ClickUp vs. Slack: Welke tool voor teamcommunicatie is het beste?

Tussen het afvinken van items op hun lijsten en het bereiken van wekelijkse doelen door, zijn samenwerkingstools voor teams essentieel om iedereen productief en op één lijn te houden.

Er zijn veel samenwerkingstools die werknemers kunnen gebruiken voor interne communicatie. Maar niet alle tools voor teamsamenwerking zijn hetzelfde.

Sommige hebben meer functies voor het beheren van taken, terwijl andere ook kunnen dienen als uitgebreide tools voor projectmanagement.

Om je het leven gemakkelijker te maken, hebben we twee populaire opties uitgekozen. Hier is een gedetailleerd overzicht van ClickUp vs. Slack - de ultieme krachtmeting. Laten we beginnen!

**Wat is ClickUp?

Pak uw taken aan met de vernieuwde ClickUp Inbox, ontworpen om snel door uw prioriteiten te navigeren en het werk Nog te doen

ClickUp is een alles-in-één teamcommunicatietool die uw teamworkflows onder één dak brengt. Dit betekent dat u niet meer hoeft te jongleren met taken en tools om updates te delen, bronnen te koppelen of te communiceren.

Of u nu op zoek bent naar een hulpmiddel voor samenwerking op afstand of een samenwerkingstool voor projectmanagement clickUp is handig voor beide scenario's.

De memes 'vergaderingen die per e-mail hadden gekund' worden vervangen door 'waarom e-mailen als je kunt DM'en' nu Gen Z zich realiseert hoe beperkt en verstikkend e-mail kan zijn. Instant messaging bespaart iedereen tijd en moeite en levert sneller resultaat op.

ClickUp helpt teams e-mail op het werk achter zich te laten met functies als direct chatten, delen van bestanden, commentaar geven met tags, live samenwerken bij de bewerking van documenten en nog veel meer. Met functies voor taakbeheer en productiviteit die hoog worden beoordeeld, heeft ClickUp de manier veranderd waarop mensen samenwerken en hun werk Nog te doen krijgen.

Lees verder voor een overzicht van ClickUp's functies voor teamcommunicatie binnen solide software voor projectmanagement.

Functies van ClickUp

Uw specifieke samenwerkingsbehoeften kunnen afhangen van het type project, de grootte van het team, deadlines, enz. Hieronder vindt u drie functies die in de eerste plaats gericht zijn op communicatie die ClickUp biedt:

Functie #1: Communicatie en samenwerking

Voor 40% slechte communicatie vermindert het vertrouwen in leiderschap en het team. Dit is waar een uitgebreid projectmanagement platform zoals ClickUp de communicatie en samenwerking tussen teams kan vergemakkelijken.

ClickUp biedt 360-graden samenwerking en communicatie door middel van chatten, whiteboards, live deelbare documenten, schermopname, aantekeningen maken, opmerkingen toewijzen, enz. Het helpt u om taken af te stemmen op projecten, leden van het team op de hoogte te houden en acties te coördineren met sterk gevisualiseerde workflows.

Later in dit artikel zullen we een diepgaande vergelijking maken van al deze functies met die van Slack.

Functie #2: AI en automatisering

De mogelijkheid om AI te integreren in je werkstromen, huidige documenten, taken en projecten is een superkracht die je krijgt met ClickUp Brein .

ClickUp Brain is een slimme functie in het ClickUp-taakbeheerplatform. Het is alsof u een superslimme assistent hebt die u helpt uw werk beter te organiseren.

U kunt nu effectiever communiceren door Brain te gebruiken om impactvolle berichten en e-mails te schrijven. Het kan lange teksten samenvatten en gegevens analyseren om inzichten te verkrijgen; het kan zelfs uw schrijven vertalen in andere talen!

U hoeft niets meer te onthouden van uw takenlijst, want ClickUp Brain houdt uw taken bij, stuurt updates en herinnert u eraan wanneer dat nodig is. En hoe vaker u het gebruikt, hoe slimmer het wordt. Het leert hoe u werkt en schrijft en helpt u efficiënter te worden.

Prioriteiten stellen wordt eenvoudiger omdat het aangeeft welke Taken als eerste moeten worden aangepakt, zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is. Bovendien stroomlijnt de integratie met andere tools je werkstroom, zodat je alles wat je nodig hebt op één handige plek hebt. Automatiseringen in ClickUp helpen u ook om sneller meer Klaar te krijgen. Automatiseer uw dagelijkse en repetitieve taken en stel op triggers gebaseerde workflows in zodat u zich kunt concentreren op meer strategische taken.

Functie #3: Taak- en projectmanagement

ClickUp is een alles-in-één platform voor ClickUp-taak- en projectmanagement dat het werk doet zonder dat u een cyclus van tientallen schermen hoeft te doorlopen. Maak en beheer projecttaken, volg de voortgang met aanpasbare dashboards, bespaar tijd met sjablonen en automatisering, en gebruik verschillende weergaven om uw werk te zien zoals u dat wilt.

