Top 20 softwareprogramma's voor gebeurtenisplanning die alles vereenvoudigen in 2025

Een paar maanden geleden deelde een evenementenplanner hoe ze ooit een conferentie voor 500 personen organiseerde met niet veel meer dan kleurgecodeerde spreadsheets, post-its en een bodemloze inbox.

Ze zei: 'Ik ben in drie dagen vijf jaar ouder geworden. '

Als u ooit een lanceringsfeest, interne offsite of client-top hebt georganiseerd, weet u dat de chaos achter de schermen niet altijd overeenkomt met de gepolijste foto's die online worden geplaatst.

Dat is waar de juiste software voor het plannen van gebeurtenissen het verschil kan maken. Denk aan planning, gasten bijhouden, leverancierscoördinatie, budgetten, plattegronden – zonder 47 geopende tabbladen.

In deze blog verkennen we de beste software voor het plannen van gebeurtenissen die uw leven echt gemakkelijker zullen maken. ⚒️

Waar moet u op letten bij software voor gebeurtenisplanning?

Betrouwbare software voor het beheren van gebeurtenissen moet u helpen bij het volgende:

Coördineer taken en teams via gecentraliseerde dashboards en realtime samenwerking.

Automatiseer repetitieve werkstroom 's zoals registraties, herinneringen en follow-ups om handmatige inspanningen te verminderen.

Pas registratieformulieren, ticketsoorten en branding aan voor een gepersonaliseerde ervaring voor deelnemers.

Integreer naadloos met met CRM's voor gebeurtenisbeheer , marketingplatforms en betalingsgateways om de activiteiten te synchroniseren.

Plan visueel met behulp van drag-and-drop-layout en gantt-weergaven voor gebeurtenis-tijdlijnen en locatiekaarten.

Betrek deelnemers met functies zoals netwerktools, live polls, Q&A en chatten tijdens sessies.

Meet het succes met realtime analyses, ROI-bijhouden en dashboards voor het vastleggen van leads.

Schaal moeiteloos tussen virtuele, hybride en persoonlijke formats zonder in te boeten aan kwaliteit.

Bescherm gevoelige gegevens met veiligheid- en nalevingsfuncties zoals GDPR, SOC 2 en SSO.

Ondersteun uw team onderweg met mobiele apps, meertalige opties en 24/7 klantenservice.

👀 Wist u dat? Vóór de pandemie in 2020 werd de evenementenindustrie geschat op een waarde van ~ 800 miljard dollar; nu maakt deze een sterke comeback en zal naar verwachting groeien met een CAGR van 6,4%, grotendeels dankzij technologische integratie om te voldoen aan de behoeften van de volgende generatie bezoekers.

📮 ClickUp Insight: 48% van de respondenten zegt dat het voltooien van 10 kleine taken meer voldoening geeft dan voortgang boeken met één grote taak. Die dopamine-kick? Die voelt (bijna) echt. De hele dag kleine overwinningen nastreven lijkt op het eerste gezicht productief, maar is in feite een vorm van uitstelgedrag. Bewust werken is hier het tegengif. Laat de kalender van ClickUp automatisch beschermde blokken inplannen voor diepgaand werk, terwijl er nog steeds ruimte overblijft voor snelle overwinningen. U kunt automatiseringen configureren om taken automatisch te sorteren in de gewenste categorieën. Bijvoorbeeld '10x-taken' voor uw projecten met grote impact, plus 'dagelijkse overwinningen' of 'wekelijkse overwinningen' voor die essentiële of beheerder taken die het werk vooruit helpen.

