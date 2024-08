Effectieve strategieën voor samenwerken in teams

Teams zijn altijd op zoek naar een voorsprong op het gebied van productiviteit. De manier waarop we werken verandert voortdurend en daarmee ook de tools die we gebruiken om werk Klaar te krijgen.

Het doel van samenwerken werkbeheer software is om teams te helpen efficiënter samen te werken, wat logisch is.

Wie wil er nu niet meer doen in minder tijd? Bij correct gebruik helpen deze tools teams om het beste te maken van de middelen waarmee ze werken om projecten succesvol af te ronden.

Deze gids gaat dieper in op hoe dat eigenlijk allemaal gebeurt.

Wat is Collaborative Work Management?

Collaborative work management is het proces van het plannen, bijhouden en uitvoeren van taken door een team van individuen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Gelukkig zijn er tools voor gezamenlijk werkbeheer om het plannen van taken gemakkelijker te maken, hoewel ze niet allemaal een combinatie van functies bieden die werkt voor elke samenwerkingsbehoefte.

Elke samenwerkingstool dat zijn waarde waard is, biedt een gemeenschappelijke set functies die het mogelijk maken om gecoördineerd teamwerk zoals:

Taken toewijzen

Bijhouden en bijhouden van voortgang

Bestanden delen

Berichten versturen naar

Plannen

Nog te doen lijsten maken

Houd alle verzoeken van werknemers op afstand bij en organiseer ze met ClickUp's Team Request Kanban-bord sjabloon

Als het erop aankomt, is de beste collaborative work management software helpt projectmanagers processen te vereenvoudigen en een uitgebreide set intuïtieve tools te integreren.

Laten we het eens hebben over de voordelen van het werken met de juiste tools voor gezamenlijk werkbeheer.

Verbetert projectmanagement

Denk eens aan een project waarbij een team aan meerdere Taken tegelijk moet werken. Zonder software voor gezamenlijk werkbeheer is het makkelijk dat dingen verloren gaan in de communicatie of dat leden van het team niet weten waar anderen aan werken.

Met de juiste tools blijft iedereen op de hoogte en kunnen ze hun voortgang waar nodig bijwerken, waardoor het voor managers makkelijker wordt om de voortgang van het project bij te houden en waar nodig aanpassingen te doen.

Maakt locatieonafhankelijkheid mogelijk

Samenwerktools en software geven teamleden de mogelijkheid om altijd en overal te werken. Async of live samenwerken mogelijk maken leidt tot een flexibeler werkschema voor de leden van het team.

De voortgang wordt bewaakt en problemen worden snel geïdentificeerd. Wijzigingen worden in realtime doorgevoerd zodat iedereen op schema blijft met één bron van waarheid.

functies voor chatten . Teams kunnen updates in realtime delen en hun chatgeschiedenis rond kritieke projectbeslissingen centraliseren.

Lagere projectkosten

Geld besparen is een grote!

Als teams efficiënter samenwerken, resulteert dat in lagere projectkosten omdat de middelen beter worden beheerd. Hoe meer waarde een team uit zijn middelen haalt, hoe meer iedereen wint.

Verhoogt de productiviteit door vergaderingen te houden over deadlines

Wanneer leden van een team effectief samenwerken krijgen ze meer werk Klaar in minder tijd. Dit leidt tot een hogere productiviteit voor het team als geheel. Deadlines zijn ook gemakkelijker te halen omdat een gecentraliseerde tool voor werkbeheer miscommunicatie of ongelukjes zoals zoekgeraakte documenten, die teams alleen maar vertragen, elimineert.

Gebruik de weergave Gantt Grafiek in ClickUp om taken in te plannen de voortgang van projecten bijhouden, deadlines beheren en knelpunten oplossen.

Betere besluitvorming

Betere besluitvorming is een must in een snelle wereld. Wanneer leden van een team samenwerken met veel zichtbaarheid in hun reguliere beheertools, maken ze tijd vrij om betere beslissingen te nemen.

En zoals we allemaal weten, leiden betere beslissingen tot betere resultaten... en dus tot een beter resultaat.

