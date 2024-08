Hoe zelfsturende teams met hoge prestaties samenstellen

Hoewel managementstijlen sterk kunnen verschillen, zijn de meeste succesvolle bedrijfsleiders het erover eens dat het grootste bezit van een organisatie de mensen zijn. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Maar als je de besten aanneemt, is het zinvol om hen in staat te stellen hun beste zelf naar het werk te brengen. Managementgoeroes hebben zich steeds meer gericht op zelfmanagement om onafhankelijke, zelfgemotiveerde, productieve en zeer creatieve teams op te bouwen.

Zoals de naam al doet vermoeden, werken zelfsturende teams, in tegenstelling tot traditionele teams, autonoom zonder direct toezicht, hoewel ze indien nodig nog steeds kunnen rapporteren aan een supervisor of teamleider. Organisaties vertrouwen op zelfsturende individuen om hun werk goed te doen zonder micromanagement.

En met behulp van tools als ClickUp voor teams zelfsturende teams kunnen floreren terwijl ze de groei van de organisatie stimuleren.

In deze blogpost nemen we een diepe duik in deze managementstijl om te zien hoe u zelfsturende teams in uw organisatie kunt opbouwen.

Zelfsturende teams begrijpen

In tegenstelling tot een traditioneel project of agile team een zelfsturend team wordt geleid door een meer conventionele manager of supervisor en is meestal een kleine, zelfsturende eenheid zonder een traditionele hiërarchische of top-down organisatiestructuur.

Alle teamleden zijn eigenaar van hun doelen, taken en verantwoordelijkheden om de resultaten te sturen.

Er is geen hiërarchie binnen een zelfsturend team. In plaats daarvan bespreken teamleden de reikwijdte en grenzen van elkaars verantwoordelijkheden en zijn ze gemachtigd om beslissingen te nemen binnen die gebieden. Met als resultaat, kan iedereen zijn werklast beheren naar eigen inzicht.

Omdat elk proces en elke output binnen het team wordt besproken voordat er een uiteindelijke consensus wordt bereikt, zijn zelfsturende teams 'semi-autonoom' De macht is gedecentraliseerd en de algemene verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

Zelfsturing is hier een sleutelbegrip. Elk individu in zelfbeheer is verantwoordelijk voor zowel zijn individuele prestaties als het algemene bedrijfsdoel. En hoewel ze moeten werken binnen de richtlijnen voor een specifiek project, zijn ze vrij om te werken op de manier die het beste bij hen past.

Dit betekent ook dat sommige zelfsturende teams onbeperkt vrij kunnen krijgen. Ze kunnen vakantiedagen opnemen of verkorte werkdagen, zolang het project volgens plan verloopt. Succesvolle zelfsturende teams zijn naar verwachting gebouwd op een sterke basis van vertrouwen en eigenaarschap.

Belangrijkste kenmerken van zelfsturende teams

Zelfsturende teams hebben zich ontpopt als een krachtige kracht die innovatie aanjaagt, creativiteit stimuleert en de organisatiecultuur verbetert door een grotere betrokkenheid van werknemers. Om de essentie van zelfsturende teams volledig te begrijpen, laten we eens kijken naar de kenmerken die hen onderscheiden van meer traditionele managementteams.

1. Autonomie

In een zelfsturend team staat autonomie centraal. Teamleden van deze volledig autonome teams kunnen beslissingen nemen over hun werk, taken prioriteren en problemen oplossen zonder voortdurend toezicht.

Deze delegatie van macht zorgt voor een gevoel van eigenaarschap, een evenwicht tussen autonomie en verantwoordelijkheid bij het hele team, waardoor ze gestimuleerd worden om initiatief te nemen en creatieve oplossingen te vinden.

