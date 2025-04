ClickUp vs. Teams: Welke samenwerkingstool is geschikt voor u?

Rond een vergadertafel zitten lijkt een verre herinnering. Virtuele brainstormsessies en online vergaderingen zijn de norm.

Maar zijn ze altijd zo productief als je zou willen? 68% van de werknemers beschouwt inefficiënte vergaderingen in teams als hun grootste dooddoener op het gebied van productiviteit.

Een omgeving waarin wordt samengewerkt kan productiviteit aanzienlijk verbeteren door minder tijd te verspillen tijdens vergaderingen of anderszins.

De juiste digitale samenwerkingstool kan u helpen daar sneller te komen door middel van goed Taakbeheer of gestroomlijnde communicatie.

Overweeg de relatieve voordelen van ClickUp vs Microsoft Teams. Het zijn sterke opties om teams verbonden, georganiseerd en efficiënt te houden. Welke is het meest geschikt voor jouw team?

Lees verder om de perfecte match te vinden!

Wat is ClickUp? ClickUp is niet zomaar een samenwerkingstool. Het is ontworpen als een echte alles-in-één werkruimte waar uw taken en gesprekken samenkomen. Het staat bekend om zijn krachtige functies voor projectmanagement en heeft de belangrijkste mogelijkheden die u van een eersteklas tool voor projectmanagement mag verwachten.

Gebruik ClickUp Kanban Boards voor een duidelijke weergave van al uw taken op hoog niveau

Van opnemen en uw scherm delen tot het co-creëren en bewerken van documenten met je team, kan deze software je discussiedraden en taken in één hand beheren in hetzelfde venster. Het resultaat? Minder app overbelasting zodat je team meer kan doen zonder de hele dag tussen tools te moeten springen.

Functies zoals aangepaste velden, aangepaste weergaven, sjablonen en afhankelijkheid van taken zorgen ervoor dat projecten soepel verlopen, terwijl @mentions, toegewezen opmerkingen en contextuele threads in chatten ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft. Of u nu een startup bent of een onderneming, ClickUp past zich aan de stijl van uw team aan en verandert de manier waarop u dingen Klaar krijgt.

Functies van ClickUp

Laten we eens kijken naar enkele functies van ClickUp voor samenwerking.

Functie #1: Async video's opnemen met ClickUp Clips

Stel dat u een cruciale vergadering hebt gemist. Hoe wilt u die inhalen? Onsamenhangende threads van e-mails doornemen om te proberen te achterhalen wat er is gebeurd, of gewoon een opgenomen samenvatting bekijken van de vergadering die uw collega met u deelde? De keuze is duidelijk, en dat is wat ClickUp clips zijn voor.

Video's opnemen en delen in Taken of chats met ClickUp Clips Een geweldig communicatiehulpmiddel voor werk op afstand clickUp Clips combineren schermopname en videoberichten met Taakbeheer, training of video-uitleg. U kunt ze gebruiken om eenvoudig zelfstudies te maken, visuele feedback te geven of complexe processen uit te leggen. U kunt ook delen van het transcript van de video direct omzetten in ClickUp-taak .

Voeg overal feedback en commentaar toe aan uw ClickUp Clips met één enkele klik

ClickUp organiseert en bewaart al uw video's netjes in de Clips Hub, zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden. U kunt ze ook op verschillende manieren delen, bijvoorbeeld door ze direct in ClickUp-taak in te sluiten, als link te versturen of de video's te downloaden.

Functie #2: Coördineer uw wekelijkse vergaderingen met gedeelde kalenders

Wil je het beheer van vergaderingen rechtstreeks in je werkruimte integreren? Gebruik ClickUp Vergaderingen !

Een van de beste functies is hoe het vergaderingen verbindt met daadwerkelijke resultaten. Je kunt vergaderingen plannen, gedetailleerde aantekeningen maken, agenda's opstellen en discussiepunten omzetten in taken - alles op één plek. Belangrijke beslissingen en actie items zullen niet in de war raken.

