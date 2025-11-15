Gemeenschapsgezondheidswerkers (CHW's) doen een van de zwaarste medische werk ter wereld. Ze stellen diagnoses op plaatsen waar het dichtstbijzijnde laboratorium een dag reizen verwijderd is en houden de gezondheid van moeders in hele dorpen bij.

En dat doen ze met tools die sinds de jaren 80 niet veel zijn veranderd.

Papieren formulieren, potloden, misschien een SAT-telefoon voor noodgevallen. Ondertussen is AI zo goed geworden dat het radiologen helpt bij het opsporen van tumoren en chirurgen assisteert tijdens operaties, maar op de een of andere manier heeft die technologie nog niet de frontlinie bereikt waar ze het meest nuttig zou kunnen zijn.

Dat verandert eindelijk met AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap.

In deze blogpost bespreken we de beste AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap die in de praktijk goede functie vervullen en veeleisend werk een stuk beter beheersbaar maken. Daar gaan we! 💪🏼

Dit zijn de beste AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap in vergelijking. 👇

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp AI-aangedreven projectmanagement voor gemeenschapsgezondheidszorg voor CHW's, ngo's en regionale programmacoördinatoren Teamgrootte: Ideaal voor ngo's, volksgezondheidsteams en gedecentraliseerde CHW-programma's ClickUp Brain-samenvattingen, HIPAA-compliance, offline modus, chatcoördinatie, Talk to Text, formulieren, takenchecklists, dashboard Voor altijd gratis; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Pear Suite Automatisering van Medicaid-facturering en zorgdocumentatie in in aanmerking komende staten Teamgrootte: Ideaal voor CHW's, doula's en promotores die werken onder Medicaid-vergoeding Z-code facturering, planning-AI, compliance-dashboard, zorgplannen, audit trail voor vergoedingen Vanaf $ 50/maand per gebruiker AIRA van Qure. ai Tuberculosescreening en automatisering van de intake in LMIC's Teamgrootte: Ideaal voor mobiele diagnostische eenheden en TB-outreachteams Directe röntgenanalyse, spraaknotities, intake-chatten, populatie-dashboards Aangepaste prijzen ASHABot WhatsApp-gebaseerd Q&A-ondersteunen voor Indiase ASHA-medewerkers Teamgrootte: Ideaal voor ASHA-medewerkers in India met beperkte technische toegang Hindi/Engels/Hinglish-bot, spraakgestuurd zoeken, campagnewaarschuwingen, ondersteunen bij dosering Aangepaste prijzen CHARM Beslissingsondersteuning op clientniveau en prestatiebewaking Teamgrootte: Ideaal voor gezondheidswerkers in de moeder- en kindzorg en supervisors van ngo's Afsprakenroutering, waarschuwingen, AI-gestuurde bezoeken, geïntegreerde training Aangepaste prijzen CommCare Offline-first gegevensverzameling en casemanagement Teamgrootte: Ideaal voor CHW-teams op het platteland en NGO-programma's in afgelegen regio's Longitudinale bijhouden van casussen, app-bouwer met slepen en neerzetten, offline synchroniseren Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 300/maand (voor 50 gebruikers) openCHA Aangepaste conversational health agents bouwen Teamgrootte: Ideaal voor teams van ontwikkelaars, AI-onderzoekers en organisaties op het gebied van gezondheidsinformatica LLM-afstemming, dashboard voor verklaarbaarheid, EHR + draagbare invoer, meertalige modi Gratis (open source) Causal Foundry Gedragsstimulansen voor hoogrisicopatiënten in instellingen met beperkte middelen Teamgrootte: Ideaal voor ngo's en gemeenschapsprogramma's die gerichte zorg leveren Versterkend leren, sms-herinneringen, analyse van app-gebruik, adaptieve zorgtrigger Aangepaste prijzen HealthPulse AI RDT-interpretatie en rapportage via smartphone Teamgrootte: Ideaal voor teams voor ziektebewaking en diagnostische programma's Offline beeldscanning, testlijsterkenning, kwaliteitswaarschuwingen, realtime rapportage Aangepaste prijzen ThinkMD IMCI-conforme patiëntevaluaties in veldomgevingen Teamgrootte: Ideaal voor gezondheidswerkers in de moeder- en kindzorg en klinieken op het platteland WHO-werkstroom, GPS-tag, doseringscalculator, zwangerschapsbeoordeling Aangepaste prijzen

🧠 Leuk weetje: Dr. Jack Geiger, geïnspireerd door zijn ervaringen in het Pholela Health Center in Zuid-Afrika, richtte de eerste gemeenschapsgezondheidscentra op om tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van achtergestelde populaties.

De juiste AI-tool voor projectmanagement in de gezondheidszorg moet CHW's helpen om nauwkeurige gegevens te verzamelen, sneller op de behoeften van patiënten te reageren en uitdagingen in het veld efficiënt te beheren. Idealiter zoekt u naar:

Offline toegang: Ondersteunt het bijwerken van patiëntendossiers en het synchroniseren van gegevens in gebieden met slechte verbinding.

Lokale taalopties: Maakt communicatie in regionale dialecten mogelijk om het begrip en vertrouwen te verbeteren.