Van het bijhouden van taken tot het opbouwen van een strategie, het communiceren met collega's en het analyseren van sprintresultaten, ClickUp helpt u alles efficiënt te doen. Geen wonder dat dit het favoriete werkbeheerplatform is voor teams en bedrijven over de hele wereld.

Of u nu herinneringen, waarschuwingen of notificaties wilt sturen, u hebt geen aparte app nodig; het is allemaal beschikbaar in ClickUp. Teams in Product, Engineering, HR, IT, Marketing, enz. kunnen in ClickUp samenwerken in gedeelde Ruimtes om hun respectievelijke doelen van het team sneller te bereiken.

Prijzen voor ClickUp

ClickUp biedt vier prijsabonnementen:

Free Forever

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand op alle betaalde abonnementen

**Wat is Slack?

via slap_ Slack is een georganiseerde centrale hub voor het aansturen van interne en externe communicatie. Naast het verzenden en ontvangen van chatberichten kun je met Slack ook gesprekken opslaan, aantekeningen maken en specifieke gegevens vastmaken in groepen.

Slack functies

Slack is in de eerste plaats een productiviteitsplatform waarmee je de efficiëntie van je werkstroom kunt verhogen en een meer verbonden werkruimte kunt creëren. Met de juiste Slack hacks kun je de communicatie stroomlijnen, naadloos samenwerken en projecten beheren vanaf één scherm.

Hieronder staan enkele van de nuttigste functies:

Functie #1: Communicatie en samenwerking

Slack is een van de populairste instant messaging tools. In Slack kun je kanalen en privéberichten gebruiken om veilig met je collega's te communiceren. Je kunt ook Slack Connect gebruiken om gesprekken te voeren met externe leveranciers en medewerkers.

Je kunt video- en spraakgesprekken voeren tussen Slack verbindingen en Teams, schermen delen en opnemen, en bestanden en koppelingen versturen. We zullen deze functies in meer detail bespreken in de volgende sectie.

Functie #2: AI en automatisering

Slack AI is een nieuwe functie die Slack onlangs heeft gelanceerd voor Enterprise-abonnement klanten. Deze tool helpt tijd te besparen door vragen over je werk in Slack te beantwoorden en helpt je efficiënter te zoeken in Slack.

Het kan ook samenvattingen maken van Slack threads en opmerkingen en je helpen op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt in je meerdere Slack kanalen.

Je kunt ook automatisering in Slack bouwen met de Workflow Builder. Zo kun je bijvoorbeeld een automatisering instellen om een welkomstbericht en inwerkmateriaal te sturen naar iedereen die lid wordt van het algemene Slack-kanaal van het bedrijf.

Functie #3: Taak- en projectmanagement

Slack heeft ook een paar handige functies voor het beheren van taken en projectmanagement. Je kunt bijvoorbeeld de functie bestanden delen gebruiken om documenten, afbeeldingen, video's, links en gesproken aantekeningen naar collega's te sturen om samen te werken. Slack Search helpt je ook om informatie te vinden in threads en kanalen binnen Slack.

Je kunt de Workflow Builder gebruiken om je dagelijkse essentiële taken te automatiseren, zoals het verzenden van updateberichten, het verwelkomen van nieuwe leden, het bijhouden van nieuwe verkopen, enz. Het integreert met meer dan 60 tools voor een betere samenwerking.

Slack Canvas is een andere interessante functie. Deze tool helpt je om samen te werken met je team en gedeelde bewerkbare documenten te maken met gecureerde content en gegevens. Je kunt er ook aangepaste workflows aan toevoegen met de Workflow Builder.

Slack prijzen

Ook Slack biedt vier prijsmodellen:

Gratis

Pro: $8.75/maand

$8.75/maand Business+: $15/maand

$15/maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Slack AI is alleen beschikbaar als add-on voor Enterprise-abonnementen in het Engels tegen een aangepaste prijs

ClickUp vs. Slack: Functies vergeleken

Elke tool voor veilige samenwerking biedt unieke verkoopargumenten. Het juiste platform voor u hangt af van uw workflow en communicatiestrategieën .

Samengevat volgt hier een kort overzicht van elk hulpmiddel om je op de hoogte te brengen en het eindoordeel voor de functies die in de vorige sectie werden vergeleken:

Beste functies van ClickUp

Stem uw projectmanagement platform en workflows af op uw business en team

Gebruik geavanceerde functies voor elke projectmanagementmethodologie, versnel processen metClickUp Automatiseringen schaal de weergave van werk voor groeiende teams

elimineer druk werk en stroomlijn je werkstromen met ClickUp Automation_

Gebruik AI om alles te vereenvoudigen, van het aanmaken van content tot projectmanagement

Verbeter de zichtbaarheid en het bijhouden van projecten in het hele bedrijf metClickUp aangepaste velden en hiërarchie

Effectief communiceren met weergave in chatten, commentaar in threads en clips

Werk effectief samen met ingebouwde tools voor werken op afstand en asynchroon werken.

