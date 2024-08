10 beste zakelijke messaging-apps in 2024

In contact blijven met je collega's en klanten kan soms lastig zijn, vooral nu steeds meer mensen op afstand werken. Gelukkig zijn er steeds meer zakelijke berichtenapps die ontworpen zijn om je te helpen in contact te blijven, projecten te volgen en samen te werken, waar je ook bent.

We zullen 10 van de meest prominente apps voor teamberichten bekijken en uitleggen waarom ze goed bij jouw bedrijf passen.

Wat is een zakelijke berichtenapp?

Met een zakelijke berichtenapp kun je direct tekstberichten versturen in een zakelijke omgeving. Het geeft werknemers een manier om snel en gemakkelijk te communiceren met leads, klanten en andere werknemers.

Ze bieden veel van dezelfde voordelen als standaard instant messaging platforms, zoals het mogelijk maken van real-time communicatie en het bieden van waarschuwingen, meldingen en leesbevestigingen.

Naast de instant messaging-functionaliteit bieden zakelijke messaging apps vaak nog een aantal andere functies, zoals betere samenwerking mogelijk maken en helpen workflows te stroomlijnen.

Voordelen van een zakelijke berichtenapplicatie

1. Verhoogt de productiviteit van werknemers

Messaging apps bieden een gestroomlijnde manier voor werknemers om met elkaar en met klanten te communiceren. De meerderheid van de werknemers is van mening dat chatten op het werk hen productiever maakt.

Maken werkchatplatforms je meer of minder productief via Nulab Met een zakelijke berichtenapp hoef je geen gesprekken te plannen voor wanneer beide partijen beschikbaar zijn. Je kunt het bericht gewoon verzenden en alle belangrijke informatie in het bericht staat klaar wanneer de andere persoon er toegang toe kan krijgen.

Dit staat bekend als asynchrone communicatie en het betekent dat beide partijen vrij zijn om ondertussen andere belangrijke taken uit te voeren, waardoor hun productiviteit toeneemt .

2. Zorgt voor veilig berichtenverkeer

Veel zakelijke messaging apps zijn beveiligd met end-to-end encryptie en andere enterprise-grade beveiligingsfuncties. Dit zorgt ervoor dat alle berichten of bijlagen die via deze apps worden verzonden veilig zijn en alleen toegankelijk zijn voor de beoogde ontvangers.

3. Vermindert de kosten van communicatie

Veel apps voor zakelijke berichten bieden een kosteneffectieve manier van communiceren, en bieden een goedkoper alternatief voor internationale belplannen.

Wat maakt een goede zakelijke berichtenapp?

Je keuze voor een instant messaging app moet grotendeels afhangen van de behoeften van je bedrijf, maar er zijn verschillende factoren die je in overweging moet nemen:

Gebruiksvriendelijke interface

Dit zorgt voor een eenvoudige implementatie in de hele organisatie en vergroot de kans dat je teams het gaan gebruiken. Een te ingewikkelde tool kan uiteindelijk meer een belemmering dan een hulp zijn bij de communicatie.

Beveiligde berichtenuitwisseling

Het is noodzakelijk dat de app voor teamberichten die je kiest berichten veilig en vertrouwelijk kan houden. De kosten van datalekken kunnen voor veel bedrijven verlammend hoog zijn, vooral als werken op afstand een rol speelt.

Als je gevoelige informatie deelt, zoals klantgegevens of marketingstrategieën, via je app voor teamberichten, dan zal het gebruik van een oplossing met robuuste beveiligingsfuncties je helpen om datalekken te voorkomen en je te houden aan de regelgeving voor gegevensbescherming. Een beveiligde berichtenapp kan helpen om deze informatie vertrouwelijk te houden.

Een nieuwe app voor zakelijke berichten kan uw werknemers dichter bij elkaar brengen en effectiever laten samenwerken, maar alleen als hij goed integreert met de tools die ze al gebruiken. Anders kan het meer tijd en geld kosten om alles te synchroniseren.

