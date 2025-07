Gratis sjablonen voor Asana-takenlijsten om taken te organiseren

Je gaat eindelijk zitten om je werk van vandaag aan te pakken, maar dan realiseer je je dat je meer tijd hebt besteed aan het bedenken wat je moet doen dan aan het werk zelf.

Dat is waar een goede takenlijst het verschil kan maken. Als je Asana gebruikt, bieden de gratis sjablonen voor takenlijsten een snelle manier om dagelijkse prioriteiten, teamresultaten of persoonlijke doelen te organiseren.

Maar als je ooit het gevoel hebt gehad dat je takenlijst je werkdag niet kan bijhouden, dan heb je gelijk. Lees verder tot het einde en ontdek dat er een slimmere manier is om alles te beheren met ClickUp. 🤩

Wat zijn sjablonen voor takenlijsten van Asana?

Een sjabloon voor een Asana-takenlijst is een vooraf gemaakte projectinstallatie die is ontworpen om het bijhouden van taken in Asana te stroomlijnen.

Het biedt een herbruikbare werkruimte waar taken worden georganiseerd in secties, zoals dagelijkse, wekelijkse of projectlijsten. U kunt het gebruiken om eigenaren toe te wijzen, deadlines in te stellen en afhankelijkheden vast te leggen in één aanpasbaar raster.

Wat maakt een goede sjabloon voor een Asana-takenlijst?

De beste sjablonen voor takenlijsten bieden een evenwicht tussen structuur en flexibiliteit, waardoor teams herhaalde installaties voor dagelijkse taken kunnen vermijden en zich kunnen aanpassen aan de unieke behoeften van een project.

Hier volgt een overzicht van de sleutelfactoren voor de productiviteit van uw team op lange termijn. 👀

Gecentraliseerde secties: Stel gestructureerde kolommen in zoals Te doen, In uitvoering en Klaar om de status van taken bij te houden en het werk in de juiste volgorde te laten verlopen

Gedetailleerde taakinformatie: Inclusief toegewezen personen, deadlines, subtaken en tags binnen elke taak om onduidelijkheid en follow-ups te verminderen

Gestructureerde aangepaste velden: Implementeert velden voor prioriteit, status of inspanning, gestandaardiseerd via bibliotheekvelden voor eenvoudiger filteren en rapportage

Automatisering en afhankelijkheid: Gebruikt aangepaste regels om voltooid werk te organiseren of taakvolgordes in te stellen, waardoor de overdracht van taken en de nauwkeurigheid van de werkstroom worden verbeterd

Meerdere weergaven: Biedt lijst-, bord-, kalender- of tijdlijn-layouts, zodat u van perspectief kunt wisselen afhankelijk van de taakvereisten

Regelmatige verfijning: De sjabloon wordt bijgewerkt op basis van feedback van het team en veranderende werkpatronen om de efficiëntie te behouden

Gratis sjablonen voor Asana-takenlijsten

Hier zijn de beste sjablonen voor Asana-takenlijsten, waarmee u een takenlijst kunt maken en taakbeheer kunt vereenvoudigen.

1. Sjabloon voor wekelijkse takenlijst van Asana

via Asana

Deze sjabloon voor een wekelijkse takenlijst biedt u een flexibele digitale werkruimte om uw week eenvoudig te organiseren, aan te passen en te plannen. Gebruik Kanban-borden om taken op weekdag te sorteren, eigenaren toe te wijzen, deadlines in te stellen en afhankelijkheden toe te voegen om cross-functioneel werk op elkaar af te stemmen. Als prioriteiten veranderen, kunt u taken eenvoudig verslepen om ze opnieuw te ordenen.

📌 Ideaal voor: Teams of individuen die gedurende de week met meerdere prioriteiten jongleren

2. Sjabloon voor dagelijkse planner van Asana

via Asana

Met dit sjabloon kunt u elke dag beter plannen dan door alleen maar taken op te schrijven. U kunt uw taken in kaart brengen met behoud van context, zoals prioriteiten, inspanning, tijdsblokken en deadlines.

Gebruik aangepaste velden om taken op uw manier te taggen en sorteren, en Mijn taken voor een gepersonaliseerde dashboardweergave van wat er op uw bord ligt.

📌 Ideaal voor: Individuen die een grote hoeveelheid werk beheren op drukke dagen

3. Sjabloon voor kortetermijndoelen van Asana

via Asana

Deze sjabloon voor een Asana-takenlijst helpt je ambitieuze doelstellingen op te splitsen in gerichte, kortetermijnactieplannen. Gebruik deze sjabloon om kleinere, beter haalbare mijlpalen te schetsen, deze te koppelen aan langetermijnstrategieën en momentum op te bouwen met zichtbare voortgangsmarkeringen.

De sjabloon biedt uw team ook een stappenplan dat u kunt volgen, zodat u taken kunt bijhouden, abonnementen kunt aanpassen en het overkoepelende doel kunt bereiken.