Live samenwerking

Met een productiviteitsplatform gebruiken teams live ClickUp samenwerkingsdetectie die verder gaat dan een losstaand Google-document. Zo kun je bijvoorbeeld elkaars werk in realtime bewerken en becommentariëren en zien wat het andere lid van het team toevoegt.

ClickUp maakt het gemakkelijk om dat binnen uw werkruimte te doen. Geen externe documenttools zijn nodig!

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiënter werken

Voorbeelden van gezamenlijk werkbeheer

Nu je de voordelen kent van effectief samenwerkend management, laten we eens kijken naar voorbeelden uit de praktijk van hoe teams gebruik maken van samenwerkingstools om hun werk te beheren.

Teams voor het aanmaken van content

Voor teams die content aanmaken is het cruciaal om een centrale hub te hebben waar alle leden van het team efficiënt aan projecten kunnen samenwerken. Met behulp van tools voor gezamenlijk werkbeheer zoals ClickUp kunnen teams in realtime abonnementen maken, taken toewijzen en de voortgang bijhouden.

Externe of verspreide Teams

Afgelegen of verspreide teams hebben een manier nodig om verbonden te blijven en hun werk effectief te beheren zonder op dezelfde fysieke locatie te zijn. Tools voor gezamenlijk werkbeheer bieden realtime communicatiefuncties, functies voor het bijhouden van taken en het delen van bestanden die het voor teams op afstand makkelijker maken om verbonden en productief te blijven.

Teams voor gebeurtenisplanning

De planning van gebeurtenissen vereist coördinatie en samenwerking van meerdere leden van het team. Met tools voor gezamenlijk werkbeheer kunnen evenementplanners taken maken, deze toewijzen aan teamleden en de voortgang bijhouden om ervoor te zorgen dat alles op schema ligt voor het evenement.

Marketing Teams

Marketingteams moeten naadloos samenwerken om campagnes te maken en uit te voeren. Tools voor gezamenlijk werkbeheer bieden functies zoals gedeelde kalenders, tijdlijn voor projecten s en taaktoewijzingen die marketingteams helpen georganiseerd en op koers te blijven met hun campagnes.

Het kiezen van een samenwerkingstool is een lastige bestelling als er veel zijn om uit te kiezen.

Maar een grote bestelling betekent niet per se een onmogelijke bestelling. Het helpt om te beginnen met het in kaart brengen van de specifieke kenmerken van je team. Aan de hand van de behoeften van je team en de doelen van het project als criteria om kruisverwijzingen aan te brengen is een manier om ervoor te zorgen dat je alles krijgt wat je nodig hebt in een oplossing voor gezamenlijk werkbeheer. Denk aan:

De grootte en Werkstromen van je team : Net zoals je niet wilt betalen voor een tool met functies die je team van twee personen misschien nooit zal gebruiken, wil je ook geen tool in gebruik nemen die de mogelijkheden van een groeiend team beperkt

en : Net zoals je niet wilt betalen voor een tool met functies die je team van twee personen misschien nooit zal gebruiken, wil je ook geen tool in gebruik nemen die de mogelijkheden van een groeiend team beperkt Uw budget : Hoe complexer uw projectmanagement behoeften zijn, hoe meer u zult moeten betalen voor premium functies

: Hoe complexer uw projectmanagement behoeften zijn, hoe meer u zult moeten betalen voor premium functies Uw toekomstige behoeften: Het is belangrijk om een tool te kiezen die nu aan de behoeften van je team voldoet. Maar waar gaat je team naartoe en welke tools heeft het nodig als het daar eenmaal is?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboard gif Verbinding maken tussen werkstroom en gelijktijdig werken met je team /%img/

Sleep vormen naar uw canvas, verbind uw workflows en werk tegelijkertijd met uw team in ClickUp Whiteboard

Terwijl u verder duikt in het eigenlijke doorlichtingsproces, zijn hier een paar algemene vragen om door te nemen:

Als u het niet zeker weet, bekijk dan hoe uw team momenteel Nog te doen krijgt. Zijn er bestaande samenwerkingstools die veel doen op het gebied van projectmanagement en die u niet wilt vervangen? Moeten uw oplossingen voor samenwerking bij het beheren van werk speciale software voor videoconferenties integreren?

Kijk dan op_ ClickUp's beste integraties !

Is er een trainingscurve?

