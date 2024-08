10 beste alternatieven voor Google Meet voor videoconferenties in 2024

Videoconferenties namen een hoge vlucht in het begin van 2020 toen veel organisaties overschakelden op thuiswerken. Teams op afstand veroorzaakten opeens een onmiddellijke behoefte aan tools voor online vergaderingen ontworpen om verbinding maken en communiceren op afstand te vereenvoudigen.

Softwaregiganten zoals Google begonnen meteen mee te doen en boden Google Meet en hun eigen suite van tools voor videovergaderen om uw etiquette voor virtuele vergaderingen .

Maar Google's platform voor vergaderingen is lang niet je enige optie. Er zijn tal van Google Meet alternatieven die zijn ontworpen om veel van dezelfde sleutel functies te bieden, van scherm delen tot vergaderingen opnemen en meer. Laten we eens kijken naar de beste Google Meet alternatieven voor kleine bedrijven, grote teams en alles daar tussenin.

Wat moet je zoeken in Google Meet alternatieven?

Natuurlijk wil je een tool die het gemakkelijk maakt om online vergaderingen te houden en eraan deel te nemen. Maar de beste Google Meet alternatieven bieden ook een aantal andere functies die ze geschikt maken voor je vergaderingen communicatiedoelen en verbeter uw teambeheer waaronder:

Gebruiksgemak: Hoe gemakkelijker het is voor uw team op afstand om deel te nemen aan virtuele vergaderingen, hoe beter

Hoe gemakkelijker het is voor uw team op afstand om deel te nemen aan virtuele vergaderingen, hoe beter Audio- en videokwaliteit: Uw collega's gemakkelijk kunnen zien en horen is essentieel voor een goedesamenwerking op de werkplekvooral tijdens werk op afstand, wanneer non-verbale communicatie moeilijker is

Geavanceerde functies: Het delen van bestanden, delen van desktops en een functie voor live chatten kunnen allemaal een verschil maken, of het hele team of slechts een deel van het team nu op afstand werkt

Het delen van bestanden, delen van desktops en een functie voor live chatten kunnen allemaal een verschil maken, of het hele team of slechts een deel van het team nu op afstand werkt Integraties: Kun je gemakkelijkaantekeningen maken van vergaderingen of de tool integreren met uwsoftware voor notulen van vergaderingen? Zijn er integraties met opslagruimte zoals Google Drive om het delen van bestanden te vergemakkelijken?

Kun je gemakkelijkaantekeningen maken van vergaderingen of de tool integreren met uwsoftware voor notulen van vergaderingen? Zijn er integraties met opslagruimte zoals Google Drive om het delen van bestanden te vergemakkelijken? Opname van vergaderingen: Hoe makkelijker het is voor deelnemers om vergaderingen op te nemen en toch de privacy te waarborgen van iedereen die deelneemt aan de video vergadering, hoe beter

Uiteindelijk moeten de beste alternatieven voor Google Meet een gemakkelijke mogelijkheid bieden om online vergaderingen te houden. Dit omvat opties voor video- en audioconferenties die van de tool een uitgebreid communicatieplatform maken voor alle gebruikers.

De 10 beste alternatieven voor Google Vergaderen om te gebruiken in 2024

Tijd om aan de slag te gaan. Als je op zoek bent naar het beste alternatief voor Google Meet, is de kans groot dat je in deze lijst de juiste tool voor videovergaderen vindt.

1. Zoom

Via Zoom Zoom is misschien wel het populairste alternatief voor Google Meet en het is ongetwijfeld een geweldig platform voor uw vergaderingen. HD video is standaard, plus cloud recording slaat automatisch op met video transcripts en zowel raster als weergave van de spreker.

Zoom heeft misschien niet alle functies van Google Meet en de vele integraties van Google, maar de kerncompetentie van Zoom - online vergaderingen van hoge kwaliteit - is ongeëvenaard.

