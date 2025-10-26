Gratis Asana-sjablonen voor contentkalenders om slimmer te plannen en te programmeren

Het plannen van content kan vaak veeleisender zijn dan het aanmaken van content zelf.

Je moet sleuteldata, bedrijfsmededelingen, productupdates en de online activiteiten van je target bijhouden om de betrokkenheid te maximaliseren.

Daarom is een contentkalender essentieel. Deze helpt je om consistentie te behouden, wat misschien wel de meest effectieve strategie is voor elke campagne.

Om uw werkstroom te vereenvoudigen, hebben we de beste contentkalendersjablonen van Asana geselecteerd, waarmee u tijd kunt besparen, georganiseerd kunt blijven en uw contentstrategie vanaf dag één kunt afstemmen.

De beste sjablonen voor contentkalenders in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met de beste Asana- en ClickUp-sjablonen voor contentkalenders:

Wat zijn Asana-sjablonen voor contentkalenders?

As ana-sjablonen voor contentkalenders zijn kant-en-klare frameworks in Asana die zijn ontworpen om contentmarketeers, socialemediamanagers en teams te helpen bij het plannen, beheren, maken van sjablonen en bijhouden van hun volledige workflow voor contentcreatie.

Onthoud: een effectieve sjabloon moet essentiële velden bevatten, zoals publicatiedatum, platform, inhoudstype en status (bijv. concept, in uitvoering, gepubliceerd). De sjabloon moet ook dienst doen als software voor samenwerking aan content en duidelijk zichtbaarheid bieden in uw contentkalender, waardoor communicatie tussen teams wordt vergemakkelijkt.

Wat maakt een goede Asana-sjabloon voor een contentkalender?

Of je nu een contentkalender voor sociale media, een blogpijplijn of een redactionele kalender beheert, deze sjablonen:

✅ Biedt vooraf gebouwde structuren om een contentkalender helemaal opnieuw te maken of een bestaande te optimaliseren

✅ Helpt bij het visualiseren van alle content – posts, video's, campagne-assets – in een gedeelde kalenderweergave

✅ Hiermee kunnen teams taken toewijzen, deadlines instellen en aangepaste velden toevoegen voor categorieën, kanalen of status

✅ Verbetert de coördinatie tussen teamleden, waaronder schrijvers, ontwerpers en goedkeurders

✅ Hiermee kunt u de voortgang bijhouden, hiaten in de content opvullen en een voorspelbaar publicatieschema aanhouden

Hoewel we hierboven de basisfuncties van een Asana-sjabloon voor een contentkalender hebben besproken, kun je voor een rijkere ervaring ook kijken naar de volgende aanbiedingen:

Kan worden aangepast via aangepaste velden voor status, target en contentcategorie

Gebruik secties of tags om content te organiseren per platform, kanaal of campagne

Bevat gedetailleerde velden voor beschrijvingen van berichten, links en assets om de uitvoering te stroomlijnen

Ondersteunt realtime statusvolging om een consistente werkstroom te garanderen, van aanmaken tot publicatie

👀 Leuk weetje: Hollywood heeft mogelijk de term 'content' bedacht. In de jaren 90, toen studio's nieuwe digitale distributiekanalen verkenden, begonnen leidinggevenden films, tv-programma's en promo's 'content' te noemen – een verzamelnaam die sindsdien een vaste plaats heeft gekregen in het marketingjargon.

Gratis Asana-sjablonen voor contentkalenders

Gratis sjablonen zijn de beste optie als je de installatie wilt overslaan en meteen wilt beginnen met abonnement.

Hier zijn zeven gratis Asana-sjablonen voor contentkalenders die kant-en-klare structuren bieden om je contentideeën te organiseren en je publicatieschema te beheren, waardoor je gemakkelijk nieuwe taken kunt toewijzen.

1. Asana-sjabloon voor socialemediakalender

via Asana

Als je socialemediaposts organiseert op verschillende platforms zoals Facebook, LinkedIn en Instagram, zorgt deze sjabloon voor consistentie in je algehele contentstrategie.

De Asana Social Media Kalender Sjabloon is een gratis contentkalender die is ontworpen om teams te helpen bij het creëren, bijhouden en beheren van socialemediacontent in één centrale werkruimte.

Met functies zoals kalenderweergave, taakafhankelijkheid en aangepaste velden voor publicatiedatum, kanaal, content en berichtstatus, zorgt deze sjabloon voor volledige zichtbaarheid in uw publicatieschema.