📌 Ideaal voor: Teams die kwartaaltargets of Sprint-doelen instellen die bijdragen aan bredere bedrijfsresultaten

🔍 Wist u dat? Dat ongecontroleerde vakje op uw takenlijst u achtervolgt? Psychologen noemen dit het Zeigarnik-effect, wanneer onze hersenen zich fixeren op onvoltooide taken in plaats van de voltooide taken te vieren.

4. Asana-sjabloon voor checklist voor startende bedrijven

via Asana

Deze sjabloon voor een Asana-takenlijst is ideaal voor iedereen die een bedrijf wil starten, maar zich overweldigd voelt door het idee. Als u geen idee heeft waar u moet beginnen, geen probleem. De sjabloon is vooraf opgebouwd met gestructureerde secties, waaronder Strategie, uw bedrijf registreren, branding en marketing en logistiek. Zo kunt u elke stap in de juiste volgorde uitvoeren, zonder stress.

Elk gedeelte bevat het bijhouden van de voortgang, geschatte versus voorgestelde budgetten en ruimte om aanpassingen te doen als prioriteiten verschuiven. Bovendien kunt u taken delen met medeoprichters of medewerkers om verantwoordelijkheden te verdelen en risico's vroegtijdig te signaleren.

📌 Ideaal voor: Oprichters die hun eerste operationele stappenplan opstellen, van registratie tot lancering

5. Asana Eisenhower Matrix-sjabloon

via Asana

Deze sjabloon is gebaseerd op de Eisenhower Matrix-methode en helpt u taken op basis van urgentie en belangrijkheid in vier duidelijke categorieën onder te verdelen: Doen, Plannen, Delegeren en Verwijderen.

Dankzij de herbruikbare layout kunt u taken naar het juiste kwadrant slepen en neerzetten. Voeg context toe aan deze taken met aangepaste velden, voeg documenten of aantekeningen toe, stel startdatums in en betrek teamgenoten bij gedelegeerde items.

📌 Ideaal voor: Leiders die wekelijks taken prioriteren voor efficiënte besluitvorming

6. Asana-sjabloon voor werkverslagen

via Asana

Met deze sjabloon voor een Asana-takenlijst kunt u dagelijkse activiteiten vastleggen op basis van hun status. Zie in één oogopslag wat u gepland had, wat er daadwerkelijk is gedaan en hoe lang elke taak heeft geduurd.

In tegenstelling tot generieke urenregistraties kunt u taken taggen met context, zoals factureringstype, inspanningsniveau en prioriteit. Dit maakt het eenvoudiger om patronen te herkennen, tijdverspilling te identificeren en werkstromen in realtime aan te passen.

📌 Ideaal voor: Professionals die hun dagelijkse output bijhouden om hun tijdgebruik, facturering en productiviteitstrends te optimaliseren

💡 Pro-tip: Probeer in Lean- of Agile-projecten de methode 'Weighted Shortest Job First' om taken te prioriteren op basis van hun rendement. Deel de kosten van vertraging door de grootte van de taak en u weet precies welke taak u het meeste rendement oplevert.

7. Asana sjabloon voor het ontwerpen van een project

via Asana

Wilt u overstappen van een eenvoudige checklist naar een gestructureerd project plan voor ontwerp werkstromen?

Met dit sjabloon kunt u creatieve middelen in verschillende formaten, waaronder web banners, sociale afbeeldingen en e-mail visuals, plannen en bijhouden, zodat u niets mist.

U kunt werk organiseren in duidelijke secties zoals Referentie, Webmiddelen, Sociale middelen en meer, met aangepaste velden om middeltypen of status te specificeren. Teams kunnen het ook gebruiken als een werkstuklijst voor cross-functionele projecten waar coördinatie de sleutel is, zoals de uitrol van een cybersecuritycampagne.

📌 Ideaal voor: Creatieve teams die visuele middelen coördineren via verschillende kanalen met meerdere medewerkers

💡 Pro-tip: Pak je belangrijkste (en meestal meest intimiderende) taak als eerste aan. De Eat That Frog-methode helpt je om vroeg momentum op te bouwen, zodat de rest van de dag lichter aanvoelt.

8. Sjabloon voor bedrijfsdoelen en businessdoelstellingen van Asana

via Asana

Dit sjabloon is gemaakt om resultaatgericht plannen te ondersteunen. Het vereenvoudigt het toewijzen van eigenaren, het instellen van deadlines en het opsplitsen van doelen in meetbare componenten met behulp van OKR's of vergelijkbare frameworks.

U kunt alles op één plek op elkaar afstemmen, van omzetdoelstellingen en klanttevredenheidscijfers tot wervingsdoelen. Gebruik het om strategie aan uitvoering te koppelen, bijdragen van teams bij te houden en iedereen inzicht te geven in hoe hun werk bijdraagt aan het succes van het bedrijf.

📌 Ideaal voor: Leidinggevende teams die strategische doelen vertalen naar teamoverschrijdende uitvoeringsplannen.

