10 Beste schermdeelsoftware voor vergaderingen op afstand in 2024

We weten allemaal dat werken op afstand een blijvertje is. Maar dat is nog geen reden voor je vergaderingen met klanten en collega's moeten lijden onder bufferende videogesprekken, haperend scherm en pixelige dia's.

Nu technologiebedrijven hun ondersteuning voor werken op afstand steeds verder verbeteren, is het tijd om je collega's en klanten te verbazen met kristalheldere schermen en nauwere, ononderbroken samenwerking. Maak je klaar om je spel voor vergaderingen op afstand te verbeteren!

Er zijn veel opties voor software voor het delen van schermen, die allemaal soepele verbindingen en efficiënte samenwerkingstools beloven

Wij hebben het digitale landschap afgestruind en de 10 beste software voor het delen van schermen voor vergaderingen op afstand in 2024 voor je op een rijtje gezet. Van gratis tools tot tools boordevol functies, we hebben voor elk wat wils.

Wat moet je zoeken in software voor scherm delen?

Vertraging is ongetwijfeld de ultieme vijand, maar wat maakt een tool voor scherm delen aantrekkelijk? We zoeken tools met bliksemsnelle verbindingen die zelfs de meest intense presentaties aankunnen.

Hier is het spiekbriefje:

Budgetvriendelijk: Denk aan uw portemonnee! U kunt uitstekende opties voor scherm delen envideo-schermopname-uitbreidingen voor elk budget, van gratis plannen tot oplossingen op bedrijfsniveau. Vind degene die het beste bij uw portemonnee past

Naast de basisfuncties zijn er functies zoals videoconferenties, opties voor schermopname mobiele compatibiliteit en AI-gebaseerd notities maken en samenvatten. Deze springplanken verbeteren je interacties met klanten en projecten en Niveau-10 vergaderingen !

Het is tijd om afscheid te nemen van technische driftbuien en hallo te zeggen tegen naadloze samenwerking! Laten we ons verdiepen in onze selectie van de 10 beste schermdelende software in 2024.

1. Screenleap

via Schermsprong Met Screenleap kunt u uw scherm of camera delen zonder software te installeren. Je kunt je scherm ook delen op tablets en smartphones met de native apps van de tool.

Een unieke functie is de rechthoekmodus. In deze modus kun je je hele scherm, een specifiek venster of zelfs een aangepaste rechthoek delen, waarbij vertrouwelijke informatie verborgen blijft.

Je kunt ook je logo en kleurenschema op de pagina van de kijker plaatsen, zodat de kijkers het merk van je bedrijf beter leren kennen.

Screenleap beste eigenschappen

Deel uw scherm rechtstreeks vanuit uw browser zonder downloads of installaties

Sta kijkers toe om hun schermen te delen, waardoor samenwerking een tweerichtingsverkeer wordt

Aantekeningen maken op gedeelde schermen, bestanden delen en samen door websites bladeren

Beperkingen van Screenleap

Hogere prijs dan de meeste alternatieven

Gratis versie voor het delen van schermen beperkt tot één uur per dag

Het is misschien niet gemakkelijk te integreren met andere productiviteitstools

Screenleap prijzen

**Gratis

Basis: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $19 tot $49/maand per gebruiker

Screenleap beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (15+ beoordelingen)

4/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

2. Google Meet (vroeger Google Hangouts genoemd)

via Google Ontmoeten Google Meet maakt deel uit van de verbeterde Google Workspace, waardoor het eenvoudig te integreren is met alle andere Google-tools. U kunt bestanden rechtstreeks vanuit uw Google Drive delen, uitnodigingen en notities voor vergaderingen delen via Gmail en alles synchroniseren op uw Google-agenda.

Met de stijging in populariteit als een formele vergadertool, belooft Google ook uitgebreide re-engineering om uw gesprekken veilig te houden.