Bovendien kunt u teamleden toestaan om taken toe te wijzen, berichtdetails te bekijken en de status in realtime bij te werken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Breng berichten in kaart op kanaal, content en publicatiedatum in de kalenderweergave

Wijs eigenaren toe, stel afhankelijkheden in en houd de status bij

Filter op platform of campagne om assets beter te visualiseren

✨ Ideaal voor: socialemediamanagers, contentmarketeers en digitale teams die grote hoeveelheden socialemediacontent beheren.

2. Asana-sjabloon voor redactionele kalender

via Asana

Beheert u blogs, nieuwsbrieven, video's of artikelen voor meerdere kanalen? De Asana-sjabloon voor redactionele kalenders is een gratis contentkalender die is ontworpen om content in alle fases te organiseren en bij te houden, van idee tot publicatie.

Met aangepaste velden kun je elke taak taggen op inhoudstype, platform en status, terwijl je in de kalenderweergave kunt zien wat er wanneer live gaat. Je kunt ook taken toewijzen voor het opstellen, bewerking en beoordelen van content, en eenvoudig samenwerken met marketing-, PR- en ontwerpteams.

Van lange artikelen tot bite-sized sociale posts: met deze contentkalender in Asana kun je vooruit plannen, de voortgang bijhouden en updates beheren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Organiseer ideeën door middel van concept-, bewerkings-, beoordelings- en publicatiefasen

Tag content op type, doelgroep en kanaal

Gebruik de kalender- en lijstweergave om hiaten op te sporen en de werklast over de weken te verdelen

✨ Ideaal voor: contentmarketeers, editorial teams en marketingmanagers die cross-functionele contentaanmaken beheren.

3. Asana-sjabloon voor e-mailmarketingkalender

via Asana

Als uw team regelmatig productupdates, campagne-e-mails of nieuwsbrieven verstuurt, helpt deze sjabloon u om alle berichten te organiseren en overlappingen tussen afdelingen te voorkomen.

De Asana-sjabloon voor e-mailmarketingkalenders biedt u een gestructureerde manier om verzenddata te plannen, taken toe te wijzen en de voortgang te volgen.

Met ingebouwde projectweergaven zoals lijst- en kalenderweergave kunt u alles beheren, van onderwerpen en A/B-testaantekeningen tot contentassets en gesegmenteerde e-maillijsten. U kunt ook integraties met tools zoals Gmail, Outlook en Salesforce gebruiken om de samenwerking te stroomlijnen en gemiste deadlines te voorkomen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Plan verzenddata, goedkeuringen en segmentatietaak

Houd onderwerpen, middelen en A/B-tests op één plek bij

Koppel de inbox en CRM-integraties om de coördinatie te versnellen

✨ Ideaal voor: e-mailmarketeers, CRM-teams en marketingleads die e-mailcampagnes voor meerdere teams coördineren.

👋🏾 Op zoek naar een betere manier om meerdere kalenders te beheren? Breng al uw werkstroom samen in één AI-aangedreven kalenderoplossing:

4. Asana-sjabloon voor projectplan

via Asana

Als uw creatieve team meer tijd besteedt aan het verkrijgen van goedkeuringen dan aan het produceren van assets, helpt deze sjabloon u het ontwerpproces te vereenvoudigen, van briefing tot oplevering.

De Asana-sjabloon voor ontwerpprojecten structureert uw werk in duidelijke stappen: brainstormen, assets aanmaken, beoordelen en goedkeuren, terwijl bestanden, feedback en actiepunten in één gedeelde werkruimte worden georganiseerd.

Kalender- en lijstweergaven bieden flexibele manieren om tijdlijnen te beheren, terwijl integraties met tools zoals Figma ervoor zorgen dat ontwerpbestanden en projectcontext met elkaar verbonden blijven. Bovendien ondersteunt deze contentkalender in Asana ook taakafhankelijkheid, zodat er niets verder gaat zonder de nodige goedkeuringen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Structureer briefings, het aanmaken van assets, beoordelingen en goedkeuringen

Gebruik afhankelijkheden en tijdlijn om werk te deblokkeren

Voeg Figma-bestanden en opmerkingen toe als bijlagen bij taken

✨ Ideaal voor: grafisch ontwerpers, creatieve teams en projectleiders die ontwerpopdrachten in meerdere fases beheren.