Het is ook de moeite waard om oplossingen te zoeken die werken op verschillende apparaten en besturingssystemen. Op die manier kunnen je werknemers, klanten en leads verbonden blijven, ongeacht of ze iOS, Android, Mac of pc gebruiken.

10 beste zakelijke berichtenapps

We hebben een lijst samengesteld van 10 van de beste asynchrone communicatietools voor uw overweging.

1. ClickUp #### Beste voor projectbeheer, teamsamenwerking, instant messaging

Project monitoren updates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp Workspace

ClickUp is een alles-in-één projectbeheer- en productiviteitstool dat een volledig aanpasbaar platform biedt om elk type team en bedrijf in verschillende sectoren te ondersteunen, en honderden geavanceerde functies, waaronder samenwerkingsfuncties, om al je werk en communicatie onder één dak te stroomlijnen.

Deze app ondersteunt real-time en asynchrone samenwerking en maakt het eenvoudiger om te communiceren met iedereen op elk moment - zowel interne als externe werknemers, klanten, externe teams en nog veel meer. Krijg toegang tot een ingebouwde instant messaging functie, Chatweergave u kunt direct berichten uitwisselen in een groepschat of rechtstreeks met één persoon en communiceren binnen taken via opmerkingen en opmerkingen toewijzen aan een teamlid, klanten en meer.

Werk in realtime samen met iedereen. Deel snel updates, link bronnen en consolideer teamcommunicatie op één plek met Chatweergave

Als u op zoek bent naar een efficiëntere manier om met uw e-mails om te gaan, biedt ClickUp een E-mail in ClickUp functie waarmee u naadloos e-mails kunt verzenden en ontvangen zonder ooit het platform te verlaten.

Met deze functie kunt u eenvoudig uw meest gebruikte e-mailapps integreren, zoals Gmail, Outlook of Front, en direct beginnen met het beantwoorden van e-mails binnen uw ClickUp-taken. U hoeft dus niet meer heen en weer te schakelen tussen verschillende apps of belangrijke e-mails uit het oog te verliezen. 📧

E-mails verzenden en ontvangen in ClickUp om e-mailbeheer te stroomlijnen Probeer e-mail in ClickUp Naast de instant messaging en e-mailbeheer clickUp biedt ook een schermopnamefunctie om te helpen bij het bijhouden van interne communicatie zo naadloos en duidelijk mogelijk. Clip door ClickUp hiermee kunt u videoberichten maken en verzenden binnen ClickUp om ervoor te zorgen dat uw boodschap duidelijk en beknopt is - een functie die zeer waardevol is bij het uitleggen van complexe onderwerpen en instructies en nuttig is voor mensen die visueel leren.

En als u uw productiviteit wilt verhogen als het op schrijven aankomt, ClickUp AI is de functie voor u. Wat uw rol of functie ook is, ClickUp AI kan de manier waarop u werkt transformeren. De op onderzoek gebaseerde tools zorgen voor content van hoge kwaliteit met behulp van prompts die zijn afgestemd op specifieke rollen - gebruik ClickUp AI voor alledaagse taken zoals het direct genereren van een e-mail, blogs en nog veel meer.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Het beste van alles is dat ClickUp met succes ISO 27001:2013 heeft behaald, de hoogste normen voor de beveiliging van klantgegevens in software dit betekent dat uw gesprekken, werk en belangrijke informatie op het hoogste niveau worden beschermd.

Deze belangrijke functies voor communicatie en samenwerking, samen met honderden aanpasbare functies maken ClickUp tot een van de beste apps voor zakelijke berichten die vandaag beschikbaar zijn.