Maak en deel bestanden met Docs, voeg meerdere toegewezen personen toe, wijs resources efficiënt toe metWerklastweergave van ClickUpgemakkelijk toestemming geven en beheren

Houd de voortgang moeiteloos bij metClickUp Dashboardsnotificaties en meer

gebruik de volledig aanpasbare Dashboards van ClickUp om een overzicht op hoog niveau van uw werk te krijgen_

Geniet van een intuïtief ontwerp met drag-and-drop functie en naadloze integratie met apps van derden met behulp vanClickUp integraties* Altijd en overal toegang tot uw werk metClickUp's mobiele app voor alle apparaten

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2 : 4.7 van 5 (9400+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (9400+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (4000+ beoordelingen)

Slack beste functies

Direct verbinding maken met teamleden via directe berichten en groepskanalen

Communiceer met externe partners via veilige Slack Connect kanalen

Deel bestanden, projectgerelateerde documenten en afbeeldingen naadloos binnen het platform

Integreer met een groot bereik aan apps en diensten van derden om werkstromen te stroomlijnen

Vind snel berichten, bestanden en gesprekken uit het verleden met geavanceerde zoekfuncties

Pas je Slack ervaring aan met thema's, notificaties en voorkeuren

Gebruik tools zoals polls, herinneringen en gedeelde kanalen om effectief samen te werken

Bescherm uw gegevens en communicatie met veiligheid op enterprise-niveau

Overal toegang tot Slack met desktop-, web- en mobiele apps

Beoordelingen en recensies van Slack

G2 : 4.5 van 5 (32.300+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (32.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (23.000+ beoordelingen)

ClickUp vs. Slack: Teamcommunicatie en samenwerking

In de eerste ronde vergelijken we de functies van ClickUp en Slack voor teamcommunicatie en samenwerking.

De belangrijkste functies van ClickUp voor communicatie en samenwerking

Whiteboards voor brainstormsessies en samenwerking

Instant messaging en real-time chatten met de weergave Chat

Detectie en bewerking van samenwerking voor naadloze samenwerking

Anderen toevoegen aan documenten en taken met '@'-vermeldingen

Delen en beheren van documenten met ClickUp Docs

Opmerkingen toewijzen in Taken en Documenten om dingen snel Klaar te krijgen

Schermopname met ClickUp Clips

Kladblok voor snelle aantekeningen en checklists

E-mails verzenden en ontvangen vanaf het platform om alle gesprekken op één plaats te houden

Integraties met instant messaging en video conferencing tools

Communicatie en samenwerking in ClickUp

Effectieve gesprekken zijn het fundament van in-sync teams en een specialiteit van ClickUp Weergave chatten . Met deze functie kunnen teams verbinding maken en real-time chatten gebruiken om iedereen op de hoogte te houden en de teamcommunicatie te stroomlijnen.

Chat Weergave in ClickUp in een oogopslag

Teams kunnen met elkaar communiceren, documenten delen en onmiddellijk tijdgevoelige berichten verzenden en ontvangen. In plaats van tijd te verspillen met het jongleren met verschillende tools en het begrijpen van verspreide gesprekken, kunnen Teams de samenwerking stimuleren met deze ingebouwde functie voor instant messaging.

Als brainstormen op uw lijst met vereisten staat, probeer dan eens ClickUp Whiteboards het enige virtuele whiteboard ter wereld. Uw teams kunnen het gebruiken om te brainstormen over strategie, abonnement en projectuitvoering:

Visueel samenwerken met teamleden binnen de ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ideeën om te zetten in bruikbare items

Wilt u opmerkingen toewijzen aan relevante leden van het team en on-the-fly actie-items afvinken? ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie helpt u om werknemers te taggen voor werk gesprekken met @mentions en het werk te starten binnen enkele seconden:

Delegeer eenvoudig werk door taken direct aan het team toe te wijzen of @ te vermelden in een opmerking om uw gedachten in items om te zetten

Gebruik deze functie om actie-items te maken en deze aan anderen (of zelfs uzelf) toe te wijzen, zodat al uw kleinere Taken worden uitgevoerd zonder dat er iets tussenkomt.

Een andere vermeldenswaardige functie voor samenwerking is ClickUp Documenten . Het is uitstekend voor collaboratieve bewerking van kennisbanken, draaiboeken, briefings, enz. in realtime met uw team:

Sla uw opnames op met ClickUp Clips en stuur ze naar iedereen met een openbare link

En als u uw aantekeningen, checklists en taken op één plek wilt organiseren, zoek dan niet verder dan ClickUp Blocnote . Het notitieblok helpt u aantekeningen te maken, op te maken met uitgebreide bewerking en invoer om te zetten in traceerbare taken die overal toegankelijk zijn.

