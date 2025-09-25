Beste AI-agenten voor aangepaste klantenservice in 2025

Aangepaste klantenservice wordt stilletjes hervormd door AI.

AI-agenten zijn geen futuristische hype, maar nemen nu de weinig glamoureuze maar cruciale taken op zich: tickets doorsturen, repetitieve verzoeken afhandelen, de juiste informatie op het juiste moment boven water halen en de werkstroom soepel laten verlopen met minder menselijke tussenkomst.

Een onderzoek van McKinsey toont aan dat, met agents in de mix:

Tot 80% van de veelvoorkomende incidenten kan autonoom worden opgelost, met een vermindering van de oplostijd met 60 tot 90%.

Tot 80% van de veelvoorkomende incidenten kan autonoom worden opgelost, met een vermindering van de oplostijd met 60 tot 90%.

En de beste AI-agenten? Die staan niet in de weg. Ze doen stilletjes hun werk en laten uw team zich concentreren op waar ze echt nodig zijn.

In deze blogpost zetten we de beste AI-agenten voor klantenservice op een rijtje die het waard zijn om te gebruiken. Laten we erin duiken! 🤖

Top AI-agenten voor klantenservice

Hier volgt een korte vergelijking van de beste AI-agenten voor klantenserviceteams.

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Aangepaste autopilot-agenten, in chat geïntegreerde antwoorden, AI-aangedreven taakwerkstroom, sjablonen voor werkruimten om te ondersteunen Alle teamgroottes Gratis abonnement beschikbaar; aangepast abonnement mogelijk voor ondernemingen Intercom Fin GPT-4-aangedreven reacties, werkstroom triggers, op feedback gebaseerd leren, transcripties met sleutelpunten Kleine tot middelgrote bedrijven Vanaf $ 39/maand per zetel; 14 dagen gratis proefversie; $ 0,99 per Fin-resolutie Ada Ondersteunen Meertalige AI, gelaagde niveaus om te ondersteunen, proactieve outreach, drag-and-drop-builder Ondernemingen Aangepaste prijzen (varieert per implementatieschaal) Kustomer Emotiedetectie, CRM-gebaseerde context, die spraak en chat kunnen ondersteunen, slimme planning Teams in het middensegment tot grote ondernemingen Vanaf $ 89 per maand per gebruiker; AI-add-ons vanaf $ 0,60 per gesprek Zendesk AI Voorspellende triage, AI-verbeterde agentondersteuning, automatische taaldetectie, SLA-gerichte logica Middelgrote tot grote teams Vanaf $ 55/maand per agent (jaarlijks gefactureerd); AI-add-on: $ 50/maand per agent Drift AI Verkoopgerichte ondersteuning, leadscoring, kalenderreserveringen, conversiestatistieken Middelgrote SaaS- en abonnement bedrijven Aangepaste prijzen Tidio Lyro Snelle installatie, kanaalwisseling, koppeling van productcatalogi, automatisering buiten kantooruren Particulieren en kleine bedrijven De Lyro AI-agent-add-on is verkrijgbaar vanaf $ 39 per maand Freshdesk Freddy AI Op sentiment gebaseerde triage, uploaden van helpdocumenten, AI versus menselijke statistieken, ondersteuning via meerdere kanalen Kleine tot middelgrote teams Vanaf $ 18 per maand per agent; AI Copilot vanaf $ 94 per maand per agent

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat zijn AI-agenten voor aangepaste klantenservice?

AI-agenten voor klantenservice zijn geavanceerde digitale assistenten die de manier waarop bedrijven met klanten omgaan transformeren. Deze geavanceerde tools maken gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) en machine learning (ML) om complexe vragen van klanten te behandelen.

Ze zijn ontworpen om context te begrijpen, te leren van interacties en in de loop van de tijd te verbeteren.

AI-agenttools kunnen op meerdere kanalen als chat, e-mail en helpdesks werken, waardoor klanten sneller antwoord krijgen en u alles overzichtelijk kunt houden.

🧠 Leuk weetje: Aan het eind van de jaren zestig verscheen Shakey the Robot als de eerste mobiele robot voor algemeen gebruik die in staat was om te redeneren over zijn acties. Shakey, ontwikkeld door SRI International, maakte de fase vrij voor toekomstige AI-agenten.

Waar moet je op letten bij AI-agenten voor aangepaste klantenservice?