5. Asana-sjabloon voor marketingstrategie

via Asana

De Asana-sjabloon voor marketingstrategieën is een gratis, projectgebaseerd raamwerk dat teams helpt bij het definiëren, implementeren en bijhouden van hun content.

Zo werkt het: deze sjabloon voor contentmarketingstrategieën verdeelt uw marketingstrategie in gestructureerde onderdelen, zoals bedrijfsdoelstellingen, sleutelstatistieken en marketinginitiatieven.

Je kunt strategieën koppelen aan lopende projecten, tijdlijnen instellen en content-, verkoop- en productmarketingteams op één lijn houden.

Bovendien maken integraties met HubSpot, Salesforce en Google Werkruimte het eenvoudig om Taak aan te maken op basis van CRM-updates en relevante bijlagen toe te voegen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Zet objecten om in initiatieven, tijdlijnen en eigenaren

Koppel projecten aan statistieken en campagnes om rapportages te koppelen aan doelen

Voeg documenten en CRM-updates toe aan taken

✨ Ideaal voor: marketingleads, strategieteams en campagnemanagers die doelen op het gebied van content, verkoop en digitale marketing op elkaar afstemmen.

Plan je content, maak teksten en meer met de AI van ClickUp

6. Asana-sjabloon voor projectplanning

via Asana

Als je een complex project met meerdere bewegende delen beheert, helpt de Asana-projectplanningssjabloon teams om grote initiatieven op te splitsen in uitvoerbare stappen. Voor de verantwoordingsplicht krijg je duidelijke deadlines en eigenaren.

Met behulp van de tijdlijnweergave en taakafhankelijkheid kunt u een visueel stappenplan maken dat elke taak met de volgende verbindt. Dankzij de ingebouwde automatiseringsfuncties kunt u datums verschuiven en updates triggeren wanneer prioriteiten veranderen.

Ten slotte zorgen aangepaste velden, regels en mijlpalen ervoor dat uw team op één lijn blijft, terwijl integraties met Gmail, Outlook, Clockwise en Google Workspace planning in uw dagelijkse werkstroom brengen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Stel een visuele roadmap op met mijlpalen en afhankelijkheden

Automatisch datums aanpassen aan regels wanneer prioriteiten veranderen

Houd eigenaren, status en blokkades bij om ervoor te zorgen dat follow-ups specifiek en snel zijn

✨ Ideaal voor: projectmanagers, operationele teams en cross-functionele leidinggevenden die gedetailleerde, tijdgevoelige deliverables beheren.

7. Asana-sjabloon voor creatieve verzoeken

via Asana

Als je creatieve team overweldigd raakt door verspreide verzoeken via e-mail, Slack en vergaderingen, zorgt de Asana-sjabloon voor creatieve verzoeken voor structuur en duidelijkheid in het intake-proces.

In plaats van handmatig verspreide briefings te verzamelen, kunnen teams gebruikmaken van ingebouwde formulieren om creatieve vereisten vooraf vast te leggen.

Takenregels automatiseren overdrachten, terwijl integraties met Figma en andere tools feedback en assets op één plek bewaren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Verwerk aanvragen via formulieren met verplichte velden om met volledige context aan het werk te gaan

Wijs taken automatisch toe aan het juiste team en de juiste status, zodat overdrachten handsfree verlopen

Houd SLA's, middelen en goedkeuringen bij in één wachtrij

✨ Ideaal voor: creatieve leiders, ontwerpers en contentteams die grote hoeveelheden binnenkomende verzoeken van verschillende afdelingen beheren.

Beperkingen van Asana Projectmanagement

Asana wordt veel gebruikt voor contentplanning, maar zoals elk platform heeft het voor- en nadelen. Als teams deze limieten begrijpen, kunnen ze beter beslissen of Asana aan hun specifieke behoeften voldoet of dat er alternatieven voor Asana nodig zijn om de hiaten op te vullen.

Asana heeft geen ingebouwde tijdsregistratie , waardoor integraties van derden nodig zijn om werkuren of taakduur bij te houden

Nieuwe gebruikers hebben vaak te maken met een leercurve vanwege het grote aantal functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden, wat in het begin overweldigend kan zijn

Er is slechts één toegewezen persoon per taak toegestaan, wat een limiet stelt aan de samenwerking bij gedeelde verantwoordelijkheden en vaak leidt tot dubbele taken.