Je kunt aantekeningen en actie-items ook meenemen naar de volgende vergadering, zodat je een duidelijk overzicht hebt van wat er is besproken en besloten. Dit helpt u bij het bijhouden van de voortgang van projecten, het opvolgen van openstaande items en het afleggen van verantwoording - alles in een gebruiksvriendelijke interface.

tip: Start en woon Zoom-vergaderingen rechtstreeks bij vanuit uw Taken of chats in ClickUp met ClickUp's Zoom integratie

. Overgang van Taakgesprekken naar videogesprekken zonder ClickUp te verlaten!

Vraag ClickUp Brain om uw Clips automatisch te transcriberen en krijg toegang tot de sleutel hoogtepunten

De functie voor automatische transcriptie zet uw video content actief om in doorzoekbare kennis. Dit maakt het gemakkelijk om door video's te scannen, naar specifieke tijdstippen te springen en specifieke discussies, beslissingen of uitleg eruit te halen zonder de hele opname te bekijken.

De AI-tool kan ook aantekeningen voor vergaderingen automatisch genereren en agenda's, plus samenvatten vergaderingen in seconden.

Laat ClickUp Brain opzoeken wat u nodig hebt in plaats van het zelf te doen

Leden van het team kunnen zelfs vragen stellen over een video en ClickUp Brain kamt de transcripties uit om relevante antwoorden te geven.

Bovendien genereert deze tool automatisch actie-items en subtaken tijdens de discussies. Dus tegen de tijd dat uw vergadering eindigt, zijn alle sleutelbeslissingen en verantwoordelijkheden vastgelegd en klaar voor follow-up.

Op deze manier neemt je productiviteit toe en verlies je nooit waardevolle inzichten uit het oog.

Bonus functie: Een stap verder gaan met chatten en whiteboards

Wat als je onmiddellijk iets moet bespreken met je teamleden? Ga dan naar ClickUp chatten . Het brengt al uw één-op-één en team gesprekken, opmerkingen, updates en projectactiviteiten samen op één plek, zodat u naadloos kunt overschakelen van gesprek naar actie zonder van app te hoeven wisselen.

via Microsoft Teams

Het wordt geleverd met alles wat je nodig hebt voor een productieve vergadering: live ondertiteling, deeloptie, scherm delen en ruisonderdrukking om achtergrondgeluiden weg te filteren. Breakout Rooms maken discussies in kleinere groepen mogelijk, terwijl aanpasbare achtergronden en de Together Mode voor een natuurlijker gevoel zorgen.

Tijdens zeer aangepaste vergaderingen hebben gebruikers echter te maken gehad met trage laadtijden zonder een verbinding met hoge bandbreedte. Het is dus altijd een goed idee om je browser regelmatig te updaten voor de beste prestaties.

via Microsoft Teams

Teams ondersteunt webinars met maximaal 1.000 interactieve deelnemers en 20.000 deelnemers die alleen de weergave bijwonen en biedt registratie, hostbesturing, live reacties, bijhouden van aanwezigheid en analyses.

Je kunt externe partners uitnodigen via gasttoegang en Teams Connect, ze toevoegen aan kanalen en veilig bestanden delen met de robuuste cyberveiligheid van Microsoft.

Functie #2: Instellen van gesprekskanalen en toegang tot bestanden rechtstreeks vanuit de Microsoft suite

Teams is een expert in het bijhouden van team communicatie op één plek.

Je kunt speciale kanalen instellen voor verschillende projecten of onderwerpen, waardoor je minder rommelige berichten hebt en gerichte gesprekken kunt voeren.

via Microsoft Teams

Het algemene kanaal is de belangrijkste hub voor team-brede updates _(_Dag-dag bedrijfsbrede e-mails!), terwijl je je met aangepaste kanalen kunt richten op meer gerichte discussies.

