10 beste Microsoft Teams-integraties voor samenwerking in 2024

Duizenden bedrijven over de hele wereld houden verbinding via Microsoft Teams . Deze cloud-gebaseerde tool is geïntegreerd in Microsoft Office 365 en combineert Outlook, Word, Excel en andere tools in een uniforme werkomgeving.

Je kunt chatten, vergaderingen organiseren en bestanden delen binnen Teams, maar zelfs dan heeft het platform misschien niet alles wat je nodig hebt. 👀

De hele dag schakelen tussen platforms onderbreekt je werkstroom dus gebruik in plaats daarvan integraties voor Microsoft Teams. De juiste handvol integraties brengt alle niet-Microsoft-tools waar je van houdt naar je Microsoft Teams-kanalen voor betere communicatie en gemakkelijkere werkdagen.

Er zijn echter honderden apps voor Microsoft Teams, dus wat zijn de beste opties voor jouw bedrijf?

In deze gids geven we je een overzicht van wat je moet zoeken in een integratie voor Microsoft Teams, plus een lijst met de top 10 Microsoft Teams apps en integraties in 2024.

Wat moet je zoeken in Microsoft Teams-integraties?

Idealiter zoek je naar integraties met functies die de Teams app alleen niet kan bieden. Dit omvat:

Naadloze workflowintegraties: Er zijn een aantal handige tools op de markt, maar je moet je niet in allerlei bochten wringen om ze in je workflow te passen. Kies voor de beste Microsoft Teams-integraties die je kunt aanpassen of die out of the box passen bij jouw use case

Er zijn een aantal handige tools op de markt, maar je moet je niet in allerlei bochten wringen om ze in je workflow te passen. Kies voor de beste Microsoft Teams-integraties die je kunt aanpassen of die out of the box passen bij jouw use case Samenwerkingsapps: Teams chatten is prima, maar de juiste integraties maken Teams nog meersamenwerkingsvriendelijk. Zoek naar extensies voor messaging, tools voor videoconferenties, mindmaps of whiteboards voor brainstormsessies

Teams chatten is prima, maar de juiste integraties maken Teams nog meersamenwerkingsvriendelijk. Zoek naar extensies voor messaging, tools voor videoconferenties, mindmaps of whiteboards voor brainstormsessies

Teams heeft niet de beste installatie voorprojecten bijhouden of taken, dus zorg ervoor dat je integreert met een solide tool voor projectmanagement . De juiste oplossing moet gebruiksvriendelijke dashboards, sjablonen en functies voor bijhouden bieden Schaalbaarheid: U zou niet door hoepels moeten springen om nieuwe gebruikers of projecten toe te voegen aan uw Microsoft Teams integraties. Ga voor integraties die het schalen stroomlijnen

De 10 beste Microsoft Teams integraties om te gebruiken in 2024

Of je nu een lift nodig hebt met projectmanagement, samenwerking op afstand of gewoon gezellige Teams vergaderingen wilt houden, er is een Microsoft Teams integratie voor.

1.

ClickUp

Gebruik de ClickUp Microsoft Teams-integratie om eenvoudig een Taak te vinden en toe te voegen aan een Teams gesprek, zodat je team precies weet wat je aan het bespreken bent

Dat klopt: 's werelds favoriete alles-in-één werkruimte platform integreert met Microsoft Teams. De ClickUp Microsoft Teams integratie stuurt je een Teams notificatie wanneer er een opmerking, bijlage of statuswijziging is voor je projecten. Alles gaat automatisch naar de Teams chatten van je keuze zodat je niets mist.

Bij ons draait het ook allemaal om context. ClickUp-taaks rijke uitklappende previews van links met beschrijvende tekst vertellen teamleden welke taak je bespreekt zonder een enkele klik. Dat is veel beter dan een link met een hoop willekeurige alfanumerieke tekens. ✨

Niet om je te verleiden of zo, maar je kunt Microsoft Teams ook helemaal links laten liggen en al je werk en samenwerking binnen ClickUp doen. Weergave ClickUp chatten vervangt alle Teams functies en nog wat als je belangrijkste tool voor projectmanagement.