Ondersteuners willen tools die echte frustraties aanpakken zonder nieuwe problemen te creëren. Want het enige wat ze niet hebben, is tijd om steeds weer dezelfde of terugkerende context uit te leggen.

Dit is wat het belangrijkst is in een AI-aangepaste klantenserviceagent:

Intuïtieve installatie: Binnen enkele uren operationeel met minimale training, zodat vertegenwoordigers zich kunnen concentreren op het helpen van klanten

Contextbewuste antwoorden: Pikt de toon, het jargon of de urgentie van de klant op en stelt antwoorden op die warm en menselijk aanvoelen

Consistentie tussen platforms: Levert uniforme antwoorden op WhatsApp, e-mail, X of sms, waardoor een samenhangende klantervaring wordt gegarandeerd

Soepele overdracht van agents: draagt chats over aan menselijke agents met volledige context, zodat klanten hun verhaal niet opnieuw hoeven te beginnen

Op het merk afgestemde toon: Pas antwoorden aan om de positie van uw bedrijf weer te geven, van eigenzinnig tot professioneel, voor authenticiteit

Direct inzicht in prestaties: toont ondersteuningsagenten realtime statistieken zoals oplossingspercentages, waardoor het vertrouwen en de efficiëntie worden vergroot

Betrouwbare topprestaties: Beheert pieken zoals kerstverkopen zonder vertragingen en lange wachttijden, waardoor klanten tevreden blijven

De beste AI-agenten voor klantenservice

Deze AI-tools voor klantenservice kunnen de klanttevredenheid helpen verhogen door onmiddellijk antwoord te geven op hun queries. Laten we elke tool in detail bekijken. 👇

1. ClickUp (het beste voor het bijhouden van ondersteuningstaken en workflowautomatisering)

Optimaliseer ondersteunen met ClickUp AI Autopilot Agents Stel de ClickUp Auto-Answers Agent in om Taakgegevens op te halen en vragen te beantwoorden

ClickUp brengt alle bewegende delen van de klantenservice samen in één systeem.

Het is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Autopilot Agents van ClickUp

Gebruik ClickUp AI-agenten om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer gedaan te krijgen

Gebruik de Autopilot Agents van ClickUp om updates te verstrekken zonder teamleiders achterna te zitten

Begin met ClickUp Autopilot Agents. Deze AI-aangedreven werkstroom reageren op triggers die u zelf definieert.

Stel dat iemand een bericht achterlaat met de vraag wie een terugbetaling voor een specifiek account afhandelt. De Auto-Answers Agent scant uw werkruimte, vindt de taak en antwoordt met de naam van de toegewezen persoon en een link naar de actieve thread.

Aangepaste Autopilot-agenten door ClickUp

Bouw een ClickUp aangepaste Autopilot Agent om acties te triggeren op basis van specifieke trefwoorden of kanalen

Als uw werkstroom iets specifiekers nodig heeft, kunt u de no-code builder gebruiken om een ClickUp aangepaste Autopilot Agent te bouwen.

ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, ondersteunt ook tijdens het bouwen. Gebruik het om prompts op te stellen, acties te verfijnen of tools voor te stellen op basis van uw werkstroom.

Stel dat u een partnerondersteuningskanaal hebt voor VIP-accounts. U kunt een AI-agent bouwen die dat kanaal in de gaten houdt, alleen trigger wanneer het bericht een vermelding van 'datalek' of 'toegangsprobleem' bevat, vervolgens een taak aanmaakt in uw lijst 'Enterprise Escalations', de oorspronkelijke berichtbijlage bijvoegt en deze toewijst aan uw veiligheidsteam.

Taakbeheer in ClickUp

Zodra uw agents zijn aangesteld, moet de rest van de werkstroom nog steeds worden gestructureerd. De projectmanagementsoftware voor klantenservice van ClickUp biedt een speciale werkruimte installatie om tickets te triëren, eigenaren toe te wijzen, voortgang bij te houden en inzichten te verkrijgen.

Begin met ClickUp-taak om elk klantprobleem om te zetten in een actiepunt. Verbeter deze taken vervolgens met ClickUp aangepaste velden om ze effectief te categoriseren en te prioriteren. Veldjes zoals 'Issue Type', 'Customer Segment', 'Channel' en 'Urgency' stellen uw team in staat om tickets efficiënt te filteren en af te handelen.

