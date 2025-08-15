10 beste Axosoft-alternatieven in 2025 voor Agile projectmanagement

Als u worstelt met de onhandige gebruikersinterface, trage updates of rigide werkstromen van Axosoft, weet u al dat het niet is gebouwd voor de manier waarop Agile teams tegenwoordig werken.

Er zijn betere tools. Tools die het overbodig maken om eindeloze dropdownmenu's te doorzoeken om een gebruikersverhaal bij te werken. Deze tools bieden realtime zichtbaarheid, intuïtieve drag-and-drop-borden, AI-ondersteunde sprintplanning en integraties die echt werken zonder elke sprint uit elkaar te vallen.

In deze gids laten we de flauwekul achterwege en belichten we de Axosoft-alternatieven die wel presteren. Deze lijst is voor jou: de PM die jongleert met cross-functionele chaos, de dev lead die behoefte heeft aan overzichtelijke sprintborden, of de startup-oprichter die op zoek is naar iets dat werkt. Laten we beginnen!

👀 Wist u dat? In de jaren 90 behoorden softwareafdelingen van wereldklasse vaak tot de slechtst presterende afdelingen: projecten liepen uit, overschreden budgetten en mislukten soms zelfs volledig. Het keerpunt kwam in 2001 met de introductie van het Agile Manifesto, dat een dramatische verschuiving teweegbracht van rigide managementpraktijken naar een flexibelere, meer collaboratieve benadering van ontwikkeling.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Axosoft?

Axosoft is geen slechte tool, maar het sluit niet aan bij moderne Agile-werkstromen. Dit is waarom de meeste Agile-teams het achter zich laten:

Verouderde gebruikersinterface en ervaring : De interface voelt onhandig en onintuïtief aan in vergelijking met modernere Agile-tools

Steile leercurve : Het inwerken van nieuwe teamleden kan traag en frustrerend zijn

Beperkte functies voor samenwerking : realtime bewerking, : realtime bewerking, samenwerkingstools voor ontwikkeling , commentaar en integraties ontbreken of zijn ondermaats

Starre werkstromen : Het aanpassen van Axosoft aan het daadwerkelijke proces van uw team kost vaak meer moeite dan nodig is

Slechte schaalbaarheid : het beheren van meerdere teams of grootschalige projecten kan al snel chaotisch worden

Gebrek aan moderne functies: Geen AI-ondersteund backlogbeheer, beperkte automatisering van taken en minder ingebouwde sjablonen maken het moeilijker om het gebruik te rechtvaardigen

Axosoft-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de gebruiksscenario's en prijsstructuren voor elk Axosoft-alternatief dat we in dit bericht bespreken:

Tool Sleutel functies Het beste voor Prijzen* ClickUp • Agile-borden met Sprints, backlog, Gantt, documenten, dashboards • AI-project- en kennisbeheer met ClickUp Brain • Aangepaste werkstromen, integratie van ontwikkeltools (bijv. GitHub, GitLab) Teams van middelgrote tot grote ondernemingen die end-to-end Agile projectmanagement nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Jira • Scrum/Kanban-borden, aangepaste werkstromen • Krachtige filtering met JQL • Native dev-integraties met Confluence & Bitbucket Middelgrote tot grote Agile teams die behoefte hebben aan diepgaande aanpassingen en bijhouden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8,60/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen GitLab • Uniforme DevOps + Agile planning • Ingebouwde CI/CD, samenvoegverzoeken, veiligheidstests • Versiebeheer van code + bijhouden DevSecOps-teams van middelgrote tot grote ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Wrike • Taak- en werklastweergave, dashboards, formulieren • Real-time updates, redactie, tijdsregistratie • Geavanceerde analyses en rapportages Cross-functionele teams die samen projecten en werklasten beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Monday. com • Kanban, tijdlijn, Gantt-weergave • Automatisering van werkstromen, dashboards • Kant-en-klare Agile-sjablonen en integraties Kleine tot middelgrote teams die visuele, aanpasbare werkstromen nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Asana • Tijdlijn- en werklastweergave, afhankelijkheid • Bijhouden van doelen, portfolio-weergave • Automatisering en OKR-afstemming Agile teams in startups en middelgrote organisaties die zich richten op snelle uitvoering Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Targetprocess • Ondersteuning voor SAFe/LeSS/Nexus-framework • Waardestroom in kaart brengen, roadmaps • Strategische en team-level afstemming Grote Agile teams die gebruikmaken van Agile frameworks voor ondernemingen Aangepaste prijzen voor ondernemingen Trello • Kanban-borden met slepen en neerzetten • Power-ups voor kalender, stemmen, aangepaste velden • Butler-automatisering Individuen en kleine teams die eenvoudige Agile of persoonlijke werkstromen beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 6/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Zoho Sprint • Epics, backlog, Sprint planning • Zoho suite-integraties • Agile rapportages en retrospectieven Startups en kleine Agile teams die op zoek zijn naar een betaalbare Agile oplossing Betaalde abonnementen beginnen bij $ 1/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen YouTrack • Scrum/Kanban, tijdregistratie, automatisering • Gantt-grafieken, helpdesk-integratie • Aangepaste werkstromen en scripts Technische teams van elke grootte die dev-taken beheren en problemen bijhouden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4,40/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen

De 10 beste Axosoft-alternatieven om te gebruiken

Hier zijn de beste Axosoft-alternatieven en software voor taaktautomatisering voor moderne Agile-teams:

1. ClickUp (het beste voor end-to-end Agile projectmanagement)

Begin met het beheren van uw sprints in ClickUp Voer Agile sprints efficiënt uit met het ClickUp Sprint Management Platform om elke iteratie te plannen, bij te houden en te beoordelen met volledige zichtbaarheid voor uw hele team

Als u het beu bent om tussen tientallen tools te schakelen om sprints, backlogs, documentatie en tijdlijnen te beheren, brengt ClickUp — de alles-in-één app voor werk — alles samen in één overzichtelijke, aanpasbare ruimte.

De ClickUp Sprint Management- ervaring voelt moeiteloos aan: u kunt de duur van sprints instellen, story points toewijzen en snelheids- of burndown-statistieken bijhouden met ingebouwde dashboards die automatisch worden bijgewerkt. Elke sprint kan zichzelf afsluiten, taken kunnen automatisch worden gearchiveerd en u krijgt volledig inzicht in wat er wordt gedaan en wat achterloopt.

Het bijhouden van de backlog verloopt net zo soepel. In plaats van rommelige spreadsheets of tools waarin items verdwijnen, kunt u met ClickUp backlog-items op Kanban-borden slepen, neerzetten, taggen en prioriteren met volledige controle. Voeg subtaken toe, wijs afhankelijkheden toe en koppel backlog-items rechtstreeks aan epics of doelen. Alles blijft overzichtelijk en traceerbaar om uw Sprint-planningsproces te vereenvoudigen.

Visualiseer project tijdlijnen duidelijk met ClickUp's Gantt-grafiekweergave om taken, afhankelijkheid en mijlpalen in kaart te brengen op een manier die uw team op één lijn en voorop houdt

En wanneer het tijd is om alles visueel in kaart te brengen, biedt de Gantt-grafiekweergave van ClickUp een complete tijdlijn van het project die in realtime wordt bijgewerkt wanneer afhankelijkheden of duur veranderen. Het is speciaal ontworpen om de gebruikelijke last-minute chaos te voorkomen die ontstaat wanneer tijdlijnen niet glashelder zijn.

Documenteer alles, van projectplannen tot interne kennisbanken, met ClickUp Docs om content te creëren, samen te werken en rechtstreeks te verbinden met uw werkstroom

Documentatie is waar veel Agile teams vastlopen. Gebruikersverhalen staan in Jira. Technische specificaties zijn verborgen in willekeurige Confluence-pagina's. Retro-aantekeningen? Begraven ergens in Slack-threads. ClickUp Docs brengt daar verandering in.

Documenten worden rechtstreeks in uw werkstromen ingesloten, zodat sprintretro's, productbacklogs, aantekeningen van vergaderingen en testplannen altijd met één klik bereikbaar zijn vanuit de taken waarop ze betrekking hebben. U kunt teamleden @vermelden of opmerkingen toewijzen om feedback van hen te verzamelen, codeblokken formatteren, alles organiseren in een structuur die met uw team meegroeit en zelfs met één klik ClickUp-taken maken op basis van tekst. Geen silo's meer, geen overbelasting van tabbladen.