De beste functies van Google Meet

Annoteer op gedeelde schermen, deel bestanden en bewerk documenten samen in realtime

Vergaderingen organiseren met maximaal 100 mensen, zelfs met de gratis versie

Apparaat- en gebruiksvriendelijk platform, waardoor delen op afstand vanaf uw telefoon of tablet ook mogelijk is

Google Meet beperkingen

Staat het delen van slechts één scherm of venster tegelijk toe, wat je multitasking-mogelijkheden beperkt

Hoger CPU- en RAM-gebruik vergeleken met andere alternatieven

De kwaliteit van video en audio is mogelijk niet optimaal bij gesprekken met meer dan 10 deelnemers

Google Meet prijzen

Gratis proefversie

Google Workspace - Zakelijk starter: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Google Workspace - Zakelijk standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Google Workspace - Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

Google Meet beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1900+ beoordelingen)

4.6/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

3. Discord

via Discord Discord is meer dan een software voor het delen van schermen. Het platform stelt je in staat om lid te worden of servers aan te maken voor allerlei soorten gemeenschappen - boekenclubs, dansklassen, studiegroepen, vrienden met wie je tijd wilt doorbrengen. Het is als een virtueel kantoor op afstand, maar dan cooler.

Schermen delen op Discord is een geweldige manier om een gemeenschapsgevoel te creëren. Het stelt gebruikers in staat om video's te bekijken of samen te werken aan projecten op afstand.

Discord beste functies

Maak speciale servers voor je team, compleet met spraakkanalen en tekstchats

Pas de ervaring aan met bots die taken kunnen automatiseren, muziek kunnen afspelen en zelfs je server kunnen modereren

Organiseer je gesprekken efficiënt met aparte tabbladen Berichten en Servers voor je DM's en serverchats

Discord-beperkingen

De interface kan een beetje informeel aanvoelen voor formele presentaties, in vergelijking met sommige van deDiscord alternatieven* Maximale kijkerslimiet van 50 bij het delen van het scherm, wat een beperking kan zijn voor een groter publiek

De functie voor het delen van schermen staat geen integratie toe met hulpmiddelen van derden voor het opnemen van sessies

Discord prijzen

Discord Gratis

Discord Nitro Classic: $4.99/maand per gebruiker

$4.99/maand per gebruiker Discord Nitro: $9.99/maand per gebruiker

Discord beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4. Skype

via Skype Skype is een van de oudste mededingers in deze ruimte en heeft een interface die gebruikers wereldwijd kennen.

Net als Google en Meet integreert Skype naadloos met andere Microsoft-producten zoals Office 365, waardoor het delen van bestanden en samenwerken een fluitje van een cent wordt.

Skype beste functies

Neem uw schermdelen op voor latere referentie of trainingsdoeleinden. Leg die briljante ideeën vast voordat ze verdwijnen

Basis videogesprekken, scherm delen en instant messaging zijn allemaal gratis

Eenvoudig te navigeren functie voor het delen van schermen, waardoor het eenvoudig is tijdens gesprekken en vergaderingen

Skype-beperkingen

Het integreert niet naadloos met andere productiviteitstools zoals ClickUp en Slack

Kan last hebben van frequente vertragingen, wat het schermdelingsproces op afstand kan verstoren en uw vergaderingen kan onderbreken

Ontbreekt end-to-end-encryptie, wat kan leiden tot privacyproblemen

Skype-prijzen

Skype naar Skype: Gratis

Gratis Skype naar telefoon: Onbeperkt VS+Canada: $2,99/maand per gebruiker

Onbeperkt VS+Canada: $2,99/maand per gebruiker Skype naar telefoon: Onbeperkt Noord-Amerika: $6,99/maand per gebruiker

Onbeperkt Noord-Amerika: $6,99/maand per gebruiker Skype naar telefoon: Onbeperkt Wereld-plannen: $13,99/maand per gebruiker

Skype-beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.3/5 (23.000+ beoordelingen)

4.3/5 (23.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

5. Zoom

via Zoom Tijdens de COVID-19 pandemie kwam Zoom naar voren als een belangrijke sociale verbinder, veel gebruikt voor telewerkers, afstandsonderwijs en zelfs online amusementsevenementen.

Zoom's nieuwe Immersive View is een leuke manier voor deelnemers om elkaar te ontmoeten in een consistente virtuele omgeving. Het belooft ook een geïntegreerde AI-engine om de productiviteit te verhogen, de teameffectiviteit te verbeteren en je vaardigheden te verbeteren. Je kunt de AI Companion gebruiken om e-mails en DM's op te stellen, vergaderingen samen te vatten en creatiever te brainstormen.

