In november 2021 haalde Portugal het nieuws door bazen te verbieden om na werktijd contact op te nemen met werknemers. Frankrijk heeft zijn versie van deze wet - het "recht om de verbinding te verbreken" - al sinds 2016.

Helaas zijn we niet allemaal beschermd tegen berichten over werk na werktijd. Maar hier is het goede nieuws: als je gebruik maakt van instant messaging op het werk gebruikt met Slack kun je grenzen stellen voor een betere balans tussen werk en privé door notificaties op pauze te zetten.

Je kunt ook de tijd van je collega's respecteren door berichten op specifieke tijden in te plannen. Uw werkdag kan beginnen, maar uw collega's aan de andere kant van de wereld zijn aan het afbouwen. Of misschien ben je 's avonds wel het meest productief, terwijl anderen al diep in slaap zijn. Misschien wil je terugkerende berichten plannen.

In al deze scenario's zorgt het inplannen van je Slack-berichten op het juiste moment ervoor dat je niemand stoort in zijn vrije uren.

Slack is een van de meest gebruikte communicatietools voor real-time samenwerking . Laten we eens kijken hoe je Slack-berichten kunt plannen en de tool kunt transformeren van een bron van constante onderbrekingen in een krachtige aanwinst voor teamcommunicatie .

Berichten plannen in Slack

Berichten plannen op Slack is net zo eenvoudig als er een typen. Dit is hoe je dat kunt doen:

Stap 1: Open je gesprek

Kop naar het gesprek of Slack kanaal waar je je bericht wilt inplannen. Stel je bericht op zoals je normaal zou doen.

via Slack

Stap 2: Open de planningsoptie

Zodra je bericht klaar is, zoek je naar de pijl naast het pictogram met het papieren vliegtuigje of de knop Verzenden. Als u hierop klikt, krijgt u de optie om het bericht voor later te plannen.

via Slack

Stap 3: Stel de tijd in

Na het selecteren van de planningsoptie verschijnt er een popupmenu met verschillende tijdvensters. Hier kunt u precies bepalen wanneer u wilt dat uw bericht wordt verzonden.

via Slack

Je kunt de aanbevolen tijd selecteren (als het je uitkomt) of 'Aangepaste tijd' kiezen, waarmee je een andere tijd kunt opgeven voor het verzenden van je bericht.

Stap 4: Pas de datum en tijd aan

Selecteer nu de exacte datum en tijd waarop uw bericht moet worden verzonden. Met deze flexibiliteit kunt u de bezorging van het bericht rond de tijdzones van uw werkstroom of team plannen.

via Slack

Zodra je de tijd hebt ingesteld, klik je op de knop 'Bericht plannen'. Gefeliciteerd, je bericht staat nu in de wachtrij voor later! En je hebt een handig hulpmiddel gebruikt Slack hack om productiviteit te verhogen.

Maar dat is nog niet alles.

Wist je dat je geplande berichten kunt bewerken, verzetten of annuleren voordat ze worden verzonden? Zowel in de desktop-app als op je mobiele apparaat kun je dat doen.

Stap 5: Geplande berichten weergeven

Na het plannen zie je een vraag om je geplande Slack-berichten weer te geven. Als je hierop klikt, ga je naar de sectie Gepland in Slack.

via Slack

Stap 6: Je bericht bewerken

Als je wijzigingen wilt aanbrengen, ga dan met je muis over je geplande bericht en klik op het potloodpictogram rechts, dat staat voor bewerking. Hiermee kunt u de content in het veld van het bericht wijzigen voordat het wordt verzonden.

via Slack

Stap 7: Pas de geplande tijd aan

Als je de tijd voor je bericht moet wijzigen, klik dan op het klokpictogram naast het bewerkingspictogram. Hiermee kunt u de datum en tijd aanpassen, zodat uw bericht precies aankomt wanneer u dat wilt.

via Slack

Stap 8: Het geplande bericht annuleren of verwijderen

Geen vertrouwen meer in het bericht of de timing? Geen zorgen!

Je kunt het geplande bericht annuleren of verwijderen door op de juiste opties te klikken. Dit geeft je voltooide controle over je projectmanagement in Slack .

via Slack

Stap 9: Kijk hoe het live gaat

Wanneer het geplande tijdstip is aangebroken, verschijnt je bericht automatisch in het aangewezen kanaal, net als elk ander normaal Slack-bericht. Het is echt zo eenvoudig. Je kunt op deze manier ook terugkerende berichten plannen.