9. Sjabloon voor samenwerking tussen bureaus in Asana

via Asana

De sjabloon voor takenlijsten van Asana biedt interne teams en bureaus zichtbaarheid in aankomend werk, actieve taken en de clientpijplijn. Elke sectie, zoals Planning To-Do's, Lopende werkzaamheden en Aankomende deliverables, helpt verduidelijken wat aandacht nodig heeft, wanneer en door wie.

Bovendien worden duidelijke tijdlijnen bijgehouden, zodat goedkeuringen niet vertraging oplopen.

📌 Ideaal voor: Marketing- of operationele teams die samenwerken met bureaus en campagnes, tijdlijnen en goedkeuringen willen stroomlijnen

10. Asana sjabloon voor cross-functioneel project abonnement

via Asana

Wanneer meerdere teams bij een project betrokken zijn, kunnen de kleinste details gemakkelijk verloren gaan tussen verschillende tools en inboxen. Deze sjabloon voor projectmanagement van Asana helpt bij het centraliseren van cross-functionele planning door zichtbaarheid te bieden in elke fase van het project: Planning, Mijlpalen, Volgende stappen en Communicatieplan.

Het helpt u afhankelijkheid te visualiseren in een tijdlijn in Gantt-stijl en deze eenvoudig aan te passen als schema's veranderen.

📌 Ideaal voor: Projectleiders die initiatieven met meerdere afdelingen beheren met wisselende tijdlijnen en deliverables

Beperkingen van de sjabloon voor takenlijst van Asana

Het is waar dat de sjablonen voor takenlijsten van Asana teams kunnen helpen om snel aan de slag te gaan. Ze hebben echter een aantal beperkingen die de efficiëntie en schaalbaarheid kunnen belemmeren.

Hier zijn er een paar:

Beperkte projectomvang: Sjablonen zijn beperkt tot individuele projecten, dus wijzigingen die later worden aangebracht, worden niet met terugwerkende kracht toegepast op bestaande kopieën

Handmatige installatie voor terugkerende taken: Gebruikers moeten de herhalingsregels elke keer opnieuw configureren wanneer de sjabloon opnieuw wordt gebruikt, wat repetitief werk met zich meebrengt

Tekortkomingen in de automatisering van subtaak: Regels slaan subtaak vaak over, tenzij er extra stappen of tijdelijke oplossingen voor de installatie worden toegepast

Beperkte opslagruimte voor sjablonen: Beperkt het aantal opgeslagen taaksjablonen per project, zonder gecentraliseerd sjabloonbeheer

Inconsistent gedrag van velden in verschillende projecten: Aangepaste velden die niet via de veldbibliotheek zijn toegevoegd, worden niet correct gesynchroniseerd of gerapporteerd in weergaven voor meerdere projecten

De huidige beperkingen van Asana op het gebied van flexibiliteit van sjablonen, diepgang van rapportage en kalenderintegraties vormen een uitdaging. Veel van onze sjablonen moeten handmatig worden aangepast en automatiseringsregels kunnen onbetrouwbaar zijn wanneer ze worden toegepast op meerdere projecten

Kortom, Asana-sjablonen werken vaak in silo's, wat geweldig is voor een enkel project, maar een uitdaging kan zijn om af te stemmen tussen afdelingen zonder duplicatie.

Alternatieve sjablonen voor Asana

ClickUp lost de beperkingen van Asana op met sjablonen die taken, documenten, tijdlijnen en checklists samenbrengen in één uniforme werkruimte. Als taakbeheersoftware vergemakkelijkt het de gedeelde zichtbaarheid tussen sjablonen zonder afbreuk te doen aan de controle op taakniveau.

De automatiseringen zijn zo handig en sjabloontaken en lijsten besparen enorm veel tijd. Ik ben dol op de layout en hoe aanpasbaar deze is, van aangepaste velden tot weergaven.

Hier zijn de beste sjablonen van ClickUp die de structuur van takenlijsten combineren met de flexibiliteit van aanpasbare werkstromen. 🧰

1. ClickUp sjabloon voor eenvoudige takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Beheer wisselende taken en persoonlijke boodschappen met de ClickUp Basic-sjabloon voor takenlijsten

De sjabloon voor een eenvoudige takenlijst van ClickUp maakt taakbeheer eenvoudig en biedt u een eenvoudige installatie om uw dag te plannen en prioriteiten bij te houden. Met dit alternatief voor Asana kunt u direct aan de slag met vooraf ingestelde kolommen, schakelen tussen formats op basis van uw stijl en de voortgang van taken bijwerken.

Zo helpt het je scherp en georganiseerd te blijven:

Schakel tussen bordweergave voor een visuele takenbalk en lijstweergave voor gestructureerde checklists

Gebruik de twee ingebouwde statussen, Te doen en Voltooid , om je systeem overzichtelijk en bruikbaar te houden

Voeg snel taken toe en bewerk ze zonder vermoeiende installatie met behulp van de minimale layout

📌 Ideaal voor: Personen die dagelijkse persoonlijke of professionele taken beheren en een lichtgewicht structuur nodig hebben om snel georganiseerd te werken

📮 ClickUp Insight: Denk je dat je takenlijst werkt? Denk nog eens na. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de professionals hun eigen prioriteringssysteem gebruikt voor taakbeheer. Recent onderzoek bevestigt echter dat 65% van de werknemers de neiging heeft om zich te concentreren op gemakkelijke overwinningen in plaats van op taken met een hoge waarde, zonder effectieve prioritering. De taakprioriteiten van ClickUp veranderen de manier waarop u complexe projecten visualiseert en aanpakt, door kritieke taken eenvoudig te markeren. Met de AI-aangedreven werkstromen en aangepaste prioriteitsvlaggen van ClickUp weet u altijd wat u eerst moet aanpakken.