Tot slot, als je nog niet helemaal bent overgestapt op instant messaging, hebben we ClickUp e-mail hiermee kunt u e-mails verzenden en ontvangen, taken maken van e-mails, bijlagen toevoegen en nog veel meer. ClickUp integreert met Gmail, Outlook, Microsoft 365 en meer, zodat u binnen ClickUp met verschillende accounts kunt werken.

Als je nog steeds een tool voor videovergaderingen nodig hebt, vergeet dan niet dat ClickUp integratie biedt met Slack en Zoom, zodat je met dit platform het beste van alle werelden krijgt: videobellen, samenwerken in teams en projectmanagement in één tool.

De belangrijkste functies van Slack voor communicatie en samenwerking

Instant messaging met tekst- en spraakberichten

Betrek anderen bij gesprekken met '@'-vermeldingen

Kanalen om uw gesprekken georganiseerd te houden

Slack Connect om te communiceren met personen buiten uw organisatie

Privé kanalen om de toegang tot gevoelige of vertrouwelijke gesprekken te beperken

Schermopname en delen van video

Huddles voor live video- of audiogesprekken met delen van schermen en verzenden van bestanden

Communicatie en samenwerking in Slack

Slack is een hub voor samenwerking die meerdere functies biedt voor real-time interacties tussen teams en externe partners, zoals:

Kanalen

Huddles

Clips

Berichten

Slack verbinden

De grootste troef van Slack is de functie Channels, die orde en duidelijkheid brengt in projecten en teams en teams helpt naar een gemeenschappelijk doel toe te werken.

Kanalen is een speciale ruimte om je gesprekken te organiseren, ongeacht je functie, locatie of tijdzone:

via slap_ Door voor alles een eigen kanaal te maken, kunnen deelnemers zich concentreren op productiviteit en snel toegang krijgen tot nuttige informatie. Slack biedt twee standaard kanalen - #algemeen en # willekeurig - maar je kunt je eigen kanaal maken en al je belangrijke berichten op één plaats bewaren.

Vervolgens hebben we Slack Connect, een uitstekende functie voor verbindingen met externe belanghebbenden, zoals partners, verkopers, klanten, enz.

In plaats van eindeloos e-mails te sturen en geen reacties te krijgen, kun je nu eenvoudig samenwerken met externe organisaties zonder bang te hoeven zijn voor gegevensverlies. Of je nu tijdgevoelige bestanden wilt verzenden of last-minute vergaderingen wilt boeken, Slack verbindt al je tools en automatiseert je workflows.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Slack-Connect-1400x1166.png Slack verbinden /%img/

via slap_ Je kunt één-op-één berichten sturen naar mensen buiten je organisatie. Om kanalen binnen organisaties te delen, moet je echter een van de betaalde abonnementen van Slack hebben.

Slack Connect haalt je belangrijke gesprekken uit silo's van e-mail threads om de coördinatie met externe belanghebbenden te versnellen. Je kunt eenvoudig vergaderingen plannen, documenten delen en routinetaken vereenvoudigen met apps.

Een andere functie die het vermelden waard is, is de Messaging functie van Slack, die het team helpt te communiceren via spraak, video, enz. met context. Managers die één-op-één interacties met het team willen stimuleren en routinematig met hen in contact willen komen, kunnen Slack Messaging gebruiken, waarmee ze privékanalen kunnen instellen en rechtstreekse berichten kunnen sturen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Slack-incoming-messages.png Inkomende berichten binnen Slack /$$$img/

via slap_ Dankzij de mogelijkheid om één-op-één team chats te houden en Slack te integreren met belangrijke apps zoals Google Drive, Asana, enz., kunnen leden van het team belangrijke updates chatten, bespreken en actie ondernemen, zonder van tabblad te hoeven wisselen of tools te hoeven gebruiken.

Verder hebben we functies zoals Huddles waarmee je direct verbinding kunt maken met je team via audio of video en schermen kunt delen en Clips waarmee je audio- of videoclips kunt opnemen en verzenden zonder dat je persoonlijk hoeft te vergaderen.

Winnaar: _Beide tools hebben een trouwe schare fans dankzij hun functies voor samenwerking en communicatie. De functies van Slack zorgen voor naadloze communicatie, maar ClickUp heeft nog steeds de overhand. Deze alles-in-één tool voor projectmanagement biedt handige functies voor samenwerking en communicatie om productieve gesprekken binnen teams op het moment zelf te stimuleren, zoals virtuele whiteboards, mindmaps, e-mailfuncties, enzovoort, die allemaal ontbreken in Slack

ClickUp vs. Slack: AI en automatisering

Op naar de tweede ronde! We gaan nu Slack vs. ClickUp vergelijken op het vlak van AI en automatisering functies.

De belangrijkste ClickUp functies voor AI en automatisering

ClickUp Brain, de AI-assistent die is geïntegreerd in al uw werk in ClickUp 🧠

AI Knowledge Manager voor directe contextuele antwoorden over uw werk in ClickUp

AI Project Manager voor het genereren van status rapporten en updates, het samenvatten van vergaderingen aantekeningen, het identificeren van actie items om prioriteit aan te geven, het vullen van gegevens in tabellen, enz.

AI Writer for Work voor het maken van allerlei soorten tekst: scripts, stukjes code, e-mails, blogs, bijschriften voor sociale media, enz.

Spelling-, grammatica- en toonsuggesties in ClickUp

Automatiseringen om repetitieve Taken uit handen te nemen

AI en automatisering in ClickUp

ClickUp Brain heeft drie nuttige AI-gestuurde tools-AI Knowledge Manager, AI Project Manager, en AI Writer for Work. Samen helpen deze drie tools u om:

Directe en nauwkeurige antwoorden voor uw werk binnen ClickUp

Updates en statusrapporten voor taken, documenten en mensen

Toegang met één klik tot tabellen, transcripties, samenvattingen van documenten en sjablonen om uw projecten snel bij te houden

Een AI-schrijfassistent om uw schrijfwerk te perfectioneren en content met de perfecte toon te creëren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overzicht-GIF.gif Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen /%img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer te verbeteren

Zodra u ClickUp Brain hebt geïntegreerd met Docs, Taken en projecten, zal uw werk letterlijk gehalveerd worden.

Het platform biedt een ingebouwde AI schrijfassistent die u kan helpen:

Je schrijven te polijsten met de juiste toon

E-mails, artikelen, interviewvragen, stukjes code schrijven, noem maar op

Automatisch controleren op spelfouten in je documenten en Taken

Tabellen maken met rijke gegevens en inzichten voor elk onderwerp

Direct sjablonen genereren voor Taken, Documenten en Projecten

Met ClickUp Automation kunt u ook uw workflows automatiseren en kostbare tijd besparen. Voeg aangepaste Acties en Triggers toe om uw dagelijkse werk te automatiseren en de productiviteit te verhogen. U kunt ook door sjablonen in de Automatiseringsbibliotheek bladeren of integraties instellen tussen ClickUp en uw app naar keuze.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-71.gif ClickUp Automatisering /%img/

Maak een willekeurig aantal aangepaste ClickUp Automatiseringen die tijd besparen en uw dagelijkse werk gemakkelijker maken op basis van een trigger of voorwaarde

Sleutels Slack functies voor AI en automatisering

Slack AI in het Enterprise-abonnement om vragen te beantwoorden en gesprekken samen te vatten

Automatische recaps van kanalen (wordt binnenkort uitgerold over alle abonnementen)

Automatische notificaties voor acties in verbonden apps

AI en automatisering in Slack

Hoewel Slack verhoudingsgewijs beperkte functies heeft in deze categorie, nemen we deze even door.

De eerste functie waar we het over willen hebben is Slack AI.

Slack AI is een nieuwe toevoeging aan Slack en is momenteel beschikbaar in het Enterprise-abonnement. Het helpt je tijd te besparen door samenvattingen te maken van threads en recaps van kanaalgesprekken. Het helpt je ook om efficiënter te zoeken in je Slack werkruimte.

Het platform rolt momenteel een nieuwe functie uit, 'Catch Up', waar je automatische samenvattingen kunt vinden van kanalen die je wilt volgen. Bovendien kan Slack AI je specifieke vragen beantwoorden en query's binnen handbereik oplossen.

Combineer de krachten van projectmanagement en samenwerking met de ClickUp Slack integratie

Maar dat is nog niet alles. Met Slack kun je integreren met je favoriete apps en tools zoals ClickUp, Salesforce en Zoom om geautomatiseerde notificaties te krijgen. Dit is hoe het werkt:

Stap 1: Integreer je tools in Slack

Stap 2: Gebruik Slack's Workflow Builder, die automatisering biedt met 65 nieuwe connectors (apps van derden). Gebruik het om verbinding te maken met de tool van je voorkeur

Stap 3: Stel basis workflows in. Je kunt bijvoorbeeld een rij aanmaken in een Google Spreadsheets of een Taak toevoegen aan je projectmanagement tracker in ClickUp op basis van een actie in een Slack-kanaal

Als je Slack met andere werktools wilt verbinden, hebben we de volgende lijst met verbindingen opgesteld beste Slack-integraties voor jou.

Winnaar: _ClickUp Brain biedt uitgebreidere functies dan ClickUp AI, met name voor het stimuleren van teamsamenwerking en het aanpakken van routinetaken. Je kunt ClickUp Brain gebruiken om actie-items te maken, projecten te plannen, vloeiend te schrijven en een lijst met subtaken samen te stellen; de wereld ligt voor je open!

ClickUp vs. Slack: Taak- en projectmanagement

Belangrijkste ClickUp-functies voor projectmanagement en taken

Project hiërarchieën voor zichtbaarheid en efficiënte organisatie van werk

15+ aangepaste weergaven van projecten, inclusief een spreadsheetfunctie

Eindeloos aanpasbaar met aangepaste velden, aangepaste statussen en prioriteiten

Realtime en aanpasbare dashboards met 50+ widgets om projecten en taken bij te houden

Universele zoekfunctie om snel alle informatie in het platform te vinden

Inheemse tijdsregistratie voor projecten om tijd bij te houden, tijdsinschattingen in te stellen en rapporten weer te geven

1000+ sjablonen om snel aan de slag te gaan voor elk project

Handige extensie voor Chrome om snel aantekeningen te maken, tijd bij te houden, enz.

Integratie met 1000+ apps voor verbeterde samenwerking en projectmanagement

Taken- en projectmanagement in ClickUp-taak

Duik in de aanpasbare ClickUp 3.0 lijstweergave voor de voortgangsstatussen van uw takenlijst

ClickUp-taak- en projectmanagement functies zijn ingebouwd in het platform. Gebruik 15+ aanpasbare weergaven om complexe workflows, taken, projecten, doelen, chatten en meer te beheren en het projectmanagementproces te versnellen:

Je kunt taken toewijzen en bijhouden met aangepaste velden, aangepaste statussen, prioriteiten en afhankelijkheid bijhouden. De ingebouwde tijdregistratie app helpt ook bij het bijhouden van en rapporteren over de tijd die taken en projecten in beslag nemen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Universele zoekfunctie vereenvoudigd /%img/

ClickUp Universal Search stelt gebruikers in staat om snel Taken, Documenten, bestanden, gebruikers, chatten en Dashboards te vinden in de gehele werkruimte en zelfs in andere aangesloten apps ClickUp's universele zoekfunctie functie brengt binnen enkele seconden alle informatie over uw projecten aan het licht die u nodig hebt. U kunt aangepaste zoekcommando's toevoegen, zoals snelkoppelingen naar koppelingen, tekst opslaan voor later en meer om in een oogwenk gepersonaliseerde en relevante zoekresultaten te krijgen.

Aanpasbare ClickUp Dashboards met de door u gekozen widgets kunt u de voortgang van alle Taken in realtime volgen. U kunt kiezen uit meer dan 50 widgets om uw dashboards precies zo in te stellen als u wilt.

Met integraties in 1000+ apps, waaronder veel van je favorieten, helpt ClickUp de cognitieve belasting door het voortdurend wisselen van scherm te verminderen. Bovendien kunt u met de extensie Chrome overal in de browser aantekeningen maken, tijd bijhouden, enz.

de functie voor tijdsregistratie van projecten in ClickUp biedt een Chrome-extensie_

Voor managers die snel willen werken, ClickUp's sjabloonbibliotheek heeft 1000+ sjablonen voor verschillende rollen en use cases zoals Financiën, Engineering, Projectmanagement, Ontwerp, Personeelszaken, Marketing en meer.

Sleutels Slack functies voor projectmanagement en taken

Slack Search om gefilterde resultaten te vinden in kanalen en berichten

Slack Canvas voor het maken van rijke documenten met bestanden, video's, afbeeldingen, enz. en bewerking samen met collega's

Workflow Builder om eenvoudige dagelijkse en repetitieve taken te automatiseren

Integraties met meer dan 60 apps voor betere samenwerking en werkbeheer

Taken en projectmanagement in Slack

De functies van ClickUp-taak- en projectmanagement in Slack zijn niet zo robuust als die van ClickUp, maar Slack biedt een handvol handige functies zoals delen van bestanden, zoeken, Canvas en workflow builders.

Laten we eens kijken naar elke functie in meer detail, te beginnen met het delen van bestanden voor foto's, video's, documenten, enz. Slack biedt collaboratief delen van bestanden en documenten om je te helpen je bestanden en gesprekken binnen Slack te organiseren. Gebruik Kanalen om bestanden te delen met de juiste mensen op het juiste moment.

Laten we vervolgens kijken naar Slack Search voor gefilterde resultaten. Het unieke aan deze functie is dat je een doorzoekbaar archief kunt maken van al je gesprekken en beslissingen. Om je zoekopdracht te verfijnen, voeg je indien nodig modifiers toe (lees: aanhalingstekens toevoegen binnen een zin, een streepje toevoegen voor een specifiek woord, enz.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-99.png Slack-kanaal en DM's /$$$img/

via Slack

Teams die kennis willen delen, kunnen hun voordeel doen met Slack Canvas. Met deze tool kun je informatie organiseren, samenwerken, cureren en delen binnen je Slack werkruimte.

Je kunt rijke documenten maken en je eigen content samenstellen. Je kunt je canvas ook insluiten met bestanden, afbeeldingen, video's en meer, content intuïtief opmaken, teamgenoten direct vermelden en gesprekken onderweg delen.

Aan de kant van de manager kan leiderschap samen met belanghebbenden bewerkingen uitvoeren in comments en threads zonder Slack te verlaten! Dus als je wilt samenwerken met sleutel leden en belangrijke informatie wilt verspreiden, dan is Canvas de tool voor jou.

