Hoe u samenwerkingstools kiest om de productiviteit te verbeteren

Uw team heeft net een vergadering van 30 minuten gehad om te beslissen welk platform ze gaan gebruiken voor het plannen van vergaderingen van 30 minuten. De ironie hiervan ontgaat niemand.

Samenwerkingstools zouden het werk gemakkelijker moeten maken. Op de een of andere manier zit u nu met zeven verschillende apps die niet met elkaar communiceren en een team dat liever teruggaat naar postduiven.

Het is niet zo dat samenwerkingstools slecht zijn. Maar als u de verkeerde kiest, verandert uw team in digitale nomaden die tussen verschillende platforms heen en weer zwerven.

Dit is wat het lastig maakt: elke tool belooft precies te zijn wat uw team nodig heeft. Ze hebben allemaal gelikte demo's. Ze beweren allemaal de productiviteit met 347% te verhogen. En ze lijken allemaal perfect, totdat u op dag drie beseft dat de helft van uw team niet weet hoe ze iemand in een opmerking moeten taggen.

In deze gids wordt uitgelegd hoe u samenwerkingstools kunt kiezen die aansluiten bij de behoeften van uw team. We bespreken wat u moet evalueren, welke functies echt belangrijk zijn en enkele topopties (ja, inclusief ClickUp!). ​​​​​​​​​​​​​​​​

Samenwerkingstools zijn softwareplatforms die het werk van uw team op één centrale plek samenbrengen, zodat iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt zonder voortdurende vergaderingen of e-mailketens. Ze regelen taakuitvoering, het delen van bestanden, tijdlijnen voor projecten en teamcommunicatie, allemaal in hetzelfde systeem.

Wanneer iemand om 21.00 uur de status van een taak bijwerkt, ziet de rest van uw team dit de volgende ochtend zonder dat iemand een update-e-mail hoeft te sturen. Zo blijven uw projecten op schema, zelfs wanneer teamleden op verschillende tijden of vanaf verschillende locaties werken.

🔍 Wist u dat? Uit het onderzoek 'Science of High-Performing Teams' van Gallup blijkt dat goede samenwerking een sterke verbinding heeft met betrokkenheid: teams waarin mensen elkaars sterke punten kennen, feedback krijgen, zich betrokken voelen en betekenis zien in hun werk, presteren veel beter op het gebied van productiviteit, winstgevendheid en teamwork.

Soorten samenwerking

Samenwerking kan vele vormen aannemen, en inzicht in elk type kan teams helpen om effectiever samen te werken.

Communicatie: Gebruik speciale kanalen voor snelle updates, besluitvorming en verduidelijkingen, zodat de context niet verloren gaat in versnipperde berichten.

Projectmanagement en taakbeheer: centraliseer verantwoordelijkheden, deadlines en status bijhouden op één plek om dubbel werk of gemiste deadlines te voorkomen.

Documenten delen: Zorg voor één enkele bron van waarheid waar teams bestanden kunnen becommentariëren, bewerken en raadplegen zonder verwarring over versies.

Brainstormen: leg ruwe ideeën vast in een gedeelde ruimte en zet de beste ideeën om in uitvoerbare taken, zodat creativiteit direct wordt omgezet in uitvoering.

Bent u het beu om steeds weer dezelfde vragen te beantwoorden, wekelijks teamupdates te coördineren en al die routinematige communicatietaken uit te voeren? Wat als al die taken geautomatiseerd zouden kunnen worden via Agents? Met ClickUp Agents kan dat!

Hier leest u hoe u samenwerkingstools kiest die geschikt zijn voor uw team.

Voer echte projecten uit tijdens proefperiodes

Vergeet de nette voorbeeldprojecten die leveranciers voor demo's opzetten.

Neem uw meest chaotische lopende project met daadwerkelijke deadlines, meerdere afhankelijkheden en de chaos waarmee uw team dagelijks te maken heeft, en laad het in het platform. De samenwerkingstool kan de werkelijke complexiteit aan of valt uit elkaar, en binnen enkele dagen weet u met welke situatie u te maken heeft.

Let op deze knelpunten:

Snelheid van het ophalen van bestanden: Kunnen leden van het team documenten van twee weken geleden in minder dan 30 seconden vinden, of verspillen ze tijd met het doorbladeren van ongeorganiseerde mappen?

Duidelijkheid over taakafhankelijkheden: Geeft het platform duidelijk aan welke taken het hele project ophouden, of blijven knelpunten verborgen totdat deadlines zijn verstreken?

Organisatie van threads: Kunnen mensen gesprekken volgen die zich over meerdere dagen hebben afgespeeld zonder de context te verliezen?

Efficiëntie bij bulkacties: Moet u 20 keer klikken om 20 vergelijkbare taken bij te werken, of kunt u wijzigingen voor meerdere items tegelijk doorvoeren?

🧠 Leuk weetje: In 1837 kwamen zes beroemde pianisten – Franz Liszt, Frédéric Chopin, Carl Czerny, Sigismond Thalberg, Johann Peter Pixis en Henri Herz – samen om een reeks variaties te componeren op een thema uit Bellini's opera I Puritani. Dit gezamenlijke stuk, bekend als Hexameron, laat de versmelting van individuele stijlen tot een harmonieus geheel zien.

Test met uw minst technisch onderlegde teamleden

Geef het platform aan degene in uw team die het langst nodig heeft om zich aan nieuwe software aan te passen. De samenwerkingstool die geweldig werkt voor uw projectmanagers, maar iedereen anders in verwarring brengt, wordt een tool die niemand gebruikt.

Bekijk hoe deze gebruikers omgaan met alledaagse scenario's om de acceptatiegraad te bepalen:

Eerste taakupdates: Kunnen ze de status van de taak wijzigen en aantekeningen over de voortgang toevoegen zonder naar knoppen te zoeken of helpdocumentatie te openen?

Bijlagen toevoegen: lukt het hen om documenten in één keer toe te voegen, of raken ze in de war door de vele opties in de uploadinterface?

Beheer van notificaties: Kunnen ze snel onderscheiden wat hun aandacht vereist en wat slechts ruis is?

Voltooid werk terugvinden: Kunnen ze voltooide taken en eerdere beslissingen gemakkelijk terugvinden, of geven ze het op en vragen ze het rechtstreeks aan collega's?