Gebeurtenisplanningssoftware in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de beste software voor gebeurtenisplanning:

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Beheer complexe gebeurtenisprojecten in één uniforme werkruimte Teamgrootte: van individuen tot ondernemingen Taken, agenda, documenten, whiteboards, automatiseringen, ClickUp Brain Voor altijd gratis; Enterprise-abonnementen beschikbaar Trello Visueel bijhouden van gebeurtenis-taken met eenvoudige Kanban-borden Teamgrootte: Solo-planners, kleine teams Borden en kaarten, Butler-automatisering, Power-Ups (kalender), eenvoudige checklists Gratis abonnement; Betaald vanaf $ 6/gebruiker/maand Asana Coördinatie van team van gebeurtenissen en deadlines met gestructureerde werkstroom Teamgrootte: Kleine tot grote teams Projecten, automatisering van regels, tijdlijnen, opmerkingen bij taken, Asana AI Gratis abonnement; Betaald vanaf $ 13,49/gebruiker/maand Monday. com Grootschalige gebeurtenissen organiseren met aanpasbare sjablonen Teamgrootte: middelgroot tot groot Borden, dashboard, merkformulieren, tijdsregistratie, automatisering Gratis abonnement; Betaald vanaf $ 12/gebruiker/maand Basecamp Kleine teams en clients op één lijn houden met eenvoudige communicatie Teamgrootte: Kleine teams, bureaus Prikborden, takenlijsten, planningen, opslagruimte, toegang voor clients Plus $ 15/gebruiker/maand; Pro Onbeperkt $ 299/maand (jaarlijks) Eventbrite Promotie van grootschalige gebeurtenissen en kaartverkoop Teamgrootte: organisatoren, marketeers, locaties Registratiepagina's, ticketing, app voor check-in ter plaatse, analytics Aangepaste prijzen; kosten per ticket Ticket Tailor Goedkope, zelf te beheren ticketverkoop voor onafhankelijke organisatoren Teamgrootte: Kleine organisaties, DIY-promotors White-label pagina's, onbeperkt aantal gebeurtenissen, mobiel inchecken, integraties Gratis; betaal-per-verkoop-opties vanaf $ 0,30/ticket Brown Paper Tickets Eerlijke handel, gemeenschapsgerichte ticketverkoop Teamgrootte: Non-profitorganisaties, gemeenschapsorganisaties Lage kosten, donatiemogelijkheden, thuis afdrukbare/mobiele tickets, kassa Gratis voor gratis gebeurtenissen; lage kosten voor betaalde gebeurtenissen Eventzilla Flexibele registratie voor virtuele, hybride en fysieke gebeurtenissen Teamgrootte: Kleine bedrijven, trainers Merkpagina's, voorwaardelijke formulieren, kioskcheck-in, certificaten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 1,50/registratie RegFox Volledig aanpasbare registratie met geavanceerde prijslogica Teamgrootte: Professionele planners, verenigingen Formulieren met slepen en neerzetten, voorwaardelijke logica, betalingsplannen, vrijstellingen Aangepaste prijzen vFairs Meeslepende virtuele en hybride gebeurtenissen met interactieve omgevingen Teamgrootte: Bedrijven, grote conferenties Virtuele lobby's, 3D-beurshallen, leadgeneratie, netwerktools Aangepaste prijzen RingCentral Begebenisse Alles-in-één virtuele gebeurtenis-hosting en netwerken Teamgrootte: marketingteams, producenten van virtuele gebeurtenissen Locaties met meerdere tracks, expostands, Q&A/polls, leadgeneratie voor sponsors Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 99/maand Airmeet Door de gemeenschap aangestuurde gebeurtenissen met krachtige netwerkfuncties Teamgrootte: Verenigingen, ondernemingen Speednetwerken, lounges, uitnodigingen voor de fase, sessies op aanvraag Premium vanaf $ 199/maand; aangepast voor grote gebeurtenissen InEvent Virtuele en hybride gebeurtenisbeheer op bedrijfsniveau Teamgrootte: Internationale ondernemingen, gereguleerde gebeurtenissen Native streaming, NFC-badges, reislogistiek, geavanceerde analyses Eenmalig gebeurtenis $ 6.000; Jaarlijks vanaf $ 9.000 Zoom Gebeurtenis Schaalbare conferenties en webinars met ZoomTeamgrootte: Trainingsteams, interne communicatie, docenten Gebeurtenis-hubs, merkregistratie, exporuimtes, hybride ondersteunen Abonnementen vanaf $ 99–$ 149/100 deelnemers/maand Cvent Uitgebreid beheer van gebeurtenissen en logistiek voor ondernemingen Teamgrootte: Ondernemingen, strategische vergaderteams Locaties zoeken, sponsorbeheer, robuuste rapportage, CRM-synchroniseren Aangepaste prijzen Bizzabo Datagestuurde gebeurtenismarketing en betrokkenheid van deelnemers Teamgrootte: Grote conferenties, marketeers AI-matchmaking, mobiele gebeurtenis-app, leadgeneratie, analytics Event Experience OS $499/gebruiker/maand; aangepaste niveaus Whova Mobielvriendelijke betrokkenheid van deelnemers en agendaplanning Teamgrootte: Gemeenschapsevenementen, non-profitorganisaties, universiteiten Agendabouwer, gebeurtenisfeed, netwerken, onsite check-in Aangepaste prijzen Planning Pod Locatie- en gebeurtenisplanning met geïntegreerde samenwerkingstools Teamgrootte: locaties, planners, cateraars Plattegronden, CRM, clientportalen, facturering, Zapier Aangepaste prijzen Social Tabel Het in kaart brengen van gebeurtenislay-outs en het beheren van zitplaatsplannen voor locaties Teamgrootte: Locaties, hotels, cateraars 2D/3D-plattegronden, realtime samenwerking, synchroniseren van gastenlijsten Gratis proefversie; Pro $199/gebruiker/maand; Premium aangepast