2. ClickUp sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Blijf gefocust op het bereiken van uw dagelijkse doelen met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijst

De sjabloon voor dagelijkse takenlijst van ClickUp is ontworpen om uw dag een structuur te geven die bevorderlijk is voor het bereiken van uw dagelijkse doelen. Het helpt u te zien wat nu belangrijk is, zodat dagelijkse planning meer aanvoelt als een ritme dan als een reset.

Dit voorbeeld van een takenlijst helpt u:

Zorg voor consistentie met een streak counter om dagelijkse gewoontes bij te houden

Sorteer taken met behulp van de velden Categorie en Waar om items voor thuis, werk of boodschappen te groeperen

Bekijk uw dag in kalenderweergave of schakel tussen werklast en Gantt-weergaven wanneer u voor meerdere teams een abonnement plant

📌 Ideaal voor: Professionals die gedurende de dag meerdere prioriteiten moeten afwegen en zich elk uur willen concentreren op taken met een grote impact

3. ClickUp Kalender sjabloon voor takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Krijg een centrale hub die taken filtert op basis van rollen en categorieën met de ClickUp-sjabloon voor takenlijst in de kalender

Als uw planning voortdurend verandert, probeer dan de ClickUp-sjabloon voor takenlijst in de kalender om alles op orde te houden. Deze sjabloon verandert uw takenlijst in een dynamische kalender waarmee u uw werklast over dagen of weken kunt plannen, visualiseren en aanpassen.

Dit kan ook dienen als een ADHD-takenlijst, en je kunt je concentreren op essentiële actie-items met de weergave per rol, die taken filtert op verantwoordelijkheid.

Zo zorgt dit sjabloon voor duidelijkheid:

Bekijk alle taken op een tijdlijn met de weergave Schema's voor wekelijkse of maandelijkse planning

Gebruik aangepaste velden zoals Categorie, Bronnen en Productiviteitsniveau om de context van taken snel te beoordelen

Plan vergaderingen met een doel door middel van de weergave Vergaderverzoek, die actie-items voorafgaand aan de vergadering synchroniseert

📌 Ideaal voor: Teams en freelancers die deadline-gedreven taken beheren die nauwkeurige tijdblokken en visuele planning vereisen

🔍 Wist u dat? Benjamin Franklin wordt vaak gezien als de uitvinder van de takenlijst, officieel als onderdeel van zijn zoektocht naar een leven volgens 13 persoonlijke deugden. Zijn takenlijst was niet zomaar een lijst met opsommingstekens, maar was per uur ingedeeld. Hij begon om 5 uur 's ochtends met 'Opstaan, wassen en krachtige goedheid aanpakken'

4. ClickUp sjabloon voor takenlijst voor werk

Gratis sjabloon downloaden Houd momentum op professionele doelen met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten

De ClickUp-sjabloon voor takenlijsten groepeert uw werkgerelateerde taken op type (clientwerk, beheerder, outreach), registreert cruciale informatie rechtstreeks in taakkaarten en helpt u direct vertragingen of blokkades op te sporen.

Zo krijgt u met dit sjabloon uw werkweek onder controle:

Voeg contextrijke details toe met aangepaste velden zoals Taaktype, Belangrijke aantekeningen en Frequentie

Breng uw week in kaart met de weekkalenderweergave en schakel over naar de maandweergave voor een bredere planning

Houd taakgerelateerde communicatie overzichtelijk met velden zoals E-mail van contactpersoon en Bronnen

📌 Ideaal voor: Functieoverschrijdende teams en teamleiders die werkstromen moeten opsplitsen, eigendom moeten toewijzen en lopende werkzaamheden duidelijk moeten bijhouden

5. Sjabloon voor activiteitenlijst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd activiteiten bij op meerdere niveaus – projecten, statistieken, toegewezen personen – met de sjabloon voor activiteitenlijst van ClickUp

Met de sjabloon voor activiteitenlijsten van ClickUp kunt u verschillende lopende activiteiten in meerdere contexten organiseren, controleren en beheren. Deze sjabloon bevat werkstroom-specifieke velden en weergaven waarmee u activiteiten kunt koppelen aan projecten, rollen en voortgangsstatistieken.