Meet welke veranderingen

Hoeveel tijd besteedt uw team aan statusvergaderingen, het zoeken naar bestanden in e-mailthreads of het uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is? Gebruik de nieuwe tool twee weken lang en meet vervolgens opnieuw dezelfde activiteiten.

Houd deze statistieken bij:

Tijd besteed aan vergaderingen: aantal uren per week besteed aan status-, update- of check-invergaderingen

Tijd nodig om een taak te voltooien: Gemiddelde tijd tussen het toewijzen van een taak en de voltooiing ervan.

Zoektijd voor bestanden: tijd die wordt besteed aan het zoeken naar documenten, assets of e-mails voor projecten

Werkstroomknelpunten: Frequentie van vertraagde taken als gevolg van ontbrekende informatie/goedkeuringen

🔍 Wist u dat? Uit een enquête van Great Place To Work bleek dat in hybride/remote instellingen samenwerking (mensen die erop vertrouwen dat anderen met hen samenwerken) de productiviteit meer stimuleert dan fysieke nabijheid. Teams met een hoge mate van samenwerking leverden veel vaker extra inspanningen.

Controleer de integratiekwaliteit met bestaande systemen

Maak een verbinding met het platform en koppel uw e-mail, kalender en opslagruimte aan het platform. Gebruik vervolgens deze integraties een week lang.

Zwakke integraties betekenen dat u gegevens in parallelle systemen beheert, wat het hele doel tenietdoet. Test deze integratiescenario's:

Bidirectionele kalendersynchronisatie: controleer of wijzigingen in deadlines automatisch in beide richtingen worden doorgevoerd in de werkstroom.

Relevantie van e-mailnotificaties: kijk of e-mailnotificaties voldoende context bevatten om actie te ondernemen.

Werkstroom voor de bewerking van bestanden: Probeer documenten rechtstreeks vanuit de samenwerkingstool te openen, te bewerken en op te slaan zonder ze te downloaden en opnieuw te uploaden.

🚀 Voordeel van ClickUp: Als u dat urgente bestand of cruciale inzicht nodig hebt, kunnen ClickUp's AI-aangedreven Enterprise Search en ClickUp Brain het binnen enkele seconden vinden in taken, documenten en gekoppelde verbindingen van derden.

Controleer de mobiele ervaring onder realistische voorwaarden

Krijg toegang tot uw werk via uw telefoon tijdens uw woon-werkverkeer of tussen vergaderingen door en probeer eens een verzoek goed te keuren, een document te bekijken of een taak opnieuw toe te wijzen.

Een tool die uitstekend werkt op een desktop maar nauwelijks functioneert op een mobiel apparaat, sluit niet meer aan bij de manier waarop teams tegenwoordig werken. Evalueer deze mogelijkheden:

Snelheid van de goedkeuringswerkstroom: Kunt u verzoeken binnen een minuut beoordelen en goedkeuren zonder tussen meerdere schermen te hoeven schakelen?

Leesbaarheid van documenten: Kunt u bestanden lezen en becommentariëren zonder voortdurend te moeten zoomen en scrollen?

Offline toegankelijkheid: Welke functies werken nog als uw verbinding wegvalt in een lift of metro?

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op gantt-grafieken, dashboards of resourceweergaven. Bij de meeste tools moet u echter één optie kiezen. Als de weergave niet overeenkomt met uw manier van denken, zorgt dit alleen maar voor extra wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboards of werklastweergaven. En met ClickUp AI kunt u automatisch aangepaste weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt , of dat nu uzelf, een leidinggevende of uw ontwerper is. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verminderde communicatievertragingen van 24 uur tot seconden met behulp van ClickUp.

Hoeveel moet u betalen voor een samenwerkingstool?

Uw budget moet in overeenstemming zijn met de grootte van uw team, de complexiteit van het project en hoeveel verspilde coördinatietijd uw bedrijf momenteel kost.

$0-30 per maand

Gratis en goedkope opties zijn geschikt voor teams van minder dan 10 personen die eenvoudige projecten beheren. U krijgt basistakenlijsten, bestandsdeling en teamchat, maar houd rekening met opslaglimieten en beperkte aanpassingsmogelijkheden. De meeste platforms in deze prijsklasse beperken functies zoals tijdlijnweergaven, automatisering of gasttoegang.

🔍 Wist u dat? Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada samen aan het Manhattan Project om de eerste atoombom te ontwikkelen. Bij dit enorme project waren duizenden wetenschappers en ingenieurs betrokken, die in het geheim en onder grote tijdsdruk samenwerkten.

$ 100-300 per maand

Dit assortiment ondersteunt 15-50 personen die behoefte hebben aan betere zichtbaarheid van projecten, tijdsregistratie en aangepaste velden.

U krijgt meer opslagruimte, prioriteitsondersteuning en integraties met uw kalender en bestandssystemen. Teams in deze fase ontdekken vaak dat verschillende communicatiestijlen op de werkplek tot coördinatieproblemen leiden. Het juiste platform overbrugt deze verschillen door de status van het project voor iedereen zichtbaar te maken.

500-1500 dollar per maand

Teams met 50-200 mensen die projecten met meerdere afhankelijkheden en strikte deadlines uitvoeren, zijn hier zeer geschikt. U krijgt toegang tot geavanceerde rapportage die het gebruik van middelen en capaciteitsplanning weergeeft.

Functies die AI gebruiken voor projectmanagement helpen bij het voorspellen van vertragingen op basis van historische patronen en stellen optimale toewijzingen van taken voor. Dit niveau loont wanneer gemiste deadlines contractuele boetes triggeren of wanneer een slechte toewijzing van middelen dure aannemers in de hand werkt.

$ 2.500+ per maand

Grote organisaties met meer dan 200 gebruikers hebben behoefte aan geavanceerde veiligheidsklareance, SSO en aangepaste integraties met bestaande systemen. Documentcollaboratiesoftware voor ondernemingen op dit niveau omvat versiebeheer met gedetailleerde audittrails, gedetailleerde toestemmingen en compliancecertificeringen die voldoen aan de vereisten van gereguleerde sectoren.