De interface kan complex aanvoelen voor basisbehoeften, vooral wanneer eenvoudige projecten in te veel weergaven of functies zijn genest.

Hoewel het gratis abonnement in de basisbehoeften voorziet, zijn geavanceerde functies zoals tijdlijnweergave, aangepaste velden en uitbreidingen van de teamgrootte alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

Alternatieve Asana-sjablonen

Als je beperkingen hebt ondervonden met Asana, biedt ClickUp directe oplossingen voor veel van deze problemen. De contentkalendersoftware biedt ingebouwde tijdsregistratie, meerdere toegewezen personen per taak en flexibelere werkstroom.

Hier zijn 15 krachtige contentkalender-sjablonen van ClickUp waarmee teams efficiënter content kunnen maken, organiseren en bijhouden:

1. ClickUp maandelijkse contentkalender sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer tegelijkertijd de hoeveelheid content en de zichtbaarheid van campagnes met de maandelijkse contentkalender sjabloon van ClickUp.

Stel dat uw team een productlancering, een blogserie voor het derde kwartaal en een LinkedIn-campagne voor thought leadership plant. Om ervoor te zorgen dat u de deadlines niet mist, moet u kunnen zien hoe deze content over de weken heen op elkaar aansluiten, zonder tussen verschillende borden te hoeven schakelen.

De ClickUp maandelijkse contentkalendersjabloon biedt u een geconsolideerd kalenderoverzicht waarin u alles in één oogopslag kunt zien.

Het is ontworpen voor planning op hoog niveau, zodat je campagnes kunt bijhouden, middelen kunt coördineren en maand na maand realistische deadlines kunt instellen. Met aangepaste velden voor inhoudstype, publicatiedatum en toegewezen teamleden kun je planningsconflicten voorkomen en ervoor zorgen dat elk onderdeel je bredere strategie ondersteunt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bekijk elke campagne en elk bericht op één kalender.

Tag items op type, kanaal en eigenaar om de maandelijkse capaciteit in balans te houden.

Sleep datums en werk afhankelijkheden automatisch bij.

✨ Ideaal voor: contentmanagers die meerdere contentstromen over maandelijkse tijdlijnen heen coördineren.

🎥 Leer hoe je een workflow voor contentproductie voltooit met ClickUp:

2. ClickUp-sjabloon voor wekelijkse contentkalender

Ontvang een gratis sjabloon Houd je berichten, deadlines en taakbezitters gedurende elke periode van zeven dagen synchroniseren met behulp van de ClickUp Weekly Content Kalender Sjabloon.

Als uw contentteam bijvoorbeeld in wekelijkse sprints werkt, waarbij elke Monday blogposts worden gepubliceerd, halverwege de week posts voor sociale media worden voorbereid en op vrijdag concepten voor nieuwsbrieven worden beoordeeld, biedt deze sjabloon u precies de juiste mate van controle.

De ClickUp Weekly Content Kalender sjabloon is ideaal voor snel werkende teams die gedetailleerde week-voor-week publicatieschema's moeten beheren zonder vast te lopen in spreadsheets.

Het is speciaal ontworpen om u te helpen taken te bundelen, kortetermijncampagnes te coördineren en snel aanpassingen te doen bij last-minute wijzigingen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Plan een sprint van zeven dagen met status en eigenaren

Groepeer werk per kanaal of thema om contextwisselingen te voorkomen.

Toon vandaag nog te doen en achterstallige weergaven om stand-ups effectiever te maken.

✨ Ideaal voor: marketingteams die in wekelijkse sprints werken of terugkerende contentwerkstroom beheren.

3. ClickUp-sjabloon voor contentkalenderlijst

Ontvang een gratis sjabloon Werken meerdere teamleden aan één campagne? Zorg voor zichtbaarheid met de ClickUp-sjabloon voor inhoudskalenderlijsten.

Als je team de voorkeur geeft aan gestructureerde checklists boven visuele borden en je een manier nodig hebt om snel te werken zonder tussen verschillende weergaven te schakelen, dan houdt deze op lijsten gebaseerde sjabloon alles overzichtelijk.

De ClickUp-sjabloon voor inhoudskalenderlijsten is perfect voor contentmarketeers die op een eenvoudige manier content willen plannen, inplannen en publiceren.

Bovendien krijg je een lineaire, sorteerbare lijst met contenttaken, voltooid met deadlines, toegewezen personen, status en kanalen, zodat je de productie van content kunt beheren als een takenlijst.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Beheer een sorteerbare lijst met deadlines, status en kanaal.