Automatiseer moeiteloos repetitieve taken met ClickUp-automatisering om tijd te besparen, fouten te verminderen en projecten op gang te houden zonder handmatige check-ins

Om nog meer tijd te besparen, neemt ClickUp Automations het vervelende werk van de beheerder van u over. U kunt automatiseringen zonder code instellen die taken door fasen leiden op basis van vooraf gedefinieerde triggers, teamleden opnieuw toewijzen of updates versturen zodra er iets verandert. Voor Agile teams die snel itereren, betekent dit tot 12% meer efficiëntie en meer tijd om te investeren in het bouwen van geweldige software.

Krijg direct antwoord op vragen uit uw werkruimtegegevens, genereer content en prioriteer taken beter met ClickUp Brain

En dan is er nog ClickUp Brain, 's werelds meest complete werk-AI die u helpt bij het plannen, schrijven en bouwen, zonder ClickUp te verlaten. Het kan updates uit uw sprints halen, uw backlog prioriteren op basis van wat er achterloopt, en zelfs interne vragen beantwoorden door uw werkruimte-documenten en -taken te scannen.

Vraag het om een rapport over de Sprint planning op te stellen of de laatste retro samen te vatten, en het genereert een nauwkeurig overzicht.

U kunt zelfs schakelen tussen de beste LLMs, zoals ChatGPT, Gemini, DeepSeek en Claude, afhankelijk van de outputstijl of diepgang die u nodig hebt. Deze flexibiliteit is een enorm onderscheidend vermogen ten opzichte van alle andere tools en biedt teams meer controle, betere contextverwerking en resultaten van hogere kwaliteit, allemaal zonder ClickUp te verlaten.

Schakel tussen meerdere LLM's met ClickUp Brain en optimaliseer het model voor de taak die u moet uitvoeren

💡 Pro-tip: Wilt u de dagelijkse of wekelijkse rapportage voor uw team automatiseren? Dat is heel eenvoudig met de vooraf ingestelde Autopilot Agents in ClickUp! Stel gewoon uw triggers in, definieer het bereik (zoals voltooide taken of blokkades) en laat de agent rapporten genereren en delen – handmatige follow-ups zijn niet nodig. Blijf op de hoogte van uw dagelijkse taken met vooraf ingestelde Autopilot Agents in ClickUp

Alles is met elkaar verbonden met de Agile Project Management-oplossing van ClickUp . Het ondersteunt Kanban, Agile Scrum en hybride werkstromen – wat uw team ook nodig heeft – en maakt het eenvoudig om visuele dashboards, rapportages en terugkerende sprintcycli in te stellen.

Dit heeft toonaangevende organisaties zoals Stanley Security geholpen om de tijd die wordt besteed aan het opstellen en delen van rapportages met wel 50% te verminderen .

Gratis sjabloon Start uw Agile-proces sneller met de ClickUp Agile Project Management Template voor vooraf gebouwde werkstromen die zich aanpassen aan Scrum, Kanban of hybride benaderingen

Het beste deel? Als u op zoek bent naar een voorsprong, is de ClickUp Agile Project Management Template een van de beste vooraf gebouwde installaties die beschikbaar zijn.

Het bevat een complete board layout voor user stories en taken, een backlog lijst, ingebouwde sprints en dashboards om de prestaties van het team te monitoren — allemaal aanpasbaar. Het is niet alleen plug-and-play; het is gebouwd om u te helpen opschalen.

Bekijk deze video voor meer informatie over het bouwen van Agile-werkstromen in ClickUp.

Voor softwareteams die alles moeten verbinden, van planning tot verzending, biedt de oplossing voor projectmanagement voor softwareteams van ClickUp tal van functies. Het ondersteunt epics, het bijhouden van functies, bugrapportage en zelfs QA-overdrachten, terwijl het kan worden geïntegreerd met ontwikkeltools zoals GitHub. Uw team hoeft niet meer te schakelen tussen ClickUp en Jira of Confluence: alles zit op één plek en is speciaal ontworpen voor ontwikkeling.

Organiseer softwareontwikkelingsprojecten slim met de tools voor softwareprojectmanagement van ClickUp om builds bij te houden, releases te beheren en samen te werken

In tegenstelling tot Axosoft is het ook ontworpen voor bredere samenwerking buiten engineering. Het past zich even goed aan werkstromen in marketing, ontwerp, HR, IT, enz.