💡 Pro-tip: Bereken wat coördinatieproblemen u kosten. Als een slechte zichtbaarheid van het project ervoor zorgt dat deadlines niet worden gehaald, waardoor de omzet twee weken later wordt gerealiseerd, of als dubbel werk vijf uur per persoon per week kost à $ 75 per uur, dan verdient een samenwerkingstool zich snel terug.

Hier volgt een overzicht van de populairste digitale samenwerkingstools en wat ze zo bijzonder maakt.

1. ClickUp (het beste voor uniform projectmanagement en teamcommunicatie)

Help uw team slimmer te werken met ClickUp Chat Zet gesprekken om in actie zonder de context te verliezen met ClickUp Chat.

ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en realtime chat samenbrengt op één plek. In tegenstelling tot traditionele tools die bijdragen aan werkversnippering door informatie en gesprekken te verspreiden over meerdere niet-gekoppelde apps, brengt ClickUp het werk, de kennis en de communicatie van uw hele team samen.

Deze convergentie maakt een einde aan de chaos van het schakelen tussen tools, vermindert silo's en zorgt ervoor dat iedereen de volledige context heeft.

Dat betekent dat teams naadloos kunnen samenwerken aan projecten, kennis kunnen delen en organiseren en direct kunnen communiceren, of dat nu via taken, documenten of chatkanalen is. AI is diep geïntegreerd in het hele platform en helpt u routinematig werk te automatiseren, relevante informatie naar boven te halen en inzichten te genereren, zodat u sneller en slimmer kunt werken. Laten we eens kijken hoe:

Houd gesprekken gerelateerd aan het werk

ClickUp Chat houdt gesprekken gekoppeld aan het werk waartoe ze behoren. Een enkel bericht kan een Taak of een FollowUp worden, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Bijvoorbeeld: tijdens een herontwerp van een website meldt een ontwikkelaar via Chat dat de afrekenwerkstroom niet werkt in Safari. De productmanager zet dat bericht om in een taak, wijst deze toe aan het QA-team en voegt de schermafbeelding toe die in de thread is gedeeld.

De bug wordt geregistreerd, toegewezen en bijgehouden nog voordat het gesprek is beëindigd.

Bovendien zorgt Chat op mobiele apparaten ervoor dat de werkstroom naadloos verloopt, zelfs tijdens veldwerk of reizen.

Breng live discussies naar uw werkruimte

Sommige beslissingen gaan sneller als je elkaar persoonlijk ziet. SyncUps in Chat brengt videogesprekken, scherm delen en takenborden samen in één ruimte. Teams kunnen bijeenkomsten houden, bewerken en opnemen, allemaal in één werkstroom.

Voer creatieve beoordelingen uit en werk taken in realtime bij tijdens SyncUps in ClickUp Chat

Een wereldwijd marketingteam gebruikt bijvoorbeeld SyncUp om creatieve middelen voor een aanstaande campagne af te ronden. Terwijl het ontwerpbord wordt gedeeld, verschuift de creatief directeur deadlines, wijst hij laatste afrondingstaken toe en neemt hij de sessie op.

Verschillende samenwerkingsstijlen worden gelijkwaardig ondersteund: zowel voor degenen die de voorkeur geven aan live discussies als voor degenen die liever achteraf bijpraten.

Beheer onboardingprocessen met actuele documentatie in ClickUp Docs

ClickUp Docs biedt teams één levend document dat rechtstreeks met projecten is verbonden.

Een HR-team dat bijvoorbeeld de onboarding van 15 nieuwe medewerkers voorbereidt, maakt één document met daarin de trainingsschema's, de IT-installaties en links naar het beleid. IT wordt rechtstreeks in het document getagd om het aanmaken van accounts te bevestigen, en de recruitmentmanager voegt een checklist toe voor de introductie op dag 1.

Iedereen voert dezelfde bewerkingen uit op hetzelfde bestand, dus wanneer er wijzigingen in de planning worden aangebracht, zijn deze direct zichtbaar voor het hele team.

Nog beter? U kunt teamleden @vermelden en feedbackaantekeningen achterlaten met Assign Comments in ClickUp voor duidelijke verantwoordelijkheid.

Begrijp informatie direct

Projecten genereren eindeloze updates en het zoeken in verschillende apps kost veel tijd. ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, geeft teams direct antwoord door informatie uit taken, documenten en chatkanalen te halen.

Stel dat een programmamanager zich moet voorbereiden op een briefing voor belanghebbenden. Hij kan ClickUp Brain vragen: 'Vat de huidige belemmeringen voor de release van de mobiele app samen. '

ClickUp Brain scant chatgesprekken, repetitieve taken en aantekeningen van SyncUps en geeft vervolgens een korte lijst met belemmeringen. De manager zet de samenvatting vervolgens in een document en deelt deze als onderdeel van het wekelijkse rapport.

De beste functies van ClickUp

Deel feedback duidelijk: neem walkthroughs op met neem walkthroughs op met ClickUp Clips , zodat teamgenoten problemen of wijzigingen zonder gedoe kunnen zien.

Zie teamwork in actie: vertrouw op vertrouw op ClickUp Collaboration Detection om meldingen te krijgen wanneer collega's dezelfde Taak bekijken, bewerken of becommentariëren, zodat dubbel werk wordt voorkomen.

Stroomlijn creatieve beoordelingen: gebruik gebruik ClickUp Redactie om rechtstreeks opmerkingen achter te laten op afbeeldingen, video's of pdf's, zodat feedback over ontwerpen in context blijft.

Stel slimmere berichten op en verstuur ze: vraag ClickUp Brain om gepolijste reacties te genereren tijdens het chatten in ClickUp, waardoor vraag ClickUp Brain om gepolijste reacties te genereren tijdens het chatten in ClickUp, waardoor samenwerking op afstand sneller en duidelijker verloopt.

Leg de resultaten van vergaderingen automatisch vast: Voeg de Voeg de ClickUp AI Notetaker toe aan gesprekken voor slimme vergaderverslagen en geautomatiseerde belangrijke actiepunten.

Wijs routinematige taken toe aan agents: zet zet ClickUp Agents in om taken te monitoren, statussen bij te werken of follow-ups te maken, zodat de samenwerking niet wordt vertraagd door werk van beheerders.