Topsoftware voor gebeurtenisplanning

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Dit zijn de beste softwareprogramma's voor projectmanagement voor gebeurtenissen:

ClickUp (het meest geschikt voor het beheren van complexe gebeurtenisprojecten in één uniforme werkruimte).

De evenementenbeheersoftware van ClickUp is een alles-in-één platform dat teams helpt bij het plannen, uitvoeren en bijhouden van elk detail van een gebeurtenis. Het brengt taakbeheer, tijdlijnen, communicatie, budgettering en documentatie samen in één aanpasbare werkruimte.

ClickUp-taak vormen de bouwstenen van uw gebeurteniswerkstroom, waarmee u elk detail overzichtelijk kunt organiseren, toewijzen en bijhouden. Zie het als digitale nog te doen items die aan verschillende mensen in uw team kunnen worden toegewezen.

U kunt beginnen door uw gebeurtenis op te splitsen in grote categorieën, zoals logistiek van de locatie, coördinatie van sprekers, marketing en betrokkenheid van deelnemers.

Maak voor elke categorie specifieke ClickUp-taak aan en wijs deze toe:

Eigenaren (die verantwoordelijk zijn)

Deadlines

Prioriteiten (bijv. hoog, gemiddeld, laag)

Afhankelijkheid (wat moet nog gedaan worden voordat iets anders kan beginnen)

Maak specifieke ClickUp-taken voor uw gebeurtenissen om de organisatie te waarborgen.

Wanneer u bijvoorbeeld een keynote speaker boekt, kunt u een taak aanmaken met de titel 'Keynote speaker boeken' en vervolgens de volgende subtaaken toevoegen:

Neem contact op met potentiële sprekers

Bekijk en rond het contract af

Boek reizen en accommodatie

Elke subtaak kan een eigen toegewezen persoon en deadline hebben, zodat u uw productieschema kunt blijven volgen.

Zodra uw taken zijn ingesteld, kunt u ze eenvoudig plannen en visualiseren met behulp van de ClickUp-kalender. Deze synchroniseert met Google Agenda, Outlook of Apple Agenda, zodat u een uniform weergave krijgt van de hele tijdlijn van uw gebeurtenis. Of u nu het verloop van de show in kaart brengt, repetities plant of sponsorvergaderingen coördineert, met de kalender houdt u alle bewegende delen onder controle.