Zoom beste eigenschappen

Meerdere schermen tegelijk delen tijdens vergaderingen

Virtuele achtergrondfunctie waarmee gebruikers hun achtergrond kunnen aanpassen tijdens het delen van schermen

Robuuste annotatie- en samenwerkingstools stellen deelnemers in staat om in real-time te communiceren met gedeelde inhoud

Zoom beperkingen

Het gratis plan mist een aantal geavanceerde functies zoals opnemen, plannen en breakoutrooms

Betaalde plannen kunnen prijzig zijn, vooral voor grotere organisaties. Weeg de functies af tegen je budget voordat je een upgrade uitvoert

Mobiel scherm delen kan minder intuïtief zijn in vergelijking met de desktop ervaring

Zoom prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Zakelijk: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (54.000+ beoordelingen)

4.6/5 (54.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (5.800+ beoordelingen)

6. AnyDesk

via AnyDesk AnyDesk is software voor externe toegang met een geïntegreerde cloudoplossing. Je kunt de native infrastructuur en service van het bedrijf gebruiken of de tool op je servers installeren en zelfstandig werken.

AnyDesk biedt ook toegang tot en controle over apparaten via smartphones of tablets, waardoor het een cross-compatibele en platformonafhankelijke keuze is.

Stuur één keer een toegangsverzoek. Als de andere persoon je sessie-uitnodiging accepteert, wordt externe toegang tot je apparaat tot stand gebracht zonder dat je hun inkomende verbinding opnieuw hoeft te accepteren.

AnyDesk beste functies

Militaire encryptiestandaarden zorgen ervoor dat het delen van schermen veilig en beschermd is

Werkt naadloos op de meeste besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, Linux, iOS en Android, ongeacht het apparaat

Razendsnelle desktopbediening op afstand, zelfs voor veeleisende taken zoals grafisch ontwerp of videobewerking

AnyDesk beperkingen

Het is beperkt tot schermdelingssessies op afstand en biedt geen extra functies zoals video- of spraakoproepen

Beperkte aanpassingsopties, waardoor het moeilijk is om de ervaring van scherm delen te personaliseren

De interface is wat technischer vergeleken met andere gebruiksvriendelijke opties voor scherm delen

AnyDesk prijzen

Solo: $14,90/maand per gebruiker

$14,90/maand per gebruiker Standaard: $29,90/maand per gebruiker

$29,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $79,90/maand per gebruiker

$79,90/maand per gebruiker Ultimate: Prijzen op maat

AnyDesk beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (950+ beoordelingen)

4.5/5 (950+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1650+ beoordelingen)

7. TeamViewer

via TeamViewer TeamViewer werkt op de meeste besturingssystemen, waaronder Windows, Mac, Linux, Android en iOS, waardoor het een echte platformagnostische held is. Het ondersteunt alle apparaten en machines in uw organisatie en repareert problemen van klanten wereldwijd vanaf uw apparaat.

TeamViewer heeft een robuuste beveiligingsarchitectuur. De tool houdt uw verbindingen veilig met voorwaardelijke toegang, 2FA en SSO.

TeamViewer beste functies

Maakt het mogelijk om sessies op te nemen, zodat gebruikers externe schermdelende sessies kunnen opnemen en opslaan voor toekomstig gebruik

Pas uw schermruimte aan met brandingopties, beheertools voor externe desktopsoftware en integraties

Maakt onmiddellijke afstandsbediening van apparaten mogelijk, voor naadloze technische ondersteuning of samenwerkingssessies

TeamViewer beperkingen

Gratis plan beperkt tot persoonlijk gebruik, geen commerciële doeleinden

Het is beperkt tot schermdeling op afstand en biedt geen extra functies zoals video- of spraakoproepen

Het biedt geen functies zoals samenwerkingstools of virtuele achtergronden

prijzen van #### TeamViewer

Toegang op afstand: Vanaf $24,90/maand per gebruiker

Vanaf $24,90/maand per gebruiker Zakelijk: $50,90/maand per gebruiker

$50,90/maand per gebruiker Premium: $112,90/maand per gebruiker

$112,90/maand per gebruiker Zakelijk: $229,80/maand per gebruiker

TeamViewer beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (3.200+ beoordelingen)

4.4/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.300+ beoordelingen)

8. Dialpad

via Dialpad Dialpad is een zakelijke communicatietool en productiviteitsapp die een alles-in-één oplossing voor klantervaring biedt met realtime synchronisatie tussen apparaten.

