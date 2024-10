Teams vs. Zoom - wat is de beste tool voor vergaderingen in 2024?

De keuze van het juiste platform voor vergaderingen kan het verschil maken op het gebied van productiviteit en samenwerking.

Microsoft Teams en Zoom zijn al een tijdje toonaangevend, maar welke springt er vandaag de dag echt uit?

Of je nu op zoek bent naar naadloze samenwerking of de soepelste video-ervaring, wij zetten het op een rijtje om je te helpen beslissen!

Laten we eens kijken hoe deze platformen zich tot elkaar verhouden.

Wat is Microsoft Teams?

Microsoft Teams is een communicatieplatform dat videoconferenties, chatten en andere productiviteitstools combineert en zo een gedeelde ruimte creëert waar teams in realtime kunnen samenwerken.

Microsoft Teams integreert met andere Microsoft Office 365 tools, zoals SharePoint, zodat je toegang hebt tot alles vanaf één platform.

Functie van Microsoft Teams

Hier bekijken we de sleutel functies die van Microsoft Teams een krachtige tool maken voor communicatie en samenwerking op elke moderne werkplek.

1. Slimme vergaderingen

De app voor videovergaderingen van Microsoft Teams maakt virtuele vergaderruimten mogelijk voor inclusieve en realtime samenwerking. Het biedt geweldige videokwaliteit met een AI-gestuurde audio- en video-ervaring, opnemen van vergaderingen en ruisonderdrukking om deelnemers het gevoel te geven dat ze in dezelfde ruimte zijn.

💡Pro Tip: Voor het eerst deelnemen aan een vergadering van Microsoft Teams? Zorg ervoor dat je de juiste Etiquette voor Microsoft Teams .

2. Virtuele achtergronden

Met Microsoft Teams kun je achtergronden kiezen die je persoonlijkheid laten zien. Je kunt verschillende achtergrondfilters selecteren, je achtergrond vervagen, afbeeldingen kiezen uit de bibliotheek van Microsoft Teams of zelfs een foto uploaden van je favoriete plek op de wereld en die als achtergrond gebruiken.

via Microsoft Teams

3. Webinars

Behalve project vergaderingen gebruikers kunnen gedenkwaardige webinars en live gebeurtenissen organiseren op Microsoft Teams. Met de registratieopties van Teams kun je de registratie voor elk webinar aanpassen. Bovendien kun je werk delegeren aan maximaal 10 medeorganisatoren om te helpen bij de instelling van het webinar.

via Microsoft Teams

4. Samenwerking

Met Microsoft Teams kunnen groepen samenwerken aan bestanden en chatten via privé en gedeelde kanalen.

Je kunt chats vertalen in 35 talen, gebruik maken van whiteboards om te brainstormen en om lusonderdelen, tabellen, lijsten met opsommingstekens of actie-items te delen in chats.

5. Microsoft Teams Telefoon

Met Microsoft Teams Phone kun je gemakkelijk verbinding maken met je team via telefoon- of videogesprekken, rechtstreeks vanuit een Teams-chat of door telefoonnummers in te toetsen, allemaal binnen het platform. Eén-op-één of groepsgesprekken, samenvoegen, doorverbinden, transcriberen en toegang tot voicemail - allemaal opties die direct beschikbaar zijn op Teams.

via Microsoft Teams

Prijzen voor Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt business-abonnementen en thuisabonnementen. Hier zijn de details:

Business-abonnementen

De business-abonnementen hebben een jaarlijks abonnement en worden elke maand automatisch verlengd.

Microsoft Teams Essentials: 4 dollar gebruiker per maand

Microsoft 365 Business Basic: $6 gebruiker per maand

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50 gebruiker per maand

Thuisabonnementen

Free: $0

Microsoft 365 Persoonlijk: $6,99 per maand

Microsoft 365 Familie: $9,99 per maand

geen fan van Microsoft Teams? Bekijk deze Top 8 Microsoft Teams alternatieven .

Wat is Zoom?

Zoom is een wijdverbreide populaire hulpmiddel voor online vergaderingen dat de communicatie stroomlijnt door u te helpen bij het instellen van virtuele vergaderingen, audiogesprekken, webinars en meer. Het biedt ook samenwerkingsoplossingen om de coördinatie tussen hybride teams te verbeteren.

Functies van Zoom

Laten we eens kijken naar de opvallende functies die Zoom tot een veelgebruikt platform voor virtuele vergaderingen maken:

1. Werkruimte reserveren

Gebruik de functie Werkruimte reserveren om uw werkruimte voorafgaand aan uw vergadering te reserveren.

