Hoe gebruik je Slack voor projectmanagement?

Als projectmanager ben je waarschijnlijk al in aanraking gekomen met allerlei complexe tools, die elk een groter bereik aan functies hebben dan je misschien nodig hebt.

De waarheid is dat je geen fortuin hoeft uit te geven aan een geavanceerde projectmanagementtool met functies die je nooit zult gebruiken. Basistools, waaronder gratis projectmanagementtools, voldoen vaak al aan je zakelijke behoeften.

Als je bijvoorbeeld al Slack gebruikt voor teamcommunicatie, kun je het ook inzetten voor projectmanagement. Inderdaad. Hetzelfde platform dat je gebruikt voor dagelijkse check-ins en GIF's kan je ook helpen om je projecten georganiseerd en op schema te houden.

In deze blog laten we je zien hoe je Slack kunt inzetten voor projectmanagement. Bovendien vertellen we je hoe je het nog beter kunt doen!

Slack gebruiken voor projectmanagement: een korte handleiding

Slack is een zakelijke berichtenapp die, hoewel het geen volwaardige tool voor projectmanagement is, je projectmanagementtaken aanzienlijk kan vereenvoudigen.

Zo kun je Slack gebruiken voor projectmanagement:

1. Beheer taken met speciale projectkanalen

Slack is dynamische software voor taakbeheer waarmee je aparte communicatiekanalen voor verschillende projecten kunt aanmaken. Elk project kan een eigen kanaal hebben waar leden van het team bestanden kunnen delen en opslaan, belangrijke taken kunnen communiceren en de status kunnen bijwerken.

Deze installatie zorgt ervoor dat alle projectgerelateerde informatie op één plek wordt bewaard, waardoor het voor teamleden gemakkelijker wordt om specifieke taken te vinden en eraan samen te werken.

Zo zet je die projectspecifieke Slack-kanalen op via het menu voor snelkoppelingen:

via Slack

Open Slack: Ga naar je werkruimte

Maak een kanaal aan: Klik op het plus-icoontje naast 'Kanalen' in je zijbalk

Geef je kanaal een naam: Geef het een naam die specifiek is voor het project, zodat het duidelijk is waarvoor het dient Geef het een naam die specifiek is voor het project, zodat het duidelijk is waarvoor het dient

Nodig teamleden uit: Voeg iedereen die betrokken is bij het project toe, zodat alle communicatie op één plek blijft. Deze installatie helpt je om elke discussie, elk bestand en elke update overzichtelijk te houden, net zoals je gereedschap netjes in een gereedschapskist zou bewaren

📮 Waarom sommige teams Slack heroverwegen ClickUp heeft meer dan 4.000 professionals ondervraagd en ontdekte een veelvoorkomend probleem: wanneer chat losstaat van het werk, gaat dit ten koste van de afstemming.

2. Stel persoonlijke projectstatussen in voor transparantie

Slack stelt gebruikers in staat om een persoonlijke status in te stellen om teamleden te informeren over hun beschikbaarheid.

via Slack

Hoewel Slack geen specifieke projectstatussen biedt, helpt het bijwerken van je persoonlijke status om het hele team op de hoogte te houden van wie waar aan werkt. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van elkaars rollen en voortgang.

Zo pak je dat aan:

Open Slack en klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek

Selecteer 'Een status instellen' in het vervolgkeuzemenu

Kies een vooraf ingestelde status of voer een aangepaste status in, zoals 'Bezig met Taak X'

Voeg een emoji toe om je status visueel weer te geven

Stel desgewenst een vervaltijd in voor je status

Klik op 'Opslaan' om je status bij te werken en je team op de hoogte te houden van je huidige beschikbaarheid

3. Werk in realtime samen via kanalen en gesprekken

via Slack

Als communicatie-app zorgt Slack ervoor dat teamgesprekken soepel en georganiseerd verlopen.

Leden van het team kunnen eenvoudig bestanden delen, korte vergaderingen houden, video-gesprekken voeren en samenwerken via het ingebouwde postsysteem van Slack. Deze realtime interactie zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, wat efficiënte communicatie en snelle besluitvorming bevordert.