Limieten van ClickUp

Veel functies en opties kunnen nieuwe gebruikers in het begin in verwarring brengen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.555 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Ansh Prabhakar van Airbnb deelt zijn ervaringen met ClickUp:

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentbeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het gebruiksvriendelijk is, de gebruikersinterface goed is ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams gemakkelijker is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren, en op basis van dagelijkse voortgangsbesprekingen was toekomstige planning eenvoudig.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentbeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het gebruiksvriendelijk is, de gebruikersinterface goed is ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams gemakkelijker is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren, en op basis van dagelijkse voortgangsbesprekingen was toekomstige planning eenvoudig.

🧠 Leuk weetje: Werkt u in een wereldwijd softwareteam? Bereid u dan voor op veel vergaderingen. Teams die verspreid zijn over verschillende locaties besteden ongeveer 7 uur en 45 minuten per week aan geplande vergaderingen... en bijna 9 uur extra aan ongeplande vergaderingen. En zelfs dan kan de voortgang stagneren als de juiste mensen niet aanwezig zijn of als sommige stemmen domineren terwijl anderen nauwelijks aan het woord komen.

2. Slack (het beste voor realtime teamberichten)

via Slack

Met Slack krijgt u teamsoftware die een einde maakt aan het e-mailchaos waar de meeste teams mee te maken hebben. In plaats van uit de hand gelopen cc-threads krijgt u kanalen: één voor marketingcampagnes, één voor productbugs en misschien één voor het delen van hondenfoto's. Elk gesprek blijft binnen zijn eigen kanaal.

Apps kunnen rechtstreeks worden aangesloten, zodat uw projectmanagementtools en kalenderuitnodigingen rechtstreeks in de relevante kanalen terechtkomen. Dankzij collaboratief werkbeheer op mobiele apparaten kunt u overal aan gesprekken deelnemen, maar of dat een zegen of een vloek is, hangt af van uw grenzen.

De beste functies van Slack

Haal elk bericht, bestand of elke link uit uw volledige geschiedenis van gesprekken op met behulp van zoekfilters voor datums, personen, kanalen en trefwoorden.

Sleep bestanden rechtstreeks naar berichten en maak belangrijke documenten of links vast aan kanaalbeschrijvingen, zodat u ze later snel kunt openen.

Start spontane gesprekken via Huddles wanneer u iets sneller wilt bespreken dan met typen mogelijk is.

Breng externe partners en klanten samen via Slack Connect -kanalen, zodat iedereen op één plek kan samenwerken zonder e-mails heen en weer te sturen.

Limieten van Slack

Het gratis abonnement wist de berichtengeschiedenis na 90 dagen, wat betekent dat de context van oudere projecten verloren gaat.

Video-conferenties voelen onhandig aan in vergelijking met Slack-alternatieven die speciaal voor dat doel zijn ontwikkeld.

Reacties in threads verdwijnen soms in samengevouwen gesprekken die mensen vergeten te controleren.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business+: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 36.260 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.850 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik vind het erg prettig dat ik in Slack werkruimten of kanalen kan organiseren, waardoor ik precies kan bepalen wat ik wil beheren en alle relevante informatie daar kan verzamelen. Slack is een waardevol hulpmiddel gebleken voor het verhogen van de productiviteit op het gebied van informatiebeheer in mijn bedrijf. Bovendien vind ik het een pluspunt dat het beter kan worden geïntegreerd met projecten dan Discord, het product waar we vandaan zijn gemigreerd. Dit toont aan dat het zich beter kan aanpassen aan onze behoeften op het gebied van projectmanagement.

Ik vind het erg prettig dat ik in Slack werkruimten of kanalen kan organiseren, waardoor ik precies kan bepalen wat ik wil beheren en alle relevante informatie daar kan verzamelen. Slack is een waardevol hulpmiddel gebleken voor het verhogen van de productiviteit op het gebied van informatiebeheer in mijn bedrijf. Bovendien vind ik het een pluspunt dat het beter kan worden geïntegreerd met projecten dan Discord, het product waar we vandaan zijn gemigreerd. Dit toont aan dat het zich beter kan aanpassen aan onze behoeften op het gebied van projectmanagement.

3. Microsoft Teams (het meest geschikt voor gebruikers van Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Teams is een goede keuze als uw bedrijf al werkt met het ecosysteem van Microsoft.

Alles is met elkaar verbonden: uw Outlook-kalender genereert automatisch links voor vergaderingen, Word-documenten worden direct in chatvensters geopend en SharePoint zorgt achter de schermen voor opslagruimte voor bestanden. U hoeft niet voortdurend tussen apps te schakelen of u bezig te houden met problemen met versiebeheer, omdat Teams en Office 365 met elkaar communiceren.

Het platform bevat functies voor gegevensveiligheid en naleving voor organisaties die daar behoefte aan hebben. Hoewel de interface even wennen is, vooral als u van eenvoudigere platforms komt, werkt de integratie prima zodra u zich in de Microsoft-wereld bevindt.

De beste functies van Microsoft Teams

Organiseer grootschalige webinars en virtuele gebeurtenissen voor maximaal 10.000 deelnemers met behulp van de functie voor live-evenementen.

Neem vergaderingen op met door AI gegenereerde transcripties die vastleggen wie wat heeft gezegd, zodat u later door gesprekken kunt zoeken.

Stel aangepaste tabbladen in binnen teamkanalen om Power BI-dashboards, Planner-borden of tools van derden die u dagelijks gebruikt, in te sluiten.

Plan kanaalberichten om updates, herinneringen of aankondigingen op het optimale moment te versturen naar verspreide of externe teams.

Beperkingen van Microsoft Teams

De interface voelt krap aan met te veel geneste menu's en opties die om aandacht strijden.

Mobiele apps verbruiken de batterij van je telefoon aanzienlijk sneller dan alternatieven zoals MS Teams

Voor het toevoegen van externe gasten zijn toestemmingen van beheerders nodig, wat een belemmering vormt voor snelle samenwerking.