Je kunt eenvoudig naar je werkruimte navigeren, inchecken, gasten uitnodigen en beheren via bezoekersbeheer en zelfs een Zoom kiosk instellen om gasten te verwelkomen met een virtuele receptionist.

Met deze functie kunt u deelnemen aan vergaderingen vanuit een professionele omgeving, zodat u er zeker van kunt zijn dat u op de juiste manier werkt Zoom etiquette tijdens je gesprekken.

via Zoom

2. Zoom clips

Met Zoom Clips kun je video's van hoge kwaliteit maken en delen, perfect voor als je het te druk hebt voor vergaderingen.

Leg je scherm of video vast met Clips, bekijk en bewerk opnames en deel ze eenvoudig met je team. Bovendien kun je de weergave van video's bijhouden en je content effectief beheren in de contentbibliotheek.

3. Whiteboard

Zoom biedt online whiteboards om ideeën voor je team te verduidelijken. Je kunt brainstormen met plakbriefjes, slimme connectors en tekentools.

Je kunt je aantekeningen ook categoriseren, opmerkingen toevoegen voor je team en de whiteboards delen.

_vi_a Zoom

4. Planner

Als je te veel vergaderingen op een dag hebt, stroomlijnt Zoom Scheduler afspraken. Het plant vergaderingen automatisch, rekening houdend met je beschikbaarheid, en stuurt bevestiging en notificaties ter herinnering.

Met Zoom Scheduler kun je koppelingen naar afspraken en planningspagina's aanpassen met merklogo's en meer informatie krijgen over deelnemers door aangepaste velden toe te voegen om gegevens over deelnemers te verzamelen.

5. Digitale bewegwijzering

Met deze functie van Zoom Werkruimte kun je de communicatie verbeteren en effectief communiceren met teamleden. Tijdens een vergadering kun je video's, afbeeldingen, links of websites laten zien op het scherm van je Zoom Rooms.

Je kunt ook bedrijfsbrede vergaderingen uitzenden, opkomende gebeurtenissen markeren, waarschuwingsberichten versturen en informatie weergeven over beschikbare werkruimten en ruimtes.

Zoom prijzen

Basis: Gratis abonnement voor één gebruiker

Pro: $12,49/gebruiker per maand

Business: $18,32/gebruiker per maand

Business Plus: Aangepast

Enterprise: Aangepast

Zoom Scheduler, Clips en Whiteboards zijn add-ons voor respectievelijk $5,99, $6,99 en $2,49 per maand.

Pro Tip: 👉Met veel functies die beschikbaar zijn als add-on, kan Zoom duur zijn voor starters en kleine bedrijven. Bekijk deze top 10+ Zoom alternatieven .

Microsoft Teams vs. Zoom: Functies vergeleken

Zowel Microsoft Teams als Zoom zijn geweldige tools voor videovergaderen. Ze stroomlijnen de communicatie en verbeteren de samenwerking en betrokkenheid van werknemers.

Als je een keuze wilt maken voor jezelf of je organisatie, dan is hier een vergelijking van de belangrijkste functies. Of je nu op zoek bent naar robuuste mogelijkheden voor videovergaderen, geïntegreerde samenwerkingstools of gebruikersvriendelijke interfaces, deze vergelijking biedt waardevolle inzichten die je helpen bij je beslissing.

1. Externe vergaderingen (met gastgebruikers)

Heeft u vaak vergaderingen met externe gasten?

Met Zoom kan iedereen gemakkelijk van overal deelnemen aan vergaderingen door middel van een koppeling zonder dat u een Zoom account hoeft aan te maken. Alle deelnemers aan Zoom-vergaderingen hebben toegang tot functies zoals ingebouwde Zoom chatten, virtuele achtergronden, vergaderingen aanmaken, delen van schermen en nog veel meer.

Met zijn audio- en videoconferenties is Microsoft Teams ook een geweldige tool voor interne vergaderingen. Je kunt vergaderingen plannen, uitnodigingen versturen en vergadering agenda's en chatten met deelnemers tijdens vergaderingen. De tool beperkt echter de toegang tot functies zoals het delen van bestanden in chats, het maken van groepen, het toevoegen van apps, enz. voor externe gebruikers.

🏆Winnaar: Zoom vergaderingen, voor zijn onbeperkte toegankelijkheid functie voor gast gebruikers, neemt dit weg. In tegenstelling tot Microsoft Teams, waarvoor je een Outlook account nodig hebt, kun je met elk account deelnemen aan Zoom.

