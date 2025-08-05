De 11 beste CRM-systemen voor beheer van gebeurtenissen in 2026

Het organiseren van een gebeurtenis is een van de beste manieren om in contact te komen met nieuwe leads en bestaande klanten. Het helpt u (of uw gebeurtenisklant, als u een professionele evenementenorganisator bent) om geloofwaardigheid en vertrouwen op te bouwen, klantrelaties te versterken en – vroeg of laat – meer omzet te genereren. 💰

Toch vergt evenementmarketing veel tijd en moeite. Er moeten gegevens worden beheerd, de logistiek moet worden geregeld en er is de uiterst belangrijke interactie met klanten voor, tijdens en na de gebeurtenis.

Voor evenementmarketing en -planning is een krachtig CRM-systeem (Customer Relationship Management) essentieel om de beste ervaring voor deelnemers te bieden en de kansen van de gebeurtenis te maximaliseren.

Laten we eens kijken hoe evenementenbeheersoftware u ondersteunt tijdens het planningsproces. We zullen ook enkele van de beste opties voor evenementenbeheersoftware voorstellen die momenteel beschikbaar zijn – want of u nu een virtuele conferentie, een fysiek evenement of een hybride evenement met zowel virtuele als live-elementen organiseert, automatisering is uw beste vriend. 🪄

Hoe gebruik je een CRM voor beheer van gebeurtenissen?

Een standaard CRM-systeem doet precies wat de naam zegt. Een CRM-platform beheert uw relaties met klanten door hun contactgegevens, hun wensen en alle interacties die u met hen hebt gehad bij te houden. 🙋‍♀️

Een CRM-platform voor evenementenplanners tilt dat naar een hoger niveau. Natuurlijk houdt het uw clientgegevens bij, maar het maakt het ook gemakkelijk om nog veel meer te doen. Bijvoorbeeld:

Maak gebruik van tools voor evenementenbeheer, zoals sjablonen voor evenementenplanning , om ervoor te zorgen dat u aan alles hebt gedacht, van de registratie voor de gebeurtenis tot de follow-upcommunicatie

Beheer uw providers, zodat u precies weet wie waarvoor verantwoordelijk is

Gebruik de ingebouwde communicatietools om gepersonaliseerde e-mailmarketingcampagnes te voeren en zo van tevoren betrokkenheid bij de deelnemers te creëren

Houd de registraties bij, zodat uw evenementenplanner of marketingteam de campagne indien nodig kan aanpassen

Label VIP's, nieuwe of trouwe klanten en andere belangrijke deelnemers, zodat u weet hoe u met hen om moet gaan

Houd bij wanneer deelnemers op de dag zelf inchecken tijdens een gebeurtenis met een mobiele app die al uw informatie in realtime bijwerkt

Volg de gebeurtenis direct vanuit uw CRM-software op om voort te bouwen op uw succes

In wezen ondersteunen de beste platforms voor evenementenbeheer u tijdens het hele proces van evenementenprojectmanagement.

Een uitstekend platform voor evenementenbeheer vereenvoudigt de planning van klanten en gebeurtenissen, waardoor organisatoren op vele manieren tijd en moeite besparen.

Bijvoorbeeld:

Segmenteer uw klanten om een duidelijk beeld van uw doelgroep te krijgen en gerichte e-mail- of socialemediacampagnes te plannen

Centraliseer leveranciersgegevens om sneller en gemakkelijker de beste leveranciers te vinden

Gebruik kant-en-klare formaten, zoals reisplannen en conferentieagenda's , om de volgorde van de gebeurtenissen aan te passen

Houd de opkomst in realtime bij om het beheer op de dag van de gebeurtenis te vereenvoudigen

Stroomlijn uw werkstroom voor gebeurtenissen door te integreren met andere tools in uw tech stack, zoals systemen voor taakbeheer

Verzamel statistieken na afloop van de gebeurtenis, zoals ticketverkoop versus opkomst, en gebruik enquêtes om feedback te verzamelen voor toekomstige verbeteringen

Sla alle clientgegevens op één plek op, zodat uw verkoopteam effectief kan opvolgen na de gebeurtenis