4. Gebruik de zoekfunctie van Slack om informatie te vinden

De zoekfunctie van Slack helpt je om berichten en bestanden snel te vinden met behulp van zoektermen en slash-commando's. Dit is vooral handig om specifieke informatie uit eerdere gesprekken terug te vinden, zodat belangrijke details nooit verloren gaan.

Door alle berichten en bestanden te doorzoeken, kunnen leden van het team efficiënt de informatie vinden die ze nodig hebben, waardoor de werkstroom wordt gestroomlijnd en projecten op schema blijven.

via Slack

Zo zoek je effectief:

Open Slack en klik op de zoekbalk bovenaan

Gebruik de modifier "van:" om berichten van een specifieke persoon te vinden

Gebruik de modifier "in:" om binnen een bepaald kanaal te zoeken

Combineer modifiers zoals "voor:" en "na:" om de resultaten op datum te verfijnen

Typ relevante trefwoorden of zinnen in die verband houden met de informatie die je zoekt

Druk op Enter om de zoekresultaten te bekijken en snel de berichten of bestanden te vinden die je nodig hebt

5. Automatiseer herinneringen om deadlines in de gaten te houden

Met Slack kun je automatische herinneringen instellen voor vergaderingen, deadlines en belangrijke taken, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Deze functie helpt iedereen op koers te houden en op de hoogte te blijven van aankomende verantwoordelijkheden.

Met de herinneringen van Slack kun je een soepele werkstroom behouden en ervoor zorgen dat je team zich aan de deadlines en taken houdt.

via Slack

Zo kun je herinneringen op je Slack-account automatiseren:

Open Slack : Ga naar je werkruimte

Stel een herinnering in : typ /remind in het berichtvak

Details toevoegen : Geef aan wie je een herinnering aan stuurt, wat de Taak is en hoe laat

Bevestig: Druk op Enter, en Slack plant de herinnering in

Met Slack kun je je favoriete tools – zoals ClickUp, Zoom, Google Drive of andere – koppelen om updates te ontvangen, taken te beheren en acties voltooien binnen je communicatiehub. Deze integratie bespaart tijd en houdt je werkstroom soepel en gecentraliseerd.

Zo integreer je je tools met Slack:

Zoek de Slack App Directory in je werkruimte

Typ de naam in van de tool die je gebruikt, zoals Asana of Trello

Selecteer de tool en klik op 'Toevoegen aan Slack' om te integreren

Volg de instructies om je projectmanagementaccount te koppelen aan Slack. Dankzij deze integratie heb je je tools direct bij de hand terwijl je chattet, waardoor je alles eenvoudig kunt beheren zonder Slack te verlaten

7. Maak belangrijke berichten en bestanden vast voor snelle toegang

Je kunt cruciale informatie binnen handbereik houden door belangrijke berichten en bestanden vast te maken in je Slack-kanalen.

Door berichten vast te maken, zorg je ervoor dat belangrijke documenten en aantekeningen voor iedereen in het kanaal gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat niemand door talloze berichten hoeft te spitten om te vinden wat hij of zij nodig heeft. Deze functie verhoogt de efficiëntie en helpt je team snel belangrijke informatie te raadplegen.

Dit is wat je nog moet doen om berichten en bestanden vast te maken:

Zoek het bericht of bestand: Zoek het item in je Slack-kanaal

Vastmaken: Klik op de drie puntjes naast het bericht of bestand

Selecteer 'vastmaken op kanaal': hiermee wordt het item vastgemaakt op het kanaal

Toegang tot vastgezette items: Klik op het vastmaakpictogram bovenaan het kanaal voor de weergave van alle vastgezette items

Weet je niet zeker of Slack aan je projectmanagementbehoeften voldoet? Bekijk dan enkele Slack-alternatieven om er een te vinden die het beste bij je past.

Beperkingen van het gebruik van Slack voor projectmanagement

Slack is een effectief communicatiemiddel met basisfuncties voor taakbeheer, maar door zijn limieten is het niet geschikt voor uitgebreide behoeften op gebied van projectmanagement.

