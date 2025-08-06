De 13 beste softwareprogramma's voor creatief projectmanagement voor 2026

De creatieve sector heeft ons een droom van pure kunstzinnigheid verkocht, maar leverde in plaats daarvan spreadsheets en statusupdates. Je bent niet de enige die zich afvraagt of er een manier is om zinvol creatief werk te doen zonder te verdrinken in administratief drijfzand.

Het blijkt dat de juiste software voor creatief projectmanagement je weer de creatieve carrière kan geven waarvoor je hebt gekozen.

In deze blogpost hebben we een aantal van de beste tools voor creatief projectmanagement op een rijtje gezet die ervoor zorgen dat ideeën blijven stromen, feedback overzichtelijk blijft en projecten op schema blijven, zonder dat dit ten koste gaat van je creatieve momentum.

Laten we aan de slag gaan! 🎨

De beste software voor creatief projectmanagement in één oogopslag

Hier is een tabel waarin alle opties voor creatieve projectmanagementsoftware worden vergeleken. 📊

Tool Meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Creatieve teams en bureaus van elke grootte die behoefte hebben aan een aanpasbare alles-in-één-werkruimte Whiteboards, documenten, AI-ondersteuning, teamsamenwerking, tijdsregistratie, dashboard voor rapportage, visuele sjablonen, tools voor redactie Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste instellingen voor ondernemingen Wrike Interne en multifunctionele marketingteams die grootschalige campagnes beheren bij kleine tot middelgrote bedrijven Redactie en goedkeuringen, Work Intelligence AI, aanvraagformulieren, DAM-integraties Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Notion Redactionele en creatieve teams bij middelgrote of grote bedrijven die specifiek behoefte hebben aan documentatie Aangepaste sjablonen, Notion AI, kennisbank Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Basecamp Teams die prioriteit geven aan communicatie met klanten bij kleine tot middelgrote bureaus en adviesbureaus Toegang voor klanten, Hill Charts, prikborden, rapporten, taken bijhouden Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker Trello Visuele planners, freelancers en creatieve medewerkers die de voorkeur geven aan kanban-achtige werkstroomen Kanban-borden, kaartomslagen, Power-Ups, tijdlijn-weergave Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per maand per gebruiker FunctionFox Kleine creatieve studio's en freelancers die tijdsregistratie en projectkostenberekening nodig hebben Budget bijhouden, beheer van voorschotten, prognoses van middelen Geen gratis abonnement of proefversie; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Workamajig Grote full-service creatieve bureaus die de volledige creatieve productie en facturering beheren Klantportalen, sjablonen voor contentkalenders, samenwerking met leveranciers Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 41 per maand per gebruiker Nifty Creatieve teams op afstand bij grote tot middelgrote bedrijven die projectplanning nodig hebben Roadmaps, portfolios, AI-assistent, ingebouwde tijdsregistratie Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker nTask Middelgrote creatieve teams met complexe werkstroomen en risicogevoelige projecten Probleembijhouden, risicoplanning, vergaderingbeheer, teamchat Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand per gebruiker ProProfs Project Kleine tot middelgrote creatieve teams van verschillende groottes die op zoek zijn naar een eenvoudige tool om projecten bij te houden Kanban-borden, gantt-grafieken, tijdsregistratie, herinneringen, facturering Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement vanaf $ 49,97 per maand Werkstroom Kleine creatieve bureaus en start-ups die behoefte hebben aan visuele afstemming tussen meerdere projecten Teamwerklast, CSV-export, checklists, drag-and-drop-gebruikersinterface Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand per gebruiker Miro Hybride creatieve teams bij kleine of middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan oplossingen voor brainstormen en het visueel in kaart brengen van projecten Whiteboards, Miro AI, plakbriefjes, Talktrack-opnames Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Hive Dynamische media-, marketing- en ontwerpteams die bij bureaus campagnes in meerdere formaten uitvoeren Redactie-tools, AI-assistent, tijdlijn-sjablonen, multi-weergave-installatie Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7 per maand per gebruiker

Hoe kiest u creatieve projectmanagementsoftware?

Dit is waar u op moet letten bij het beoordelen van de functies van goede software voor creatief projectmanagement:

Intuïtieve interface en integraties: Kies voor een platform met een overzichtelijke gebruikersinterface en naadloze verbindingen met tools zoals Adobe en Figma om het dagelijkse werk te stroomlijnen

Visuele taak- en tijdlijnweergaven: Geef de voorkeur aan software die Kanban-borden, gantt-grafieken en kalenders biedt om campagnes in kaart te brengen en deadlines in beeld te houden

Robuuste feedback en redactie: Kies voor ingebouwde markeertools, het bijhouden van versies en werkstroom om de samenwerking te vereenvoudigen en het aantal revisies te verminderen

Aangepaste werkstroomen automatisering: Kies voor flexibele fasen, aanvraagformulieren en triggers die zich aanpassen aan uw creatieve proces en handmatige updates verminderen

Realtime rapportage en analyse: Zorg ervoor dat de tool visuele dashboards biedt om de status van het project, de belasting van de middelen en de tijdlijnen in één oogopslag te volgen

Veilig bestandsbeheer en toestemming: Zorg voor een gecentraliseerd systeem voor het opslaan, delen en beheren van creatieve assets met gecontroleerde toestemming

De beste software voor het beheren van creatieve projecten

Dit zijn onze keuzes voor de beste software voor creatief projectmanagement. 👇

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (Het meest geschikt voor creatieve teams die behoefte hebben aan een aanpasbare alles-in-één-werkruimte)

Vind antwoorden in je hele werkruimte met ClickUp Brain

ClickUp biedt creatieve teams één flexibele werkruimte om alles te regelen. De ClickUp-projectmanagementsoftware biedt ontwerpers, marketeers en bureaus een enorme flexibiliteit om aan hun individuele processen aan te passen.