Beste functies van ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren wanneer ze voor het eerst op het platform werken

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (44.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Het beste aan ClickUp is de mogelijkheid om aangepaste dashboards te maken die bepaalde soorten taken prioriteren. Het is eenvoudig om de werklastweergave te gebruiken om deze taken aan uw team toe te wijzen en de bovengenoemde dashboards met uw clients te delen, zodat zij in een speciaal gedeelte kunnen zien wat voor hen belangrijk is. Het beste van alles is dat het kan worden geïntegreerd met bestaande diensten zoals GitHub en als u een ontwikkelaar bent, kunt u eenvoudig aangepaste integraties maken als dat meer uw ding is. Ik gebruik dit nu dagelijks om al mijn projecten te beheren.

Het beste aan ClickUp is de mogelijkheid om aangepaste dashboards te maken die bepaalde soorten taken prioriteren. Het is eenvoudig om de werklastweergave te gebruiken om deze taken aan uw team toe te wijzen en de bovengenoemde dashboards met uw clients te delen, zodat zij in een speciaal gedeelte kunnen zien wat voor hen belangrijk is. Het beste van alles is dat het kan worden geïntegreerd met bestaande diensten zoals GitHub en als u een ontwikkelaar bent, kunt u eenvoudig aangepaste integraties maken als dat meer uw ding is. Ik gebruik dit nu dagelijks om al mijn projecten te beheren.

📮ClickUp Insight: 13% van de respondenten van onze enquête wil AI gebruiken om moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Slechts 28% zegt echter dat ze AI regelmatig gebruiken op het werk. Een mogelijke reden: zorgen over de veiligheid! Een klant wil misschien geen gevoelige besluitvormingsgegevens delen met een externe AI. ClickUp lost dit op door AI-aangedreven probleemoplossing rechtstreeks naar uw beveiligde werkruimte te brengen. Van SOC 2 tot ISO-normen, ClickUp voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en helpt u generatieve AI-technologie veilig te gebruiken in uw hele werkruimte.

2. Jira (het beste voor ontwikkelingsteams met complexe werkstromen)

via Jira

Als u complexe Agile-werkstromen uitvoert, is Jira een van de meest gebruikte tools in de ruimte. Het is zeer geschikt voor het beheren van ingewikkelde sprintcycli, backlogs, epics en afhankelijkheden, waardoor het een goede keuze is voor ontwikkelteams.

U kunt bijna elk onderdeel van uw proces aanpassen, van werkstromen tot automatiseringsregels, en taken rechtstreeks koppelen aan releases. Gebruik ingebouwde Scrum- of Kanban-borden om lopende werkzaamheden te visualiseren. En genereer snelheids- of burndown-grafieken om de prestaties in realtime te monitoren.

Beste functies van Jira

Structureer projecten met backlog grooming, aangepaste probleemtypen en Sprint-inzichten

Configureer werkstromen met vertakkingen, voorwaarden, validators en post-functies

Integreer diepgaand met Bitbucket, Confluence en Figma voor volledige zichtbaarheid van de levenscyclus

Stel toestemmingen en veiligheidsniveaus in voor gedetailleerde toegangscontrole

Zoek en filter met JQL in grootschalige projecten

Beperkingen van Jira

Kan overweldigend zijn voor kleine of niet-technische teams

Installatie en aanpassing vereisen tijd en expertise van een beheerder

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 8,60/maand per gebruiker

Premium: $17/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jira?

Een Capterra-recensent zegt:

Ik vind het concept van agile sprintmanagement waarvoor Jira is ontworpen erg goed. Ik vind de manier waarop taken op het Jira-taakbord worden weergegeven erg prettig... De gebruikersinterface kan nog worden verbeterd en zou modulaire

Ik vind het concept van agile sprint management waarvoor Jira is ontworpen erg goed. Ik vind de manier waarop taken worden gerangschikt op het Jira-taakbord erg prettig... De gebruikersinterface kan nog worden verbeterd en zou meer modulair kunnen zijn

3. GitLab (het beste voor teams die DevOps en Agile planning combineren)

via GitLab

Als u genoeg hebt van het zoeken naar verschillende tools voor bronbeheer, CI/CD, veiligheidsscans en projectmanagement, kies dan voor GitLab.