Beste functies

Volledig aanpasbaar platform : Pas elk onderdeel van ClickUp aan aan de behoeften van uw team en bedrijf

: Pas elk onderdeel van ClickUp aan aan de behoeften van uw team en bedrijf 15+ aangepaste weergaven : Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder Chatweergave

: Kies uit meer dan 15 manieren om uw werk te bekijken, waaronder Chatweergave Chatweergave : Verstuur chatberichten naar uw team en houd gesprekken naast uw werk

: Verstuur chatberichten naar uw team en houd gesprekken naast uw werk Email in ClickUp: Beheer al uw e-mailcommunicatie op één plek zonder extra programma's en software. Stuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen

Beheer al uw e-mailcommunicatie op één plek zonder extra programma's en software. Stuur bedrijfsnieuws, opdrachten, taken, informatie en belangrijke berichten in ClickUp zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen Whiteboards : Maak visuele hulpmiddelen voor virtuele vergaderingen en breng projecten en ideeën in kaart om plannen met uw teams te communiceren

: Maak visuele hulpmiddelen voor virtuele vergaderingen en breng projecten en ideeën in kaart om plannen met uw teams te communiceren Watchers : Wanneer iemand is toegewezen als een watcher, krijgt deze automatisch meldingen wanneer er updates worden gemaakt voor een taak - waardoor het niet meer nodig is om deze handmatig op te volgen

: Wanneer iemand is toegewezen als een watcher, krijgt deze automatisch meldingen wanneer er updates worden gemaakt voor een taak - waardoor het niet meer nodig is om deze handmatig op te volgen Toegewezen opmerkingen en vermeldingen : Creëer actie-items binnen een taak en wijs ze toe aan anderen of zelfs aan uzelf, en gebruik de functie Mentions om hun aandacht te vestigen op items binnen taken of Chat View

: Creëer actie-items binnen een taak en wijs ze toe aan anderen of zelfs aan uzelf, en gebruik de functie Mentions om hun aandacht te vestigen op items binnen taken of Chat View Privacy, machtigingen en gasten : Nodig externe leden uit voor uw Workspace en heb volledige controle over wat ze kunnen zien en waartoe ze toegang hebben

: Nodig externe leden uit voor uw Workspace en heb volledige controle over wat ze kunnen zien en waartoe ze toegang hebben Integratiemogelijkheden : Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werk-apps om uw apps te consolideren en al uw werk op één plek te brengen

: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werk-apps om uw apps te consolideren en al uw werk op één plek te brengen Mobiele app: Altijd en overal toegang tot uw werk en gesprekken met de ClickUp mobiele app

Beperkingen

Sommige gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren door het aantal beschikbare functies. ClickUp biedt 24/7 klantenondersteuning en meerdere hulpmiddelen om dit probleem te verhelpen

Prijzen

Gratis voor altijd: Gratis plan met veel functies

Gratis plan met veel functies Onbeperkt: $7 per gebruiker/maand

$7 per gebruiker/maand Zakelijk: $12 per gebruiker/maand

$12 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (6.500+ beoordelingen)

4.7 van 5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4,7 van 5 (3500+ beoordelingen) https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Chat-view-CTA-1.png /%img/ ### 2. Kiespad

Beste oplossing voor bedrijfscommunicatie en klantervaring

via Dialpad

Dialpad is een oplossing voor eenduidige communicatie die u alles biedt, van functies voor zakelijke berichten tot call center software allemaal ontworpen om uw communicatie samen te brengen in één gebruiksvriendelijk platform.

Dialpad biedt spraak- en videogesprekken, groepschats en interne/externe communicatie met AI-integratie. Het integreert ook met HR-software zoals Rippling en klantenservicesoftware. Je kunt het gebruiken voor zakelijke berichten met functies zoals sms, mms en groepsberichten. Bovendien kunnen kanalen worden georganiseerd per team, project of onderwerp en kun je statusupdates posten om je teamgenoten te informeren over je beschikbaarheid.

Dialpad is gemakkelijk toegankelijk op meerdere apparaten. Plaats statusupdates om uw teamleden te laten weten dat u niet beschikbaar bent en u kunt eenvoudig overschakelen naar Dialpad op een ander apparaat wanneer u niet op kantoor bent.

Beste functies

Bestanden delen: Verstuur een reeks bestandstypes via de chatfunctie van Dialpad, waaronder foto's, video's en bestanden. Dus als je een bestand wilt delen van een voicemail transcriptie, automatisch getranscribeerd door Dialpd Ai, dan kan dat snel en gemakkelijk

Verstuur een reeks bestandstypes via de chatfunctie van Dialpad, waaronder foto's, video's en bestanden. Dus als je een bestand wilt delen van een voicemail transcriptie, automatisch getranscribeerd door Dialpd Ai, dan kan dat snel en gemakkelijk Eén app, veel apparaten: Dialpad brengt al uw communicatie samen op één plek, zodat u niet voortdurend tussen apps hoeft te wisselen. Wat nog beter is, is dat u vanaf vrijwel elke locatie toegang hebt tot die plek. Er zijn Android- en iOS-apps beschikbaar, naast apps voor Mac en pc, en browsergebaseerde toegang

Dialpad brengt al uw communicatie samen op één plek, zodat u niet voortdurend tussen apps hoeft te wisselen. Wat nog beter is, is dat u vanaf vrijwel elke locatie toegang hebt tot die plek. Er zijn Android- en iOS-apps beschikbaar, naast apps voor Mac en pc, en browsergebaseerde toegang AI ingebouwd: Dialpad AI helpt u workflows te vereenvoudigen entijd besparen in alle communicatiekanalen. Voorspellende CSAT helpt de klanttevredenheid in uw contactcentrum te verhogen en live coaching helpt u het beste uit uw verkoopteam te halen voor, tijdens en na gesprekken

Dialpad AI helpt u workflows te vereenvoudigen entijd besparen in alle communicatiekanalen. Voorspellende CSAT helpt de klanttevredenheid in uw contactcentrum te verhogen en live coaching helpt u het beste uit uw verkoopteam te halen voor, tijdens en na gesprekken 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning: Krijg toegang tot ondersteuning om te helpen bij het inwerken of bij eventuele problemen. Dit is ontzettend handig als je team over de hele wereld verspreid is. U weet dat er altijd iemand beschikbaar is om te helpen

Krijg toegang tot ondersteuning om te helpen bij het inwerken of bij eventuele problemen. Dit is ontzettend handig als je team over de hele wereld verspreid is. U weet dat er altijd iemand beschikbaar is om te helpen Realtime analyse:Geeft managers en beheerders de mogelijkheid om belvolume, gebruik en adoptie te analyseren, waar ter wereld ze ook werken

Beperkingen

Omdat Dialpad zo veel functies heeft, kan de leercurve vrij steil zijn. Een uitgebreid helpcentrum en 24/7 live chat ondersteuning zijn beschikbaar voor hulp

Prijzen

Standaard: $15 per gebruiker/maand

$15 per gebruiker/maand Pro: $25 per gebruiker per maand

$25 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4 van 5 (1.500+ beoordelingen)

4.4 van 5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3 van 5 (450+ beoordelingen)

3. Slack

Beste voor instant messaging met interne en externe teams

via Google Chat Google chat is een teamcommunicatietool binnen Google Workspace. Het heeft functies voor directe en groepsberichten, toegankelijk via Gmail of een zelfstandige app. Zoeken is geïntegreerd voor gemakkelijke toegang tot eerdere gesprekken en het platform heeft sterke beveiligingsmaatregelen voor data-encryptie en privacy.

Beste functies

Spaces: Spaces bieden speciale ruimtes voor teams om te discussiëren, kennis te delen, samen te werken aan projecten en communities op te bouwen

Spaces bieden speciale ruimtes voor teams om te discussiëren, kennis te delen, samen te werken aan projecten en communities op te bouwen Deel van Google Workspace: Gebruik Chat en Spaces om naadloos samen te werkensamen te werken met teamleden en klanten in Google Docs, Slides en Sheets. Er zijn ook integraties met andere apps beschikbaar, zoals CRM-software zoals Salesforce

