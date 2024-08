Releaseopmerkingen schrijven (met sjablonen en voorbeelden)

Producten veranderen voortdurend, of het nu gaat om het oplossen van een bug, het bijwerken van een functie of het introduceren van een geheel nieuwe functie. Het is moeilijk voor klanten om te weten wat er gebeurt zonder release aantekeningen.

Release notes zijn de beste manier voor ontwikkel- en productteams om te delen wat er nieuw is, klanten op de hoogte te houden van fixes en verbeteringen en het verhaal van productontwikkeling te delen.

In deze gids behandelen we wat release notes zijn, waarom ze waardevol zijn en hoe je release notes schrijft die duidelijk, nuttig en het delen waard zijn. We geven je ook een aantal van onze favoriete voorbeelden en laten je kennismaken met een tool voor release notes die het schrijven en publiceren van je notes nog eenvoudiger maakt. ✔️

Wat zijn release notes?

Release notes houden bij wat er in een product is veranderd sinds de laatste versie. Ze dienen als een manier voor ontwikkelteams om eindgebruikers te vertellen wat er nieuw is, wat nu opgelost is en wat ze voor het eerst kunnen gebruiken.

Release aantekeningen hebben betrekking op verschillende updates, waaronder:

Nieuwe functies

Productwijzigingen

Bugfixes

App updates

API wijzigingen

Verbeteringen in gebruikerservaring

Veiligheid

Het is gebruikelijk om release notes te vinden in SaaS-producten en digitale tools, omdat deze producten vaak veranderen om rekening te houden met bugs, veiligheid en innovatie. Je kunt release notes ook beschreven vinden als een changelog of product updates, afhankelijk van het bedrijf dat ze publiceert.

Waarom zijn goede release notes belangrijk?

Release notes zijn nodig om de communicatie open te houden en de klantervaring te verbeteren. 🌻

Goede release notes geven niet alleen een update van wat er nieuw is. Ze geven ook:

Verminderen inkomende supporttickets waarin wordt gevraagd hoe een nieuwe of gewijzigde functie moet worden gebruikt

Klantbehoud verbeteren

Uw klanten kennis laten maken met nieuwe of betere manieren waarop ze uw product kunnen gebruiken

U in staat stellen specifieke functies onder de aandacht te brengen of upgrades te abonneren

Het signaal afgeven dat je actief werkt aan het verbeteren van je product

De leden van je team helpen gewoonten te vormen rond innovatie, verbetering en verandering

Nadat je zo lang aan een productrelease of bugfix hebt gewerkt, staat het schrijven erover niet altijd bovenaan de agenda van je team, maar het is wel een essentiële stap om je loyale publiek te behouden.

Wie moet aantekeningen over releases schrijven?

Release notes verschillen van andere soorten bedrijfscommunicatie omdat ze worden geschreven door het team dat aan het product zelf heeft gewerkt - niet door je marketing- of communicatieteam.

Stroomlijn uw ontwikkelingsproces met ClickUp's alles-in-één hub voor het plannen, bouwen en verzenden.

Als u deel uitmaakt van een klein team, zal de hoofdontwikkelaar vaak release aantekeningen schrijven. De productmanager neemt de leiding in een groter team voor product- of softwareontwikkeling. Uw marketingteam kan betrokken raken bij ideeën over waar u release notes kunt delen, maar meestal is dit een type content dat rechtstreeks van het team komt productontwikkeling teams. 💻

Release notes zijn niet alleen een leuke bonus; ze zijn essentieel om uw gebruikers op de hoogte te houden en betrokken te houden bij uw product. Leer hoe je betere release notes schrijft met deze stap-voor-stap gids.

1. Begrijp je publiek

Om beter te schrijven, moet je je publiek beter kennen. Besteed tijd aan het nadenken over je eindgebruikers, wat ze waardevol vinden en welke informatie ze nodig hebben in je release notes of productwijzigingen. ✨

Vermijd overdreven technisch jargon, behalve als het nodig is om een functie te beschrijven of als je publiek het nodig heeft. Kies anders voor gewone taal.