Ontwerpteams gebruiken ClickUp om al hun projectbestanden, feedback en taken te centraliseren op één samenwerkingsplatform. Dankzij de functies voor realtime samenwerking is het eenvoudig om input en creatieve briefings te verzamelen, feedback te krijgen en snel te itereren zonder het overzicht over revisies of ideeën te verliezen.

De Creative Agency Management Software van ClickUp is de ideale tool om klantprojecten, campagnes en interne werkstroomen eenvoudig te beheren. U kunt alle communicatie met klanten centraliseren, de werklast van teams in evenwicht brengen, samenwerken tussen teams en aangepaste rapporten maken, allemaal binnen één enkel platform.

Laten we eens kijken hoe dit in de praktijk werkt. 🎬

Breng je marketingcampagnes in kaart in ClickUp Breng ideeën en formats in één weergave in kaart met ClickUp mindmaps

Tijdens de vroege planningsfase helpen ClickUp mindmaps en de AI-aangedreven ClickUp Whiteboards je om strategie en uitvoering met elkaar te verbinden. Brainstorm samen over ideeën, voeg aantekeningen en afbeeldingen toe, breng afhankelijkheden en tijdlijnen in kaart en zet succesvolle ideeën direct om in taken in ClickUp.

Zet je productieplan om in actie met ClickUp Whiteboards

In ClickUp-taaken kun je elk onderdeel van een deliverable indelen in taken en subtaaken.

Voor een productteaservideo van 15 seconden maakt u bijvoorbeeld een hoofdtaak aan en voegt u vervolgens gedetailleerde subtaaken toe voor conceptgoedkeuring, het schrijven van het script, het opnemen van de voice-over, de bewerking en de uiteindelijke export. Elke subtaak krijgt een eigen tijdlijn toegewezen, zodat iedereen weet wat er wanneer moet gebeuren.

Voeg vervolgens gedetailleerde informatie toe aan elke taak met aangepaste velden en maak aangepaste statusen aan in ClickUp die aansluiten bij de werkwijze van je team, zoals 'merkevaluatie in voortgang', 'in afwachting van gebruiksrechten' of 'doorgestuurd naar lokale teams'. Zo kun je snel zien en begrijpen hoe ver elke onderdeel is.

Volg elke productiefase met ClickUp-taaken

En als je nog een stapje verder wilt gaan, probeer dan ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van het platform. Het bespaart je uren werk door:

Zoek in uw werkruimte om snel de voortgang van projecten en updates over taken te delen

Snel teksten opstellen voor e-mails en berichten aan klanten en teams

Belemmeringen en vertragingen identificeren en voorstellen doen voor de volgende prioriteiten

Automatiseer routinematig werk zoals statusupdates, het toewijzen van taken en meer

Ontvang een gratis sjabloon Breng structuur aan in je creatieve proces met de ClickUp Creative & Design-sjabloon

Versnel je proces met de ClickUp Creative & Design-sjabloon. Deze zit boordevol vooraf ingestelde statussen, taakhierarchieën en velden om je te helpen creatieve briefings, revisies, deadlines en mediabibliotheken in één keer te beheren.

De sjabloon bevat ook meerdere ingebouwde weergaven, zoals Notulen, Creatief proces en Aanvraagformulieren. Zo is alles gestructureerd en gemakkelijk toegankelijk.

De beste functies van ClickUp

Kies hoe je werkt: Visualiseer je werkstroom met Visualiseer je werkstroom met ClickUp-weergaven zoals Board voor de voortgang van assets, kalender voor deadlines, lijst voor productietaken en tijdlijn voor campagnes met meerdere fasen

Creëer in dezelfde ruimte: Stel briefings, inhoudsopgaven en aantekeningen rechtstreeks op in Stel briefings, inhoudsopgaven en aantekeningen rechtstreeks op in ClickUp Docs , koppel ze aan taken en tijdlijnen en deel ze met één klik

Volg de voortgang eenvoudig: Houd de capaciteit van het team, de status van assets en mijlpalen van campagnes bij vanuit één weergave met behulp van Houd de capaciteit van het team, de status van assets en mijlpalen van campagnes bij vanuit één weergave met behulp van ClickUp Dashboards

Genereer sneller ideeën: brainstorm over slogans, stel verschillende tekstvarianten op of pas berichten direct aan met ClickUp Brain

Krijg hulp bij het ontwerpen: Maak gebruik van aangepaste prompts om de ClickUp AI in Whiteboards te gebruiken om snel afbeeldingen te genereren

Chat zonder de context te verliezen: Deel snelle updates, stel vragen en neem beslissingen in realtime met Deel snelle updates, stel vragen en neem beslissingen in realtime met ClickUp Chat , precies daar waar het werk plaatsvindt

Beoordeel zonder verwarring: Geef rechtstreeks feedback op afbeeldingen, video's en bestanden met Geef rechtstreeks feedback op afbeeldingen, video's en bestanden met Redactie in ClickUp , zodat opmerkingen specifiek en duidelijk blijven

Verzamel vooraf alle details: Gebruik Gebruik ClickUp formulieren om briefings, verzoeken om content of input voor campagnes te verzamelen en deze automatisch om te zetten in taken

Houd alles op één plek: gebruik de integraties van ClickUp met meer dan 1000 tools, zoals Figma, Google Drive, Dropbox, YouTube, Outlook, HubSpot, Box en andere, om al je werk samen te brengen