Het elimineert fragmentatie volledig. Het biedt u één enkele applicatie voor het plannen, bouwen, beveiligen en implementeren van software. U kunt problemen beheren, samenwerken aan code reviews, geautomatiseerde pijplijnen met realtime monitoring opzetten en zelfs veiligheids- en nalevingsnormen afdwingen, allemaal zonder het platform te verlaten.

Met de werkstromen voor samenvoegverzoeken, Kubernetes-integraties en ingebouwde kwetsbaarheidsscans van GitLab kunnen uw teams ideeën omzetten in productie zonder dat het overzicht of de kwaliteit verloren gaat. Het is een robuuste oplossing voor grote organisaties die complexe DevSecOps-pijplijnen beheren en consistente zichtbaarheid van teams willen.

Beste functies van GitLab

Koppel problemen aan opslagplaatsen, toewijzingen en samenvoegverzoeken voor DevOps-zichtbaarheid en controleer ze

Automatiseer implementaties en updates zonder tools van derden

Synchroniseer werkstromen met epics, mijlpalen en CI/CD in één werkruimte

Monitor de productiviteit met cyclustijd, implementatie en voltooiingsstatistieken

Houd automatisch tijd bij via logboekregistratie op basis van problemen en samenvoegverzoeken

Beperkingen van GitLab

De interface kan voor niet-ontwikkelaars wat druk en onintuïtief aanvoelen

Prijzen van GitLab

Free

Premium: Aangepaste prijzen

Ultimate: Aangepaste prijzen

GitLab Dedicated: Aangepaste prijzen

GitLab Speciaal voor de overheid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GitLab

G2: 4,5/5 (820+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over GitLab?

Een Reddit-recensent zegt:

GitLab is bijna een one-stop-shop voor de levenscyclus van softwareontwikkeling. Het heeft git-opslagplaatsen, het bijhouden van problemen, CI/CD, Wiki, containeropslagplaats en meer ingebouwd in één applicatie. Sommige mensen hebben hier moeite mee omdat het zwaar is. Persoonlijk vind ik het prettig dat ik één tool heb waarvoor ik ondersteuning kan krijgen en dat alles goed is geïntegreerd...

GitLab is bijna een one-stop-shop voor de levenscyclus van softwareontwikkeling. Het heeft git-opslagplaatsen, het bijhouden van problemen, CI/CD, Wiki, containeropslagplaats en meer, allemaal in één applicatie. Sommige mensen hebben hier moeite mee omdat het zwaar is. Persoonlijk vind ik het prettig dat ik één tool heb waarvoor ik ondersteuning kan krijgen en dat alles goed is geïntegreerd...

👀 Wist u dat? Slechts 25% van de Fortune 500-bedrijven heeft een consistente, gestructureerde aanpak voor het anticiperen op en navigeren door strategische verstoringen, waardoor de meeste van hen kwetsbaar zijn voor onverwachte veranderingen.

4. Wrike (het beste voor cross-functionele teams met gedetailleerd bijhouden van taken)

via Wrike

Wrike biedt een modern alternatief voor Axosoft, vooral voor teams die verder willen gaan dan het bijhouden van de basisbacklog. Het is gebouwd om werk op elk niveau aan te kunnen – individueel, team of onderneming – met aanpasbare werkstromen, dynamische aanvraagformulieren, realtime dashboards en gedetailleerde werklastweergaven.

In tegenstelling tot Axosoft, dat stijf en verouderd kan aanvoelen, ondersteunt Wrike creatieve redactie, geavanceerde analyses en cross-functionele samenwerking, waardoor het een flexibele optie is voor zowel projectmanagement als operationeel toezicht.

Beste functies van Wrike

Maak aanvraagformulieren en werkstromen om de intake te stroomlijnen en processen op maat te maken

Stel taakafhankelijkheden in en schakel realtime updates in om knelpunten te voorkomen

Bekijk de capaciteit van teams met grafieken van de werklast om middelen in evenwicht te brengen en burn-out te voorkomen

Houd prestaties bij met rapportage en tijdregistratie voor inzicht in projecten en budgetten

Beperkingen van Wrike

Wrike deelt het projectmanagement-DNA van Axosoft, maar is meer gericht op marketing, operations en cross-functionele teams. Hoewel het Agile-borden en afhankelijkheid ondersteunt, mist het de ontwikkelingsspecifieke details die Axosoft biedt

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (4.270+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Wrike?