Heb je iemands input nodig? Vermeld @ om hem of haar bij het gesprek te betrekken. Zo blijft iedereen op de hoogte.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-548-1400x826.png Stel gesprekskanalen in en krijg rechtstreeks toegang tot bestanden vanuit de Microsoft-suite /%img/

via Microsoft Teams

Een ander groot pluspunt is de nauwe integratie van Teams met de documenttools van Microsoft 365. Met de app kun je bestanden en opnames rechtstreeks vanuit SharePoint en OneDrive openen, delen en bewerken, zodat je niet tussen verschillende platforms hoeft te schakelen.

Teams wordt aangestuurd door Microsoft Copilot en biedt een bereik aan AI-tools en bots die ontworpen zijn om vervelende Taken voor je af te handelen.

via Microsoft Teams

Een van de handigste AI-tools is de Recap. Deze tool bevindt zich onder het tabblad Recap in je Teams kalender en chatten en kan automatisch genereren:

Samenvattingen van vergaderingen en sleutelpunten

Gepersonaliseerde hoogtepunten voor elke deelnemer

Gemakkelijke toegang tot opnames en transcripties

Agenda's van vergaderingen en aantekeningen

via Microsoft Teams

De chat-interface biedt mogelijkheden voor rich text format, bestandsoverdracht, code snippets en @mentions om de aandacht van de juiste mensen te krijgen, zodat teams op dezelfde pagina kunnen blijven, zelfs van een afstand.

via Microsoft Teams

Als je een grotere ruimte nodig hebt om je ideeën te bespreken, kun je de specifieke whiteboards voor vergaderingen gebruiken om te tekenen, schrijven en aantekeningen te maken op een gedeeld canvas, waardoor het gevoel van een persoonlijke brainstormsessie wordt nagebootst.

Het whiteboard kan worden opgeslagen en opnieuw worden bekeken, zodat teams in toekomstige vergaderingen verder kunnen gaan waar ze gebleven waren.

Prijzen Microsoft Teams

Startpagina's

Microsoft Teams: Gratis

Gratis Microsoft 365 Personal: $6,99/maand

$6,99/maand Microsoft 365 Familie: $9,99/maand

Business-abonnementen

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

ClickUp vs. Teams: Vergeleken functies

Voordat we verder gaan met de details, volgt hier een kort overzicht van de functies van beide platforms.

Feature ClickUp Microsoft Teams Eén-op-één en groepsgesprekken via video en audio Ja Ja Grootschalige webinars Nee Ja, staat tot 1.000 interactieve en 20.000 leden toe die alleen weergave hebben Delen van schermen Ja Ja, de Clip Hub slaat bestanden automatisch op en organiseert ze. Ja, opgenomen vergaderingen worden opgeslagen in OneDrive Ja, opgenomen vergaderingen worden opgeslagen in OneDrive Groepen, kanalen en threads Ja, alle bestanden zijn beschikbaar binnen hetzelfde platform. Ja, bestanden zijn direct toegankelijk vanuit Teams met SharePoint en OneDrive Vermeldingen en opmerkingen Ja Polls, GIF's en emoji's Ja Ja Ja, heeft geavanceerde tools om te brainstormen en ideeën in kaart te brengen Ja, basis en herbruikbare whiteboards bij elke vergadering Ja Live bijschriften en vertalingen Nee Ja Automatisch transcriberen en aantekeningen maken Ja (voor Clips) Ja Ja; gesprekken samenvatten, sleutelboodschappen markeren, actiepunten identificeren, video's omzetten in een doorzoekbare map Ja, gesprekken samenvatten en query's stellen aan gespecialiseerde bots Kalenders delen Ja Ja Ja, berichten direct omzetten in taken en deze ter plaatse beheren Ja; dit is echter een onderdeel van de premium abonnementen Documenten weergeven en bewerken Ja; hiervoor moet je echter naar een andere app overschakelen Meerdere ruimtes voor projecten Ja Nee Toestemmingen voor deelnemers Ja Ja Ja, 1000+ integraties met allerlei zakelijke tools, inclusief Microsoft apps Ja; integreert met 700+ apps Sjablonen voor vergaderingen Ja Verificatie met twee factoren en gegevensversleuteling Ja Ja Mobiele en desktop-apps Gratis, betaalde abonnementen vanaf $7/gebruiker/maand Gratis, betaalde business-abonnementen vanaf $4/gebruiker/maand

Laten we ze nu in detail vergelijken:

1. Bellen met video

ClickUp

De functie SyncUps maakt videogesprekken eenvoudig voor één-op-één of groepsdiscussies. Deze gesprekken kunnen worden opgenomen en opgeslagen in de Clips Hub, waar gebruikers deze clips kunnen becommentariëren en delen met mensen binnen en buiten de org.