Vroegtijdige risicodetectie: gebruikt symptoomtrends om kwetsbare patiënten te identificeren voordat hun voorwaarde verslechtert.

Datavisualisatie: zet ruwe veldgegevens om in duidelijke inzichten voor snelle actie en efficiënt zet ruwe veldgegevens om in duidelijke inzichten voor snelle actie en efficiënt beheer van middelen tijdens bezoeken.

Systeemintegratie: gekoppeld aan nationale gezondheidsprogramma's, EHR-platforms en vaccinatiedatabases

Spraakinvoer: maakt snelle invoer van patiëntgegevens mogelijk zonder handmatig te typen.

Gegevensbescherming: Houdt de patiëntgegevens veilig in overeenstemming met lokale privacyregelgeving.

Compatibiliteit met beperkte middelen: werkt betrouwbaar op eenvoudige smartphones en met limiet batterijinstallaties.

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt u het beste van twee werelden. ClickUp Brain fungeert als een conversationele AI-assistent die u kan helpen bij een breed bereik aan gebruikssituaties. Aan de andere kant kunnen AI-aangedreven agents binnen ClickUp Chat-kanalen vragen beantwoorden, problemen triëren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

Hier zijn onze keuzes voor de beste AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap. 🩺

ClickUp (het beste voor AI-aangedreven projectmanagement voor gemeenschapsgezondheidszorg)

Vat veldupdates samen met ClickUp Brain voor snellere inzichten

De projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg van ClickUp, in combinatie met de ClickUp Non-Profit PM Solution, biedt een veilige, uniforme werkruimte voor gezondheidswerkers in de gemeenschap.

ClickUp voldoet aan de eisen van CHW's met HIPAA-compliance en een offline modus die uw taken toegankelijk houdt wanneer de netwerktoegang onregelmatig is.

Gemeenschapsgezondheidsprogramma's bestaan uit talloze bewegende delen: patiëntendossiers, updates over het bereik, coördinatie van middelen en rapportage. ClickUp Brain brengt dit allemaal samen, zodat u georganiseerd blijft en sneller betere beslissingen kunt nemen. Het is een AI-assistent die rechtstreeks in uw werkruimte is ingebouwd en uw context begrijpt.

Zet veldrapportages om in bruikbare inzichten

Stel bijvoorbeeld dat uw districtsteam dagelijks updates over zwangerschapscontroles indient. In plaats van elke taak afzonderlijk te bekijken, kunt u ClickUp Brain vragen om een overzicht te maken van openstaande follow-ups of achterstallige bezoeken. U ziet direct welke gebieden aandacht nodig hebben, zodat veldwerkers sneller kunnen handelen.

Als u een rapport voorbereidt voor de kwartaalbeoordeling van uw ngo, kan ClickUp Brain dit opstellen met behulp van de meest recente projectgegevens uit de werkruimte.

U kunt zelfs sleutelstatistieken markeren, zoals het totale aantal klaar controles of regio's die extra ondersteund moeten worden.

Probeer deze prompt: Maak een wekelijks overzicht van gezondheidsactiviteiten met voltooide controles en nog uitstaande controles in alle districten.

Zorg dat teams op één pagina blijven

Veel gezondheidsprogramma's voor de gemeenschap worden uitgevoerd in regio's waar teams niet altijd kunnen bijeenkomst houden of online kunnen blijven. ClickUp Brain helpt iedereen op één lijn te blijven zonder heen-en-weer-berichten of handmatige updates.

Gebruik ClickUp Brain om vergaderingen samen te vatten en regionale teams op één lijn te houden

Als een nieuwe vrijwilliger, bijvoorbeeld, wil weten hoe hij een vaccinatierapport moet registreren, kan hij ClickUp Brain vragen om het proces uit te leggen op basis van de bestaande werkstroom van uw team. Het haalt direct de juiste instructies uit uw documenten of taken, zodat ze niet hoeven te wachten op het antwoord van een supervisor.

U kunt het ook gebruiken om wekelijkse synchronisaties of teamoverschrijdende updates samen te vatten.

ClickUp Brain vat de sleutel discussiepunten samen, benadrukt actiepunten en deelt de volgende stappen, zodat niemand cruciale details mist.

📌 Probeer deze prompt: Vat de vergadering van vorige week over het immunisatieproject samen en maak een lijst met vervolgacties voor elke regio.

Abonnement outreach- en trainingsactiviteiten slimmer

Plan gezondheidsvoorlichtingsprogramma's met behulp van de contextbewuste suggesties van ClickUp Brain

Stel dat u volgende maand een bewustmakingscampagne over voeding organiseert. Vraag ClickUp Brain om een stappenplan op te stellen op basis van uw vorige gemeenschapsevenement. Dit plan kan taken bevatten voor het inplannen van artsen, het regelen van vervoer en het verzamelen van feedback na afloop van het evenement.

U kunt het zelfs gebruiken om vrijwilligersroosters op te stellen. Het kan opdrachten voorstellen op basis van wie er volgende week beschikbaar is.

📌 Probeer deze prompt: Stel een gedetailleerde checklist op voor een voorlichtingscampagne over voeding, waarbij u eerdere taken voor gemeenschapsgebeurtenissen als referentie gebruikt.