Hier zijn een paar punten waarop Slack tekortschiet:

Ontbrekende geavanceerde projectmanagementfuncties: Slack ondersteunt geen essentiële projectmanagementfuncties zoals Gantt-diagrammen, taakafhankelijkheden en resourcebeheer. Deze functies zijn essentieel voor gedetailleerde projectplanning en -opvolging, vooral bij complexe projecten

Niet-gespecialiseerd ontwerp voor projectmanagement: Slack is in de eerste plaats ontworpen voor communicatie, niet voor projectmanagement. Je kunt geen taken toewijzen of bijhouden, deadlines beheren en uitvoeren van rapportage over de voortgang van projecten. Zonder deze mogelijkheden kunnen teams in verwarring raken en mogelijk belangrijke deadlines missen

Beperkte rapportage en analyse : Slack biedt geen uitgebreide rapportage- of analysefuncties voor projectmanagement, waardoor het lastig is om gedetailleerde projectrapporten te genereren of prestatiestatistieken in de loop van de tijd bij te houden. Dit kan een aanzienlijk nadeel zijn voor projectmanagers die belanghebbenden uitgebreide projectinzichten moeten bieden

Geen ingebouwde tijdsregistratie: Slack heeft geen ingebouwde functies voor tijdsregistratie, die cruciaal zijn voor het bijhouden van de tijd die aan specifieke taken of projecten wordt besteed. Teams zijn vaak aangewezen op integraties van derden, die mogelijk niet naadloos aansluiten op de werkstroom van Slack

Versnipperd bestandsbeheer: Slack maakt het delen van bestanden mogelijk, maar biedt geen uitgebreid bestandsbeheersysteem. Bestanden kunnen verspreid raken over verschillende berichten en kanalen, waardoor het moeilijk is om specifieke documenten te vinden zonder een grondige zoekactie, zelfs met Slack AI in beeld

Gebrek aan visuele weergave van taken : Visuele hulpmiddelen zijn cruciaal voor teams om snel inzicht te krijgen in de voortgang van taken en de status van werkstroomen. Slack biedt geen visuele tools zoals Kanban-borden of projectdashboards

Beperkte instellingen voor prioriteit: Het platform mist geavanceerde opties voor het instellen van prioriteiten voor taken binnen de context van een project. Deze beperking kan het lastig maken om taken te beheren op basis van urgentie en belangrijkheid

Je kunt deze beperkingen (en meer) aanpakken met ClickUp, een krachtig alternatief. Het biedt een brede reeks geavanceerde functies voor projectmanagement die specifiek de tekortkomingen van Slack aanpakken. ClickUp is vanaf de basis ontwikkeld als een speciale tool voor projectmanagement en zorgt voor nauwkeurig en efficiënt bijhouden van projecten en projectbeheer.

Hoe ClickUp het beter maakt

In tegenstelling tot Slack, dat voornamelijk gericht is op communicatie, is ClickUp speciaal ontwikkeld als app voor projectmanagement. Dit maakt ClickUp een uitstekende keuze voor teams die hun projectactiviteiten willen stroomlijnen.

Met zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden past ClickUp zich aan verschillende werkstroomen aan, of je nu projecten voor een klein team beheert of grootschalige projecten van een onderneming coördineert.

ClickUp integreert taakbeheer, documentatie, samenwerking, tijdsregistratie en rapportage in één platform, waardoor je niet meer met meerdere tools hoeft te jongleren. In tegenstelling tot Slack biedt het uitgebreide functies voor projectmanagement.

Hieronder wordt nader bekeken hoe ClickUp enkele veelvoorkomende beperkingen van Slack voor projectmanagement aanpakt:

1. Geavanceerde samenwerkingsfuncties

ClickUp is de meest effectieve tool voor communicatie en samenwerking op de werkplek om de productiviteit en communicatie van teams te verbeteren op één enkel platform.

Van realtime chat tot dynamische Whiteboards: ClickUp maakt naadloze samenwerking tussen teams mogelijk en zorgt ervoor dat alle aspecten van een project worden gedekt, van begin tot eind. De geïntegreerde omgeving ondersteunt diverse samenwerkingsbehoeften, of je nu snelle updates deelt met klanten of brainstormt over complexe projecten.

Maak actiepunten aan en wijs ze toe aan een specifiek teamlid met ClickUp Assign Comments

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies:

2. Slim projectmanagement

ClickUp stroomlijnt elke fase van je projecten met een robuuste reeks tools die zijn ontworpen om de efficiëntie en transparantie te vergroten.

Het platform stelt teams in staat om projecten nauwkeurig te plannen, uit te voeren en bij te houden, waarbij taken, tijdlijnen en samenwerking worden geïntegreerd in één centrale ruimte.