Voeg leden van een team toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom dat u van de ene software naar de andere moet gaan

Chat naast uw werk en zet opmerkingen om in toegewezen Taken met slechts één klik. Uitgebreide bewerking is beschikbaar voor alle ClickUp Chats, dus voel u vrij om blokken code, opsommingstekens en banners in te voegen om meer te zeggen in minder tekens. Het is de perfecte tool voor projectmanagement en integratie met Microsoft Teams.

De beste functies van ClickUp

ClickUp biedt gratis training en 24/7 ondersteuning, zodat u er nooit alleen voor staat

GebruikClickUp AI om berichten samen te stellen, rapporten samen te vatten of opmerkingen te bewerken voordat u ze naar het team stuurt

ClickUp-taak eenvoudig aan een Teams gesprek toevoegen

Snel naar ClickUp-taak zoeken zonder Teams te verlaten

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde accounts

ClickUp heeft veel functies, dus geef jezelf de tijd om vertrouwd te raken met het platform

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Zoom voor Teams

via Microsoft Natuurlijk, Microsoft Teams heeft videoconferenties ingebouwd, maar wat als je met een client chat die geen Teams wil gebruiken? Voeg gewoon de Zoom Microsoft Teams integratie toe en je hebt in een mum van tijd face time.

Deze communicatie app is een shoo-in als je regelmatig vergaderingen hebt met belanghebbenden buiten je organisatie.

Zoom voor Teams beste functies

Vergaderingen met Zoom starten, plannen en eraan deelnemen vanuit Teams

De integratie voegt een tabblad Zoom-vergaderingen Teams toe aan je Teams-interface

De beschikbaarheidsfunctie van Zoom maakt het gemakkelijk om tijden voor vergaderingen te vinden die werken voor alle deelnemers

Gebruik de Zoom knop in elke chat om een vergadering met de groep te starten of te plannen

Zoom voor Teams beperkingen

Dit is misschien niet nodig als je de Microsoft Teams app al gebruikt voor video conferencing

Sommige gebruikers zeggen dat ze meerdere keren op de knop "bellen" moeten drukken op verschillende plaatsen om daadwerkelijk een gesprek tot stand te brengen

Voor Zoom prijzen

Basis: Free

Free Pro: $15,99/maand per gebruiker

$15,99/maand per gebruiker Business: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Business Plus: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.700+ beoordelingen)

4.5/5 (53.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.600+ beoordelingen)

3. Zapier Acuity Planning + Microsoft Teams

via Zapier Acuity Scheduling is een online software voor het maken van afspraken waarmee je vergaderingen kunt plannen, automatisch je beschikbaarheid kunt controleren en betalingen kunt innen. Als je wilt dat Acuity goed samenwerkt met de Teams app van Microsoft, moet je deze Zapier verbinding gebruiken om de twee systemen via API te integreren.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zullen je Acuity vergaderinggegevens naadloos integreren met je Teams kalender.

Zapier Acuity Planning beste functies

Deze integratie vereenvoudigt het plannen voor teams die werken met clients of diensten

Verzend aangepaste formulieren voordat je een vergadering inroostert

Verzamel betalingen voor het boeken van vergaderingen-en verzamel vergoedingen voor no-shows

Creëer een eigen pagina voor het maken van afspraken

De beperkingen van Acuity Scheduling

Acuity heeft geen native integratie met Teams, dus je moet Zapier gebruiken. Zapier is geweldig, maar connectoren van derden zoals deze zijn vatbaarder voor fouten

Soms boekt Acuity per ongeluk afspraken wanneer je niet beschikbaar bent

Acuity prijzen

Opkomend: $16/maand, jaarlijks gefactureerd

$16/maand, jaarlijks gefactureerd Groeiend: $27/maand, jaarlijks gefactureerd

$27/maand, jaarlijks gefactureerd Powerhouse: $49/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

4.7/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.500+ beoordelingen)

4. InVision Freehand - Whiteboard

via Microsoft MS Teams is goed als een op chatten gebaseerd samenwerkingstool voor teams maar wat als je team meer visueel ingesteld is? De InVision Freehand-integratie met Microsoft Teams is perfect voor virtuele samenwerking. Dit werk op afstand-vriendelijke whiteboard app wordt geleverd met drag-and-drop tools voor brainstormen, presenteren en herzien van ideeën.