Zoom beste functies

Geweldige videokwaliteit, wat Zoom vergaderingen bijzonder geschikt maakt voor belangrijke vergaderingen met sleutel stakeholders

Ingebouwde interactieve whiteboards zijn een geweldig hulpmiddel voor teams op afstand om samen te werken naast eenvoudige online vergaderingen

End-to-endencryptie waardoor uw Zoom-ruimtes veilig zijn voor alle betrokkenen

Platformonafhankelijke functie, waarbij video chatten even goed werkt op desktop als op mobiele apparaten

Zoom limieten

Het gratis abonnement is beperkt tot 40 minuten per gesprek, waardoor vergaderingen met Zoom moeilijk te gebruiken zijn als een professionele oplossing voor videovergaderen

Beperkte functies buiten videogesprekken, zoals een gebrek aan instant messaging en delen van bestanden buiten de directe context van een vergaderruimte

Zoom prijzen

Basic: Gratis

Gratis Pro: $149,99/jaar per gebruiker

$149,99/jaar per gebruiker Business: $199,99/jaar per gebruiker

$199,99/jaar per gebruiker Business Plus: $250,00/jaar per gebruiker

$250,00/jaar per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.000+ beoordelingen)

4.5/5 (53.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (13.000+ beoordelingen)

2. Zoho

Via Zoho Hoewel het deel uitmaakt van de grotere business suite, is Zoho Meeting op zichzelf al een krachtig hulpmiddel voor videovergaderingen. Of je nu een professionele oplossing voor webconferencing nodig hebt of meer informele videogesprekken met je persoonlijke verbindingen, Zoho biedt een gebruiksvriendelijke ervaring voor je virtuele vergaderingen.

Zoho beste functies

Eenvoudige gespreksopname die video, audio, delen van het scherm en een transcriptie vastlegt

Live streaming optie om je videogesprek op het web te zetten met een eenvoudige link naar de vergadering

Geïntegreerde video webinars die vooral relevant kunnen zijn voor verkoopteams

Een relatief robuuste gratis versie met limieten voor vergaderingen van 60 minuten, delen van bestanden en andere belangrijke functies die meestal zijn voorbehouden aan betaalde abonnementen

Zoho limieten

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met de geluidskwaliteit, vooral bij grotere gesprekken

De mobiele versie is beperkter dan sommige andere Google Meet alternatieven op deze lijst

Zoho prijzen

Free Forever

Standaard vergadering: begint bij $1/maand per host voor maximaal 10 deelnemers

begint bij $1/maand per host voor maximaal 10 deelnemers Professionele vergadering: begint bij $3/maand per host voor maximaal 10 deelnemers

begint bij $3/maand per host voor maximaal 10 deelnemers Standaard Webinar: begint bij $8/maand per organisator voor maximaal 10 deelnemers

begint bij $8/maand per organisator voor maximaal 10 deelnemers Professioneel webinar: begint bij $16/maand per organisator voor maximaal 10 deelnemers

Zoho beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

3. Microsoft Teams

Via Microsoft Teams Vaak vermeld als een top Google Vergaderen en Zoom alternatief microsoft Teams is een andere stap van een techgigant in de wereld van videovergaderoplossingen. Zie het als een kruising tussen instant messaging, delen van bestanden in de cloud en webconferenties, allemaal gehost in een uitgebreid communicatieplatform dat is ontworpen voor samenwerking op afstand.

Microsoft Teams beste functies

Integratie met de functies chatten en bestanden in MS Teams maakt het gemakkelijk om relevante documenten te delen en te raadplegen voor een betere kennisdeling

Volledige native integratie met Microsoft 365, inclusief MS Word, Excel, PowerPoint, OneDrive en andere populaire productiviteitstools

Intuïtief ontwerp dat het voor nieuwe gebruikers gemakkelijk maakt om videoconferenties te starten en geavanceerde functies zoals scherm delen te gebruiken

Aantekeningen van vergaderingen kunnen worden gemaakt en gedeeld via OneNote voor eenvoudige follow-ups en volgende stappen

Beperkingen van Microsoft Teams

Beperkte integraties met tools zoals Google Werkruimte en Google Hangouts vanwege de concurrerende relatie tussen Google en Microsoft

Hoewel koppelingen naar vergaderingen uitnodigingen mogelijk maken voor niet-MS Teams gebruikers, kan de webgebaseerde interface onhandig zijn

Prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Microsoft 365 Business Premium: $22,00/maand per gebruiker

Microsoft Teams beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

4.3/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (9.000+ beoordelingen)

4. GoTo vergadering

Via GoTo vergadering GoTo Meeting is een van de oudere spelers in het spel van online vergaderingen, maar dat maakt het niet minder effectief. Het is nog steeds een van de beste alternatieven voor Google Meet, voor een groot deel dankzij de eenvoud, sterke integraties en geavanceerde functies zoals scherm delen, gesprekken opnemen en meer.