Verfijn uw resultaten om sneller tot betere content te komen met reprompting in ClickUp AI

2. Gebruik een sjabloon voor release-aantekeningen

Met zoveel sjablonen voor technische documentatie is het niet nodig om helemaal opnieuw te beginnen. Snelkoppeling naar succes met behulp van een speciaal gebouwde sjabloon voor release notes dat betekent dat je niets van het essentiële overslaat. 📄

In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u uw wijzigingen en updates sneller schrijven met het sjabloon voor Releaseopmerkingen van ClickUp

Het beste sjabloon hiervoor is de Sjabloon voor Release Aantekeningen van ClickUp . Dit sjabloon heeft alles wat je nodig hebt om te beginnen met het schrijven van betere changelog updates, inclusief ruimte voor je releasedatum, versie nummer, kop, categorieën en schermafbeeldingen.

3. Maak je kop duidelijk

Elke update in je changelog moet duidelijk zijn zonder dat de gebruiker moet doorklikken en elke update moet lezen. Geef elke update een duidelijke titel of kop die uitlegt wat er nieuw is.

Het is prima om je updates te beginnen met "Nieuwe release" of "Functie release", maar de titel moet ook wat meer inzicht geven. Leg uit dat je een update voor je app lanceert, bugfixes voor je desktop-app of een nieuwe integratie met een populaire tool.

4. Voeg een categorie of onderwerp toe

Met zoveel productupdates in de loop van de tijd kan het voor gebruikers moeilijk zijn om gerelateerde aantekeningen te bekijken zonder een organisatiesysteem. Vereenvoudig de ervaring door tags, categorieën of onderwerpen toe te voegen.

Groepeer je aantekeningen op type zodat ze gemakkelijk te filteren zijn. Maak en gebruik categorieën zoals "update gebruikerservaring", "update integratie" of "nieuwe functie product" zodat je aantekeningen georganiseerd en gemakkelijk terug te vinden zijn.

5. Bepaal de belangrijkste functie van het product

Uw productreleases kunnen meer dan één update of bugfix bevatten. Hoewel je elke verandering moet vermelden, is het ook nuttig om de belangrijkste verandering in functionaliteit of nieuwe functies te benadrukken om de aandacht te trekken en een spannende nieuwe introductie te benadrukken. 💡

Vermeld de belangrijkste functie of verandering in de kop van je nieuwe update en voeg wat beeldmateriaal toe om gebruikers kennis te laten maken met de nieuwe productfunctie of verbeterde functionaliteit. Dit is een geweldige manier om het gebruik van het product te verhogen en gebruikers aan te moedigen om uw product verder te verkennen.

Als je een update wijdt aan een nieuwe functie, gebruik dan een sjabloon voor productlancering om het proces te stroomlijnen.

Deel uw productlancering op per categorie met deze specifieke weergave van ClickUp

6. Beknopt zijn

Product release aantekeningen moeten niet te langdradig zijn. Het is verleidelijk om uitgebreid te schrijven over een functie waar je enthousiast over bent, maar bewaar dit voor een ondersteunende blogpost. Houd je aantekeningen beknopt zodat ze gemakkelijk te lezen zijn. ✍️

Houd je koppen kort, gebruik duidelijke taal in korte alinea's en gebruik waar mogelijk opsommingstekens. Het doel is om te communiceren wat er is veranderd en wat de impact ervan is - voor al het andere kun je altijd een link naar meer informatie toevoegen.

7. Ondersteunende beelden toevoegen

Hoewel sommige bedrijven de voorkeur geven aan een "no-frills" benadering van software release aantekeningen, is het bijna altijd nuttig om wat beeldmateriaal toe te voegen-vooral als je een nieuwe functie of product introduceert. 🖼️

ClickUp Docs staat rijke opmaak en slash commando's efficiënter werken

Schermafbeeldingen, geanimeerde walkthroughs, GIF's en korte video's zijn ideale manieren om je nieuwe functie met eindgebruikers te delen. Werk samen met je design team om middelen te maken die je nieuwe functie uitleggen en gebruikers aanmoedigen om het zelf uit te proberen.

8. Koppeling naar ondersteunende bronnen

Je aantekeningen moeten kort zijn, maar soms wil je een concept in meer detail uitleggen of terugverwijzen naar een vorige release. Dan is een koppeling naar ondersteunende bronnen handig. 🔗

Gebruik interne links binnen release aantekeningen om gebruikers te verwijzen naar help artikelen, blog posts en eerdere release aantekeningen die context toevoegen of praktische tips geven over het gebruik van een functie. Misschien wil je ook linken naar je product roadmap of mijlpalen voor projecten voor transparantie. U kunt details opnemen over contact opnemen met uw ondersteuningsteam bij vragen.

