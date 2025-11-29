10 videomarketingstrategieën voor de groei van start-ups

Je scrolt door je feed wanneer een Clip van 15 seconden je aandacht trekt. Het vertelt een verhaal dat je interesseert. Het intrigeert je, waardoor je de pagina verder wilt verkennen, en voor je het weet, heb je een uur lang het account gestalkt.

Goede video-marketing zorgt ervoor dat mensen even pauzeren, kijken en onthouden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 93% van de marketeers zegt dat video-marketing hen een goed rendement op hun investering heeft opgeleverd.

In deze blogpost verkennen we de juiste videomarketingstrategieën voor het succes van startups, om een paar seconden aandacht om te zetten in duurzame klantrelaties. 🤩

🔍 Wist u dat? Video blijft solide rendement opleveren: tweederde van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat het rendement op investering verbetert of stabiel blijft. Bijna 50% van de marketeers rapporteert betere resultaten, terwijl 44% van de verkoopprofessionals hetzelfde zegt.

Waarom video-marketing essentieel is voor de groei van start-ups

Wanneer u een bedrijf opbouwt, is aandacht de meest waardevolle valuta, en video is een van de snelste manieren om de aandacht te trekken.

Dit is waarom u een werkstroom voor videoproductie moet opzetten:

Verhoog de betrokkenheid door beeld en geluid te combineren om memorabele, emotioneel aansprekende boodschappen te creëren.

Vereenvoudig complexe ideeën met behulp van met behulp van uitlegvideo's die het publiek helpen om technische of innovatieve producten snel te begrijpen.

Verhoog het aantal conversies door video's op uw landingspagina's te gebruiken, waardoor passieve bezoekers actieve klanten worden.

Verbeter uw SEO-prestaties aangezien zoekmachines voorrang geven aan pagina's met ingesloten video's, waardoor er meer organisch verkeer naar uw site wordt geleid.

Vergroot uw bereik en geloofwaardigheid door middel van deelbare, authentieke verhalen die vertrouwen opbouwen en uw zichtbaarheid op verschillende platforms vergroten.

Diversifieer uw contentstrategie door video te gebruiken voor demo's, productuitleg, getuigenissen, cultuurverhalen of educatieve Clips voor elke fase van uw funnel.

Maak gebruik van korte video's en content van makers om de waarde van uw product te benadrukken, de persoonlijkheid van uw merk te laten zien en loyaliteit te vergroten zonder veel geld uit te geven.

Behaal meetbare resultaten door meer aanmeldingen, meer interesse in producten en meer delen op sociale media.

🧠 Leuk weetje: Korte videoformaten (zoals 'Shorts' op YouTube) hebben meer weergaven en likes per weergave dan gewone video's. Maar ze hebben ook minder reacties per weergave en presteren minder goed in de categorieën onderwijs/politiek.

10 bewezen videomarketingstrategieën voor de groei van start-ups

Je hebt iets zinvols opgebouwd: een product dat een probleem oplost, een team dat erin gelooft en een markt die er klaar voor is. Je kunt niet zomaar een Clip in elkaar flansen en hopen op het beste; je moet een aantal beproefde strategieën uitvoeren die toevallige weergaven omzetten in trouwe gebruikers.

En dat is precies wat we hier hebben! 💁

1. Bepaal de videomarketingdoelen van uw start-up

Begin met een plan voordat je met de productie begint; begin niet meteen met filmen. Vraag jezelf af wat het doel van deze video is.

Bepaal, nog voordat u op 'opnemen' drukt, wat succes voor u betekent. Wilt u het aantal aanmeldingen verhogen, meer bezoekers naar uw website trekken of gebruikers informeren over uw product?

📌 Voorbeeld: Een nieuwe startup op het gebied van productmanagement stelt zich ten doel om het aantal demo-aanvragen in 60 dagen met 15% te verhogen door middel van een reeks korte uitlegvideo's. Elk script en elke CTA is direct op dat doel gericht.

🔍 Wist u dat? Zelfs het idee van hoe kort een videoadvertentie kan zijn, heeft een geschiedenis: de term 'blipvert' (ultrakorte commercial) werd in de jaren 80 bedacht in de tv-serie Max Headroom om advertenties aan te duiden die misschien wel maar één seconde duurden.

2. Ken uw publiek en de geschiktheid van het platform

Je video's zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep (op de juiste plek). Begin met te bepalen waar je doelgroep zich bevindt en hoe ze daar content consumeren.

