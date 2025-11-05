11 beste softwaretools voor samenwerking in de gezondheidszorg voor 2025

In de gezondheidszorg gaat samenwerking niet alleen over teamwork, maar ook over tijdwinst, het verminderen van fouten en uiteindelijk het verbeteren van de resultaten voor patiënten. Maar wanneer zorgteams, beheerders en IT-medewerkers met tientallen systemen en communicatiekanalen jongleren, kan zelfs eenvoudige coördinatie een doolhof lijken.

Daar komt software voor samenwerking in de gezondheidszorg om de hoek kijken.

Deze tools brengen iedereen – van klinische leiders tot praktijkmanagers – samen op één platform om updates te delen, patiëntinformatie bij te houden en werkstroom te stroomlijnen.

Of u nu beheerderknelpunten wilt verminderen, de communicatie binnen uw team wilt verbeteren of de samenwerking tussen afdelingen wilt versterken, met de juiste software kunt u dit realiseren.

In deze blogpost bespreken we enkele van de beste tools op basis van echte klinische werkstroom om de patiëntenzorg te verbeteren.

Laten we aan de slag gaan!

Overzicht van de beste software voor samenwerking in de gezondheidszorg

Hier volgt een kort overzicht van de beste softwareoplossingen voor samenwerking in de gezondheidszorg.

Waarom de gezondheidszorg samenwerkingssoftware nodig heeft

Traditioneel projectmanagement in de gezondheidszorg heeft vaak moeite om gelijke tred te houden met de eisen van de moderne medische praktijk. Software voor samenwerking in de gezondheidszorg biedt een oplossing voor deze uitdagingen door:

Verbetering van de interprofessionele communicatie: Faciliteert realtime, veilige, Faciliteert realtime, veilige, gecentraliseerde communicatie tussen zorgprofessionals, waardoor afstemming en nauwkeurige informatie-deel worden gegarandeerd.

Stroomlijnen van klinische werkstroom: integreert met bestaande systemen om taken te automatiseren, waardoor de administratieve lasten worden verminderd en clinici zich meer kunnen richten op de zorg voor patiënten.

Ondersteuning van modellen voor werken op afstand en hybride modellen: Geschikt voor telegezondheidszorg en mobiele zorgteams, waardoor continue communicatie wordt gegarandeerd, ongeacht de locatie.

Zorgen voor naleving en veiligheid: Voldoet aan regelgeving zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) om patiëntgegevens te beschermen en het vertrouwen in het hele gezondheidszorgsysteem te behouden.

💡 Pro-tip: Documenteer behandelingsbeslissingen op een manier die niet alleen het 'wat', maar ook het 'waarom' uitlegt. Dit maakt het voor andere huisartsen of nieuwe teamleden gemakkelijker om snel op één lijn te komen zonder terug te hoeven kijken.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van samenwerkingssoftware voor de gezondheidszorg?

Het implementeren van samenwerkingssoftware voor de gezondheidszorg biedt tal van voordelen. Deze omvatten:

Minder medische fouten: Duidelijke documentatie en gestroomlijnde communicatiekanalen helpen misverstanden en fouten tot een minimum te beperken.

Verbeterde patiënttevredenheid: Snellere responstijden en gecoördineerde zorg leiden tot betere ervaringen en resultaten voor patiënten.

Versnelde besluitvorming: Real-time communicatietools maken snellere consultaties en goedkeuringen mogelijk, waardoor vertragingen in de patiëntenzorg worden verminderd.

Actieve kennisdeling: met samenwerkingstools kunnen zorgprofessionals inzichten en best practices delen voor continu leren.

Verbeterde toewijzing van middelen: Ze helpen bij het efficiënt bijhouden en beheren van middelen, waardoor Ze helpen bij het efficiënt bijhouden en beheren van middelen, waardoor een optimaal gebruik wordt gegarandeerd en verspilling wordt verminderd.

🧠 Leuk weetje: Samenwerking kan zelfs het herstel na hartoperaties verbeteren. Patiënten bij wie artsen en verpleegkundigen samenwerkten tijdens het werk in een gestructureerd 'samenwerkingsmodel voor zorg', meldden binnen drie maanden een betere slaap, een sterkere geestelijke gezondheid en een hogere kwaliteit van leven.

Waar moet u op letten bij software voor samenwerking in de gezondheidszorg?

De selectie van de juiste software voor samenwerking in de gezondheidszorg is essentieel voor het verbeteren van de teamcoördinatie en de patiëntenzorg. Hier zijn enkele sleutelfactoren om rekening mee te houden:

Gebruiksvriendelijke interface: Kies voor platforms die intuïtief en gemakkelijk te navigeren zijn, zodat gebruikers snel vertrouwd raken met de software.

Mobiele toegankelijkheid: Zorg ervoor dat de software toegankelijk is op verschillende apparaten, zodat provider overal een verbinding kan houden en op de hoogte kan blijven.

Integratiemogelijkheden: Kies oplossingen die naadloos integreren met bestaande elektronische patiëntendossiers (EPD's) en andere klinische systemen om de werkstroom te stroomlijnen.

Aanpasbare notificaties: zoek naar functies die gepersonaliseerde notificaties en notificaties mogelijk maken, zodat u tijdig kunt reageren op kritieke behoeften van patiënten.

Uitgebreide rapportagetools: Kies gezondheidszorgsoftware met robuuste analyse- en rapportagefuncties om prestaties en patiëntresultaten effectief te monitoren.

🔍 Wist u dat? Samenwerking helpt ook bij chronische ziekten. Uit een meta-analyse bleek dat interprofessionele zorg (samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals) de systolische bloeddruk, het LDL-cholesterol en HbA1c bij patiënten verlaagde en tegelijkertijd het aantal ziekenhuisdagen verminderde.

De beste software voor samenwerking in de gezondheidszorg

Dit zijn onze keuzes voor de beste software voor samenwerking in de gezondheidszorg. 👇

ClickUp (het meest geschikt voor zorgteams die een platform voor veiligheid nodig hebben om zorg en activiteiten te beheren)

Onze eerste keuze is ClickUp, en wel om voor de hand liggende redenen.

De projectmanagementsoftware voor de gezondheidszorg van ClickUp is een veilig samenwerkingsplatform dat klinische en administratieve teams samenbrengt in één werkruimte.