Implementeer ClickUp Automations om het momentum in uw ondersteuningsprocessen te behouden. Het kan in een handomdraai tickets triëren, prioriteren en toewijzen. Als een taak langer dan twee dagen de status 'Geblokkeerd' heeft, kan een automatisering de teamleider hiervan op de hoogte stellen, het probleem escaleren en een update plaatsen in het relevante communicatiekanaal.

Om de installatie te versnellen, biedt de ClickUp-sjabloon voor klantenservicemanagement een kant-en-klare werkruimte.

Gratis sjabloon downloaden Start een voltooide ondersteuningswerkruimte met behulp van de ClickUp-sjabloon voor klantenservicemanagement

Deze klantenservicesjabloon bevat vooraf ingestelde aangepaste velden zoals 'Type probleem', 'Voltooiingsstatus', 'E-mailadres aanvrager' en 'Klanttevredenheidsbeoordeling'. Daarnaast beschikt het over een vooraf ingestelde formulierweergave om de ticketverwerking te stroomlijnen, zodat uw team klantverzoeken efficiënt kan beheren.

En voor teams die zich willen verdiepen in terugkerende problemen, is de ClickUp-sjabloon voor klantprobleemverklaringen van onschatbare waarde.

De beste functies van ClickUp

*houd bij wat belangrijk is: bouw aangepaste ClickUp-dashboards om tickets, SLA's en teamcapaciteit te monitoren

Schrijf zonder helemaal opnieuw te beginnen: gebruik ClickUp Brain om antwoorden en ondersteunende documenten op te stellen

door te vertellen, niet door te klikken: typ wat u nodig hebt en laat ClickUp Brain de instelling doen Automatiseer takendoor te vertellen, niet door te klikken: typ wat u nodig hebt en laat ClickUp Brain de instelling doen

sla alle antwoorden op één plek op: *Creëer een kennisbank voor ondersteunen met behulp van ClickUp Docs met rich text-format

Verander verzoeken in taken: gebruik gebruik ClickUp Formulieren om problemen te verzamelen en taakgegevens automatisch in te vullen

Voorkom dat neventaken uit het oog worden verloren: met met toegewezen opmerkingen in ClickUp worden follow-ups niet gemist

*communiceer zonder van tool te wisselen: gebruik ClickUp Chat om problemen te bespreken, bestanden te delen en in realtime op één lijn te blijven

Limieten van ClickUp

De flexibiliteit is krachtig, maar nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om vertrouwd te raken met aangepaste instellingen en werkruimte-instellingen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.230 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.460+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze Reddit-reactie zegt eigenlijk alles:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het voert ook de bewerking uit van wat ik heb geschreven (geweldig!).

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!).

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête maakt regelmatig gebruik van automatiseringstools en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden om te automatiseren. Dit benadrukt een belangrijke onbenutte hefboom voor productiviteit: de meeste teams vertrouwen nog steeds op handmatig werk dat gestroomlijnd of geëlimineerd zou kunnen worden. Met de AI-agents van ClickUp kunt u eenvoudig geautomatiseerde workflows bouwen, zelfs als u nog nooit eerder automatisering hebt gebruikt. Met plug-and-play-sjablonen en op natuurlijke taal gebaseerde commando's wordt het automatiseren van taken toegankelijk voor iedereen in het team! 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de rapportagetijd met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

2. Intercom Fin (het beste voor het oplossen van kennisgebaseerde queries)

via Intercom Fin

Intercom Fin maakt gebruik van geavanceerde taalmodellen zoals GPT-4 om vragen van klanten te begrijpen die verder gaan dan eenvoudige trefwoordherkenning. Het maakt verbinding met uw bestaande documentatie, waardoor de implementatie relatief snel verloopt.

U zult merken hoe het zijn toon aanpast aan de context van een gesprek: professioneel bij het bespreken van technische problemen, begripvol bij het afhandelen van klachten. Veel teams waarderen de manier waarop het oplossingspatronen identificeert om hiaten in ondersteuningsmateriaal op te sporen.

Als u al andere Intercom-tools gebruikt, past Fin perfect in uw bestaande werkstroom.