Beheer uw drukke gebeurtenis-kalender met ClickUp Kalender

Gebruik het om een 'Day-Of'-runsheet met getimede sessies te beheren of deadlines voor e-mailcampagnes, sponsorleveringen en locatiebevestigingen in kaart te brengen. U kunt ook schakelen tussen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven om in of uit te zoomen, afhankelijk van waar u zich in het planningsproces bevindt.

Terwijl u tijdlijnen en deliverables plant, heeft u ook een plek nodig om evenementcontent te ontwikkelen en te delen. ClickUp Docs biedt uw team een gedeelde plek om sleutelevenementdocumenten te maken en samen te werken, zonder chaos in versies. U kunt Docs gebruiken om evenementbriefings, scripts voor presentatoren, biografieën van sprekers, sponsorrichtlijnen of veelgestelde vragen van deelnemers te schrijven.

Maak gecentraliseerde documentatie met ClickUp Docs

Uw team kan bijvoorbeeld gezamenlijk een master Event Runbook bewerken met secties voor locatiegegevens, checklist en contactpersonen voor noodgevallen, die allemaal eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan gerelateerde gebeurtenisbeheertaken of kunnen worden gedeeld met externe partners.

Voordat die documenten vorm krijgen, heb je echter vaak ruimte nodig om te brainstormen en je ideeën te ordenen. Daar komt ClickUp Whiteboards om de hoek kijken. Ze zijn ideaal voor planning in een vroeg stadium en helpen je om vloerplannen visueel te schetsen, gebeurtenisthema's in kaart te brengen of contentfunnels te bouwen, voordat je die concepten omzet in gestructureerde taken of formele documenten.

Breng uw volledige werkstroom van het gebeurtenis in kaart met ClickUp Whiteboards.

Stel dat u het traject van een deelnemer in kaart brengt, van registratie tot enquête na afloop van het evenement. U kunt ideeën slepen en neerzetten, ze met pijlen verbinden, ze als taken toewijzen en het geheel met één klik omzetten in een bruikbare werkstroom. Deze tools zijn vooral handig wanneer u in realtime samenwerkt met andere teams of leveranciers.

Whiteboards zijn perfect voor brainstormen over zitplaatsen, campagne-stroomdiagrammen of het in kaart brengen van sessies. Omdat documenten binnen taken kunnen worden gekoppeld en whiteboards volledig interactief zijn, blijft alles met elkaar verbonden en gemakkelijk te navigeren.

ClickUp Brain, de AI-assistent van het platform, ondersteunt extra door teams te helpen sneller te plannen en slimmer te schrijven. U kunt het gebruiken om beschrijvingen van gebeurtenissen te genereren, follow-up e-mails te automatiseren, aantekeningen van vergaderingen samen te vatten of zelfs prioriteiten voor taken voor te stellen.

Krijg contextuele inzichten met ClickUp Brain

Deze AI-tool voor gebeurtenisbeheer is vooral handig voor content-rijke gebeurtenissen, waarbij timing en communicatie sleutelwoorden zijn, zoals het benaderen van sprekers, het schrijven van teksten voor sociale media of het opstellen van persberichten.

En als u niet helemaal vanaf nul wilt beginnen? Gebruik dan ClickUp Sjablonen.

De ClickUp Event Management Sjabloon is een gecentraliseerde werkruimte die is ontwikkeld om complexe evenementenplanning te vereenvoudigen. U vindt er vooraf opgestelde takenlijsten voor logistiek, locatieselectie, budgettering, marketing en follow-ups na het evenement, elk met aanpasbare statussen, deadlines en toegewezen personen.

Ontvang een gratis sjabloon Concentreer u op het grote geheel en houd uw team georganiseerd met de ClickUp-sjabloon voor beheer van gebeurtenissen.

Een ingebouwde kalender en Gantt-grafiek geven u een visueel overzicht van uw tijdlijn, terwijl documenten alles, van contracten tot biografieën van sprekers, gemakkelijk toegankelijk houdt op één plek. Het bevat functies die speciaal zijn afgestemd op samenwerking: realtime opmerkingen, het delen van bestanden en geïntegreerde checklist.