2. Samenwerking

Microsoft Teams biedt meer geavanceerde functies voor samenwerking dan Zoom.

Hoewel Zoom whiteboards, chatten en live aantekeningen aanbiedt, zijn de functies basis. Bovendien zijn functies zoals whiteboards beschikbaar als add-on tools tegen extra kosten.

Microsoft Teams daarentegen biedt ingebouwde whiteboards voor Microsoft 365 gebruikers. Bovendien heeft de functie chatten meer functies dan die van Zoom. Zo kun je bijvoorbeeld gepersonaliseerde stickers op basis van projecten naar je collega's sturen. In Zoom kun je echter alleen emoji's versturen en heb je toegang tot de avatar functie.

Bovendien kun je met Microsoft Teams moeiteloos samenwerken met andere apps van Microsoft, zoals Word, PowerPoint en Excel Live. Je kunt deze tools gebruiken tijdens gesprekken en ze in realtime bijwerken.

Hoewel Zoom de mogelijkheid biedt om aan live documenten te werken, is de integratie niet zo naadloos als in Teams.

🏆Winnaar: Microsoft Teams is hier een duidelijke winnaar en biedt een meer gestroomlijnde samenwerkingservaring.

3. Werkruimte

Microsoft Teams Rooms en Zoom Workspaces zijn geweldig voor interactieve vergaderingen. Je kunt een werkruimte reserveren, inclusieve lay-outs voor video gebruiken, ruisonderdrukking instellen, content vastleggen, actieve spreker bijhouden, videostreams en persoonsherkenning inschakelen.

Wat schaalbaarheid betreft, kunnen Microsoft Teams Rooms geïntegreerd worden in verschillende ruimtes voor vergaderingen. Afhankelijk van het aantal mensen kun je kiezen tussen kleine, middelgrote en grote ruimtes.

via Microsoft Teams Aan de andere kant blinkt Zoom werkruimte uit met functies zoals digitale bewegwijzering, planningsdisplays, kiosken en bezoekersbeheer.

🏆Winnaar: Gelijkspel. Zowel Microsoft Teams als Zoom bieden geavanceerde functies voor vergaderruimtes.

4. AI-functies

Microsoft Copilot in Microsoft Teams biedt inzicht in chatsessies tijdens vergaderingen. Het helpt je notulen van vergaderingen samen te vatten en samenvattingen geven van uw telefoongesprekken.

Met Copilot's chat compose box kun je AI vragen om je berichten moeiteloos te genereren. Het is echter belangrijk om aan te tonen dat Microsoft Copilot beschikbaar is als add-on.

_vi_a Microsoft Teams Aan de andere kant is Zoom's AI Companion ingebouwd. Het wordt geleverd zonder extra kosten.

Je kunt AI vragen stellen over gemiste vergaderingen, samenvattingen maken en deze delen met de genodigden. Zoom biedt ook live ondertiteling in meerdere talen.

via Zoom 🏆Winnaar: Zoom. Hoewel Microsoft Copilot op hetzelfde niveau zit als Zoom wat betreft AI-functies, is het alleen beschikbaar tegen een meerprijs van $30 per gebruiker per maand.

Microsoft Teams vs. Zoom: een grafiek ter vergelijking

Functie Microsoft Teams Zoom Capaciteit vergadering Tot 1.000 deelnemers (tot 19.000 in weergave alleen) Tot 1.000 deelnemers Duur van de vergadering 60 minuten Duur van vergaderingen Tot 60 minuten bij gratis abonnementen; 24 uur bij betaalde abonnementen Tot 40 minuten bij gratis abonnementen; 30 uur bij betaalde abonnementen Chat systemen Individuele chats, groepschats, chatsessies en vergaderingen Groeps- en privéberichten tijdens vergaderingen Gebruiksgemak App vereist voor deelname vanaf mobiele apparaten Eenvoudig deelname vanaf elk apparaat, zelfs zonder account Videokwaliteit: tot 1080p HD Aanbevolen bandbreedte 1,2-1,8 Mbps voor HD 1,2-1,5 Mbps voor HD Gebruikersinterface Uitgebreid maar complex, geïntegreerd met Microsoft Office tools Eenvoudig, intuïtief, gebruiksvriendelijk Integraties Microsoft Office tools (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, Google tools 1000+ integraties waaronder Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, Dropbox, Slack Veiligheid Twee-factor verificatie, gegevensversleuteling, bescherming tegen geavanceerde bedreigingen End-to-end encryptie voor alle abonnementen Prijzen $4 tot $12,50 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) $12,49 tot $18,32 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft Teams vs. Zoom op Reddit

We hebben Microsoft Teams vs. Zoom Reddit threads bekeken om te zien wat gebruikers van deze video conferencing tools vinden.