De beste functies van InVision Freehand

Verhoog productiviteit met Freehand sjablonen

Freehand-whiteboards vastmaken aan elk Teams-kanaal

Deel bestaande Freehand-whiteboards eenvoudig in een vergadering

Reageer op whiteboards met emoji's en aantekeningen

InVision Freehand beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het overzetten van whiteboards naar Teams

Anderen zeggen dat het aanmeldproces verrassend moeilijk is

InVision Freehand prijs

Gratis

Freehand Pro: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Freehand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van InVision Freehand

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (730+ beoordelingen)

5. Karma

via Microsoft We zijn grote fans van werken op afstand, maar het is moeilijk om een teamcultuur op te bouwen als iedereen verspreid is. Karma is een slimme integratie voor Microsoft Teams die de kloof overbrugt tussen werk op afstand en het opbouwen van een cultuur.

Het is een app voor werknemerswaardering waarmee je feedback kunt delen, extraatjes kunt uitdelen en de betrokkenheid kunt controleren via een Slack-achtige chatbot-tool. 🤖

Karma beste functies

Zet karma punten om in echte extraatjes zoals gratis koffie of PTO

Koppel elke werknemerserkenning terug naar uw bedrijfswaarden

Voeg Karmabot toe aan MS Teams om je team automatisch op te vrolijken of te belonen

Creëer een beetje competitie met een real-time karma leaderboard

Karma limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het trefwoordsysteem voor Karma waarden

Andere gebruikers melden trage en minder behulpzame klantenservice in vergelijking met andere integraties van Microsoft Teams apps

Karma prijsstelling

$3/maand per gebruiker voor minimaal vijf zetels, jaarlijks gefactureerd

Karma beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

4.9/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3 beoordelingen)

6. MeisterTask

via Microsoft Microsoft Teams wordt niet geleverd met taakbeheer out of the box, dus je hebt een Microsoft Teams integratie zoals MeisterTask nodig om al je to-dos te beheren. Deze integratie brengt project doelstellingen taken, afhankelijkheid en projectfeeds rechtstreeks naar MS Teams voor een beter projectmanagement.

MeisterTask Integratie beste functies

Terugkerende stappen automatiseren naartijd te besparen en nauwkeurigheid te verbeteren

Houd uw tijd bij of analyseer de tijdlogboeken van uw werknemers voor resourcebeheer

Bekijk direct het overzichtsdashboard van uw openstaande taken, tijdlogs en notificaties

Taak relaties en afhankelijkheid instellen zodat niemand de bal laat vallen

MeisterTask limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de facturering met MeisterTask

Anderen wilden dat het Gantt grafieken bood

MeisterTask prijsstelling

Basic: Gratis

Gratis Pro: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $24/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$24/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

7. Wrike

via Microsoft Beheert u projecten in Wrike? Stop met het heen en weer schakelen tussen platforms en haal de Microsoft Teams integratie in huis, pronto. Met deze integratie kunt u alle Wrike-projecten maken, openen en bewerken projecten en taken zonder Teams te verlaten.

Je kunt zelfs Microsoft Teams chats verbinden met taken en projecten zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden.

De beste functies van Wrike

Toegang tot Wrike taken als een tabblad in Microsoft Teams

Post Wrike taakvoorbeelden naar Teams chats met titel, toegewezen persoon, status en deadline

Wrike notificaties ontvangen in uw Teams account

Projecten weergeven in de tijdlijn of in een Gantt grafiek

Wrike beperkingen

Veel gebruikers zeggen dat Wrike niet gebruiksvriendelijk is, zelfs als het overgezet is naar MS Teams

Anderen zeggen dat processen zoals het maken van formulieren veel te ingewikkeld zijn

Wrike prijsstelling

Gratis

Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Business: $24,80/maand per gebruiker

$24,80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3500+ beoordelingen)

4.2/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

8. Bereik

via Microsoft Business vergaderingen krijgen een slechte reputatie en dat is iets wat Range probeert op te lossen. Deze integratie voor Microsoft Teams bevordert de verbinding door iedereen een betere weergave te geven van de voortgang van projecten.