We hebben Slacks Workflow Builder kort vermeld in het vorige hoofdstuk. Met de drag-and-drop eenvoud van Workflow Builder kan je team aangepaste workflows toevoegen aan het Canvas, zodat iedereen ze met meer context kan gebruiken. Er is geen code nodig! Verbind je favoriete tools met één klik en laat de Workflow Builder het overnemen.

de Workflow Builder is een betaalde functie die is inbegrepen bij de abonnementen op Slack Pro, Business+ en Enterprise

In tegenstelling tot ClickUp, biedt Slack geen functies voor het bijhouden van taken of visualisatie._

Winnaar: ClickUp is hier de duidelijke winnaar omdat je geen externe apps hoeft te integreren om je taken en projecten te voltooien.

ClickUp vs. Slack: Abonnementen

Laten we eens kijken hoe ClickUp en Slack zich verhouden tot de functies die ze bieden voor elk niveau van hun prijsabonnementen:

ClickUp Slack Free Forever functies:**Onbeperkt aantal taken5 ruimtes100 mappenOnbeperkt aantal aangepaste weergaven100 MB bestandsopslag3 whiteboards Meerdere weergaven zoals Lijst, Board, Kalender, etc.50+ native integratiesTijdregistratieTwee-factor authenticatieOpmerken toewijzenSlimme meldingen24/7 ondersteuning Free functies:90 dagen berichtgeschiedenis10 app integraties of gepubliceerde workflows1:1 audio- en videovergaderingen1:1 berichten met mensen buiten uw organisatieCreëer en werk samen aan documenten in kanalen en DM's alleen1 werkruimteBericht- en bestandstoegang: 90 dagen toegangIntegraties en andere apps: 10 Onbeperkte functies:Onbeperkte opslagruimte, integraties en dashboardsGasten met machtigingenOnbeperkte ganttgrafieken en aangepaste veldenKolomberekeningenE-mail in ClickUpTeams (gebruikersgroepen)Native Time TrackingGoals & portfolio'sFormulierenweergaveBronnenbeheerAgile ReportingAI-compatibel24/7 ondersteuningLive chatPro functies:**Onbeperkte berichtgeschiedenisOnbeperkte app-integraties en workflowsGroep audio- en videovergaderingenGroepsberichten met mensen buiten uw organisatieOveral1 werkruimte creëren en samenwerken aan documenten Business functies:**Onbeperkt aantal teamsAangepast exporterenGeavanceerd delen in het openbaar, automatisering en geavanceerde dashboardfunctiesGeavanceerde tijdregistratieGranulaire tijdschattingenTijdregistratieWerklastbeheerTijdlijnen & MindmapsGoalmappenAI compatibelWebhooks, e-mail, SMS, integratiesGoogle Single Sign-OnSMS voor authenticatie met twee factoren24/7 ondersteuningLive chat Business+ functies:Ongelimiteerde berichtgeschiedenisOngelimiteerde app integraties en workflowsGroep audio- en videovergaderingenGroep berichten met mensen buiten uw organisatieCreëer en werk samen aan documenten overal1 werkruimte99.99% gegarandeerde uptimeUser provisioning en de-provisioningSAML-gebaseerde single sign-onData-export voor alle berichten Functies van Enterprise:White LabelingMachtigingsinstellingen + delenConditional Logic in FormsEnterprise APIUnlimited Custom RolesTeam Sharing for SpacesUniversal SearchDefault Personal ViewsMSA & HIPAA AvailableSingle Sign-On (SSO)SCIM provisioningCustom Capacity in WorkloadLive Onboarding TrainingCustomer Success ManagerToegang tot Managed ServicesUS, EU & APAC Data ResidencyAI CompatibleForm: Branding & AanpassingAantekening: ClickUp Brain add-on kan worden toegevoegd aan elk betaald abonnement voor $5 per lid per maand Enterprise Rooster:Onbeperkte berichtgeschiedenisOnbeperkte app-integraties en workflowsGroep audio- en videovergaderingenGroep berichten met mensen buiten uw organisatieOveral documenten maken en eraan samenwerkenOnbeperkte werkruimten99.99% gegarandeerde uptimeUser provisioning en de-provisioningOndersteunt meerdere SAML configuratiesData-export voor alle berichtenOndersteuning voor data loss prevention, e-discovery, en offline back-up providersHIPAA-compliant samenwerking in berichten en bestandenIngebouwde personeelsdirectory Aantekening: Slack AI add-on beschikbaar

Winnaar: _ClickUp biedt meer geavanceerde functies dan Slack in alle abonnementen

Gerelateerde vergelijkingen

Hieronder hebben we Slack vergeleken met een paar andere populaire tools die mensen gebruiken om efficiënter te werken. Laten we eens kijken hoe Slack zich tot elk van deze tools verhoudt:

Slack vs Asana : Als je real-time communicatie met het team wilt stimuleren, inclusief het voeren van spraak- en videogesprekken, dan is Slack een betere keuze. Asana is een tool voor projectmanagement die kan worden geïntegreerd met Slack