9. Vraag om feedback van klanten

Ook al lost u regelmatig bugs op en introduceert u updates op basis van functieverzoeken, u zult het niet altijd goed doen. Feedback van klanten vragen is een sleutelonderdeel van de cyclus, en er is geen betere plek om dit te doen dan in uw productrelease aantekeningen. 🎉

Neem een regel op aan het einde van je changelog om gebruikers te vragen om feedback, een bugrapport of een verzoek voor een functie in te dienen. Maak dit proces nog eenvoudiger door ClickUp's Formulier weergave te gebruiken om een feedback formulier te maken of een van de sjablonen voor bugrapporten .

Voorwaardelijke logica in ClickUp Formulieren Product Feedback Voorbeeld

U kunt ook opmerkingen openen en gebruikers antwoorden binnen de feed. Dit is een geweldige manier om transparantie te introduceren en een sterkere relatie met uw community op te bouwen.

Hoe release aantekeningen te verspreiden

Als je Klaar bent met het schrijven van je release notes, moet je ze publiceren en verspreiden. Release notes en changelogs staan meestal in blogstijl op de website van je bedrijf, maar het is ook de moeite waard om ze verder te verspreiden. 📧

Welke kanalen je precies gebruikt, hangt af van je marketing- en communicatiestrategie, maar populaire plaatsen om release notes en nieuws te delen zijn onder andere:

E-mail updates

Berichten op sociale media

In-app notificaties

Blogberichten

Updates voor belanghebbenden

Persberichten

Gemeenschaps- of productforums

Werk samen met je marketingteam aan een schema en patroon voor de verdeling van je release notes dat je publiek dekt en op de best mogelijke manier op de hoogte houdt. Je moet release notes ook intern verspreiden of ze centraal beschikbaar stellen, zoals een aangepaste wiki binnen ClickUp .

5 Voorbeelden van verbazingwekkende aantekeningen over releases

Weten hoe je een release note schrijft is geweldig, maar hoe ziet het er in de echte wereld uit? Om je wat ideeën en inspiratie te geven, kijken we naar een aantal van onze favoriete voorbeelden van release notes.

1. ClickUp

Een voorbeeld van de release notes van ClickUp

De release notes van ClickUp zijn een geweldige herinnering aan wat u met ons product kunt bereiken, omdat ze allemaal in ClickUp zelf zijn geschreven en gepubliceerd, inclusief dit voorbeeld van december 2023 . 🎄

ClickUp's release notes zijn georganiseerd in kwartalen, waardoor het navigeren naar een specifieke release-update eenvoudig is. Individuele release notes zijn voorzien van tekst updates met duidelijke koppen, geanimeerde schermafbeeldingen of GIF's en koppelingen naar verdere bronnen. De eigenaar van de release notes en de bijdragers worden ook vermeld, wat een mooie bijkomstigheid is voor verantwoordelijkheid, eigendom en transparantie.

2. Notion

via Notion Notion's benadering van product release aantekeningen is meer een blog-stijl format, met de laatste update volledig getoond voor een lijst van eerdere updates. 📝

Elke Notion release note bevat een nuttige titel, schermafbeeldingen en bugfixes die tijdens de laatste update zijn gemaakt. Hoewel de aantekeningen kort zijn, bieden ze eindgebruikers genoeg details om nieuwe functies te ontdekken of het product beter te gebruiken.

3. Slack

via Slack Met zoveel gebruikers in meerdere apps heeft Slack zijn aantekeningen voor productreleases opgesplitst in categorieën op basis van het platform. 📱

Laten we als voorbeeld eens kijken naar hun Windows release notes. De landingspagina is duidelijk en beknopt, met een melding dat je moet updaten voor verbeteringen in de veiligheid. Elke product release note bevat een tabel aan het einde die de sleutel statements vertaalt naar wat het betekent voor eindgebruikers. Dit is een geweldige manier om een technische update op een gebruiksvriendelijkere manier te communiceren.