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp kunnen in het begin overweldigend zijn, vooral voor teams die nog niet bekend zijn met krachtige software voor creatief projectmanagement

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt alles:

Als oprichter van een digitaal marketingbureau heb ik alle tools voor projectmanagement geprobeerd die er zijn, maar geen enkele bood me de flexibiliteit, automatisering en structuur die ik nodig had zoals ClickUp. Ik geef leiding aan een team op afstand dat aan tientallen klantaccounts tegelijk werkt. ClickUp hielp me om contentkalenders te centraliseren, onboarding te automatiseren met formulieren, revisies bij te houden, taken toe te wijzen en zelfs een dashboard voor klanten op te zetten. De aangepaste weergaven, automatiseringen, sjablonen en integraties hebben me talloze uren bespaard. Bovendien heb ik mijn systemen kunnen omzetten in verkoopbare digitale producten – ik leer klanten zelfs hoe ze ClickUp kunnen gebruiken om hun eigen bedrijven te laten groeien.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor heb je een AI-aangedreven Whiteboard nodig, zoals ClickUp Whiteboards, waarmee je ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in Taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-beeldgenerator gewoon om een afbeelding te maken op basis van je opdracht. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee je sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

2. Wrike (Het meest geschikt voor interne teams die grootschalige campagnes beheren)

via Wrike

Wrike is een platform voor werkbeheer en samenwerking dat is ontworpen om teams te helpen projecten efficiënter te plannen, bij te houden en op te leveren.

Het biedt automatisering, visuele werkruimten en diepgaande integraties met tools zoals Adobe Creative Cloud en Digital Asset Management (DAM)-platforms. En wat meer is: Wrike ondersteunt ontwerpteams bij het projectmanagement voor marketing, waardoor ze sneller en met meer vertrouwen werk kunnen opleveren dat perfect bij het merk past.

De beste functies van Wrike

Versnel feedbackprocessen met ingebouwde tools voor redactie en goedkeuring die zijn afgestemd op creatieve bestanden zoals afbeeldingen, video's en PDF's

Leg verzoeken duidelijk vast met behulp van aangepaste aanvraagformulieren die taken automatisch doorsturen op basis van campagnetype, afdeling of prioriteit

Optimaliseer creatieve output met Wrike’s Work Intelligence® AI , dat routinetaken automatiseert, content samenvat en projectrisico’s voorspelt

Genereer gedetailleerde rapporten om de voortgang van projecten, de productiviteit van het team en de algehele prestaties bij te houden

Limieten van Wrike

De app kan vertraging oplopen of crashen, vooral bij veel tabbladen of grote projecten

Sommige integraties (zoals Bynder) werken goed, andere (zoals ServiceDesk Now) zijn moeilijk in te stellen

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10 per maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een recensie op G2 verwoordt het als volgt:

Ik gebruik Wrike vaak vanwege de uitgebreide tools voor taakbeheer, gantt-grafieken, tijdsregistratie en samenwerking, allemaal op één plek. […] Hoewel de basisfuncties gebruiksvriendelijk zijn, kan Wrike bij het beheren van zeer grote of complexe projecten af en toe wat traag of niet-reagerend aanvoelen.

3. Notion (Het meest geschikt voor teams die veel content produceren en specifiek behoefte hebben aan documenten)

via Notion

Notion biedt teams een canvas om ideeën te ordenen, projecten te beheren en samen te werken op een manier die intuïtief en visueel gestuurd aanvoelt.

Creatieve teams zijn dol op Notion omdat je er Kanban-borden mee kunt samenstellen om projecten bij te houden en moodboards precies daar kunt insluiten waar je ze nodig hebt. Merkrichtlijnen worden gekoppeld aan deliverables, referentiemateriaal blijft overzichtelijk en je hele team kan meedoen aan de bewerking en commentaar geven in realtime.

Het mooie is dat het zich aanpast aan uw werkwijze. Wilt u zien wat er deze week moet worden afgerond? Filter op deadline. Wilt u zien waar Andrea mee bezig is? Filter op leden van het team. Het werkt precies zoals u denkt.

De beste functies van Notion

Creëer levendige, visuele bibliotheken voor alles, van onderzoek tot uw uiteindelijke deliverables

Koppel ontwerpprototypes, feedbackthreads en specificaties aan elkaar met Projects , zodat je team in elke fase op één lijn blijft

Automatiseer routinematige administratieve taken zoals aantekeningen van vergaderingen of follow-ups met Notion AI , zodat je je kunt concentreren op het creatieve proces

Zoek direct in alle documenten, bestanden en gesprekken met Enterprise Search

Beperkingen van Notion

Beperkte mogelijkheden voor samenwerking en het uploaden van bestanden in het gratis abonnement met een limiet

Kan een afleiding worden als het te veel wordt aangepast, vooral voor het snel beheren van taken

Ontbreekt enkele van de meer geavanceerde functies voor projectmanagement, zoals gedetailleerde tijdsregistratie en resourcebeheer, die in geavanceerdere tools wel aanwezig zijn

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.475 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.580 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Dit is wat een recensie op Capterra te zeggen had:

Het is geweldig voor het organiseren van takenlijsten en het vooruit plannen van activiteiten. Maar de hoeveelheid aanpassingsmogelijkheden die het inmiddels biedt, zuigt me soms helemaal op, en ik raak te veel verstrikt in het creëren van een uiterlijk voor de aantekeningen dat voor mij handig aanvoelt.

💡 Pro-tip: Bepaal altijd wat 'Klaar' precies inhoudt. Spreek, voordat het werk begint, af wat als eindproduct geldt. Een 'social media-bericht' is vaag. 'Eén geanimeerde afbeelding in 1:1 en 9:16 met goedgekeurde tekst' is duidelijk.