Het is ontworpen om alles te verwerken, van patiëntenwerkstroom en documentatie tot personeelsplanning en voorraadbeheer, allemaal binnen een HIPAA-conforme omgeving.

Breng gesprekken in context met ClickUp Chat Zorg ervoor dat de communicatie binnen het team contextueel blijft binnen de werkruimte met ClickUp Chat.

Stroomlijn realtime communicatie

Communicatie is een cruciaal onderdeel van samenwerking in de gezondheidszorg, en ClickUp Chat maakt dit naadloos mogelijk met functies zoals kanaalgebaseerde discussies en threaded replies.

Een zorgteam dat hartpatiënten begeleidt, kan bijvoorbeeld een speciaal chatkanaal 'Cardiologie' aanmaken waar verpleegkundigen in realtime vitale functies bijwerken, een apotheker medicatieaanpassingen doorgeeft en de dienstdoende cardioloog onmiddellijk wordt gewaarschuwd met een @Mention voor snel overleg.

Omdat gesprekken rechtstreeks gekoppeld zijn aan patiënttaken en gerelateerde documenten, blijven ontslaginstructies of medicatiewijzigingen zichtbaar en bruikbaar voor alle betrokkenen.

Gecentraliseerde kennis en documentatie

Met ClickUp Docs kunnen teams materialen zoals SOP's, voorlichtingsmateriaal voor patiënten of protocollen maken en delen, en deze rechtstreeks koppelen aan gerelateerde taken of patiëntencasussen. Zo beschikt iedereen over de meest recente informatie.

Maak gecentraliseerde dossiers aan in ClickUp Document

U kunt ook PubMed- of Scopus-referenties insluiten om samen te werken aan publicaties of experimentele gegevens.

Dankzij realtime samenwerking kunnen meerdere clinici of onderzoekers tegelijkertijd documenten uitvoeren, becommentariëren en bijwerken.

Beheer patiëntendossiers met duidelijkheid

De AI-aangedreven ClickUp Calendar centraliseert afspraken, dienstroosters en zorgteamvergaderingen op één veilige, toegankelijke plek. Met realtime updates, gedeelde zichtbaarheid en naadloze integratie met taken helpt het zorgteams om efficiënt te coördineren en planningsfouten te verminderen.

Met ClickUp-taak kunnen zorgteams follow-ups van patiënten toewijzen en bijhouden, verwijzingen plannen of administratieve werkstroom beheren, zoals goedkeuringen van verzekeringen.

Organiseer elke stap van de patiëntenzorg met ClickUp-taak

Met ClickUp aangepaste velden kunnen teams essentiële gegevens vastleggen, zoals PHI, patiënt-ID's of urgentieniveaus, waardoor verwarring tijdens het plannen van afspraken en intake-processen wordt voorkomen.

Gebruik AI om een verbinding te leggen tussen klinisch personeel

Tot slot brengt ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, alles samen.

U kunt ClickUp Brain gebruiken om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten, actiepunten uit zorgbesprekingen te halen of checklist voor patiëntfollow-up te genereren zonder extra tijd te besteden aan handmatige documentatie.

Krijg snel antwoord op vragen over beleid, protocollen of patiëntenwerkstroom met ClickUp Brain

Een team voor infectiebeheersing in een ziekenhuis kan bijvoorbeeld ClickUp Brain gebruiken om dagelijkse incidentrapporten te verwerken en sleuteltrends te identificeren (zoals terugkerende bronnen van infectie).

U kunt zelfs een geprioriteerde actielijst voor het team genereren en direct toegang bieden tot de nieuwste CDC-protocollen binnen dezelfde werkruimte.

📌 Probeer deze prompts eens: Maak een samenvatting van de aantekeningen van de multidisciplinaire vergadering van vandaag en maak een aparte lijst met actiepunten voor de cardiologie-, verpleeg- en apotheekteams.

Genereer een follow-up checklist voor postoperatieve patiënten op basis van dit ontslagprotocol en wijs taken toe aan de hersteleenheid.

Benadruk terugkerende problemen uit de incidentrapporten over infectiebeheersing van deze week en stel drie acties van prioriteit voor voor de volgende vergadering.

Bied een beknopte referentie van de CDC-richtlijnen voor handhygiëne en koppel deze aan ons document over infectiebeheersing.

Ontdek meer manieren om ClickUp Brain als persoonlijke assistent te gebruiken:

De beste functies van ClickUp

Bescherm gevoelige gegevens met vertrouwen: voeg voeg aangepaste rollen toe om toegang en toestemming te beheren, zodat alleen de juiste personen kritieke informatie in weergave of bewerking kunnen gebruiken.

Organiseer voorraden en middelen visueel: Houd de vervaldata van vaccins, PBM-niveaus en medische apparatuur bij met behulp van Houd de vervaldata van vaccins, PBM-niveaus en medische apparatuur bij met behulp van ClickUp Weergaven , zoals Gantt-grafieken en Kanban-borden.

Automatiseer routinematige processen: stel stel ClickUp automatiseringen in voor het verzorgen van afspraakherinneringen, het verzenden van intakeformulieren of het aanvullen van voorraden, zodat het personeel meer tijd heeft om zich te concentreren op de zorg voor patiënten.

Monitor alles vanaf één plek: bouw bouw ClickUp-dashboards om realtime zichtbaarheid te krijgen in patiëntenwerkstroom, personeelsroosters en voorraadstatus, zodat u snel beslissingen kunt nemen.

Verzamel en organiseer informatie efficiënt: maak maak ClickUp-formulieren om patiëntgegevens, leveringsverzoeken of incidentrapporten te verzamelen. Reacties worden automatisch als taken ingevuld, waardoor informatie gecentraliseerd en gemakkelijk te volgen blijft.

Blijf onderweg verbonden: beheer nog te doen lijstjes, plaats updates, bekijk notificaties en meer vanuit de mobiele app van ClickUp.

Limieten van ClickUp

Aan de slag gaan met het brede bereik aan functies en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kan een beetje overweldigend zijn.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een recensie op G2 vat het perfect samen:

ClickUp maakt het heel eenvoudig om mijn dagelijkse kantoorwerk te organiseren en bij te houden. Ik kan snel taken aanmaken, herinneringen instellen en lopende activiteiten opvolgen zonder verwarring. Het kostte niet veel tijd om ermee aan de slag te gaan en ik vind het prettig om er dagelijks mee te werken. Ik vind het ook fijn dat het goed in verbinding staat met andere tools die we gebruiken, wat tijd en moeite bespaart. De klantenservice is ook behulpzaam wanneer ik advies nodig heb.