Prijzen van Microsoft Teams

Gratis proefversie

Business

Microsoft Teams Essentials: $ 4/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise

Microsoft Teams Enterprise: $ 5,25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 F3: $ 8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.860 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.670 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

De beste functie is de naadloze integratie met het Microsoft 365-ecosysteem. De mogelijkheid om rechtstreeks vanuit Outlook een videovergadering te plannen en die kalenderuitnodigingen direct te synchroniseren, bespaart enorm veel tijd. De videokwaliteit is over het algemeen betrouwbaar en functies zoals achtergrondvervaging en ruisonderdrukking zorgen ervoor dat vergaderingen op afstand professioneel aanvoelen, zelfs in een rumoerige omgeving.

De beste functie is de naadloze integratie met het Microsoft 365-ecosysteem. De mogelijkheid om rechtstreeks vanuit Outlook een videovergadering te plannen en die kalenderuitnodigingen direct te synchroniseren, bespaart enorm veel tijd. De videokwaliteit is over het algemeen betrouwbaar en functies zoals achtergrondvervaging en ruisonderdrukking zorgen ervoor dat vergaderingen op afstand professioneel aanvoelen, zelfs in een rumoerige omgeving.

4. Notion (het beste voor flexibele werkruimte-documentatie)

via Notion

Notion geeft je de bouwstenen en zegt: 'Zoek het maar uit'. Dat klinkt rommelig, maar het betekent dat je niet vastzit aan de werkstroom van iemand anders. Je bouwt databases, wiki's, takenlijsten en kalenders die aansluiten bij de behoeften van je team.

Een pagina kan beginnen als eenvoudige aantekeningen van een vergadering en vervolgens uitgroeien tot een projecthub waarin gerelateerde documenten worden gekoppeld, taken worden bijgehouden en Figma-ontwerpen worden ingesloten. Alles is met elkaar verbonden via backlinks en relaties, waardoor een web van informatie ontstaat. Door deze flexibiliteit besteedt u in het begin tijd aan het opzetten van uw systeem, maar zodra het eenmaal draait, past Notion zich aan uw manier van denken aan.

De beste functies van Notion

Ontwerp herbruikbare sjablonen voor samenwerkingsovereenkomsten voor projectstarts of wekelijkse rapporten, zodat uw team consistente processen volgt zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Genereer gestructureerde samenvattingen, actiepunten en belangrijke conclusies van uw vergadering met AI Meeting Notes .

Schakel tussen verschillende database-weergaven om dezelfde informatie de ene dag als een Kanban-bord en de volgende dag als een tijdlijn te bekijken, afhankelijk van uw huidige focus.

Plan en beheer afspraken rechtstreeks in Notion Kalender, waarbij u vervaldata en beschikbaarheidstijdvensters voor uw gekoppelde planningslinks kunt instellen.

Limieten van Notion

Realtime samenwerking loopt iets achter wanneer meerdere mensen tegelijkertijd complexe pagina's doorlopen tijdens de bewerking.

De leercurve is steil voor mensen die niet bekend zijn met databases en relationele structuren in vergelijking met alternatieven voor Notion.

De mobiele app laat sommige functies die op de desktop beschikbaar zijn weg, waardoor ingewikkelde bewerkingen frustrerend worden.

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (7.775 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2620 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik gebruik Notion voor verschillende doeleinden, waaronder het maken van aantekeningen over vergaderingen, het maken van SOT's voor mijn team, het delen van kennis, het maken van onboarding-gidsen en persoonlijk onderzoek. Ik vind het fijn dat Notion me helpt om georganiseerd te blijven, waardoor ik al mijn benodigdheden op één plek heb. Het is vrij intuïtief, wat betekent dat ik gemakkelijk door de functies kan navigeren en verschillende taken kan uitvoeren, zoals het toevoegen van gegevenstabellen. Ik waardeer het dat Notion meerdere bijdragers ondersteunt, waardoor samenwerken mogelijk is en tegelijkertijd de flexibiliteit biedt om documenten indien nodig privé te houden. Ik vind de functie waarmee ik bepaalde pagina's die ik vaak bezoek als favoriet kan markeren, zodat ik er snel toegang toe heb, erg handig. Over het algemeen was de eerste installatie van Notion vrij eenvoudig en ondanks een leercurve is het intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Ik gebruik Notion voor verschillende doeleinden, waaronder het maken van aantekeningen over vergaderingen, het maken van SOT's voor mijn team, het delen van kennis, het maken van onboarding-gidsen en persoonlijk onderzoek. Ik vind het fijn dat Notion me helpt om georganiseerd te blijven, waardoor ik al mijn benodigdheden op één plek heb. Het is vrij intuïtief, wat betekent dat ik gemakkelijk door de functies kan navigeren en verschillende taken kan uitvoeren, zoals het toevoegen van tabelletjes. Ik waardeer het dat Notion meerdere bijdragers ondersteunt, waardoor samenwerken mogelijk is en tegelijkertijd de flexibiliteit biedt om documenten indien nodig privé te houden. Ik vind de functie waarmee ik bepaalde pagina's die ik vaak bezoek als favoriet kan markeren, zodat ik er snel toegang toe heb, erg handig. Over het algemeen was de eerste installatie van Notion vrij eenvoudig en ondanks een leercurve is het intuïtief en gebruiksvriendelijk.

5. Zoom (het beste voor betrouwbare video-conferenties)

via Zoom

Zoom verwerkt videogesprekken bij verschillende internetsnelheden. Uw gesprek blijft verbonden terwijl u een presentatie geeft aan klanten of teamvergaderingen houdt vanuit een koffiebar. Het opzetten van vergaderingen is eenvoudig: genereer een link, verstuur deze, klaar.

Breakout rooms splitsen grote groepen op in gerichte discussies en brengen iedereen weer samen wanneer u daar klaar voor bent. U kunt uw achtergrond vervagen, specifieke vensters delen in plaats van uw hele desktop, en alles opnemen voor mensen die er niet bij konden zijn. Het platform is schaalbaar van één-op-één-gesprekken tot webinars met duizenden deelnemers, zonder dat daarvoor een andere interface of ingewikkelde installatie nodig is.

De beste functies van Zoom

Automatiseer taken zoals het plannen van vervolgvergaderingen, het genereren van documenten uit vergaderingen en het maken van video-clips met de AI Companion .

Werk samen aan Zoom Docs tijdens vergaderingen met realtime AI-vertaling en integratie met Google Drive en YouTube.

Houd de communicatie in stand voor, tijdens en na team- of clientvergaderingen met Continuous Meeting Chat .