Met functies zoals Gantt-diagrammen, aangepaste statussen en tijdsregistratie zorgt ClickUp ervoor dat projectmijlpalen worden gehaald, middelen effectief worden beheerd en teamleden op één lijn blijven wat betreft doelen en deadlines.

Hier zijn enkele opvallende functies:

Stel taakafhankelijkheid(en) in om ervoor te zorgen dat projectactiviteiten in de juiste volgorde worden voltooid met ClickUp-taken

Voeg aangepaste velden en statussen toe voor een moeiteloze organisatie en analyse van taken

Visualiseer en analyseer je werk op 15 verschillende manieren met ClickUp-weergaven

Houd projecttijdlijnen en afhankelijkheden bij met ClickUp Gantt-grafieken voor een uitgebreid overzicht van de werkstroom van het project

Leg relaties tussen twee taken met behulp van de Gantt-weergave van ClickUp

Pas dashboards aan met widgets om de voltooiingspercentages van taken en de tijdsbesteding te monitoren voor beter inzicht in projecten met ClickUp Dashboards

Beheer tijdlijnen en de werklast van teams effectief met de ingebouwde tijdsregistratie in ClickUp

Stel automatisering in om routinetaken af te handelen, zoals het versturen van herinneringen voor deadlines, het bijwerken van taakstatusen of zelfs het opnieuw toewijzen van taken op basis van projectwijzigingen met behulp van ClickUp Automation

Maak binnen enkele seconden AI-sjablonen met ClickUp Brain

Profiteer van een centrale hub voor informatie, automatisering van werkstroomen en directe antwoorden op werkgerelateerde vragen met behulp van ClickUp Brain , de AI-assistent. Dit kan de productiviteit en besluitvormingscapaciteiten van je team aanzienlijk verbeteren

3. Gestroomlijnde interne communicatie

ClickUp zorgt voor duidelijke en effectieve communicatie, zodat alle teamleden op de hoogte blijven en op één lijn zitten. Dit vermindert de kans op miscommunicatie en verbetert de algehele coördinatie van het project.

Chat met je team en deel waardevolle bronnen via ClickUp Chat View

Hier zijn enkele specifieke manieren waarop ClickUp de communicatie binnen teams ondersteunt:

Houd alle belanghebbenden op de hoogte via Taakcommentaren, door ze toe te voegen als volgers, @-vermeldingen en door taken toe te wijzen als commentaren

Vind en deel snel belangrijke bestanden, taken en meer vanuit elke plek in ClickUp en gekoppelde apps met de Connected Search-ervaring

Schrijf foutloze e-mails en andere interne communicatie in je eigen toon en stijl met ClickUp Brain

Chatten in realtime om de duidelijkheid en continuïteit te verbeteren met de ClickUp Chat weergave

Neem schermfragmenten op en deel ze met ClickUp Clips om ideeën visueel over te brengen en complexe punten te verduidelijken

Stel duidelijke communicatiedoelstellingen vast met behulp van ClickUp's sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan

Het sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan van ClickUp helpt de duidelijkheid en afstemming binnen je organisatie te verbeteren. Het verbindt verschillende hiërarchische niveaus en afdelingen, waardoor afstemming tussen leidinggevenden en medewerkers wordt gewaarborgd.

Dit sjabloon voor een communicatieplan is waardevol voor het vaststellen van duidelijke communicatiedoelstellingen, het stroomlijnen van strategieën en het evalueren van de effectiviteit ervan, wat uiteindelijk leidt tot beter geïnformeerde en meer betrokken medewerkers.

Zo helpt het:

Bepaal communicatiedoelen en -doelstellingen om de inspanningen van het team op elkaar af te stemmen

Ontwikkel meetbare actieplannen om de voortgang en resultaten bij te houden

Organiseer en visualiseer taken en voortgang op één centrale locatie

Zorg voor strategische afstemming op de visie en operationele doelen van het bedrijf

Creëer een open omgeving voor feedback om de communicatie te verbeteren

Overstappen van Slack naar ClickUp

Overstappen van Slack naar ClickUp is makkelijker dan je misschien denkt. De integratie van ClickUp met Slack zorgt ervoor dat taken, documenten, doelen en chats met elkaar verbonden blijven, waardoor de overgang soepel verloopt voor teams die vertrouwd zijn met de communicatieomgeving van Slack.