ClickUp maakt het heel eenvoudig om mijn dagelijkse kantoorwerk te organiseren en bij te houden. Ik kan snel taken aanmaken, herinneringen instellen en lopende activiteiten opvolgen zonder verwarring. Het kostte niet veel tijd om ermee aan de slag te gaan en ik vind het prettig om er dagelijks mee te werken. Ik vind het ook fijn dat het goed in verbinding staat met andere tools die we gebruiken, wat tijd en moeite bespaart. De klantenservice is ook behulpzaam wanneer ik advies nodig heb.

📮ClickUp Insight: 70% van de respondenten zegt dat ze tabbladen open laten staan omdat ze van plan zijn om "er later op terug te komen". Dat hebben we eerder gehoord. 🤭Ironisch genoeg zegt 30% dat ze zich opgelucht zouden voelen als ze al die eerdere tabbladen zouden verliezen, bijvoorbeeld door een crash van de browser. Dat is het Zeigarnik-effect aan het werk. Onze hersenen blijven hangen bij onafgemaakte taken, waardoor elke tabblad een cliffhanger wordt. Je voelt je druk, zelfs als er eigenlijk niets vooruitgaat. Als geconvergeerde AI-werkruimte houdt ClickUp je prioriteiten centraal. Vraag ClickUp Brain om je dagelijkse of wekelijkse prioriteiten weer te geven, of voer realtime zoekopdrachten uit op internet om relevante informatie te vinden op het moment dat je die nodig hebt. Nu kun je tabbladen sluiten zonder lussen te sluiten. 🕊️

2. TigerConnect (het beste voor klinische communicatie en zorgcoördinatie)

via TigerConnect

TigerConnect is een cloud-native platform voor klinische communicatie en samenwerking (CC&C) dat is ontworpen om communicatiekloven tussen zorginstellingen te overbruggen.

Het consolideert berichten, waarschuwingen en klinische werkstroom in één platform, zodat zorgteams, van artsen en verpleegkundigen tot EMS providers, tijdig toegang hebben tot cruciale informatie.

De software voor projectmanagement in de gezondheidszorg kan volledig worden geïntegreerd in bestaande ziekenhuissystemen, waaronder verpleegoproepsystemen, bewakingsapparatuur en tools voor het plannen van artsen. Hierdoor kunnen zorgteams in realtime samenwerken, urgente berichten automatisch escaleren en zelfs tijdens IT-storingen een continue verbinding onderhouden.

De beste functies van TigerConnect

Verbeter de zorgcoördinatie door contextrijke waarschuwingen uit EPD's, monitoringsystemen en consultverzoeken rechtstreeks naar de juiste teamleden te sturen.

Vereenvoudig de communicatie met rol-gebaseerde messaging , waarmee clinici elke provider op basis van rol in plaats van naam kunnen bereiken.

Activeer Aangepaste Dynamic Teams direct om medewerkers op één lijn te brengen met betrekking tot urgente werkstroom en patiëntenoverdrachten.

Zorg ervoor dat urgente berichten worden behandeld met Prioriteit Messaging en Message Escalations voor onbeantwoorde waarschuwingen.

Limietten van TigerConnect

Limiet live klantenservice die klanten ondersteunt, met nummers die zijn ontworpen om directe telefoontjes met medewerkers te vermijden.

Af en toe vertraging tijdens het inloggen, wat snelle communicatie kan verstoren

Gebruikers hebben gemeld dat ze bepaalde personen niet kunnen taggen in berichten, wat de duidelijkheid in de communicatie vermindert.

De archieftoestemming is te ruim; sommige gebruikers die toegang hebben tot het archief, kunnen alle berichten zien, zelfs berichten waar ze idealiter geen toegang toe zouden moeten hebben.

Prijzen van TigerConnect

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TigerConnect

G2: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TigerConnect?

Dit is wat een gebruiker te delen had:

Ik vind het platform een uitstekend hulpmiddel om via een andere modaliteit (sms/tekst) contact te leggen met uw patiënten/klanten. Ik vind het ook een prima oplossing voor video-conferencing. Er zijn echter een aantal dingen aan het platform die ik graag anders zou zien. Ik denk dat het handig zou zijn als we mensen ook via andere modaliteiten, zoals e-mail, zouden kunnen benaderen, allemaal binnen hetzelfde product.

Ik vind het platform een uitstekend hulpmiddel om via een andere modaliteit (sms/tekst) verbinding te leggen met uw patiënten/clients. Ik vind het ook een prima oplossing voor video-conferenties. Er zijn echter een aantal dingen aan het platform die ik graag anders zou zien. Ik denk dat het handig zou zijn als we mensen ook via andere modaliteiten, zoals e-mail, zouden kunnen benaderen, allemaal binnen hetzelfde product.

🔍 Wist u dat? Op medische IC-afdelingen verminderen dagelijkse rondes door multidisciplinaire teams het sterftecijfer onder patiënten. Ziekenhuizen met een hoge intensiteit aan artsen en volledige zorgteams hadden aanzienlijk lagere sterftecijfers, zelfs voor ernstige gevallen zoals sepsis.

3. Sickbay (het beste voor analyse van patiëntgegevens en werkstroom)

via Sickbay

Sickbay is een leveranciersonafhankelijke software voor samenwerking in de gezondheidszorg die patiëntmonitoringgegevens bruikbaar maakt in het hele zorgcontinuüm.

Sickbay gaat verder dan monitoring en transformeert gegevens in een hulpmiddel voor onderzoek, operationele verbetering en proactieve zorg. Het stelt leidinggevenden, IT-teams en klinisch personeel in staat om naadloos samen te werken, gebeurtenissen te annoteren en zorgpraktijken te standaardiseren.

U kunt ook de personeelsbezetting en de toewijzing van middelen optimaliseren met behulp van realtime dashboards voor patiëntmonitoring en telemetrie-inzichten, zodat de juiste zorgverleners altijd op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

De beste functies van Sickbay

Standaardiseer klinische en onderzoekswerkstroom met Analyze , dat bruikbare inzichten biedt met bijna realtime en historische gegevens.