Neem deel aan interactieve discussies tijdens vergaderingen voor gezamenlijke brainstormsessies en het bedenken van ideeën met behulp van het Zoom Whiteboard.

Limieten van Zoom

De interface is niet veel veranderd en voelt verouderd aan in vergelijking met nieuwere alternatieven voor Zoom.

Het gratis abonnement beperkt groepsvergaderingen tot 40 minuten, wat leidt tot ongemakkelijke onderbrekingen tijdens langere discussies.

Problemen met de veiligheid hebben de krantenkoppen gehaald na verschillende opvallende incidenten waarbij ongenode gasten vergaderingen verstoorden.

Prijzen van Zoom

Particulieren en bedrijven

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 21,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,5/5 (54.545+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.370 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Ik gebruik Zoom Workplace voornamelijk voor het houden van interviews, trainingen en vergaderingen, en ik waardeer de heldere audio- en video-conferencingmogelijkheden enorm. Dit zorgt ervoor dat de communicatie effectief is en helpt bij het identificeren van de persoon die wordt geïnterviewd, wat cruciaal is voor mijn werk. Ik vind de soepele videoconferencing- en schermdelingsfuncties van onschatbare waarde, omdat ze presentaties en interacties naadloos vergemakkelijken. Daarnaast vind ik de functie voor het opsteken van de hand erg handig, waarmee individuen feedback kunnen geven of kunnen interveniëren tijdens een trainingssessie of vergadering, wat interactieve en inclusieve discussies bevordert. De app en webondersteuning verbeteren de toegankelijkheid, waardoor ik het platform op verschillende apparaten kan gebruiken, wat erg handig is. Ik vind vooral de optie om met meerdere teamleden tegelijkertijd verbinding te maken erg prettig, een functie die veel andere videoconferencing-apps niet hebben, waardoor Zoom Workplace een veelzijdigere keuze is voor teamsamenwerking en communicatie.

Ik gebruik Zoom Workplace voornamelijk voor het houden van interviews, trainingen en vergaderingen, en ik waardeer de heldere audio- en video-conferencingmogelijkheden enorm. Dit zorgt ervoor dat de communicatie effectief verloopt en helpt bij het identificeren van de persoon die wordt geïnterviewd, wat cruciaal is voor mijn werk. Ik vind de soepele videoconferencing- en schermdelingsfuncties van onschatbare waarde, omdat ze presentaties en interacties naadloos vergemakkelijken. Daarnaast vind ik de functie voor het opsteken van de hand erg handig, waarmee individuen feedback kunnen geven of kunnen interveniëren tijdens een trainingssessie of vergadering, wat interactieve en inclusieve discussies bevordert. De app en webondersteuning verbeteren de toegankelijkheid, waardoor ik het platform op verschillende apparaten kan gebruiken, wat erg handig is. Ik vind vooral de optie om met meerdere teamleden tegelijkertijd verbinding te maken erg prettig, een functie die veel andere videoconferencing-apps niet hebben, waardoor Zoom Workplace een veelzijdigere keuze is voor teamsamenwerking en communicatie.

Laten we eens kijken hoe deze tools voor teamsamenwerking passen in verschillende werkstroomen en gebruiksscenario's. 🗒️

Teams op afstand en verspreid over verschillende locaties

Werken op afstand brengt een fundamentele uitdaging met zich mee: uw teamgenoot in Tokio slaapt wanneer u dringende vragen hebt, en 12 uur wachten op een antwoord doodt het momentum.

Asynchrone communicatie lost dit op door mensen in staat te stellen zinvol werk te leveren volgens hun eigen schema, zonder dat realtime coördinatie nodig is.

In dergelijke scenario's wordt het bijhouden van taken uw enige bron van informatie voor zichtbaarheid op afstand. Wanneer iedereen kan zien waaraan wordt gewerkt en wie daarvoor verantwoordelijk is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken of het werk wel daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Nog belangrijker is dat goede taakdocumentatie ervoor zorgt dat werknemers op afstand de volledige context achter opdrachten begrijpen.

💡 Pro-tip: Volg het werk met ClickUp-weergaven —lijst, bord, kalender of gantt—om een volledig beeld te krijgen van het werk van uw team. Ontdek afhankelijkheden, volg deadlines en ga aan de slag met alle context die u nodig hebt.

Creatieve teams

Creatief werk is rommelig, niet-lineair en moeilijk te bijhouden in traditionele tools voor projectmanagement.

Leg creatieve ideeën vast tijdens brainstormsessies in ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieden creatieve teams de ruimte om visueel en samen te denken. Concepten kunnen tijdens discussies in realtime worden ontwikkeld, waarbij iedereen tegelijkertijd bijdraagt in plaats van om de beurt.

Naast het bedenken van ideeën hebben creatieve teams ook behoefte aan robuust activabeheer. De vraag 'welk bestand is de definitieve versie?' kost creatieve teams meer tijd dan de meeste teams beseffen. Dankzij gecentraliseerde bibliotheken met versiebeheer en duidelijke naamgevingsconventies kunnen ontwerpers en tekstschrijvers binnen enkele seconden vinden wat ze nodig hebben, in plaats van urenlang te zoeken in mappen en chatgeschiedenis.

🚀 Voordeel van ClickUp: Elke versie-verandering en bewerking telt bij het bijhouden van feedback, en ClickUp Docs onthoudt ze allemaal. Met de versiegeschiedenis kan uw team wijzigingen terugdraaien, updates vergelijken en zien wie wat heeft gedaan, waardoor creatief werk transparant en stressvrij blijft. Herstel eerdere versies van uw werk in ClickUp Docs

Functieoverschrijdende projectteams

Cross-functionele samenwerking mislukt meestal vanwege onzichtbare afhankelijkheden, niet vanwege een gebrek aan inzet. Marketing heeft functies van het product nodig, sales heeft materiaal van marketing nodig en engineering heeft vereisten van iedereen nodig.

Taakbeheer dat deze verbindingen expliciet weergeeft, voorkomt onverwachte conflicten. Nu afhankelijkheden zichtbaar zijn, kunnen teams proactief aanpassingen doorvoeren in plaats van problemen te ontdekken tijdens de lancering.

Bovendien moeten verschillende afdelingen zien hoe hun werk aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen, niet alleen bij de doelstellingen van hun team. Wanneer dashboards de voortgang naar gezamenlijke resultaten weergeven, werken cross-functionele teams vanzelf beter samen omdat ze begrijpen waarom bepaalde verzoeken dringend zijn en andere kunnen wachten.

Ondernemingen

Veiligheid en toestemming worden complex wanneer duizenden werknemers verschillende toegangsniveaus tot verschillende informatie nodig hebben. U hebt gedetailleerde controles nodig die gevoelige gegevens beschermen zonder zoveel beperkingen op te leggen dat het werk stil komt te liggen.

Bovendien wordt standaardisatie cruciaal op niveau van de onderneming. Verschillende teams ontwikkelen van nature hun eigen werkstroom, die prima werkt totdat ze moeten samenwerken. Bedrijfstools zoals ClickUp zorgen voor voldoende consistentie voor teamoverschrijdend werk, terwijl afdelingen flexibiliteit behouden voor hun specifieke behoeften.

Integratiemogelijkheden zijn ook belangrijker voor ondernemingen, omdat zij werken met technologiestacks die in de loop der jaren zijn opgebouwd. Uw samenwerkingsplatform moet naadloos aansluiten op CRM-systemen, HR-platforms en branchespecifieke tools, zodat gegevens automatisch worden uitgewisseld. Functies zoals AI-gestuurde diepgaande zoekopdrachten kunnen hierbij van onschatbare waarde zijn. 👇🏼

🚀 Voordeel van ClickUp: Bescherm gevoelige gegevens zonder het werk te vertragen. ClickUp biedt ondernemingsteams meervoudige verificatie en gedetailleerde toestemmingen, zodat u kunt bepalen wie wat te zien krijgt en de samenwerking aan projecten soepel verloopt.

Klantgerichte teams

Ondersteuningsteams hebben te maken met een unieke vorm van chaos. Een klant ontdekt om 16:47 uur op vrijdag een kritieke bug, een andere klant kan tijdens een productdemo geen toegang krijgen tot zijn account en weer iemand anders heeft uitleg nodig over zijn factuur – en dat allemaal binnen tien minuten na elkaar.

De echte killer van de productiviteit is de 'toggle tax'. Tegen de tijd dat uw medewerker alles heeft verzameld wat nodig is om de klant te helpen, zijn er 20 minuten verstreken en is de frustratie van de klant verdubbeld.

Samenwerkingsplatforms die alles centraliseren, maken een enorm verschil. Wanneer klantgesprekken, teamdiscussies en documentatie op één plek worden bewaard, kunnen verkoopmedewerkers problemen sneller oplossen omdat ze niet naar informatie hoeven te zoeken.

Slimme toewijzingsfuncties zorgen er ook voor dat complexe problemen bij ervaren leden van het team terechtkomen, terwijl eenvoudigere problemen snel worden afgehandeld door AI-agenten voor klantenservice. Zo worden knelpunten voorkomen die zowel klanten als medewerkers frustreren.

In deze video leert u hoe u AI kunt gebruiken in de klantenservice:

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Deze fouten bij het gebruik van samenwerkingstools leiden tot verborgen inefficiënties die in de loop van de tijd steeds groter worden:

Ervan uitgaande dat iedereen reacties op dezelfde manier interpreteert: een duim omhoog kan betekenen 'goedgekeurd', 'ik heb dit gezien' of 'veel succes daarmee'. Dubbelzinnige bevestigingen leiden tot miscommunicatie.

Realtime reacties vereisen voor niet-urgente zaken: Het verwachten van onmiddellijke reacties op elk bericht gaat ten koste van de tijd voor diepgaand werk. Teams verwarren constante beschikbaarheid met daadwerkelijke effectiviteit.

@everyone taggen voor kleine updates: Door te veel algemene notificaties te versturen, raken mensen gewend om ze te negeren. Gebruik organisatiebrede notificaties alleen voor echt belangrijke informatie.

Geen grenzen stellen aan notificaties: Voortdurende notificaties verstoren diepgaand werk en leiden tot burn-out bij uw team. Stel voor de hele organisatie rustige uren in en leer mensen om de instellingen voor 'niet storen' effectief te gebruiken.

Te veel projectruimten aanmaken: Teams verspillen tijd met het zoeken naar informatie in 47 verschillende Teams verspillen tijd met het zoeken naar informatie in 47 verschillende communicatiekanalen . Stel duidelijke naamgevingsconventies vast en archiveer inactieve ruimten.

🚀 Voordeel van ClickUp: Neem de controle over uw ClickUp Chat-ervaring door de notificatie-instellingen aan te passen. U kunt zelfs notificaties dempen tijdens geconcentreerd werk of mobiele notificaties met specifieke geluiden instellen. Blijf op de hoogte met aanpasbare notificaties in ClickUp Chat

Werk niet harder dan nodig is met deze tips om de teamcoördinatie te verbeteren:

Ontwerp uw werkruimte rond werkstroomen

Organiseer samenwerkingsruimtes op basis van hoe de werkstroom binnen uw organisatie verloopt.

Voor een productlancering is wellicht een ruimte nodig waar ontwerp, marketing, engineering en verkoop allemaal samenwerken, in plaats van afzonderlijke afdelingen die voortdurend informatie moeten uitwisselen.

Cross-functionele projectruimtes houden alle relevante belanghebbenden op de hoogte zonder dat mensen zich bij elk afdelingskanaal hoeven aan te sluiten. Uw team ziet alleen de projecten waar ze bij betrokken zijn, in plaats van overspoeld te worden met irrelevante updates.

🧠 Leuk weetje: In 1913 stuurde de Indiase wiskundige Srinivasa Ramanujan, die grotendeels autodidact was, een brief vol met zijn stellingen naar de Britse wiskundige G. H. Hardy. Hardy was zo onder de indruk dat hij Ramanujan uitnodigde naar Cambridge, wat leidde tot een van de meest vruchtbare samenwerkingen in de geschiedenis van de wiskunde.

Documenteer terwijl u bezig bent

Het beste moment om iets te documenteren is op het moment dat u het ontdekt, niet weken later wanneer u de details bent vergeten. Maak sjablonen die mensen ertoe aanzetten om beslissingen, stappen voor probleemoplossing en geleerde lessen te documenteren als onderdeel van het voltooien van hun werk.

Deze werkwijze bouwt uw interne kennisbank op een organische manier op, zonder dat er speciale documentatiesprints nodig zijn die nooit lijken plaats te vinden.

Gebruik beschikbaarheidsindicatoren op een zinvolle manier

Statusindicatoren zoals 'in een vergadering' of 'aan het concentreren' moeten altijd iets betekenen.

Als uw status altijd 'beschikbaar' aangeeft, zelfs wanneer u dat niet bent, zullen mensen het systeem niet meer vertrouwen en u toch storen.

Eerlijke aanwezigheidsindicatoren kunnen teams helpen om beter te coördineren. Mensen weten wanneer ze snelle reacties kunnen verwachten en wanneer ze gedetailleerde asynchrone berichten moeten achterlaten. Uw team kan zich concentreren zonder zich af te vragen of iemand hen negeert.

Synchroniseer uw team met de status van gebruikers in ClickUp

Geef 'Klaar' betekenis

Uw team markeert Taak als voltooid, maar drie dagen later vraagt iemand: 'Wacht even, hebben we dat afgerond?', omdat niemand precies weet wat 'klaar' betekent. Deze onduidelijkheid is funest voor de productiviteit.

Bepaal de voltooiingscriteria voordat het werk begint, niet wanneer iemand denkt dat het klaar is. Een marketingcampagne is voltooid wanneer:

Advertenties worden gelanceerd

De initiële prestaties worden gemeten

Het team heeft gedocumenteerd wat er geoptimaliseerd moet worden.

Op dezelfde manier is een technische taak voltooid wanneer de code is getest, beoordeeld en geïmplementeerd en de relevante belanghebbenden op de hoogte zijn gebracht.

Deze definities voorkomen de eindeloze cyclus van 'nog één ding', waarbij taken nooit echt worden voltooid. Als iedereen precies begrijpt wat 'voltooien' inhoudt, stoppen mensen met het heropenen van voltooid werk of het op het laatste moment ontdekken dat cruciale stappen zijn overgeslagen.

Creëer samenwerkingsruimtes voor afnemende

De meeste samenwerkingstools maken het gemakkelijk om mensen bij projecten, kanalen en vergaderingen te betrekken. Wat ze niet goed doen, is mensen helpen om op een elegante manier hun deelname af te zeggen wanneer ze niet betrokken zouden moeten worden.

Dit leidt tot het tegenovergestelde probleem van wat u zou verwachten: mensen worden te veel betrokken bij werk waarvoor hun inbreng niet nodig is, waardoor hun focus versnipperd raakt over te veel zaken. Uw ontwikkelaar hoeft niet bij elke marketingvergadering aanwezig te zijn, alleen maar omdat hij het product heeft gebouwd. Uw ontwerper hoeft niet elke Sprint-planningssessie bij te wonen.

Slimme teams maken het sociaal acceptabel en operationeel eenvoudig om te zeggen: 'Ik hoef hier niet te zijn'. Samenwerkingsruimtes moeten duidelijk aangeven wie actief moet deelnemen en wie alleen op de hoogte moet worden gehouden.

Mensen kunnen zich afmelden voor kanalen of projecten zonder bang te hoeven zijn dat ze iets belangrijks missen, omdat echt urgente items een aparte route volgen die ervoor zorgt dat de juiste mensen worden ingeschakeld.

Hieronder volgt een overzicht van manieren waarop AI de samenwerking binnen teams verandert:

🧠 Leuk weetje: werknemers die ten minste één samenwerkingsrelatie op het werk hebben, zeggen 29% vaker dat ze het komende jaar bij hun bedrijf zullen blijven. Zelfs één goede werkpartner lijkt het personeelsbehoud te bevorderen.

Maak uw perfecte partner voor samenwerking bekend: ClickUp

Elk team heeft een andere manier van werken, maar ze hebben allemaal een plek nodig waar ideeën, updates en taken met elkaar verbonden zijn. De uitdaging is om te weten hoe je samenwerkingstools kunt kiezen die verwarring voorkomen in plaats van nog meer ruis te veroorzaken.

ClickUp maakt die keuze gemakkelijker.

Het brengt chat, documentatie, taken en AI samen in één ruimte, zodat teams vanaf de start tot aan de oplevering op één lijn blijven. U hebt minder last van het wisselen tussen apps, kunt soepeler op afstand samenwerken en houdt meer energie over voor het eigenlijke werk.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ's)

De belangrijkste functies waar u op moet letten zijn realtime berichten en videogesprekken voor directe communicatie, het bijhouden van taken en projecten om verantwoordelijkheden en deadlines duidelijk te houden, veiligheid bij het delen van bestanden met versiebeheer om verwarring te voorkomen, integratie met de apps die uw team al gebruikt en schaalbaarheid, zodat de tool met uw team mee kan groeien.

U hebt wellicht een nieuwe tool nodig als de communicatie vaak vertraagd of onduidelijk is, taken verspreid zijn over meerdere platforms, het moeilijk is om gesprekken te faciliteren en voortgang bij te houden, gevoelige informatie niet goed wordt beschermd of uw huidige tool de groei van uw team niet kan ondersteunen.

Projectmanagementsoftware is ontworpen om projecten te plannen, bij te houden en te overzien, en biedt functies zoals tijdlijnen, mijlpalen en toewijzing van middelen. Samenwerkingssoftware daarentegen richt zich op dagelijks teamwerk en biedt functies voor berichtenverkeer, het delen van bestanden en realtime gezamenlijke bewerking.

Het budget hangt af van de grootte en behoeften van het team. Kleine teams kunnen vaak gebruikmaken van gratis of goedkope digitale tools, middelgrote tot grote teams kunnen $ 7-20 per maand per gebruiker uitgeven voor geavanceerde functies, en oplossingen op niveau van ondernemingen brengen meestal aangepaste prijzen met zich mee voor verbeterde functionaliteit, veiligheid en ondersteuning.

ClickUp is de beste samenwerkingstool voor grote teams, omdat het effectief schaalbaar is, gestructureerde communicatie ondersteunt en taakbeheer, het delen van documenten, workflowautomatisering en samenwerking centraliseert in één platform.