Filter op toegewezen persoon, fase of campagne, zodat het juiste werk in weergave blijft.

Bewerk velden en datums in bulk om wijzigingen in de planning moeiteloos door te voeren

✨ Ideaal voor: contentcoördinatoren en solo-marketeers die het prettig vinden om te werken met gestructureerde, op lijst gebaseerde weergaven.

4. ClickUp-sjabloon voor contentplan

Ontvang een gratis sjabloon Koppel content eenvoudig aan bedrijfsresultaten met de sjabloon voor contentplanning van ClickUp

Je CMO heeft zojuist gevraagd om een driemaandelijkse contentroadmap, uitgesplitst naar doelgroepsegment, funnelfase en distributiekanaal... voor het einde van de dag.

Om dit voor elkaar te krijgen, heb je de ClickUp Content Plan Template nodig. Deze sjabloon biedt je een strategisch kader om contentinitiatieven te organiseren op basis van campagne, doelgroep en doelstelling. Het is ontwikkeld om je te helpen bijhouden wat er wordt gemaakt, maar ook waarom.

Met aangepaste weergaven voor blogs, video's en afgeschermde content kun je taken toewijzen, deadlines in kaart brengen en prestaties monitoren, terwijl je berichten in alle formaten consistent blijven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Breng initiatieven in kaart naar het publiek, de trechterfase en de doelen

Houd briefings, middelen en deadlines per initiatief bij

Bekijk de voortgang met gesegmenteerde weergaven

✨ Ideaal voor: contentstrategen die gestructureerde, gesegmenteerde contentplannen opstellen voor prestatiegerichte teams.

👀 Leuk weetje: De oudst bekende kalender dateert van meer dan 10.000 jaar geleden. Archeologen hebben in Schotland een reeks van 12 kuilen ontdekt die vermoedelijk werden gebruikt om de maanmaanden bij te houden. Hoewel het niet echt een blogkalender is, laat het zien dat onze neiging om data te plannen al heel oud is.

5. ClickUp Moderne socialemediakalendersjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Plan en ontdek in realtime wat werkt met de moderne socialemediakalendersjabloon van ClickUp

Stel dat je drie merkaccounts beheert, lanceringscontent voor twee sectoren voorbereidt en last-minute promotieverzoeken van de verkoopafdeling afhandelt. Maar je moet ook je reguliere posts op Instagram, LinkedIn en X consistent houden.

De ClickUp Modern Social Media Kalender sjabloon is speciaal ontworpen voor dit niveau van chaos (lees: multitasking).

Deze sjabloon gebruikt één dashboard om alle taken aan te wijzen: berichten organiseren per platform, eigenaren toewijzen, realtime prestaties bijhouden en berichten afstemmen op verschillende campagnes.

Met geïntegreerde planningsweergaven, doel bijhouden en prestatetags kun je flexibel blijven zonder je langetermijnstrategie uit het oog te verliezen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Organiseer berichten per platform met doelen en tags

Houd de prestatievelden naast taken in de gaten, zodat optimalisaties tijdig kunnen worden doorgevoerd

Coördineer schema's voor meerdere accounts in één overzicht om een gelijkmatig ritme te behouden

✨ Ideaal voor: socialemediamanagers die meerdere accounts en campagnes beheren en behoefte hebben aan realtime controle en afstemming tussen verschillende kanalen.

6. ClickUp-sjabloon voor het plannen van posts op sociale media

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw publicatiekalender overzichtelijk zonder het proces tot in detail te hoeven beheren met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het plannen van posts op sociale media

Je afbeelding is klaar, de tekst is goedgekeurd, maar het video-team is nog bezig met bewerking en niemand weet zeker welke post als eerste wordt gepubliceerd. Iedereen is aan het werk, maar de volgorde raakt steeds in de war.

De ClickUp Social Media Posting Schedule Template lost dit dilemma op door uw team een gecentraliseerd schema te geven waarin alle middelen, formaten en publicatiedata duidelijk in kaart zijn gebracht. Het is ontworpen om u te helpen bij het coördineren van cross-functionele inputs, copywriting, ontwerp en video zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Bovendien kun je bijhouden of elke post klaar is en ervoor zorgen dat de timing, volgorde en boodschap op alle kanalen consistent blijven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Maak een overzicht van assets, formaten en publicatievolgorde om de volgorde duidelijk te houden

Houd de voortgang bij met checklist en status, zodat er niets half klaar wordt geleverd

Synchroniseer taken tussen teams, zodat tekst, ontwerp en video samen op hun plaats vallen

✨ Ideaal voor: teams die posts in meerdere formaten beheren en waarbij coördinatie tussen content, ontwerp en media nodig is.