Stroomlijn activiteiten in meerdere faciliteiten met automatisering , door werkstroom te digitaliseren en handmatige overdrachten te verminderen.

Maak onderzoek op populatie-niveau en operationele verbeteringen mogelijk met geïntegreerde analyse- en samenwerkingstools.

Verbeter de continuïteit van de zorg door patiënten tussen afdelingen bij te houden en risicogerelateerde informatie efficiënt te delen.

Limiet van de ziekenboeg

Het legt de verantwoordelijkheid voor installatie, onderhoud en probleemoplossing bij het interne IT-personeel van het ziekenhuis.

Clinici en onderzoekers hebben uitgebreide training nodig om de geavanceerde data-analysefuncties te kunnen gebruiken.

Prijzen Sickbay

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sickbay

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Ook samenwerkingsverbanden buiten ziekenhuizen zijn belangrijk. Wanneer klinieken, lokale overheden en sociale diensten samenwerken, verbetert de gezondheid van de gemeenschap. Het succes hangt echter sterk af van hoe groot de afhankelijkheid is van hoe goed die samenwerkingsverbanden zijn gestructureerd en worden voortgezet.

🌟 Bonus: Maak gebruik van ClickUp Brain MAX om direct te zoeken in patiëntendossiers, klinische documenten en communicatie van zorgteams – allemaal vanuit één AI-aangedreven desktopcompanion. Het helpt zorgprofessionals bij het vinden van informatie, het samenvatten van updates en het stroomlijnen van werkstroom, waardoor kostbare tijd wordt bespaard en betere patiëntenzorg wordt ondersteund.

4. OceanMD (het beste voor connectiviteit van provider-netwerken en verwijzingsbeheer)

via OceanMD

OceanMD is een platform voor kliniekbeheer dat is ontwikkeld om patiënten, medische professionals en gezondheidszorgsystemen naadloos in verbinding te brengen.

OceanMD is ontworpen met interoperabiliteit als kernprincipe en kan worden geïntegreerd met de belangrijkste EMR's en gezondheidsinformatiesystemen, waardoor veilige gegevensuitwisseling tussen klinieken, ziekenhuizen en provincies mogelijk wordt.

Het platform is even waardevol voor eerstelijnsmedewerkers als voor patiënten. Met de Patient Engagement Suite kunnen klinieken zelfbedieningstools aanbieden, zoals online reserveringen, herinneringen en digitale check-ins, terwijl het Ocean Provider Network eReferrals, eConsults en eOrders vereenvoudigt.

De beste functies van OceanMD

Bied patiënten meer gemak met online reserveringen, patiëntenberichten, herinneringen en check-in kiosken/tablets .

Houd resultaten bij met geavanceerde rapportage-tools die gebruiksgegevens, publicaties over wachttijden en statistieken over patiëntervaringen bieden.

Integreer met meer dan 30 klinische informatiesystemen en opslagplaatsen met behulp van open, op standaarden gebaseerde API's.

Maak sjablonen voor nieuwe patiëntenregistratie die automatisch de velden in het dossier invullen op basis van de antwoorden van de patiënt.

Limieten van OceanMD

OceanMD is ontworpen om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en is geen oplossing voor langdurige opslagruimte van patiëntgegevens.

Het online boekingssysteem vereist een exacte overeenkomst tussen de door de patiënt ingevoerde gegevens (naam, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer) en de gegevens in hun medisch dossier. Zelfs kleine afwijkingen kunnen fouten veroorzaken.

Prijzen van OceanMD

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van OceanMD

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Leg lessen uit teamoverschrijdende casussen vast in een interne kennisbank. Als een zorgtraject voor één patiënt een coördinatietruc of werkstroomverbetering aan het licht heeft gebracht, documenteer dit dan zodat de hele organisatie hiervan kan profiteren.

5. CareCloud (het beste voor AI-aangedreven klinische documentatie en EHR-integratie)

via CareCloud

Voor de meeste praktijken is het grootste obstakel de dagelijkse sleur van documentatie, facturering en systeemsilo's. CareCloud pakt deze pijnpunten aan door EHR, praktijkbeheer, optimalisatie van de inkomstencyclus en interoperabiliteit te combineren.

Wat CareCloud onderscheidt van andere software voor patiëntenbeheer is de cirrusAI-suite, gebaseerd op generatieve AI voor slimmere klinische aantekeningen, automatisering van beroepen en ondersteuning bij besluitvorming.

Voeg daar nog ONC-gecertificeerde interoperabiliteitstools zoals CareCloud Connector aan toe en uw praktijk beschikt over een manier die is voorzien van veiligheid en schaalbaarheid om gegevens uit te wisselen tussen laboratoria, vaccinatieregisters en EPD-systemen.

De beste functies van CareCloud

Automatiseer klinische documentatie met cirrusAI Notes , waarmee gesprekken tussen patiënten en providers worden vastgelegd voor EHR-ready aantekeningen.

Ondersteun de nauwkeurigheid van behandelingen met de evidence-based, AI-gestuurde aanbevelingen van cirrusAI Guide tijdens consulten in de gezondheidszorg.

Versnel de terugbetaling met cirrusAI Appeals , waarmee u op maat gemaakte bezwaarschriften kunt genereren op basis van claimgegevens en vereisten van betalers.

Bied uw personeel ondersteuning in natuurlijke taal met cirrusAI Chat, een in-EHR-assistent voor onboarding en werkstroomnavigatie.

Limieten van CareCloud

Er is geen Android-app beschikbaar.

De software crasht vaak en gebruikers hebben te kampen met trage prestaties en vertraging.

Gebruikers melden ernstige problemen met de klantenservice

Vertragingen bij facturering en claimafhandeling, waarbij gebruikers financiële verliezen rapporteren

Prijzen van CareCloud

Aangepaste prijzen

CareCloud-beoordelingen en recensies

G2: 3,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 3,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CareCloud?

Een gebruiker verwoordt het als volgt:

Een van de grootste voordelen van CareCloud is dat het webgebaseerd is en niet lokaal op uw computer(s) hoeft te worden geïnstalleerd. De interface is zeer overzichtelijk en maakt snelle navigatie binnen het systeem mogelijk. Het clearinghouse heeft echter niet de mogelijkheid om claims voor arbeidsongevallenverzekeringen of motorrijtuigenverzekeringen elektronisch in te dienen, waardoor deze claims op papier moeten worden ingediend en per post moeten worden verzonden.