Dialpad biedt desktop clients voor Windows en Mac, maar je kunt het ook via je webbrowser gebruiken als je de app niet wilt installeren. Dat betekent dat je overal toegang hebt tot de tool en met elk apparaat met een internetverbinding.

Tijdens het delen van een scherm zie je een melding in de rechterbovenhoek die aangeeft dat er een actieve schermdeling is. De app werkt dan meer als een communicatiehub, met Slack-achtige chatkanalen en het starten van een voicechat met een of meer contactpersonen.

Dialpad beste functies

Combineert spraakoproepen, videoconferenties, messaging en app voor scherm delen op afstand

Ingebouwde AI-assistent die helpt bij het maken van notities, gesprekssamenvattingen en zelfs transcripties maakt samenwerken een fluitje van een cent

Robuuste beveiligingsfuncties, waaronder versleuteling en aanpasbare beleidsregels voor het bewaren van gegevens, zorgen ervoor dat u voldoet aan de regelgeving voor privacy en gegevensbeveiliging

Dialpad-beperkingen

Het kan een steilere leercurve met zich meebrengen in vergelijking met eenvoudigere tools voor het delen van schermen

Voornamelijk gericht op zakelijke communicatie, dus functies voor het delen van schermen kunnen minder aanpasbaar zijn dan speciale software voor het delen van schermen

Integraties zijn mogelijk niet zo uitgebreid als bij sommige concurrenten

Dialpad prijzen voor AI Meetings

Gratis: Gratis

Gratis Zakelijk: $20/maand per gebruiker

Dialpad beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

9. Webex-app

via Webex Cisco's Webex is een suite voor videovergaderen en samenwerken die de functies van het bestaande platform voor webvergaderen en de app voor teamsamenwerking centraliseert.

Dit cloud-gebaseerde platform maakt online vergaderingen, team messaging en het delen van bestanden mogelijk en is ontworpen om samenwerking in kleine groepen voor KMO's en vergaderingen in grote groepen voor grote ondernemingen te vergemakkelijken.

Je kunt deelnemen aan videovergaderingen en conferenties via een desktop- of mobiele app. Er is ook een webversie beschikbaar, maar die heeft minder functies.

Webex App beste eigenschappen

Videovergaderingen met maximaal 250 deelnemers (betaalde plannen)

Speciale AI-assistent om videovergaderingen te transcriberen, notities te maken en zelfs herinneringen in te stellen

Maakt annotaties op gedeelde schermen op afstand mogelijk, evenals het delen van bestanden en het gezamenlijk bewerken van documenten in realtime

Webex App beperkingen

Het gratis plan staat alleen 1-op-1 videovergaderingen toe en mist geavanceerde functies zoals opnemen en annoteren

De interface met veel functies kan een steilere leercurve hebben in vergelijking met eenvoudigere tools voor het delen van schermen

Ondersteunt geen zichtbaarheid van whiteboards of delen tijdens breakoutsessies

prijzen van #### Webex App

Webex Free: Gratis

Gratis Webex Meet: $14,50/maand per gebruiker

$14,50/maand per gebruiker Webex Suite: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Webex Enterprise: Aangepaste prijzen

Webex App beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (6.200+ beoordelingen)

4.2/5 (6.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6.800+ beoordelingen)

10. CoScreen

via CoScreen Met CoScreen kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig elkaars schermen delen en met elkaar communiceren - veel sneller dan met Zoom.

Met de gedeelde terminal van CoScreen kun je commando's uitvoeren, debuggen en veilig code schrijven met bijna nul latentie.

Het is vooral vriendelijk voor ontwikkelaars, omdat CoScreen naadloos integreert met de meeste Integrated Development Environments (IDE's), waardoor samenwerking en bewerking van code in realtime mogelijk is. Het is een zegen tijdens het debuggen of gezamenlijke codeerprojecten.