De beste CRM-software voor beheer van gebeurtenissen in één oogopslag

Tool Beste functie Belangrijkste toepassingsgebied Prijzen* ClickUp Alles-in-één werkruimte voor gebeurtenissen met CRM, AI, taken en documenten Teams die grote of complexe gebeurtenissen beheren, van planning en marketing tot nazorg Altijd gratis; aanpassing mogelijk voor ondernemingen HubSpot CRM CRM + marketingautomatisering met formulierbouwer en e-mailsjablonen Marketing- en verkoopteams die zich richten op het omzetten van deelnemers in klanten Free CRM; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand Cvent Volledige logistiek voor virtuele en fysieke gebeurtenissen Ondernemingen die grootschalige conferenties en bedrijfsevenementen organiseren Neem contact op voor prijzen Planning Pod Klanten- en leveranciersbeheer om de locatie en taken bij te houden met plattegronden Evenementenplanners die locaties, leveranciers en B2B-clienten beheren Abonnementen vanaf $ 59/maand (jaarlijks gefactureerd) EventHub Sponsor- en exposantenbeheer met marktplaats-tools Organisatoren van beurzen, vakbeurzen en door leveranciers georganiseerde fysieke gebeurtenissen Neem contact op voor prijzen EventMobi CRM waarbij betrokkenheid centraal staat, met mobiele apps en gamificatie Organisatoren van virtuele en hybride gebeurtenissen die gebruikersinteractie vooropstellen Aangepaste prijzen Monday Visueel georiënteerd projectbijhouden met aangepaste werkstroom Kleine tot middelgrote teams die gezamenlijk interne of clientengebeurtenissen beheren Free; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Glue Up CRM voor non-profitorganisaties met tools voor lidmaatschap, gebeurtenissen en betrokkenheid Verenigingen en non-profitorganisaties die terugkerende, door leden aangestuurde gebeurtenissen organiseren Neem contact op voor prijzen Stova CRM op ondernemingsniveau met logistiek, sjablonen en integraties Grote teams die wereldwijde of in meerdere steden plaatsvindende bedrijfsevenementen plannen Neem contact op voor prijzen Zoho CRM Verkoopgerichte CRM met automatisering en gebeurtenistagging Zoho-gebruikers die verkoopgerichte gebeurtenissen of interne campagnes beheren Free; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker per maand Bitrix24 CRM met 360°-contactprofielen, kalenders en marketingtools Budgetbewuste kleine bedrijven die CRM + bijhouden van gebeurtenissen nodig hebben Free; betaalde abonnementen vanaf $ 61/maand

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

11 beste CRM-software voor beheer van gebeurtenissen

De juiste CRM voor gebeurtenissen doet meer dan alleen contacten opslaan: het stimuleert betrokkenheid, stroomlijnt de planning en helpt u meer uit elke interactie te halen. Of u nu virtuele gebeurtenissen of live-ervaringen organiseert, deze gids helpt u bij het kiezen van een platform dat past bij uw doelstellingen en uw team.

Uw doel is simpel: tijd besparen, de inspanning verminderen en een uitzonderlijke ervaring met de gebeurtenis bieden aan alle betrokkenen.

Met dat in gedachten volgen hier onze 11 beste aanbevelingen. 🏆

1. ClickUp (Het meest geschikt om de hele gebeurtenis vanuit één slimme werkruimte te beheren)

ClickUp is niet alleen een taakbeheerder, het is een volledig aanpasbare alles-in-één-app voor werk die zich aanpast aan uw behoeften op het gebied van evenementplanning. Met ingebouwde CRM-mogelijkheden, tijdlijnen voor projecten, automatisering en samenwerkingstools is ClickUp een ideale oplossing voor evenementorganisatoren die meerdere tools willen samenbrengen in één intelligent platform.

ClickUp helpt je bij het beheren van werkstroomprocessen voor gebeurtenissen, communicatie met gasten, leverancierscoördinatie en rapportage aan belanghebbenden in één enkele werkruimte. Dankzij de flexibiliteit van ClickUp is het een uitstekende keuze voor operationeel complexe gebeurtenissen, van het plannen van beurzen en webinars tot het organiseren van meerdaagse conferenties.

ClickUp CRM + AI = slimmere uitvoering van gebeurtenissen

De ClickUp CRM is vooral waardevol voor kleine bedrijven of kleine teams die een robuuste maar betaalbare oplossing nodig hebben. Begin met een flexibel CRM-sjabloon en pas je werkruimte aan om alles bij te houden, van pijplijnfasen en klantcontacten tot leveranciersbudgetten, tijdlijnen en deliverables.