Intercom Fin beste functies

Stel aangepaste werkstroom in die specifieke acties trigger wanneer klanten bepaalde producten of problemen vermelden

Controleer de prestaties van AI via analyses die succesvolle oplossingen weergeven in vergelijking met escalaties

Neem feedback van klanten mee in het leerproces om toekomstige interacties te verbeteren

Weergave van gespreksverslagen met gemarkeerde belangrijke punten om snel inzicht te krijgen in de zorgen van klanten

Limiet van Intercom Fin

Werk alleen binnen het Intercom-ecosysteem, wat limiet stelt aan de mogelijkheden als je andere platforms gebruikt

Heeft moeite met zeer technische of gespecialiseerde vragen over de branche

Moet regelmatig worden bijgewerkt om accuraat te blijven naarmate uw aanbod verandert

Prijzen van Intercom Fin

14 dagen gratis proefversie

Essentieel: $39/maand per zetel

Geavanceerd: $ 99/maand per zetel

Expert: $ 139/maand per zetel

Fin AI Agent: $0,99 per oplossing (prijzen gelden voor alle abonnementen en integraties)

Intercom Fin beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 3.380 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1.115+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Intercom Fin?

Deze recensie trok onze aandacht:

Op het eerste gezicht is het een supergemakkelijke AI-oplossing die echt niet veel installatie of configuratie vereist. Maar zodra je voorbij de eerste installatie bent, begint het al snel als een limiet aan te voelen.

Op het eerste gezicht is het een supergemakkelijke AI-oplossing die echt niet veel installatie of configuratie vereist. Maar zodra je voorbij de eerste installatie bent, begint het al snel een limiet aan te voelen.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor customer journey maps

3. Ada Support (het beste voor meertalige ondersteuning voor ondernemingen)

via Ada Ondersteunen

Ada Support ondersteunt gesprekken in meerdere talen zonder dat er voor elke taal een aparte installatie nodig is. Het categoriseert binnenkomende vragen automatisch en stuurt ze naar gespecialiseerde AI-modules voor verschillende onderwerpen.

Veel grote organisaties gebruiken dit systeem omdat het kan worden uitgebreid naar wereldwijde markten zonder dat er een evenredige toename van het personeelsbestand nodig is. Dankzij de naleving van de veiligheid is het geschikt voor sectoren met strenge regels voor gegevensverwerking, zoals het bankwezen en de gezondheidszorg.

De beste functies om Ada te ondersteunen

Maak het systeem gekoppeld aan uw productdatabase, zodat reacties actuele informatie over voorraad en specificaties bevatten

Verdeel aangepaste gesprekken op basis van waarde-tarieven en bied automatisch verschillende serviceniveaus aan

Verstuur proactieve berichten die worden geactiveerd door mijlpalen in accounts of typische probleemtijdstippen

Genereer aangepaste rapporten over soorten oplossingen om productproblemen op te sporen voordat ze een piek in het aantal tickets veroorzaken

Limietten van Ada Ondersteunen

De installatie duurt doorgaans 4-6 weken en vereist toegewijd technisch personeel

De prijsstructuur maakt het onpraktisch voor bedrijven met lagere volumes om te ondersteunen

Het geeft soms minder nauwkeurige antwoorden wanneer het uit meerdere aangepaste kennisonderwerpen put

Prijzen van Ada om te ondersteunen

Aangepaste prijzen

Ada Support beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Ada om te ondersteunen?

Een opmerkelijk perspectief om op te maken:

ADA is gebruiksvriendelijk en het is gemakkelijk te begrijpen hoe hun systeem werkt. Het instellen van de geautomatiseerde antwoorden is ook eenvoudig, omdat opties zoals tekstvak, video en afbeeldingen naar de chatflow kunnen worden gesleept en de beschikbare acties ervoor zorgen dat de chatflow goed werkt.

ADA is gebruiksvriendelijk en het is gemakkelijk te begrijpen hoe hun systeem werkt. De instelling van de geautomatiseerde antwoorden is ook eenvoudig, omdat opties zoals tekstvak, video en afbeeldingen naar de chatflow kunnen worden gesleept en de beschikbare acties ervoor zorgen dat de chatflow goed werkt.

🧠 Leuk weetje: KPMG ontdekte dat bedrijven voor elke dollar die ze in AI investeren, gemiddeld 3,5 dollar terugverdienen. Een klein maar indrukwekkend percentage van 5% van de bedrijven geeft aan zelfs 8 dollar terug te verdienen.

4. Kustomer (het beste voor op sentiment gebaseerde prioriteitstelling bij ondersteunen)

via Kustomer

Kustomer functioneert als onderdeel van een CRM-platform en niet als een op zichzelf staande chatbot. Het interpreteert berichten van klanten om emoties zoals frustratie of urgentie te detecteren. Dit emotionele bewustzijn helpt bij het prioriteren van gesprekken die onmiddellijke aandacht vereisen, waardoor vaak wordt voorkomen dat problemen escaleren.