Een G2-recensent zegt:

Ik geniet echt van de verschillende beschikbare weergaven, van de mogelijkheid om naar de inbox, dashboards en takenlijsten te gaan. Dankzij deze weergaven kunnen mijn team en ik ons werk bijhouden en beter samenwerken. Het stelt ons ook in staat om binnen ons bureau in verschillende teams te werken.

Ik geniet echt van de verschillende weergaven die beschikbaar zijn, van de mogelijkheid om naar de inbox, dashboards en takenlijsten te gaan. Dankzij deze weergaven kunnen mijn team en ik ons werk bijhouden en beter samenwerken. Het stelt ons ook in staat om binnen ons bureau met verschillende teams te werken.

5. Monday. com (het beste voor visuele planning en team-brede samenwerking)

Als de gebruikersinterface van Axosoft te rigide of verouderd aanvoelt, biedt Monday.com een fris, visueel alternatief. De aanpasbare borden maken Agile planning intuïtief en collaboratief, met eenvoudig schakelen tussen Kanban-, tijdlijn-, Gantt- en kalenderweergave.

In vergelijking met Axosoft maakt Monday.com automatisering en integraties vrijer toegankelijk, zonder dat technische kennis vereist is.

Monday. com beste functies

Bouw projectsjablonen met automatisering via slepen en neerzetten en aangepaste triggers

Groepeer werkstromen in gedeelde dashboards met realtime gegevens van meerdere borden

Automatiseer het aanmaken van projecten, het toewijzen van taken en herinneringen met behulp van Agile-sjablonen

Synchroniseer updates automatisch via Slack, Teams en e-mail notificaties

Beperkingen van Monday.com

Beperkte rapportage in abonnementen van lagere niveaus

Het kan prijzig worden naarmate het team groter wordt

Prijzen van Monday.com

Free

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Pro: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (5.450+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een Capterra-recensent zegt:

monday. com biedt een digitale werkruimte waarmee we onze inspanningen kunnen bundelen en samen aan onze taken kunnen werken. Het heeft het voor ons gemakkelijk gemaakt om aan onze routinewerkzaamheden te werken door ons te helpen vooraf te plannen.

monday. com biedt een digitale werkruimte waarmee we onze inspanningen kunnen bundelen en samen aan onze taken kunnen werken. Het heeft het voor ons gemakkelijk gemaakt om aan onze routinewerkzaamheden te werken door ons te helpen vooraf te plannen.

📖 Lees ook: Een dag uit het leven van een softwareontwikkelaar

6. Asana (het beste voor Agile teams die zich richten op eenvoud en snelheid)

via Asana

Asana is een goede keuze voor Agile teams die houden van snelheid en eenvoud. Het biedt Agile-borden, sprint-werkstromen, taakafhankelijkheden en mijlpalen voor projecten zonder dat de toolinterface zelf overladen aanvoelt.

Teams kunnen afdelingsprojecten afstemmen op driemaandelijkse OKR's en bedrijfsdoelen met doelhiërarchieën. Alles is overzichtelijk, snel en netjes geordend, waardoor het ideaal is voor teams die de voorkeur geven aan lichtere werkstromen en sneller taakbeheer.

Beste functies van Asana

Organiseer werk met Portfolios en Doelen voor realtime zichtbaarheid van projecten op managementniveau

Trigger geautomatiseerde acties zoals taaktoewijzingen of kaartbewegingen op basis van voortgang of deadlines

Voorkom conflicten tussen resources voor teamoverschrijdende projecten met de functie Werklast van Asana

Breng initiatieven visueel in kaart en beheer ze met behulp van de tijdlijnweergave en afhankelijkheidslijnen

Beperkingen van Asana

Geavanceerde rapportage is alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (11.420+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (13.410+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een Reddit-recensent zegt:

Ik heb onlangs Asana getest om de mogelijkheden, waarde, gebruiksgemak en algemene functies te beoordelen. Hoewel ik Asana een duurdere oplossing vond dan sommige andere projectmanagementtools op de markt, vind ik het wel een uitstekend product.

Ik heb Asana onlangs getest om de mogelijkheden, waarde, gebruiksgemak en algemene functies te beoordelen. Hoewel ik Asana een duurdere oplossing vond dan sommige andere projectmanagementtools op de markt, vind ik het wel een uitstekend product.