De beste functies van ClickUp

Automatiseer repetitieve taken: Verminder handmatige inspanningen, zoals het verplaatsen van taken wanneer de status verandert of het versturen van herinneringen vóór deadlines, met Verminder handmatige inspanningen, zoals het verplaatsen van taken wanneer de status verandert of het versturen van herinneringen vóór deadlines, met ClickUp Automatisering

Hulp bij planning: stel herinneringen, terugkerende taken en deadlines in voor sleutelactiviteiten, zoals wekelijkse check-ins met leveranciers of het verzenden van het definitieve aantal deelnemers.

Houd gastenlijsten bij: Gebruik Gebruik ClickUp aangepaste velden om RSVP's, dieetvoorkeuren of check-in status te beheren, en deelnemers te filteren, sorteren of groeperen op basis van willekeurige criteria.

Voortgang bijhouden: Houd het budgetgebruik, de voortgang van taken, de werklast van het team en de statistieken na het evenement bij in één gecentraliseerd overzicht met Houd het budgetgebruik, de voortgang van taken, de werklast van het team en de statistieken na het evenement bij in één gecentraliseerd overzicht met ClickUp Dashboards.

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide, aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie vat het allemaal samen:

ClickUp biedt een zeer aanpasbare werkruimte die ons team helpt om taken, projecten en tijdlijnen op één plek te beheren. Dankzij de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende weergaven (lijst, bord, gantt, enz.) kan de ervaring eenvoudig worden aangepast aan de werkstroom van elk teamlid. Automatiseringen, terugkerende taken en integraties met andere tools zoals Slack en Google Drive zijn bijzonder handig om alles gesynchroniseerd en efficiënt te houden.

ClickUp biedt een zeer aanpasbare werkruimte die ons team helpt om taken, projecten en tijdlijnen op één plek te beheren. Dankzij de mogelijkheid om tussen verschillende weergaven (lijst, bord, gantt, enz.) te schakelen, kan de ervaring eenvoudig worden aangepast aan de werkstroom van elk teamlid. Automatiseringen, terugkerende taken en integraties met andere tools zoals Slack en Google Drive zijn bijzonder nuttig om alles gesynchroniseerd en efficiënt te houden.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Formulieren om deelnemers te vragen wat ze willen leren en van wie ze het meest enthousiast zijn om te horen. Maak vervolgens gebruik van automatiseringen om reacties toe te wijzen aan moderators, live gespreksonderwerpen vorm te geven en prioriteit te geven aan content na het gebeurtenis op basis van de werkelijke interesse van de deelnemers.

2. Trello (het meest geschikt voor het visueel bijhouden van gebeurtenis-taken met eenvoudige Kanban-borden)

via Trello

Trello is een softwareprogramma voor evenementenbeheer dat fungeert als een visuele planningswand voor uw werkstroom: eenvoudig, duidelijk en verfrissend gemakkelijk te beheren. Maak borden voor elk gebeurtenis, verdeel ze in fases (zoals voorbereiding voorafgaand aan het gebeurtenis, logistiek tijdens het gebeurtenis en afronding na afloop van het gebeurtenis) en gebruik kaarten om elke taak bij te houden, van de bewerking van de gastlijst tot het opvolgen van leveranciers.

Hoewel Trello misschien niet geschikt is voor diepgaande rapportage of complexe afhankelijkheden, is het ideaal voor solo-planners, kleine teams en marketeers die een overzichtelijke werkruimte willen die hen niet in de weg staat.

De beste functies van Trello

Automatiseer taakstromen met Butler : stel instellingen in, trigger acties met aangepaste knoppen en plan terugkerende taken zoals check-ins of herinneringen.

Gebruik checklist voor gebeurtenisplanning om grote taken, zoals tijdlijnen voor de dag van het gebeurtenis, op te splitsen in traceerbare, hapklare subtaaken met voortgangsbalkjes.