Leg inzichten uit het veld vast zonder de context te verliezen

Zodra CHW's terugkeren van het veld, kunnen ze Talk to Text in ClickUp gebruiken om hun updates rechtstreeks in ClickUp Brain MAX te dicteren (dat is 4 keer sneller dan typen!).

Maak snel aantekeningen van veldbezoeken met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Een medewerker zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: 'Vijf patiënten in afdeling 3 opgevolgd, twee hebben hun vaccinatieschema gemist en één heeft om medicijnvoorraadondersteuning gevraagd.' ClickUp Brain MAX legt de details vast, organiseert ze in gestructureerde taken of aantekeningen en kan ze zelfs samenvatten in een kort rapport voor leidinggevenden.

Later, wanneer coördinatoren inloggen, kunnen ze Brain MAX vragen om inzichten uit deze updates te halen zonder handmatig door elke invoer te scrollen.

De beste functies van ClickUp

Blijf bij activiteiten in het veld: beheer patiëntenbezoeken, vaccinatiecampagnes en de verdeling van voorraden met beheer patiëntenbezoeken, vaccinatiecampagnes en de verdeling van voorraden met ClickUp-taak , zodat elke update wordt geregistreerd en behoudt zijn zichtbaarheid voor coördinatoren.

Standaardiseer dagelijkse routines: begeleid CHW's bij terugkerende activiteiten met behulp van begeleid CHW's bij terugkerende activiteiten met behulp van ClickUp-taak checklist voor stappen zoals gegevensverzameling, follow-ups van patiënten en medicatie verificatie.

Bespaar tijd met herbruikbare werkstroom: pas ClickUp Checklist-sjablonen toe voor veelvoorkomende outreach-activiteiten, zoals prenatale zorgbezoeken of vaccinatiecampagnes, om de consistentie tussen teams te behouden.

Verzamel eenvoudig veldgegevens: Laat CHW's Laat CHW's ClickUp-formulieren invullen voor nieuwe gevallen, tekorten aan voorraden of gemeenschapsrapporten, die automatisch worden omgezet in traceerbare taken.

Bewaar programma-aantekeningen op één plek: sla gezondheidsvoorlichtingsmateriaal, patiëntendossiers en vergaderingen op in sla gezondheidsvoorlichtingsmateriaal, patiëntendossiers en vergaderingen op in ClickUp Documenten , zodat veldteams en supervisors altijd toegang hebben tot dezelfde informatie.

Automatiseer routinematige coördinatie: stel stel ClickUp automatisering in om taken toe te wijzen wanneer een nieuw casusformulier wordt ingediend of markeer follow-ups als voltooid wanneer rapporten zijn beoordeeld.

Monitor de voortgang in één oogopslag: visualiseer voltooide bezoeken, openstaande zaken en regionale prestaties in visualiseer voltooide bezoeken, openstaande zaken en regionale prestaties in ClickUp Dashboard , zodat managers snel middelen kunnen herverdelen.

Blijf verbonden tussen regio's: Gebruik ClickUp Chat voor realtime coördinatie tussen veldwerkers en medewerkers van gezondheidscentra zonder afhankelijk te zijn van afzonderlijke berichtentools.

Limieten van ClickUp

Zoals bij alle AI-tools voor de gezondheidszorg geldt ook hier dat als de taken van CHW's niet goed gestructureerd zijn of variabele beschrijvingen hebben, de AI deze verkeerd kan classificeren of samenvatten.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.580 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een geverifieerde recensent op G2 deelt:

Het op maat gemaakte karakter van het platform maakt een aanpasbaar en flexibel werkstroomontwerp mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de traceerbaarheid en transparantie. […] ClickUp is de belangrijkste software geworden voor het runnen van mijn diagnostisch laboratorium voor een provider. Het dient ons als een tool voor kwaliteitsbeheer, als een tool voor werkstroombeheer, als een tool voor personeelsbeheer en als een tool voor onderzoek en ontwikkeling.

Het op maat gemaakte karakter van het platform maakt een aanpasbaar en flexibel werkstroomontwerp mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de traceerbaarheid en transparantie. […] ClickUp is de belangrijkste software geworden voor het runnen van mijn diagnostisch laboratorium voor een provider. Het dient ons als een tool voor kwaliteitsbeheer, als een tool voor werkstroombeheer, als een tool voor personeelsbeheer en als een tool voor onderzoek en ontwikkeling.

🧠 Leuk weetje: De Black Panther Party (jaren 60-70, VS) zette gratis klinieken, ambulancediensten, vaccinaties, tandheelkundige zorg enz. op, vooral in gemeenschappen die wantrouwig stonden tegenover de reguliere gezondheidszorg. Hun model toonde aan dat wanneer vertrouwen en toegang op elkaar zijn afgestemd, je de gezondheidsresultaten en de invloed van de gemeenschap kunt veranderen.

2. Pear Suite (het meest geschikt voor Medicaid-vergoedingswerkstroom)

via Pear Suite

Pear Suite vormt de verbinding tussen CHW's, gemeenschapsorganisaties en gezondheidsplannen in staten waar Medicaid gemeenschapsgezondheidswerk vergoedt. Meer dan 300 provider en meer dan 2500 CHW's, promotores, doula's en andere eerstelijnswerkers gebruiken het nu om hun dagelijkse chaos te beheren.