Vergeet echter niet dat je geen geplande berichten kunt sturen om te antwoorden op een lopende thread of gesprek.

Slack Bots gebruiken voor automatisering van communicatie

Hoewel de eigen functie van Slack om geplande berichten te versturen één manier is om communicatie te automatiseren, kun je ook vertrouwen op Slack Bots om hetzelfde te doen.

Een Slack bot is een programma of automatiseringstool die communiceert met gebruikers binnen een Slack werkruimte.

Bots kunnen worden geprogrammeerd om een Slack bericht op specifieke tijdstippen te versturen, net als de native planningsfunctie, maar ze worden meestal gebruikt voor complexere taken, zoals het beheren van werkstromen, het reageren op input van gebruikers of het integreren met andere tools en platforms zoals ClickUp, GitHub, GoogleDocs en meer om naadloze updates te geven over werk dat buiten Slack wordt gedaan.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende manieren om Slack Bots te gebruiken voor het plannen van berichten, herinneringen en updates:

Geautomatiseerde welkomstberichten voor nieuwe medewerkers : Een Slack bot kan nieuwe hires introduceren bij relevante kanalen en hen voorzien van essentiële onboarding resources

: Een Slack bot kan nieuwe hires introduceren bij relevante kanalen en hen voorzien van essentiële onboarding resources Daily stand-up prompts : Een bot kan teamleden er automatisch aan herinneren om elke dag op een specifiek tijdstip hun stand-up-up-updates in te dienen

: Een bot kan teamleden er automatisch aan herinneren om elke dag op een specifiek tijdstip hun stand-up-up-updates in te dienen Taak updates en samenvattingen : Een bot kan automatisch de status van taken bijwerken, zodat de leden van het team weten wie waaraan werkt en hoe ver elke taak gevorderd is

: Een bot kan automatisch de status van taken bijwerken, zodat de leden van het team weten wie waaraan werkt en hoe ver elke taak gevorderd is Notificaties voor te voltooien Taken : Geïntegreerd met projectmanagement tools zoals ClickUp, kan een bot gebruikers op de hoogte stellen wanneer deadlines naderen of taken zijn voltooid

: Geïntegreerd met projectmanagement tools zoals ClickUp, kan een bot gebruikers op de hoogte stellen wanneer deadlines naderen of taken zijn voltooid Herinneringen voor vergaderingen of gebeurtenissen: Bots kunnen teams herinneren aan komende vergaderingen of deadlines, zodat niemand kritieke momenten mist

Deze geautomatiseerde berichten en antwoorden maken tijd vrij voor teamleden en zorgen ervoor dat de communicatie snel, relevant en efficiënt verloopt.

Beperkingen van het gebruik van Slack Bots voor communicatie

De bots van Slack zijn een uitstekende manier om taken te automatiseren, herinneringen te sturen en query's binnen een kanaal te beantwoorden. Het is alsof je 24/7 een behulpzame assistent tot je beschikking hebt.

Maar ondanks deze voordelen zijn er een aantal limieten die het overwegen waard zijn.

Inzicht in deze uitdagingen kan je helpen afwegen of Slack de juiste keuze is voor jouw team of dat andere asynchrone communicatietools zouden beter geschikt kunnen zijn.

1. Bots kunnen afleidend zijn

Hoewel Slack bots snelle, geautomatiseerde antwoorden bieden, kunnen ze ook voor veel ruis zorgen. Hoewel het nuttig is om direct antwoord te krijgen op vragen, kan de constante stroom van bot notificaties - van updates tot vermeldingen in het team - je focus onderbreken.

Het kan werknemers gemakkelijk overweldigen, waardoor het een uitdaging wordt om zich te concentreren op belangrijke Taken met het extra gepraat op de achtergrond.

2. Slack bots hebben een hoge prijs

Het grootste nadeel van Slack zijn de kosten, vooral bij het toevoegen van bots.

De prijzen van Slack beginnen bij $7,25 per gebruiker voor het Pro abonnement. Dit lijkt niet al te hoog totdat je team begint te groeien en je plotseling elke maand tegen een veel hogere rekening aankijkt.

Hoe meer gebruikers je toevoegt, hoe duurder het wordt. Sommige Teams moeten misschien overwegen of ze Slack alternatieven met vergelijkbare of betere functies kunnen een meer kosteneffectieve keuze zijn.

3. Bots hebben regelmatig onderhoud nodig

Net als alle andere bots, zijn Slack bots niet perfect uit de doos. Ze zijn afhankelijk van de gegevens en commando's die je ze geeft.