Je kunt ook je scherm delen en samenwerken met behulp van whiteboards, waarbij alles automatisch wordt opgeslagen zodat je er later gemakkelijk bij kunt.

Teams

Microsoft Teams ondersteunt alles van één-op-één gesprekken tot webinars met maximaal 20.000 deelnemers, inclusief gasten.

Gesprekken kunnen worden opgenomen in OneDrive of SharePoint en er zijn deelopties, annotaties, live bijschriften (met vertalingen) en herbruikbare whiteboards. Aangepaste achtergronden en de AI-gestuurde Together Mode creëren een natuurlijk kantoorgevoel om vermoeidheid te verminderen.

🏆 Winnaar: ClickUp dekt de essentie, maar Microsoft Teams biedt robuustere tools voor videovergaderingen, waardoor het een betere keuze is voor grotere vergaderingen en webinars.

2. Chatten en instant messaging

ClickUp

ClickUp-werkruimte combineert chatten en projectmanagement in één werkruimte, zodat u gemakkelijk kunt schakelen tussen taken, opmerkingen en documenten. U kunt zelfs opmerkingen en aantekeningen van vergaderingen omzetten in taken, maar daar gaan we zo dadelijk dieper op in.

Met ClickUp kunt u ook chats organiseren door Ruimtes te maken die de structuur van uw team weerspiegelen, waardoor discussies gemakkelijk terug te vinden zijn. Voor belangrijke updates biedt de functie Posts (vergelijkbaar met het algemene kanaal van Teams) een centrale plek voor aankondigingen. Met opties voor één-op-één chats, herinneringen en SyncUps (audio-video gesprekken) is ClickUp Chat een snelle manier om in contact te blijven met je team.

Teams

Snelle, realtime berichtenuitwisseling voor één-op-één chats of groepschats is een sleutelfunctie van Teams die e-mails overbodig maakt. U kunt berichten vastmaken, tekst formateren en emoji's, GIF's en aangepaste memes gebruiken om chats boeiender te maken.

Voor belangrijke updates kun je berichten markeren als Belangrijk of Dringend - de laatste stuurt herhaalde waarschuwingen om ervoor te zorgen dat ze worden opgemerkt. Target specifieke mensen met @mentions, of gebruik @channel om iedereen in een thread op de hoogte te brengen. Je hebt ook de optie om je berichten te dempen voor gericht werk.

🏆 Winnaar: ClickUp! Het combineren van projectmanagement en communicatie op één plek vermindert de schakeltaks en verbetert de focus en productiviteit.

3. Geïntegreerd Taakbeheer

ClickUp

ClickUp is er trots op ideeën om te zetten in actie. U kunt eenvoudig berichten, opmerkingen, aantekeningen van vergaderingen of opvallende ideeën van whiteboard sessies omzetten in uitvoerbare Taken en deze ter plekke toewijzen aan teamleden. Bovendien blijven al uw taken toegankelijk binnen het chatten, whiteboard of aantekeningen, waardoor het gemakkelijk is om deadlines, prioriteiten en voortgang te volgen op één plek.

Teams

Taken beheren in Teams is een extraatje dat alleen is voorbehouden aan Premium leden. Met geïntegreerde tools zoals Planner en Nog te doen, kun je taken maken, deadlines instellen, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang bijhouden in de Teams interface. Hierdoor is het eenvoudig om tijdlijnen van projecten te zien en wie waarvoor verantwoordelijk is, wat het team helpt om projecten en deadlines effectiever te beheren.