Dit maakt deze sjabloon zo uniek en functioneel:

Project Manager en Project Name Wijs eigendom toe met deen aangepaste velden in ClickUp om dubbelzinnigheid te voorkomen

Houd de voortgang in realtime bij met behulp van het veld Voortgang voltooiing

Beheer grote activiteitenreeksen met geneste subtaken en meerdere weergaven om complexe tijdlijnen te coördineren en de capaciteit van teams in evenwicht te houden

📌 Ideaal voor: Ops-managers, client services teams of iedereen die toezicht houdt op gelaagde werkstromen die meer nodig hebben dan een lineaire checklist

💡 Pro-tip: Als je genoeg hebt van prioriteiten op basis van je gevoel, helpt het RICE-raamwerk je om taken te scoren op basis van bereik, impact, zekerheid en inspanning, zodat je weet wat echt eerst moet gebeuren. Dit is vooral handig voor productmanagers die prioriteiten moeten rechtvaardigen en moeten laten zien hoe beslissingen tot stand zijn gekomen.

6. Sjabloon voor taakbeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef taken beter prioriteit en plan ze beter met de sjabloon voor taakbeheer van ClickUp

Wanneer alles even urgent lijkt, kunt u met de sjabloon voor taakbeheer van ClickUp taken sorteren op impact en deadline. U krijgt een gestructureerde, gebruiksklare map die uw werk in duidelijke fasen sorteert: Actiepunten, Ideeën en Backlog.

Wat maakt dit sjabloon een upgrade voor taakbeheer? Laten we eens kijken:

Bepaal de omvang van het werk en wijs taken op een slimme manier toe met Teamweergave om de eigendom van taken te visualiseren

Houd essentiële taakdetails direct bij met vooraf geladen aangepaste velden zoals Toegewezen persoon, Deadline en Geschatte tijd

Wissel van perspectief met zes dynamische weergaven, waaronder de bordweergave voor het bijhouden in Kanban-stijl en de kalenderweergave voor planning met slepen en neerzetten

📌 Ideaal voor: Managers en afdelingshoofden die taken binnen projecten willen coördineren zonder te schakelen tussen verschillende apps voor takenlijsten

7. ClickUp Sjabloon voor verplaatsbare takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Organiseer een probleemloze verhuizing met de sjabloon voor een verhuizing-takenlijst van ClickUp

Het coördineren van een verhuizing, of het nu gaat om de installatie van uw huis of een kantoorverhuizing, kan aanvoelen als het beheren van honderd microprojecten tegelijk. Met de sjabloon voor verhuizingstaken van ClickUp kunt u elke taak opsplitsen in duidelijke, uitvoerbare fasen, zodat u niets mist.

Met dit sjabloon kunt u:

Open de weergave Verhuisfasen om elke fase van de verhuizing in kaart te brengen

Houd de voortgang bij met aangepaste statussen zoals Te doen In te plannen of Voltooid

Wijs verantwoordelijkheden toe en sorteer taken met aangepaste velden zoals Eigenaar, Locatie of Urgentieniveau

📌 Ideaal voor: Individuen of interne officemanagers die zich bezighouden met gedetailleerde verhuislogistiek

Voor elke organisatie die worstelt met het beheer van haar projecten, biedt ClickUp hulp bij de samenwerking aan taken. Met deze software kunnen mensen de items op de takenlijst bijhouden en binnen de gestelde tijd aan die taken werken. Het helpt het projectmanagementteam ook om de algehele voortgang van de projecten bij te houden en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

8. ClickUp-sjabloon voor bucketlist

Gratis sjabloon downloaden Geef structuur aan uw ambities met de ClickUp-sjabloon voor een bucketlist

De ClickUp Bucket List-sjabloon is een systeem voor het bijhouden van doelen voor mensen die grote dromen willen omzetten in concrete plannen. Hiermee kunt u:

Groepeer en filter ideeën met aangepaste velden zoals Continent, Bestemming, Betrokken personen en Tevredenheid

Bewaar herinneringen in context met behulp van het veld Foto's om visuele inspiratie of uploads na ervaringen toe te voegen

Geef prioriteit aan doelen met de weergave Op beoordeling of filter reizen en projecten op basis van wie er meedoet via de weergave Op personen

Maak een abonnement op basis van geografie of thema met de weergave per continent en verdeel grotere doelen in traceerbare subtaak

📌 Ideaal voor: Doelgerichte professionals die persoonlijke ambities, vaardigheidsdoelen of aspiraties voor langetermijnervaringen willen bijhouden

9. ClickUp Sjabloon voor takenlijst met klasopdrachten

Gratis sjabloon downloaden Maak het beheer van academische taken eenvoudiger met de sjabloon voor takenlijsten voor klasopdrachten van ClickUp

Het beheren van lesplannen, cijfers en aanwezigheid van leerlingen is niet altijd even gemakkelijk. Met de sjabloon voor takenlijsten voor klasopdrachten van ClickUp houd je alles overzichtelijk zonder dat je door afgeschermde mappen hoeft te bladeren.

Met 12 kant-en-klare taakstatussen, vooraf ingestelde weergaven zoals Lijst op deadline of Documenten, en velden voor Cijfer, Taaktype en Behandelde onderwerpen, krijgt u zichtbaarheid zonder elk semester het wiel opnieuw uit te vinden.