Autonomie wordt ook gekenmerkt door:

Geïnformeerde beslissingsbevoegdheid: Rust je team uit met kennis en expertise om weloverwogen beslissingen te nemen in lijn met de teamdoelen

Rust je team uit met kennis en expertise om weloverwogen beslissingen te nemen in lijn met de teamdoelen Effectief timemanagement: Geef je team autonomie over hun agenda's, zodat ze hun productiviteit kunnen optimaliseren en zo min mogelijk worden afgeleid

Geef je team autonomie over hun agenda's, zodat ze hun productiviteit kunnen optimaliseren en zo min mogelijk worden afgeleid Creatieve probleemoplossing: Geef teamleden de mogelijkheid om zelfstandig oplossingen te bedenken en zorg voor een cultuur van innovatie en effectieve probleemoplossing

2. Samenwerking

Zelfsturende teams blinken uit in samenwerking. Het team heeft zelfmotivatie en werkt samen om ideeën te delen, problemen op te lossen en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze coöperatieve aanpak van een zelfsturend team kan leiden tot creatievere oplossingen, sterke communicatie, verbeterde efficiëntie en een sterker gevoel van teamgeest.

Effectieve samenwerking resulteert in

Wederzijds respect: Stimuleer het team om elkaars bijdragen te waarderen en te respecteren voor betere resultaten

Stimuleer het team om elkaars bijdragen te waarderen en te respecteren voor betere resultaten Actief luisteren: Zorg ervoor dat ieders ideeën worden gehoord en overwogen door actief te luisteren

Zorg ervoor dat ieders ideeën worden gehoord en overwogen door actief te luisteren Gedeelde besluitvorming: Werk samen als een team om beslissingen te nemen met behulp van collectieve expertise en inzichten

3. Eigenaarschap

Zelfsturende teams worden gedreven door een sterk gevoel van eigenaarschap, waarbij teamleden trots zijn op hun werk en zich persoonlijk betrokken voelen bij het succes of falen van het project of het team. Dit gevoel van eigenaarschap zorgt voor meer motivatie, betere besluitvorming en een grotere betrokkenheid bij het leveren van resultaten van hoge kwaliteit.

Voordelen van eigenaarschap zijn onder andere:

Verhoogde productiviteit en prestaties: Als teamleden volledig eigenaar zijn van hun werk, zijn ze intrinsiek gemotiveerd om goed te presteren en hun productiviteit te verhogen

Als teamleden volledig eigenaar zijn van hun werk, zijn ze intrinsiek gemotiveerd om goed te presteren en hun productiviteit te verhogen Minder afhankelijkheid van managers: Zulke teams hebben geen managers nodig voor dagelijkse taken, omdat ze zichzelf managen.

Zulke teams hebben geen managers nodig voor dagelijkse taken, omdat ze zichzelf managen. Verbeterde besluitvorming: Teams die verantwoordelijkheid nemen voor hun resultaten verzamelen actief informatie om betere beslissingen te kunnen nemen en hebben een probleemoplossende benadering van hun werk

4. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een hoeksteen van zelfsturende teams. Teamleden zijn collectief verantwoordelijk voor hun bijdragen en het algehele projectsucces van het team. Deze gedeelde verantwoordelijkheid stimuleert individuen om het beste uit zichzelf te halen en zorgt ervoor dat het hele team gefocust blijft op het bereiken van de doelen.

Verantwoordingsplicht resulteert in:

Individuele verantwoordelijkheid: Teamleden houden zichzelf verantwoordelijk voor hun individuele prestaties en de resultaten van het team

Teamleden houden zichzelf verantwoordelijk voor hun individuele prestaties en de resultaten van het team Verbeterde teamprestaties: Teamleden houden elkaar ook verantwoordelijk voor betere resultaten

Teamleden houden elkaar ook verantwoordelijk voor betere resultaten **Gedeelde verantwoordelijkheden voorkomen dat spanningen escaleren en maken effectieve conflictoplossing mogelijk

5. Voortdurende verbetering

Succesvolle zelfsturende teams gedijen bij voortdurende verbetering. Teamleden worden aangemoedigd om te leren, te groeien en zich aan te passen aan uitdagingen. Dit streven naar verbetering zet het zelfsturende team aan tot het zoeken naar nieuwe werkmethoden, het verfijnen van processen en het leveren van uitzonderlijke resultaten.