U zult het waarschijnlijk waarderen dat het de klantgeschiedenis in aanmerking neemt voor contextbewuste reacties in plaats van elk bericht afzonderlijk te behandelen. Deze aanpak vermindert herhaling voor terugkerende klanten en vergemakkelijkt aangepaste ondersteuning.

De beste functies van Kustomer

Plan automatisch follow-ups op basis van het type probleem, zonder handmatig de kalender te hoeven beheren

Pas verschillende gesprekken- of klantbeheerstrategieën toe op basis van de gedetecteerde klantensentimenten of -stemming

Geef relevante aankoopgeschiedenis weer wanneer er een melding wordt gemaakt van specifieke producten

Genereer reactiesuggesties met accountgegevens zoals het type abonnement

Limieten van Kustomer

De AI-werkstroomautomatiseringspercentages kunnen als lager worden beschouwd dan bij sommige concurrenten

Spraakmogelijkheden zijn nog niet zo ver ontwikkeld als de tekst-functies

Hiervoor moet u het voltooide Kustomer CRM-platform implementeren in plaats van het te integreren met uw huidige systemen

Biedt minder taalopties in vergelijking met gespecialiseerde meertalige oplossingen

Prijzen van Kustomer

Onderneming: $ 89/maand per gebruiker

Ultimate: $ 139/maand per gebruiker

AI add-ons

aI-agenten voor klanten: *$ 0,60 per gesprek

AI-agenten voor vertegenwoordigers: $ 40/maand per gebruiker

Kustomer-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (75+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kustomer?

Een gebruiker deelde deze feedback:

Ik vind het geweldig dat Kustomer zo strak en goed ontworpen is. Het is niet log of moeilijk te gebruiken. Het is echt gestroomlijnd. De rapportage is uitstekend, het is zeer gedetailleerd, niet alleen voor de klanten, maar ook voor uw team. Het werkt ook heel goed voor het bijhouden van de prestaties en productiviteit van het team.

Ik vind het geweldig dat Kustomer zo strak en goed ontworpen is. Het is niet log of moeilijk te gebruiken. Het is echt gestroomlijnd. De rapportage is uitstekend, het is zeer gedetailleerd, niet alleen voor de klanten, maar ook voor uw team. Het werkt ook heel goed voor het bijhouden van de prestaties en productiviteit van het team.

5. Zendesk AI (het beste voor datagestuurde afhandeling van gesprek)

via Zendesk

Zendesk AI maakt gebruik van patronen uit miljarden ondersteuningsinteracties om inkomende berichten automatisch te categoriseren en toe te wijzen aan de juiste wachtrijen. De helpdesksoftware richt zich op klantenservicetaal in plaats van algemene gesprekken, waardoor het de branchetermen herkent die uw klanten gebruiken.

Het combineert aangepaste automatisering met hulpmiddelen voor agents om beide kanten van de ondersteuningservaring te verbeteren. Deze aanpak resulteert vaak in soepelere overgangen wanneer complexe problemen menselijke expertise vereisen.

De beste functies van Zendesk AI

Onderzoek patroon van gesprekken om gemeenschappelijke punten te vinden waar klanten geautomatiseerde oplossingen verlaten

Beveel volgende acties aan agenten aan op basis van vergelijkbare historische tickets en hun oplossingen

Detecteer automatisch de taal en schakel de antwoordtaal om zonder dat de klant selectie hoeft te maken

Limieten van Zendesk AI

Heeft aanzienlijke hoeveelheden gegevens uit eerdere interacties nodig om optimaal te kunnen presteren

Wordt complexer om te integreren met niet-Zendesk-systemen

De interface verandert regelmatig, waardoor er af en toe leercurves ontstaan

Volgens sommige gebruikers variëren de prestaties tussen verschillende talen

Prijzen van Zendesk AI

Gratis proefversie

Suite Team: $ 55/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Growth: $ 89/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Professional: $ 115/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Suite Enterprise: Aangepaste prijzen

AI add-on

Geavanceerde AI: $ 50/maand per agent (jaarlijks gefactureerd)

Zendesk AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 6200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 4.040 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zendesk AI?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Ik vind de AI-functies erg prettig. Ik kan een reactie schrijven en ZD kan deze vriendelijker, uitgebreider en formeler maken. Dat is geweldig. Bovendien is het Zendesk-team altijd super behulpzaam en geweldig.