4. Google Chrome

via Google Chrome Google aantekeningen voor Chrome zijn duidelijk, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Elke update moedigt gebruikers ook aan om een bug te rapporteren of een probleem te melden als ze er een vinden. 🐞

Wat we goed vinden aan de release notes van Google Chrome is dat een lid van het team elke update ondertekent. Dit is geweldig voor persoonlijk eigendom, transparantie en vertrouwen. U kunt zien dat de update rechtstreeks van het productteam komt.

5. Zoho

via Zoho Het team van Zoho hanteert een meer visuele aanpak voor het delen van hun release notes - ze zijn gerangschikt in een tijdlijn weergave. 📅

Bladeren door Zoho's release aantekeningen geeft je een duidelijke momentopname van hoe het product in de loop der tijd is veranderd, dankzij de leuke en praktische weergave in een tijdlijn. Release notes krijgen een duidelijke titel en samenvatting; je kunt doorklikken voor nog meer details.

Maak publiceren gemakkelijker met een hulpmiddel voor releaseopmerkingen

Hoewel je je release notes in elke tekstverwerker kunt schrijven en ze handmatig op je website kunt publiceren, kan dit tijdrovend zijn. Het is ook moeilijker om effectief te beheren op schaal, met veel mogelijkheden om de werkstroom te onderbreken.

Wat je nodig hebt is een tool die ontworpen is om de releasebeheerproces .

Wat te zoeken in een hulpmiddel voor release aantekeningen

Bij het zoeken naar een hulpmiddel voor releasebeheer die je leven veel gemakkelijker zal maken, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:

Features: Heeft de tool de functies die ik nodig heb voor het publiceren van release aantekeningen?

Heeft de tool de functies die ik nodig heb voor het publiceren van release aantekeningen? Integratie : Werkt deze tool of app samen met de tools die ik al gebruik?

Werkt deze tool of app samen met de tools die ik al gebruik? Gebruiksgemak: Is de app gemakkelijk te gebruiken? Kan mijn hele team erop getraind worden?

Is de app gemakkelijk te gebruiken? Kan mijn hele team erop getraind worden? Prijzen: Is de tool betaalbaar? Is er een gratis abonnement beschikbaar?

Met deze vragen kun je bepalen wat je het meest nodig hebt en welke elementen minder belangrijk voor je zijn. Op die manier kun je de tool voor release notes vinden die het beste bij je doelen past.

Gebruik ClickUp om je eigen release notes te schrijven en te publiceren

In tegenstelling tot andere softwarecategorieën zijn er maar weinig tools die speciaal zijn ontworpen voor het maken en publiceren van changelogs of release-updates. Naast deze specifieke tools is er één die je volgens ons moet overwegen: ClickUp. Hier lees je waarom.

Als je ClickUp al gebruikt voor productbeheer en taakbeheer is het logisch dat het ook een essentieel hulpmiddel wordt voor het beheer van aantekeningen.

Verzamel gegevens, communiceer met je teamleden en zorg voor alles wat je nodig hebt als onderdeel van één workstroom binnen één tool. Wanneer je de gegevens en inzichten hebt die je nodig hebt, gebruik je ClickUp Documenten om te beginnen met het schrijven van een duidelijke, beknopte update van de changelog.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer te polijsten

Ga naar ClickUp AI rechtstreeks in uw ClickUp document. Deze functie introduceert een gepersonaliseerde AI-assistent om ideeën te brainstormen, kopij te schrijven of te herschrijven en deel uit te maken van uw werkstroom voor het schrijven van releasenota's.

Voor teams die ClickUp nog niet gebruiken, zal het uw go-to productiviteitsplatform worden. Gebruik ClickUp voor het schrijven, bewerken en publiceren van release notes en als alles-in-één plek om al uw werk te beheren. ✅

Probeer vandaag nog release aantekeningen te schrijven met ClickUp

De sleutel tot het schrijven van betere release notes is eenvoud. Houd uw updates kort, duidelijk en inzichtelijk - met alleen de details die uw eindgebruiker nodig heeft.

Voor een nog betere manier om uw volledige productbeheerworkflow te beheren, clickUp gratis proberen . ClickUp maakt het eenvoudiger om samen te werken met uw productteam, release aantekeningen op te stellen en deze te publiceren in een gebruiksvriendelijke changelog, allemaal vanaf één plek. 🧰