Continue verbetering leidt tot:

Verhoogde efficiëntie: Het consequent identificeren en elimineren van processen, werkstromen en producten die inefficiëntie veroorzaken, verbetert de productiviteit

Het consequent identificeren en elimineren van processen, werkstromen en producten die inefficiëntie veroorzaken, verbetert de productiviteit **Verbeterde klanttevredenheid: Continue verbetering van processen en werkwijzen helpt de organisatie om betere producten en diensten te leveren aan klanten

Voordelen en nadelen van zelfsturende teams

Net zoals elk managementmodel zijn keerzijde heeft, hebben zelfsturende teams ook voor- en nadelen.

Voordelen van zelfsturende teams

Het bouwen van zelfsturende teams heeft verschillende voordelen, zoals een hoge productiviteit en motivatie, snelle besluitvorming en kostenbesparing. Laten we dit eens uitwerken.

Verbeterde productiviteit en vaardigheden

Zelfsturende teams zijn doorgaans veel productiever dan traditionele teams. Omdat eigenaarschap en verantwoordelijkheid zo'n grote rol spelen bij zelfsturende eenheden, werken ze meestal harder dan traditioneel gestructureerde teams. Ze kunnen zelfs nieuwe vaardigheden aanleren om het label 'zelfsturend' waardig te blijven.

Individuen in zelfbeheer hebben dus de neiging om een sterkere discipline te ontwikkelen in hun werk.

Verhoogde motivatie en betrokkenheid

De prestaties van het team weerspiegelen de inspanningen van het team, dus medewerkers voelen zich meer gemotiveerd om hun beste beentje voor te zetten. Door naar een gezamenlijk doel toe te werken en zich specifieke taken toe te eigenen, verbetert ook het moreel en de motivatie. Door deel uit te maken van een succesvol zelfsturend team voelen werknemers zich meer bevoegd en worden ze gestimuleerd om het beste van zichzelf te geven aan het project.

Verbeterde besluitvorming

Zelfsturende teams zijn zelfredzaam. Hun focus op het resultaat van een project betekent dat ze de neiging hebben om goed geïnformeerde, gezamenlijke beslissingen te nemen, zelfs over complexe zaken.

Verhoogde efficiëntie

Zelfsturende teams werken in een slanke hiërarchie, zonder middenmanagementlaag tussen hen en het leiderschap. Dit vermindert de kans op miscommunicatie, verhoogt de autonome besluitvorming en maakt snelle en gezamenlijke actie mogelijk.

Hogere kosteneffectiviteit

Met zelfsturende teams besparen organisaties op de kosten van het aannemen, trainen en behouden van managers en supervisors. Bovendien zijn dergelijke teams over het algemeen efficiënter en productiever tijd besparen en geld en helpen de hele organisatie hogere winsten te genereren.

Nadelen van zelfsturende teams

Het is niet altijd zonnig in de wereld van zelfsturing. Hier zijn enkele nadelen van zelfsturende teams.

Conflicten en meningsverschillen

Diversiteit is een zegen voor organisaties. Maar als mensen verschillende achtergronden en expertises hebben, zullen ze ook verschillende perspectieven hebben. In de gedecentraliseerde wereld van zelfsturende teams kunnen meningsverschillen de besluitvorming vertragen en mogelijk conflicten veroorzaken.

Medewerkers moeten worden getraind om tactvol en productief met deze verschillen om te gaan.

Verantwoordelijkheid versus autonomie

Volledige autonomie in de verkeerde handen kan een hoge prijs hebben. Zelfsturende teams (en individuele leden) moeten dus volledig verantwoordelijk zijn voor hun prestaties en resultaten.

Als in zulke kleine en gerichte teams ook maar één teamlid zijn autonomie misbruikt, heeft dat gevolgen voor het hele team. Projecten lopen niet zoals gepland en organisaties lijden verlies. Dit is een belangrijk risico bij zelfsturende teams.