Wat Pear Suite onderscheidt, is de manier waarop het omgaat met de financiële kant van de zaak. Veel CHW-programma's hebben moeite om te overleven omdat niemand een duurzaam betalingsmodel heeft bedacht. De AI-tools van het platform automatiseren de planning, naleving en aantekeningen, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het aantonen dat u het werk hebt gedaan en meer tijd hebt om het daadwerkelijk te doen.

De beste functies van Pear Suite

Maak intakeformulieren, beoordelingswerkstroom en zorgtrajecten voor patiënten met behulp van de visuele formulierbouwer, waarvoor geen kennis van coderen of betrokkenheid van de IT-afdeling nodig is.

Dien facturen in met de juiste Z-codes via het geïntegreerde clearinghouse en houd vervolgens precies bij waar elke claim zich bevindt in het vergoedingsproces.

Laat de AI-planningsassistent de afspraken voor al uw casussen coördineren, automatisch vrije plekken zoeken en herinneringen versturen om het aantal no-shows te verminderen.

Generer nalevingsrapportage die aan toezichthouders laat zien dat u voldoet aan de servicevereisten, documentatienormen en kwaliteitsmaatstaven.

Limieten van Pear Suite

Werk voornamelijk in staten die CHW Medicaid-vergoedingen hebben ingesteld, waardoor programma's in andere staten met limiet in functie zijn.

Vereist vooraf tijdsinvestering om workflows aangepast te maken en te automatiseren , wat overweldigend kan aanvoelen als u al overbelast bent.

De mobiele app mist enkele functies die wel beschikbaar zijn in de webversie, waardoor de toegankelijkheid in het veld een limiet heeft.

Prijzen van Pear Suite

Essentieel: $ 50/maand per gebruiker

Kern: $ 100/maand per gebruiker

Plus: $ 150/maand per gebruiker

Pro: $ 200/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Pear Suite

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Een van de bekendste successen op het gebied van volksgezondheid: het Finse North Karelia Project (gestart in 1972) heeft de sterfte door hart- en vaatziekten onder mannen in de werkende leeftijd in enkele decennia met ongeveer 80% teruggebracht door veranderingen in voeding, roken, zoutgebruik, enz. Het wordt vaak aangehaald als een casestudy van hoe gemeenschapscampagnes + beleid + cultuur = langdurige veranderingen in de gezondheid.

3. AIRA van Qure.ai (het beste voor geautomatiseerde verzameling van patiëntgegevens)

Co-Pilot, AIRA van Qure.ai analyseert röntgenfoto's van de borstkas en identificeert binnen enkele seconden mogelijke gevallen van tuberculose. CHW's maken foto's met draagbare röntgenapparatuur, uploaden deze via de app en krijgen direct feedback over afwijkingen. Hierdoor hoeft men niet meer wekenlang te wachten op beoordeling door een specialist, wat de behandeling van tuberculose doorgaans vertraagt.

AIRA signaleert verdachte bevindingen en doet aanbevelingen voor vervolgstappen, waardoor CHW's effectieve screeners worden voor een ziekte die een snelle reactie vereist. Dit is vooral waardevol in gebieden met een hoge ziektelast waar radiologische expertise schaars is. De kliniekbeheersoftware houdt ook een digitaal archief bij van alle scans, waardoor longitudinale dossiers worden aangemaakt die helpen bij het bijhouden van de voortgang van de ziekte en de behandelingsresultaten.

De beste functies van AIRA van Qure.ai

Leg de intake-informatie van patiënten vast via natuurlijke gesprekken met de interface van AIRA, in plaats van door tientallen dropdownmenu's en selectievakjes te klikken.

Controleer uw behandelingsbeslissingen aan de hand van klinische protocollen die specifiek zijn voor LMIC-contexten, zodat u mogelijke fouten kunt opsporen voordat ze de patiënten bereiken.

Analyseer trends in de volksgezondheid via dashboard-dashboards die symptomen, diagnoses en resultaten van alle patiënteninteracties samenvoegen.

Leg de geschiedenis van patiënten vast met behulp van spraakinvoer tijdens huisbezoeken, zodat AIRA de informatie automatisch kan transcriberen en structureren.

Beperkingen van AIRA van Qure.ai

Exclusief ontwikkeld voor LMIC-instellingen, waardoor het nut ervan een limiet vormt voor CHW's die in landen met meer middelen werken.

Onlangs gelanceerd, waardoor er nog geen prestatiegegevens op lange termijn beschikbaar zijn.

Moet worden aangesloten op bestaande digitale gezondheidszorgsystemen om de functie te kunnen vervullen, wat de implementatie complexer maakt.

Prijzen van AIRA van Qure.ai

Aangepaste prijzen

AIRA-beoordelingen en recensies van Qure. ai

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AIRA van Qure.ai?

Uit een G2-recensie:

Het beschikt over de beste deep learning- en geautomatiseerde AI-functies om röntgenfoto's, CT-scans en echografieën in aanzienlijk minder duur te volgen en te interpreteren met behulp van de beste beeldverwerking en AI-visies.

