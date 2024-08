Hoe Slack gebruiken voor projectmanagement

Als projectmanager ben je waarschijnlijk al een bereik aan complexe tools tegengekomen, elk met meer functies dan je nodig hebt.

De waarheid is dat je geen fortuin hoeft uit te geven aan een sjiek hulpmiddel voor projectmanagement met functies die je nooit zult gebruiken. Basistools, zoals gratis tools voor projectmanagement kunnen vaak voldoen aan uw zakelijke behoeften.

Als je bijvoorbeeld Slack al gebruikt voor team communicatie je kunt er ook op vertrouwen voor projectmanagement. Dat klopt. Hetzelfde platform dat je gebruikt voor dagelijkse check-ins en GIFs kan je ook helpen om je projecten georganiseerd en op schema te houden.

Deze blog laat je zien hoe je Slack kunt gebruiken voor projectmanagement. En we vertellen je hoe je het nog beter kunt doen!

Slack gebruiken voor projectmanagement: Een korte handleiding

Slack is een app voor zakelijke berichten die, hoewel het geen volwaardige projectmanagementtool is, je projectmanagementtaken sterk kan vereenvoudigen.

Hier lees je hoe je Slack kunt gebruiken voor projectmanagement:

1. Taken beheren met speciale projectkanalen

Slack is een dynamische software voor taakbeheer waarmee je aparte communicatiekanalen kunt maken voor verschillende projecten. Elk project kan zijn eigen kanaal hebben waar de leden van het team bestanden kunnen delen en opslaan, belangrijke taken kunnen communiceren en statussen kunnen bijwerken.

Deze installatie zorgt ervoor dat alle projectgerelateerde informatie op één plek wordt bewaard, waardoor het voor teamleden gemakkelijker wordt om specifieke taken te vinden en eraan samen te werken.

Hier lees je hoe je die projectspecifieke Slack-kanalen aan de gang krijgt met behulp van het snelkoppelingenmenu:

via Slack

Open Slack: Ga naar je werkruimte

Ga naar je werkruimte Maak een kanaal: Klik op het plus icoon naast 'Kanalen' in je zijbalk

Klik op het plus icoon naast 'Kanalen' in je zijbalk **Geef het een project-specifieke naam zodat het duidelijk is waar het voor is

Nodig leden van het team uit: Voeg iedereen toe die betrokken is bij het project om alle communicatie op één plek te houden. Deze installatie helpt je om elke discussie, bestand en update georganiseerd te houden, net zoals je gereedschap netjes in een gereedschapskist zou bewaren

2. Persoonlijke statussen voor projecten instellen voor transparantie

Met Slack kunnen gebruikers persoonlijke statussen instellen om teamleden te informeren over hun beschikbaarheid.

via Slack Hoewel Slack geen specifieke project statussen biedt, helpt het updaten van je persoonlijke status om het hele team op de hoogte te houden van wie waar aan werkt. Zo blijft iedereen op de hoogte van elkaars rollen en voortgang.

Dit is hoe je het kunt doen:

Open Slack en klik op je profielfoto in de rechterbovenhoek

Selecteer 'Een status instellen' in het vervolgkeuzemenu

Kies een vooraf ingestelde status of voer een aangepaste status in, zoals "Werken aan Taak X"

Voeg een emoji toe om je status visueel weer te geven

Stel optioneel een verlooptijd in voor je status

Klik op 'Opslaan' om je status bij te werken en je team op de hoogte te houden van je huidige beschikbaarheid

3. Werk in realtime samen via kanalen en gesprekken

via Slack Als een communicatie app slack houdt gesprekken in teams soepel en georganiseerd.

Leden van het team kunnen eenvoudig bestanden delen, vergaderingen houden, videogesprekken voeren en samenwerken via Slack's eigen postsysteem. Deze realtime interactie houdt iedereen op dezelfde pagina en bevordert efficiënte communicatie en snelle besluitvorming.

4. Gebruik de zoekfunctie van Slack om informatie te vinden

Met de zoekfunctie van Slack kun je snel berichten en bestanden vinden met behulp van modifiers en slash commando's. Dit is vooral handig voor het terugvinden van specifieke informatie uit eerdere gesprekken. Dit is vooral handig voor het terugvinden van specifieke informatie uit eerdere gesprekken, zodat belangrijke details nooit verloren gaan.

Door alle berichten en bestanden te doorzoeken, kunnen leden van het team efficiënt de informatie vinden die ze nodig hebben, waardoor de werkstroom wordt gestroomlijnd en projecten op schema blijven.

via Slack Hier lees je hoe je effectief kunt zoeken:

Open Slack en klik op de zoek balk bovenaan

Gebruik de "from:" modifier om berichten van een specifieke persoon te vinden

Gebruik de modifier "in:" om binnen een bepaald kanaal te zoeken

Combineer modifiers zoals "voor:" en "na:" om resultaten te verfijnen op datum

Typ relevante trefwoorden of zinnen met betrekking tot de informatie die u zoekt

Druk op Enter om de zoekresultaten weer te geven en snel de berichten of bestanden te vinden die u nodig hebt

5. Automatiseer herinneringen om deadlines in de gaten te houden

Met Slack kun je automatische herinneringen instellen voor vergaderingen, deadlines en belangrijke Taken, zodat er niets tussenkomt. Deze functie helpt om iedereen op schema te houden en bewust te maken van aankomende verantwoordelijkheden.

Met de herinneringen van Slack kun je een soepele werkstroom onderhouden en ervoor zorgen dat je team op één lijn blijft met hun deadlines en taken.

via Slack Zo kun je herinneringen automatiseren op je Slack account:

Open Slack : Navigeer naar je werkruimte

: Navigeer naar je werkruimte Stel een herinnering in : Typ /remind in de berichtenbox

: Typ /remind in de berichtenbox Details toevoegen : Specificeer wie je herinnert, de taak en de tijd

: Specificeer wie je herinnert, de taak en de tijd Bevestig: Druk op Enter en Slack plant de herinnering in

Met Slack kun je je favoriete tools, zoals ClickUp, Zoom, Google Drive of andere, verbinden om updates te ontvangen, Taken te beheren en acties te voltooien binnen je communicatie hub. Deze integratie bespaart tijd en houdt uw werkstromen vloeiend en gecentraliseerd.

Zo integreer je je tools met Slack:

Zoek de Slack App Directory in je werkruimte

Typ de naam in van de tool die je gebruikt, zoals Asana of Trello

Selecteer de tool en klik op 'Toevoegen aan Slack' om te integreren

Volg de aanwijzingen om je projectmanagement account te koppelen met Slack. Deze integratie plaatst je tools precies waar je chatten, waardoor het gemakkelijk is om alles te beheren zonder Slack te verlaten

7. Belangrijke berichten en bestanden vastmaken voor snelle toegang

Je kunt cruciale informatie binnen handbereik houden door essentiële berichten en bestanden vast te maken in je Slack kanalen.

Vastmaken zorgt ervoor dat belangrijke documenten en aantekeningen gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen in het kanaal, zodat niemand talloze berichten hoeft door te spitten om te vinden wat hij nodig heeft. Deze functie verhoogt de efficiëntie en helpt je team om snel belangrijke informatie te vinden.

Dit is wat je moet doen om berichten en bestanden vast te maken:

Vind het bericht of bestand: Zoek het item in je Slack kanaal

Zoek het item in je Slack kanaal Vastmaken: Klik op de drie puntjes naast het bericht of bestand

Klik op de drie puntjes naast het bericht of bestand Selecteer "vastmaken aan kanaal": Deze actie zal het item vastmaken aan het kanaal

Deze actie zal het item vastmaken aan het kanaal Pins bekijken: Klik op het pinpictogram boven aan het kanaal om alle vastgemaakte items weer te geven

Weet u niet zeker of Slack voldoet aan uw eisen voor projectmanagement? Ontdek enkele Slack alternatieven om er een te vinden die het beste bij jouw behoeften past.

Limieten van het gebruik van Slack voor projectmanagement

Slack is een effectieve communicatietool met basisfuncties voor Taakbeheer, maar de beperkingen maken het ongeschikt voor uitgebreid projectmanagement.

Hier zijn een paar gebieden waar Slack tekortschiet:

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement: Slack ondersteunt niet inherent kritieke projectmanagement-functionaliteiten zoals Gantt grafieken, afhankelijkheid van taken en resource management. Deze functies zijn essentieel voor gedetailleerde abonnementen en het bijhouden van projecten, vooral bij complexe projecten

Slack ondersteunt niet inherent kritieke projectmanagement-functionaliteiten zoals Gantt grafieken, afhankelijkheid van taken en resource management. Deze functies zijn essentieel voor gedetailleerde abonnementen en het bijhouden van projecten, vooral bij complexe projecten Niet-gespecialiseerd projectmanagement ontwerp: Slack is primair ontworpen voor communicatie, niet voor projectmanagement. Je kunt geen taken toewijzen of bijhouden, deadlines beheren en rapporteren over de voortgang van projecten. Zonder deze mogelijkheden kunnen teams in verwarring raken en mogelijk belangrijke deadlines missen

Slack is primair ontworpen voor communicatie, niet voor projectmanagement. Je kunt geen taken toewijzen of bijhouden, deadlines beheren en rapporteren over de voortgang van projecten. Zonder deze mogelijkheden kunnen teams in verwarring raken en mogelijk belangrijke deadlines missen Beperkte rapportage en analyse : Slack biedt geen uitgebreide rapportage- of analysefuncties voor projectmanagement, waardoor het een uitdaging is om gedetailleerde projectrapporten te genereren of prestatiecijfers bij te houden in de loop van de tijd. Dit kan een groot nadeel zijn voor projectmanagers die belanghebbenden moeten voorzien van uitgebreide inzichten in projecten

: Slack biedt geen uitgebreide rapportage- of analysefuncties voor projectmanagement, waardoor het een uitdaging is om gedetailleerde projectrapporten te genereren of prestatiecijfers bij te houden in de loop van de tijd. Dit kan een groot nadeel zijn voor projectmanagers die belanghebbenden moeten voorzien van uitgebreide inzichten in projecten **Slack heeft geen ingebouwde functies voor tijdsregistratie, die cruciaal zijn voor het bijhouden van de tijd die aan specifieke taken of projecten wordt besteed. Teams moeten vaak vertrouwen op integraties van derden, die niet altijd naadloos integreren met de werkstroom van Slack

Gefragmenteerd bestandsbeheer: Slack staat delen van bestanden toe, maar biedt geen uitgebreid systeem voor bestandsbeheer. Bestanden kunnen verspreid raken over verschillende berichten en kanalen, waardoor het moeilijk wordt om specifieke documenten terug te vinden zonder een krachtige zoekactie, zelfs met Slack AI in beeld

Slack staat delen van bestanden toe, maar biedt geen uitgebreid systeem voor bestandsbeheer. Bestanden kunnen verspreid raken over verschillende berichten en kanalen, waardoor het moeilijk wordt om specifieke documenten terug te vinden zonder een krachtige zoekactie, zelfs met Slack AI in beeld Gebrek aan visualisatie van Taken : Visuele hulpmiddelen zijn cruciaal voor teams om snel inzicht te krijgen in de voortgang van taken en de status van werkstromen. Slack bevat geen visuele hulpmiddelen zoals Kanban-borden of dashboards voor projecten

: Visuele hulpmiddelen zijn cruciaal voor teams om snel inzicht te krijgen in de voortgang van taken en de status van werkstromen. Slack bevat geen visuele hulpmiddelen zoals Kanban-borden of dashboards voor projecten Minimale instelling van prioriteiten: Het platform mist geavanceerde opties voor de instelling van prioriteiten voor taken binnen de context van een project. Deze beperking kan het een uitdaging maken om taken te beheren op basis van urgentie en belang

Je kunt deze beperkingen (en meer) aanpakken met ClickUp, een krachtig alternatief._ Het biedt een bereik van geavanceerde functies voor projectmanagement die specifiek de hiaten aanpakken die in Slack worden gevonden. ClickUp is van de grond af opgebouwd als een speciale projectmanagementtool en zorgt voor nauwkeurig en efficiënt projectmanagement.

