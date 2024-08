Een goed bugrapport schrijven (met voorbeelden en sjablonen)

Of je nu een bug hebt gevonden nadat het ontwikkelingsteam een nieuwe functie heeft uitgerold of de mobiele app kapot is gegaan na een grote update, storingen horen gewoon bij het bezitten van een digitaal product. In plaats van tientallen heen-en-weer e-mail threads te starten om de bug te beschrijven, kunt u beter leren hoe u een goed bugrapport schrijft. Hoewel u gratis gebruik kunt maken van Jira, Bugzilla en andere hulpmiddelen voor bugrapportage is het vlees en de aardappelen van het rapport zelf nog steeds van belang.

Maar hoe schrijft u eigenlijk een goed bugrapport?

Bekijk deze gids voor een overzicht van bugrapporten en waarom ze belangrijk zijn. We geven u zelfs een checklist met items die u moet opnemen en stapsgewijze instructies voor het schrijven van een goed bugrapport.

**Wat is een bugrapport?

Een bugrapport, ook bekend als een incident of probleemrapport is een gedetailleerde beschrijving van een probleem dat iemand vindt in een softwaretoepassing. Testers en ontwikkelaars gebruiken deze rapportages om te communiceren over defecten. In plaats van een e-mail te sturen met de tekst "Hé, de formulier op de Contact pagina er gebroken uitziet", geeft het bugrapport diepgaande informatie die het ontwikkelingsteam kan gebruiken om de bug zo snel mogelijk op te lossen. 🐞

Het primaire doel van een bugrapport is om genoeg informatie te geven aan de ontwikkelaar zodat zij het probleem kunnen oplossen. Het is niet genoeg om te zeggen dat iets kapot is; het gaat erom een duidelijk beeld te geven van wat er gebeurt. Een goed foutenrapport versnelt het foutopsporingsproces en verbetert de algehele kwaliteit van de software kwaliteitsgarantie en testproces.

Zodra het bugrapport erdoor is, werken de ontwikkel- en testteams aan het vinden van de oorzaak van het probleem te vinden en het oplossen. Ze doorlopen de zogenaamde levenscyclus van defecten of bugs, een proces dat elke bug doorloopt, van ontdekking tot afsluiting. Veel bijhoudsystemen, zoals ClickUp, houden de status van de levenscyclus van elke bug bij, zodat u een weergave op hoog niveau krijgt van waar alles staat.

**Waarom is het bijhouden en rapporteren van bugs belangrijk?

Natuurlijk zou u het bijhouden van bugs kunnen overslaan en alles als het Wilde Westen laten draaien. Maar dat is een recept voor kapotte applicaties, rommelige code en herbewerking - om nog maar te zwijgen van een negatieve ervaring voor de eindgebruiker. Rapporten over bugs bieden relevante informatie die het ontwikkelingsteam helpt om de juiste problemen te prioriteren en aan te pakken, hun werkstromen te stroomlijnen en het hele testproces te vereenvoudigen. Tools voor het rapporteren van bugs bieden ook een bereik aan andere voordelen, van betere productkwaliteit tot betere samenwerking. 🙌

Verbeter de samenwerking tussen teams

Software bugrapporten lijken misschien bureaucratisch, maar ze vormen een belangrijke brug tussen testers, ontwikkelaars en belanghebbenden van het project. Een effectief bugrapport bevat de exacte stappen om de fout te reproduceren, geeft een lijst van werkelijke versus verwachte resultaten en geeft omgevingsdetails die ontwikkelaars nodig hebben om het probleem op te lossen. Deze duidelijkheid maakt niet alleen ieders werkdag een beetje gemakkelijker, maar brengt ook het team bij elkaar om snel zaken af te handelen.

Verbeter de gebruikerservaring

Softwarebugs kunnen allerlei rare problemen veroorzaken voor eindgebruikers. Eén enkel probleem of fout kan ervoor zorgen dat gebruikers uw platform voorgoed verlaten, dus het is in uw belang om bug bijhouden en rapporteren serieus te nemen.

Een goede software bugrapportage kan ook een systematische, gestructureerde manier bieden om deze fouten aan te pakken, zodat uw product zo foutloos en gebruikersvriendelijk mogelijk is. Als u veel bugs hebt, moet u ze met uw classificatiesysteem op prioriteit kunnen rangschikken, zodat u de lastigste problemen het snelst kunt aanpakken productachterstand eerst.

Titel of samenvatting

Geef een korte, lieve titel die een momentopname geeft van het belangrijkste probleem. Het moet duidelijk genoeg zijn zodat iedereen in één oogopslag de aard van de bug begrijpt. Zet hier niet te veel extra details in. Beperk u tot de hoofdgedachte en voeg later in het rapport context of informatie toe.

Prioriteit en ernst

Ontwikkelaars hebben veel aan hun hoofd. Door aan elk bugrapport een prioriteit en een ernstniveau toe te kennen, kunnen ze hun werklast beter in evenwicht brengen en de bestellingen in de juiste volgorde uitvoeren. Het prioriteitsniveau van de bug geeft de urgentie van de reparatie aan, terwijl de ernst van de bug de impact van de bug op de functie van het systeem weergeeft.

Informatie over de omgeving

Misschien laadt de CSS van een app niet op uw computer, maar werkt hij prima op de MacBook van een collega. Dit is een omgevingsdetail dat ontwikkelaars moeten weten.

Neem informatie op over:

Je besturingssysteem: Windows, MacOS, Linux, enz.

Type en versie van uw browser: Chrome, Firefox, Safari, enz.