📌 Voorbeeld: Een B2B SaaS-startup zou kunnen ontdekken dat zijn publiek het meest actief is op LinkedIn, waar korte, op inzichten gebaseerde video's het beste presteren. Een startup met een lifestyle-app zou daarentegen meer betrokkenheid kunnen zien op Instagram Reels of TikTok, waar visuele storytelling en trends de boventoon voeren.

💡 Pro-tip: Creëer snel doelgroepsprofielen en koppel deze aan platformspecifieke contentplannen in socialemedia-sjablonen. Zo kan uw team de toon, beelden en videolengte hierop afstemmen.

3. Creëer een sterk merkverhaal

In plaats van functies op te sommen, bouw je een verhaal op rond het probleem dat je oplost en de mensen die je helpt. Om ervoor te zorgen dat je je verhaal vertelt, maak je voor elke video een storyboard en script voordat je met de productie begint.

Een geweldig bandverhaal:

Brengt het probleem onder de aandacht met een herkenbaar pijnpunt

Presenteer uw oplossing als de held

Maakt een emotionele verbinding met mensen

📌 Voorbeeld: Een duurzame mode-startup zou zijn video kunnen beginnen met het probleem van fast fashion-afval, vervolgens laten zien hoe ze ethische materialen inkopen en afsluiten met een oproep om 'bewust te winkelen'. Het is emotioneel, eenvoudig en doelgericht.

🚀 Snelle hack: Creatief brainstormen verloopt niet vaak lineair. Met ClickUp Whiteboards kunt u uw verhaal visueel in kaart brengen zodra er ideeën opkomen. Teken de verhaallijn uit, voeg plaknotities toe voor belangrijke scènes en wijs actiepunten toe aan uw creatieve team. Zo blijft iedereen, van schrijvers tot editors, op één lijn met hetzelfde verhaal. Stem uw productieproces af in ClickUp Whiteboards Brainstorm over een succesvolle videomarketingstrategie voor sociale mediaplatforms met AI-aangedreven Whiteboards in ClickUp.

4. Plan uw video-contentkalender

Consistentie wint het van intensiteit. Je hoeft niet elke keer dat je inspiratie hebt een video te plaatsen; je hoeft alleen maar een contentkalender op te stellen die aansluit bij je lanceringscyclusen, campagnes of gebeurtenissen. Vergeet niet om een evenwicht te vinden tussen de verschillende soorten content.

Combineer productdemo's, instructievideo's en clips met een kijkje achter de schermen om verschillende doelgroepen aan te spreken. U kunt video's ook synchroniseren met e-mailcampagnes, gebeurtenissen of verkooppromoties voor een groter bereik.

📌 Voorbeeld: Een start-up die maaltijden bezorgt, kan wekelijkse 'Behind-the-Box'-video's plannen waarin chef-koks aan het werk zijn, klantrecensies worden getoond en tips voor de app worden gegeven, zodat de betrokkenheid op alle platforms stabiel blijft.

💡 Pro-tip: De ClickUp-sjabloon voor contentkalenders is ontworpen om u te helpen uw content effectiever te plannen en te publiceren. Deze sjabloon biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waarmee u gemakkelijk bestanden kunt slepen en neerzetten, opmerkingen kunt toevoegen en de voortgang van uw content kunt bijhouden. Ontvang een gratis sjabloon Laat saaie spreadsheets achterwege en gebruik de contentkalender-sjabloon van ClickUp om inhoud het hele jaar door te plannen, organiseren en bij te houden.

5. Focus op videotypes met een grote impact

Wanneer het budget en de bandbreedte van uw start-up beperkt zijn, verdient niet elke video evenveel schermtijd. De sleutel is om u te concentreren op formats die zowel bereik als retentie opleveren. De perfecte balans tussen creatieve storytelling en meetbare prestaties.

Begin met video-ideeën die op natuurlijke wijze de aandacht trekken en vasthouden: uitlegvideo's, getuigenissen van klanten en tutorials. Deze formats vereenvoudigen uw waarde en bouwen snel geloofwaardigheid op.

Dit is wat de engagementgegevens van Wistia zeggen:

Het zit namelijk zo: hoe langer de video, hoe lager de betrokkenheid. Zo werkt de menselijke aandacht nu eenmaal. Maar korter is niet altijd beter. Een instructievideo van 10 minuten die diep ingaat op de waarde kan beter presteren dan een clip van 1 minuut als het gaat om de totale kijktijd.

