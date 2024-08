De 10 beste tools voor kwaliteitsborging voor softwaretests in 2024

Op zoek naar manieren om uw kwaliteitsborgingsprocessen nog beter te maken?

Daar is een hulpmiddel voor. ⚒️

Als het op QA aankomt, is het uitvoeren van geavanceerde tests niet alleen leuk om te hebben, maar een must. En de juiste software voor kwaliteitsborging kan u helpen een eindproduct af te leveren waar uw eindgebruikers blij mee zullen zijn.

Of je nu op zoek bent naar een specifieke testtool of een platform om je team te helpen samenwerken, je vindt het hier.

We leggen de details uit over de beste functies van tools voor kwaliteitsborging, plus een lijst met de beste apps en platforms, zodat je team georganiseerd blijft en op koers blijft naar de eindstreep. 🏁

Wat is QA software?

Bij software- en webontwikkeling verwijst kwaliteitsborgingssoftware (QA) over het algemeen naar software die je kunt gebruiken om je eigen producten te testen. Afhankelijk van de app of het platform kun je met QA software webpagina's en web-apps testen, of het heeft de functie om mobiele of desktop-apps te testen.

Volg en bewaak bugs en problemen op uw website en wijs ze eenvoudig toe aan uw team

Veel van deze tools bieden ook functies om bugrapporten te maken en bij te houden zodat je team problemen kan oplossen en problemen van eindgebruikers kan oplossen.

Wat moet je zoeken in software voor kwaliteitscontrole?

Er is een groot aanbod aan tools voor kwaliteitsborging. Ze bieden allemaal verschillende functies, maar de beste hebben een paar dingen gemeen.

Bereikbaarheid: Sommige softwareproducten zijn gemaakt voor grotere ondernemingen en hebben een grote prijs tag. Zoek naar opties die zowel aan de behoeften van je team als aan je budget voldoen

Sommige softwareproducten zijn gemaakt voor grotere ondernemingen en hebben een grote prijs tag. Zoek naar opties die zowel aan de behoeften van je team als aan je budget voldoen Functionaliteit: Er zijn gratis QA tools, waarvan vele een fantastische functieset hebben die kan wedijveren met sommige van de duurste platforms. Maar zelfs als uw budget u beperkt tot goedkope of gratis opties, vergeet dan niet dat u nog steeds een product nodig hebt dat uw complexe behoeften aankan

Er zijn gratis QA tools, waarvan vele een fantastische functieset hebben die kan wedijveren met sommige van de duurste platforms. Maar zelfs als uw budget u beperkt tot goedkope of gratis opties, vergeet dan niet dat u nog steeds een product nodig hebt dat uw complexe behoeften aankan Gebruiksgemak: Sommige tools voor kwaliteitscontrole vereisen diepgaande kennis van codering, maar veel tools niet. Zoek naar tools waarmee u gebruikersinterfacetests kunt opnemen en afspelen, of tools waarmee u natuurlijke taalverwerking kunt gebruiken om commando's in te voeren

Sommige tools voor kwaliteitscontrole vereisen diepgaande kennis van codering, maar veel tools niet. Zoek naar tools waarmee u gebruikersinterfacetests kunt opnemen en afspelen, of tools waarmee u natuurlijke taalverwerking kunt gebruiken om commando's in te voeren Nauwkeurige, betrouwbare resultaten: Neem geen genoegen met testsoftware die er regelmatig niet in slaagt tests te voltooien of die je tegen andere problemen oploopt. Er zijn genoeg goede keuzes die nauwkeurige, betrouwbare resultaten leveren

Neem geen genoegen met testsoftware die er regelmatig niet in slaagt tests te voltooien of die je tegen andere problemen oploopt. Er zijn genoeg goede keuzes die nauwkeurige, betrouwbare resultaten leveren Organisatieopties: Het is het beste als je het volgende kunt doenprojectrapportages kunt maken en organiseren, testgevallen, scripts, testresultaten en andere documentatie allemaal in één ruimte kunt plaatsen, zodat je gemakkelijk kunt vinden wat je nodig hebt wanneer je het nodig hebt

De 10 beste kwaliteitsborgingssoftware voor gebruik in 2024

Het ontwikkelen en lanceren van software van hoge kwaliteit - of je nu betrokken bent bij de ontwikkeling van websites of app ontwikkeling -is een lastige business, vooral als het gaat om de vergadering over uw strenge kwaliteitscontrole en normen.

We hebben deze lijst samengesteld van de beste software ontwikkeltools voor kwaliteitsborging voor mobiel, desktop, web en meer.

Bekijk het werk van uw teams in één oogopslag door de algemene voortgang bij te houden of te categoriseren in ClickUp Dashboards

Om een eindproduct te maken dat in overeenstemming is met uw kwaliteitsplan voor software, is organisatie nodig - en dat is waar ClickUp schittert. Wanneer u ClickUp gebruikt voor softwareontwikkeling begint met de Werkruimte, een plek voor uw bedrijf om Ruimtes, Mappen, Taken en meer te maken, zodat u uw teams georganiseerd kunt houden.

