruiker

Pro: $ 6,99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 11,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Buddy Punch

G2: 4,8/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buddy Punch?

Volgens feedback van een gebruiker:

De software is heel gebruiksvriendelijk. Ik vind het fijn dat het ons waarschuwt als er iemand te laat, te vroeg of helemaal niet komt opdagen voor een dienst, en ik vind het ook prettig dat je alle waarschuwingen kunt uitschakelen als dat nodig is. […] Ik zou willen dat het in de versie voor de computer makkelijker was om de lege velden in te vullen bij het plannen. Ik vind de drag-and-drop-functie wel fijn, maar het duurt best lang en kost veel tijd als ik diensten naar de juiste medewerker moet verplaatsen.

De software is heel gebruiksvriendelijk. Ik vind het fijn dat het ons waarschuwt als er iemand te laat, te vroeg of helemaal niet komt opdagen voor een dienst, en ik vind het ook prettig dat je alle waarschuwingen kunt uitschakelen als dat nodig is. […] Ik zou willen dat de computerversie makkelijker was om de lege velden in te vullen bij het plannen. Ik vind de drag-and-drop-functie wel fijn, maar het duurt best lang en kost veel tijd als ik diensten naar de juiste medewerker moet verplaatsen.

🧠 Leuk weetje: Het concept 'geofence ' verscheen al in de jaren negentig in systemen voor het bijhouden van dieren en logistieke systemen, voordat het mainstream werd in apps voor werknemers. Het werd voor het eerst gebruikt om virtuele hekken voor vee te creëren.

9. Rippling (het beste voor HR, salarisadministratie, apparaat- en personeelsbeheer)

via Rippling

Rippling is een platform voor het beheer van buitendienstactiviteiten dat is ontworpen om HR, salarisadministratie, IT, financiën en compliance samen te beheren. Het Employee Graph-gegevensmodel brengt alles samen, van planningen en locatiegegevens tot jobcodes, salarissen en organisatiestructuren.

Op deze manier worden tijd-, aanwezigheids- en salarisadministratiesystemen automatisch gesynchroniseerd. Tijdsregistratie is rechtstreeks gekoppeld aan het bedrijfsbeleid, waardoor u overurenberekeningen, geolocatiecontroles, onboarding, audits en meer kunt automatiseren. Managers krijgen realtime zichtbaarheid in wie er op locatie is, wie er te laat is en of de uren overeenkomen met de personeelsplanning.

De beste functies van Rippling

Configureer aangepaste beleidsregels voor planning, naleving, overuren en personeelsbezetting.

Bouw geavanceerde automatiseringen met Workflow Studio met behulp van realtime werknemers- en app-gegevens.

Neem werknemers binnen enkele minuten in dienst met automatische provisioning, contracten, toegang en apparaatinstallatie.

Verminder het nalevingsrisico met automatische updates van de arbeidswetgeving, opleidingsvereisten en audits.

Limieten van Rippling

Veel belangrijke functies worden aangeboden als betaalde add-ons, waardoor het aantal tools onverwacht toeneemt.

De rapportage-mogelijkheden missen geavanceerde functies zoals draaitabellen, drill-downs en previews binnen het platform, in tegenstelling tot Rippling-alternatieven.

Rippling-prijzen

Aangepaste prijzen

Rippling-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rippling?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Ik ben dol op de help- en chatfunctie. Ik vind zelfs de AI-optie super uitgebreid, maar dan kun je ook vrij snel chatten met een medewerker, met echt behulpzame mensen. Er is altijd een follow-up van de ondersteuningsfunctie. […] Ik zou graag zien dat er een integratie met Docusign was, zodat de aanbiedingsbrieven die we versturen konden worden geïntegreerd. Ik ben ook niet zo dol op het aantal e-mails per dag, mijn inbox loopt ermee vol.

Ik ben dol op de help- en chatfunctie. Ik vind zelfs de AI-optie super uitgebreid, maar dan kun je ook vrij snel chatten met een medewerker, met echt behulpzame mensen. Er is altijd een follow-up van de ondersteuningsfunctie. […] Ik zou graag zien dat er een integratie met Docusign was, zodat de aanbiedingsbrieven die we versturen konden worden geïntegreerd. Ik ben ook niet zo dol op het aantal e-mails per dag, mijn inbox loopt ermee vol.