Velen geven de voorkeur aan de Teams app vanwege de geavanceerde functies:

Teams is beter geïntegreerd in het MS Office-ecosysteem en biedt rijkere Teams-kanalen en chatten (PowerPoint Live is bijvoorbeeld een unieke functie op Teams). Copilot voor Teams is geweldig als je compliance team je toestaat om de vergadering op te nemen of de transcriptie te krijgen. En de Teams packaging in M365 is ook een sleutel tot de commerciële waarde.

Verschillende andere gebruikers verkiezen Zoom boven Teams omwille van het gebruiksgemak en de focus op video conferencing.

Ik vind Zoom een mooiere oplossing voor videovergaderen. De client is licht en betrouwbaar. De layout van de video is goed. Het innovatietempo (bijvoorbeeld met Neat for Rooms) is sneller dan Teams. Het is gewoon een goede ervaring.

De meeste gebruikers zijn het erover eens dat Microsoft Teams bedoeld is voor mensen die Microsoft Office 365 gebruiken en op zoek zijn naar een tool voor samenwerking en videoconferenties.

Aan de andere kant is Zoom voor mensen die regelmatig vergaderingen hebben met externe gasten en op zoek zijn naar een eenvoudige tool voor videovergaderen.

Bonus: Wil je de samenwerking in je team een boost geven? Bekijk onze 10 Team communicatiestrategieën voor effectieve samenwerking en ontsluier de geheimen van naadloos teamwerk

Meet ClickUp-Het beste alternatief voor Teams vs. Zoom

Microsoft Teams en Zoom zijn de beste opties totdat u ClickUp ontmoet!

Denk aan een tool die een alles-in-één pakket is. Hiermee kun je projecten beheren, in realtime samenwerken, voortgang bijhouden, samenvattingen van vergaderingen genereren, to-do lijsten maken en nog veel meer - allemaal vanaf één platform. Dat is ClickUp!

ClickUp Vergaderingen: Organiseer vergaderingen en bespaar tijd met naadloze communicatie

Met ClickUp vergaderingen beheer uw vergaderingen naadloos. Maak aantekeningen, stel agenda's en items voor vergaderingen in, documenteer notulen van vergaderingen en meer. Organiseer uw aantekeningen van vergaderingen, bewerk ze en markeer wat belangrijk is met superrijke functies voor bewerking.

Wijs opmerkingen toe aan teamleden die verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de Taak en plan vergaderingen met checklists om reeds uitgevoerde taken af te vinken.

Gebruik terugkerende Taken voor terugkerende agendapunten zodat je ze niet elke vergadering opnieuw hoeft te maken.

notities van vergaderingen samenvatten met ClickUp Meetings_

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's sjabloon voor conferentiebeheer om vergaderingen gemakkelijk te plannen, bij te houden en te beheren.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Clips - bespaar tijd bij vergaderingen met async videocommunicatie

ClickUp Clips is een alternatief voor traditionele scherm recorder software .

Met ClickUp clips kunt u lange vergaderingen van 30 minuten overslaan door delen van video opnames te delen met uw team, schermen vast te leggen en uw ideeën effectiever te verwoorden.

Maak automatisch transcripties van Clips met ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI-tool, zodat uw team de hoogtepunten kan scannen en naar verschillende tijdstempels kan springen.

Bovendien kan je team commentaar geven op Clips om twijfels te verduidelijken. Ze kunnen zelfs Clips in Taken invoegen om ideeën in items om te zetten.

schermopnamen delen met je team met ClickUp Clips_

Aanbevolen leesvoer: 14 Beste gratis tools voor schermrecorder (zonder watermerken)

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards-Brainstorm met visuele samenwerking

Met ClickUp Whiteboards teams, werk in realtime samen met uw team. U kunt ieders activiteiten op de voet volgen, aantekeningen toevoegen, leden in kaart brengen, strategieën in kaart brengen en workflows visualiseren.

Voer ideeën uit door Taken direct vanuit het Whiteboard te maken. Voeg meer context toe aan de Taken door koppelingen, beschrijvingen, subtaken, documenten en meer toe te voegen.