Van daaruit kunt u de hele levenscyclus van softwareontwikkeling vereenvoudigen door gebruik te maken van ClickUp's hulpmiddelen voor projectmanagement voor softwareteams . Maak borden om agile, scrum, Kanban of een andere ontwikkelingsmethodologie te ondersteunen.

Met de weergaven op kaarten kunt u een traditioneel scrumbord met user stories, to-do lijsten, taken die nog in uitvoering zijn en voltooide taken - en u kunt het bord aanpassen aan uw behoeften voor uw ontwikkelingsteam. 🙌 ClickUp's agile dashboards maken het eenvoudig om product roadmaps, bug testing en rapportage, product backlogs, het implementeren van een software testproces, het bouwen van Sprints, en nog veel meer te beheren.

Gebruik voor kwaliteitsbeheer de Checklist kwaliteitscontrole ClickUp , een sjabloon waarmee u een teststrategie voor software kunt maken die uw team helpt de kwaliteit van de geproduceerde software te garanderen.

ClickUp beste functies:

Bouw eenprojectmanagement dashboard dat je team door de hele levenscyclus van softwareontwikkeling leidt, van de start van het project tot de lanceringsdag en daarna

De productbacklog beheren bugs bijhouden en uw doelen van het project bijhouden allemaal in één handige ruimte

Gebruik de functie Doelen van ClickUp omuw doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's) bij te houden* Kanban- en bordweergaven gebruiken om agile projectmanagement te ondersteunen

Software-engineeringprocessen stroomlijnen metClickUp's sjablonen voor softwareontwikkelingsplannen ClickUp limieten:

ClickUp gaat alleen over het organiseren van het softwareontwerpproces - het biedt geen testhulpmiddelen

Drukke borden met veel kaarten kunnen langzamer laden

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. TestCompleet

via Bugzilla Verbeter uw softwareontwikkelingsproces met Bugzilla, een tool met veel functies voor het gratis bijhouden van bugs en defecten. Het is een webgebaseerd systeem, dus u moet het voor gebruik op een server installeren. Het is een stap omhoog ten opzichte van codebeheeromgevingen zoals GitHub en biedt meer werkstroombeheer, aangepaste velden en controle over de zichtbaarheid van bugs. 🐞

Bugzilla beste functies:

Eenvoudig wijzigingsverzoeken bijhouden en beheren

Houd iedereen, van ontwikkelaars tot projectmanagers, op de hoogte met aangepaste notificaties

Gebruik zoekfuncties om snel de informatie te vinden die u nodig hebt in het ontwikkelingsproces

Ondersteun agile en andere softwareontwikkelingsmethodologieën via een systeem dat is ontworpen voor deze werkstromen

Bugzilla limieten:

Gebruikers rapporteren langzame laadtijden bij het schakelen tussen bugs

Er is geen manier om automatisch resultaten van de uitvoering van testgevallen aan bugbeschrijvingen toe te voegen

Bugzilla prijzen:

Free-maar u kunt de ontwikkeling van Bugzilla ondersteunen met donaties

Bugzilla beoordelingen en recensies:

G2: 3.9/5 (110+ beoordelingen)

3.9/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (130+ beoordelingen)

5. TestRail

via BugBug BugBug is een tool ontworpen voor het hele team van softwareontwikkelaars, QA-engineers, productmanagers en software-ingenieurs. Het is ontworpen om u te helpen voldoen aan uw kwaliteitseisen voor web apps en websites met geautomatiseerde tests die u in slechts een paar minuten kunt instellen.

BugBug beste functies:

Software testprocessen snel en efficiënt automatiseren

Beoordeel de productkwaliteit zonder dat code nodig is

Regressietests maken en onderhouden in een eenvoudige interface

Nodig het hele ontwikkelingsteam uit op het platform zonder extra kosten per zetel

BugBug limieten:

Vergeleken met andere tools ruilt BugBug wat functie in voor eenvoud

Een gebrek aan reviews maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in de prestaties van deze app in de praktijk

Prijzen van BugBug:

Gratis voor het testen van eenvoudige web apps in browser

voor het testen van eenvoudige web apps in browser Pro: $49/maand

$49/maand Parallel: Neem contact op met verkoop

BugBug beoordelingen en recensies:

Geen beoordelingen beschikbaar

7. Telerik Teststudio

via Telerik teststudio Zorg voor automatisering van tests met Telerik Test Studio. Deze software helpt u bij het testen van zowel web- als desktop-apps en beschikt over de snelste testrecorder in de branche, waarmee u stabiele en betrouwbare tests kunt uitvoeren terwijl u het testonderhoud tot een minimum beperkt.

Telerik vereist geen kennis van codering om de tests op te nemen en af te spelen die nodig zijn om uw werk te beoordelen.