Je hardware

Afhankelijk van het product moet je misschien ook delen welke versie van de software je gebruikt en wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Bug beschrijving

Het is showtime! Hier geeft u een gedetailleerde beschrijving van de bug. Leg uit hoe de bug in de toepassing is opgetreden en welke invloed hij heeft op de gebruikerservaring of de functie. 📝

Stappen om te reproduceren

Misschien ervaart u een bug, maar ziet het ontwikkelteam deze niet. Het is een goed idee om bij het rapporteren van bugs instructies te geven over hoe u de bug hebt gevonden en hoe de ontwikkelaars de bug ook kunnen vinden. Geef duidelijke, stap-voor-stap bulletpoints over hoe u de bug kunt reproduceren. Als de bug niet reproduceerbaar is voor de ontwikkelaar, kan dit duiden op een probleem met uw systeem en niet met de applicatie.

Verwacht vs. werkelijk resultaat

Apps hebben veel bewegende delen en ontwikkelaars weten misschien niet precies wat de functie of het doel van alles is. Het is handig als de ontwikkelaar weet wat u verwacht dat er gebeurt versus wat er werkelijk gebeurt. Iets als, "Toen ik op deze link klikte, verwachtte ik te worden omgeleid naar de aanmelding pagina, maar ik kreeg eigenlijk een fout." Dit is belangrijk omdat het de discrepantie benadrukt die de ontwikkelaar moet oplossen.

Aantekeningen en bijlagen

Soms is het makkelijker om iets te laten zien in plaats van te vertellen. Probeer relevante bestanden toe te voegen, zoals foutlogs, gegevensbestanden, schermafbeeldingen of video-opnamen. Soms maakt visueel bewijs het verschil, dus als een probleem snel moet worden opgelost, zorg dan voor zoveel mogelijk bewijs.

Gemeenschappelijke fouten die u moet vermijden bij het maken van een bugrapport

Het leren schrijven van een bugrapport gaat gepaard met een leercurve. Dubbel-check of uw rapport niet tegen een van deze veelvoorkomende problemen aanloopt.

Vage titels

Algemene of vage titels laten ontwikkelaars op hun hoofd krabben. Een titel als "Ik heb een bug gevonden" is niet specifiek of nuttig. Geef in plaats daarvan een beknopte samenvatting van wat er werkelijk aan de hand is, zoals "Foutmelding bij het toevoegen van items aan winkelwagentje."

Involledige informatie

Rapporten over fouten vragen niet voor niets om bepaalde velden. Als u geen details geeft over uw besturingssysteem, versie van de applicatie of browsertype, kan dit het debuggen bemoeilijken. Als u de informatie niet weet, neem dan de tijd om deze te vinden. De ontwikkelaar zal u hoe dan ook om deze informatie vragen, dus u kunt net zo goed iedereen wat tijd besparen door deze gegevens vanaf het begin te verstrekken.

Typos

We hebben het niet over het door elkaar halen van "hun", "er" en "ze zijn" We bedoelen typfouten die de betekenis van wat u probeert te zeggen kunnen veranderen. Dit geldt vooral als je merktermen of autocorrectie op je computer gebruikt. Voorbeeld: "tekst" en "test" zijn maar één letter van elkaar verwijderd, maar het door elkaar gebruiken van de twee termen kan tot verwarring leiden.

Ombigu stappen om te reproduceren

Instructies zoals "log in om de bug te vinden" zijn niet nuttig. Onthoud dat het doel is om het probleem reproduceerbaar te maken. Niets is hier "voor de hand liggend" of "gezond verstand". Doe geen aannames: Voeg altijd stap-voor-stap instructies toe, zelfs als ze te eenvoudig lijken.

Niet controleren op duplicaten

Ervaart iedereen dezelfde fout? Zo ja, dan is de kans groot dat iemand al een bugrapport heeft ingediend en dat het in de wachtrij van een ontwikkelaar staat. Het indienen van meerdere meldingen voor hetzelfde probleem vertraagt iedereen, dus als u toegang hebt tot het bugtracking-systeem, controleer dan eerst of iemand dit verzoek al heeft ingediend.

Het gebruik van subjectieve taal of meningen

Persoonlijke meningen zoals, "Deze kleur paars is lelijk," zijn niet nuttig voor ontwikkelaars. Persoonlijke meningen of ergernissen zijn niet hetzelfde als echte bugs. Houd uw rapportage zo feitelijk en nauwkeurig mogelijk; al het andere is slechts een afleidingsmanoeuvre die het ontwikkelingsteam kan vertragen.

Feedback of vragen negeren

De ontvangende ontwikkelaar kan vragen of opmerkingen hebben over uw bugrapport. In plaats van het rapport in te dienen en uw eigen weg te gaan, moet u zich beschikbaar stellen voor interactie met de ontwikkelaar. Hoe sneller u hun vragen beantwoordt, hoe sneller ze het probleem kunnen oplossen.

Een onjuiste beoordeling van de ernst of prioriteit

Als u een inbreuk op de veiligheid opmerkt en het labelt als een probleem met lage prioriteit, dan is dat een probleem. Denk aan de gevolgen die de bug heeft voor de ervaring van de eindgebruiker. Niet kunnen inloggen is een groot probleem, terwijl kleine problemen zoals het renderen van afbeeldingen een lagere prioriteit hebben.

Software testen stroomlijnen met ClickUp

Softwarebugs zijn een onderdeel van de ontwikkeling van digitale producten. Als u leert hoe u bugs rapporteert, beschikken uw ontwikkelaars over relevantere, bruikbare informatie die reparaties versnelt, gedoe minimaliseert en de gebruikerservaring verbetert.

Softwarebugs zijn een onderdeel van de ontwikkeling van digitale producten. Als u leert hoe u bugs rapporteert, beschikken uw ontwikkelaars over relevantere, bruikbare informatie die reparaties versnelt, gedoe minimaliseert en de gebruikerservaring verbetert.