Gebruik Chat en Spaces om naadloos samen te werkensamen te werken met teamleden en klanten in Google Docs, Slides en Sheets. Er zijn ook integraties met andere apps beschikbaar, zoals CRM-software zoals Salesforce Grote keuze aan abonnementen: Google Chat biedt verschillende niveaus met verschillende functies, zodat u de juiste formule voor uw bedrijf kunt kiezen. Het is ook gemakkelijk schaalbaar als uw bedrijf groeit

Google Chat biedt verschillende niveaus met verschillende functies, zodat u de juiste formule voor uw bedrijf kunt kiezen. Het is ook gemakkelijk schaalbaar als uw bedrijf groeit Gasttoegang: Hiermee kunt u tijdelijke gasttoegang bieden, zodat u eenvoudig kunt samenwerken met mensen van buiten uw organisatie

Hiermee kunt u tijdelijke gasttoegang bieden, zodat u eenvoudig kunt samenwerken met mensen van buiten uw organisatie **Integreer Google Chat met apps van derden en gebruik bots om uw workflows te stroomlijnen met automatisering

Beperkingen

Sommige beoordelaars hebben opgemerkt dat Google Chat wat functies mist in vergelijking met vergelijkbare producten, zoals de mogelijkheid om schermen te delen of vergaderingen op te nemen

Prijzen

Business Starter: $6 per gebruiker/maand

$6 per gebruiker/maand Zakelijk Standaard: $12 per gebruiker/maand

$12 per gebruiker/maand Zakelijk Plus: $18 per gebruiker/maand

$18 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

Capterra: 4.5 van 5 (2.100+ beoordelingen)

8. Twist

Beste voor asynchrone berichtenapp

via Twist Twist is een messaging-app gericht op asynchrone communicatie voor gedistribueerde teams. Het combineert e-mail, chat en forums, zonder de negatieve aspecten, om gestructureerde kanalen te creëren die informatie per onderwerp organiseren. Het heeft ook één-op-één berichten voor teambuilding en feedback.

Beste functies

Threads: Twist maakt het makkelijk om door de chit-chat heen te prikken en direct naar de belangrijke dingen te gaan met speciale threads, zodat belangrijke informatie niet ondergesneeuwd raakt. Het is gemakkelijk om nieuwe medewerkers op snelheid te krijgen tijdens het inwerken en inboxen kunnen individueel worden geprioriteerd

Twist maakt het makkelijk om door de chit-chat heen te prikken en direct naar de belangrijke dingen te gaan met speciale threads, zodat belangrijke informatie niet ondergesneeuwd raakt. Het is gemakkelijk om nieuwe medewerkers op snelheid te krijgen tijdens het inwerken en inboxen kunnen individueel worden geprioriteerd **Integreer platforms zoals Asana, Google Drive en Trello worden allemaal ondersteund. U kunt zelfs uw eigen aangepaste automatiseringen maken om uw workflows verder te stroomlijnen

Gemakkelijk georganiseerde kanalen: U kunt kanalen structureren op onderwerp, project of klant om ervoor te zorgen dat alle communicatie duidelijk en toegankelijk is

U kunt kanalen structureren op onderwerp, project of klant om ervoor te zorgen dat alle communicatie duidelijk en toegankelijk is Gemakkelijk inwerken: Twist biedt gemakkelijk toegankelijke threads zodat nieuwe medewerkers snel op de hoogte zijn van eerdere gesprekken en beslissingen

Twist biedt gemakkelijk toegankelijke threads zodat nieuwe medewerkers snel op de hoogte zijn van eerdere gesprekken en beslissingen Slimme meldingen: Alle meldingen worden op één plek verzameld, zodat teamleden eenvoudig prioriteit kunnen geven aan taken en berichten

Beperkingen

In tegenstelling tot sommige concurrenten enTrello alternatievenis de zoekfunctie van Twist enigszins beperkt, wat betekent dat als je een belangrijke thread uit het oog verliest, het moeilijk kan zijn om die terug te vinden

Prijzen

Gratis proefversie: $0 voor één maand

$0 voor één maand Onbeperkt: $6 per gebruiker/maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 3.9 van 5 (19 beoordelingen)

3.9 van 5 (19 beoordelingen) Capterra: 4.3 van 5 (30+ beoordelingen)

9. Werkplek door Facebook

Beste voor één-op-één en groepsgewijze instant messaging

via Workplace van Facebook Werkplek via Meta (voorheen Facebook) is een alles-in-één oplossing voor interne communicatie die functies biedt zoals Evenementen, Groepen, Polls, Enquêtes en Profielen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en de bedrijfscultuur te versterken. Het dient als een zakelijke versie van Facebook en biedt een bedrijf intranet met mogelijkheden voor teamcommunicatie.

Beste eigenschappen

Kennisbibliotheek: Ontdek en krijg toegang tot belangrijke informatie vanaf elk apparaat met de functie Kennisbibliotheek in Workplace. Flexibele rechten betekenen dat u kunt bepalen wie toegang heeft tot welke inhoud, en een intuïtieve zoekfunctie helpt u snel precies te vinden wat u zoekt

Ontdek en krijg toegang tot belangrijke informatie vanaf elk apparaat met de functie Kennisbibliotheek in Workplace. Flexibele rechten betekenen dat u kunt bepalen wie toegang heeft tot welke inhoud, en een intuïtieve zoekfunctie helpt u snel precies te vinden wat u zoekt Verbindingen maken: Ontworpen met mobiel in gedachten, wat betekent dat het gemakkelijk toegankelijk is vanaf vrijwel alle mobiele apparaten. Verbindingen met een reeks apps maken het gemakkelijk om verbonden te blijven zonder tussen verschillende vensters te hoeven schakelen

Ontworpen met mobiel in gedachten, wat betekent dat het gemakkelijk toegankelijk is vanaf vrijwel alle mobiele apparaten. Verbindingen met een reeks apps maken het gemakkelijk om verbonden te blijven zonder tussen verschillende vensters te hoeven schakelen Inzichten in de werkplek: Analyseer hoe uw werknemers Workspace gebruiken om betere manieren te ontdekken om uw organisatie te verbinden

Analyseer hoe uw werknemers Workspace gebruiken om betere manieren te ontdekken om uw organisatie te verbinden Werkplekgroepen: Communiceer eenvoudig met de juiste mensen en doe mededelingen aan specifieke teams of regio's. U kunt het zelfs gebruiken om goed gedaan werk te erkennen door een prestatiebericht te sturen

Communiceer eenvoudig met de juiste mensen en doe mededelingen aan specifieke teams of regio's. U kunt het zelfs gebruiken om goed gedaan werk te erkennen door een prestatiebericht te sturen Veiligheidscentrum op de werkplek: Deel belangrijke veiligheidsinformatie en blijf op de hoogte van de veiligheid tijdens een crisisgebeurtenis

Beperkingen

Met zo veel functies in Workplace, hebben sommige gebruikers ervaren dat het moeilijk is om precies te vinden wat ze zoeken wanneer ze het nodig hebben. Dit kan vooral verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers. Sommigen vragen om een uitgebreidere handleiding om het platform optimaal te kunnen gebruiken

Prijzen

Basispakket: $4 per gebruiker/maand

$4 per gebruiker/maand Extra's: Uitgebreide beheer en ondersteuning voor $2 per gebruiker per maand, en Enterprise Live $2 per gebruiker per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.0 van 5 (1.600+ beoordelingen)

4.0 van 5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4 van 5 (1.200+ beoordelingen)

10. Zoom chat

Beste voor videovergaderingen, teamchat, VoIP-telefoon en webinars

via Zoom Chat Teamchat is de chatfunctie van Zoom One. Zoom is misschien het meest bekend om zijn videobelfunctionaliteit, maar biedt in feite een groot aantal samenwerkingstools en andere functies die zijn ontworpen om het leven voor bedrijven gemakkelijker te maken, zoals Zoom Phone, zijn VoIP-aanbod, en een van de vele Vonage alternatieven beschikbaar.

Beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijk: Gemakkelijk voor teams om de technologie te gebruiken en snel aan de slag te gaan. Zowel interne als externe gebruikers hebben toegang tot een reeks slimme functies die hen helpen samen te werken

Gemakkelijk voor teams om de technologie te gebruiken en snel aan de slag te gaan. Zowel interne als externe gebruikers hebben toegang tot een reeks slimme functies die hen helpen samen te werken Veilig: Functies zoals geavanceerde encryptie en multi-factor authenticatie maken het gemakkelijk om ervoor te zorgen dat al uw correspondentie veilig en vertrouwelijk blijft

Functies zoals geavanceerde encryptie en multi-factor authenticatie maken het gemakkelijk om ervoor te zorgen dat al uw correspondentie veilig en vertrouwelijk blijft Zoekmogelijkheden: Vind eenvoudig berichten, contactpersonen en bestanden via de zoekfunctie. Dit bespaart u tijd door chats te scrollen, omdat alle informatie eenvoudig toegankelijk is

Vind eenvoudig berichten, contactpersonen en bestanden via de zoekfunctie. Dit bespaart u tijd door chats te scrollen, omdat alle informatie eenvoudig toegankelijk is Geavanceerde beheerdersfuncties: Pas de beveiligingsinstellingen, communicatiestijlen en machtigingen precies aan de behoeften van uw bedrijf aan

Pas de beveiligingsinstellingen, communicatiestijlen en machtigingen precies aan de behoeften van uw bedrijf aan Cloud-opslag: Sla bestanden, documenten en inhoud van uw chatkanalen op, zodat u nooit bang hoeft te zijn dat u belangrijke informatie kwijtraakt

Beperkingen

Sommige gebruikers beschrijven de interface van Zoom als onhandig. Anderen hebben opgemerkt dat de prijs niet zo aantrekkelijk is als die van sommige concurrenten enZoom alternatievenwaardoor het een potentieel dure keuze is voor kleine en middelgrote bedrijven

Prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $149 per gebruiker per jaar

$149 per gebruiker per jaar Zakelijk: $199 per gebruiker per jaar

$199 per gebruiker per jaar Zakelijk Plus: $250 per gebruiker per jaar

$250 per gebruiker per jaar Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.5 van 5 (50.000+ beoordelingen)

Blijf verbonden met zakelijke berichtenapps

Apps voor zakelijke expresberichten kunnen een kosteneffectieve manier zijn voor uw teams om met elkaar in contact te blijven, wat de samenwerking, productiviteit en betrokkenheid ten goede komt. Ze zouden een belangrijk onderdeel moeten vormen van elke moderne communicatiestrategie op de werkplek .

Er zijn veel verschillende apps beschikbaar, elk met hun eigen unieke verkoopargumenten, van instant messaging apps, scherm delen tot tools voor videovergaderen, enzovoort. Houd rekening met je behoeften en budget bij het kiezen uit de verscheidenheid aan beschikbare apps, elk met unieke functies zoals scherm delen, videovergaderen, chatkanalen en integratie van apps van derden, en onderzoek welke apps integreren met je huidige tools en gemakkelijk te gebruiken zijn door je werknemers.

Het is tijd om je communicatiemiddelen te moderniseren - koop een moderne messaging app om je groeiende bedrijf te ondersteunen!

Gastschrijver:_

Austin Guanzon is de Tier 1 Support Manager voor Dialpad, het toonaangevende AI-aangedreven customer intelligence platform met functies als virtuele zakelijke fax van Dialpad_ . Hij is een expert op het gebied van klantenbinding en technische ondersteuning met ervaring bij enkele van de grootste technische dienstverlenende bedrijven in de VS.

austin is ook medeoprichter van het in Californië gevestigde Infinity Martial Arts en heeft gediend als instructeur in de sport. Hij heeft ook geschreven voor andere domeinen, zoals VMblog ._