Maar wat ClickUp echt uniek maakt voor evenementenbeheer is ClickUp Brain — een geïntegreerde AI-assistent die je helpt routinematige taken uit handen te nemen en in elke fase slimmere beslissingen te nemen.

ClickUp Brain: use case voor gebeurtenisplanning

Zo ondersteunt ClickUp Brain uw planning voor gebeurtenissen:

Maak offertes of verslagen met de juiste toon en format – snel

Vat uitgebreide planningsdocumenten en threads met leveranciers direct samen in beknopte inzichten

Stel follow-up-e-mails, agenda's voor gebeurtenissen of biografieën van sprekers op met behulp van eenvoudige prompts

Automatiseer terugkerende taken zoals het instellen van herinneringen, het toewijzen van werk of het versturen van updates

U kunt ook ClickUp Brain Max gebruiken voor realtime spraak-naar-tekst-mogelijkheden tijdens livevergaderingen, rondleidingen door de locatie of brainstormsessies – perfect voor het omzetten van gesproken tekst in gestructureerde actiepunten of samenvattingen.

💡 Pro-tip: Gebruik de ClickUp AI Notetaker tijdens gesprekken met leveranciers, interne vergaderingen om te synchroniseren of live planningsvergaderingen om automatisch aantekeningen vast te leggen, samenvattingen te genereren en inzichten om te zetten in uitvoerbare taken. U hoeft niet meer te krabbelen tijdens het gesprek – concentreer u gewoon, en laat de AI de rest doen.

Gebeurtenisjablonen om de planning een vliegende start te geven

U hoeft niet meer helemaal vanaf nul te beginnen: met de sjablonen voor gebeurtenis-CRM van ClickUp bent u binnen enkele minuten op weg. Kies een snelstartpakket om belanghebbenden in een vroeg stadium op één lijn te brengen, of een volledig uitgeruste werkruimte voor gebeurtenissen om de uitvoering van A tot Z te beheren.

Ontvang een gratis sjabloon Plan, voer uit en houd elke fase van uw gebeurtenis bij – van taken voor leveranciers tot tijdlijnen – in één krachtige werkruimte

Een robuust, end-to-end evenementenplanningssysteem binnen ClickUp — ideaal voor het beheren van gebeurtenissen met meerdere tracks, leveranciers, deadlines en uitvoeringsteams.

⭐ Wat u met dit sjabloon kunt doen:

Organiseer de fasen vóór, tijdens en na de gebeurtenis in één werkruimte

Wijs taken toe, stel deadlines in en houd afhankelijkheden visueel bij

Gebruik weergaven zoals tijdlijn, gantt en kalender om de planning goed in de gaten te houden

Houd budgetten, logistiek, communicatie met leveranciers en meer bij, allemaal op één plek

Pas het aan met automatisering, formulieren, documenten en ClickUp Brain voor snellere werkstroom

Met de ClickUp-sjabloon voor gebeurtenisoverzichten kunt u belangrijke details van de gebeurtenis op één plek vastleggen – perfect voor interne kick-offs, goedkeuringen door klanten en vroege planning. Bepaal het doel, de doelgroep en de boodschap van de gebeurtenis, zorg dat teams op één lijn zitten met een gedeeld Overzicht en pas de strategie aan naarmate de vorm van de gebeurtenis vorm krijgt.

🾈 Automatiseer meer met ClickUp Formulieren

ClickUp Formulieren zijn uw geheime wapen om grote hoeveelheden gegevens over gebeurtenissen te verwerken zonder chaos:

Vereenvoudig de aanmeldingen voor gebeurtenissen met de ClickUp-sjabloon voor formulieren voor evenementregistratie

Dit kunt u moeiteloos regelen met ClickUp-formulieren:

Deelnemersregistratie en het verzamelen van RSVP's

Voorstellen van leveranciers en vergelijkingen

Toestemmingsformulieren en algemene voorwaarden

Enquêtes na de gebeurtenis en het verzamelen van feedback

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp-automatiseringen om reacties van leveranciers of feedback op sessies direct te taggen, toe te wijzen en op te volgen – handmatig sorteren is niet nodig.

📊 Blijf op de hoogte met ClickUp-dashboards

Met ClickUp-dashboards kunt u de voortgang van gebeurtenissen in één oogopslag volgen — van budgetten en tijdlijnen tot kaartverkoop en follow-ups. Stel volledig aangepaste rapporten samen voor uw interne team, leidinggevenden of klanten, zodat iedereen op één lijn blijft.

🟒 Pro-tip: Combineer ClickUp-dashboards met ClickUp-doelen om RSVP-doelstellingen, sponsorinkomsten of statistieken over tijdige levering bij te houden.

De beste functies van ClickUp

Houd je aan de planning en verminder vertragingen door door ClickUp-taken , subtakens en afhankelijkheden te gebruiken om grote gebeurtenisplannen – zoals het reserveren van een locatie, catering en het benaderen van sprekers – op te splitsen in behapbare actiepunten

Werk veilig samen met leveranciers, klanten en sponsors door gedetailleerde toestemmingen voor gasten in te stellen en alleen te delen wat zij moeten zien

Mis nooit meer een deadline of mijlpaal met met ClickUp-herinneringen en ClickUp-automatiseringen die jou en je team op het juiste moment op de hoogte houden

Zorg voor een vlekkeloze uitvoering op de dag van het evenement door rollen toe te wijzen en door rollen toe te wijzen en ClickUp-checklists te gebruiken om installatiewerkzaamheden, punten tijdens het evenement en teamverantwoordelijkheden bij te houden

Stroomlijn de communicatie binnen je team met met ClickUp Chat , zodat alle updates van leveranciers, discussies over taken en last-minute beslissingen in één centrale thread worden bijgehouden

Blijf onderweg verbonden met de met de ClickUp mobiele app , die je volledige toegang geeft tot je werkruimte tijdens de installatie, repetities of de live uitvoering

Versnel de werkstroom van de verkoop na de gebeurtenis door door ClickUp te integreren met Salesforce , zodat uw verkoopteam direct kan opvolgen met warme leads die tijdens de gebeurtenis zijn verzameld

Limieten van ClickUp

De robuuste functies van ClickUp kunnen voor nieuwe gebruikers een leercurve met zich meebrengen

De mobiele app biedt de meeste essentiële functies, maar sommige geavanceerde tools werken het beste op een desktop

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 8.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de takenbeheerfuncties van ClickUp hoef je je hier nooit zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chats, taakcommentaren, documenten en e-mails!

2. HubSpot CRM (Het beste om aanmeldingen om te zetten in verkopen dankzij de ingebouwde marketingmogelijkheden)

Via HubSpot

Hoewel het geen speciale oplossing voor beheer van gebeurtenissen is, biedt de CRM van HubSpot tal van functies die zijn ontworpen om deelnemers te helpen en meer omzet te genereren. U kunt bijvoorbeeld de formulierbouwer van HubSpot gebruiken om registratieformulieren op uw website in te sluiten, waarbij alle contactgegevens van aanmeldingen automatisch naar de CRM worden overgezet.

Met de betalingslinks van HubSpot kunt u ook rechtstreeks binnen het platform betalingen innen. Bovendien bevat het CRM alle functies die u van een verkoopoplossing mag verwachten: deal-, contact- en pijplijnbeheer, verkoopprognoses, omnichannel-klantcommunicatie en meer.

De beste functies van HubSpot CRM:

Krijg toegang tot meer dan 4.800 apps via HubSpot AppMarketplace – inclusief integraties met Eventbrite en Cvent

De CRM kan worden geïntegreerd met andere platforms in het HubSpot-ecosysteem, ideaal voor het samenbrengen van verkoop-, klantenservice- en marketinggegevens

Bevat een tool voor het maken van e-mailsjablonen met analyses om deelnemers betrokken te houden en op de hoogte te houden van het laatste nieuws en gebeurtenissen

Gratis CRM-tool beschikbaar

Limieten van HubSpot CRM:

Dit is geen speciale tool voor beheer van gebeurtenissen, dus het kan even duren om deze aan uw behoeften aan te passen

Grote verschillen tussen betaalde abonnementen kunnen schaalbaarheid tot een probleem maken

Prijzen van HubSpot CRM:

Gratis CRM-tool beschikbaar

Sales Hub Starter: $ 9 per maand per medewerker

Sales Hub Professional: $ 90/maand per medewerker

Sales Hub Enterprise: $ 150/maand per medewerker

Beoordelingen en recensies van HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

3. Cvent – Het meest geschikt voor het organiseren van grootschalige conferenties met volledige logistiek voor gebeurtenissen

Via Cvent

Cvent is een speciaal platform voor evenementenbeheer dat alles automatiseert, van het zoeken naar een locatie en het plannen van uw tijdlijn tot het registreren van deelnemers en het bijhouden van het rendement op investering (ROI). Het kan worden gebruikt voor grootschalige fysieke conferenties, kleine workshops, virtuele evenementen zoals webinars en alles daartussenin.

Met een sterke focus op de betrokkenheid van deelnemers en klanten helpt het systeem u bij het maken van een website in uw huisstijl en het personaliseren van al uw marketing. U kunt op het platform ook verzoeken en goedkeuringen beheren, communiceren met leveranciers, uw budget bijhouden en uitvoeren van rapportage aan uw stakeholders.

De beste functies van Cvent

Plan en promoot uw gebeurtenis rechtstreeks vanaf het platform

Krijg toegang tot een wereldwijd netwerk van locaties en leveranciers

Werk onderweg samen met je team via de mobiele app

Check deelnemers in via het platform en druk badges af wanneer dat nodig is

Gebruik Cvent voor meerdere gebeurtenissen tegelijk

De klantenservice is 24/7 bereikbaar, dus er is altijd iemand beschikbaar als u hulp nodig heeft

Limieten van Cvent

Sommige gebruikers vinden het platform relatief duur en zouden de voorkeur geven aan een goedkoper pakket

Het is een zeer complex systeem en kan een beetje overweldigend zijn als u niet erg technisch onderlegd bent

Prijzen van Cvent

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Cvent

G2: 4,3/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 900 beoordelingen)

4. Planning Pod (Het meest geschikt voor professionele organisatoren die klanten, locaties en leveranciers beheren)

via Planning Pod

Planning Pod is een tool voor klantrelatiebeheer voor professionele evenementenplanners en teams die locaties of leveranciers beheren. Het helpt u bij het bouwen van een evenementenwebpagina en het opstellen van checklists, programma's en projecttaken, en het beschikt zelfs over ingebouwde online registratieformulieren.

Deze software voor evenementenbeheer tilt contactbeheer naar een hoger niveau, waardoor u onder andere kunt zien welke gebeurtenissen uw klanten bijwonen, welke documenten erbij horen en wat hun facturen zijn. Zodra een lead in het systeem staat, kunt u de verkooppijplijn beheren, vergaderingen inplannen en de communicatie personaliseren. 📤

De beste functies van Planning Pod

Stroomlijn de communicatie door de integratie met e-mail- en socialemediaplatforms

Plaats een aanpasbaar webformulier op uw website om leads te verzamelen

Gebruik het systeem om uw plattegrond en zitplaatsindeling te ontwerpen

Accepteer online betalingen via het platform

Beperkingen van Planning Pod

Het is voor planners van gebeurtenissen niet altijd eenvoudig om de benodigde informatie snel in een systeem te vinden

De component voor de website voor de gebeurtenis is niet erg aanpasbaar, dus je bent beperkt in wat je kunt doen

Prijzen van Planning Pod met abonnement

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planning Pod

Onvoldoende beoordelingen

Via EventHub

EventHub is een beheerplatform voor organisatoren van live-gebeurtenissen en een marktplaats voor leveranciers, exposanten en sponsors die op zoek zijn naar samenwerkingsmogelijkheden.

Deze CRM-oplossing voor evenementenbeheer biedt een reeks digitale toepassingen, waaronder een documentatiesysteem dat elektronische handtekeningen ondersteunt, live plattegronden die helpen bij het ontwerpen van de layout van de gebeurtenis, en online betalingsfunctionaliteit.

Het biedt u een centraal overzicht van de activiteiten via een gebruiksvriendelijk dashboard. Het systeem is aanpasbaar en schaalbaar, zodat u het kunt instellen om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen.

De beste functies van EventHub

Groepeer uw taken op datum of prioriteit met behulp van aangepaste filters

Vind leveranciers en exposanten en beheer alle communicatie met hen via het platform

Plan realtime batchupdates en notificaties, zodat alle betrokkenen altijd op de hoogte zijn

Bekijk uw gegevens over alle gebeurtenissen overal, want het hele systeem is cloudgebaseerd 🌥️

Limieten van EventHub

Het is in de eerste plaats ontworpen voor fysieke gebeurtenissen in plaats van virtuele gebeurtenissen

De mobiele app kan nog wel wat verbeteringen gebruiken

Prijzen van EventHub

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van EventHub

G2 : 4,7/5 (3.997 beoordelingen)

Capterra: 3,8/5 (130 beoordelingen)

6. EventMobi (Het beste voor het creëren van boeiende hybride en virtuele gebeurtenissen met merkgebonden apps)

Via EventMobi

EventMobi is een allesomvattend platform voor planning van gebeurtenissen dat zich richt op het vergroten van de betrokkenheid van deelnemers.

Het helpt u bij het maken van een gebeurtenismarketingwebsite en e-mailuitnodigingen met aanpasbare huisstijl. En als uw gebeurtenis virtueel is, kunt u dezelfde huisstijl toepassen op uw virtuele ruimte.

Deelnemers kunnen zich online registreren, waarna u ze tijdens de gebeurtenis kunt inchecken via het EventMobi-platform. Een aangepaste mobiele evenement-app helpt uw gasten de weg te vinden en houdt hen betrokken met functies zoals gamificatie en polls, waarbij ze worden beloond voor hun betrokkenheid.

De CRM-tool helpt hen ook om te netwerken met andere deelnemers, exposanten en sponsors, en zelfs om persoonlijke of online vergaderingen te houden. 🤝

De beste functies van EventMobi

Beheer fysieke, virtuele of hybride gebeurtenissen via het EventMobi-platform

Maak aangepaste lijsten met taakjes voor gebeurtenissen op basis van locatie en prioriteit

Houd al uw statistieken in realtime bij via een centraal dashboard, wat ook de rapportage over uw ROI eenvoudig maakt

Gebruik Zapier om API-verbindingen (Application Programming Interface) te maken voor integraties met andere onderdelen van uw tech stack

Deze CRM voor organisatoren van gebeurtenissen is beschikbaar in 23 talen

Limieten van EventMobi

Sommige gebruikers vinden de ontwerpopties wat beperkt, bijvoorbeeld de keuze aan lettertypen en widgets

Het kan even duren om de geavanceerde instellingen te begrijpen die meer aangepaste mogelijkheden bieden

Prijzen van EventMobi

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van EventMobi

G2: 4,6/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

7. Monday (Het meest geschikt voor het plannen van door teams geleide gebeurtenissen met eenvoudige, visuele taakvolging)

Via Monday

Monday is ontworpen om u te helpen bij het plannen van alle soorten gebeurtenissen, van kleine interne bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten tot grote conferenties en online gebeurtenissen. 👪

Gebruik het platform om samen te werken met uw team, andere teams en leveranciers tijdens de plannings- en gebeurtenisfasen. Plan uw promoties en beheer uw marketingmateriaal, en integreer deze vervolgens met sociale media om enthousiasme rond de gebeurtenis te creëren.

Registreer uw deelnemers met behulp van aanpasbare formulieren die worden geïntegreerd in uw werkstroom. Stuur vervolgens welkomstberichten, maak en beheer taken en volg de gebeurtenis in realtime.

De beste functies van Monday

Biedt een eenvoudige en intuïtieve gebruikerservaring voor gebruikers

Vereenvoudigt taakbeheer en samenwerking om werkstroom te stroomlijnen

Real-time updates om iedereen tijdens het hele proces op de hoogte te houden

Draait in de cloud en is eenvoudig schaalbaar voor teams van elke grootte

Beperkingen van Monday

Het is een projectmanagementtool die u helpt bij het plannen en coördineren van de gebeurtenis, maar waarmee evenementenplanners geen klanten kunnen boeken of via het systeem betaald kunnen worden

Sommige gebruikers vinden dat het dashboard beter aan hun behoeften moet kunnen worden aangepast

Prijzen van Monday

Free

Basis: $ 12 per gebruiker per maand

Standaard: $14 per gebruiker per maand

Pro: $ 24 per gebruiker per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday

G2: 4,7/5 (meer dan 13.650 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.800 beoordelingen)

8. Glue Up (Het meest geschikt voor non-profitorganisaties en verenigingen die terugkerende gebeurtenissen voor leden organiseren)

Via Glueup

Glue Up is een CRM-oplossing voor het beheren van betrokkenheid binnen non-profitorganisaties en gemeenschappen. Het biedt een digitaal platform om je te helpen je leden te begrijpen, lidmaatschapsprocessen te beheren en verbindingen te leggen en relaties op te bouwen.

Het organiseren van offline of online gebeurtenissen voor leden of potentiële leden is eenvoudig, omdat het platform uw werkstroom stroomlijnt. U kunt pagina's voor gebeurtenissen aanmaken, verschillende tariefniveaus aanbieden voor leden en niet-leden, en betalingsopties kiezen.

Deelnemers kunnen zich vervolgens online registreren en betalen, en u kunt de ingebouwde ticketscanner gebruiken om ze in te checken als de gebeurtenis live plaatsvindt. 📱

De beste functies van Glue Up

Creëer buzz rond uw gebeurtenis en breid uw ledenaantal uit met e-mailcampagnes via slepen en neerzetten

Registreer nieuwe leden met aanpasbare digitale aanmeldingsformulieren, waarmee ze ook direct aan uw ledenbestand worden toegevoegd

Stuur via het systeem een automatische herinnering per e-mail wanneer de contributie moet worden betaald

Stel uw belangrijkste prestatie-indicatoren voor gebeurtenissen in het systeem in en meet ze

Beperkingen van Glue Up

Dit CRM-platform is vrij complex en heeft veel functies, wat betekent dat er een leercurve is

Sommige gebruikers vinden Glue Up een beetje duur, vooral voor kleine organisaties en non-profitorganisaties

Prijzen van Glue Up

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Glue Up

G2: 4,6/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

9. Stova (Het meest geschikt voor gebeurtenissen op niveau van de onderneming met aangepaste werkstroomen en diepgaande integraties)

Via Stova

Aventri, nu onderdeel van Stova, is een zeer flexibele en schaalbare CRM-oplossing voor beheer van gebeurtenissen, ontwikkeld om organisaties en planners van elke grootte te ondersteunen.

Van het coördineren van vergaderingen voor de planning van gebeurtenissen tot het beheren van locatieboekingen, offertes van leveranciers en budgetten: het Stova-platform brengt elk aspect van uw werkstroom samen in één centraal systeem. U kunt gebruikmaken van kant-en-klare sjablonen om snel evenementwebsites te bouwen en herbruikbare e-mailsjablonen te maken om de communicatie te stroomlijnen.

Het registratieproces voor deelnemers sluit naadloos aan op reis- en hotelboekingen, terwijl het systeem ook het afdrukken van badges, uitnodigingen en certificaten ondersteunt – alles op één plek. 📃

Nu al uw gegevens over gebeurtenissen gecentraliseerd zijn, wordt het monitoren van prestaties en het genereren van aangepaste rapporten een fluitje van een cent.

De beste functies van Stova

Werk samen met al uw planningsteams via het Stova-systeem

Maak gebruik van advertenties en sponsoring met beheertools en een mobiele app die gesponsorde content met deelnemers deelt

Integreer met andere handige softwareoplossingen, zoals Salesforce of Marketo, met behulp van ingebouwde API's

Limieten van Stova

De prijzen zijn gericht op high-end gebruikers, waardoor het minder toegankelijk is voor kleinere teams of individuele gebruikers

Veel functies zijn add-ons, en het kan al snel overweldigend worden om uit te zoeken wat u precies nodig hebt

Prijzen van Stova

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Stova

G2: 4,3/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

10. Zoho CRM (Het meest geschikt voor Zoho-gebruikers die gebeurtenissen organiseren met ingebouwde leadregistratie en automatisering)

via Zoho CRM

De CRM-oplossing van Zoho maakt deel uit van het bredere Zoho-ecosysteem en is zeer geschikt voor evenementenplanning. Hiermee kunt u verschillende gebeurtenissen op één plek bijhouden.