Als de informatie niet up-to-date is, kan je bot moeite hebben om waardevolle antwoorden te geven. Dit betekent dat je je bot regelmatig moet updaten om efficiënt te blijven werken. Als je team groeit en Slack-kanalen uitbreiden, kan het onderhouden van deze bots een last worden.

4. Bots kunnen opslagruimte vullen

Een minder bekend probleem is hoeveel opslagruimte Slack biedt - en dat is niet veel. Als je bot helpt bij het automatiseren van Taken en het verzenden van bestanden, zal het bijdragen aan de limieten van Slacks gegevens.

Zodra deze limieten zijn bereikt, zal Slack beginnen met het verwijderen van oudere bestanden en berichten. Dit kan een probleem worden als je bots veel gegevens genereren of als je vertrouwt op Slack om de communicatiegeschiedenis of belangrijke documenten op te slaan.

5. Creativiteit is niet de sterkste kant van een bot

Tot slot, hoe goed bots ook kunnen helpen bij alledaagse taken, ze missen een cruciaal element: creativiteit.

Bots zijn geweldig in het reageren op vooraf ingestelde commando's, maar zijn niet erg behulpzaam bij het oplossen van complexe problemen of bij het denken buiten de kaders.

In scenario's die innovatie of kritisch denken vereisen, heb je een menselijke aanpak nodig om het probleem aan te pakken.

Je kunt een aantal van deze limieten overwinnen door Slack te koppelen aan een uitgebreid AI-gestuurd platform voor projectmanagement zoals ClickUp.

Teamcommunicatie verbeteren met ClickUp en Slack

Zowel Slack als ClickUp bieden tools voor teamsamenwerking, maar als je clickUp en Slack vergelijkt scoren elk op verschillende gebieden. Maar als je hun sterke punten combineert, worden ze het ultieme duo voor teamwork en verloopt de samenwerking soepeler dan ooit.

Dit is hoe de integratie van Slack met ClickUp je werkstroom kan vereenvoudigen:

1. Synchroniseer Slack met ClickUp voor naadloos projectmanagement

Door clickUp integreren met Slack verandert u Slack in meer dan alleen een communicatietool.

Combineer het potentieel van projectmanagement en samenwerking via de ClickUp Slack integratie

De ClickUp Slack integratie hiermee kunt u Slack-berichten snel omzetten in taken in ClickUp. U kunt zelfs rechtstreeks vanuit elk bericht taken aanmaken door /ClickUp new te typen en ze rechtstreeks naar uw projectmanagement dashboard te sturen.

Maak en beheer Taken op ClickUp via Slack met de ClickUp-taak integratie

Dit houdt gesprekken georganiseerd en helpt u bij het ontvangen van realtime notificaties in Slack over statusupdates, opmerkingen of voortgang van projecten.

2. Blijf verbonden met real-time chats ClickUp chatten herdefinieert samenwerking tussen teams door gesprekken en werk samen te brengen in één naadloos platform, in tegenstelling tot Slack, waar chats en taken gescheiden blijven. Met ClickUp Chat vinden discussies plaats naast projecten, taken en documenten, waardoor er één enkele bron van waarheid ontstaat en er niet meer van context hoeft te worden gewisseld.

Met AI-functies in chatten kunt u:

Taken direct vanuit berichten creëren

Relaties leggen om altijd de juiste context te koppelen

Realtime samenvattingen maken en bijpraten over threads zonder elk bericht te lezen

Werk in realtime samen met ClickUp Chat om uw taken en gesprekken op één plaats te houden

Verder zorgt de FollowUps functie ervoor dat sleutelberichten en actie items nooit verloren gaan in gesprekken door belangrijke informatie te triagen voor eenvoudig bijhouden.

Ook maakt de functie SyncUps live video- en audiogesprekken rechtstreeks in uw werkruimte mogelijk, waarbij automatisch actiepunten en samenvattingen van discussies worden aangemaakt.

Vóór ClickUp leidden vergaderingen en heen-en-weer communicatie via e-mail tot een zwart gat waarin items ongezien en onbeheerd bleven liggen. Hierdoor werden Taken niet op tijd beoordeeld en wist niemand hoe de creatieve ontwikkeling verliep Nu kan iedereen in het team duidelijk zien wanneer welke items klaar zijn, chatten en samenwerken binnen de Taken._

Samantha Dengate, Sr. Projectmanager bij Diggs

3. Taken moeiteloos beheren met toegewezen opmerkingen

Een van de krachtigste functies van het platform is ClickUp Commentaar Toewijzen . Met deze functie kunt u rechtstreeks in een gesprek specifieke Taken aan teamleden toewijzen met behulp van ClickUp @mentions .