Slack vs Mattermost :Mattermost is een open-source samenwerkingsplatform dat nuttig is voor technische en operationele teams die op zoek zijn naar robuuste functies voor privacy en veiligheid. Slack daarentegen stelt commerciële organisaties van elke grootte en schaal in staat om werk te organiseren, te chatten, bestanden te delen, enzovoort

Slack vs Monday : Slack is een alles-in-één communicatieplatform dat eenvoudige en handige functies biedt zoals direct chatten, gedeelde kanalen, live audio- of videogesprekken, enz. Ter vergelijking, Monday is een tool voor projectmanagement waarmee je zakelijke workflows kunt beheren en stroomlijnen. In vergelijking daarmee is Monday een projectbeheertool waarmee je zakelijke workflows kunt beheren en stroomlijnen. Monday neigt meer naar Taakbeheer dan naar samenwerking alleen

Slack vs E-mail : Slack is meer een instant messaging app omdat het real-time discussies mogelijk maakt, terwijl e-mail meer asynchroon is en het meest geschikt is voor het bespreken van ideeën die meer diepgang nodig hebben en niet dringend zijn

Slack vs Microsoft Teams : Zowel Slack als Microsoft Teams zijn vergelijkbaar in gebruikersinterface, functies en bruikbaarheid. Als je alle werkgerelateerde gesprekken op één plaats wilt vinden, dan doen 'teams' in Microsoft Teams of 'kanalen' in Slack dat heel goed

Slack vs Google chatten : Het gebruik van Google Chat is zinvol als je al op Google Werkruimte zit. Google Chat, voorheen bekend als Hangouts, is een veilige communicatietool voor teams. Leden van het team kunnen bestanden delen, chatten en elkaar oproepen in Google Meet. Ook Slack brengt mensen, tools en informatie op één plek en stelt je in staat om de app op de computer, mobiel of browser te gebruiken - de keuze is aan jou

ClickUp vs. Slack op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te zien wat de voorkeur heeft: Slack vs. ClickUp. Als je zoekt naar ClickUp vs. Slack op Reddit de meeste gebruikers zijn het erover eens dat ze ClickUp voor bijna alles gebruiken: CRM, formulieren, chatten of tijdsregistratie:

Ik gebruik ClickUp (vooral met aangepaste velden en weergaven) voor bijna alles. In plaats van Slack gebruik ik gespreksweergaven (chatkanalen) in ClickUp. In plaats van een apart CRM gebruik ik aangepaste velden zoals "dealwaarde" in ClickUp. Hoewel ClickUp elke invoer in een lijst of prikbord een taak noemt, kan het ook een contactpersoon, een websiteartikel, een marketingcampagne of een project zijn. Op die manier hoef je niet voor meerdere tools te betalen en kun je alle belangrijke informatie op één plek vinden._

Andere gebruikers van Reddit tonen aan dat Slack een geweldige instant messaging tool is:

Slack lijkt op het eerste gezicht misschien gewoon een messaging tool, maar het is eigenlijk een krachtig platform voor het stroomlijnen van communicatie en projectmanagement in elke zakelijke omgeving.

Welke tool voor teamsamenwerking is oppermachtig: ClickUp of Slack?

De stemmen zijn binnen en we hebben een winnaar!

In de ultieme confrontatie tussen ClickUp en Slack is ClickUp een betere tool voor projectmanagement en communicatie op de werkplek .

Maar kan ClickUp Slack vervangen? Wij denken van wel! Toegegeven, Slack heeft naam gemaakt in de instant messaging categorie. Het is echter verre van perfect. Wat het goedmaakt in realtime communicatie, mist het in projectmanagement en projectmanagement. Het is ook duurder, en er zijn meerdere waardige Slack alternatieven voor moeiteloze communicatie.

Aan de andere kant maakt ClickUp elk gebied goed waar Slack tekortschiet: AI-gestuurde automatisering van de werkstroom en het aanmaken van content, functies voor samenwerking, sjablonen voor projectmanagement, rapportage en inzichten, en integratiemogelijkheden, om er maar een paar te noemen!

In tegenstelling tot andere tools voor teamcommunicatie zit ClickUp boordevol robuuste functies voor projectmanagement, uitgebreide extensies en naadloze integratiemogelijkheden. Het belangrijkste is dat ClickUp met één klik Slack-integratie biedt, die u kunt gebruiken met het ClickUp projectmanagementplatform met meer functies.

Al deze mogelijkheden komen samen in ClickUp om het werk van teams te verbeteren. Bovendien helpen ze bij het creëren van een gevoel van een gedeeld doel en diepere verbindingen - must-haves in de hedendaagse digitaal verbonden bedrijfsomgeving.

Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven. Neem een demo van de krachtige functies die we in dit artikel hebben besproken. Begin met u vandaag nog in te schrijven voor ClickUp.