Gebruik aangepaste criteria om een lijst met gerichte contacten uit uw bestaande database samen te stellen en stuur hen rechtstreeks vanuit het platform een e-mail. U kunt automatische reacties instellen, zodat wanneer die contacten zich aanmelden voor deelname, ze een bevestigings- en follow-up-e-mail ontvangen om het gesprek gaande te houden. 📨

Tijdens de gebeurtenis verzamelt een scanner-app die 17 talen kan lezen gegevens rechtstreeks van visitekaartjes. Nieuwe leads van de gebeurtenis worden vervolgens automatisch toegevoegd aan de database – met een tag voor die gebeurtenis – om uw publiek te vergroten.

De beste functies van Zoho CRM

Houd vermeldingen op sociale media door deelnemers in de gaten, zodat u uw bereik kunt zien en direct op berichten kunt reageren

Filter al uw gegevens om de informatie die u nodig hebt te analyseren en er rapportage over te maken

Beoordeel het succes van uw gebeurtenis door de omzet te meten die voortkomt uit uw nieuwe leads

Limieten van Zoho CRM

De gebruikersinterface kan in het begin wat ingewikkeld lijken voor gebruikers

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat het ondersteuningsteam niet effectief is in het oplossen van hun problemen

Prijzen van Zoho CRM

Free

Standaard: $ 20 per gebruiker per maand

Professional: $35 per gebruiker per maand

Enterprise: $ 50 per gebruiker per maand

Ultimate: $ 65 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Zoho CRM

G2: 4,1/5 (meer dan 2.800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 6.900 beoordelingen)

11. Bitrix24 (Het meest geschikt voor kleine teams die behoefte hebben aan een betaalbare CRM- en gebeurtenisplanningstoolkit)

Via Bitrix24

Bitrix24 is een CRM voor evenementenplanners en -managers en kan worden gebruikt voor online of hybride gebeurtenissen. Projectmanagementtools en gedeelde kalenders helpen u bij het plannen en organiseren van uw logistiek. 🗓️

Zodra u klaar bent, kunt u verbinding maken met bestaande contacten in uw database of gegevens verzamelen over potentiële nieuwe leads die mogelijk uw gebeurtenissen willen bijwonen. U kunt er ook uw leveranciers mee beheren en informatie over hun diensten en tarieven opslaan.

Met marketingtools kunt u eenvoudig verbinding maken met uw contactpersonen via e-mail of telefoon. De 360-gradenweergave van het contactprofiel biedt u gedetailleerd inzicht in de geschiedenis van de relaties van elke klant, waardoor uw interactie meer diepgang krijgt.

De beste functies van Bitrix24

Profiteer van het onbeperkte aantal records dat is toegestaan – met meerdere aangepaste velden – in hun cloudgebaseerde CRM

Importeer of exporteer CRM-gegevens naar of vanuit een Excel- of CSV-bestand, indien nodig

Gebruik het Bitrix-platform via een browser of als app op uw desktop, iOS- of Android-mobiel apparaat

Limieten van Bitrix24

Er is een steile leercurve voor nieuwe gebruikers en het kan even duren voordat u vertrouwd raakt met het systeem

De gebruikersinterface is vrij ingewikkeld en niet erg intuïtief

Prijzen van Bitrix24

Free

Basis: $ 61/maand

Standaard: $ 124/maand

Professional: $ 249/maand

Enterprise: $ 499/maand

Beoordelingen en recensies van Bitrix24

G2: 4,2/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Organiseer vlekkeloze gebeurtenissen met de juiste CRM aan uw zijde

Het plannen van een gebeurtenis vereist meer dan alleen een checklist: nauwkeurige coördinatie, gestroomlijnde processen en hechte teamsamenwerking. Van logistiek en registratie tot check-ins en follow-ups na de gebeurtenis: elke stap is belangrijk.

Dat is waar CRM-systemen voor evenementenbeheer van pas komen. Ze automatiseren de routinetaken, verminderen fouten en maken tijd vrij zodat u zich kunt concentreren op wat echt telt: leads genereren, relaties opbouwen en deals sluiten. 📈

ClickUp biedt je alles wat je nodig hebt om gebeurtenissen te beheren – van de start tot de follow-up – allemaal op één plek. Plan sneller, blijf op koers en maak indruk op je deelnemers met een naadloze ervaring.

👉 Meld u gratis aan en begin met het slimmer plannen van uw volgende gebeurtenis.