7. ClickUp-sjabloon voor socialemediacontentplan

Ontvang een gratis sjabloon Plan vooruit en coördineer tussen teams voor een consistente boodschap op elk kanaal met de ClickUp Social Media Content Plan sjabloon

Een van de meest voorkomende fouten die socialeteams maken, is posten zonder een duidelijke structuur.

Dit is hoe het eruit ziet: een campagne lanceren waarbij de Instagram-teaser een week te laat verschijnt, de Twitter-thread nooit live gaat en de call-to-action per platform verschilt. Dit scenario zorgt er vaak voor dat je boodschap gefragmenteerd en vergeetbaar is.

De ClickUp Social Media Content Plan sjabloon helpt dit te voorkomen door teams een centrale ruimte te bieden waar ze platformspecifieke content kunnen in kaart brengen die gekoppeld is aan duidelijke doelstellingen.

Met deze sjabloon voor mediaplanning kun je zelfs elke post met consistente berichten plannen, content-eigenaren toewijzen en alles van tevoren inplannen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bepaal campagnethema's en platformvariaties

Wijs eigenaren en datums per bericht toe om de verantwoordelijkheid bij te houden

Weergave kalender en lijst naast elkaar om strategie en uitvoering gekoppeld te houden

✨ Ideaal voor: Socialeteams die campagnes op meerdere platforms beheren die een strakke coördinatie en consistente boodschappen vereisen.

👀 Leuk weetje: Het woord 'kalender' komt uit de Romeinse belastingregisters. Het Latijnse woord calendae verwees naar de eerste dag van de maand, wanneer schulden moesten worden betaald en de account moest worden afgewikkeld.

8. ClickUp-sjabloon voor redactionele kalender

Ontvang een gratis sjabloon Help teams verantwoordelijk te blijven, zelfs bij het beheren van redactionele plannen met een lange doorlooptijd, met de ClickUp-sjabloon voor redactionele kalenders

In tegenstelling tot standaard contentkalenders die alleen publicatiedata weergeven, biedt deze sjabloon zichtbaarheid in het volledige redactionele proces, van het bedenken van ideeën tot de definitieve goedkeuring.

De ClickUp-sjabloon voor redactionele kalenders is ontwikkeld voor teams die content in verschillende formaten beheren, zoals blogs, e-mails en campagnes.

Bovendien heeft het document een functie met speciale ruimtes voor contentbriefings, deadlines, eigenaren en beoordelingscycli, zodat elk onderdeel de nodige aandacht krijgt voordat het live gaat.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Beheer ideeën via briefings, concepten, beoordelingen en publicaties

Houd eigenaren, deadlines en blokkades bij

Gebruik de kalender om langetermijnprojecten en snelle resultaten in evenwicht te brengen

✨ Ideaal voor: redactieteams die blogs, nieuwsbrieven en cross-channel content met meerdere revisierondes moeten combineren.

9. ClickUp Blog Editorial Kalender sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Profiteer van een gestructureerd systeem om te brainstormen, taken toe te wijzen, te schrijven, te beoordelen en blogcontent te publiceren met de ClickUp Blog Editorial Calendar sjabloon

Wanneer je blog een sleutelverkeerskanaal is dat SEO, thought leadership en campagne-tie-ins stimuleert, heb je meer nodig dan plakbriefjes of een Notion-tabel.

Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor blogteams die publiceren als een proces beschouwen, niet als een chaotische aangelegenheid.

Met de ClickUp Blog Editorial Calendar sjabloon heb je volledige zichtbaarheid in de status van elk bericht, de toegewezen schrijver en deadlines, terwijl hiaten in je pijplijn aan het licht komen voordat ze tot problemen leiden. Met toegang tot ClickUp Kalender kun je blogberichten ordenen op onderwerp, trechterfase of content en realistische deadlines instellen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Tag berichten op onderwerp, SEO-focus en funnelfase

Wijs schrijvers en revisoren toe met deadlines om de doorvoer voorspelbaar te houden

Visualiseer de pijplijn in kalender of lijst om knelpunten vroegtijdig aan het licht te brengen

✨ Ideaal voor: blogeditors, contentmarketeers en solo-schrijvers die volledige controle willen over hun blogpublicatieschema.