7. Targetprocess (het beste voor het opschalen van Agile binnen teams van ondernemingen)

via Targetprocess

Als u grootschalige Agile-programma's zoals SAFe of LeSS uitvoert, is Targetprocess een van de weinige tools die voor dat niveau van coördinatie is ontwikkeld. Het overbrugt op prachtige wijze de kloof tussen strategie en uitvoering en biedt portfoliobeheer en PI-planning naast gedetailleerde taakborden.

Aanpasbare weergaven, realtime statistieken en strategische roadmapping maken het populair bij ondernemingen die honderden Agile teams beheren.

De beste functies van Targetprocess

Ondersteun Agile frameworks (SAFe, LeSS, Nexus) met het in kaart brengen van hiërarchieën

Koppel werkitems visueel tussen teams, programma's en waardestromen

Pas weergaven op team-, portfolio- of oplossingsniveau aan met draaitabellen en roadmaps

Breng IT- en bedrijfsdoelen op één lijn met het bijhouden van strategie tot uitvoering

Analyseer voortgang, knelpunten en trends met aanpasbare rapportages

Beperkingen van Targetprocess

De installatie kan lang duren voor complexe organisaties

De gebruikersinterface voelt iets verouderd aan in vergelijking met nieuwere Agile-tools

Prijzen van Targetprocess

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Targetprocess

G2: 4,3/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (540+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Targetprocess?

Een Capterra-recensent zegt:

Het is eenvoudig in gebruik en biedt mogelijkheden voor bijhouden, planning en projectmanagement.

Het is eenvoudig in gebruik en biedt mogelijkheden voor bijhouden, planning en projectmanagement.

8. Trello (het beste voor lichte Agile-borden en snelle onboarding)

via Trello

Trello biedt een eenvoudige benadering van projectmanagement die verrassend goed schaalbaar is voor verschillende gebruikssituaties. Het is een van de lichtgewicht alternatieven voor Axosoft.

Op basis van Kanban-principes kunnen gebruikers borden maken met lijsten en taakkaarten die eenvoudig kunnen worden aangepast aan persoonlijke takenlijsten, productontwikkelingspijplijnen, contentkalenders en meer.

Hoewel de kerninterface overzichtelijk en intuïtief blijft, kan Trello dankzij Power-Ups (integraties en add-ons) geavanceerde werkstromen ondersteunen. Denk aan functies als koppeling van meerdere borden, tijdlijnweergave, terugkerende taken en aangepaste velden.

Beste functies van Trello

Automatiseer taaktoewijzingen, herinneringen voor deadlines en het sorteren van kaarten met Butler

Voeg power-ups zoals stemmen, kalender, kaartveroudering en TeamGantt toe aan Trello-borden

Schaal Kanban met geavanceerde functies zoals tijdlijnen en Agile dashboard weergaven in Trello Premium

Houd details bij zoals budgetten, prioriteiten of uren met aangepaste kaartvelden

Beperkingen van Trello

Het kan te eenvoudig lijken voor het opschalen van Agile teams

Automatisering is beperkt, tenzij u een upgrade uitvoert

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (13.680+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (23.510+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Trello?

Een Reddit-recensent zegt:

Ik ben verslaafd aan Trello en gebruik het voor zoveel dingen – van het plannen van mijn taken op het werk tot het plannen van mijn taken buiten het werk, het organiseren van reizen en projecten thuis en het plannen van maaltijden... ik gebruik het letterlijk voor van alles en nog wat. En een van de dingen die ik zo leuk vind, is dat het op basisniveau zo eenvoudig is – zoals je al zei, een eenvoudig kanbanbord met lijsten die je kunt verslepen.

Ik ben verslaafd aan Trello en gebruik het voor zoveel dingen – van het plannen van mijn taken op het werk tot het plannen van mijn taken buiten het werk, het organiseren van reizen en projecten thuis en het plannen van maaltijden... ik gebruik het letterlijk voor van alles en nog wat. En een van de dingen die ik zo leuk vind, is dat het op basisniveau zo eenvoudig is – zoals je al zei, een eenvoudig kanbanbord met lijsten die je kunt verslepen.