Het beschikt over de beste deep learning- en geautomatiseerde AI-functies om röntgenfoto's, CT-scans en echografieën in aanzienlijk minder duur te volgen en te interpreteren met behulp van de beste beeldverwerking en AI-visies.

🚀 Voordeel van ClickUp: Blijf verantwoordelijk voor elke minuut zorg. Bepaal hoeveel tijd u besteedt aan bezoeken, papierwerk en training met behulp van ClickUp Project Tijdsregistratie Als gezondheidswerker in het veld is uw tijd uw meest waardevolle hulpbron: huisbezoeken, huis-aan-huisbezoeken, gezondheidsvoorlichting, follow-ups en doorverwijzingen. Met ClickUp Project Tijdsregistratie kunt u precies bijhouden hoeveel tijd u aan elke activiteit besteedt.

4. ASHABot (het beste voor oordeelvrije toegang tot kennis)

via ASHABot

ASHABot houdt een vergadering met CHW's waar ze al tijd doorbrengen: op WhatsApp. Deze chatbot beantwoordt gezondheidsvragen in lokale talen en put daarbij uit een kennisbank met veelvoorkomende voorwaarden en behandelingen. In plaats van papieren handleidingen door te spitten of supervisors te bellen, typen medewerkers hun vragen in en krijgen ze direct antwoord.

De bot behandelt queries over medicatiedoseringen, symptoombeoordeling en verwijzingscriteria. Hij stuurt ook geplande herinneringen over gezondheidscampagnes en beleidsupdates. ASHABot leert van interacties en verbetert zijn reacties naarmate meer hulpverleners hem gebruiken. Het platform vereist niets meer dan een smartphone en een internetverbinding, waardoor de barrières die complexere gezondheidstechnologie in de weg staan, worden weggenomen.

De beste functies van ASHABot

Stel klinische vragen in taal van het gesprek en ontvang binnen enkele seconden evidence-based antwoorden.

Typ vragen in een combinatie van Hindi, Engels of Hinglish die voor u natuurlijk aanvoelt; de bot begrijpt alle drie de talen en reageert in de taal van uw voorkeur.

Ontvang proactieve berichten over aankomende gezondheidscampagnes, vaccinatieschema's en rapportagedata.

Zoek in de kennisbank met behulp van spraakberichten wanneer typen tijdens veldwerk onhandig is.

Limieten van ASHABot

Alleen beschikbaar voor ASHA-medewerkers binnen het Indiase gezondheidszorgsysteem, waardoor het niet relevant is voor CHW's elders.

Werk niet meer wanneer mobiele netwerken uitvallen, wat vaak gebeurt in landelijke gebieden.

Prijzen van ASHABot

Aangepaste prijzen

ASHABot-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. CHARM (het beste voor gepersonaliseerde begeleiding tijdens clientbezoeken)

via mothers2mothers

CHARM pakt een probleem aan dat de meeste CHW's maar al te goed kennen: clientinformatie die over te veel plaatsen verspreid is. mothers2mothers heeft deze tool voor projectmanagement in de gezondheidszorg ontwikkeld om alles samen te brengen: medische geschiedenis, gedragspatronen, aantekeningen van eerdere bezoeken, allemaal met zichtbaarheid op één plek. Bovendien scannen de AI-algoritmen voor machine learning deze gegevens en doen ze suggesties voor wat elke client op dit moment nodig heeft.

Misschien houdt iemand zich niet meer zo goed aan zijn medicatievoorschrift, of is een vervolgafspraak gemist. CHARM signaleert deze patronen en stuurt u in de richting van de juiste interventie. Loopt u vast bij een lastig geval tijdens een huisbezoek? Bekijk dan de trainingsvideo's die in de app zijn ingebouwd voor een snelle opfrissing. De geolocatietools lossen nog een ander probleem op: het plannen van uw dag, zodat u niet kriskras door de wijken hoeft te rijden.

De beste functies van CHARM

Genereer prestatierapportage die u en uw leidinggevende helpen verbeterpunten te identificeren en successen te vieren.

Open client-dossiers en zie direct door AI gefilterde informatie die relevant is voor de afspraak van vandaag, in plaats van door jaren aan historische gegevens te scrollen.

Houd uw prestaties bij via dashboard die aangeven op welke gebieden aanvullende training nuttig kan zijn en die laten zien hoe uw statistieken zich verhouden tot die van het netwerk.

Limiet van CHARM

Speciaal ontwikkeld voor het netwerk van mothers2mothers, waardoor aanzienlijke aanpassingen nodig zijn voor andere organisaties.

Het is nog relatief nieuw, dus feedback over de bruikbaarheid over langere periodes is nog schaars.

CHARM-prijzen

Aangepaste prijzen

CHARM-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🚀 Voordelen van ClickUp: Tijd is een onschatbare bron, daarom moet u ClickUp AI Agents eens proberen. Ze zijn ontworpen om uw dagelijkse taken te automatiseren met AI, zodat u zich meer kunt concentreren op de zorg voor patiënten en minder op administratieve taken. Dit is wat ze voor u kunnen betekenen: Moet u follow-ups plannen of herinneringen versturen? Laat uw nieuwe veldassistent dit voor u regelen.