4. Basecamp (Het meest geschikt voor teams die prioriteit geven aan communicatie met klanten)

via Basecamp

De projectgebaseerde aanpak van Basecamp houdt alles overzichtelijk. Elke client of campagne krijgt een eigen projectruimte met takenlijsten, prikborden, planningen en opslagruimte voor bestanden.

Met visuele tools voor projectmanagement zoals Hill Charts en Mission Control krijgt u direct inzicht in de stand van zaken bij projecten, terwijl rapporten de daadwerkelijke voortgang weergeven.

Dit is met name effectief voor bureaus die de communicatie met klanten willen stroomlijnen en zowel interne teamleden als klanten een duidelijke weergave willen geven van wat er gaande is, zonder dat dit een steile leercurve vereist.

De beste functies van Basecamp

Centraliseer alle communicatie, taken, bestanden en planningen op één overzichtelijke projectpagina

Stuur teamgenoten of clients een ping voor eenmalige berichten zonder hun inbox te verstoppen

Automatiseer regelmatige check-ins om statusupdates van je team te krijgen zonder dat je daarvoor een nieuwe vergadering hoeft in te plannen

Zorg voor een soepele feedbackloop met Client Access , waarmee u op een gecontroleerde manier informatie kunt delen

Analyseer de werkgeschiedenis met rapporten die voltooide taken, achterstallige items en de voortgang van het team weergeven

Limieten van Basecamp

Ontbreekt geavanceerde rapportage en analyse, met beperkte mogelijkheden voor aangepaste sjablonen voor rapporten

Biedt geen speciale tools voor creatieve beoordeling, zoals visuele redactie en annotaties direct op afbeeldings- of video-bestanden

Gesprekken in threadvorm kunnen bij drukke projecten verwarrend worden, waardoor het moeilijk is om de context bij te houden

Prijzen van Basecamp

Free

Plus: $ 15 per maand per gebruiker

Pro Unlimited: $ 299/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.300 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het helpt ons om efficiënter te werken als we één centrale plek hebben waar we beleid, procedures en lijsten met nog te doen taken (to-do's) kunnen opslaan en ook met elkaar kunnen communiceren zonder meerdere systemen te hoeven gebruiken. […] Maar ik vind het jammer dat er geen optie is om bestanden te dupliceren. […]

5. Trello (Het meest geschikt voor visuele planners die de voorkeur geven aan kanban-achtige werkstroomen)

via Trello

Met Trello voelt het creatieve proces minder als het managen van een project en meer als het in kaart brengen van een visie. Dankzij de flexibele layout met borden en kaarten krijg je een overzicht van elk concept, elke campagne of elk te leveren resultaat dat in ontwikkeling is.

Je krijgt werkstroomautomatisering via Butler, visuele tijdlijnen en kaartspiegeling tussen borden, om iteraties, beoordelingen en taakafhankelijkheden synchron te houden. Het zet zelfs verspreide berichten uit Slack, e-mail of Microsoft Teams om in uitvoerbare taken met behulp van Inbox en Email Magic.

Dankzij zijn eenvoud is Trello gemakkelijk in gebruik, waardoor teams zich kunnen organiseren zonder te verzanden in complexe functies.

De beste functies van Trello

Organiseer werkstroom visueel op Kanban-borden om taken te bijhouden van idee tot voltooiing

Werk samen met teamleden door rechtstreeks op taakkaarten opmerkingen, bestanden en @vermeldingen toe te voegen

Exporteer volledige borden naar Google Presentaties met behulp van de Slide Power-Up om storyboards of campagneplannen om te zetten in presentaties

Voeg omslagafbeeldingen, labels met kleurcodes en kaartstickers toe om borden visueel aantrekkelijk te maken en creatieve assets gemakkelijk te kunnen overzien

Beheer productietijdlijnen en creatieve Sprints met de Tijdlijnweergave om de voortgang in realtime bij te houden

Limieten van Trello

Het ontbreekt aan diepgang voor het beheren van complexe of grootschalige projecten met onderlinge afhankelijkheden, en het kan lastig zijn om een overzicht op hoog niveau te krijgen wanneer het werk verspreid is over meerdere, afzonderlijke borden

De lineaire structuur kan beperkend aanvoelen voor teams die geavanceerde werkstroom-werkflows of hiërarchieën nodig hebben

Voor geavanceerde functies zoals native tijdsregistratie, gedetailleerde rapportage en beheer van afhankelijkheden zijn betaalde Power-Ups of integraties van derden vereist

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 210 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Lees wat deze G2-recensie zegt:

Wat ik zo geweldig vind aan Trello is hoe eenvoudig het te gebruiken is en hoe visueel alles is. Ik ben iemand die graag alles overzichtelijk ziet, en Trello doet dat perfect. Met de borden en kaarten kan ik mijn taken precies zo organiseren als ik wil, en het is supergemakkelijk om taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden. Het is ook heel flexibel: je kunt het letterlijk voor alles gebruiken, of het nu om werk gaat of gewoon om persoonlijke taken. Het is een van die tools waar je gewoon meteen mee aan de slag kunt zonder er lang over na te denken.

🔍 Wist je dat? David Bowie schreef songteksten met behulp van de cut-up-methode, waarbij hij zinnen fysiek in stukjes knipte en herschikte om onverwachte ideeën te creëren. Deze gestructureerde methode verlegde creatieve grenzen.