🏆 Winnaar: Als het aankomt op het beheren van taken, neemt ClickUp de leiding met zijn krachtige functies, allemaal beschikbaar op één plek zonder tussenkomst van andere apps (in tegenstelling tot Teams).

4. AI-mogelijkheden

ClickUp

ClickUp's ingebouwde AI-tool-ClickUp Brain transcribeert automatisch video content in clips en maakt er in slechts enkele minuten een doorzoekbare database van. U kunt eenvoudig zoeken naar belangrijke details in de transcripten of de tool Nog te doen.

Na vergaderingen kan ClickUp Brain ook helpen om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en taken en actiepunten aan te maken, zodat u alles georganiseerd hebt. Het kan u ook bijpraten over gemiste gesprekken, sleutelboodschappen markeren en overbodige details eruit filteren zodat u zich kunt concentreren op de belangrijke dingen.

Teams

Microsoft Teams heeft ook een AI-tool die vergaderingen samenvat en automatische transcripties maakt, zodat iedereen zich de discussie gemakkelijker kan herinneren. Het kan aangepaste hoogtepunten voor elke persoon genereren, zodat ze de sleutelpunten krijgen die voor hen belangrijk zijn.

Teams heeft ook verschillende gespecialiseerde bots die vragen kunnen beantwoorden, polls kunnen uitvoeren en statistieken kunnen leveren. Het vinden van de juiste bot kan echter lastig zijn, omdat het wat tijd kan kosten om door de opties te navigeren.

🏆 Winnaar: ClickUp komt opnieuw als beste uit de bus dankzij zijn georganiseerde aanpak, die alles op één plek houdt tijdens vergaderingen.

5. Integraties

ClickUp

Met meer dan 1000 integraties is ClickUp gemakkelijk te verbinden met populaire tools zoals Google Drive, Slack, Zoom en GitHub. Het stelt gebruikers in staat om documenten binnen te brengen, communicatie te beheren en de voortgang bij te houden, allemaal op één plek. U kunt ook uw werkstroom aanpassen door taken te automatiseren en gegevens op alle platforms te synchroniseren.

Teams

Teams is de samenwerkingstool van Microsoft 365, dus de integratie met het ecosysteem van Microsoft is verrassend het sterkst. Je kunt snel schakelen tussen e-mailen, bestanden delen en vergaderingen plannen met tools als Outlook, OneDrive en SharePoint. Het maakt ook verbinding met 700+ apps van derden zodat gebruikers extra functies om projecten te beheren of peilingen te ontwerpen rechtstreeks aan hun kanalen kunnen toevoegen.

🏆 Winnaar: Dat hangt ervan af. Als je business op verschillende tools draait, is ClickUp je beste kans. Maar als je team al tot de knieën in de Microsoft-omgeving zit, is Teams misschien beter voor je.

6. Prijzen

ClickUp

De prijzen van ClickUp zijn gericht op de beheerfuncties en bieden een duidelijke structuur voor teams van verschillende grootte en met verschillende behoeften.

Als je net begint, kies dan voor de gratis versie. Als je echter geavanceerde functies nodig hebt, kun je de betaalde abonnementen bekijken, die beginnen bij $7 per gebruiker per maand. ClickUp heeft een Enterprise-optie voor grotere organisaties, maar u zult contact moeten opnemen voor meer informatie over de prijzen.

Bovendien heeft iedereen toegang tot ClickUp Brain voor $7 extra per ClickUp-werkruimte lid per maand.

Teams

Microsoft Teams biedt ook een gratis optie met basisfuncties. De betaalde abonnementen bieden opties voor persoonlijk en zakelijk gebruik, waardoor het voor mensen die alleen chatten en samenwerkingstools nodig hebben gemakkelijker wordt om tegen lagere kosten aan de slag te gaan.

De persoonlijke abonnementen beginnen bij $6,99 per maand, terwijl de zakelijke abonnementen een bereik hebben van $4 tot $12,50 per gebruiker per maand.