Ik vind de AI-functies erg prettig. Ik kan een reactie schrijven en ZD kan deze vriendelijker, uitgebreider en formeler maken. Dat is geweldig. Bovendien is het Zendesk-team altijd super behulpzaam en geweldig.

🔍 Wist u dat? Deloitte's rapportage meldt dat 15% van de contactcentra al generatieve AI gebruikt om klantverificatie te versnellen, oplossingen te vereenvoudigen en geautomatiseerde gesprekssamenvattingen en follow-ups te genereren.

6. Drift AI (het beste voor verkoopgerichte klantinteracties)

via Salesloft

Drift by Salesloft benadert ondersteuningsgesprekken met verkoopbewustzijn en herkent wanneer interacties met de klantenservice verkoopkansen kunnen onthullen.

Deze succes-software maakt verbinding met marketingtools om context toe te voegen, waarbij wordt genoteerd of iemand die aan het chatten is eerder prijspagina's heeft weergave of een winkelwagentje heeft achtergelaten. Het verkoopperspectief maakt Drift bijzonder nuttig voor SaaS- en abonnementbedrijven, waar tijdens ondersteuningsinteracties vaak upgrade-mogelijkheden naar voren komen.

Bovendien houdt de analyse conversiestatistieken bij naast traditionele metingen om te ondersteunen voor efficiëntie.

De beste functies van Drift AI

Ontdek upsell-kansen tijdens ondersteuningsgesprekken op basis van gebruikspatronen

Boek vergaderingen rechtstreeks in verkoopkalenders wanneer uit gesprekken blijkt dat er interesse is om te kopen

Monitor bronnen van gesprek om te zien welke marketingkanalen nodig hebben om ondersteuningsbehoeften te genereren

Creëer verschillende paden voor gesprekken voor prospects en bestaande klanten

Limieten van Drift AI

Ondersteunende functies zijn niet zo robuust als de verkoopmogelijkheden

Analyses leggen de nadruk op conversiestatistieken in plaats van traditionele prestatie-indicatoren voor ondersteunen

De instelling van aangepaste werkstroom van gesprekken vergt meer handmatig werk dan sommige alternatieven

Prijzen van Drift AI

Aangepaste prijzen

Drift AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 1250 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (195+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Drift AI?

Volgens een recensent:

Ik vind het geweldig hoe Drift tijdens een gesprek aanvoelt, wanneer ik met een potentiële klant praat. Het helpt me elke maand extra inkomende leads binnen te halen en biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor verkopers om vergaderingen te plannen en inkomende leads vooraf te kwalificeren. Ik vind het geweldig hoe het zo gemakkelijk kan worden geïntegreerd met Gmail, waardoor het veel gestroomlijnder aanvoelt en niet zomaar een ander platform is dat ik in mijn tech stack moet inpassen. Ik check Drift elke dag en het is een geweldige hulpbron voor mij geweest in een uitdagend verkoopjaar!

Ik vind het geweldig hoe conversatiegericht Drift aanvoelt wanneer ik met een potentiële klant spreek. Het helpt me elke maand extra inkomende leads binnen te halen en biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor verkopers om vergaderingen te plannen en inkomende leads vooraf te kwalificeren. Ik vind het geweldig hoe het zo gemakkelijk kan worden geïntegreerd met Gmail, waardoor het veel gestroomlijnder aanvoelt en niet zomaar een ander platform is dat ik in mijn tech stack moet inpassen. Ik check Drift elke dag en het is een geweldige hulpbron voor mij geweest in een uitdagend verkoopjaar!

7. Tidio Lyro (het beste voor kleine bedrijven met een limiet aan middelen)

via Tidio

Lyro van Tidio vermindert de technische complexiteit door zich te richten op een snelle installatie voor kleine bedrijven. Het behandelt ongeveer 70% van de veelvoorkomende vragen van klanten zonder dat er uitgebreide trainingsgegevens nodig zijn.

Gesprekken verlopen vloeiend tussen kanalen zoals live chat, WhatsApp, Instagram en Messenger zonder dat de context verloren gaat. Deze connectiviteit helpt kleine teams om meerdere AI-communicatieplatforms tegelijkertijd te beheren.

Nog beter? Het systeem combineert Claude (Anthropic AI) en interne modellen om prestaties en kostenefficiëntie met elkaar in evenwicht te brengen. Tidio geeft voorrang aan praktische resultaten boven complexe aangepaste opties.