10. ClickUp Podcast-kalendersjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Werk je samen met een verspreid productieteam? Blijf op schema met het ClickUp Podcast Kalender Sjabloon

De ClickUp Podcast Kalender Sjabloon maakt van podcastproductie een herhaalbaar, georganiseerd proces.

Zo werkt het: van idee tot promotie, deze sjabloon biedt teams een centrale plek om taken te beheren, rollen toe te wijzen en deadlines te visualiseren. Hiermee kunt u aankomende afleveringen plannen, taken toewijzen aan editors en presentatoren, en deadlines instellen voor opnames en publicaties.

Bovendien kunt u met kalender- en lijstweergaven elke fase van de productie bijhouden, ervoor zorgen dat de logistiek voor gasten wordt geregeld en een consistent publicatieschema aanhouden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Plan afleveringen met taken voor het boeken, opnemen, bewerking en promoten

Houd gastenlogistiek en middelen op één plek bij

Plan releases in de kalender

✨ Ideaal voor: podcastteams en individuele makers die een gestructureerde werkstroom nodig hebben om afleveringen georganiseerd en op schema te houden.

11. ClickUp-sjabloon voor contentmarketing-redactiekalender

Ontvang een gratis sjabloon Breng schrijvers, editors en belanghebbenden op één lijn met het campagne doel met behulp van ClickUp's sjabloon voor de contentmarketing-redactiekalender

Een duidelijke redactionele structuur onderscheidt vaak een resultaatgerichte contentstrategie van versnipperde blogposts.

De ClickUp Content Marketing Editorial Kalender sjabloon is ontwikkeld voor marketingteams die volledige zichtbaarheid willen hebben in wat er wordt gemaakt, waarom het belangrijk is en wanneer het live gaat.

De sjabloon helpt schrijvers, redacteuren en belanghebbenden op één lijn te brengen met de campagnedoelen door elk stukje content in kaart te brengen, van briefing tot promotie. Bovendien profiteren marketingteams op ClickUp van ingebouwde taakvolging, roltoewijzingen en deadlinebeheer voor elke fase van de productie.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Stem content af op campagnedoelen en KPI's

Coördineer met schrijvers, ontwerpers en belanghebbenden

Rapportage van de status per campagne of formaat

✨ Ideaal voor: Contentmarketingteams die lange, multi-format campagnes met strikte deadlines en strategische doelen beheren.

12. ClickUp-sjabloon voor promotiekalender

Ontvang een gratis sjabloon Krijg duidelijke zichtbaarheid in aankomende initiatieven met de ClickUp-promotiekalender sjabloon

Je kalender voor het vierde kwartaal bevat een kerstuitverkoop, een Black Friday-lancering en een eindejaarsbundel. Elk van deze categorieën is eigendom van verschillende teams met overlappende tijdlijnen.

Zonder een centrale kalender loop je het risico op promotiemoeheid, interne verwarring of erger nog... het publiceren van tegenstrijdige berichten.

De ClickUp-promotiekalendersjabloon is ontwikkeld om dat te voorkomen. Deze sjabloon biedt uw team één enkele bron van informatie om elke promotie te plannen, organiseren en bijhouden. U kunt campagnes per productlijn in kaart brengen, eigenaren toewijzen en cross-functionele afhankelijkheden taggen om conflicten te voorkomen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Centraliseer promoties per productlijn en kanaal

Tag afhankelijkheden tussen teams om de volgorde realistisch te houden

Deel één promotieweergave zodat de boodschap overal consistent blijft

✨ Ideaal voor: marketing- en productteams die overlappende promoties beheren voor verschillende kanalen en afdelingen.

13. ClickUp-sjabloon voor publicatiekalender

Ontvang een gratis sjabloon Schaal uw output op zonder slaap in te leveren met de ClickUp-sjabloon voor uw publicatiekalender

Wanneer uw publiek een gestage stroom van actuele, relevante content ziet, begint het op uw merk te vertrouwen. Daarom is consistentie essentieel voor het opbouwen van langdurig vertrouwen.

De ClickUp-sjabloon voor de publicatiekalender helpt je die consistentie te bereiken door je team een duidelijk, gecentraliseerd systeem te bieden voor het beheren van elke blogpost, sociale update en aankondiging.