Breid uw werkruimte uit met Power-Ups zoals Kalenderweergave, Google Drive, Slack en Jira om alles op één plek te synchroniseren.

Maak gebruik van Atlassian Intelligence (AI) om ideeën voor de show te bedenken, kaart-aantekeningen samen te vatten of brainstorms sneller om te zetten in actiepunten.

Limieten van Trello

Geavanceerde functies zoals gantt weergave vereisen upgrades of power-ups.

Het ontbreekt aan native functies voor bepaalde projectmanagementframeworks, waardoor het minder effectief is voor complexe of ondernemingsbrede projecten.

Prijzen van Trello

Gratis voor 10 gebruikers

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

Onderneming: $ 17,50/maand per gebruiker

Trello-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

Hoewel Trello tal van functies biedt, blijft het nummer functies soms achter bij andere projectmanagementtoepassingen op het gebied van projecttracking op hoger niveau. De gebruiksfrequentie neemt af wanneer functies op hoger niveau nodig zijn, omdat het niet alle soorten projectmethodologieën native ondersteunt. Bovendien zouden sommige integraties soepeler kunnen verlopen, wat van invloed is op het algehele integratiegemak in sommige werkstroom.

Hoewel Trello tal van functies biedt, blijft het nummer van functies soms achter bij andere projectmanagementtoepassingen op het gebied van projectblijven bijhouden op hoger niveau. De gebruiksfrequentie neemt af wanneer functies op hoger niveau nodig zijn, omdat het niet alle soorten projectmethodologieën native ondersteunt. Bovendien zouden sommige integraties soepeler kunnen verlopen, wat van invloed is op het algehele integratiegemak in sommige werkstroom.

💡 Pro-tip: Gebruik Trello-labels om de fasen van een gebeurtenis bij te houden, zoals 'Pre-Event', 'Live' en 'Post-Event', en combineer deze met Butler-automatisering om kaarten automatisch te verplaatsen, herinneringen te versturen of taken toe te wijzen wanneer deadlines naderen. Zo blijft uw tijdlijn strak en uw team synchroniseren.

3. Asana (het meest geschikt voor het coördineren van gebeurtenisenteams en deadlines met gestructureerde werkstroom).

via Asana

Asana helpt gebeurtenisenteams georganiseerd te blijven zonder voortdurend heen en weer te moeten mailen. Je kunt verantwoordelijkheden toewijzen voor alles, van leverancierscoördinatie tot socialemediataak, tijdlijnen bijhouden en werkstroom creëren die is afgestemd op de werkwijze van je team.

Het biedt precies genoeg structuur om gebeurtenissen soepel te laten verlopen, zonder het evenementenplanningsproces te vertragen met te veel lagen. Het is misschien niet flitsend, maar Asana is solide. En wanneer u budgetten, RSVP's, planningen en interne goedkeuringen allemaal tegelijk beheert, is betrouwbaarheid belangrijk.

De beste functies van Asana

regels om handmatig werk te verminderen. Automatiseer repetitieve taken zoals locatiebeheer en check-ins met automatisering van aangepasteom handmatig werk te verminderen.

Gebruik Asana AI om prioriteiten in te stellen, routinematige planningsstappen te stroomlijnen en snel duidelijkheid te krijgen over wat aandacht nodig heeft.

Houd gesprekken in context met taakopmerkingen, bestandsbijlagen en teamtagging, zodat er niets verloren gaat in e-mailthreads.

Limieten van Asana

Je kunt er geen tijdsbereiken voor taken mee instellen.

Ingebouwde automatisering schiet vaak tekort bij het afhandelen van complexe werkstroom of het voldoen aan specifieke teambehoeften.