CoScreen beste functies

Deel vensters of applicatieschermen door ze naar het CoScreen-venster te slepen. Voorkom geklungel in het heetst van de vergadering

Communiceer met je collega's in een veilige omgeving. Met end-to-end encryptie zorgt CoScreen ervoor dat uw gegevens en intellectuele eigendom veilig blijven tijdens de overdracht

Gebruik verschillende besturingssystemen om samen te werken zonder hapering - of u nu op een Mac, Windows of Linux systeem werkt, CoScreen heeft het voor u geregeld

CoScreen beperkingen

De interactieve, functierijke interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De geavanceerde functies en het gelijktijdig delen van schermen kunnen veel vergen van systeembronnen, en oudere hardware kan prestatievermindering ondervinden

Hoewel CoScreen een gratis plan aanbiedt, heeft het beperkingen op functies en gebruik, en de meeste bedrijven zullen moeten upgraden om er waarde uit te halen

CoScreen prijzen

CoScreen Standard: Gratis

Gratis CoScreen Enterprise: Vanaf $20/maand per gebruiker

CoScreen beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

Andere schermopnamehulpmiddelen ClickUp is meer dan een tool voor het delen van schermen; het is een samenwerkingshub die naadloos integreert met uw bestaande software voor het delen van schermen, waardoor uw externe videovergaderingen naar een hoger niveau worden getild.

Het biedt een uitgebreide set AI-functies om het volgende te verbeteren online samenwerking en de productiviteit verhogen.

De productiviteitssuite zorgt voor een revolutie in communicatie en bevordert samenwerking in teams. Functies zoals het delen van schermen op afstand, schermopname, het maken van notities en het samenvatten van vergaderingen zijn slechts het topje van de ijsberg.

Maak asynchrone communicatie minder eentonig en interactiever met deelbare videoclips via ClickUp Clips

Hoewel ClickUp niet direct schermdeling aanbiedt op zijn platform, integreert het met populaire tools zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Maak documenten voor samenwerking binnen ClickUp en deel naadloos uw scherm tijdens vergaderingen, rechtstreeks vanuit het platform. Maak gebruik van ClickUp Whiteboard om visueel te brainstormen en samen te werken met realtime annotaties. U kunt verschillende whiteboardsjablonen en sjablonen voor projectcommunicatieplannen om je projectplanning te verbeteren terwijl je samenwerkt in verschillende teams.

Leg ook belangrijke momenten van uw schermdeling vast met ClickUp Clip . Neem specifieke vensters op, voeg gesproken commentaar toe en deel clips rechtstreeks vanaf het platform voor eenvoudige externe toegang en referentie.

Sla uw opnames op met ClickUp Clip en stuur ze naar iedereen met een openbare link

Tot slot hebt u ClickUp Brein om het zware werk te doen! ClickUp transcribeert automatisch uw vergaderingen en genereert intelligente samenvattingen waarin de belangrijkste punten en actiepunten worden benadrukt.

ClickUp beste functies

Bespaar tijd en moeite met geautomatiseerde functies zoals AI-transcriptie en het genereren van notities

Maak van ClickUp Brain samenvattingen en notities uitvoerbare taken en wijs ze toe aan teamleden, zodat iedereen weet wat de volgende stappen zijn

Bewaar al uw schermopnames, notities en samenvattingen van vergaderingen op één centrale locatie in ClickUp - u hoeft niet meer te zoeken in verschillende tools of e-mails

ClickUp beperkingen

Krachtige rapportagefuncties vereisen hogere abonnementen, waardoor inzichten in gegevens beperkt zijn voor gratis gebruikers

Sommige functies in de mobiele app kunnen beperkt aanvoelen in vergelijking met de desktopervaring

Het onder de knie krijgen van ClickUp's talrijke productiviteitsverhogende functies kan een leercurve inhouden voor beginners

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar voor $5 op alle betaalde plannen per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp + scherm delen: Het dreamteam voor vergaderingen op afstand

Door gebruik te maken van ClickUp's projectmanagementvaardigheden in combinatie met uw gekozen software voor scherm delen, kunt u een naadloze en efficiënte workflow voor vergaderingen op afstand creëren. Zorg ervoor dat iedereen betrokken, geïnformeerd en productief blijft.

Onthoud dat de beste tools verder gaan dan het oplossen van problemen: ze openen deuren naar nieuwe mogelijkheden. Door gebruik te maken van AI-gebaseerde samenwerking heb je niet alleen een oplossing voor het delen van schermen. Je kunt nu een nieuw niveau van teamwork, efficiëntie en creatief potentieel ontsluiten. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om de mogelijkheden te ontdekken!