Sommige samenwerkingstools zijn gemaakt voor kleinere teams en zijn eenvoudiger te gebruiken, terwijl andere complexer zijn en enige tijd vergen om uw team te leren. Houd rekening met de leercurve en de tijdsbesteding die nodig is om uw teams op de juiste manier op te starten.

Hoe is de klantenservice?

Klantenservice is gemakkelijk over het hoofd te zien, maar toch een cruciaal onderdeel van het doorlichtingsproces. U wilt gemakkelijk iemand kunnen bereiken als u vragen hebt, tegen problemen aanloopt of technische hulp nodig hebt. Sommige softwaretools gaan zelfs zo ver dat ze persoonlijke sessies aanbieden voor grote teams.

Wat is de beste tool voor gezamenlijk werkbeheer?

ClickUp is om vele redenen de beste tool voor gezamenlijk werkbeheer voor starters, ondernemingen en alles daar tussenin. Hier volgt een kort overzicht van krachtige tools en functies voor het beheren van gezamenlijk werk in ClickUp:

Bekijk werk op uw eigen manier met 10+ weergaven van projecten

Individuele bijdragers die aan taken werken als onderdeel van een groter team kunnen weergaven maken om in het aan hen toegewezen werk te duiken. De populairste weergaven zijn onder andere:

Lijstweergave : Organiseer uw taken in een lijst door te sorteren, filteren, groeperen en kolommen aan te passen

: Organiseer uw taken in een lijst door te sorteren, filteren, groeperen en kolommen aan te passen Board weergave : Taken eenvoudig slepen en neerzetten tussen verschillende kolommen (vergelijkbaar met een Kanban-bord )

: Taken eenvoudig slepen en neerzetten tussen verschillende kolommen (vergelijkbaar met een Kanban-bord ) Kalender weergave: Abonneer, plan en beheer uw taken en middelen in een kalender format

Maak en pas elke ClickUp weergave aan om de informatie te zien die u nodig hebt

Werk functieoverschrijdend met taken en relaties

Taken zijn de fundamentele bouwstenen van ClickUp. U kunt taken toewijzen aan meerdere teamleden, bestanden bijhouden, statussen instellen en opmerkingen toevoegen om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang. Binnen een taak kunt u deze acties uitvoeren voor naadloze samenwerking op de werkplek :

Activiteitsweergave inclusief wijzigingen in deadlines, aangepaste velden en alle gesprekken

Effectief communiceren met /Slash commando's en sneltoetsen

Taken en documenten vermelden om naar te verwijzen in je werkruimte (niet beschikbaar in veel reguliere beheertools)

Een vergadering met Zoom starten vanuit een ClickUp-taak

De samenwerkingssoftware van ClickUp gebruikt een functie voor afhankelijkheid van taken, zodat u gemakkelijk kunt zien welke taken afhankelijk zijn van andere taken en op basis daarvan een abonnement kunt nemen. Dit is handig wanneer u een tijdlijn voor een project probeert te maken of wanneer u mogelijke knelpunten probeert te identificeren.

Afhankelijkheid opnieuw plannen om de impact van wijzigingen in deadlines op taken in de weergave ClickUp-taak in ClickUp te visualiseren

Hulpbronnen effectief verdelen met visualisatie per dag

Tijdens het maken van collaboratieve werkstromen, middelenbeheer functies mogen niet over het hoofd worden gezien. Ze stellen projectmanagers in staat om naar het gebruik van resources te kijken - of dat nu mensen, geld of tijd is - en geven teams bruikbaar inzicht in wat er nodig is om een project over de finish te krijgen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif tools voor gezamenlijk werkbeheer /$$$img/

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om middelen opnieuw toe te wijzen

Brengt Teams samen met gezamenlijk werkbeheer

Met de opkomst van werk op afstand en alle snelle veranderingen op de werkplek hebben teams een betrouwbare manier nodig om met elkaar in verbinding te blijven, op één lijn te blijven en productiviteit te behouden.

Samenwerkingstools vertragen of stimuleren de productiviteit van teams, dus als je op zoek bent naar één platform om je teams op één lijn te brengen, dan is dit de oplossing voor jou, clickUp gratis proberen en stop met schakelen tussen meerdere apps en meerdere tools om uw werk Klaar te krijgen.