Na een bezoek krijgt u snel een overzicht van uw aantekeningen om met uw team te delen.

Patiënten stellen vaak dezelfde vragen. De AI kan direct nauwkeurige antwoorden geven.

Coördineer en bevestig eenvoudig afspraken zonder heen en weer te moeten mailen.

6. CommCare (het beste voor offline gegevensverzameling)

via CommCare

CommCare is een offline mobiel platform voor gegevensverzameling dat wordt vertrouwd door meer dan 700.000 eerstelijnswerkers in meer dan 130 landen. Het is speciaal ontworpen voor uitdagende omgevingen en stelt gebruikers in staat om gegevens te verzamelen, gevallen te beheren en toegang te krijgen tot bronnen zonder verbinding, met automatische synchronisatie wanneer de verbinding weer terug is.

Het platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om gezondheidswerkers te helpen betere beslissingen te nemen in realtime. De slimme algoritmen kunnen patiëntgegevens analyseren, potentiële gezondheidsrisico's signaleren, gepersonaliseerde zorgaanbevelingen doen en werknemers begeleiden bij complexe klinische protocollen.

De beste functies van CommCare

Ontwerp mobiele apps voor gegevensverzameling met behulp van de drag-and-drop-formulierbouwer die vragen, logische vertakkingen en validatieregels samenstelt zonder dat u code hoeft te schrijven.

Verzamel patiëntgegevens, werk dossiers bij en raadpleeg klinische richtlijnen voltooid offline.

Volg patiënten of hele huishoudens gedurende maanden of jaren met behulp van een longitudinaal casemanagementsysteem dat de continuïteit waarborgt, zelfs wanneer verschillende medewerkers bezoeken afleggen.

Ga snel aan de slag met vooraf geconfigureerde applicatiesjablonen voor veelgebruikte programma's zoals prenatale zorg, tbc-behandeling of vaccinatiebijhouden, en pas ze vervolgens aan uw specifieke werkstroom aan.

Limieten van CommCare

Het kost meer tijd om te leren dan eenvoudigere apps voor gegevensverzameling, ook al is er geen code nodig.

Gebruikers melden Android-specifieke storingen, zoals formulieren in quarantaine of fouten bij het toewijzen van eigendom.

Prijzen van CommCare

Gratis proefversie

Standaard: $ 300/maand (inclusief 50 gebruikers)

Pro: $ 600/maand (inclusief 250 gebruikers)

Geavanceerd: $ 1.200/maand (inclusief 500 gebruikers)

Onderneming: vanaf $ 4.000 per maand

CommCare-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CommCare?

Volgens een beoordeling van G2:

CommCare heeft een overzichtelijke gebruikersinterface die zorgt voor een nette en ordelijke werkruimte. Een eenvoudig berichtenplatform waarmee we berichten via een uitzending naar onze medewerkers kunnen sturen en doorgeven. Ook zorgt de mogelijkheid van CommCare om online te werken voor een ononderbroken werkstroom. Het rapportageplatform is erg handig voor ons omdat we daarmee eenvoudig rapportages kunnen maken.

CommCare heeft een overzichtelijke interface voor gebruikers die zorgt voor een nette en ordelijke werkruimte. Een eenvoudig berichtenplatform waarmee we berichten via een uitzending naar onze medewerkers kunnen sturen en doorgeven. Ook zorgt de mogelijkheid van CommCare om online te werken voor een ononderbroken werkstroom. Het rapportageplatform is erg handig voor ons omdat we daarmee eenvoudig rapportages kunnen maken.

💡 Pro-tip: Combineer AI-inzichten met menselijk oordeel. Laat AI risico's of kansen benadrukken, maar bekijk en contextualiseer deze altijd voordat u actie onderneemt. Zo blijven interventies doordacht en voorkomt u dat overmatige automatisering van AI-werkstroom het vertrouwen schaadt.

7. openCHA (het beste voor ontwikkelaars die aangepaste gezondheidsagenten bouwen)

via openCHA

openCHA is een open-sourceframework waarmee ontwikkelaars databronnen, kennisbanken en analysemodellen kunnen koppelen aan LLM-gebaseerde oplossingen. Dit is niet iets dat CHW's rechtstreeks gebruiken; het is infrastructuur voor softwareontwikkelaars die conversatiegerichte gezondheidsagenten bouwen die zijn aangepast aan specifieke zorgcontexten. Het framework pakt een fundamentele limiet van algemene AI aan.

Bij de behandeling van diabetespatiënten behaalde een CHA die met openCHA was ontwikkeld een nauwkeurigheid van 92,1%, wat hoger is dan de 51,8% van GPT4. Bovendien kan het framework worden geïntegreerd met vertaalplatforms om de communicatie met diverse gemeenschappen te ondersteunen.

De beste functies van openCHA

Maak verbinding met EHR-databases, API's voor draagbare apparaten, laboratoriuminformatiesystemen en medische kennisbanken aan een conversational agent die ze allemaal kan query.

Pas aangepaste agents om tekstberichten te verwerken, medische beelden te analyseren en spraakopdrachten te begrijpen door multimodale invoerhandlers te configureren.

Test verschillende gespecialiseerde medische LLM's en pas de promptstrategieën aan via de aanpasbare AI-engine totdat de prestaties voldoen aan de klinische vereisten.