6. FunctionFox (Het meest geschikt voor studio's die tijdsregistratie en projectkostenberekening nodig hebben)

via FunctionFox

FunctionFox is cloudgebaseerde software voor tijdsregistratie en creatief projectmanagement. Het is ontworpen met de unieke behoeften van ontwerpers, schrijvers, studio's en creatieve bureaus in gedachten en helpt je om van versnipperde spreadsheets over te stappen naar realtime overzicht.

Waar andere tools zich beperken tot het bijhouden van uren, legt FunctionFox verbindingen tussen factureerbare tijd, beschikbare capaciteit, tijdlijnen voor projecten en de budgetstatus.

De belangrijkste kracht ligt in de eenvoudige maar krachtige tijdsregistratie en onkostenbeheer, waarmee teams nauwkeurige schattingen kunnen maken, projectbudgetten in realtime kunnen monitoren en inzichtelijke rapporten kunnen genereren. Het beantwoordt de cruciale vraag voor elk creatief bedrijf: “Is dit project winstgevend?”

De beste functies van FunctionFox

Houd de voortgang, tijd en kosten van projecten bij met realtime budget- en winstgevendheidsrapporten vanuit een centraal dashboard

Beheer vaste contracten en terugkerende opdrachten via ingebouwde mogelijkheden om vaste contracten bij te houden en geautomatiseerde werkstroom

Visualiseer de werklast en beschikbaarheid van het team direct met prognoses voor middelen en capaciteitsdashboards

Wijs taken toe aan teamleden en controleer de projectstatus met een eenvoudig systeem voor het toewijzen van taken

Beperkingen van FunctionFox

Ontbreekt geavanceerde functies voor projectmanagement zoals taakafhankelijkheden, terugkerende taken en workflowautomatisering

De sterke nadruk op tijdsregistratie en financieel beheer is wellicht meer dan nodig is voor interne teams die zich niet richten op facturering aan klanten

Het bijhouden van projecten op basis van urenregistratie kan onvoldoende zijn om de werkelijke winstgevendheid van projecten te meten

Prijzen van FunctionFox

Classic: $ 12 per maand per gebruiker

Premier: $ 18 per maand per gebruiker

In-house: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FunctionFox

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FunctionFox?

Hier volgt een ervaring uit de eerste hand uit een G2-recensie:

Er zijn zoveel functies die ons bedrijf gebruikt, waaronder de Urenregistratie, blogs, tijdlijnen en mijlpalen, rapportages en nog veel meer.

7. Workamajig (Het meest geschikt voor bureaus die het volledige creatieve productie- en facturatieproces beheren)

via Workamajig

Workamajig is een uitgebreid, alles-in-één bureaubeheersysteem dat is ontworpen als centrale hub voor uw hele creatieve business.

Deze tool maakt de verbinding tussen business intelligence en creatieve planning op manieren die de meeste tools volledig over het hoofd zien. Het gaat verder dan standaard projectmanagement en integreert alles, van verkoop en CRM tot resourceplanning, financiën en facturering.

Zie het als de operationele ruggengraat voor gevestigde bureaus die alle afdelingen met elkaar willen verbinden en één enkele bron van waarheid willen hebben voor de gehele levenscyclus van clients en projecten.

Terwijl uw team zich concentreert op concepten en campagnes, houdt deze creatieve projectmanagementsoftware achter de schermen stilletjes elke minuut en elke dollar bij. De budgetwaarschuwingen komen voordat u in de problemen komt, niet erna. Tijdsregistratie gebeurt vanzelf terwijl mensen werken, zodat u weet of dat rebrandingproject winstgevend is.

De beste functies van Workamajig

Start direct projecten met alle benodigde middelen, inclusief planningen, budgetten en taakverdelingen

Beheer verzoeken en updates van klanten efficiënt met het klantenportaal en projectspecifieke intakeformulieren

Maak offertes in huisstijl die automatisch worden omgezet in begrotingen, waarbij arbeidskosten, offertes van leveranciers en aangepaste tarieflijsten aan elkaar worden gekoppeld

Beheer teamroosters en voorspel de beschikbaarheid van middelen met robuuste planningstools om overboeking te voorkomen

Werk samen met externe leveranciers via tools voor leveranciersbeheer voor het goedkeuren van offertes, het plaatsen van bestellingen en het bijhouden van facturen

Limieten van Workamajig

Het platform staat bekend om zijn complexiteit en steile leercurve, waardoor er vaak veel tijd nodig is voor training en implementatie

Goedkeuringswerkstroom (bijv. inkoopbestellingen, urenregistratie) missen flexibiliteit en rolgebonden doorsturing

Rapportage over toekomstige resourceplanning en -benutting is beperkt tot wekelijkse weergaven in plaats van dagelijkse details

Prijzen van Workamajig

Workamajig: $ 41 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workamajig

G2: 3,8/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 3,8/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Workamajig?

Deze G2-recensie trok onze aandacht:

Ik vind het geweldig dat Workamajig talrijke aanpassingsmogelijkheden biedt voor de installatie van projecten en rapportage. Ik loop zelden tegen obstakels aan in het systeem als het gaat om werkstroom. […] De goedkeuringswerkstroom moet echter grondig worden herzien. Inkoopbestellingen zouden moeten worden beperkt tot individuele personen in plaats van een limiet. Urenregistraties zouden moeten worden doorgestuurd naar de projectmanager in plaats van naar de leidinggevende van de medewerker, die mogelijk geen inzicht heeft in de interne werking van de projecten.

💡 Pro-tip: Maak duidelijk hoeveel feedbackrondes er zijn (twee is ideaal) en wie in elke fase beslissingsbevoegdheid heeft. Te veel stemmen met evenveel gewicht zullen een creatief project snel de das omdoen.