Dit kunt u doen:

Stel herinneringen voor beoordelingen in met behulp van ClickUp Terugkerende taken , zodat langetermijnopdrachten niet aan je aandacht ontsnappen

Houd de voortgang gedurende het semester bij met een tijdlijnweergave waarin wekelijkse onderwijsdoelen en beoordelingswerk worden gemarkeerd

📌 Ideaal voor: Docenten, academische teams of ouders die thuisonderwijs geven en cursussen, verzendingen en beoordelingscycli bijhouden

10. ClickUp sjabloon voor dingen gedaan krijgen

Gratis sjabloon downloaden Organiseer uw taaksysteem voor maximale impact met de sjabloon 'Getting Things Done' van ClickUp

De ClickUp Getting Things Done-sjabloon is gebaseerd op de GTD-methodologie van David Allen en helpt u taken vast te leggen, te verduidelijken en uit te voeren door ze te sorteren in zeven kant-en-klare GTD-lijsten, zoals Volgende acties, In afwachting en Tickler-bestand.

Tag taken op basis van de omgeving en de benodigde tijd/energie

Krijg toegang tot zeven vooraf opgeslagen lijsten die passen bij elke GTD-fase, van het vastleggen van je inbox tot de wekelijkse evaluatie

Maak de GTD-documentweergave vast om SOP's, aantekeningen voor vergaderingen of een levende GTD-gids voor uw team te maken

📌 Ideaal voor: Productiviteitsliefhebbers die de GTD-methode gebruiken om ideeën uit te werken, acties te prioriteren en taken uit te voeren

💡 Pro-tip: Contextwisselingen zijn funest voor de productiviteit. Groepeer uw taken op type, zoals beheerderswerk, taken die veel concentratie vereisen of snelle antwoorden, en verdeel ze over specifieke tijdvakken zodat u zich ongestoord kunt concentreren. Denk aan 'vergadering op maandag' of 'schrijfdag op woensdag'.

11. ClickUp Sjabloon voor takenlijst voor huisrenovatie

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van verbouwingstaken met de sjabloon voor de takenlijst voor woningrenovatie van ClickUp

Probeer je een huisrenovatie te managen tussen Zoom-gesprekken en e-mails tot laat in de avond? De ClickUp-sjabloon voor een takenlijst voor huisrenovatie vereenvoudigt dit proces. Het verdeelt je renovatieproject in duidelijke fasen en laat je taken per kamer in kaart brengen, aannemers toewijzen en afhankelijkheid in volgorde zetten, zodat je niet eerst gaat schilderen voordat het loodgieterswerk klaar is.

Gebruik de bordweergave om werk in verschillende fasen te organiseren, zoals ontwerp, inkoop en uitvoering

Voeg velden voor het bijhouden van kosten toe om arbeid en materialen per taak te monitoren

Wijs taken toe aan aannemers of leveranciers met deadlines en statusmarkeringen

📌 Ideaal voor: Huiseigenaren en aannemers die renovaties plannen, budgetten beheren en afstemmen met leveranciers of teams

⚙️ Bonus: Combineer deze sjablonen voor takenlijsten met de kracht van ClickUp Brain, de ingebouwde en contextbewuste AI-assistent van ClickUp. Je kunt het vragen om taken voor je te prioriteren, optimale deadlines voor te stellen en nog veel meer! Vraag ClickUp Brain om optimale deadlines voor taken voor te stellen en je werk beter te prioriteren

12. Sjabloon voor digitale productchecklist van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Breng de fasen van productontwikkeling in kaart met de sjabloon voor digitale productchecklist van ClickUp

De sjabloon voor digitale productchecklist van ClickUp biedt leden van product- en marketingteams een kant-en-klare documentlayout voor elke cruciale stap. U kunt eigendomsgegevens, deadlines en belangrijke bestanden rechtstreeks in het document invoeren.

Dit zijn de voordelen voor u:

Voeg aangepaste velden toe zoals Startdatum, Afdeling en Risicovlaggen om de context van het werk bij te houden

Sluit schermopnames in via ClickUp Clips en gezamenlijke opmerkingen om feedback te centraliseren

Koppel het aan ClickUp-automatisering of ClickUp Brain -samenvattingen om repetitieve taken en overdrachten te stroomlijnen

📌 Ideaal voor: Oprichters, productmanagers of ontwikkelteams die functie-updates, backlog-items en mijlpalen bijhouden

13. ClickUp sjabloon voor takenlijst voor het plannen van feestjes

Gratis sjabloon downloaden Verdeel uw gebeurtenis in eenvoudige fasen voor een eenvoudigere planning met de sjabloon voor takenlijst voor het plannen van feestjes van ClickUp

Met de sjabloon voor het plannen van feestjes van ClickUp kunt u alles op één plek organiseren om het perfecte feestje te geven. Maak en beheer gastenlijsten en informatie over leveranciers. Voeg details toe voor decoraties, tijdlijnen en die last-minute klusjes die altijd opduiken. U kunt ook aangeven wat in uitvoering is, wat in de wacht staat en waar nog een beslissing over moet worden genomen, zodat niets wordt gemist.