Brainstorm met je team met ClickUp Whiteboard

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain-Automatisering van aantekeningen voor vergaderingen

Met ClickUp Brein kunt u aantekeningen van vergaderingen automatiseren en transcripties voor uw video's maken. U kunt ClickUp Brain ook vragen om updates van vergaderingen en gemiste delen van een vergadering.

Maak snel notulen van vergaderingen en deel ze met de genodigden, zodat degenen die niet aanwezig konden zijn op de hoogte blijven.

Samenvattingen van vergaderingen genereren met ClickUp Brain

Aanbevolen leesvoer: 10 beste hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen voor AI-vergaderingen in 2024 Naast de bovenstaande functies, ClickUp chatten stroomlijnt de communicatie met teams. Het biedt realtime chatkanalen voor teams waar u met uw team kunt communiceren, mensen kunt toevoegen met @mentions en opmerkingen kunt toewijzen om de to-dos in beweging te houden. Al uw gezamenlijke werk kan binnen ClickUp Chat plaatsvinden.

U kunt ook video's, koppelingen, webpagina's, spreadsheets en meer in uw berichten invoegen om ze met de groep te delen. Bovendien kunt u uw berichten opmaken met lijsten met opsommingstekens, banners, blokken met code en meer.

in realtime communiceren met ClickUp Chat_

Met de functie SyncUp van ClickUp kunt u snel videogesprekken voeren. U kunt één-op-één en groepsvergaderingen rechtstreeks vanuit gesprekken voeren. Deze functie voor videovergaderingen biedt u een speciale ruimte om werk met uw team te bespreken met behulp van delen van schermen, reacties, virtuele achtergronden en meer.

Sjabloon voor ClickUp vergaderingen: Stroomlijn de organisatie van vergaderingen

Als u een vergadering organiseert, kan de ClickUp sjabloon voor vergaderingen helpt u uw agenda, notulen, aantekeningen en follow-ups op één plaats te beheren, waardoor het proces sneller en efficiënter verloopt.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Meetings-Template.png Schermafbeelding van ClickUp's Vergaderingssjabloon, met georganiseerde vergaderagenda's met secties voor teamvergaderingen, taken en voortgang bijhouden. De sjabloon bevat functies zoals tijdsinschattingen voor discussies, eigendom van taken en bijlagen bij documenten, ontworpen om gestructureerde vergaderingen volgens Robert's Rules of Order te faciliteren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-4389460&department=hr-recruiting Deze sjabloon downloaden /$$cta/

Dit gebruiksvriendelijke sjabloon wordt geleverd met aangepaste weergaven en statussen, waardoor het geschikt is voor al uw komende vergaderingen.

Als je een conferentie organiseert op een van de hierboven beschreven platforms, overweeg dan om het volgende te downloaden ClickUp's conferentiebeheer sjabloon. De sjabloon is de perfecte basis om uw gebeurtenisbeheerprocessen te sturen en alle vereiste taken in te stellen voor het plannen, organiseren en leiden van een conferentie.

Integratie van ClickUp met Zoom en Microsoft Teams: Stroomlijn uw vergaderingen

Eindelijk kan ClickUp naadloos geïntegreerd met Zoom waardoor u uw vergaderingen met Zoom rechtstreeks vanuit ClickUp kunt starten met het /zoom slash commando. U kunt deelnemen aan vergaderingen vanuit ClickUp-taak en ClickUp werkt uw taken automatisch bij met essentiële details en opnames van vergaderingen, waardoor uw werkstroom sneller en efficiënter wordt.

deelnemen aan Zoom vergaderingen vanuit ClickUp Commentaar_

U kunt ook teams integreren met uw ClickUp Werkruimte. Gebruikers van Teams kunnen deze integratie gebruiken om gesprekken in context te houden, taken moeiteloos bij te houden en teams betrokken te houden op verschillende platforms.

Maak dat elke vergadering telt met ClickUp

Als u één tool wilt voor videovergaderingen en samenwerking, dan is ClickUp de tool voor u.

ClickUp is een alles-in-één tool voor productiviteit en samenwerking die alle andere apps voor productiviteit vervangt. Het helpt u vergaderingen te plannen en uit te voeren die resultaatgericht zijn, samenwerken en naadloos in uw werkstroom zijn geïntegreerd.

Omdat ClickUp alles onder één dak brengt, hoeft u niet tussen meerdere apps te schakelen. Meer informatie? Probeer ClickUp gratis uit .