8. Nifty (Het meest geschikt voor teams op afstand die projectplanning nodig hebben)

via Nifty

Voor creatieve teams consolideert Nifty de volledige werkstroom van het project, van planning op hoog niveau met klanten tot de dagelijkse taken en gesprekken.

De visuele roadmaps van Nifty zorgen ervoor dat de tijdlijn van je project aanvoelt als een levendig storyboard. Het slimme is dat discussies direct worden gekoppeld aan specifieke mijlpalen en taken, dus als je client feedback geeft over 'het meer laten opvallen', blijft die waardevolle opmerking gekoppeld aan de exacte ontwerpfase waar het ertoe doet.

Met de Orbit AI-assistent en functies voor automatisering kunt u binnen enkele seconden van idee naar gestructureerd project gaan. U kunt taken toewijzen, sjablonen voor projectmanagement maken en tijd bijhouden zonder een spreadsheet aan te raken.

Handige beste functies

Beheer taken en werkstroom flexibel met Kanban-, Lijst-, Kalender- en tijdlijnweergaven

Automatiseer rapportage over de voortgang van projecten door taken te koppelen aan visuele mijlpalen in gantt-stijl

Groepeer gerelateerde projecten in Portfolios en beheer de zichtbaarheid met toegangsbeperkingen voor openbaar of privégebruik

Breng de communicatie binnen het team samen met ingebouwde projectdiscussies, zodat aparte chat-apps overbodig worden

Houd de tijd bij die aan creatieve taken wordt besteed met de ingebouwde Nifty Stopwatch en exporteer factureerbare uren met één klik

Handige limieten

Formulieren zijn een betaalde add-on, in tegenstelling tot concurrerende software voor creatief projectmanagement zoals ClickUp en Notion, die deze in hun basisabonnementen hebben opgenomen

Er ontbreken terugkerende herinneringen en deadlines, wat van invloed kan zijn op de opvolging van taken en de betrouwbaarheid van deadlines

De alles-in-één-interface kan voor nieuwe gebruikers wat druk overkomen

Handige prijzen

Free

Starter: $ 49/maand, maximaal 10 gebruikers

Pro: $ 99/maand, maximaal 20 gebruikers

Business: $ 149/maand, maximaal 50 gebruikers

Unlimited: $ 499/maand, onbeperkt aantal gebruikers

Handige beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nifty?

Een opmerkelijk perspectief:

Ik waardeer de eenvoud en elegantie van de interface van Nifty. Het strakke ontwerp, de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en de praktische functies maken het een uitstekende keuze voor elk project of elke organisatie die de tijd wil verminderen die wordt besteed aan het ordenen van documenten en het beheren van de werkstroom. […] Ik zou willen dat Nifty terugkerende herinneringen of opties voor deadlines aanbood. Dit zou gebruikers in staat stellen om ervoor te zorgen dat ze belangrijke taken en deadlines altijd onthouden, in plaats van te vertrouwen op hun eigen geheugen

🧠 Leuk weetje: Pixar heeft iets dat de Braintrust heet, waar regisseurs en schrijvers bijeenkomen voor vergaderingen om verhalen uit elkaar te halen en weer op te bouwen. Het is eerlijk, intens en heeft bijna elke Pixar-film die je kent vorm gegeven.

9. nTask (Het meest geschikt voor creatieve teams die risicogevoelige projecten beheren)

via nTask

nTask is een zeer overzichtelijke software voor creatief projectmanagement, ontwikkeld om de dynamische aspecten van creatieve uitvoering aan te kunnen. Dankzij de flexibiliteit bij het plannen en visualiseren van werk is het eenvoudig om overlappende campagnes, revisies van klanten en last-minute ontwerpbriefings te beheren.

Wat nTask onderscheidt, is het ingebouwde ecosysteem van tools, zoals issue tracking, risicobeheer en budgetplanning. De tool past zich aan het werk van uw team aan, waardoor u prioriteiten kunt stellen, herhaalbare werkstroommodellen kunt opzetten en elke projectfase traceerbaar kunt houden.

Het is een praktische keuze voor budgetbewuste bureaus die op zoek zijn naar een tool om de administratieve processen rondom creatief werk te beheren.

De beste functies van nTask

Plan complexe projecttijdlijnen visueel met interactieve gantt-grafieken en taakafhankelijkheden

Wees altijd klaar voor een audit met tools waarmee u problemen kunt markeren, toewijzen en koppelen aan de juiste contentmarketingprojecten

Registreer en beheer de werktijd van medewerkers met ingebouwde urenregistraties voor nauwkeurige projectanalyse of facturering

Versnel de interne coördinatie met behulp van teamchat, opmerkingen bij taken en realtime projectmeldingen

Plan vergaderingen met geïntegreerde agendaplanning, besluitregistratie en gesynchroniseerde agenda-uitnodigingen

Limieten van nTask

De verouderde layout van de tool en de frequente updates van de interface verstoren de gebruikerservaring van de gebruiker

Het mist enkele van de geavanceerde, creatieve functies, zoals ingebouwde tools voor visuele redactie en het markeren van assets

De beperkte opslagruimte in het gratis abonnement heeft een limiet voor de bruikbaarheid voor grotere teams

Prijzen van nTask

Basis: Gratis

Premium: $ 4 per maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van nTask

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over nTask?

Een recensie op Capterra dielde de volgende feedback:

Ik vind de functies voor taakbeheer, rapportage, tijdsregistratie en aantekeningen maken van nTask erg prettig. Ik gebruik nTask nu een jaar en tot nu toe bevalt het uitstekend. […] Ik vind dat de webapplicatie van nTask niet goed is ontworpen. Vanuit het oogpunt van de gebruiker is er ruimte voor verbetering. Ook de mobiele app is niet zo goed.