GoTo Meeting beste functies

Een AI-assistent die online vergaderingen automatisch transcribeert en opslaat voor later gebruik

Gespreksintegratie waardoor deelnemers vanaf hun telefoon kunnen deelnemen zoals bij traditionele vergaderingen met audioconferenties

Functie voor aantekeningen en whiteboards om interactiviteit toe te voegen aan uw video vergaderingen

Geïntegreerde planningsfunctie om het vinden van een tijdstip voor uw video vergaderingen gemakkelijk te maken

GoTo Meeting limieten

Geen browser-gebaseerde integraties, in plaats daarvan een download vereist voor elke deelnemer aan een online vergadering

Meer last van slechte internetkwaliteit dan andere tools op deze lijst, wat videovergaderen voor alle deelnemers bemoeilijkt

Prijzen GoTo Meeting

Professioneel: $12/organisator per gebruiker

$12/organisator per gebruiker Business: $16/organisator per gebruiker

$16/organisator per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GoTo Meeting beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (13.000+ beoordelingen)

4.2/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

5. Cisco Webex vergaderingen

Via Webex Voor degenen die Cisco kennen als een toonaangevende hardwareleverancier, zal het geen verrassing zijn om te horen dat het bedrijf ook een van de beste oplossingen voor videoconferenties biedt om de technologie die het produceert te benutten. Net als Google Meet blinkt Webex uit met audio- en videokwaliteit, samenwerkingstools en de eenvoudige mogelijkheid om online vergaderingen te hosten en te houden als je op afstand werkt.

Cisco Webex vergaderingen beste functies

Misschien wel de beste functies voor veiligheid op deze lijst, met geavanceerde end-to-end encryptie waardoor videovergaderen standaard veilig is

Een gratis versie waarmee je geavanceerde functies zoals whiteboarding kunt uitproberen zonder financiële toewijzing

Geavanceerde integraties via Zapier, inclusief de mogelijkheid om automatisch Webex koppelingen toe te voegen aan je uitnodigingen voor vergaderingen

HD video die uitblinkt in vergelijking met de meeste andere tools op deze lijst

Cisco Webex vergaderingen limieten

De mogelijkheid om webinars te hosten is gescheiden van de gewone tool voor videovergaderingen

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met video- en audiodrivers, wat leidt tot technologische complicaties die vergaderingen kunnen vertragen

Prijzen Cisco Webex Meetings

Webex Free

Webex Vergaderen: $14,50/maand per licentie

$14,50/maand per licentie Webex Suite: $25/maand per licentie

$25/maand per licentie Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Cisco Webex Meetings beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (21.000+ beoordelingen)

4.3/5 (21.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6.000+ beoordelingen)

6. Klinker

Via Klinker In veel opzichten voelt Vowel aan als een evolutie van tools zoals Zoom en Google Meet. Het heeft veel standaard functies voor video vergaderingen, maar voegt aan de randen dingen toe die het net iets beter maken.

Deze relatief nieuwe oplossing zal binnenkort zijn rechtmatige plaats innemen als een van de beste AI-tools voor vergaderingen . En met een gratis abonnement dat zich kan meten met elk alternatief, is Vowel het overwegen waard voor uw volgende online vergadering.

Vowel beste functies

AI-gestuurde transcriptie van vergaderingen in meerdere talen, inclusief live ondertiteling die automatisch wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik

Innovatieve functies zoals een spreektijd teller om gelijke ruimte te geven aan elke deelnemer aan de vergadering en AI-gegenereerdeactie items na de vergadering

Doorzoekbare content van vergaderingen en bladwijzers voor toekomstig gebruik

Dit is misschien wel het beste gratis abonnement op deze lijst, met toegang tot veel geavanceerde functies zoals direct opnemen, live transcripties en meer

Klinkerlimieten

De vele geavanceerde functies maken Vowel moeilijk te gebruiken voor informele of persoonlijke vergaderingen

AI-gegenereerde transcripties en samenvattingen van vergaderingen zijn niet altijd nauwkeurig

Prijzen van Vowel

Gratis

Business: $16.49/maand per host

$16.49/maand per host Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klinker beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

4.6/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (1+ beoordeling)

7. Slack

Via Slack Slack staat al lang bekend als de perfecte oplossing voor zakelijke chats, maar met de introductie van Slack huddles is het nu ook een platform voor videovergaderingen aan het worden. De pure videofuncties van de huddles zijn misschien niet van het niveau van Google Meet of enkele andere alternatieven op deze lijst, maar de directe integratie met chatten maakt van Slack nog steeds een waardige invoer op deze lijst.

Slack beste functies

Directe integratie tussen videogesprekken en chatten, met weergave naast elkaar om te blijven samenwerken

Delen van chats en documenten in een videogesprek worden automatisch opgeslagen in het meest relevante Slack-kanaal voor latere raadpleging

Integratie met alle populaire zakelijke kalenders om vergaderingen binnen het team gemakkelijker te plannen

Google Werkruimte, Microsoft OneDrive en Dropbox-integraties voor eenvoudig delen van bestanden

Slack limieten

Deelnemers zijn beperkt tot 15 gebruikers, wat Slack moeilijk maakt voor sommige grote teams

Relatief beperkte functies vergeleken met de meeste andere opties op deze lijst

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,50/maand

$7,50/maand Business+: $12,50/maand

$12,50/maand Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Schakelbord

Via Telefooncentrale Switchboard, dat zich momenteel in de bèta versie bevindt, biedt veel inzicht in waarom het op een dag een topconcurrent voor Google Meet zou kunnen worden. De tool verlegt bewust de focus van de traditionele pratende hoofden van online vergaderingen naar de visuals die hen helpen om samen te werken. Gebruik tools zoals whiteboards, werkstromen en meer.

Voeg een robuust gratis abonnement toe en real-time samenwerking functie, en je kunt beginnen te zien hoe Switchboard een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop we over online vergaderingen denken.

Switchboard beste functies

Virtuele vergaderruimten die fungeren als desktops, met een gemakkelijke mogelijkheid om individuele bestanden op te halen en eraan samen te werken

Mogelijkheid om projecten, bestanden en ruimtes op te slaan tussen vergaderingen door, zodat je altijd verder kunt gaan waar je gebleven was

Asynchrone werkruimten zorgen ervoor dat de samenwerking niet stopt tussen de bijeenkomsten door

Interactieve gedeelde browsers maken samenwerking mogelijk zonder delen van individuele schermen

Switchboard beperkingen

Nog steeds in bèta versie, wat betekent dat gebruikers een aantal bugs kunnen verwachten die er nog uitgehaald moeten worden

Functies voor samenwerking in realtime kunnen chaotisch worden als iedereen tegelijkertijd bijdraagt

Switchboard prijzen

Gratis

Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Switchboard beoordelingen en recensies

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: Tot op heden geen beoordelingen

9. Skype

Via Skype Sinds Microsoft voorrang geeft aan zijn merk Teams, is Skype, een dochteronderneming van Microsoft, op de achtergrond geraakt. Maar als je gewoon op zoek bent naar een eenvoudige tool voor videogesprekken en vergaderingen, blijft Skype een heel eenvoudige optie om je Google Meet-gebruik te vervangen.

Skype beste functies

Eenvoudige, intuïtieve interface die het nieuwe gebruikers gemakkelijk maakt om in te springen en deel te nemen aan het gesprek

Uitgebreide VoIP-mogelijkheden (voice over internet protocol) om uw video- en audiogesprekken te verbinden met traditionele vaste lijnen en mobiele telefoonnetwerken

Real-time ondertiteling zorgt ervoor dat alle deelnemers aan vergaderingen op de hoogte blijven van het gesprek

Integratie van chatten om de samenwerking en communicatie tussen gesprekken door gaande te houden

Skype beperkingen

Video- en audiokwaliteit kunnen slecht zijn in vergelijking met Google Meet en sommige andere opties op deze lijst

De functies zijn relatief beperkt voor geavanceerde virtuele samenwerking en grotere teams

Skype prijzen

Gratis

Mobiel en vast, VS: begint bij $ 2,54/maand

begint bij $ 2,54/maand Mobiel en vast, Noord-Amerika: begint bij $5,94/maand

Skype beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (22.000+ beoordelingen)

4.3/5 (22.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

10. Waarbij

Via Waarbij Whereby ziet er niet uit als een typische Business video app, en dat is de bedoeling. De opzettelijk minimalistische, volledig aanpasbare interface stelt je in staat om een omgeving te creëren die werkt voor jouw stijl, en niet andersom.

Whereby beste functies

Naadloze integratie met andereapps voor productiviteit zoals Google Werkruimte, YouTube, Miro en meer

De embed optie stelt bedrijven in staat om de Whereby API te gebruiken in hun eigen communicatieplatform

Relatief lage prijs in vergelijking met andere opties op deze lijst, inclusief een robuust gratis abonnement met onbeperkt 1:1 bellen

Snelle browser koppelingen maken het gemakkelijk om vergaderingen te starten en eraan deel te nemen voor gebruikers en niet-gebruikers

Whereby beperkingen

Geen mogelijkheid om vergaderingen te transcriberen

Video opnames kunnen A/V prestaties verminderen en kosten tijd om te verwerken en downloaden

Prijzen

Whereby Embed Explore: Gratis

Gratis Whereby Embed Build: $9.99/maand

$9.99/maand Whereby Aangepast Embedden: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Whereby Meeting Free: Gratis

Gratis Whereby Meeting Pro: $6,99/maand voor één host

$6,99/maand voor één host Whereby Meeting Business: $9,99/maand per host

Whereby beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Andere video communicatiemiddelen

Naast de directe alternatieven voor Google Meet, helpt het ook om een aantal andere platforms te overwegen die de algehele ervaring van videovergaderen kunnen verbeteren. Deze tools bieden zelf geen video zoals Google Meet dat doet, maar deze productiviteitsplatforms verhogen de productiviteit van uw videoconferenties met extra functies zoals chats, Whiteboard en documentbeheer.

ClickUp

Deel uw videoboodschap met een directe browser link die geen downloads vereist en direct kan worden weergegeven na de opname

ClickUp heeft misschien geen eigen functies voor videovergaderen, maar de mogelijkheden maken het nog steeds een formidabele aanvulling op Google Meet en andere tools in deze lijst.

Begin met de ClickUp Clip functie, waarmee gebruikers snel en eenvoudig hun scherm kunnen opnemen en de video kunnen delen met andere leden van het team of iemand anders via een openbare link. Of denk eens aan de realtime samenwerkingsmogelijkheden van het gebruik van de ClickUp Weergave chatten die een berichtenplatform rechtstreeks in uw software voor projectmanagement integreert.

Op zoek naar een betere manier om uw online vergaderingen te plannen? De ClickUp vergadering sjabloon kan helpen. Als u gewoon documenten wilt maken die klaar zijn voor samenwerking in realtime, kunt u ClickUp Documenten nog gemakkelijker gebruiken dan gebruikers van Google Meet Google Documenten zouden gebruiken.

ClickUp beste functies

Directe integratie met uw projectmanagement suite voor het plannen van taken, actie items, en volgende stappen na vergaderingen

Integratie met Zoom en andere videotools op deze lijst om vergaderingen met Zoom te starten vanuit een ClickUp-taak

Een robuust gratis abonnement dat perfect samengaat met de gratis versie van Google Meet voor een slanke samenwerkingssuite

AI-hulp om documenten samen te vatten, grammatica en spelling te controleren en dynamisch actie-items te maken

ClickUp beperkingen

Ontworpen om tools als Google Meet te verbeteren, niet te vervangen

Een interface kan complex zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar eenvoudige samenwerking bij vergaderingen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

Supercharge Uw Volgende Online Vergadering Met ClickUp

Google Meet is nog maar het begin. Videovergaderen heeft de wereld van samenwerking op afstand overgenomen en er zijn veel tools beschikbaar om het beheren van uw externe of hybride teams tot een fluitje van een cent te maken.

Maar die tools moeten nog steeds passen binnen de bredere context van de communicatie en het delen van kennis binnen uw teams. En dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Wanneer u ons gratis abonnement, de mogelijkheid om te chatten met uw teamgenoten en onze AI-assistent die uw werk wil stroomlijnen combineert, maakt de integratie met uw favoriete software voor video vergaderingen het werken op afstand gemakkelijker.

Het is tijd om ClickUp eens te proberen. Meld u vandaag nog gratis aan om te leren hoe u uw volgende online vergadering kunt opwaarderen.