9. Zoho Sprints (het beste voor kleine Agile teams met een beperkt budget)

via Zoho Sprints

Als u kernfunctionaliteit voor Agile wilt binnen uw budget, dan is Zoho Sprints precies wat u zoekt. Het biedt het bijhouden van gebruikersverhalen, productbacklogbeheer, sprints, rapportage, urenregistratie en vergaderbeheer, allemaal zonder dat u daarvoor een budget voor een grote onderneming nodig hebt.

Het is eenvoudig genoeg voor start-ups, maar toch krachtig genoeg om een volledige Agile-cyclus efficiënt uit te voeren.

De beste functies van Zoho Sprints

Beheer gebruikersverhalen, taken, bugs en epics in een Agile omgeving voor het MKB

Verbeter schattingen met realtime burndown-grafieken, snelheidsregistratie en releaseplanning

Integreer Sprint planning met Zoho Projects, CRM en tools van derden voor zichtbaarheid

Voer retrospectieven uit met ingebouwde sjablonen en het bijhouden van actie-items

Pas scrumborden aan met swimlanes, WIP-limieten en velden voor sprintdoelen

Beperkingen van Zoho Sprints

Beperkte integraties in vergelijking met grotere spelers

Rapportage kan eenvoudig aanvoelen voor de behoeften van een onderneming

Prijzen van Zoho Sprints

Starter: $ 1/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Elite: $3/maand per gebruiker

Premier: $ 6/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Sprints

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (280+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Sprints?

Een G2-recensent zegt:

De overzichtelijke en intuïtieve UI/UX maakt het eenvoudig om Agile-werkstromen te beheren. Ik waardeer ook hoe goed Agile-principes in het platform zijn geïmplementeerd. De aanpassingsmogelijkheden zijn vrij flexibel en de globale weergave biedt een handig overzicht van meerdere projecten. De prijsstelling is ook concurrerend.

De overzichtelijke en intuïtieve UI/UX maakt het eenvoudig om Agile-werkstromen te beheren. Ik waardeer ook hoe goed Agile-principes in het platform zijn geïmplementeerd. De aanpassingsmogelijkheden zijn vrij flexibel en de globale weergave biedt een handig overzicht van meerdere projecten. De prijs is ook concurrerend.

🧠 Leuk weetje: Meer dan 90% van de organisaties heeft in enige vorm Agile-praktijken geïmplementeerd om projecten te beheren en snellere levering te realiseren.

10. YouTrack (het beste voor het bijhouden van problemen met aanpasbare werkstromen)

via YouTrack

YouTrack weerspiegelt het ontwikkelaarsvriendelijke karakter van Axosoft, met Agile-borden, het bijhouden van problemen en toetsenbordgestuurde werkstromen. In tegenstelling tot veel rigide systemen kunt u aangepaste werkstromen, probleemvelden en Agile-borden definiëren die aansluiten bij de natuurlijke processen van uw team.

Het ondersteunt Scrum, Kanban of gemengde methodologieën, samen met gedetailleerde probleemregistratie, tijdsregistratie en een kennisbankfunctie.

Belangrijk is dat YouTrack uitgebreide automatiseringsmogelijkheden en sjablonen voor productbacklogs biedt, van aangepaste regels tot volledige scripting, waardoor teams complexe bedrijfslogica rechtstreeks in de tool kunnen automatiseren.

De beste functies van YouTrack

Pas werkstromen aan met commando's in natuurlijke taal (bijv. "Repareer voor vrijdag, wijs toe aan @John")

Ondersteun Agile en traditioneel projectmanagement ( Scrum-projectmanagement + Waterfall)

Combineer het bijhouden van projecten, helpdesktickets en kennisbank in één platform

Analyseer de status van projecten met ingebouwde rapporten zoals Cumulative Flow, Burndown en Gantt-grafieken

Werkruimtes lokaliseren in meerdere talen en tijdzones voor wereldwijde teams

Beperkingen van YouTrack

De gebruikersinterface kan minder modern aanvoelen in vergelijking met nieuwere tools

Een kleiner app-ecosysteem dan andere tools op deze lijst

Prijzen van YouTrack

Free

Betaald: $ 4,40/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van YouTrack

G2 : 4,3/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over YouTrack?

Een Capterra-recensent zegt:

... het is zeer flexibel en past in tal van werkstroomstijlen. Bovendien is de software zelf vrij licht en snel ...

... het is zeer flexibel en past in tal van werkstroomstijlen. Bovendien is de software zelf vrij licht en snel ...