Een van de grootste voordelen van CareCloud is dat het webgebaseerd is en niet lokaal op uw computer(s) hoeft te worden geïnstalleerd. De interface is zeer overzichtelijk en maakt snelle navigatie binnen het systeem mogelijk. Het clearinghouse heeft echter niet de mogelijkheid om claims voor arbeidsongevallenverzekeringen of motorrijtuigenverzekeringen elektronisch in te dienen, waardoor deze claims op papier moeten worden ingediend en per post moeten worden verzonden.

💡 Pro-tip: bouw feedbackloops rechtstreeks in samenwerkingsprogramma's in. Laat verpleegkundigen bijvoorbeeld aangeven als een ontslagplan onrealistisch lijkt of apothekers onduidelijke recepten markeren. Real-time input voorkomt fouten verderop in de keten.

6. Microsoft Teams (het meest geschikt voor vergaderingen van zorgteams en veilige samenwerking)

via Microsoft Teams

In ziekenhuizen zijn snelle beslissingen afhankelijk van soepele communicatie, maar belangrijke updates gaan vaak verloren tussen telefoontjes, e-mails of gemiste berichten. Microsoft Teams pakt dit aan door zorgverleners een veilige, HIPAA-conforme manier te bieden om te chatten, vergadering te houden en updates in realtime te delen.

Teams is geïntegreerd in de Microsoft Cloud for Healthcare en kan rechtstreeks worden gekoppeld aan FHIR-compatibele EPD's, waardoor het eenvoudig is om vanuit bestaande systemen een patiëntconsult te starten of zorgplannen bij te werken.

Of het nu gaat om een snel dringend bericht, een gepland video-consult of een gestructureerde werkstroom met lijsten en goedkeuringen, Teams helpt ziekenhuizen vertragingen te verminderen en de informatiestroom op gang te houden.

De beste functies van Microsoft Teams

Start video-consulten en teamvergaderingen met behulp van geïntegreerde audio-/videoconferenties.

Plan patiëntbezoeken met de Bookings app , waarmee automatisch Teams-sessies worden gegenereerd.

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor de gezondheidszorg om snel kanalen en apps voor medische teams in te stellen.

Coördineer de roosters van eerstelijnsmedewerkers met de Shifts-app om administratieve werkstroom te vereenvoudigen.

Limieten van Microsoft Teams

Beperkte beheerder-mogelijkheden, waardoor bepaalde IT-taken zoals inloggegevens-invoer of apparaatbeheer via Teams worden beperkt.

Complexe notificatie-instellingen maken het voor gebruikers moeilijker om waarschuwingen effectief aangepast te krijgen.

Een inconsistente gebruikerservaring op verschillende apparaten/platforms kan uw werkstroom schaden.

Prijzen van Microsoft Teams

Free

onderneming: $ 5,25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Microsoft 365 F3: $ 8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $ 10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Teams?

Hier volgt directe feedback uit een G2-recensie:

Teams maakt het heel eenvoudig om te chatten, te bellen of een snelle vergadering te houden zonder van app te wisselen. Ik vind het prettig dat alles – berichten, bestanden en kalender – op één plek staat. De app is een beetje zwaar voor zowel desktop als mobiel en het duurt even voordat hij is geladen. De gebruikersinterface voor chatten kan ook beter.

Teams maakt het heel eenvoudig om te chatten, te bellen of een snelle vergadering te houden zonder van app te wisselen. Ik vind het prettig dat alles – berichten, bestanden en kalender – op één plek staat. De app is een beetje zwaar voor zowel desktop als mobiel en het duurt even voordat hij is geladen. De gebruikersinterface voor chatten kan ook beter.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Microsoft Teams voor samenwerking

7. Slack (het beste voor HIPAA-conforme communicatiewerkstroom)

via Slack

Slack is een veilige samenwerkingstool die een flexibele omgeving biedt om verbinding te maken, updates te delen en zorg te coördineren. Het Enterprise Grid-abonnement is HIPAA-configureerbaar, waardoor providers, betalers en onderzoekers elektronische beschermde gezondheidsinformatie (ePHI) kunnen uitwisselen met behoud van compliance.

Met speciale kanalen, veilige integraties en robuuste beveiligingsmaatregelen helpt het vertragingen in de patiëntenzorg te verminderen en zorgt het ervoor dat gevoelige gegevens beschermd blijven.

Integraties met platforms zoals Salesforce Health Cloud en Service Cloud centraliseren patiënt- en lidgegevens.

De beste functies van Slack

Automatiseer repetitieve processen, van patiëntenopname tot incidentrapportage en goedkeuringen, met Workflow Builder .

Werk veilig samen met externe organisaties via gedeelde kanalen van Slack Connect .

Gebruik tools voor gegevensverliespreventie om het gebruik van Slack door uw team te monitoren en beperkingen voor berichten en bestanden af te dwingen.

Bekijk patiëntupdates asynchroon met Clips en houd snelle teamcheck-ins met Huddles.

Limiet van Slack

De zoekfunctie heeft een limiet, waardoor het moeilijker is om oude berichten of bestanden terug te vinden in vergelijking met Slack-alternatieven

Geen bulkoptie om directe berichten te wissen, waardoor gebruikers oude gesprekken handmatig moeten verwijderen.

Slack verbiedt expliciet het gebruik van zijn platform voor communicatie met patiënten (patiënten, leden, families of werkgevers) wanneer er sprake is van PHI. Alle discussies waarin PHI aan de orde komt, moeten uitsluitend intern plaatsvinden.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business+: $ 18 per maand per gebruiker

Enterprise+: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 35.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 24.000 beoordelingen)

8. Zoom (het meest geschikt voor telegezondheidsconsulten en virtuele zorgteamvergaderingen)

via Zoom

Zoom for Healthcare is ontwikkeld om te vereenvoudigen hoe providers verbinding maken met patiënten en collega's.

Het aanbod voor de gezondheidszorg omvat HIPAA-compliance, speciale BAA's en integraties met belangrijke EHR-systemen. Dit zorgt ervoor dat gevoelige gegevens beschermd blijven, terwijl providers telezorgbezoeken kunnen afleggen, virtuele klinieken kunnen runnen of kunnen samenwerken met specialisten op verschillende locaties.