Pak problemen direct aan door Taken direct toe te wijzen in opmerkingen binnen ClickUp Chat

Stelt u zich eens voor dat u een kritieke update hebt tijdens een chatsessie - in plaats van het risico te lopen deze te vergeten, kunt u die opmerking onmiddellijk omzetten in een Taak voor de verantwoordelijke persoon. Dit is ideaal om te voorkomen dat belangrijke details door de mazen van het net glippen.

tip: Volg de juiste Slack etiquette zoals het gebruik van duidelijke onderwerpregels en het limieten van @mentions, zorgt voor een vlottere teamcommunicatie en vermindert onnodige afleiding.

4. Visueel communiceren met ClickUp Clips

Als u een visuele leerling bent, ClickUp clips wordt uw favoriete hulpmiddel. Hiermee kunt u schermopnames delen rechtstreeks vanuit ClickUp.

Neem belangrijke gebeurtenissen op en zet ze om in bronnen met ClickUp Clips

Als een IT-team bijvoorbeeld een proces voor probleemoplossing moet doorlopen, kunnen ze dit stap voor stap opnemen, zodat iedereen in het team toegang heeft tot deze handleiding wanneer dat nodig is.

5. Automatiseer reacties en plan berichten voor efficiëntie ClickUp's automatisering functies breiden zich uit tot berichten, zodat u automatische reacties kunt instellen en berichten kunt plannen wanneer dat nodig is.

Creëer workflows die uw werkprocessen stroomlijnen met ClickUp Automations

Dit is vooral handig voor het verzenden van herinneringen, updates of sleutel notificaties zonder dat u aanwezig hoeft te zijn om op 'verzenden' te drukken

Door de communicatie te automatiseren, kunt u ervoor zorgen dat belangrijke updates op het juiste moment naar de juiste mensen worden gestuurd zonder dat u iets mist.

6. Gemakkelijk aan de slag met kant-en-klare sjablonen

Slack en ClickUp zijn in de kern tools om communicatie te vereenvoudigen.

Om je te helpen zonder overweldigd te raken, biedt ClickUp een sjabloon voor directe berichten.

De ClickUp Instant Message sjabloon stelt u in staat om speciale projecten voor specifieke onderwerpen te maken, de juiste leden van het team uit te nodigen en snel naar berichten te zoeken. Het is ontworpen om u snel op weg te helpen en uw gesprekken vanaf de eerste dag te organiseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-453.png Voorkom chaotische gesprekken en verbeter de samenwerking met het ClickUp Instant Message Template https://app.clickup.com/signup?template=t-32j4707&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met functies om oude gesprekken te archiveren en instellingen voor notificaties voor updates in te stellen, wordt het beheren van communicatie veel gemakkelijker.

Met dit sjabloon kan je team:

Alle berichten georganiseerd op één plek bewaren

Prioriteit geven aan de meest belangrijke gesprekken

Ervoor zorgen dat geen enkel belangrijk bericht wordt gemist

Efficiënter samenwerken zonder rommelige chats

tip: Gebruiken sjablonen voor communicatieplannen kunnen je helpen om duidelijke interne en externe communicatiedoelstellingen te schetsen, waardoor de samenwerking vlotter verloopt.

Verzend berichten als een pro met ClickUp

De manier waarop we verbinding maken is cruciaal voor het stimuleren van een positieve werkomgeving en het verbeteren van het behoud van werknemers. Uit een recent onderzoek blijkt dat slechts 9% van de werknemers is van mening dat de communicatie op hun werkplek accuraat, open en tijdig is. Maar dit hoeft niet uw realiteit te zijn.

Door de Slack-integratie van ClickUp te gebruiken, kunt u communicatiekloven overbruggen en ervoor zorgen dat uw team tijdig relevante updates ontvangt. Communicatie gaat van silo naar transparant en uw team kan zich concentreren op het leveren van de beste bijdrage aan elk project.

Het beste deel? Met ClickUp is alles wat u nodig hebt om te werken - berichten, taken, weergaven, dashboards en meer - geconsolideerd op één plek. De realtime gesprekken van het platform, de mogelijkheid om directe berichten om te zetten in gedetailleerde Taken en de opties om discussies te visualiseren maken het tot een uitgebreide tool voor projectmanagement. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en maak gebruik van een nieuw niveau van efficiëntie!