De beste functies van Tidio Lyro

Begin met werkstroomsjablonen voor veelvoorkomende bedrijfstypen om de AI-klantenservice te verbeteren

Verplaats gesprekken tussen AI en live agents zonder dat klanten informatie hoeven te herhalen

Maak productcatalogi met elkaar verbonden zodat de AI specifieke items kan raadplegen op basis van naam en functie

Configureer dekking buiten kantooruren voor eenvoudige vragen wanneer uw team niet beschikbaar is

Limieten van Tidio Lyro

Er zijn minder functies voor bedrijven beschikbaar

Het kan een kleiner aantal gelijktijdige gesprekken verwerken dan ondernemingsoplossingen

Limiet geavanceerde aangepaste mogelijkheden in vergelijking met platforms die gericht zijn op ontwikkelaars

Prijzen van Tidio Lyro

7 dagen gratis proefversie

Lyro AI Agent: $39/maand

Werkstroom: $29/maand

Tidio Lyro beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1730 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (465+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Tidio Lyro?

Een G2-recensent vatte het als volgt samen:

Tidio heeft het ongelooflijk eenvoudig gemaakt om live chat te beheren, veelgestelde vragen te automatiseren met Lyro en gesprekken door te sturen naar ons ondersteuningsteam. De interface is overzichtelijk en intuïtief, en de mogelijkheid om deze te koppelen aan platforms zoals WooCommerce en Klaviyo is een groot pluspunt. We waarderen ook de flexibiliteit om zowel te ondersteunen als marketingstromen binnen dezelfde tool te kunnen afhandelen.

Tidio heeft het ongelooflijk eenvoudig gemaakt om live chat te beheren, veelgestelde vragen te automatiseren met Lyro en gesprekken door te sturen naar ons ondersteuningsteam. De interface is overzichtelijk en intuïtief, en de mogelijkheid om deze te koppelen aan platforms zoals WooCommerce en Klaviyo is een groot pluspunt. We waarderen ook de flexibiliteit om zowel ondersteuning als marketingstromen binnen dezelfde tool te kunnen afhandelen.

🔍 Wist u dat? Studies hebben aangetoond dat AI-agenten spontaan mensachtige communicatieconventies kunnen ontwikkelen wanneer ze in groepen communiceren. Dit gedrag weerspiegelt de evolutie van de menselijke taal en benadrukt de complexe sociale dynamiek die AI kan vertonen.

8. Freshdesk Freddy AI (het beste voor snelle implementatie zonder technische expertise)

via Freshdesk

Freshdesk Freddy AI verkort de implementatietijd door verbinding te maken met uw bestaande materialen in plaats van uitgebreide handmatige training te vereisen. Het verwerkt ongeveer 45% van de verzoeken om ondersteuning zelfstandig.

De AI-agent beschikt ook over proactieve servicфункties die potentiële problemen identificeren voordat klanten problemen melden. Deze preventieve aanpak kan het aantal tickets op termijn verminderen. De strategie van Freddy AI is erop gericht te bepalen wanneer menselijke hulp zinvoller is, in plaats van overal taakautomatisering af te dwingen.

De beste functies van Freshdesk Freddy AI

Upload bestaande helpdocumenten automatisch in plaats van aangepaste klantenservicekennisbanken handmatig opnieuw op te bouwen

Bekijk veelvoorkomende supporttickets om nieuwe helpcontent voor te stellen die toekomstige problemen kan voorkomen

Vergelijk de prestaties van AI- en menselijke agents op basis van oplossingsstatistieken

Limieten van Freshdesk Freddy AI

Minder geavanceerde vertakkingen in het gesprek dan sommige conversatieplatforms

Vereist de Freshdesk-infrastructuur in plaats van als zelfstandige oplossing te werk te gaan

Volgens sommige gebruikers vertoont het soms inconsistenties in de interpretatie van de kennisbank

Prijzen van Freshdesk Freddy AI

Gratis abonnement (voor maximaal twee agents)

Groei: $ 18/maand per agent

Pro: $59/maand per agent

Pro + AI Copilot: $ 94/maand per agent

onderneming: *$ 95/maand per agent

Freshdesk Freddy AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (3.505+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.385 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Freshdesk Freddy AI?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik waardeer de interface en krachtige automatiseringsfuncties van Freshdesk, die ons werk op het gebied van klantenservice en ticketbeheer met betrekking tot betalingsondersteuning vereenvoudigen. Freddy verbetert onze reacties en standaardantwoorden besparen tijd. De multichannelondersteuning van Freshdesk maakt naadloze communicatie via e-mail, chat en sociale media mogelijk, waardoor een consistente klantenservice wordt gegarandeerd.