In plaats van te verdrinken in deadlines voor verschillende tools of kanalen, krijg je zichtbaarheid in wat er gepland staat, wat er wordt beoordeeld en wat er achterloopt, zodat je een betrouwbaar publicatieritme kunt aanhouden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Houd geplande, in behandeling zijnde en vertraagde items bij

Groepeer op kanaal of eigenaar om de dekking en capaciteit duidelijk te maken

Gebruik terugkerende taken voor een op series gebaseerd systeem om consistentie te garanderen

✨ Ideaal voor: marketingteams en contentteams die zich toewijden aan het winnen van het vertrouwen van hun publiek door tijdige, georganiseerde publicaties.

14. ClickUp-sjabloon voor campagnekalender

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer meerdere contactpunten voor content, e-mail en advertenties soepel met de ClickUp-campagnekalender-sjabloon

Wat deze sjabloon zo bijzonder maakt, is dat je campagnedoelen kunt koppelen aan de tactische uitvoering, zodat je niet alleen taken plant, maar ook de impact bijhoudt.

De ClickUp-campagnekalender-sjabloon is ontwikkeld om meerfasige campagnes met bewegende delen tussen teams te beheren.

Of je nu een product lanceert of een leadgeneratiecampagne uitvoert, met deze marketingplansjabloon kun je tijdlijnen in kaart brengen, cross-functionele taken toewijzen en afhankelijkheden visualiseren om ervoor te zorgen dat campagnes van start tot levering op elkaar zijn afgestemd.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Breng fasen, mijlpalen en afhankelijkheden in kaart om de zichtbaarheid van het hele traject te behouden

Wijs cross-functioneel taken toe met datums, zodat de uitvoering vastligt in het plan

Houd de impactvelden naast taken in de gaten om beslissingen te koppelen aan doelen

✨ Ideaal voor: marketingteams die campagnetijdlijnen op hoog niveau beheren met meerdere bijdragers en deliverables.

15. ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie

Ontvang een gratis sjabloon Krijg volledige zichtbaarheid in elke fase van de productie met de sjabloon voor het opschalen van contentproductie van ClickUp

Het opschalen van content lijkt misschien aantrekkelijk, maar het kan overweldigend worden als je tientallen briefings, concept-URL's, CMS-status en publicatietijdlijnen in verschillende tools moet beheren.

De sjabloon voor schaalbare contentproductie van ClickUp is ontwikkeld voor teams met een hoge output die snel moeten werken zonder aan kwaliteit in te boeten.

Het centraliseert het aanmaken van backlogs, het toewijzen van taken en productietijdlijnen in één werkruimte. Bovendien krijg je weergaven van de maandelijkse output, de eigendom van taken en realtime links naar concepten.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Standaardiseer briefings, statussen en checklists

Houd het maandelijkse volume en eigendom bij

Toon gekoppelde conceptlinks en CMS-status

✨ Ideaal voor: marketing- en contentteams die grote hoeveelheden content produceren voor meerdere kanalen en behoefte hebben aan structuur zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid.

ClickUp en Count Down voor consistente content

We begonnen met te zeggen dat contentkalenders essentieel zijn voor planning, maar ze zijn meer dan dat. Sjablonen elimineren het giswerk door kant-en-klare frameworks aan te bieden, zodat uw team minder tijd hoeft te besteden aan organiseren.

Hoewel Asana-sjablonen een goed uitgangspunt bieden, lopen teams vaak tegen een plafond aan wanneer werkstroom meer flexibiliteit, automatisering of cross-functionele zichtbaarheid vereist. Dat is waar ClickUp het stokje overneemt.

ClickUp is een complete workflow-engine met de structuur, weergaven en sjablonen om elk soort content project te ondersteunen, van onboarding-e-mails tot campagnelanceringen.

Zoals Alexis Valentin, hoofd Global Business Development bij Pigment, het verwoordde:

Met ClickUp hebben we de tijd die nodig is om taken te versturen en uit te voeren teruggebracht van een paar dagen naar een paar uur. Nu weten mensen welke taken er nog openstaan voor hun onboarding en wat ze moeten doen – iets wat een nachtmerrie is om via e-mail te organiseren. Dankzij sjablonen kunnen managers met één klik onboarding-borden maken voor elke nieuwe medewerker. Een echte gamechanger.

Geef je team de tools om bij te blijven door je vandaag nog aan te melden voor ClickUp!