🧠 Leuk weetje: Andy Warhol runde zijn studio, The Factory, als een creatieve productielijn met open deuren. Mensen kwamen binnen, maakten kunst, draaiden films of hingen gewoon wat rond.

10. ProProfs Project (Het meest geschikt voor teams die een eenvoudig projectplatform met essentiële functies nodig hebben)

via ProProfs

ProProfs Project maakt deel uit van een grotere familie van zakelijke applicaties en is een gebruiksvriendelijke tool voor projectmanagement die is ontworpen met het oog op eenvoud, zonder de overweldigende complexiteit van robuustere systemen.

Met deze software voor visuele samenwerking kunt u creatieve campagnes beheren terwijl deadlines en verantwoordelijkheden duidelijk zichtbaar blijven.

Het is een uitstekende keuze voor teams en kleine bureaus die op zoek zijn naar essentiële functies voor projectmanagement, waaronder tijdsregistratie en facturering, in één gebruiksvriendelijk pakket.

De beste functies van ProProfs Project

Visualiseer projectplanningen en taakafhankelijkheden met interactieve gantt-grafieken

Beheer creatieve werkstroomen met flexibele Kanban-borden om taken eenvoudig tussen fasen te verplaatsen

Houd factureerbare uren nauwkeurig bij en genereer professionele facturen rechtstreeks vanuit uw projectgegevens

Maak interne kennisbanken en stijlgidsen die uw team op elk moment kan raadplegen voor een consistente uitvoering

Werk samen met teamleden door bestanden te delen en rechtstreeks op taken opmerkingen te plaatsen

Houd de voortgang van projecten en de prestaties van teams in de gaten met rapporten en analyses die direct kunnen worden gepresenteerd

Beperkingen van ProProfs Project

De software voor creatief projectmanagement mist gespecialiseerde functies voor creatieve beoordeling, zoals ingebouwde tools voor visuele proeflezing en het geven van feedback rechtstreeks op afbeeldingen of video's

Het biedt niet de uitgebreide aangepaste mogelijkheden of geavanceerde functies voor resourcebeheer die grotere bureaus met complexe werkstroom nodig hebben

Prijzen van ProProfs Project

Free

Business: $ 49,97/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Beoordelingen en recensies van ProProfs Project

G2: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProProfs Project?

Een korte beoordeling van een echte gebruiker:

ProProfs helpt me mijn werklast vlekkeloos te optimaliseren. Met behulp van het intuïtieve dashboard kan ik bijhouden of bepaalde middelen overbelast of onderbenut zijn. Op deze manier kan ik mijn werkstroom snel aanpassen en mijn dagelijkse werklast efficiënt beheren. De tool biedt echter geen functies voor automatisering. Als deze functies er wel waren, zou ik een flink aantal taken kunnen uitbesteden, zodat ik mijn volledige aandacht kan richten op belangrijkere taken.

11. Werkstroom (Het meest geschikt voor teams die visuele afstemming nodig hebben tussen meerdere projecten)

via werkstroom

De werkstroom brengt een verfrissende eenvoud in het beheer van creatieve projecten. Creatieve teams waarderen hoe de werkstroom omgaat met de natuurlijke eb en vloed van projecten, zonder rigide structuren op te leggen die meteen in duigen vallen zodra er iets onverwachts gebeurt.

In tegenstelling tot logge of overdreven ingewikkelde platforms, kiest Flow voor minimalisme. Teams kunnen hun werk indelen in secties met kleurcodes, tijdlijnen met slepen en neerzetten, of gedetailleerde lijstweergaven met tags, bestanden en feedback.

De beste functies van de werkstroom

Volg de voortgang van al het werk vanuit een centraal en aanpasbaar projectdashboard

Organiseer projecten en taken met overzichtelijke, minimalistische lijsten of visuele Kanban-borden

Gebruik Team Werklastweergave om bij te houden wie overbelast is en taken opnieuw te verdelen met eenvoudige drag-and-drop-acties

Geef projecten een kleurcode, stel pictogrammen in, kopieer structuren of exporteer borden naar CSV om ze eenvoudig te delen

Zet routines om in herhaalbare checklists of dupliceer volledige projecten om consistentie tussen campagnes te behouden

Beperkingen van de werkstroom

Ontbreekt in ingebouwde creatieve redactie-tools voor het geven van directe, contextuele feedback op visuele elementen

Gebruikers melden storingen en een niet-intuïtieve ervaring op mobiele apparaten, met name op iOS

Door een gebrek aan visuele hiërarchie zijn complexe borden moeilijk te doorzoeken

Integraties met apps van derden verlopen trager en minder soepel dan bij concurrerende software voor creatief projectmanagement

Werkstroom-prijzen

Basis: $ 8 per maand per gebruiker

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Pro: $ 18 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Flow

G2: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over werkstroom?

Volgens een recensie op G2:

Flow heeft een zeer aantrekkelijke gebruikersinterface die het navigeren door de app tot een esthetisch aangename ervaring maakt. Taken kunnen worden georganiseerd in verschillende handige categorieën en stijlen, van lijstweergaven tot organisatiesystemen in kanban-stijl. Communiceren met teamleden is eenvoudig, zowel binnen de taken zelf als via privéberichten.

🔍 Wist je dat? Stephen King schrijft elk boek met een strikt dagelijks woordenaantal. Hij behandelt het als een baan met werktijden en doelen, ook al zijn zijn projecten allemaal fictie. Zijn regel: niet minder dan 2.000 woorden per dag.