Zo maak je een naadloze overstap:

Voer je werk-e-mailadres in: Meld je eerst aan met je werk-e-mailadres op het platform van ClickUp om toegang te krijgen tot het brede bereik aan tools voor productiviteit

Integreer Slack met ClickUp: Koppel je Slack-account aan ClickUp om soepele communicatiekanalen te behouden. Met deze integratie kun je taken beheren en rechtstreeks vanuit Slack samenwerken

Maak taken aan vanuit Slack: Gebruik het nieuwe commando /ClickUp in elk Slack-kanaal om snel nieuwe taken aan te maken zonder Slack te verlaten

Taken uitvouwen in Slack : zorg ervoor dat taaklinks die in Slack worden geplaatst automatisch uitgebreide details weergeven, zodat je context krijgt en direct toegang hebt tot taaktaken, wat de duidelijkheid van de werkstroom verbetert

Beheer taken efficiënt: Gebruik dropdown-acties in Slack om deadlines, prioriteiten, statussen en meer aan te passen, en beheer je ClickUp-taken rechtstreeks binnen Slack-kanalen

Zet Slack-berichten om in ClickUp-taken en -opmerkingen : Stroomlijn het aanmaken van taken door Slack-berichten om te zetten in taken of opmerkingen met ClickUp door de optie 'meer acties' te selecteren bij elk bericht

Stel notificaties in: Configureer ClickUp om realtime notificaties naar je Slack-kanalen te sturen voor updates zoals nieuwe taken, opmerkingen en wijzigingen in de status

Projecten en processen beheren met ClickUp

ClickUp brengt alle essentiële tools samen in één platform, waardoor het eenvoudig wordt om projectprocessen te beheren en bij te houden.

De projectmanagementoplossing van ClickUp maakt de verbinding tussen al je projectelementen – taken, documenten, gesprekken en dashboards – mogelijk op één gebruiksvriendelijk platform, waardoor teams sneller en slimmer kunnen werken.

Met meer dan 1.000 sjablonen en talrijke functies die de efficiëntie verhogen, stroomlijnt ClickUp het bijhouden van taken, rapportage en teamsamenwerking, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om projecten effectief te plannen, uit te voeren en te monitoren.

Wijs je projectmiddelen toe, beheer, visualiseer en houd ze bij met behulp van de Projectmanagement-sjabloon van ClickUp

De sjabloon voor projectmanagement van ClickUp helpt je om uitdagingen op het gebied van projectplanning effectief aan te pakken dankzij het overzichtelijke raamwerk. Deze sjabloon is ontworpen om werk in verschillende projectfasen te beheren en biedt een gestructureerde aanpak via speciale ruimtes en mappen.

Zelfs als je nog niet bekend bent met projectmanagement, vereenvoudigt deze bron complexe taken, zodat je:

Krijg een duidelijk overzicht van je projectmiddelen om ze effectief te beheren

Gebruik meerdere werkstroomweergaven om taken efficiënt toe te wijzen, te beheren en te prioriteren

Werk naadloos samen met je team en houd belanghebbenden zonder gedoe op de hoogte

Geef jezelf wat meer ruimte met ClickUp voor projectmanagement

Slack is een app voor teamcommunicatie die realtime samenwerking mogelijk maakt, waardoor iedereen verbonden en op de hoogte blijft.

Als je echter deadlines wilt bijhouden, complexe werkstroomen wilt afhandelen, kennisbanken wilt opbouwen en meerdere projecten wilt coördineren, heb je projectmanagementtools nodig. De huidige Slack-functies kunnen je hierbij niet helpen.

ClickUp overbrugt deze hiaten door een robuust projectmanagementplatform te bieden dat naadloos integreert met Slack. Het biedt geavanceerde tools voor het beheren van taken, het bijhouden van de voortgang van projecten en het verbeteren van de communicatie binnen het team, allemaal binnen één geïntegreerd systeem.

Of je nu werkstroomen wilt stroomlijnen, samenwerking wilt faciliteren of projecten effectiever wilt beheren, ClickUp biedt de tools en flexibiliteit die moderne teams nodig hebben.

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp voor een beter georganiseerde, meer productieve en meer op samenwerking gerichte werkstroom.