Dit is waarom je het nodig hebt:

Sorteer taken in Fasen van gebeurtenissen om de voortgang visueel vast te leggen en realtime updates te ontvangen

Gebruik aangepaste statussen zoals Meer informatie nodig en Geblokkeerd om altijd te weten wat er speelt en wat aandacht nodig heeft

Houd eten, decoraties en entertainment bij in aparte weergaven zoals Leveranciersbord of Decoratiechecklist om heen-en-weer-gepraat te voorkomen

📌 Ideaal voor: Evenementenplanners die een feest met meerdere onderdelen coördineren, zoals catering en decoratie

14. ClickUp Sjabloon voor zelfzorg-takenlijst

Gratis sjabloon downloaden Breng dagelijkse en wekelijkse persoonlijke verzorgingsroutines in kaart met de sjabloon voor zelfzorg-takenlijst van ClickUp

Met de sjabloon voor zelfzorg-takenlijst van ClickUp kunt u bewust tijd vrijmaken voor uw welzijn, met dezelfde structuur die u hanteert voor uw werk of de prioriteiten van uw team. U kunt een persoonlijk abonnement samenstellen om voor uw geest, lichaam en ziel te zorgen, met traceerbare statussen om patronen te herkennen en uzelf verantwoordelijk te houden.

Hoe helpt dit sjabloon u bij het beheren van persoonlijke taken?

Categoriseer gewoontes met behulp van aantekeningen, referenties, zelfzorgtype en welzijnstype aangepaste velden

Houd het momentum bij met statussen zoals Crushing, Off Track en On Hold

Plan routines met de kalenderweergave of groepeer ze op type met de weergave voor zelfzorg

📌 Ideaal voor: Drukke professionals die consistente wellnessgewoontes willen ontwikkelen op fysiek, mentaal en emotioneel vlak

15. Sjabloon voor checklist kwaliteitscontrole van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak uw QA-proces overzichtelijker met de sjabloon voor kwaliteitscontrole van ClickUp

De sjabloon voor kwaliteitscontrole van ClickUp helpt u hiaten te identificeren, problemen te markeren en resultaten vast te leggen in één centrale ruimte. Met vooraf gedefinieerde velden zoals Testprocedure, Kritiek, Klein en Resultaten kunt u problemen direct categoriseren en prioriteren.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken voor kwaliteitscontrole:

Documenteer inspectieresultaten en ernstniveaus met acht secties, waaronder Resultaten, Kritiek en Testprocedure

Pas aangepaste statussen toe, zoals Nieuwe goedkeuring of Afgewezen , om te laten zien waar elk item zich bevindt in de QC-pijplijn

Schakel tussen Projectlijstweergave en Tabelweergave om inspecties te beheren op de manier waarop u het beste werkt

📌 Ideaal voor: QA-teams en productieleiders die toezicht houden op de productie, procesaudits of controles op naleving van regelgeving

16. ClickUp SEO-checklist sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw content afgestemd op de zoekalgoritmen met de ClickUp SEO Checklist Template

De ClickUp SEO-checklist-sjabloon houdt titeltags, gestructureerde gegevens, interne links en paginaspecifieke optimalisaties voor uw content bij. Met vooraf gedefinieerde velden zoals Homepage, Productdetailpagina, FAQ-pagina en Belang kunt u taken eenvoudig segmenteren op basis van waar ze zich bevinden en hoeveel impact ze hebben.

Wat deze sjabloon voor een SEO-checklist zo bijzonder maakt:

Houd de status van optimalisaties bij met vooraf gedefinieerde tags zoals Voltooid , In uitvoering of In de wacht

Gebruik ingebouwde weergaven zoals SEO-checklist en Teamcapaciteit om de voortgang van taken en de bandbreedte van het team in de gaten te houden

Voeg referenties of auditnotities rechtstreeks toe aan het veld Referentie voor centralisatie

📌 Ideaal voor: Contentstrategen, SEO-specialisten of marketeers die technische fixes en optimalisaties op paginaniveau op grote schaal bijhouden

17. Sjabloon voor checklist voor het aannemen van personeel van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd elk contactmoment met kandidaten bij met de sjabloon voor de checklist voor werving van ClickUp

Met de sjabloon voor de checklist voor werving van ClickUp kunt u kandidaten bijhouden, sollicitatiegesprekken beheren en de stappen voor het inwerken van nieuwe medewerkers organiseren. Elke fase van het wervingsproces wordt in kaart gebracht, zodat u in één oogopslag de status, deadlines en eigendom kunt bijhouden.

De lijstweergave houdt alles transparant voor uw team, terwijl geneste subtaken en commentaarthreads zorgen voor samenwerking en follow-ups.

