De beste alternatieven voor StoryChief om contentmarketing een boost te geven

StoryChief is een krachtig contentmarketingplatform, vooral voor teams die een alles-in-één ruimte willen om content te schrijven, te optimaliseren en te publiceren. De SEO-scores en 'Publish Everywhere'-functies zijn belangrijke redenen waarom veel marketeers het in de eerste plaats verkennen.

Maar naarmate contentactiviteiten groeien, merken sommige teams limieten op: trager bewerking met meerdere medewerkers, verwarrende versie-beheer en prijzen die kunnen stijgen naarmate het team groeit.

Dat is meestal het moment waarop marketeers alternatieven gaan vergelijken. Na analyse van de beste platforms die momenteel door content- en marketingteams worden gebruikt, heb ik de 10 beste alternatieven voor StoryChief (waaronder ClickUp ) op een rijtje gezet die deze uitdagingen aanpakken en uw werkstroom soepel laten verlopen.

Laten we aan de slag gaan. 🎯

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één project- en contentwerkstroombeheer Teamgrootte: Contentteams, marketingafdelingen, bureaus AI Writer voor werk, documenten, whiteboards, sjablonen, agenda's en automatisering Voor altijd gratis; aangepaste instellingen beschikbaar voor ondernemingen Planable Gezamenlijke goedkeuringen + publicatie op meerdere platforms Teamgrootte: bureaus, socialeteams, marketeers die in contact staan met clients Feedweergave, kalenderweergave, op rollen gebaseerde goedkeuringen, gedeelde opmerkingen Free abonnement; betaald vanaf $39/maand ContentStudio AI-ondersteunde contentplanning + rapportage Teamgrootte: bureaus, freelancers, multi-brand managers AI-ondertiteling, analyses, linkverkorters, white label-rapportage Abonnementen beginnen bij $ 29/maand. Semrush SEO + optimalisatie van contentmarketing Teamgrootte: Groeimarketeers, SEO-strategen Zoekwoordplanner, Onderzoek naar onderwerpen, Contentcontrole, Inzichten in concurrenten Abonnementen beginnen bij $ 199/maand. Hootsuite Sociale publicatie + sentimentbijhouden Teamgrootte: ondernemingen, bureaus, multifunctionele teams OwlyGPT, Streams, social listening, Advanced Inbox Abonnementen beginnen bij $ 149/maand. Buffer Publicatie op meerdere platforms + link-in-bio-campagnes Teamgrootte: Makers, startups, kleine marketingteams Engage dashboard, startpagina, Canva-import, samenwerkingstools Gratis abonnement; betaald vanaf $ 6/maand Surfer SEO On-page SEO-optimalisatie met behulp van SERP-gegevens Teamgrootte: SEO-teams, blogbeheerders, contentmarketeers Content Editor, SERP Analyzer, Audit, AI Humanizer Abonnementen beginnen bij $ 99/maand. Jasper AI-contentmaak op grote schaal Teamgrootte: Contentteams, bureaus, e-commercemarketeers Brand Voice, AI Chat, campagnessjabloon, AI Image Suite Betaalde abonnementen vanaf $ 69/maand CoSchedule Campagneplanning op basis van een kalender Teamgrootte: marketingteams, campagnemanagers kalender, ReQueue, Insights, Headline Studio Free abonnement; betaald vanaf $19/maand Prismic Headless CMS + componentgestuurde pagina-bouw Teamgrootte: Dev-marketeerteams, organisaties met veel content Slice Machine, lokalisatie, voorbeeldmodus, geplande publicatie Gratis abonnement; betaald vanaf $ 15/maand

De meeste contentteams maken één grote fout: ze hebben geen consistent contentplaybook. Daarom voelt uw werkstroom versnipperd aan, lopen goedkeuringen vertraging op en wordt publiceren chaotisch. 🎥 In deze video leert u hoe u een contentplaybook kunt maken dat daadwerkelijk schaalbaar is, aan de hand van vijf eenvoudige stappen en een kant-en-klare sjabloon.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor StoryChief?

Wanneer u op zoek bent naar alternatieven voor StoryChief, begin dan met het vaststellen van wat contentmarketingbeheer in de weg staat, zoals limiet tools voor teamwerk, starre werkstroom of stijgende kosten.

Hier zijn enkele sleutelfuncties om rekening mee te houden:

Flexibele tools voor contentcuratie: Ondersteunt documenten, Ondersteunt documenten, sjablonen voor contentkalenders en AI-ondersteund schrijven voor sneller opstellen en samenwerken.

Cross-channel publiceren: hiermee kunt u op meerdere kanalen publiceren of contentkalenders beheren zonder van tool te wisselen.

Robuust projectmanagement: integreert taken, goedkeuringen en tijdlijnen op één plek voor een betere bijhouding van marketingprojecten.

Ingebouwde AI-assistentie: gaat verder dan grammaticacontroles en biedt ideeëngeneratie, inhoudssamenvattingen, ondersteunt contextuele bewerking en gaat verder dan grammaticacontroles en biedt ideeëngeneratie, inhoudssamenvattingen, ondersteunt contextuele bewerking en content-schrijf sjablonen

Geavanceerde analyses en rapportage: meet betrokkenheid, SEO-prestaties en campagne-ROI in realtime.

Schaalbare prijzen en integraties: maakt verbinding met andere platforms, zoals Slack, HubSpot en uw Google-bedrijfsprofiel, om op een betaalbare manier met uw team te groeien.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces houdt echter meestal in dat er moet worden geschakeld tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

De beste alternatieven voor StoryChief

ClickUp (het beste voor alles-in-één project- en contentwerkstroombeheer)

Beheer creatieve projecten met ClickUp-taak Maak ClickUp-taak voor elk contentmarketingmateriaal om ervoor te zorgen dat niets wordt gemist.

Ik heb ClickUp voor meerdere content-projecten gebruikt en eerlijk gezegd is het de enige tool waar ik steeds weer naar terugkeer. In tegenstelling tot StoryChief, dat zich vooral richt op publicatie en samenwerking, biedt het mij een compleet ecosysteem voor het plannen, creëren, beoordelen en inplannen van content.

ClickUp for Content Marketers is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Hier leest u hoe marketingteams ClickUp kunnen gebruiken. 🤩

Met de project-hiërarchie van ClickUp bent u verlost van de chaos van 'alles in één bak' en bouwt u een structuur op met ruimtes, mappen, lijsten, taaken en subtaaken.

ClickUp-taaken vormen hier de basis voor het marketingproject. Stel dat u vijf schrijvers, twee editors en iemand die verantwoordelijk is voor de grafische vormgeving hebt. U kunt taakkaarten maken voor 'Blogartikel A' en de schrijver toewijzen, een subtaak koppelen en een vlag met hoge prioriteit en een deadline toevoegen. Op deze manier blijft de informatie gecentraliseerd en wordt de context bewaard.

Documenteren zonder moeite

Zodra uw contentmanagementstructuur is ingesteld, is het tijd om documentatie, briefings, contentplannen en stijlgidsen op te stellen. ClickUp Docs brengt schrijven, samenwerking en uitvoering samen op één plek.

Koppel uw contentbriefings aan de uitvoering met ClickUp Documenten

De tool ondersteunt realtime samenwerking, waardoor schrijvers, redacteuren en ontwerpers in hetzelfde document kunnen werken zonder elkaars bewerkingen te overschrijven. Bovendien kunnen opmerkingen direct worden omgezet in actiepunten. Stel dat u feedback achterlaat, zoals 'Voeg meer afbeeldingen toe aan dit gedeelte'. U kunt die aantekening omzetten in een taak en deze toewijzen aan uw ontwerp zonder de ruimte te verlaten.

Voeg checklists, tabellen en zelfs live weergaven van taken of gecentraliseerde dashboards toe. Dat betekent dat uw contentstrategiedocument ook een live weergave van uw redactionele kalender kan bevatten!

Leer hoe u uw specifieke marketingdoelen kunt bereiken met ClickUp. 👀

Krijg hulp van AI

De volgende sprong in productiviteit is het gebruik van ClickUp Brain om werk aan te sturen, te prioriteren en te automatiseren. Het creëert de verbinding tussen uw taken, documenten en gesprekken.

Gebruik ClickUp Brain's AI Writer for Werk binnen ClickUp Documenten telkens wanneer u last heeft van een writer's blok!

Het heeft drie pijlers:

AI Project Manager om routinematige projectmanagementactiviteiten zoals het bijhouden van voortgang, stand-ups, updates en het genereren van taken te automatiseren.

AI Knowledge Manager, ook bekend als ClickUp Enterprise Search , voor directe contextuele antwoorden vanuit uw hele werkruimte.

AI Writer for Werk om rol- en contextspecifieke rapporten, e-mails, documentatie en meer te schrijven.

Hier zijn enkele van mijn favoriete prompts voor de AI-aangedreven schrijfassistent: Schrijf een blogintro van 200 woorden voor onze nieuwe productupdate.

Vat dit document samen in drie client-gerichte punten.

Zet deze brainstormaantekening om in een content-outline

En omdat het is geïntegreerd in uw social media-werkstroom, begrijpt het uw projecten, deadlines en doel om ervoor te zorgen dat de output nauwkeurig en relevant is.

ClickUp Brain ondersteunt ook de nieuwste generatie AI-modellen om AI-wildgroei tegen te gaan, waaronder ChatGPT, Claude Opus en Sonnet, en Gemini.

Gebruik vooraf gestructureerde sjablonen

Als ik geen aangepaste marketingwerkstroom vanaf nul wil bouwen, gebruik ik gewoon ClickUp Sjablonen.

Een van mijn favorieten is de ClickUp Content Management sjabloon.

Ontvang een gratis sjabloon Plan, organiseer en houd content bij terwijl u de prestaties meet aan de hand van doelen met de ClickUp Content Management sjabloon.

Het biedt ClickUp aangepaste statussen zoals Concept, In Review, In Development en Published om precies te zien waar elk stukje content zich in de pijplijn bevindt. ClickUp aangepaste velden, zoals Channel, Budget, Campaign Name en Mockups, houden elke taak gekoppeld aan marketingdetails. Ik schakel ook tussen ClickUp-weergaven zoals Board, tijdlijn of gantt om deadlines in kaart te brengen.

De beste functies van ClickUp

Stel mijlpalen voor content vast en houd deze bij: Definieer Definieer KPI's voor contentmarketing , verdeel deze in meetbare targets en houd de voortgang in realtime bij met ClickUp Dashboard

Zet ideeën om in actie: Breng brainstormsessies in kaart op Breng brainstormsessies in kaart op ClickUp Whiteboards , zet concepten om in gestructureerde diagrammen en koppel ze rechtstreeks aan taken of documenten.

Visualiseer tijdlijnen: Blijf vergaderingen, deadlines en publicatiedata bij zonder van app te wisselen met Blijf vergaderingen, deadlines en publicatiedata bij zonder van app te wisselen met ClickUp Kalender

Automatiseer repetitieve taken: stel op regels gebaseerde triggers in die acties in één of meerdere stappen uitvoeren om tijdverspilling aan routinewerk te voorkomen met stel op regels gebaseerde triggers in die acties in één of meerdere stappen uitvoeren om tijdverspilling aan routinewerk te voorkomen met ClickUp automatisering

Limieten van ClickUp

Met zoveel functies in één platform kunnen nieuwe gebruikers in het begin te maken krijgen met een steile leercurve.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt alles:

Als contentmarketeer krijg ik het grootste deel van mijn werk toegewezen via onze projectmanager, en ClickUp heeft dat hele proces zo veel soepeler gemaakt. In plaats van e-mails of Slack-threads door te spitten om prioriteiten te bepalen, kan ik ClickUp openen en direct zien wat ik op mijn bord heb liggen, wat eraan komt en wat er achterstallig is. Ik vind het geweldig hoe alles overzichtelijk is ingedeeld. Elke taak wordt geleverd met alle details die ik nodig heb – briefings, bijlagen, deadlines, opmerkingen – zodat ik niet achter informatie aan hoef te jagen of me hoef af te vragen wat er van mij verwacht wordt...

Als contentmarketeer krijg ik het grootste deel van mijn werk toegewezen via onze projectmanager, en ClickUp heeft dat hele proces zo veel soepeler gemaakt. In plaats van e-mails of Slack-threads door te spitten om prioriteiten te bepalen, kan ik ClickUp openen en direct zien wat ik op mijn bord heb liggen, wat eraan komt en wat er achterstallig is.

Ik vind het geweldig hoe alles overzichtelijk is ingedeeld. Elke taak wordt geleverd met alle details die ik nodig heb – briefings, bijlagen, deadlines, opmerkingen – zodat ik niet achter informatie aan hoef te jagen of me hoef af te vragen wat er van mij verwacht wordt...

💡 Pro-tip: Maak automatiseringen slimmer met ClickUp Autopilot Agents. Activeer vooraf gebouwde agents zoals Team StandUp voor updates, Weekly Project Update voor contentrapportage of Answers Agent voor snelle statusreacties. U kunt ook aangepaste agents bouwen, zoals Content Review, Campaign Monitoring of Publishing Agents, die passen bij uw werkstroom. Hier is een korte handleiding!

2. Planable (het beste voor gezamenlijke goedkeuringen op sociale media en publicatie op meerdere platforms)

via Planable

Planable is content samenwerking software die is ontworpen om posts op meerdere platforms te plannen, goed te keuren en in te plannen. U kunt posts precies zien zoals ze op elk platform zullen verschijnen, en opmerkingen, suggesties of aantekeningen achterlaten. Zo blijft de feedback van clients gescheiden van interne discussies.

Ik vind het vooral prettig dat ik Instagram-rasters kan visualiseren en ervoor kan zorgen dat posts er samenhangend uitzien, zelfs wanneer content die buiten de tool is gepubliceerd in de layout verschijnt. Mijn team creëert aparte werkruimten voor elke client, beheert rollen en toestemming en past goedkeuringswerkstroom aan, zodat content soepel van concept naar definitieve post gaat.

De beste functies van Planable

Visualiseer content met Feed weergave om te zien hoe uw berichten op verschillende sociale platforms worden weergegeven.

Plan, keur goed en pas berichten aan in kalenderweergave , met behulp van slepen en neerzetten met gekleurde labels voor organisatie.

Bewaar alle feedback op één plek, los thread snel op en deel eenmalige links voor ad-hocbeoordeling met Opmerkingen en suggesties .

Centraliseer content met de ingebouwde mediabibliotheek, waar u ook afbeeldingen, video's en andere assets kunt opslaan voor gemakkelijke toegang.

Limieten van Planable

Analytics zijn niet inbegrepen in de abonnementen en vereisen een extra vergoeding.

Het beheren van meerdere clients of grootschalige campagnes kan een uitdaging zijn.

Planbare prijzen

Free

Basis: $39/maand per werkruimte

Pro: $59/maand per werkruimte

Onderneming: Aangepaste prijzen

Planable beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Planable?

Volgens feedback van een gebruiker:

Planable is de meest betrouwbare software voor het plannen van social media die we hebben getest en we gebruiken het nu al een paar jaar. […] Functies zoals analyses en gesprekken zijn geweldige toevoegingen en leken de enige ontbrekende stukjes, maar de hoge kosten hebben ons ervan weerhouden om ze toe te voegen aan software die toch al vrij duur is.

Planable is de meest betrouwbare software voor het plannen van social media die we hebben getest en we gebruiken het nu al een paar jaar. […] Functies zoals analyses en gesprekken zijn geweldige toevoegingen en leken de enige ontbrekende stukjes, maar de hoge kosten hebben ons ervan weerhouden om ze toe te voegen aan software die toch al vrij duur is.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp Brain MAX integreert meerdere toonaangevende AI-modellen, waaronder ChatGPT, Claude en Gemini. ChatGPT blinkt bijvoorbeeld uit in het genereren van creatieve content en het bedenken van ideeën, terwijl Claude wellicht beter is in het uitvoeren van complexe data-analysetaak. Gebruik ChatGPT vanuit ClickUp Brain MAX om u te helpen bij het genereren van content voor uw campagnes

3. ContentStudio (het beste voor AI-ondersteunde contentplanning, planning en prestatiebewaking)

via ContentStudio

Ik heb ContentStudio gebruikt om meerdere sociale kanalen tegelijk te beheren en te laten groeien. Het combineert publicatie-, analyse- en sociale media-AI-tools, waardoor marketeers en bureaus hun dagelijkse sociale werkstroom en resultaat kunnen vereenvoudigen. Met de inbox kunt u alle interacties beheren, zodat u moeiteloos kunt reageren op DM's en reacties op elk platform.

Alles voelt georganiseerd aan. Speciale werkruimten, white label-dashboards en geautomatiseerde rapporten maken het gemakkelijk om merken georganiseerd te houden en indruk te maken op klanten. Ik kan Branded Reports instellen die automatisch via e-mail worden verzonden, volledig aangepast met het logo en de gegevens van elke klant.

De beste functies van ContentStudio

Versnel het aanmaken van content met AI Powerpack om bijschriften, hashtags en ideeën voor posts te genereren op basis van eenvoudige prompts.

Ontwerp moeiteloos met de AI Image Generator , die ideeën omzet in unieke, merkgerichte beelden.

Blijf het succes bij op sociale media met Competitor Analytics om prestaties te benchmarken en trends te identificeren.

Vereenvoudig het onboarden van clients met EasyConnect, waarmee clients hun sociale accounts kunnen koppelen zonder wachtwoorden te delen op een veilige manier.

Limieten van ContentStudio

Interne notificaties voor ongelezen berichten kunnen opdringerig of repetitief zijn.

Influencermanagementtools moeten worden verbeterd voor nichepublieken, inclusief DM- en campagnebeheer.

Prijzen van ContentStudio

Standaard: $ 29/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 69/maand per twee gebruikers

Agency Unlimited: $ 139/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Beoordelingen en recensies van ContentStudio

G2: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ContentStudio?

Uit een recensie van Capterra:

ContentStudio zit boordevol functies en mogelijkheden en is echt een solide platform voor iedereen die controle wil krijgen over zijn online content en zijn statistieken wil beheren... Voor niet-technische gebruikers kan dit platform een beetje overweldigend zijn. Sommigen vinden misschien dat er te veel opties zijn en dat het even wennen is om het goed te kunnen gebruiken. Ik geef echter de voorkeur aan gedetailleerde controle en beheer van mijn content.

ContentStudio zit boordevol functies en mogelijkheden en is echt een solide platform voor iedereen die controle wil krijgen over zijn online content en zijn statistieken wil beheren... Voor niet-technische gebruikers kan dit platform een beetje overweldigend zijn. Sommigen vinden misschien dat er te veel opties zijn en dat het even wennen is om het goed te kunnen gebruiken. Ik geef echter de voorkeur aan gedetailleerde controle en beheer van mijn content.

🧠 Leuk weetje: De eerste geregistreerde contentmarketinginspanning dateert uit 1732, toen Benjamin Franklin de Poor Richard's Almanack publiceerde om zijn drukkerij te promoten. Hierin werd nuttige informatie gecombineerd met subtiele reclame.

📖 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

4. Semrush (het beste voor datagestuurde SEO en optimalisatie van contentmarketing)

via Semrush

Semrush is een van de meest gegevensrijke digitale marketingplatforms dat is ontwikkeld om merken te helpen hun markt te begrijpen, hun zichtbaarheid te optimaliseren en beter te presteren dan hun concurrenten. Wat begon als een SEO-toolkit is uitgegroeid tot een complete suite van meer dan 50 tools voor SEO, PPC, contentmarketing, marktonderzoek en socialemediamanagement.

Ik vind het leuk hoe het enorme gegevensverzameling combineert met machine learning-algoritmen om nauwkeurige, bruikbare inzichten te leveren over wat verkeer, conversies en rankings stimuleert. Het wordt gebruikt om te analyseren waar mijn concurrenten voor ranken, waar hun verkeer vandaan komt en welke zoekwoorden of backlinks hun prestaties stimuleren.

De beste functies van Semrush

Controleer websites automatisch met technische SEO -tools om crawlfouten, gebroken links en prestatieproblemen op te sporen.

Ontdek kansen met behulp van de Keyword Research toolkit om zoektermen met een grote impact en weinig concurrentie te identificeren.

Versterk uw domeinautoriteit met behulp van Link Building -tools die betrouwbare backlink-kandidaten identificeren.

Optimaliseer bestaande content met de Content Optimization toolkit, zodat deze aansluit bij zoekintenties en leesbaarheidsnormen.

Limieten van Semrush

AI-gestuurde data-inzichten zijn onvoldoende transparant over hoe ze worden gegenereerd.

Bepaalde nichefuncties (zoals Curated Topics of LLM-vermeldingen) zouden meer duidelijkheid of databronnen kunnen gebruiken.

Prijzen van Semrush

Starter: $199/maand

Pro+: $ 299/maand

Geavanceerd: $ 549/maand

Semrush-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Semrush?

Deze recensent vat het goed samen:

Semrush is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken, zelfs voor beginners, en biedt tegelijkertijd de diepgang en verfijning die nodig zijn voor geavanceerde SEO- en marketinganalyses. De interface van het platform is intuïtief en de integratie met andere tools (zoals Google Analytics of Search Console) verloopt snel en naadloos. […] Hoewel het platform krachtig is, twijfel ik soms aan de nauwkeurigheid van sommige van de nieuwere AI-gestuurde functies en data-inzichten.

Semrush is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken, zelfs voor beginners, en biedt tegelijkertijd de diepgang en verfijning die nodig zijn voor geavanceerde SEO- en marketinganalyses. De interface van het platform is intuïtief en de integratie met andere tools (zoals Google Analytics of Search Console) verloopt snel en naadloos. […] Hoewel het platform krachtig is, twijfel ik soms aan de nauwkeurigheid van sommige van de nieuwere AI-gestuurde functies en data-inzichten.

🔍 Wist u dat? De eerste massale e-mail werd in 1978 verstuurd door Gary Thuerk van Digital Equipment Corp. naar 400 ontvangers. Deze e-mail genereerde een omzet van 13 miljoen dollar.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Semrush om uw SEO naar een hoger niveau te tillen

5. Hootsuite (het beste voor gecentraliseerde publicatie op sociale media, luisteren en engagementbeheer)

via Hootsuite

Hootsuite blijft een vertrouwde campagnebeheersoftware voor bedrijven en bureaus die meerdere merken beheren. Met Hootsuite Analytics kan ik de betrokkenheid op alle grote platforms, zoals Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok en meer, plannen, publiceren en analyseren met aangepaste benchmarks en sentimentrapportage.

Wat Hootsuite voor mij echt onderscheidt, is OwlyGPT, de ingebouwde AI-assistent die is getraind op realtime sociale trends. Het geeft me ideeën op basis van actuele onderwerpen, analyseert het sentiment van het publiek en biedt aanbevelingen voor contentmarketingstrategieën die zijn afgestemd op mijn merk.

De beste functies van Hootsuite

Automatiseer klantinteracties met behulp van Advanced Inbox -functies zoals opgeslagen antwoorden en AI-aangedreven chatresponsen.

Ontdek merkinzichten via Social Listening -tools die vermeldingen, hashtags en sentimentverschuivingen monitoren.

Optimaliseer uw publicatieschema's met heatmaps van Best Time to Post , die laten zien wanneer uw publiek het meest actief is.

Vergroot uw bereik met Hootsuite Boost om best presterende organische posts automatisch om te zetten in betaalde advertenties.

Limieten van Hootsuite

Sentimentanalyse heeft moeite met het detecteren van sarcasme en straattaal

Verouderde of gefragmenteerde ervaring tussen modules zoals Planner, Streams en Analytics

Prijzen van Hootsuite

Standaard: $ 149/maand per gebruiker

Geavanceerd: $399/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Hootsuite-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 6800 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hootsuite?

Dit is wat deze Capterra-recensent te zeggen had:

De mogelijkheid om op meerdere sites te posten was erg handig. Het gemak waarmee de tekst van de post op elke site kan worden bijgewerkt, is ook een prettig proces. Ik vond het ook prettig dat ik posts kon plannen... Ik merkte vaak dat een post niet werd geplaatst en dat ik geen melding kreeg dat dit niet was gebeurd, waardoor ik de post miste. Ik merkte ook dat de verbinding met een platform vaak werd verbroken.

De mogelijkheid om op meerdere sites te posten was erg handig. Het gemak waarmee de tekst van de post op elke site kan worden bijgewerkt, is ook een prettig proces. Ik vond het ook prettig dat ik posts kon plannen... Ik merkte vaak dat een post niet werd geplaatst en dat ik geen melding kreeg dat dit niet was gebeurd, waardoor ik de post miste. Ik merkte ook dat de verbinding met een platform vaak werd verbroken.

🧠 Leuk weetje: In 1900 werd de Michelingids gelanceerd om mensen aan te moedigen meer te gaan autorijden. De gebroeders Michelin creëerden de gratis gids om automobilisten te voorzien van informatie zoals kaarten, locaties van tankstations en reparatiewerkplaatsen. Dit maakte reizen met de auto gemakkelijker en aantrekkelijker, en ze hoopten dat mensen meer zouden gaan rijden, hun banden zouden verslijten en uiteindelijk nieuwe zouden moeten kopen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Hootsuite

6. Buffer (het beste voor vereenvoudigde planning voor meerdere platforms en branded link-in-bio-campagnes)

via Buffer

Naar mijn mening is Buffer een solide keuze voor makers en kleine marketingteams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om content te plannen, te publiceren en de prestaties ervan bij te houden zonder complexiteit. Het biedt een breed bereik aan publicatie-integraties, waaronder Instagram, TikTok en zelfs Bluesky. Ik gebruik het om berichten in te plannen, ze automatisch te publiceren of een native herinnering te krijgen wanneer het tijd is om te posten.

En als u de betrokkenheid wilt verbeteren, helpt Buffer u bij het beheren van gesprekken met uw publiek en zelfs bij het ontwerpen van uw eigen aanpasbare link-in-bio-pagina om verkeer naar uw content of producten te leiden.

De beste functies van Buffer

Organiseer ideeën visueel met Create Mode , waarbij u content groepeert op thema's, campagnes of doelen.

Maak contact met uw publiek via het Engage -dashboard om te reageren op opmerkingen en berichten op Facebook en Instagram.

Bouw uw merkhub met behulp van link-in-bio ( Startpagina ), een aanpasbare pagina om links, video's en producten te presenteren met ingebouwde analyses.

Importeer media naadloos vanuit Canva, Google Drive of Dropbox om ontwerp en publicatie in één werkstroom te houden.

Limieten van Buffer

Geen uniforme inbox of geavanceerde engagementfuncties voor het reageren op opmerkingen/berichten, in tegenstelling tot Buffer-alternatieven

Incidentele storingen of mislukte uploads van posts, vooral op Instagram

Prijzen van Buffer

Free

Essentieel: $ 6/maand per gebruiker

Team: $ 12/maand per gebruiker

Buffer-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buffer?

Dit is hoe een G2-recensie het ziet:

Wat ik echt het leukste vind aan Buffer is hoe eenvoudig en overzichtelijk het alles maakt. Het neemt het overweldigende gevoel weg dat socialemediamanagement met zich meebrengt...

Wat ik echt het leukste vind aan Buffer is hoe eenvoudig en overzichtelijk het alles maakt. Het neemt het overweldigende gevoel weg dat socialemediamanagement met zich meebrengt...

7. Surfer SEO (het beste voor SEO-contentplanning en live on-page optimalisatie met behulp van SERP-gegevens)

via Surfer SEO

Surfer SEO is mijn favoriete platform voor iedereen die serieus bezig is met een hogere positie in Google. Het analyseert wat al werkt voor concurrenten met een hoge positie en geeft me een op gegevens gebaseerde contentmarketingroadmap om mijn pagina's te verbeteren.

De Content Editor analyseert meer dan 500 factoren, van zoekwoorddichtheid en structuur tot woordenaantal en koppen, om ervoor te zorgen dat de content aansluit bij wat zoekmachines (en AI-bots) waarde hechten.

Op basis van mijn ervaring werkt Surfer goed voor contentmanagers omdat het AI-gestuurde inzichten combineert met menselijke creativiteit. Met tools zoals de Content Planner kunt u topicclusters in kaart brengen die uw autoriteit in de loop van de tijd versterken, terwijl de Content Audit gemiste kansen in uw bestaande pagina's aan het licht brengt.

De beste functies van Surfer SEO

Analyseer de strategieën van concurrenten met de SERP Analyzer en vergelijk meer dan 500 rankingfactoren die van invloed zijn op de prestaties.

AI Humanizer om natuurlijke, lezersvriendelijke teksten te creëren. Gebruik AI in contentmarketing met deom natuurlijke, lezersvriendelijke teksten te creëren.

Genereer direct contentbriefs met de Outline Builder , voltooid met geoptimaliseerde koppen en vragen.

Schrijf en optimaliseer in elke taal om een wereldwijd publiek te bereiken met gelokaliseerde SEO-inzichten.

Limiet van Surfer SEO

Duur voor freelancers en kleine teams, vooral bij abonnementen.

Het op krediet gebaseerde systeem stelt een limiet op hoeveel content u per abonnement kunt genereren.

Prijzen van Surfer SEO

Essentieel: $ 99/maand per gebruiker

Schaalbaarheid: $ 219/maand per gebruiker

Enterprise: vanaf $ 999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Surfer SEO-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Surfer SEO?

Een G2-recensie zei:

Surfer is heel gebruiksvriendelijk, nauwkeurig en ze hebben een UITSTEKENDE klantenservice... Het enige minpuntje is dat ik geen extra kredieten kan kopen voor de content writer. Verder is alles prima 🙂

Surfer is heel gebruiksvriendelijk, nauwkeurig en ze hebben een UITSTEKENDE klantenservice... Het enige minpuntje is dat ik geen extra kredieten kan kopen voor de content writer. Verder is alles prima 🙂

🧠 Leuk weetje: Interactieve content ontstond in het begin van de 20e eeuw. Kodak betrok zijn klanten bij jaarlijkse fotowedstrijden en moedigde amateurfotografen aan om hun foto's in te sturen en kans te maken op prijzen. Dit bevorderde een community van fotografieliefhebbers en promootte tegelijkertijd de camera's van het bedrijf. Hier is de eerste prijswinnende foto (in 1929 maar liefst 2500 dollar waard!): Bron

8. Jasper (het beste voor AI-aangedreven contentaanmaken en merkconsistent schrijven in verschillende formaten)

via Jasper

Jasper is een generatief AI-platform dat is ontwikkeld om marketeers, bureaus en contentteams te helpen bij het creëren van hoogwaardige geschreven en visuele content op grote schaal. Het biedt een reeks tools die de consistentie van het merk behouden, campagnewerkstroom stroomlijnen en bruikbare marketinginformatie bieden.

Ik ben onder de indruk van de geavanceerde AI Image Suite, waarmee ik binnen enkele seconden visuals voor campagnes kan maken of bewerken. Van het verwijderen van achtergronden en het bijsnijden van afbeeldingen tot het opschalen van grote hoeveelheden en het verwijderen van tekst: deze tool helpt knelpunten in de werkstroom voor visuele content te verminderen.

De beste functies van Jasper

Zorg voor merkconsistentie met behulp van Brand Voice en Brand IQ , zodat elk onderdeel aansluit bij uw stijl en toon.

Brainstorm en werk samen met Jasper Chatten om op interactieve wijze ideeën te bedenken, te verfijnen en content te bewerken.

Automatiseer werkstroom met Canva en aangepaste Agents voor onderzoek, optimalisatie en personalisatie.

Genereer content met socialemedia-sjablonen voor blogposts, social media, e-mails en productbeschrijvingen.

Limieten van Jasper

Gebruikers klagen dat de output ondanks aangepaste prompts hetzelfde blijft.

Korte content die door de AI wordt gegenereerd, voldoet niet aan de verwachtingen.

Prijzen van Jasper

Pro: $ 69/maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Jasper-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jasper?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Jasper Chat is een uitstekend hulpmiddel bij het schrijven dat me helpt om writer's block te overwinnen. Het helpt me creatieve ideeën toe te voegen en zorgt ervoor dat ik altijd nieuwe manieren heb om het probleem aan te pakken. […] Eerlijk gezegd is het niet erg effectief bij het produceren van content, en het voelt alsof het niet zo nauwkeurig is, vooral als het om feitelijke zaken gaat.

Jasper Chat is een uitstekend hulpmiddel bij het schrijven dat me helpt om writer's block te overwinnen. Het helpt me creatieve ideeën toe te voegen en zorgt ervoor dat ik altijd nieuwe manieren heb om het probleem aan te pakken. […] Eerlijk gezegd is het nog te doen bij het produceren van content, en het voelt alsof het niet altijd even nauwkeurig is, vooral als het om feitelijke zaken gaat.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Jasper AI

9. CoSchedule (het beste voor het plannen van marketingcampagnes en coördinatie op basis van een kalender)

via CoSchedule

Op de negende plaats op mijn lijst staat CoSchedule, een marketingkalender en platform voor projectmanagement van socialemediaprojecten dat is ontworpen om marketingcampagnes efficiënt te organiseren.

Het platform automatiseert repetitieve taken zoals het plaatsen van berichten op sociale media met ReQueue, houdt de prestaties van campagnes bij en zorgt voor een gestroomlijnd goedkeuringsproces. Ik kan projecten organiseren met aangepaste velden, Kanban-borden en collaboratieve werkstroom, zodat iedereen in mijn team weet wat er gebeurt en wie er bij elke stap verantwoordelijk is.

De beste functies van CoSchedule

Gebruik de kalender om alle projecten, taken en sociale berichten te visualiseren.

Publiceer via één dashboard op verschillende kanalen, waaronder blogs, e-mails en sociale media.

Analyseer campagnes met Insights Assistant om de prestaties op verschillende platforms in realtime bij te houden.

Optimaliseer teksten en koppen met AI-aangedreven tools zoals Headline Studio en Hire Mia.

Limieten van CoSchedule

Zwakke of gebrekkige integraties met platforms zoals Meta (Facebook) en die X niet ondersteunen

Waarschuwt gebruikers niet wanneer sociale accounts worden ontkoppeld, waardoor posts mislukken.

Prijzen van CoSchedule

Free

Social Calendar: $19/maand per gebruiker

Agency Kalender: $59/maand per gebruiker

Contentkalender: Aangepaste prijzen

Marketing Suite: Aangepaste prijzen

CoSchedule-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CoSchedule?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Mijn koppen worden steeds beter. Mensen klikken nu echt op mijn artikelen. Het ging niet alleen om de scores of de tips. Het ging om het zelfvertrouwen dat het me gaf. Ik twijfelde niet meer bij elke woordkeuze... Het is misschien niet voor elke branche geschikt. Als je alleen voor je plezier schrijft, zijn sommige geavanceerde functies misschien te veel van het goede.

Mijn koppen worden steeds beter. Mensen klikken nu echt op mijn artikelen. Het ging niet alleen om de scores of de tips. Het ging om het zelfvertrouwen dat het me gaf. Ik twijfelde niet meer bij elke woordkeuze... Het is misschien niet voor elke branche geschikt. Als je alleen voor je plezier schrijft, zijn sommige geavanceerde functies misschien te veel van het goede.

🧠 Leuk weetje: Het vroegste bewijs van het woord 'advertising' (reclame) is te vinden in het werk van William Shakespeare van vóór 1616.

10. Prismic (het beste voor het bouwen van headless pagina's met door ontwikkelaars gedefinieerde componenten)

via Prismic

Ik gebruik Prismic als een headless CMS en paginabouwer om websites en landingspagina's snel te lanceren zonder afbreuk te doen aan de consistentie van het merk. Het is gebouwd rond Slices, modulaire, herbruikbare componenten die het gemakkelijk maken om een samenhangende look te behouden op meerdere pagina's. Ze verminderen ook drastisch repetitief ontwikkelingswerk.

Ik waardeer het dat het Slice Machine biedt, een tool voor het maken van vooraf goedgekeurde componenten en deze naar aangepaste pagina's te pushen. Dit betekent dat mijn team zich kan concentreren op het bouwen van functies, terwijl marketeers de vrijheid krijgen om zelfstandig pagina's te lanceren of bij tewerken.

De beste functies van Prismic

Gebruik de Page Builder om in realtime visueel aantrekkelijke pagina's te maken en te bewerken.

Maak gebruik van diepgaande integraties met frameworks zoals Next.js, Nuxt en SvelteKit.

Plan releases om pagina's of gegroepeerde updates op optimale tijdstippen te publiceren.

Beheer lokalisatie door efficiënt pagina's in meerdere talen te maken en te bewerken.

Limieten van Prismic

Limiet opties om toe te voegen aan uw 'Slices'

De functie voor automatisch opslaan slaat de content niet altijd op, vooral niet voordat u de pagina verlaat.

Prijzen van Prismic

Free

Starter: $ 15/maand per drie gebruikers

Klein: $ 30/maand per zeven gebruikers

Medium: $ 180/maand per 25 gebruikers

Platinum: $750/maand voor onbeperkt aantal gebruikers

Prismic-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Prismic?

Dit is wat een recensent te zeggen had:

Ik heb onze volledige marketingpagina gebouwd met Prismic en heb het ongeveer een week lang dagelijks gebruikt. Prismic was heel eenvoudig te gebruiken zodra je de basis onder de knie had. […] De documentatie om mee te beginnen was een beetje summier, dus ze kunnen zeker verbeteringen aanbrengen in de handleiding 'Aan de slag'. Ik vond het met name verwarrend hoe ik dingen als Slices binnen aangepaste typen moest gebruiken.

Ik heb onze volledige marketinglandingspagina gebouwd met Prismic en heb het ongeveer een week lang dagelijks gebruikt. Prismic was heel eenvoudig te gebruiken zodra je de basis onder de knie had. […] De documentatie om mee te beginnen was een beetje summier, dus ze kunnen zeker verbeteringen aanbrengen in de handleiding 'Aan de slag'. Ik vond het met name verwarrend hoe ik dingen als Slices binnen aangepaste typen moest gebruiken.

🔍 Wist u dat? Storytelling in contentmarketing is niet nieuw. In 1885 begon John Deere met de publicatie van The Furrow, een tijdschrift met landbouwtips om tractoren te verkopen. Het principe is vandaag de dag nog steeds hetzelfde: waardevolle content bouwt vertrouwen op voordat de pitch komt.

Herschrijf uw 'verhaal' met ClickUp

Het vinden van de juiste contentmarketingtool draait om het opzetten van een meer collaboratief proces dat de groei van uw team ondersteunt. StoryChief is geweldig voor het centraliseren van content, maar naarmate uw strategie zich uitbreidt, verlangt u naar meer flexibiliteit, realtime samenwerking of strakkere integraties.

Alle tools op mijn lijst hebben verschillende sterke punten.

Geen enkel alternatief maakt echter een echte verbinding van alle fases van het contenttraject op dezelfde manier als ClickUp. Van het opstellen van ideeën in ClickUp Docs, brainstormen en automatiseren met ClickUp Brain tot het plannen van campagnes in ClickUp Kalender: alles wordt samengebracht in één werkruimte.

Dus voordat uw volgende campagnecyclus begint, meldt u zich gratis aan bij ClickUp en bedankt u mij later! 🚀

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Kijk naar publicatie via meerdere kanalen, ingebouwde SEO-begeleiding, realtime samenwerking, goedkeuringswerkstroom en contentplanning. Integratie met sociale en CMS-platforms is ook een sleutel voor een naadloze contentverdeling.

Sommige goedkopere tools dekken één of twee aspecten, zoals sociale planning of basis SEO-controles, maar bieden zelden het volledige pakket van samenwerkingswerkstroom, goedkeuringen en SEO-optimalisatie in één platform.

Reken op $ 40-450 per maand, afhankelijk van de grootte van het team en de publicatiekanalen. Kleine teams kunnen lager beginnen, terwijl bureaus of grotere teams meer betalen voor uitgebreide integraties, gebruiker zetels en analyse functies.

Dat is cruciaal. Zonder analytics is het moeilijk om te zien wat aanslaat, campagnes te optimaliseren of de marketing-ROI te rechtvaardigen. Door prestaties bij te houden, kunt u slimmere beslissingen nemen en uw content in de loop van de tijd verbeteren.