Potentieel verlies van richting

Het bouwen van zelfsturende teams vergt tijd en zorgvuldigheid. Geselecteerde medewerkers zijn misschien niet de juiste fit voor zelfsturing, wat de teamprestaties kan belemmeren. Als het zelfsturende team in het begin niet de juiste begeleiding en training krijgt, kan het snel zijn richting verliezen.

Een succesvol zelfsturend team bouwen: Een stap-voor-stap gids

Zelfsturende teams kunnen de sluizen van productiviteit en innovatie voor uw bedrijf openen. Maar het moet wel goed gebeuren.

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het bouwen van goed presterende, veerkrachtige, zelfsturende teams.

Definieer zelfsturende teams

Bepaal eerst wat een 'zelfsturend team' voor u betekent. Bent u op zoek naar een semi- of volledig autonoom team? Gaat het om mensen met specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen? Wil je autonome teams ontwikkelen voor producten of diensten of een andere specifieke taak?

Bepaal welke definitie van zelfsturende teams het beste werkt voor jouw organisatie, zowel functioneel als cultureel. Volg vervolgens de volgende stappen om een goed presterend, zelfsturend werkteam te creëren.

Let op tekenen

De volgende logische stap bij het implementeren van zelfsturende teams is om te peilen of je werknemers een van de bovenstaande kenmerken of eigenschappen vertonen. Onthoud dat een ideaal zelfsturend team bestaat uit mensen die zelfgedreven zijn, betrouwbaar, zelfverzekerd in het nemen van beslissingen, goed in timemanagement en sterke communicatoren.

Identificeer geïnteresseerde teamleden

Zodra je kandidaten hebt geëvalueerd die perfect zouden zijn voor een rol in zelfbeheer, vraag je hen of ze geïnteresseerd zijn. Misschien is niet iedereen dat. Ongeacht hun capaciteiten hebben veel werknemers liever een manager die hen begeleidt en aanstuurt.

Het is belangrijk om mensen te zoeken die zich voortdurend willen bijscholen en verbeteren en die zelfverzekerd genoeg zijn om problemen zelfstandig aan te pakken. De mogelijke teamleden moeten ook over de interpersoonlijke vaardigheden beschikken om goed te kunnen werken in een team van gelijkgestemde, onafhankelijke individuen.

Je kunt verschillende teambuildingtechnieken om ervoor te zorgen dat je zelfsturende teamleden goed samenwerken.

Stel duidelijke doelen en doelstellingen

Bepaal vervolgens de doelen en doelstellingen die je wilt bereiken met je zelfsturende team. Leg de verwachte output en resultaten duidelijk vast, zodat het team weet waar het naartoe werkt. Leg ook uit hoe je deze resultaten gaat meten.

De beste manier is om haalbare doelen te stellen door gebruik te maken van ClickUp doelen en deze toewijzen aan de relevante personen. U kunt ook kanalen instellen om productiviteit te meten .

meet uw doelen en volg de voortgang met ClickUp Goals_

Nu u een duidelijk stappenplan hebt opgesteld met uw verwachtingen en missiestrategie, kunt u ook de prestaties van uw team evalueren. ClickUp's sjabloon voor prestatiebeoordelingen zal u daarbij helpen.

Voer zelfbeoordelingen uit en geef feedback met behulp van deze sjabloon.

Houd de prestaties van uw team bij en geef feedback met ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken

Teamrollen en verantwoordelijkheden ontwikkelen

Wijs duidelijke rollen en verantwoordelijkheden toe aan de zelfsturende teams. Maak duidelijk dat elk lid op een laterale hiërarchische schaal staat in plaats van top-down in een traditionele teamstructuur. Creëer als back-up een mechanisme waardoor een externe leider of anderen kunnen bijspringen als een medewerker zijn werk niet afmaakt.