12. Miro (Het meest geschikt voor brainstormen en visueel in kaart brengen van projecten)

via Miro

Miro is een online platform voor gezamenlijk gebruik van whiteboards, ontworpen om teamwork en innovatie te bevorderen, met name voor teams die verspreid zijn over verschillende locaties. Het biedt een gedeeld digitaal canvas waarop teams kunnen brainstormen, plannen en projecten uitvoeren, met behulp van functies zoals plaknotities, diagrammen en tools voor realtime samenwerking.

Met Miro AI kan je team verzorgde diagrammen maken, automatisch projectbriefings genereren en zelfs commentaren samenvatten. Het past zich aan je creatieve stijl aan, of je nu werkstroomschetsen maakt, storyboards voor campagnes maakt of stakeholders op één lijn brengt met design Sprints en journey maps.

De beste functies van Miro

Visualiseer complexe werkstroomstroomen met gemak door het oneindige canvas met slepen-en-neerzetten te gebruiken om alles in kaart te brengen

Centraliseer inspiratie en onderzoek door dynamische moodboards te maken met afbeeldingen, video's en links

Begin met speciaal ontworpen borden voor UX-onderzoek, design-Sprints of wireframing

Neem Talktracks op, houd enquêtes en start live video-gesprekken rechtstreeks op het bord zonder van platform te wisselen

Beperkingen van Miro

De prestaties van de software voor creatief projectmanagement blijven achter bij het werk aan grote of drukbevolkte borden

Het is geen gestructureerde tool voor taakbeheer; het mist functies zoals gedetailleerde voortgangsregistratie, beheer van afhankelijkheden en rapportage voor de uitvoering van projecten

Complex toestemmingbeheer voor grote teams, waardoor rol- en toegangscontrole omslachtig wordt

Prijzen van Miro

Free

Starterspakket: $ 8 per maand per gebruiker

Business: $ 16 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (meer dan 8.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Miro?

Een recensie op G2 legde het als volgt uit:

Ik vind het geweldig dat het voor iedereen in mijn team toegankelijk is en dat het eenvoudig in Teams kan worden geïntegreerd, zodat ik het voor alles kan gebruiken, van verkenning met mijn team tot het faciliteren van workshops met meerdere programma's. Mijn grootste pijnpunt is het kopiëren van grotere secties of kaders. Ik gebruik bijvoorbeeld elke week dezelfde sjabloon voor onze teamretrospectieve, en het is vaak lastig om alle elementen te kopiëren en te plakken door ze één voor één aan te klikken.

💡 Pro-tip: Maak bij het beoordelen van lay-outs, teksten of animaties ClickUp Clips om snel visuele feedback te geven. Beoordeel je een Figma-bestand? Neem dan een walkthrough van 30 seconden op waarin je de wijzigingen aangeeft, voeg deze toe aan de Taak en je team begrijpt meteen wat je bedoelt, zonder extra telefoontjes of vage opmerkingen. Neem moeiteloos uw scherm en audio op en deel deze met ClickUp Clips

13. Hive (Het meest geschikt voor dynamische teams die campagnes in meerdere formaten uitvoeren)

via Hive

Hive combineert intuïtief ontwerpbeheer met uitgebreide aangepaste mogelijkheden voor de werkstroom, waardoor het een favoriet is bij teams die creatieve projecten met meerdere fasen beheren.

Vanaf het moment dat je een project start met behulp van een van de meer dan 100 speciaal ontworpen sjablonen, zoals voor e-mailmarketing, UX-werkstroom of het lanceren van een website, word je begeleid door een systeem dat creatief momentum begrijpt.

Dankzij ingebouwde tools voor redactie en feedback en native integraties met ontwerpprogramma's zoals Photoshop kan uw team assets centraliseren, goedkeuringen beheren en in realtime op één lijn blijven.

De beste functies van Hive

Gebruik kant-en-klare brainstorm-sjablonen voor creatieve projecten om direct tijdlijnen en subtaaken te structureren

Bekijk documenten en video's met markeertools, vergelijk versies naast elkaar en beheer externe feedback

Wijs complexe taken met meerdere stappen, afhankelijkheden en deadlines toe met behulp van Action Cards

Vereenvoudig de planning met Buzz AI Assistant en stel tijdlijnen op, ruim documenten op, vat e-mails samen en beheer projecten met behulp van werkruimtespecifieke kennis

Schakel tussen verschillende projectweergaven (Kanban, gantt, kalender, tabel) om het werk in uw voorkeursformat te visualiseren

Limieten van Hive

Met zoveel instellingen kunnen teams uiteindelijk meer tijd kwijt zijn aan het opzetten van werkstroom-werkflows dan aan het uitvoeren ervan

Essentiële functies zoals dashboards, automatisering, redactie en goedkeuringen zijn alleen beschikbaar als betaalde add-ons

Alles vanaf nul opzetten kan tijdrovend zijn zonder kant-en-klare sjablonen of voorbeelden voor nieuwe teams

Prijzen van Hive

Free

Starterspakket: $7 per maand per gebruiker

Teams: $ 18 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Hive

G2: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Hive?

Uit een G2-recensie:

Hive biedt meerdere manieren om projecten te bekijken, zoals statusborden, gantt-grafieken, kalenders, enz. Je kunt eenvoudig tussen deze weergaven schakelen zonder je projectinstallatie te hoeven wijzigen. […] Maar de gebruikersinterface is een beetje verwarrend totdat je eraan gewend bent. Het was lastig om ermee aan de slag te gaan en het aan mijn teamleden te introduceren, maar dat kwam misschien meer door mijn eigen onbekendheid met Hive toen ik mijn teamgenoten probeerde te trainen.