Zoom zorgt voor een evenwicht tussen de toegankelijkheid voor patiënten en de efficiëntie van de klinische werkstroom. Patiënten kunnen via één enkele link, vaak via portals zoals MyChart, deelnemen aan virtuele afspraken, zonder dat ze software hoeven te downloaden of te installeren.

De beste functies van Zoom

Gebruik wachtkamer chat en notificaties van provider om de patiëntenstroom te stroomlijnen.

Sluit medische apparaten zoals TytoCare aan tijdens virtuele bezoeken om live patiëntgegevens en beelden rechtstreeks naar clinici te streamen.

Zet telezorgkarren in patiëntenkamers met smart-tv's met behulp van Zoom Rooms -technologie.

Werk visueel samen met Zoom Whiteboard voor tumorboards en behandelingsplanning.

Limiet van Zoom

Zware systeemupdates en frequente patches kunnen vergaderingen op ongelegen momenten onderbreken.

Veiligheidsproblemen als gevolg van kwetsbaarheden in het verleden (bijv. Zoom-bombing, lacunes in de encryptie) zorgen nog steeds voor aarzeling bij gevoelige gebruikssituaties.

Het mist bepaalde ingebouwde functies die specifiek zijn voor de gezondheidszorg, zoals intakeformulieren voorafgaand aan een bezoek, automatische herinneringen en geïntegreerde EHR-werkstroom; deze moeten vaak worden toegevoegd via externe tools.

Prijzen van Zoom

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business, Business Plus en Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 60.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Volgens een recente beoordeling van G2:

Een van de opvallende functies van Zoom Workplace is dat het meerdere samenwerkingstools samenbrengt in één gestroomlijnd platform. De integratie van Zoom Vergaderingen, Team Chat, Whiteboard en Scheduling tools in één interface bespaart veel tijd en vermindert de noodzaak om met meerdere apps te jongleren. De mobiele ervaring kan inconsistent zijn.

Een van de opvallende functies van Zoom Workplace is dat het meerdere samenwerkingstools samenbrengt in één gestroomlijnd platform. De integratie van Zoom Vergaderingen, Team Chat, Whiteboard en Scheduling tools in één interface bespaart veel tijd en vermindert de noodzaak om met meerdere apps te jongleren. De mobiele ervaring kan inconsistent zijn.

🧠 Leuk weetje: Samenwerking versterkt de veiligheidscultuur. In Japanse ziekenhuizen verbetert de veiligheid wanneer teamwork en organisatorisch leren samen toenemen: het personeel voelt zich meer op zijn gemak bij rapportage van fouten, het betrekken van families en het werk om schade te voorkomen.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Zoom

via Google Werkruimte

Google Workspace brengt alledaagse tools zoals Gmail, Docs, Sheets en Meet samen in een HIPAA-conforme omgeving die is afgestemd op de gezondheidszorg en biowetenschappen.

Aangezien de meeste medewerkers en clinici al bekend zijn met deze apps, verloopt de implementatie snel en is er minimale training nodig. Door deze bekendheid is het gemakkelijker om silo's tussen klinische teams te verminderen.

Google Werkruimte richt zich op twee dingen: het ondersteunen van providers en het versnellen van onderzoek in de levenswetenschappen. In combinatie met zero-trust-veiligheid en ingebouwde versleuteling kunnen organisaties op grote schaal samenwerken zonder de overhead van VPN's of voortdurende patches.

De beste functies van Google werkruimte

Verzamel patiëntgegevens en feedback met Google Formulieren en synchroniseer reacties direct met Google Spreadsheets .

Maak handig plannen mogelijk met Google Agenda

Voer veilige telezorgsessies, teamvergaderingen of trainingsevenementen uit via Google Meet .

Bouw onboardingportals en trainingshubs met Google Sites en Google Vids .

Voorzie eerstelijnsmedewerkers van Chromebooks en Android Enterprise-apparaten voor veilige toegang onderweg.

Limieten van Google werkruimte

Sommige externe apps synchroniseren niet goed, wat leidt tot problemen met de planning of werkstroom in vergelijking met alternatieven voor Google

Beheerders vinden de Google werkruimte-beheerconsole overweldigend vanwege het enorme aantal configuratieopties.

Google Contacts (dat niet altijd onder de BAA valt) kan automatisch contact- en onderwerpregelgegevens opslaan, waardoor PHI mogelijk wordt blootgesteld.

Prijzen van Google werkruimte

Starterspakket: $ 8,40/maand per gebruiker

Standaard: $ 16,80/maand per gebruiker

Plus: $26,40/maand per gebruiker

Enterprise Plus: $ 42 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Google Workspace

G2: 4,6/5 (meer dan 46.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Werkruimte?

Een gebruiker vatte het als volgt samen:

Ik vind het prettig dat alles naadloos is verbonden in één platform. Dankzij de integratie van Gmail, Drive, Docs, Sheets, kalender en Meet verloopt de samenwerking moeiteloos. Het is zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren en toegankelijk vanaf elk apparaat. Realtime samenwerking aan documenten en spreadsheets bespaart tijd en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, wat vooral handig is bij op afstand of hybride werk.

Ik vind het prettig dat alles naadloos is verbonden in één platform. Dankzij de integratie van Gmail, Drive, Docs, Sheets, Kalender en Vergadering verloopt de samenwerking moeiteloos. Het is zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren en toegankelijk vanaf elk apparaat. Realtime samenwerking aan documenten en spreadsheets bespaart tijd en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, wat vooral handig is bij op afstand of hybride werk.

💡 Pro-tip: Integreer ClickUp-taakchecklists voor terugkerende processen zoals ontslagplanning of voorbereiding op een operatie. Standaardisatie maakt samenwerking soepeler door giswerk bij risicovolle taken te elimineren. Maak ClickUp-checklists voor terugkerende processen om deze te stroomlijnen.

10. Epic Systems (het beste voor uitgebreid EPD-beheer en klinische werkstroom)

via Epic Systems

Epic fungeert als een registratiesysteem en verbetert de manier waarop clinici, beheerders en zelfs externe providers samenwerken rond de zorg voor patiënten. De interface, Hyperspace, past zich aan aan de rol van elke gebruiker, of het nu gaat om een arts, verpleegkundige of factureringsmedewerker.