Zo kunt u deze checklist voor het aannemen van personeel gebruiken:

Pas de velden Bron sollicitant en Fase sollicitatiegesprek toe om bij te houden waar elke kandidaat vandaan komt en hoe ver ze zijn gevorderd

Leg feedback en definitieve beslissingen direct in elke taak vast met behulp van de velden Interviewnotities en Wervingsresultaat

Sorteer kandidaten op afdeling of rol met behulp van gefilterde weergaven zoals Rol-specifieke pijplijn of Voortgang werving per afdeling

📌 Ideaal voor: Recruiters en HR-teams die vacatures, sollicitatiegesprekken en onboarding-taken beheren

💡 Pro-tip: Houd één uitgebreide prioriteitenlijst bij voor alle taken en ideeën die door je hoofd spoken. Zet vervolgens elke ochtend 3-5 taken op een dagelijkse lijst op basis van prioriteit en energieniveau. Zo blijf je gefocust zonder overweldigd te raken.

18. ClickUp-sjabloon voor projectchecklist

Gratis sjabloon downloaden Beheer meerdere deliverables tegelijkertijd met de ClickUp-sjabloon voor projectchecklists

De sjabloon voor de ClickUp-projectchecklist is geen gewone checklist voor projecten. Hiermee kunt u de volgorde, status en impact van elke taak bijhouden, waardoor het eenvoudiger wordt om complexe werkstromen tussen afdelingen of teams te beheren.

Zo helpt deze checklist voor projectmanagement je om klaar te zijn voor uitvoering:

Breng risicovolle fasen in kaart met behulp van de velden Voortgangsrisico en Fasetype

Automatiseer cross-functionele overdrachten met ClickUp Task Relationships met ingebouwde triggers

Houd verschuivende deadlines bij met realtime updates in de tijdlijnweergave van het project

Breng tekorten aan middelen vroegtijdig aan het licht met Team Allocation Summary View, ontworpen om overbelasting in parallelle projecten te markeren

📌 Ideaal voor: Projectleiders die meerfasige initiatieven coördineren die planning, het bijhouden van de status en transparantie binnen het hele team vereisen

19. ClickUp sjabloon voor vakantiechecklist

Gratis sjabloon downloaden Gebruik de ClickUp-sjabloon voor een vakantiechecklist om een ontspannen tijd te plannen en te genieten van je afwezigheid

Niemand wil zijn vakantie doorbrengen met stress over vergeten opladers of last-minute boekingen. De ClickUp-sjabloon voor vakantiechecklist houdt alles bij, van boekingsbevestigingen tot herinneringen voor het inpakken van je zonnebrandcrème en sportschoenen, zodat je kunt genieten van je vrije tijd zonder tien keer je koffers te controleren.

Je kunt bijhouden wat er nog moet worden gekocht, wat al is ingepakt en zelfs taken voor de reisvoorbereiding toewijzen aan je partner, kinderen of teamgenoten als je een groepsreis plant.

Zo werkt dit sjabloon:

Segmenteer reisitems in Te pakken, Ingepakt en Te kopen met behulp van taakstatussen

Categoriseer essentiële zaken met de velden Itemtype, Vakantie en Aantal voor een snellere voorbereiding

Navigeer tussen weergaven zoals Te kopen lijst en Item statusweergave om hiaten direct te spotten

📌 Ideaal voor: Planners en frequente reizigers die reisbenodigdheden, bagage en tijdlijnen organiseren

20. Sjabloon voor checklist voor pensionering van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Breng orde in uw leven na uw pensioen met de sjabloon voor de checklist voor pensionering van ClickUp

De sjabloon voor de checklist voor pensionering van ClickUp is een gestructureerde hub voor planning binnen ClickUp Docs waarmee u documenten, links, aantekeningen en tijdlijnen kunt centraliseren. Als u belangrijke taken hebt uitgesteld, zoals het overzetten van een 401(k) of het regelen van pensioenuitkeringen, helpt deze sjabloon u om deze taken uit te voeren met een gedegen plan.

Dit maakt deze sjabloon zo effectief:

Breng mijlpalen voor uw pensioen in kaart met taakgroepen zoals Financiële voorbereiding, Juridische zaken en Levensstijlplanning

Gebruik de referentielinks en het gedeelte met ingesloten documenten om formulieren, beleidsdetails en informatie over providers op één plek te bewaren

Stel ClickUp-herinneringen in voor items met lage prioriteit maar die wel tijdgevoelig zijn, zoals aanmeldingen voor Medicare of tijdlijnen voor het verkleinen van onroerend goed

📌 Ideaal voor: Professionals die zich voorbereiden op een overgang, mijlpalen bijhouden zoals financiële planning, installatie van secundaire arbeidsvoorwaarden en veranderingen in levensstijl

Asana-sjablonen voor takenlijsten structureren eenvoudige taken, maar wanneer je dag bestaat uit het jongleren met wisselende deadlines, cross-functionele samenwerkingen of persoonlijke taken, dan zijn deze formats al snel te klein.

Dat is waar ClickUp een stap verder gaat.

De sjablonen voor takenlijsten van ClickUp bieden aanpasbare weergaven, gedetailleerde titels voor taken, uitgebreidere velden voor het bijhouden en aanpasbare frameworks die zijn afgestemd op alles, van SEO tot zelfzorg, en die zich aanpassen aan de manier waarop u werkt.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en bouw een taaksysteem dat met u meebeweegt! ✅