Taken toewijzen en bijhouden

Nu het voorbereidende werk klaar is, is het tijd om taken toe te wijzen aan individuele teamleden en het team als geheel. Efficiënt taakbeheer met hulpmiddelen zoals ClickUp Taken kunnen de teamproductiviteit aanzienlijk verbeteren.

gemakkelijk werk delegeren door taken direct aan het team toe te wijzen of ze te @noemen in een opmerking om uw gedachten in actie-items om te zetten_

Nogmaals, hoewel het projectteam zelfstandig zal werken zodra ze beginnen, kunt u nog steeds hun voortgang volgen met behulp van ClickUp's projectbeheertool . Deze tool geeft een overzicht van prioriteiten, teamoverschrijdend werk en projectvoortgang.

krijg een alles-in-één-weergave om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en agendagebeurtenissen en deze beter te organiseren met ClickUp Home_

Open kanalen voor communicatie

Creëer vaste communicatiekanalen, zoals vergaderingen, discussieforums, wekelijkse of maandelijkse videogesprekken of wat het beste werkt. ClickUp Chat biedt een doorbraak in betrouwbare en realtime teamcommunicatie. U kunt 1000+ tools en apps integreren op ClickUp om naadloze en nauwkeurige communicatie te garanderen.

breng teamcommunicatie samen in één ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen_

Besluitvormingsmechanismen instellen

In een gedisciplineerd, zelfsturend team geen enkele werknemer heeft meer autoriteit dan de andere. Deze afwijking van de traditionele managementhiërarchie kan het besluitvormingsproces soms belemmeren.

Om dit te verhelpen kun je iemand aanstellen als 'facilitator', of het team kan een facilitator kiezen. Een facilitator fungeert als een bemiddelaar die vergaderingen leidt, conflicten beheert en zorgt voor algemene consensus.

Middelen ter beschikking stellen

begin niet vanaf nul - kies kant-en-klare opties uit het Sjablooncentrum of bouw je eigen sjabloon die je team kan gebruiken_

Zorg voor training en geef je team de tools die ze nodig hebben om te slagen. Dit kan een geldbedrag zijn dat wordt uitgekeerd tijdens de eerste installatie, software voor het beheren en bijhouden van werk of volledige toegang tot een repository van tools die ze naar behoefte kunnen gebruiken. ClickUp sjablonen zijn geweldig voor zelfgedreven teams om te kiezen wat ze nodig hebben om te functioneren. U kunt sjablonen vinden voor projectbeheer van SWOT-analyse en SIPOC (leveranciers, input, proces, output, klanten) frameworks. Teams kunnen deze sjablonen gebruiken om hun werk te plannen, te strategiseren, uit te voeren, toe te wijzen en te meten.

Stel resultaatgerichte tijdlijnen op

vergelijk teamwerklasten visueel en volg de voortgang met de ClickUp Tijdlijnweergave_

Als moderne bedrijven werken we allemaal tegen de klok. Stel duidelijke, realistische deadlines die rekening houden met onvoorziene omstandigheden terwijl u de teamleden alert houdt en hun doelen bereikt. Aangezien u al duidelijk hebt gedefinieerd wat succes is, kunt u ervoor zorgen dat uw zelfgedreven team bereikt wat ze van plan zijn binnen de vereiste tijdspanne.

Beoordeel de effectiviteit van uw zelfsturende team

Kijk ten slotte nog eens goed naar de gegevens zodra je project is afgelopen. Een nauwkeurige analyse van de statistieken van een project uitgevoerd door een zelfsturend team zal u helpen om de nodige wijzigingen aan te brengen, of die nu te maken hebben met het team zelf, de aard van de taken, de ter beschikking gestelde middelen, enz.

Blijf bij elke iteratie verbeteren.

Help je zelfsturende teams gedijen

Het opzetten van een zelfsturend team kan lastig zijn. Het vergt zorgvuldige planning, een goed begrip van de risico's en voordelen en, het allerbelangrijkste, het selecteren van de juiste mensen.

ClickUp's handige integratie met meer dan 1000 tools, gebruiksvriendelijke sjablonen, geautomatiseerde workflows en intuïtieve dashboards vereenvoudigen de planning, strategie en uitvoering voor uw zelfsturende teams.

Kom dichter bij uw productiviteits- en efficiëntiedoelen met gedetailleerde analyses, privacycontroles en de vrijheid om uw favoriete projecttools te koppelen. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp !