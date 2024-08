Hoe productmanagers en engineers samenwerken: Tips om de chemie te laten slagen

Productmanagers (PM's) en ingenieurs hebben vaak een moeilijke relatie. Ze zijn het voortdurend oneens, maar weten dat ze het niet zonder elkaar kunnen doen.

Dus, om de olifant in de kamer aan te pakken - ja, deze twee rollen hebben hun deel van onenigheid over gebieden zoals functie specificaties en deadlines. Dit komt vooral omdat de principes van productmanagement niet altijd aansluiten bij het technische perspectief van engineering. Op dezelfde manier krijgen engineering managers niet altijd het grote plaatje of het middelenperspectief voordat ze een product lanceren.

Echter, wanneer ze gesynchroniseerd zijn, blijven beide professionals zich bewust van hun gemeenschappelijke doelen hun prioriteiten op elkaar afstemmen en inspanningen voor product succes.

Dus, hoe moeten productmanagers en engineers samenwerken om optimale resultaten te behalen? Lees verder om erachter te komen!

We bespreken ook enkele strategieën om uitdagingen op de werkvloer aan te pakken en ervoor te zorgen dat vruchtbare werksynergie en een paar mythes over samenwerking voorgoed ontkrachten. 🤝

Waar zijn productmanagers en engineers verantwoordelijk voor?

Hier volgt een vergelijkend overzicht van de dagelijkse verantwoordelijkheden van deze twee rollen:

Verantwoordelijkheden van een productmanager

De productmanager of PM is de leider van zijn product. Vanuit een breder perspectief ontwikkelen ze productideeën, geven ze specificaties en leiden ze hun team om die ideeën te realiseren.

Ze zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van de huidige markt en het creëren van een oplossing die aanslaat bij hun publiek. Vanaf hier vervullen ze voornamelijk vier extra taken voor de productlancering:

Het ontwerpen van eenproduct roadmap2. Een prototype maken (door samen te werken met de ingenieur) Feedback krijgen van gebruikers en belanghebbenden met vroege toegang Feedback verwerken in de uiteindelijke build fase (ook door samenwerking met het engineering team)

Verantwoordelijkheden van een engineer of engineering manager

Engineers brengen het technische perspectief in de strijd en doen het codeerwerk of gerelateerd engineeringwerk om het product vorm te geven.

Hun technische achtergrond stelt hen in staat om de haalbaarheid van de productvereisten te controleren, de technische documenten en het ontwikkelingswerk te abonneren en een product te maken dat aan de volgende eisen voldoet business objectieven en voldoet aan de behoeften van de klant. Daarnaast zijn ingenieurs ook betrokken bij prototyping en debugging om bugrapporten op te stellen .

Tijdens het bouwen van een product hebben lead engineers of engineering managers ook een verbindingsfunctie-deze werken samen met ontwerpers om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke output voldoet aan de visuele en UX-verwachtingen van de productmanager.

Tijdens product abonnementen worden ze betrokken bij het risicomanagement aspect van ontwikkeling, waarbij ze zorgen over engineering, zoals technische schuld en technische trade-offs, kenbaar maken aan product teams.

Werkdynamiek tussen de productmanager en het engineeringteam

Tijdens de bouwfase van een product moeten de productmanager en hun engineeringteam samenwerken. Het is de taak van een PM om een oplossing te vinden op basis van waar mensen mee worstelen en ervoor te zorgen dat het eindproduct de pijnpunten kan verlichten.

Hoewel PM's weten wat de klant wil, ligt de moeilijkheid in het communiceren van hun begrip van het ideale product naar de engineers.

Zodra een idee de bouwfase ingaat, zijn PM's verantwoordelijk voor het verstrekken van beknopte maar gedetailleerde instructies aan engineers om hen te helpen een product te maken dat aan de eisen voldoet. Dit omvat het op coherente wijze delen van de productvisie met de hoofdingenieur en ontwerper.

Zodra alles is gecommuniceerd, moet de productmanager voldoende autonomie behouden en de ingenieurs hun werk te laten doen. Beide Teams moeten in een vroeg stadium grenzen stellen om te standaardiseren welk niveau van communicatie en inmenging acceptabel is. Ongewenste situaties zijn onder andere:

Het engineering team voelt zich gesmoord en ongehoord door onredelijke eisen

Het product management team voelt zich geblokkeerd door niet gerealiseerde eisen

Tip: Goed gestructureerde sjablonen en werkstromen voor communicatie zijn het geheim voor een soepele samenwerking tussen de verschillende functies voor de productlancering. Bijvoorbeeld, veel productteams gebruiken graag de ClickUp sjabloon voor productvereisten om belanghebbenden op één lijn te krijgen over het unieke verkoopvoorstel (USP) en de abonnementen.

Het ClickUp Product Requirements Template maakt het eenvoudig om het wat en waarom bij te houden van elke ontwikkelingsbeslissing die uw team neemt tijdens het bouwen van een nieuw product of functie

Wat betreft het ontwerpen van werkstromen, probeer de ClickUp-taakbeheersjabloon om ontwikkelings- en releaseplannen op elke schaal op te stellen en de voortgang naadloos bij te houden.

Productieve samenwerking tussen productmanagers en engineers: Een voorbeeld

Hoewel synchroon werken belangrijk is, is een beetje spanning op de werkruimte tussen PM's en engineers niet altijd slecht. Je hebt professionals die experts zijn in hun velden - ze zijn verplicht om nieuwe inzichten te geven over wat volgens hen de volgende beste stap is.

Laten we dit begrijpen aan de hand van een voorbeeld: Stel dat een productmanager een nieuwe mobiele applicatie wil die kortingen en bonussen biedt om snelle inschrijvingen te genereren. Hun topprioriteiten zullen zijn:

Visuals Nieuwe functies Prestaties Snelle inzet

Maar wat ze echt vragen van het engineering team is om de app te ontwerpen, bouwen, QA-testen uit te voeren en klaar te maken voor implementatie binnen een strakke deadline .

Helaas zijn de ingenieurs van het bedrijf momenteel druk bezig met andere producten. Het voorgestelde werk is niet mogelijk in termen van engineeringinput, tenzij de managers bereid zijn om op andere projecten te bezuinigen om de aandacht op de nieuwe app te richten.

Dit is waar engineering- en productteams botsen:

De PM blijft aandringen om ervoor te zorgen dat hun product klaar is tegen de deadline

Het engineering team pleit tegen de deadline door aan te voeren dat er technische afwegingen zullen zijn om prioriteit te geven aan de oplevering en backend aspecten van de app te negeren, zoalsveiligheid van gegevens of integraties

Deze gezonde spanning leidt tot constructievere discussies over wat beide teams prioriteit moeten geven. In dit geval kunnen dat de inkomsten uit snelle aanmeldingen zijn of de veiligheid en prestatieaspecten.

Het idee is hier niet om het ene team de overhand te geven over het andere, maar om wederzijds vertrouwen te bevorderen beslissingen nemen die de beste rente voor het bedrijf dienen. 🧡

Onderliggende problemen met samenwerking tussen ingenieurs en productmanagers

Zelfs na een gezonde hoeveelheid spanning zijn er momenten waarop ingenieurs en productmanagers er gewoon niet in slagen om samen te werken. Er kunnen een aantal belangrijke wrijvingsgebieden zijn waar je op moet letten - hier zijn een paar voorbeelden:

Vertrouwensproblemen: Productmanagers vertrouwen er misschien niet helemaal op dat hun ingenieurs hun visie begrijpen. Dit leidt totze micromanagen of te specifieke release roadmaps te maken, wat voor veel engineers een afknapper is

Productmanagers vertrouwen er misschien niet helemaal op dat hun ingenieurs hun visie begrijpen. Dit leidt totze micromanagen of te specifieke release roadmaps te maken, wat voor veel engineers een afknapper is Verwachtingsconflict: Engineers en PM's hebben verschillende prioriteiten en verwachten vaak dat de andere partij compromissen sluit. Omdat het vaak de PM is die het laatste woord heeft, is het belangrijk om engineers met respect te behandelen en hun grenzen te respecteren

Engineers en PM's hebben verschillende prioriteiten en verwachten vaak dat de andere partij compromissen sluit. Omdat het vaak de PM is die het laatste woord heeft, is het belangrijk om engineers met respect te behandelen en hun grenzen te respecteren Niet-gedefinieerde verantwoordelijkheden: Sommige engineering teams worstelen met slecht gedefinieerderollen en verantwoordelijkheden en geen werkstructuur, wat het risico op onafgemaakte taken en meer achterstallige items vergroot

Sommige engineering teams worstelen met slecht gedefinieerderollen en verantwoordelijkheden en geen werkstructuur, wat het risico op onafgemaakte taken en meer achterstallige items vergroot Slecht beheer van engineeringmiddelen: De engineeringmiddelen van een bedrijf zijn verdeeld over verschillende projecten en technisch werk. Als de projectmanager er niet in slaagt om de engineeringinput voor elk project te bepalen, zal dit leiden tot overlappingen tussen teams en planningsconflicten

De engineeringmiddelen van een bedrijf zijn verdeeld over verschillende projecten en technisch werk. Als de projectmanager er niet in slaagt om de engineeringinput voor elk project te bepalen, zal dit leiden tot overlappingen tussen teams en planningsconflicten Onduidelijke eisen: Als acceptatiecriteria of eisen aan functies vaag zijn, kunnen engineers hun werk niet afstemmen op de vergadering om het einddoel te bereiken

wat is hier de oplossing?

Een van de eenvoudigste manieren voor teams om deze problemen in één keer op te lossen is door een holistische aanpak te implementeren platform voor project- en productmanagement -zoals ClickUp . De oplossing bevat een veelzijdig pakket functies om engineers en PM's te helpen:

Samenhangende productdocumentatie te maken om product- en engineeringmanagers op één lijn te krijgen

Communiceren met meer flexibiliteit en transparantie

Werkstromen ontwerpen, aanpassen en bewaken zonder overmatige inmenging van beide teams

Zorg dat het soepel verloopt: 6 tips om telkens weer een succesvol product te maken met ClickUp

Hoewel ingenieurs en productmanagers verschillende prioriteiten hebben, hebben ze een gemeenschappelijk doel: een product maken waar mensen echt om geven. 🥰

Hieronder zullen we een aantal productbeheer functies en functies binnen ClickUp die uw cross-functionele teams kunnen helpen de beste producten te maken en uit te brengen met minimale wrijving.

1. ClickUp AI en Whiteboards voor productideeën

De meeste Teams hebben niet genoeg tijd om te brainstormen over productideeën en communicatieaspecten, waardoor er problemen ontstaan met de samenwerking.

Maar er is maar zoveel waar een productmanager op één dag aan kan denken! Als jij of je productmanager een betrouwbare brainstormpartner nodig hebben, vertrouw dan op ClickUp Brein , de uitgebreid ontworpen AI-assistent van het platform.

Met ClickUp Brain kunt u prompts gebruiken om een oplossing voor een bestaand probleem te bedenken, de mogelijke voor- en nadelen van een bepaald product op een rijtje te zetten voordat u de diepte ingaat, of gedetailleerde testabonnementen, documenten met productvereisten en onderzoeken genereren.

Gebruik prompts met ClickUp AI om snel PDR's (Product Requirements Documents) op te stellen en testideeën te genereren

Hebt u al een idee klaar voor verdere brainstorming? ClickUp Whiteboards en Mindmaps zullen meer zijn dan wat je nodig hebt! Ze bieden onbeperkte canvasruimte voor een productmanager om snel te brainstormen en ideeën koppelen aan actie, alle technische middelen toewijzen, grafieken voor teamoverschrijdende werkstromen maken zoals "swimlane"-diagrammen, en bewerken alles in realtime met hun team.

Zet uw ideeën om in taken met de functie ClickUp-taakbord

2. Creëer en werk samen aan roadmaps en workflows voor producten

ClickUp biedt voldoende hulpmiddelen om productroadmaps en leveringsschema's op te stellen. Instance, in plaats van tijd te besteden aan het ontwerpen van een product roadmap vanaf nul, gebruikt u de ClickUp Product Roadmap sjabloon om de levenscyclus van productontwikkeling op één plaats te visualiseren. Gebruik de gegevens van het sjabloon om het volgende toe te wijzen wekelijkse werklast toe te wijzen aan je engineering team op een evenwichtige manier.

Voeg leden van een team toe aan discussies en werk samen met ClickUp Chat in één ruimte en voorkom dat u van de ene software naar de andere moet gaan

U kunt ook bijlagen aan uw berichten toevoegen en teamgenoten vermelden binnen een groep om tijd te besparen op administratief werk en e-mailcommunicatie.

Bonus: ClickUp heeft 1.000+ sjablonen voor teams voor product- en softwareontwikkeling bekijk ze hier .

3. Centraliseer productinformatie met ClickUp Docs

Een gebrek aan gecentraliseerde productdocumentatie en technische vereisten kan uw engineering teams richtingloos maken, wat kan leiden tot een mislukt of glansloos product. Een uitstekende manier om dit te voorkomen is gebruik ClickUp Documenten om op te slaan en te beheren projectdocumentatie in een gemakkelijk doorzoekbaar format.

Breng uw ingenieurs naar het platform om technisch papierwerk zoals API-documentatie. Tegelijkertijd kunnen PM's ClickUp Docs gebruiken voor contracten, SOP's, interne gidsen en user stories.

Als u tegelijkertijd aan andere producten werkt, kunt u mappen maken om individuele productgidsen op te slaan, release aantekeningen of abonnementen voor gebruikers . Gebruik Tags en Labels om een document gemakkelijk toegankelijk te maken via ClickUp's universeel zoeken functie.

Begin met het schrijven, bewerken en delen van elk document met je team (of externe leden via beveiligde koppelingen). Teams kunnen bovendien in realtime meebewerken en gebruikmaken van de ingebouwde samenwerkingsdetectie functie om te identificeren wie de wijziging aanbrengt.

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

En hoe zit het met het bijhouden van wijzigingen die zijn aangebracht toen u er niet was? Klik gewoon op de versiegeschiedenis van een document om de exacte tijd, de persoon en het type bewerking te vinden. Teams kunnen met Docs transparant blijven en alle achtergrond en context krijgen die ze nodig hebben om een product te bouwen.

4. Maak doelen om teams op dezelfde pagina te houden ClickUp Doelen gaat over het op één lijn houden van teams met tegenstrijdige perspectieven. Met deze functie kunt u meetbare targets instellen voor uw product- en engineeringteams.

Uw doelen kunnen variëren van ervoor zorgen dat het uiteindelijke prototype alle vermeldingen in de productgids aankruist tot het toevoegen van alle relevante kleuren in de ontwerpfase. Houd doelen voor de korte termijn voor elke dag of week in een paar klikken, of creëer langetermijndoelen met sleutel Mijlpaal controlepunten Voor eenvoudig bijhouden van voortgang.

Verschaf uitgebreide inzichten in één weergave en deel ze eenvoudig binnen uw werkruimte of exporteer ze naar PDF met ClickUp Dashboards

5. Geef engineering teams meer autonomie met ClickUp's softwaresuite

Met ClickUp kunt u ook het beheer van Taken aan uw ontwikkelingsteam delegeren. Het platform heeft een dedicated Software Team suite met functies om workflows te automatiseren, roadmaps op te stellen met afhankelijkheid en blokkades, backlogs te organiseren en te integreren met andere ontwikkeltools zoals Git.

Als productmanager kunt u in grote lijnen de productfasen, zoals Ideation, Prototyping en Testing, abonneren en uw engineeringmanager de bestelling van de taken binnen elke fase laten ontwerpen.

Veel managers gebruiken graag ClickUp-taak prioriteiten om labels als Low, Normal, Medium en High in te stellen voor elke Taak. Hierdoor kunnen belanghebbenden van beide teams vooraf bespreken wat ze als eerste moeten aanpakken en misverstanden of onvoldoende gecommuniceerde verwachtingen voorkomen.

Stel prioriteitsniveaus in voor uw werk met ClickUp-taakprioriteiten

Bonus: Hulp nodig bij het prioriteren van Taken voor de productlancering? Gebruik de kleurgecodeerde blokken in de ClickUp Matrix met prioriteiten sjabloon om taken te groeperen op basis van hun belang en inspanningsniveaus en beslissingen met een zware technische schuld te vermijden.

6. Verzamel transparante feedback met formulieren

Het grootste stresspunt van een productmanager ligt vaak vlak voor de definitieve release. Ze geven vroegtijdige toegang aan een handvol klanten en kunnen overweldigd worden door de hoeveelheid feedback die ze ontvangen, wat zich vertaalt in chaotischer werk voor de engineers.

Een oplossing? Verzamel en organiseer feedback van klanten met behulp van de ClickUp Formulier weergave . Maak direct feedback formulieren met aangepaste vragen die het evalueren van uw product gemakkelijk maken. Voeg voorwaarden toe aan elke vraag en zet antwoorden om in Taken waar UX-ontwerpers en ingenieurs snel aan kunnen werken terwijl ze hun productbacklog .

De feedback kan ook van toepassing zijn op interne teams. Je kunt deze formulieren gebruiken om inzicht te krijgen in de tevredenheid over de werkruimte en om verbetersuggesties te vragen aan engineering teams. Ga voor vragen als:

_Heeft u het gevoel dat uw technische vaardigheden voldoende worden benut op het werk?

op een schaal van 1 tot 10, hoe gestrest bent u aan het einde van elke dag?

was je tevreden met de resultaten van de laatste productlancering - waarom wel of waarom niet?

Product Managers Werken met Engineers: Veel voorkomende mythes

Het is tijd om enkele veelvoorkomende mythes over de samenwerkingsdynamiek tussen een productmanager en het engineeringteam te ontmaskeren.

Mythe #1: Ingenieurs vroeg betrekken bij de productontwikkeling leidt tot meer conflicten

Ingenieurs vroeg betrekken bij productideeën en -abonnementen is eigenlijk een goed idee, omdat dit het genuanceerde technische perspectief bij de mix betrekt. Ingenieurs zijn vaak in een betere positie om te voorspellen wat haalbaar is, wat kan helpen om nauwkeurigere roadmaps te vormen.

Mythe #2: Productmanagers hebben de volledige autoriteit over het releaseproces

Een andere populaire misvatting is dat de productmanager alles controleert. Van engineers tot marketing, zij bepalen wat er gebeurt - wat niet 100% waar is. Productmanagers moeten verantwoording afleggen aan veel belanghebbenden, maar hun belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat een product voldoet aan de doelstellingen van de business en aan de huidige behoeften behoeften van de klant .

Een productmanager kan niet beslissen hoe dingen worden geadverteerd of voor welke merkboodschap te gaan. Ze kunnen echter wel meningen verzamelen van engineering teams en deze presenteren tijdens vergaderingen - en het is vaak aan de eigenaren van het product om de uiteindelijke beslissing te nemen.

Mythe #3: Zodra een product uit is, zijn beide teams Nog te doen met het werk

In plaats van klaar te zijn, komen de meer dringende taken van productmanagers en engineeringteams pas om de hoek kijken na de productlancering. Een productmanager moet op de hoogte blijven van klantbeoordelingen en problemen identificeren die van invloed zijn op de winstgevendheid of acceptatie. Met dit feedbackloop geven ze toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen van functies door aan ingenieurs.

Naast het beoordelen van het herbewerkingspotentieel van producten, houdt een productmanager ook bij hoe productiviteit alle teams waren tijdens de laatste Sprint. Dit helpt hen om onderliggende inefficiënties zoals gebrek aan communicatie bloot te leggen en oplossingen te bedenken om huidige processen te verbeteren .

Engineer het succes van uw team met ClickUp

Of het nu gaat om engineers of productmanagers, ieders inbreng is essentieel voor het maken van een winnend product dat aanslaat bij de target gebruikers.

Gelukkig kunnen beide teams met alles-in-één projectmanagementsoftware zoals ClickUp een naadloze samenwerkingsdynamiek creëren en hun dagelijkse taken versnellen. Stel eenvoudig doelen, ontwerp roadmaps voor producten, houd Sprints bij en communiceer in realtime om wanbeheer te voorkomen team workflows stroomlijnen . Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en breng uw product- en engineeringteams samen voor succes! ✌️