Volg precies hoe de agent elk antwoord heeft gegenereerd met behulp van het verklaringsdashboard dat laat zien welke databronnen, redeneerstappen en betrouwbaarheidsniveaus hebben bijgedragen aan het uiteindelijke antwoord.

Limieten van openCHA

Vereist serieuze technische vaardigheden om te implementeren; u hebt ingenieurs nodig die zowel verstand hebben van gezondheidszorg als van softwareontwikkeling.

Geen hand-holding voor niet-technische gebruikers die gewoon iets willen dat direct uit de doos werkt.

Mist de klantenservice-infrastructuur die u bij commerciële platforms wel krijgt.

openCHA-prijzen

Gratis (open source)

openCHA-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Causal Foundry (het beste voor gepersonaliseerde patiëntinterventies)

via Causal Foundry

Causal Foundry brengt reinforcement learning en adaptieve AI naar gemeenschapsgezondheidsinstellingen. Het platform biedt aanbevelingen voor het naleven van medicatievoorschriften en behandelingen, diagnostische tests, doorverwijzingen van patiënten en het beheer van medische benodigdheden op basis van historisch gedrag en realtime informatie.

CHW's krijgen gepersonaliseerde nudges en incentives via hun bestaande mobiele apps of digitale tools, waardoor de AI-laag werkt met elk systeem dat ze al gebruiken. Programmamanagers kunnen monitoren hoe apps en tablets worden gebruikt door zorgverleners in het veld, en beoordelen welke delen van platforms worden gebruikt en welke worden genegeerd of verkeerd worden gebruikt. Dit creëert een feedbackloop die de tools steeds verder verbetert.

De beste functies van Causal Foundry

Identificeer risicopatiënten door middel van triage-algoritmen die prioriteit geven aan gevallen die dringend moeten worden doorverwezen naar secundaire zorginstellingen.

Ontvang sms-berichten en incentives die zijn afgestemd op het individuele gedragspatroon van CHW's.

Maak verbinding met draagbare apparaten en elektronische medische dossiers om klinische en gedragsinzichten te genereren voor beslissingen over patiëntenzorg.

Analyseer het gebruikspatroon van de CHW-app via het monitoringdashboard om te zien welke functies werk en welke verbetering behoeven.

Limieten van Causal Foundry

Limiet openbare informatie over specifieke functies en mogelijkheden

Kan een aanzienlijke initiële installatie vereisen om modellen te trainen op lokale populaties.

Prijzen van Causal Foundry

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Causal Foundry

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Tijdens COVID-19 hebben K-pop-fandom (vooral BTS-fans) massaal gezondheidsboodschappen zoals #WearAMask verspreid. Tweets waarin K-pop + boodschappen van instanties werden genoemd, kregen meer dan 100 keer meer aandacht dan tweets zonder deze vermeldingen, waardoor ook plattelandsgebieden en achtergestelde gebieden werden bereikt.

9. HealthPulse AI (het beste voor het snel aflezen van diagnostische tests)

via HealthPulse AI

HealthPulse AI verandert smartphones in lezers voor snelle diagnostische tests, wat helpt op plaatsen waar toegang tot laboratoria een limiet heeft of niet bestaat. Met slechts een low-end smartphonecamera (5 MP) kan het platform een specifiek testmerk en een specifieke ziekte identificeren, individuele testlijnen herkennen en een interpretatie geven. De huidige bibliotheek ondersteunt veel van de meest gebruikte RDT's voor malaria, hiv en COVID-19 die door de WHO zijn voorgekwalificeerd.

De beeldkwaliteitscontrole van HealthPulse AI identificeert ongunstige beeldvoorwaarden en geeft gedetecteerde problemen weer, zodat gebruikers de foto in realtime opnieuw kunnen maken. Dit bespaart tijd en geld, aangezien RDT-resultaten een limiet geldigheidsduur hebben.

De beste functies van HealthPulse AI

Werk offline met behulp van de mobiele SDK wanneer er op afgelegen locaties geen internetverbinding beschikbaar is.

Dien testresultaten in voor realtime ziekteopsporing en -bewaking via het rapportage-systeem wanneer de verbinding weer werkt.

Train nieuwe CHW's in het correct uitvoeren van tests met behulp van de tool als leermiddel dat direct feedback geeft over de techniek.

Limieten van HealthPulse AI

De limiet is dat het model is ondersteund in het herkennen van de RDT-types.

De nauwkeurigheid van AI is afhankelijk van de beeldkwaliteit van vaak laagwaardige smartphonecamera's.

Prijzen van HealthPulse AI

Aangepaste prijzen

HealthPulse AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🚀 Voordeel van ClickUp: Stroomlijn de patiëntenzorg op één platform. Ontvang een gratis sjabloon Verminder hiaten in de gezondheidszorg in de gemeenschap met de ClickUp-sjabloon voor patiëntenbeheer. De ClickUp-sjabloon voor patiëntenbeheer biedt kant-en-klare weergaven zoals lijstweergave (om alle patiënten en hun huidige status te zien), Bordweergave (om patiënten visueel door de verschillende fases te leiden), Kalenderweergave (om huisbezoeken, follow-ups of vaccinatiecampagnes te plannen) en Formulierweergave (voor intake- of outreach-logboeken). Binnen elke patiënttaak vindt u ClickUp aangepaste velden die u direct kunt gebruiken, zoals Medicatietype & dosering, Voortgang zorgplan, Datum volgende bezoek, Huishoudnummer / Dorp locatie, Vaccinatiestatus.