Ik waardeer de interface en krachtige automatisering van Freshdesk, die ons werk op het gebied van klantenservice en ticketbeheer met betrekking tot betalingsondersteuning vereenvoudigen. Freddy verbetert onze reacties en standaardantwoorden besparen tijd. De multichannelondersteuning van Freshdesk maakt naadloze communicatie via e-mail, chatten en sociale media mogelijk, waardoor een consistente klantenservice wordt gegarandeerd.

🔍 Wist u dat? De meeste teams houden hun AI-agenten nauwlettend in de gaten: 55,4% maakt gebruik van traceer- of observatietools en 44% heeft veiligheidsmaatregelen getroffen. Offline en online evaluaties zijn ook gebruikelijk.

Heroverweeg klantenservice met de AI-agents van ClickUp

Het kiezen van de juiste AI-agent komt neer op weten wat het dagelijkse werk van uw team daadwerkelijk verbetert. Snelheid alleen lost niet veel op als uw team nog steeds updates moet bijhouden, dezelfde antwoorden moet herschrijven of moeite heeft om de context te vinden.

ClickUp helpt je met beide: agents die actie ondernemen en een werkruimte die alles in verbinding brengt.

Sjablonen, automatisering, live updates en AI-agenten voor klantenservice die werken volgens uw voorwaarden. Van het toewijzen van de juiste eigenaar tot het weergeven van de juiste context, elke functie is ontworpen om de ondersteuning vooruit te helpen zonder uw team te vertragen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Ja, AI wordt tegenwoordig veel gebruikt in de klantenservice. Bedrijven zetten AI in in de vorm van chatbots, virtuele assistenten en geautomatiseerde ticketsystemen om routinematige queries te beheren, zoals het bijhouden van bestellingen, accountproblemen en veelgestelde vragen. AI kan ook het sentiment van klanten analyseren om frustratie of urgentie te detecteren en problemen door te sturen naar de juiste menselijke agent. Naast het reageren op de behoeften van klanten, wordt AI steeds vaker proactief ingezet om problemen van klanten te voorspellen voordat ze zich voordoen en gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden. Het resultaat is snellere service, 24/7 beschikbaarheid, lagere kosten en meer tijd voor menselijke medewerkers om zich te concentreren op complexe of emotioneel gevoelige gevallen.

Er is niet één 'beste' AI voor klantenservice, omdat de juiste keuze afhankelijk is van de grootte van het bedrijf, de branche, het type klantinteracties en het budget. Bedrijven evalueren AI-tools doorgaans op basis van natuurlijke taalbegrip, integratie met bestaande systemen zoals CRM's, ondersteuning via meerdere kanalen, aangepaste mogelijkheden en veiligheid. Tot de beste spelers behoren ondernemingsplatforms zoals Salesforce, Microsoft en Google, evenals gespecialiseerde providers van conversational AI die zich richten op chatbots en voicebots. De beste oplossing is meestal degene die een evenwicht biedt tussen automatisering en een soepele overdracht aan menselijke agents, terwijl deze naadloos aansluit op het ondersteuningsecosysteem van het bedrijf.

In de kunstmatige-intelligentietheorie verwijst een 'agent' naar een systeem dat zijn omgeving waarneemt en acties onderneemt om doelen te bereiken. De vijf klassieke typen zijn eenvoudige reflexagenten, die alleen reageren op actuele input; modelgebaseerde reflexagenten, die een interne status handhaven om gedeeltelijk waarneembare situaties af te handelen; doelgerichte agenten, die acties plannen om gedefinieerde doelen te bereiken; nutgerichte agenten, die mogelijke uitkomsten vergelijken en degene kiezen die de waarde maximaliseert; en lerende agenten, die hun prestaties in de loop van de tijd verbeteren door te leren van gegevens en feedback. Hoewel dit theoretische categorieën zijn, vormen ze de basis voor veel praktische AI-toepassingen, waaronder klantenservicebots en virtuele assistenten.

Veel bekende bedrijven hebben AI geïntegreerd in hun klantenservicestrategieën. Verizon gebruikt bijvoorbeeld generatieve AI om te voorspellen waarom klanten bellen en hen effectiever door te verbinden, terwijl de virtuele assistent Erica van Bank of America klanten helpt met banktaken via spraak en chat.