De leden van het team maken dagelijks Check-ins aan voor de abonnementen van vandaag en de voortgang van gisteren, waardoor een vergadering van een uur elke ochtend overbodig wordt.

Bereik beste functies

Bereik stuurt elke ochtend Outlook herinneringen voor Check-ins

Je kunt de Check-ins van je collega's vanuit Teams weergeven

Voeg bereik toe aan videogesprekken en je kunt alle Check-ins weergeven in de zijbalk

Gebruik Bereik's bank met team-opbouwende vragen om op een persoonlijker niveau verbinding te maken

Range limieten

Verschillende mensen rapporteren problemen met de gebruikerservaring

Anderen zeggen dat het bereik hapert als je een tijdje vergeet Check-ins in te sturen

Bereik prijzen

Gratis

Pro: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van het bereik

G2: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

4.6/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

9. Teamwerk

via Microsoft Teamwork is een oplossing voor projectmanagement die in je Microsoft Teams account wordt geïntegreerd. Schakel tussen Board View (Boardweergave), Task View (Taakweergave) of Gantt Chart View (Grafiekweergave) om eenvoudig je MS Teams werkruimte aan te passen.

Je hebt zelfs toegang tot bestanden, kennisbankwiki's en teamberichten zonder Teams te verlaten, waardoor dit een goede optie is voor teams op afstand.

Teamwork beste functies

Eenvoudig bijhouden hoeveel tijd je besteedt aan elke Taak en elk project

Functies voor taakbeheer en clientbeheer voor facturering en facturatie

Beheer de werklast van je resources en teams zonder Teams te verlaten

Afhankelijkheid en subtaken aanmaken

Samenwerken aan proeven, mensen taggen in opmerkingen en content organiseren in Teamwork Docs

Teamwork limieten

Je hebt een aparte Teamwork app integratie voor Outlook nodig

Sommige gebruikers zeggen dat het platform contra-intuïtief is

Teamwork prijsstelling

Gratis

Starter: $5,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$5,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Lever: $9,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$9,99/maand per gebruiker voor minimaal drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Groeien: $19,99/maand per gebruiker voor minimaal vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$19,99/maand per gebruiker voor minimaal vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Schaal: Neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

10. Signeasy

via Microsoft Microsoft Teams heeft veel functies, maar het heeft geen native oplossing voor e-handtekeningen. In plaats van documenten heen en weer te sturen via e-mail, kun je de Signeasy Microsoft Teams integratie gebruiken.

Deze tool uploadt documenten in alle formaten en geeft je volledige zichtbaarheid in de handtekening workflows met real-time chat notificaties. ✍️

De beste functies van Signeasy

Contracten weergeven in Teams chats

Voeg de e-mail van een ontvanger toe om een handtekening aan te vragen

Gebruik de Signeasy mobiele app om onderweg documenten aan te vragen en te ondertekenen

Snel collega's in Teams pingen als ze z.s.m. een contract moeten ondertekenen

Signeasy limieten

Sommige gebruikers hebben problemen met de toegang tot Signeasy in Outlook

Anderen zouden willen dat handtekeningen in bulk konden worden aangevraagd

Signeasy prijzen

Teams: $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $30/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$30/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business Plus: $50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Signeasy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (600+ beoordelingen)

4.6/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

Ontwerp de Teams-ervaring: Ga voor ClickUp

Microsoft Teams heeft veel te bieden, maar zelfs dan mist dit platform nog veel functies. Natuurlijk zijn er apps en integraties die de functionaliteit uitbreiden, maar je hebt geen tijd om een systeem in elkaar te flansen dat werkt voor jouw team.

Kies voor een projectmanagementtool die het allemaal kan, zoals ClickUp. Wij combineren een app voor projectmanagement, functies voor samenwerking op afstand tussen teams, communicatie, sjablonen voor agile teams en nog veel meer in één werkruimte.