10. ThinkMD (het beste voor naleving van het IMCI-protocol)

via ThinkMD

ThinkMD helpt CHW's om de IMCI-richtlijnen van de WHO te volgen zonder dat ze ingewikkelde protocollen uit het hoofd hoeven te leren of voortdurend papieren grafiekboekjes moeten raadplegen. Het platform interpreteert 42 sleutelklinische gegevenspunten op basis van de IMCI-richtlijnen en protocollen van de WHO en Integrated Community Case Management (ICCM), waarbij gebruik wordt gemaakt van Bayesiaanse logica om beoordelingen te genereren.

De AI-tool begeleidt CHW's door middel van een reeks vragen over de gezondheid van de patiënt en ondersteunt hen om diagnoses te stellen, hen te behandelen en hen te doorverwijzen. Bovendien is de tool beschikbaar in het Engels en Frans en werkt hij voor kinderen onder de vijf jaar, zwangere vrouwen en vrouwen in het kraambed.

De beste functies van ThinkMD

Bereken automatisch de medicatiedosering op basis van het gewicht en de symptomen van de patiënt om fouten bij het voorschrijven te verminderen.

Sla consultgegevens van patiënten op uw apparaat op, dat synchroniseert met de server zodra er internetverbinding is.

Genereer bij elke beoordeling realtime gegevens met geotags om ziektebewaking en monitoring van uitbraken mogelijk te maken.

Limieten van ThinkMD

Voornamelijk gericht op de gezondheid van moeders en kinderen in plaats van op de volledige populatie.

Dashboards vereisen technische installatie en configuratie door programmabeheerders.

Prijzen van ThinkMD

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ThinkMD

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het gebeurtenis Paint the Town Pink in Manistee, Michigan, zet zich al bijna twintig jaar in voor bewustwording en fondsenwerving voor borstkanker. Het gebeurtenis, dat oorspronkelijk werd georganiseerd door de West Shore Healthcare Foundation, is uitgebreid met een 5 km-loop, een herdenkingswandeling en diverse gemeenschapsactiviteiten, en levert een belangrijke bijdrage aan de lokale borstgezondheidszorg.

Stel een slimmere grafiek vast met ClickUp

AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap geven een nieuwe invulling aan de manier waarop eerstelijnszorg wordt verleend.

Elk bezoek, elk rapport en elke interactie met een patiënt bevat nu waardevolle gegevens die kunnen leiden tot snellere, slimmere beslissingen op het gebied van gezondheidszorg. De uitdaging is om die informatie georganiseerd en veilig te houden, zodat u er op de belangrijkste momenten gebruik van kunt maken.

ClickUp maakt dit eenvoudig. Het brengt veldgegevens, teamcoördinatie en rapportage samen in één intelligente werkruimte. Met ClickUp Brain en Brain MAX kunnen CHW's updates samenvatten, resultaten van patiënten bijhouden en gedetailleerde inzichten genereren zonder meerdere systemen te hoeven beheren. Het resultaat is betere samenwerking, meer verantwoordelijkheid en meer tijd voor de zorg waar het echt om draait.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ's)

ClickUp en Pear Suite behoren tot de beste AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap. ClickUp helpt bij het beheren van outreach-projecten, het bijhouden van patiënten en het stroomlijnen van rapportage. Pear Suite maakt gebruik van AI-technologieën om de gezondheidsbehoeften van de gemeenschap in kaart te brengen, het bijhouden van gevallen te automatiseren en inzichten te genereren die lokale zorgprogramma's verbeteren.

AI-tools voor gezondheidswerkers in de gemeenschap kunnen gegevens sneller opschonen, ordenen en analyseren dan handmatige systemen. Ze verminderen fouten, brengen trends aan het licht, zoals een stijging van het aantal gevallen in een regio, en genereren automatisch rapporten die gezondheidsteams en beleidsmakers helpen betere beslissingen te nemen.

Ja. Veel AI-systemen ondersteunen nu offline functionaliteit, waardoor gezondheidswerkers gegevens kunnen verzamelen en opslaan zonder internettoegang. Zodra er verbinding is, worden de gegevens automatisch gesynchroniseerd, zodat er geen informatie verloren gaat.

ClickUp centraliseert het bijhouden van projecten, het toewijzen van taken en het bijwerken van voortgang. NGO's kunnen op één centrale locatie takenlijsten voor elke outreach-campagne maken, follow-ups van patiënten bijhouden, gegevens veilig delen en herinneringen voor veldbezoeken instellen.

De sleuteluitdagingen zijn onder meer een limiet op internetverbinding, een gebrek aan digitale geletterdheid onder werknemers, hoge installatiekosten en bezorgdheid over gegevensprivacy. Het aanpassen van tools aan lokale talen en het waarborgen van apparaatcompatibiliteit zijn ook belangrijke hindernissen.