Winnaar: Van de twee heeft Teams het goedkoopste abonnement. De beste keuze hangt echter af van uw behoeften - geavanceerd projectmanagement van ClickUp of geïntegreerde communicatietools van Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams op Reddit

Om deze vergelijking beter te begrijpen, hebben we gekeken naar wat Redditors over deze tools te zeggen hadden.

Eigenaars van kleine bedrijven zijn dol op de alleskunner ClickUp. Met de mogelijkheid om een groot deel van de basisbedrijfsactiviteiten af te handelen, is het behoorlijk populair geworden, vooral onder starters.

Dit is wat GeekyBlogger zegt:

Ik heb een klein online bedrijf (een tech blog) en Ik gebruik ClickUp (vooral met aangepaste velden en weergaven) voor bijna alles. In plaats van Slack gebruik ik gespreksweergaven (chatkanalen) in ClickUp. In plaats van een apart CRM gebruik ik aangepaste velden zoals "dealwaarde" in ClickUp. Hoewel ClickUp elke invoer in een lijst of bord een taak noemt, kan het ook een contactpersoon, een websiteartikel, een marketingcampagne of een project zijn. Op die manier hoef je niet voor meerdere tools te betalen en kun je alle belangrijke informatie op één plek vinden._

GeekyBlogger

Ondertussen zijn sommige gebruikers van ClickUp behoorlijk onder de indruk van de nieuwe en verbeterde functies om te chatten.

Redditor JordyGG zegt,

I hou van de chatten functie te gebruiken door onze clients via e-mail. Dit maakt onze async-communicatie veel beter gekanaliseerd."_

Een andere gebruiker reageerde,

De nieuwe ClickUp chatten is aanwezig op het hoogste niveau , zowel op desktop als mobiel. Het is heel gemakkelijk om in te springen en te chatten, om te weten of er dingen zijn om op te reageren, enz.

Sommige gebruikers hebben echter geklaagd over de leercurve (vanwege de aangepaste functies) en bugs die af en toe tot microvertragingen leiden.

MS Teams heeft zelf een enorme aanhang. Sommige gebruikers zijn grote fans van de integratiemogelijkheden met de Microsoft-omgeving.

Het geweldige aan Teams is dat het Slack, Zoom, OneDrive en alle kantoorapplicaties en Trello/notion/whatever combineert in één app. Mijn kantoor gebruikte voorheen verschillende programma's en die communiceerden nauwelijks met elkaar, dus langzaamaan zijn we alles aan het vervangen, en onze clients ook._ Glijbaan Echter, sommige Redditors vinden het niet leuk om te wisselen tussen Teams en chatten omdat het twee aparte secties van het platform zijn. Ondertussen vinden een paar anderen de leercurve vrij steil, waardoor ze op zoek gaan naar naar alternatieven voor Teams .

Zegt graysky311,

De grootste probleem is de leercurve _. Het belangrijkste is om te leren waar chatten en kanalen voor zijn en ze op de juiste manier te gebruiken. En dan begrijpen hoe dat aansluit op de teamsite in sharepoint en hoe je op de juiste manier bestanden deelt. Ik heb mensen Teams zien uitrollen naar hun hele organisatie zonder iemand te trainen in het gebruik ervan en dat leidt tot veel frustratie en fouten

Als je beide tools voor teamsamenwerking samen wilt gebruiken, kun je teams rechtstreeks in ClickUp integreren en geniet van het beste van beide werelden.

Welke samenwerkingstool is de beste?

Tussen het voortdurend wisselen tussen apps, het beperkte beheer van Taken en de basis-AI in Teams, is het gemakkelijk om gefrustreerd te raken door de kleine vertragingen die na verloop van tijd oplopen.

ClickUp pakt deze problemen frontaal aan. Met krachtige functies voor taken, aanpasbare dashboards, naadloze communicatietools en ingebouwde AI is ClickUp niet alleen geschikt voor teamsamenwerking en het beheren van uw werkstroom op één plek.

Dit maakt het de kampioen in onze kop-staart vergelijking!

Klaar om de kloof tussen samenwerking en projectmanagement te overbruggen?