Telerik Test Studio beste functies:

Gebruik de functies voor opnemen en afspelen om snel tests te maken en uit te voeren

Tests uitvoeren in meerdere browsers om conformiteit te garanderen

Telerik-belastingstests gebruiken om de softwareprestaties te meten

Kwaliteit en andere meetgegevens beoordelen via het Executive Dashboard

Telerik Test Studio limieten:

Software-updates kunnen vereisen dat u een paar codewijzigingen aanbrengt

De leercurve is steil voor nieuwe gebruikers

Telerik Test Studio prijzen:

Test Studio Web & Desktop: $2.499 voor eeuwigdurende licentie

$2.499 voor eeuwigdurende licentie Runtime add-on : $349 voor eeuwigdurende licentie

: $349 voor eeuwigdurende licentie Virtual User Packs for Load Testing: Tot $4.999 voor 10.000 virtuele gebruikers

Telerik Test Studio beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

8. Katalon Studio

via Katalon Studio Met Katalon kunnen software-, DevOps- en QA-teams de kracht van AI gebruiken om beoordelingen en tests uit te voeren in de aanloop naar de lanceerdag. Met deze low-code software kunt u tests maken in slechts één minuut via een opname- en terugspeelsysteem waarmee u scenario's uit de echte wereld kunt analyseren. 👀

Nog beter, met Katalon kunt u testen via SaaS, in een privé cloud of on-premises.

Katalon Studio beste functies:

Bouw een kwaliteit commandocentrum met TestOps, een functie die test artefacten organiseert in één ruimte

Gebruik TestCloud on demand voor parallel testen op verschillende browsers, apparaten en besturingssystemen

Ontvang realtime notificaties zodat u storingen en problemen direct kunt analyseren

Gebruik AI om testfouten te analyseren, scripts te genereren of problemen binnen tests automatisch op te lossen

Katalon Studio limieten:

Het is nog niet geïntroduceerd in de publieke sector, dus het voldoet mogelijk niet aan overheidsnormen

De prijs is enigszins verwarrend en onderhevig aan verandering op basis van de add-on's die u selecteert

Katalon Studio prijzen:

Gratis voor basistestautomatisering

voor basistestautomatisering Premium: Vanaf $208/maand

Vanaf $208/maand Ultimate: Neem contact op met verkoop

Katalon Studio beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (55+ beoordelingen)

4.4/5 (55+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

9. Appium

via Appium Appium is een open-source ecosysteem dat automatisering van testen ondersteunt op vele platforms - niet alleen pc en mobiel, maar ook Roku, tvOS en het OS van Samsung, evenals browsers zoals Chrome, Safari en Firefox. Met de tools van Appium kun je tests ontwerpen die gebruikersscenario's naspelen, zodat je de functionaliteit en bruikbaarheid van de gebruikersinterface van een app kunt controleren.

Appium beste functies:

Instellen van test automatisering frameworks voor native en hybride mobiele applicaties

Eenvoudig iOS-, Android- en mobiele apps testen

Voer tests uit op echte apparaten in plaats van virtuele apparaten

Gebruik verschillende talen, waaronder Java, Python, Ruby en meer

Appium beperkingen:

Wees bereid om tijd te besteden aan tutorials om de vele tools en functies te leren kennen

Reviews geven aan dat Appium updates soms storingen veroorzaken

Appium prijzen:

Free en open source

Appium beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (50 beoordelingen)

4.4/5 (50 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (15 beoordelingen)

10. Testsigma

via Testsigma Als u functionele tests en validaties wilt uitvoeren zonder tijdrovende software-installaties en installatieprocessen, is Testsigma een geweldig alternatief.

Dit is een open-source, cloud-gebaseerd platform voor testautomatisering, ontworpen voor application programming interfaces, web apps en mobiele apps.

Het maakt gebruik van AI, zodat je natuurlijke taalverwerking kunt gebruiken om commando's in eenvoudig Engels te genereren - kennis van codering is niet nodig. 🌻

Testsigma beste functies:

Gemakkelijk testscripts maken met behulp van commando's voor natuurlijke taalverwerking

Integreer met Jenkins, een open-source server voor automatisering voor het bouwen, testen en implementeren van software

Aanmelden via de cloud zonder installatie of installatie

Krijg direct gedetailleerde rapportages na de testuitvoering

Testsigma beperkingen:

Testsigma heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

De prijs is niet transparant - u moet contact opnemen met het verkoopteam van Testsigma voor meer informatie

Testsigma prijzen:

Pro: Neem contact op met verkoop

Neem contact op met verkoop Enterprise: Neem contact op met verkoop

Testsigma beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (26 beoordelingen)

4.5/5 (26 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (14 beoordelingen)

Verbeter uw kwaliteitsborgingsprocessen met ClickUp

Er zijn tal van kwaliteitsborging software opties die u en uw software development teams de mogelijkheid geven om code reviews, performance tests, bug tests en nog veel meer uit te voeren. Er zijn ook veel geweldige tools voor het testen van mobiel, desktop en web.

Maar alleen ClickUp kan u helpen het QA-proces voor softwareontwikkelingsteams te stroomlijnen met functies en tools die zijn ontworpen om u te helpen de werkstroom van uw hele team te organiseren. 🏆 Probeer het nu gratis uit om te ontdekken hoe ClickUp u en uw team kan helpen samen te werken om producten van hoge kwaliteit te maken die uitblinken.