Hoe ClickUp het beter maakt

In tegenstelling tot Slack, dat vooral gericht is op communicatie, is ClickUp speciaal gebouwd als projectmanagement app. Dit maakt ClickUp een uitstekende keuze voor teams die hun projectactiviteiten willen stroomlijnen.

Dankzij de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden past ClickUp zich aan verschillende workflows aan, of je nu projecten voor een klein team beheert of grootschalige projecten voor ondernemingen coördineert.

ClickUp-taakbeheer, documentatie, samenwerking, tijdsregistratie en rapportage zijn geïntegreerd in één enkel platform, zodat je niet hoeft te jongleren met meerdere tools. In tegenstelling tot Slack biedt het uitgebreide functies voor projectmanagement.

Hier bekijken we hoe ClickUp een aantal veelvoorkomende limieten van Slack voor projectmanagement aanpakt:

1. Geavanceerde functies voor samenwerking

ClickUp is de meest effectieve werkplekcommunicatie- en samenwerkingstool om de productiviteit en communicatie van teams te verbeteren in één enkel platform.

Van realtime chatten tot dynamische whiteboards, ClickUp vergemakkelijkt naadloze samenwerking tussen teams en zorgt ervoor dat alle projectaspecten van begin tot voltooiing aan bod komen. De geïntegreerde omgeving ondersteunt verschillende samenwerkingsbehoeften, of het nu gaat om het delen van snelle updates met clients of het brainstormen over complexe projecten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-564.png ClickUp Commentaar Toewijzen /%img/

Maak actie-items en wijs ze toe aan een specifiek teamlid met ClickUp Commentaar toewijzen

Dit zijn enkele van de sleutel functies:

Werk samen met collega's aanClickUp Documenten met versiebeheer en realtime updates

Laat direct commentaar achter op Taken of documenten voor directe feedback metToegewezen opmerkingen in ClickUp* GebruikClickUp Whiteboards voor brainstormsessies en gezamenlijke abonnementen

Taken visueel organiseren metClickUp Kanban-borden voor een duidelijk overzicht van de voortgang van het project

2. Slim projectmanagement

ClickUp stroomlijnt elke fase van uw projecten met een robuuste reeks tools die zijn ontworpen om de efficiëntie en transparantie te vergroten.

Het platform laat teams projecten nauwkeurig plannen, uitvoeren en bijhouden, door taken, tijdlijnen en samenwerking in één ruimte te integreren.

Met functies zoals Gantt grafieken, aangepaste statussen en tijdsregistratie zorgt ClickUp ervoor dat mijlpalen van projecten worden gehaald, middelen effectief worden beheerd en leden van het team op één lijn blijven wat betreft doelen en deadlines.

Hier zijn enkele prominente functies:

Taak afhankelijkheden vastleggen om ervoor te zorgen dat de opeenvolgende voltooiing van project activiteiten metClickUp-taak* Toevoegenaangepaste velden en statussen toe voor moeiteloze organisatie en analyse van Taken

Visualiseer en analyseer uw werk op 15 verschillende manieren metClickUp weergaven* Tijdlijnen en afhankelijkheid van projecten bijhouden metClickUp Gantt Grafieken voor een uitgebreid overzicht van de werkstroom van een project

relaties tekenen tussen twee taken met de ClickUp-taakweergave_

Dashboards met widgets aanpassen om het percentage voltooide taken en de tijdsbesteding te controleren voor een beter inzicht in projecten metClickUp Dashboards Beheer tijdlijnen en werklasten van teams effectief met nativeTijdsregistratie in ClickUp Automatisering instellen om routinetaken af te handelen, zoals herinneringen sturen voor deadlines, statussen van taken bijwerken of zelfs taken opnieuw toewijzen op basis van projectwijzigingen met behulp vanClickUp Automatisering

maak binnen enkele seconden AI-sjablonen met ClickUp Brain_

Profiteer van een centrale hub voor informatie, automatisering van werkstromen en directe antwoorden op werkgerelateerde query's met behulp vanClickUp Breinde AI-assistent. Het kan de productiviteit en het beslissingsvermogen van je team aanzienlijk verbeteren

3. Gestroomlijnde interne communicatie

ClickUp zorgt voor duidelijke en effectieve communicatie, zodat alle leden van het team op de hoogte blijven en op één lijn zitten. Dit vermindert de kans op miscommunicatie en verbetert de algehele coördinatie van projecten.

chat met uw team en deel waardevolle bronnen met ClickUp Chat View_

Hier zijn enkele specifieke manieren waarop ClickUp teamcommunicatie ondersteunt:

Houd alle belanghebbenden op de hoogte via opmerkingen over Taken, voeg ze toe als volgers, @ vermeldingen en wijs taken toe als opmerkingen

Vind en deel snel belangrijke bestanden, Taken en meer vanaf elke plek in ClickUp en aangesloten apps met hetVerbonden zoeken ervaring

Schrijf foutloze e-mails en andere interne communicatie in de toon en stijl van uw voorkeur met ClickUp Brain

Chatten in realtime voor meer duidelijkheid en continuïteit met behulp vanClickUp Weergave chatten* Neem schermclips op en deel ze met behulp vanClickUp Clips om ideeën visueel over te brengen en complexe punten te verduidelijken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-452.png ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations&_gl=1\*1bv2g0n\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ Sjabloon voor de interne communicatiestrategie en het actieplan van ClickUp helpt de duidelijkheid en afstemming binnen uw organisatie te verbeteren. Het verbindt verschillende hiërarchische niveaus en afdelingen en zorgt ervoor dat leidinggevenden en personeel op één lijn zitten.

Deze sjabloon voor communicatieplan is waardevol voor de instelling van duidelijke communicatiedoelstellingen, het stroomlijnen van strategieën en het evalueren van de effectiviteit, waardoor uiteindelijk een beter geïnformeerd en betrokken personeelsbestand ontstaat.

Dit is hoe het helpt:

Identificeer communicatiedoelen en -doelstellingen om de inspanningen van teams op elkaar af te stemmen

Meetbare actieplannen ontwikkelen om voortgang en resultaten bij te houden

Taken en voortgang organiseren en visualiseren op één centrale locatie

Zorgen voor strategische afstemming op de visie en operationele doelen van het bedrijf

Een open omgeving creëren voor feedback om communicatiepraktijken te verbeteren

Verhuizen van Slack naar ClickUp

Overstappen van Slack naar ClickUp is eenvoudiger dan u denkt. ClickUp's integratie met Slack zorgt ervoor dat taken, documenten, doelen en chats met elkaar verbonden blijven, waardoor de overgang soepel verloopt voor teams die bekend zijn met de communicatieomgeving van Slack.

Lees hier hoe u naadloos kunt overstappen:

Voeg uw werk e-mail in: Begin met het aanmelden met uw werk e-mail op ClickUp's platform om toegang te krijgen tot het brede bereik van productiviteit tools

Begin met het aanmelden met uw werk e-mail op ClickUp's platform om toegang te krijgen tot het brede bereik van productiviteit tools Integreer Slack met ClickUp: Verbind uw Slack account met ClickUp om vloeiende communicatiekanalen te behouden. Met deze integratie kunt u rechtstreeks vanuit Slack taken beheren en samenwerken

Verbind uw Slack account met ClickUp om vloeiende communicatiekanalen te behouden. Met deze integratie kunt u rechtstreeks vanuit Slack taken beheren en samenwerken Maak taken aan vanuit Slack: Gebruik het /ClickUp new commando in elk Slack kanaal om snel nieuwe taken aan te maken zonder Slack te verlaten

Gebruik het /ClickUp new commando in elk Slack kanaal om snel nieuwe taken aan te maken zonder Slack te verlaten Taken in Slack verwijderen : Maak het mogelijk dat koppelingen naar taken die in Slack zijn geplaatst automatisch rijke details weergeven, waardoor context en directe toegang tot taakacties worden gegeven en de werkstroom duidelijker wordt

: Maak het mogelijk dat koppelingen naar taken die in Slack zijn geplaatst automatisch rijke details weergeven, waardoor context en directe toegang tot taakacties worden gegeven en de werkstroom duidelijker wordt Efficiënt taken beheren: Gebruik vervolgkeuzelijsten in Slack om deadlines, prioriteiten, statussen en meer aan te passen, zodat u uw ClickUp-taak direct in Slack-kanalen kunt beheren

Gebruik vervolgkeuzelijsten in Slack om deadlines, prioriteiten, statussen en meer aan te passen, zodat u uw ClickUp-taak direct in Slack-kanalen kunt beheren Zet Slack-berichten om in ClickUp-taak en commentaar : Stroomlijn het aanmaken van taken door Slack-berichten om te zetten in taken of opmerkingen met ClickUp door de optie "meer acties" te selecteren in elk bericht

: Stroomlijn het aanmaken van taken door Slack-berichten om te zetten in taken of opmerkingen met ClickUp door de optie "meer acties" te selecteren in elk bericht Stel notificaties in: Configureer ClickUp om realtime notificaties naar uw Slack-kanalen te sturen voor updates zoals nieuwe taken, opmerkingen en statuswijzigingen

Ook lezen:_ ClickUp vs. Slack: Welke team communicatietool is het beste?

Projecten en processen beheren met ClickUp*

ClickUp consolideert alle essentiële tools in één, waardoor het beheren en bijhouden van projectprocessen eenvoudig wordt. ClickUp's oplossing voor projectmanagement verbindt al uw projectelementen - taken, documenten, gesprekken en dashboards - in één gebruiksvriendelijk platform en helpt teams sneller en slimmer te werken.

Met meer dan 1000 sjablonen en talrijke functies die de efficiëntie verhogen, stroomlijnt ClickUp het bijhouden van taken, rapportage en samenwerking tussen teams, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om projecten effectief te plannen, uit te voeren en te controleren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-441.png ClickUp sjabloon voor projectmanagement https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations&_gl=1\*1bv2g0n\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3Q..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/ ClickUp's sjabloon voor projectmanagement helpt u om uitdagingen op het gebied van projectplanning effectief aan te pakken met zijn goed georganiseerde kader. Deze sjabloon is ontworpen om werk in verschillende projectfasen te beheren en biedt een gestructureerde aanpak door middel van aangewezen ruimtes en mappen.

Zelfs als projectmanagement nieuw voor je is, vereenvoudigt dit hulpmiddel complexe taken zodat je het kunt doen:

Een duidelijk overzicht krijgt van uw projectmiddelen om ze effectief te beheren

Meerdere weergaven van de werkstroom kunt gebruiken om taken efficiënt toe te wijzen, te beheren en te prioriteren

Naadloos samenwerkt met je team en belanghebbenden op de hoogte houdt zonder gedoe

Kort jezelf wat tijd met ClickUp voor projectmanagement

Slack is een app voor teamcommunicatie die helpt bij real-time samenwerking waardoor het nuttig is om iedereen met elkaar in verbinding te houden en op de hoogte te houden.

Als je echter deadlines wilt bijhouden, complexe workflows wilt afhandelen, kennisbanken wilt opbouwen en meerdere projecten wilt coördineren, heb je projectmanagementtools nodig. De huidige functies van Slack kunnen je hier niet bij helpen.

ClickUp overbrugt deze hiaten door een robuust platform voor projectmanagement aan te bieden dat naadloos integreert met Slack. Het biedt geavanceerde tools voor het beheren van taken, het bijhouden van projectvoortgang en het verbeteren van de teamcommunicatie, allemaal binnen één systeem.

Of u nu workflows wilt stroomlijnen, samenwerking mogelijk wilt maken of projecten effectiever wilt beheren, ClickUp biedt de tools en flexibiliteit die moderne teams nodig hebben.

Start vandaag nog met ClickUp voor een beter georganiseerde, productievere en meer op samenwerking gerichte werkstroom. Aanmelden nu!