Een duidelijke aanwijzing is: mensen blijven kijken als ze iets nuttigs leren. Dus of het nu gaat om een snelle tip van 60 seconden of een gedetailleerde productdemonstratie, streef ernaar om eerst iets te leren voordat je iets verkoopt.

📌 Voorbeeld: Een start-up zou een reeks clips van twee minuten kunnen uitbrengen waarin verschillende productfuncties worden uitgelegd, gecombineerd met korte getuigenissen. Deze kleinere, waardevolle video's zorgen sneller voor bekendheid en interesse dan één lange pitchvideo.

6. Optimaliseer video's voor een maximaal bereik

Beschouw vindbaarheid als onderdeel van uw werkstroom voor het aanmaken van content. Maak uw video's gemakkelijk te vinden door duidelijke titels, eenvoudige trefwoorden en een thumbnail te gebruiken die er aantrekkelijk uitziet. Zorg ervoor dat het format en de lengte geschikt zijn voor het platform, zodat het algoritme u niet negeert.

Deel uw video's op uw sociale mediaplatforms om ze een extra boost te geven. Onthoud: kleine aanpassingen = groter bereik zonder gedoe.

Zo kunt u uw bereik maximaliseren:

Gebruik SEO-gedreven titels: Focus op zoekintentie (wat uw publiek daadwerkelijk intypt) en houd titels onder de 60 tekens, zodat ze niet worden afgekapt.

Schrijf beschrijvingen met veel zoekwoorden: Neem de belangrijkste zoekwoorden op een natuurlijke manier op in de eerste paar regels en voeg tijdstempels of links naar bronnen toe voor langere video's.

Ontwerp aantrekkelijke thumbnails: Gebruik contrasterende kleuren, expressieve beelden en minimale tekst, terwijl u de huisstijl consistent houdt.

Voeg krachtige CTA's toe: leid kijkers naar de volgende stap, zoals abonneren, bezoeken of downloaden, met prompts op het scherm of eindschermen.

Optimaliseer metadata en tags: voeg nauwkeurige trefwoorden, merktags en relevante categorieën toe om algoritmen te helpen uw content correct te indexeren.

Voeg ondertitels en transcripties toe: Verbeter de toegankelijkheid, verbeter SEO en maak uw video's ook zonder geluid bekijkbaar.

💡 Pro-tip: Produceer meerdere korte, impactvolle video's in één sessie. Zo blijft uw content consistent en efficiënt en is deze klaar voor gebruik op meerdere platforms, terwijl u elke seconde van de aandacht van uw publiek maximaliseert.

7. Maak effectief gebruik van sociale kanalen

Elk sociaal platform heeft zijn eigen unieke ritme en uw video's moeten daarop worden afgestemd. Wat werkt op YouTube, kan floppen op Instagram, en wat viraal gaat op LinkedIn kan ten onder gaan op TikTok. De truc? Stem uw boodschap af op het medium.

Hier zijn enkele tips:

Pas uw videoformat aan: gebruik verticale video's (9:16) voor Instagram Reels en TikTok, en horizontale video's (16:9) voor YouTube en LinkedIn.

Haal snel aandacht: Trek de aandacht in de eerste drie seconden, vooral op platforms waar veel wordt gescrolld, zoals Instagram en TikTok.

Aangepaste bijschriften: schrijf bijschriften die passen bij het platform: gericht op gesprekken op Instagram, gericht op waarde op LinkedIn en gericht op trends op TikTok.

Plaats op het juiste moment: bekijk de statistieken om te zien wanneer uw publiek het meest actief is en plan uw video's daarop af.

🤝 Vriendelijke herinnering: Reageer op opmerkingen, deel door gebruikers gemaakte clips en vastmaak uw beste video's om uw zichtbaarheid te behouden.

💡 Bonus: Moet je dat productdemo-script van drie weken geleden of de definitieve versie van je lanceringsvideo terugvinden? Met ClickUp Brain MAX kun je dat en nog veel meer doen: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, Dropbox en al je gekoppelde apps om video-bestanden, scripts en creatieve briefings binnen enkele seconden te vinden. Je hoeft niet meer door mappen te spitten of te vragen: "Wie heeft de nieuwste versie?"

Gebruik Talk to Text om video-ideeën te bedenken, bewerkingsopdrachten toe te wijzen of productietijdlijnen bij te werken met je stem, handsfree terwijl je beeldmateriaal bekijkt of je volgende opnames voorbereidt.

Gebruik premium AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini in één contextuele oplossing die uw videomarketingdoelen, merkstem en prestaties van eerdere campagnes begrijpt. Probeer ClickUp Brain MAX voor diepgaander onderzoek en context. Probeer ClickUp Brain MAX — de AI die de videostrategie, voorkeuren van het publiek en contentkalender van uw start-up kent. Maak vandaag nog komaf met de wildgroei aan AI-tools.

8. Hergebruik en schaal bestaande video's

Elke week nieuwe video's maken is voor de meeste startups niet haalbaar, maar slim hergebruik wel. Je hebt al goud in je archieven; het hoeft alleen nog maar gepolijst te worden.

U kunt lange content opsplitsen in fragmenten, bijvoorbeeld door webinars of demo's om te zetten in clips van 30-60 seconden voor sociale media. Bovendien is het een goed idee om transcripties van lange video's te hergebruiken als SEO-vriendelijke geschreven content voor uw website.

Luister naar de internationale blogteamleider bij Wix:

Het kan nooit kwaad om uw lange content te hergebruiken in korte formats (zoals Instagram Reels, YouTube Shorts, enz.) en vice versa. Zo kunt u mensen aanspreken die informatie op verschillende manieren consumeren. Het is een tijdloze techniek die de waarde van uw werk vergroot.

9. Houd betrokkenheid en prestatiestatistieken bij

Aan de hand van gegevens kunt u zien wat aanslaat, wat niet werkt en waar u uw volgende inspanningen op moet richten. Hier zijn enkele prestatiestatistieken die u in uw projectmanagementsoftware voor video-productie wilt bijhouden:

Aantal weergaven : hoe vaak je video is bekeken; een basisindicator voor het bereik

Kijktijd : de totale tijd die kijkers besteden aan het bekijken van uw video; heeft een sterke waarde voor de algoritmen van platforms.

View-Through Rate (VTR) : het percentage kijkers dat uw video helemaal tot het einde bekijkt.

Retentie : laat zien waar kijkers afhaken, zodat u sterke en zwakke momenten in uw video kunt identificeren.

Gemiddelde duur van de weergave : hoe lang de gemiddelde kijker betrokken blijft voordat hij of zij weggaat

Click-Through Rate (CTR) : meet hoeveel kijkers op uw call-to-action, thumbnail of link hebben geklikt na het bekijken van de video.

Betrokkenheidspercentage : totaal aantal interacties (likes, reacties, shares, saves) ten opzichte van het totale aantal weergaven of bereik.

Social Shares : hoe vaak uw video wordt gedeeld, wat de zichtbaarheid en het organische bereik vergroot.

Conversieratio: hoeveel kijkers hebben na het bekijken van de video een gewenste actie voltooid (aanmelden, aankoop, downloaden)?

📌 Voorbeeld: Als uw productdemo-video veel wordt bekeken maar een lage CTR heeft, verschijnt uw CTA mogelijk te laat; test of u deze eerder in de video kunt plaatsen.

🧠 Leuk weetje: De eerste echt virale merkvideo krijgt vaak krediet voor de serie 'Will It Blend?' van BlendTec (die rond 2006 van start ging). Het eenvoudige idee (de CEO die vreemde objecten zoals iPhones in een blender gooit) liet zien hoe video + humor + deelbaarheid = marketinggoud in het online tijdperk.

10. Herhaal met feedback en inzichten

Behandel elke upload als een experiment en leer van uw successen (en mislukkingen) om de volgende nog beter te maken. Gebruik opmerkingen van het publiek, grafieken met kijktijd, A/B-tests en platformanalyses om uw creatieve aanpak, tempo, boodschap en call-to-actions te verfijnen.

Zelfs kleine aanpassingen, zoals het aanpassen van thumbnails, het herschrijven van openingszinnen of het experimenteren met nieuwe formats, kunnen tot aanzienlijke verbeteringen leiden. Hier zijn enkele eenvoudige manieren om verbeteringen aan te brengen op basis van feedback:

Probeer verschillende thumbnails, intro's of CTA's uit.

Moedig reacties, polls of enquêtes aan

Vergelijk elke maand video-types, onderwerpen en prestatietrends.

Werk uw contentstrategie bij op basis van het gedrag van uw publiek en veranderingen in het algoritme van het platform.

📌 Exemplaar: Als educatieve video's beter presteren dan cultuurclips, verschuif dan 60% van uw aankomende productieschema naar tutorials of how-to's.

💡 Pro-tip: Creëer vroeg een terugkerend videoformat. Zelfs iets eenvoudigs als 'Friday Fixes' of 'Startup Snacks' zorgt voor consistentie, en consistentie is beter dan viraliteit voor een langdurig bereik.

🧠 Leuk weetje: De campagne The Force van Volkswagen in 2011 werd vier dagen voor de Super Bowl op YouTube gelanceerd. Donderdagochtend had de campagne al 1,8 miljoen weergaven en voor de aftrap waren dat er 17 miljoen. Hierdoor veranderde het karakter van Super Bowl-advertenties van 'eenmalige tv-spots' naar volledige digitale campagnes.

Hoe u video-werkstroom efficiënt kunt beheren

U weet dat video werkt. De gegevens zijn duidelijk: videocontent stimuleert betrokkenheid, bouwt vertrouwen op en converteert beter dan alleen tekst.

Maar voor startups lijkt de kloof tussen 'we moeten meer video's maken' en het daadwerkelijk leveren van consistente, hoogwaardige content onoverbrugbaar. Dit betekent dat bestanden verspreid zijn over verschillende mappen, versies verloren gaan in oude e-mailthreads, deadlines ongemerkt verstrijken en er knelpunten ontstaan bij het goedkeuringsproces. Dit wordt 'work sprawl' genoemd . ClickUp brengt al uw videomarketingactiviteiten samen op één plek als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte.

De ClickUp Marketing Projectmanagement-software brengt alle werk-apps, gegevens en werkstroomen samen. Van het eerste concept tot de uiteindelijke publicatie kan uw team contentkalenders plannen, samenwerken aan scripts, productietijdlijnen bijhouden, assets beheren en prestaties analyseren zonder van tool te wisselen.

Hieronder leest u hoe de tool voor het projectmanagement van video's het bedenken, produceren en publiceren van video's in één werkruimte centraliseert:

Creatieve ideeën met ClickUp-documenten

Elke geweldige video begint met een sterk idee, en ClickUp Docs stimuleert deze creativiteit. Deze collaboratieve, levende documenten bieden u een ruimte om te brainstormen over campagneconcepten, scripts op te stellen en creatieve briefings op te slaan.

Maak een ClickUp Doc, met ingebouwde AI, om ideeën voor uw video-strategie gezamenlijk te documenteren

Je kunt je ideeën formatteren met kopteksten, checklists, insluitingen en zelfs @vermeldingen van teamgenoten voor directe feedback. Bovendien zijn documenten rechtstreeks gekoppeld aan ClickUp-taken, zodat je elk idee kunt omzetten in een uitvoerbare stap.

📌 Voorbeeld: Uw marketingteam stelt een concept voor een video 'Behind the Startup' op in een ClickUp-document. Vanuit hetzelfde document tagt u uw hoofdontwerper om storyboardbeelden toe te voegen, wijst u uw tekstschrijver een Taak toe voor het videoscript en koppelt u het voltooide concept aan uw contentkalender.

📮 ClickUp Insight: 45% van de respondenten van onze enquête zegt dat ze tabbladen met werkgerelateerd onderzoek wekenlang open laten staan. Voor nog eens 23% bevatten deze waardevolle tabbladen AI-threads met veel context. In feite besteedt een grote meerderheid het geheugen en de context uit aan kwetsbare browsertabbladen. Herhaal na ons: tabbladen zijn geen kennisbanken. 👀 ClickUp Brain MAX verandert hier de spelregels. Met deze AI-superapp kunt u uw werkruimte doorzoeken, communiceren met meerdere AI-modellen en zelfs spraakcommando's gebruiken om context op te halen vanuit één enkele interface. Aangezien MAX op uw pc staat, neemt het geen tabbladruimte in beslag en kunt u gesprekken opslaan totdat u ze verwijdert!

Creëer een eenvoudig te volgen taakwerkstroom

Zodra je ideeën klaar zijn, is het tijd om creativiteit om te zetten in een gestructureerd plan. Deel elk videoproject op in duidelijke, uitvoerbare stappen met behulp van ClickUp-taaken met subtaaken en checklists binnen de videomarketingsoftware.

Maak specifieke ClickUp-taken aan om video-projecten op te splitsen in uitvoerbaar werk

U kunt eigendommen toewijzen, prioriteiten instellen, afhankelijkheden toevoegen (zodat de bewerking pas begint nadat de opnames zijn afgerond) en taaksjablonen gebruiken om tijd te besparen bij terugkerende videotypes, zoals productdemo's of getuigenissen.

📌 Voorbeeld: Het marketingteam van uw start-up maakt een Taak aan voor elke fase: concept, goedkeuring van het script, filmen, bewerking en publiceren, met deadlines, toegewezen personen en bijlagen of Clips. De projectmanager kan direct zien wie waar mee bezig is, wat er achterloopt en wat klaar is voor beoordeling.

Een klant deelt ook:

Met name de subtaakfunctie en de mogelijkheid om projectafhankelijkheid te definiëren, hebben voor ons een groot verschil gemaakt, aangezien we vaak werken aan projecten met meerdere componenten, waar vaak verschillende leden van onze teams (of onze klanten) bij betrokken zijn. Daarnaast is het tabblad Home, dat een uitgebreid projectoverzicht biedt, erg nuttig geweest om onnodige vertragingen in de communicatie of productie te voorkomen.

Voeg AI-aangedreven automatisering toe met ClickUp Brain

ClickUp Brain versnelt uw videomarketingwerkstroom, van concept tot publicatie.

Gebruik het om videoscripts te genereren op basis van uw productpositionering, brainstorm over boeiende hooks voor verschillende platforms of stel videobeschrijvingen en bijschriften op die aansluiten bij uw merkstem.

Wilt u een webinar hergebruiken in korte clips?

ClickUp Brain kan belangrijke momenten voorstellen die het waard zijn om te benadrukken en sociale teksten opstellen voor elk segment. Weet u niet welke videotitels of thumbnails u moet gebruiken? Vraag Brain om uw best presterende content te analyseren en manieren aan te bevelen om deze te vernieuwen zodat deze beter aansluit bij uw publiek. Bekijk hieronder hoe u uw volledige videocontentproductie kunt versterken met ClickUp AI.

Het echte voordeel: Brain begrijpt de context van uw start-up omdat het toegang heeft tot uw verbonden werkruimte. Het is bekend met uw merkrichtlijnen, doelgroep, prestaties van eerdere campagnes en productboodschappen. Dus wanneer u het vraagt om te helpen met uw video-strategie, krijgt u geen algemeen marketingadvies, maar aanbevelingen die zijn afgestemd op wat daadwerkelijk heeft gewerkt voor uw team en wat aansluit bij uw huidige doelstellingen.

Bovendien kan Brain ook uw mede-projectmanager zijn. Als u bijvoorbeeld een taak 'Productdemovideo' aanmaakt, genereert het onmiddellijk een volledig raamwerk, inclusief subtaaken voor het schrijven van het script, het filmen, de bewerking en het publiceren, die elk aan de juiste eigenaar worden toegewezen.

Je kunt zelfs vragen: 'Wat is de status van onze volgende video-lancering?' of 'Welke video-taken lopen achter op schema?' Binnen enkele seconden vat de AI-marketingtool updates samen, wijst hij eigenaren toe en markeert hij mogelijke belemmeringen.

🧠 Leuk weetje: Op 1 juli 1941 werd voor een honkbalwedstrijd een spotje van 10 seconden voor Bulova uitgezonden op het New Yorkse tv-station WNBT (nu WNBC). Het kostte ongeveer 9 dollar, toonde een klok boven een kaart van de VS en wordt algemeen erkend als de eerste betaalde tv-reclame.

Zorg voor een soepele goedkeuringswerkstroom met ClickUp Clips.

Wanneer uw team visueel moet communiceren, zet ClickUp Clips eindeloze commentaarthreads om in scherpe, duidelijke video-boodschappen.

In plaats van gedetailleerde feedback over video-bewerkingen te typen of uw visie voor de volgende campagne-assets uit te leggen, kunt u een korte schermopname maken waarin u precies laat zien wat u bedoelt.

Geef feedback op marketingvideo's voor maximale duidelijkheid met ClickUp Clips

Uw creatief directeur kan bijvoorbeeld een Clip opnemen waarin hij de thumbnail-opties doorloopt en uitlegt waarom de ene beter presteert dan de andere.

Elke clip wordt automatisch opgeslagen in uw Clips Hub, waardoor een doorzoekbare bibliotheek ontstaat met videofeedback, creatieve aanwijzingen en strategische discussies waar uw team op elk moment naar kan verwijzen. Nieuwe leden van het team kunnen eerdere clips bekijken om uw videostijl en -normen te begrijpen, in plaats van deze uit verspreide Slack-berichten bij elkaar te moeten puzzelen.

🚀 Vriendelijke tip: ClickUp Brain biedt u een ingebouwde schrijfassistent die de context van uw project, voorbeelden van merkkits en uw werkstroom begrijpt. Hiermee kunt u videoscripts, bijschriften voor sociale media, beschrijvingen en zelfs werkstroom-opstellingen opstellen. Voorbeeldopdracht: Schrijf een script van 90 seconden voor de volgende klanttestimonialvideo van onze start-up. Toon: vriendelijk maar professioneel. Voeg aan het einde een krachtige call-to-action toe om 'een gratis demo te proberen'.

Automatiseer de voortgang van uw werkstroom met ClickUp automatiseringen.

Naarmate video's zich ontwikkelen van idee tot publicatie, vertragen handmatige overdrachten het proces. ClickUp automatiseringen gebruiken Triggers > Voorwaarden > Acties om taken te verplaatsen, eigenaren toe te wijzen, statussen te wijzigen en automatisch opmerkingen te plaatsen.

Schakel de automatisering in die u nodig hebt of pas regels aan via AI op basis van uw werkstroom.

Wanneer bijvoorbeeld de status van een taak 'Filmen' verandert in 'Voltooid', kan automatisering automatisch 'Bewerking' toewijzen aan uw editor, de deadline op +2 dagen instellen en belanghebbenden op de hoogte brengen. Op deze manier blijft uw videoproductiepijplijn in beweging, zelfs als u met 10 andere dingen bezig bent.

🚀 Snelle tip: Terwijl automatiseringen voorspelbare, op regels gebaseerde acties uitvoeren, brengen ClickUp Agents adaptieve intelligentie in uw werkstroom. Ze begrijpen de context, analyseren patronen en nemen slimme beslissingen. Als uw editor bijvoorbeeld een deadline voor een productdemovideo mist, kan een Ambient Agent automatisch de prioriteit van gerelateerde taken aanpassen, uw projectmanager op de hoogte stellen en zelfs een overzicht maken van openstaande updates. Voeg AI-agenten toe aan: Detecteer mogelijke belemmeringen

Maak snelle samenvattingen van alle voorbeelden van trainingsvideo's die momenteel in uitvoering zijn.

Verdeel taken dynamisch op basis van werklast of vaardigheden

Organiseer uw agenda met ClickUp Kalender

Consistent publiceren is essentieel voor de groei van start-ups. Met ClickUp kalender kunt u in één oogopslag alle scripts, opnames, bewerkingen en mijlpalen bekijken.

Gebruik ClickUp Kalender om videomarketing voor startups te beheren

Dankzij de tweerichtingssynchronisatie met externe kalenders, zoals Google Agenda, worden alle updates in ClickUp automatisch doorgevoerd op alle gekoppelde platforms. U kunt ook taken tussen dagen of weken slepen en neerzetten om ze direct opnieuw in te plannen en kiezen uit dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse lay-outs die aansluiten bij uw productieritme.

Met kleurgecodeerde taken kunt u eenvoudig prioriteiten identificeren, zoals rood voor 'Bewerking', groen voor 'Goedgekeurd' en blauw voor 'Gepubliceerd'. Subtaaken met specifieke deadlines worden zelfs als afzonderlijke gebeurtenissen weergegeven.

💡 Pro-tip: Als de deadlines krap zijn, zorgen aangepaste herinneringen ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit, door je team een seintje te geven voor grote shoots, video-lanceringen of contentbeoordelingen.

Blijf bijhouden en meet met ClickUp dashboards

Zodra video's live zijn, moet u kunnen zien hoe ze presteren, en ClickUp Dashboards biedt die realtime duidelijkheid. U kunt kaarten toevoegen voor taken in productie, gemiddelde tijd van script tot publicatie, werklast per editor of prestatiestatistieken zoals betrokkenheid en conversie.

Voeg aangepaste kaarten toe aan uw ClickUp-dashboard om de juiste statistieken bij te houden

U kunt bijvoorbeeld een dashboard maken met de naam 'Video Production Metrics' (videoproductiestatistieken).

Op één kaart worden acht video's weergegeven die momenteel worden doorgewerkt, terwijl op een andere kaart de gemiddelde doorlooptijd van 12 dagen wordt weergegeven (een stijging ten opzichte van 9 dagen in het vorige kwartaal).

🔍 Wist u dat? 78% van de consumenten wil dat merken meer video's gebruiken om met hen te communiceren. En wanneer die video's gepersonaliseerd zijn, hebben ze nog meer impact. Gepersonaliseerde video's hebben 3,5 keer meer kans dan generieke video's om iemand klant te maken of te houden.

Veelgemaakte fouten van startups in video-marketing

Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die u kunt maken bij video-marketing, samen met praktische oplossingen voor elk daarvan:

Veelgemaakte fouten ✅ Oplossingen Geen duidelijke doelstellingen of KPI's Bepaal vóór de productie specifieke video-doelen om de content te sturen. Virality nastreven in plaats van kernwaarden Focus op het creëren van content die diep resoneert met specifieke doelgroepen. Verkeerd toegewezen budget Investeer voldoende in strategie, schrijf scripts voor video's en zorg voor verdeling via meerdere kanalen, niet alleen apparatuur. Gebrek aan een strategie voor de verdeling Ontwikkel een duidelijk plan voor het gebruik van eigen, verdiende en betaalde kanalen. Feature-first messaging Benadruk de voordelen en emotionele impact in plaats van alleen de functies op te sommen. Onduidelijke of verwarrende boodschap Gebruik eenvoudige, jargonvrije taal die de belangrijkste boodschap duidelijk overbrengt. Slechte timing en zwakke hook Trek binnen de eerste paar seconden de aandacht en houd het momentum vast met een duidelijk verhaal en strakke bewerking. De target negeren Onderzoek en stem video's af op de interesses, pijnpunten en voorkeuren van een duidelijk omschreven target.

'Pauzeer' en 'speel' slim af: schakel over naar ClickUp

Het maken van video's die echt werken draait om structuur, timing en slimme uitvoering. Wanneer uw scripts, bewerkingen en publicatieschema's allemaal in één werkruimte staan, wordt videomarketing... eenvoudig (ja, durven we te zeggen!).

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, maakt elke stap in uw videoproductiewerkstroom efficiënt. Gebruik ClickUp Docs om uw video's te scripten, Taaken om productiefasen te beheren en Kalender om publicatiedata te plannen zonder iets te missen.

Blijf de voortgang van campagnes bij via dashboards en laat ClickUp-automatiseringen repetitieve stappen afhandelen. En natuurlijk heb je altijd ClickUp-Brain om elke fase te optimaliseren door updates samen te vatten, taken te prioriteren en gegevens om te zetten in inzichten.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ)

Startups moeten beginnen met duidelijke, korte video's waarin ze hun product of dienst uitleggen, hun merk of het verhaal van de oprichter delen en vertrouwen opbouwen. Effectieve soorten zijn onder meer uitlegvideo's, getuigenissen van klanten, productdemonstraties, professionele instructievideo's en een kijkje achter de schermen.

Met een klein budget kunnen startups gebruikmaken van smartphones of goedkope camera's en gratis of betaalbare tools voor bewerking. Richt je op authentieke storytelling in plaats van op een hoogwaardige productie. Door gebruik te maken van bestaande content, zoals door gebruikers gemaakte clips of getuigenissen van klanten, kun je kosten besparen. Samenwerken met freelancers of het gebruik van eenvoudige animaties en sjablonen helpt ook.

De frequentie van het plaatsen van berichten hangt af van het platform en het publiek, maar een praktisch schema is drie tot zeven berichten per week op platforms zoals Instagram en Facebook. TikTok ondersteunt een hogere frequentie met vier berichten per dag, maar 3-5 keer per week is verstandig.

ROI-meting omvat het bijhouden van video-weergaven, betrokkenheidsstatistieken, doorklik- en conversiepercentages en publieksbehoud. Integreer videoanalyses met verkoop- of CRM-systemen om leads of verkopen toe te schrijven aan videocontent. Aanvullende indicatoren zijn onder meer merkbekendheid, levensduur en leadgeneratie.

Tools zoals Filmora, CapCut en iMovie bieden betaalbare mogelijkheden voor bewerking. Als u echter een platform zoekt om uw hele werkstroom voor het aanmaken van video-content te beheren, is ClickUp een uitstekende keuze. Het biedt uitgebreide tools die u ondersteunen in alle fasen, van het bedenken van ideeën en het schrijven van scripts in ClickUp-documenten tot het filmen, bewerken en publiceren met behulp van de ClickUp-kalender.