🔍 Wist u dat? Mensen zijn erom bekend dat ze slecht kunnen inschatten hoe lang dingen zullen duren. De planningsfout verklaart deze eigenaardigheid. Onze hersenen gaan ervan uit dat alles vlot zal verlopen en negeren vertragingen, afleidingen en de talrijke kleine taken die tussendoor komen. We stellen ons de ideale versie van een project voor, niet de echte.

10. ClockShark (het beste voor GPS-gebaseerde tijdsregistratie en projectkostenberekening)

via ClockShark

ClockShark is tijdregistratiesoftware voor teams die onderweg werken. In plaats van te vertrouwen op het geheugen aan het einde van de dag, vraagt de mobiele app werknemers om de klus en Taak te selecteren zodra ze inklokken.

Elke bijgehouden minuut wordt automatisch gesynchroniseerd met de juiste arbeidskostencode, waardoor u beschikt over duidelijke projectkosten, nauwkeurige salarisgegevens en een duidelijk overzicht van wie waar heeft gewerkt.

Met de Crew Clock kunnen supervisors eenvoudig hele teams inklokken, terwijl u met planningstools taken kunt toewijzen, aanwijzingen kunt toevoegen en teams direct op de hoogte kunt brengen van wijzigingen. Met offline ondersteuning, geofenced herinneringen en diepgaande integraties met QuickBooks, Sage, Xero, ADP en Paychex zorgt ClockShark ervoor dat uw activiteiten soepel verlopen.

De beste functies van ClockShark

Leg nauwkeurige aanwezigheid vast met GPS-tracking , kruimelpaden en Who's Working Now .

Sla opdrachtgegevens, aantekeningen en aanwijzingen op met behulp van Paperless Job Management tools

Genereer realtime rapporten en dashboards over tijd, aanwezigheid, productiviteit en financiën voor datagestuurde beslissingen.

Limieten van ClockShark

Het ontbreekt aan mogelijkheden voor offline tijdsregistratie, wat problematisch kan zijn voor bouwplaatsen met een zwakke of geen internetverbinding.

Er kan slechts één actieve integratie tegelijk worden gebruikt, wat beperkend kan zijn voor bedrijven die meerdere systemen gebruiken.

Prijzen van ClockShark

14 dagen gratis proefversie

Standaard: $ 49/maand per gebruiker

Pro: $71/maand per gebruiker $11/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ClockShark

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClockShark?

Deze recensent vat het goed samen:

Al mijn medewerkers staan in één app. Ik kan hun schema's bekijken, afspraken toevoegen, zien waar ze zich bevinden en waar ze die dag zijn geweest, en mijn medewerkers kunnen mij aantekeningen sturen. […] Ik zou graag een tijdstempelfunctie hebben om bij te houden wanneer een afspraak oorspronkelijk is gemaakt of wanneer een aantekening is ingevoerd.

Al mijn medewerkers staan in één app. Ik kan hun schema's bekijken, afspraken toevoegen, zien waar ze zich bevinden en waar ze die dag zijn geweest, en mijn medewerkers kunnen mij aantekeningen sturen. […] Ik zou graag een tijdstempelfunctie hebben om bij te houden wanneer een afspraak oorspronkelijk is gemaakt of wanneer een aantekening is ingevoerd.

Voer end-to-end veldwerkzaamheden uit met ClickUp

Soms zijn het niet de grote problemen die uw teams vertragen, maar de voortdurende wrijving. Als de dagelijkse frustraties met WorkMax routine worden, is dat een teken dat uw volgende platform u schonere gegevens, soepelere processen en beter zichtbaarheid op elke werklocatie moet bieden.

De tools in deze lijst vullen de hiaten van WorkMax op verschillende manieren aan.

Maar als u op zoek bent naar een oplossing die uw hele veldwerkzaamheden verenigt, inclusief taken, tijdsregistratie, formulieren, communicatie en AI-ondersteuning, dan is ClickUp een uitstekende keuze.

Met ClickUp-tijdsregistratie voor nauwkeurige taakregistratie, ClickUp-formulieren voor mobielvriendelijke gegevensverzameling in het veld en ClickUp Brain voor contextuele antwoorden, krijgt u één enkele werkruimte die alle silo's elimineert.