Comet biedt voorspellende inzichten in risico's, resultaten en verblijfsduur, terwijl de generatieve AI-functies van Epic helpen bij het maken van grafieken, coderen en zelfs het opstellen van patiëntvriendelijke communicatie.

Providers kunnen naadloos informatie delen wanneer patiënten worden overgeplaatst tussen verschillende Epic-faciliteiten. Het systeem verwerkt zowel klinisch werk als administratieve taken, waardoor zorgteams goed kunnen samenwerken, of ze nu in hetzelfde gebouw of op verschillende locaties werken.

De beste functies van Epic Systems

Beheer veilige communicatie en taken via In Basket berichten en waarschuwingen

Breid de toegang voor doorverwijzende providers uit met EpicCare Link voor het delen van dossiers via het internet.

Verminder de tijd die u kwijt bent aan documentatie met AI Grafiek en generatieve AI-functies.

Bekijk en plaats bestellingen onderweg met de apps Haiku (mobiel) en Canto (tablet).

Limieten van Epic Systems

Historische limietgegevens maken het moeilijker om trends in de loop van de tijd te analyseren.

Lange implementatietijd, gemiddeld ongeveer negen maanden, voordat volledige acceptatie plaatsvindt.

Sommige externe integraties zijn moeilijk

Prijzen van Epic Systems

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Epic Systems

G2: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Creëer escalatiepaden binnen uw samenwerkingssysteem. Als een laboratoriumresultaat of patiënt aantekening als kritiek wordt gemarkeerd, moet dit automatisch worden gemeld aan de juiste leidinggevende, in plaats van ongelezen in iemands wachtrij te blijven staan.

11. Oracle Health (het beste voor geïntegreerd klinisch en operationeel gegevensbeheer)

via Oracle Health

Cerner, nu onderdeel van Oracle Health, biedt een EHR-platform dat is ontwikkeld om een verbinding te vormen tussen klinische, financiële en operationele gegevens.

De kernoplossing, Cerner Millennium, biedt zorginstellingen één omgeving waar providers zorg kunnen documenteren, bestellingen kunnen plaatsen en in realtime toegang hebben tot de geschiedenis van patiënten.

Wat Cerner onderscheidt, is de nadruk op interoperabiliteit en patiëntenbetrokkenheid. Met tools als HealtheIntent voor populatiegezondheid en HealtheLife voor patiëntentoegang wordt de samenwerking uitgebreid tot buiten de interne teams.

De beste functies van Oracle Health

Beheer bestellingen, documentatie en zorgplannen rechtstreeks vanuit PowerChart .

Wissel naadloos gegevens uit via CommonWell Health Alliance en Carequality-netwerken.

Breid de functie van het systeem uit met behulp van Oracle Health Developer API's en integraties van derden.

Betrek patiënten rechtstreeks bij hun zorg met HealtheLife, dat veilige berichten, toegang tot laboratoriumresultaten en afspraakverzoeken mogelijk maakt.

Limiet van Oracle Health

Gebrek aan aangepaste dienstverlening voor specifieke organisatorische behoeften

Het onderhouden van grote datasets, vooral met AI-functies, kan complex en kostbaar zijn.

Prijzen van Oracle Health

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Oracle Health

G2: 4,1/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen verbetert de resultaten van operaties. Uit een groot onderzoek onder meer dan 1,3 miljoen patiënten in 665 acute ziekenhuizen bleek dat wanneer deze teams goed hun werk doen, de kans op overlijden binnen 30 dagen na een operatie afneemt.

Hoe u de juiste software voor samenwerking in de gezondheidszorg kiest

Er staat veel op het spel bij de selectie van samenwerkingssoftware voor de gezondheidszorg. Hier vindt u waar u kunt beginnen.

Begin met uw huidige pijnpunten

Voordat u naar software gaat kijken, houd u eerst een week lang uw communicatieproblemen bij. Noteer wanneer berichten zoekraken, wanneer medewerkers geen updates over patiënten kunnen vinden of wanneer belangrijke informatie te laat binnenkomt. Deze praktijkvoorbeelden zullen u beter bij uw keuze helpen dan welke lijst met functies dan ook.

Krijg input van echte gebruikers

Kies geen software zonder eerst de mensen te raadplegen die deze dagelijks zullen gebruiken.

Praat met verpleegkundigen, artsen en receptiemedewerkers over hun grootste communicatieproblemen. Wat vertraagt hen? Welke informatie hebben ze snel nodig? Hun antwoorden zijn belangrijker dan de beloften van leveranciers.

💡 Pro-tip: Gebruikers zullen dol zijn op de Talk to Text-fun ctie van ClickUp, waarmee ze snel klinische aantekeningen, patiëntupdates of zorginstructies kunnen dicteren – handsfree en onderweg. Dit stroomlijnt de documentatie, vermindert handmatig typen en helpt zorgprofessionals om cruciale informatie in realtime vast te leggen, waardoor zowel de nauwkeurigheid als de efficiëntie worden verbeterd.

Bekijk hoe het werkt met uw huidige systemen.

Uw samenwerkingstool moet eenvoudig in verbinding kunnen worden gebracht met uw bestaande EMR-, plannings- en factureringssoftware. Als medewerkers tussen meerdere programma's moeten schakelen of gegevens twee keer moeten invoeren, zullen ze de tool niet gebruiken.

Vraag de leverancier om specifieke details over hoe de software gekoppeld is aan wat u al hebt.

Uiteraard moet alles wat u gebruikt voldoen aan de HIPAA-normen.

Test het in echte situaties

Test de software tijdens drukke periodes met echte patiëntencasussen. Probeer het tijdens dienstwisselingen, noodgevallen en typische dagelijkse werkstroom. Bekijk hoe het presteert wanneer uw netwerk traag is of wanneer het personeel haast heeft.

Denk na over toekomstige behoeften

Kies software die met uw praktijk mee kan groeien. Kan het twee keer zoveel gebruikers aan? Voegt de leverancier regelmatig nieuwe functies toe? Kies een platform dat jarenlang werkt, niet slechts enkele maanden.

Gebruiksscenario's van samenwerkingssoftware voor de gezondheidszorg

Software voor samenwerking in de gezondheidszorg verandert de klinische werkstroom in verschillende specialismen. Hier volgen enkele praktijkvoorbeelden:

Chirurgische assistentie op afstand: Bepaalde platforms stellen chirurgen in staat om procedures vanaf elke locatie te begeleiden met behulp van augmented reality en live video. Deze technologie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uitvoeren van complexe operaties tijdens de COVID-19-pandemie.

Coördinatie op de spoedeisende hulp: In omgevingen met hoge druk, zoals spoedeisende hulpafdelingen, vergemakkelijkt samenwerkingssoftware directe communicatie tussen multidisciplinaire teams. Deze snelle informatie-uitwisseling is cruciaal voor tijdige en weloverwogen beslissingen.

Medisch onderwijs en peer learning: Deze platforms stellen zorgprofessionals in staat om echte patiëntgevallen en discussies te delen, waardoor samenwerkend leren wordt bevorderd. Deze Deze platforms stellen zorgprofessionals in staat om echte patiëntgevallen en discussies te delen, waardoor samenwerkend leren wordt bevorderd. Deze peer-to-peer kennisuitwisseling verbetert de diagnostische nauwkeurigheid en klinische vaardigheden.

Fraudedetectie bij zorgdeclaraties: AI-tools in de gezondheidszorg helpen bij het opsporen van frauduleuze activiteiten, zoals valse declaraties en te hoge facturen. Dit helpt zorginstellingen om verliezen als gevolg van fraude tot een minimum te beperken.

💡 Pro-tip: De AI-agents van ClickUp kunnen veel van uw repetitieve taken automatiseren, zoals het opvolgen van patiënten en het coördineren van zorg. U kunt bijvoorbeeld een ClickUp aangepaste Agent configureren om te controleren wanneer de status van een patiënt verandert (zoals ontslag of een nieuw testresultaat), en vervolgens automatisch vervolgtaak toewijzen aan leden van het zorgteam, herinneringen versturen en belangrijke updates samenvatten in een veilige chat. Dit vermindert handmatige inspanningen, zorgt voor tijdige patiëntenzorg en verbetert zowel de efficiëntie als de resultaten voor patiënten. Leer hoe u uw eerste AI-agent zonder code kunt instellen:

🔍 Wist u dat? Ziekenhuizen met een betere samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen melden een veel lager sterftecijfer dan verwacht. Uit een onderzoek bleek dat er in ziekenhuizen met een hoge mate van samenwerking ongeveer 41% minder sterfgevallen waren dan voorspeld, terwijl ziekenhuizen met een zwakke samenwerking 58% meer sterfgevallen hadden dan voorspeld.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor verpleegkundige rapportageformulieren voor een betere overdracht van patiënten

Breng uw zorgteams samen in ClickUp

Gemiste telefoontjes, verspreide aantekeningen of verouderde schema's kunnen leiden tot kritieke vertragingen voor patiënten. ClickUp lost deze werkproblemen op door zorgteams één veilige ruimte te bieden om behandelingen te coördineren, updates te documenteren en werkstroom te beheren.

Zorgteams kunnen verantwoordelijkheden toewijzen, protocollen documenteren en updates over patiënten bijhouden zonder van tool te hoeven wisselen. Gespraken binnen ClickUp Chat blijven gekoppeld aan de relevante ClickUp-taak, zodat de context nooit verloren gaat. ClickUp Docs maakt realtime samenwerking mogelijk op het gebied van behandelrichtlijnen, onderzoeksantekeningen of ontslaginstructies, terwijl aangepaste velden details zoals patiëntidentificatiegegevens of urgentieniveaus rechtstreeks in de werkstroom vastleggen.

ClickUp Brain voegt nog een extra laag toe door risico's aan het licht te brengen, follow-up checklists te genereren en kritieke vragen op verzoek te beantwoorden.

ClickUp is een platform met veiligheid dat samenwerking in de gezondheidszorg echt laat werken, zodat uw teams zich minder hoeven te concentreren op coördinatie en meer op zorg.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Software voor samenwerking in de gezondheidszorg vormt een verbinding tussen clinici, personeel en patiënten door communicatie, taakbeheer en het delen van gegevens te centraliseren. Deze tools helpen silo's te verminderen, de zorgcoördinatie te verbeteren en werkstroom tussen teams en afdelingen te stroomlijnen.

ClickUp Enterprise ondersteunt HIPAA-compliance in combinatie met een ondertekende business associate agreement (BAA). Andere platforms, zoals Slack Enterprise Grid en Microsoft Teams (enterprise-abonnementen), kunnen ook worden geconfigureerd voor HIPAA-compliance, mits ze correct zijn ingesteld en worden gebruikt onder strikte veiligheidspolitiek.

Voor snelle, veilige communicatie zijn ClickUp en TigerConnect populair. Voor veilige uitwisseling van klinische gegevens springen Epic Systems en Oracle Health eruit.

Als directe toegang tot patiëntgegevens en klinische dossiers voor u prioriteit heeft, zijn EHR-geïntegreerde tools zoals Epic of Cerner het meest geschikt. Als u behoefte heeft aan breder projectmanagement, afdelingsoverschrijdende werkstroom of integraties met meerdere apps, bieden algemene platforms zoals ClickUp meer flexibiliteit.

Software voor samenwerking in de gezondheidszorg helpt teams in de gezondheidszorg om informatie sneller te delen, miscommunicatie te verminderen en behandelingen effectiever te coördineren. Dit leidt tot minder vertragingen, nauwkeurigere beslissingen en betere algehele patiëntenzorg.

De prijzen variëren sterk: platforms voor projectmanagement in de gezondheidszorg, zoals ClickUp, beginnen met een gratis abonnement en bieden verschillende niveaus, waaronder een HIPAA-relevant Enterprise-abonnement, terwijl tools die specifiek voor de gezondheidszorg zijn bedoeld, zoals Epic of Oracle Health, ziekenhuizen jaarlijks honderdduizenden dollars kunnen kosten, afhankelijk van de schaal en de aangepaste instellingen.

Nee, samenwerkingstools vormen een aanvulling op EPD's, maar vervangen deze niet. Terwijl samenwerkingstools de communicatie en werkstroom beheren, blijven EPD's het centrale registratiesysteem voor klinische documentatie en patiëntgeschiedenissen. De twee werken het beste wanneer ze geïntegreerd zijn.