Prijzen van Asana

Free

Starter: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Rechtstreeks uit een Capterra-recensie:

Asana is geweldig voor projectmanagement, vooral wanneer je in een team werkt. Ik vond de portfolio's erg handig, omdat ik zo meerdere projecten tegelijkertijd in de gaten kon houden. Asana voelt over het algemeen erg overzichtelijk en georganiseerd aan, en dat is voor mij altijd een topprioriteit. Ik zou graag zien dat sommige bronnen op het platform gratis toegankelijk zouden zijn, maar ik begrijp het wel. Wat ik niet prettig vond, was dat ik onderweg op mijn telefoon Asana gebruikte en nooit taken naar een ander project kon kopiëren.

Asana is geweldig voor projectmanagement, vooral wanneer je in een team werkt. Ik vond de portfolio's erg handig, omdat ik zo meerdere projecten tegelijkertijd in de gaten kon houden. Asana voelt over het algemeen erg overzichtelijk en georganiseerd aan, en dat is voor mij altijd een prioriteit. Ik zou graag zien dat sommige bronnen op het platform gratis toegankelijk zouden zijn, maar ik begrijp het wel. Wat ik niet prettig vond, was dat ik onderweg op mijn telefoon Asana gebruikte en nooit taken naar een ander project kon kopiëren.

🧠 Leuk weetje: De naam "Asana" komt van het Sanskrietwoord voor een yogahouding en weerspiegelt de visie van de oprichters voor software die focus, werkstroom en duidelijkheid in het moderne werk bevordert.

Wilt u een kalender die echt werkt? Gebruik deze video om uw kalender te maken, mijlpalen voor de kaartverkoop, deadlines voor leveranciers, installatie-/afbouwperiodes en repetities te plannen, veelvoorkomende valkuilen zoals dubbele boekingen en onduidelijke eigendom te signaleren, en wijs teams naar tools en sjablonen die ze kunnen gebruiken om de gebeurtenis op tijd te laten verlopen.

4. Monday.com (het meest geschikt voor het organiseren van grootschalige gebeurtenissen met aanpasbare sjablonen)

Monday.com is een flexibele werkruimte die u een duidelijke weergave geeft van alles wat er gebeurt in uw werkstroom voor projectmanagement voor gebeurtenissen. De evenement-specifieke sjablonen omvatten alles van het bijhouden van het budget en RSVP-registratie tot feedback na het evenement, allemaal ondersteund door dynamische formulieren die gegevens automatisch in uw boards invoeren.

U kunt visuele dashboards samenstellen – voltooid met tijdlijn, grafieken en widgets voor de werkbelasting – om het gebruik van middelen te monitoren en storingen in realtime op te sporen, allemaal zonder het platform te verlaten. Voeg automatiseringen toe om waarschuwingen willekeurig te genereren, acties tussen teams te synchroniseren en samenvattingen na het evenement te triggeren, en u beschikt over een systeem dat verder gaat dan statische checklists. Het is intuïtief voor eenvoudigere installaties, maar om de volledige kracht ervan te benutten, zoals integraties met meerdere borden, geavanceerde dashboardconfiguraties of slimme sjablonen, kan wat onderzoek nodig zijn.

Monday.com beste functies

Verzamel RSVP's, verzoeken of feedback via formulier met uw merknaam die automatisch in uw boards worden opgenomen – ideaal voor het beheer van gastlijsten of het registreren van leveranciers.

Gebruik geïntegreerde tijdsregistratie om bij te houden hoe lang taken duren voor interne rapportages of facturering aan externe partners.

Houd alles georganiseerd met een gelaagde installatie: werkruimten, borden, taken en subitems om elk onderdeel van uw gebeurtenis te structureren.

Limieten van Monday.com

Het is gemakkelijk om te veel borden te maken, wat kan leiden tot rommel en het organiseren bemoeilijkt.

Sommige automatiseringen vereisen complexe workarounds binnen Monday.com zelf.

Prijzen van Monday.com

Free

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Pro: $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een G2-recensent deelde deze feedback:

E-mails en activiteiten kunnen worden verbeterd, omdat er soms vertraging optreedt. Het technische ondersteuningsteam heeft echter snel naar oplossingen gezocht. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle ontwikkelde functies, is een hoger pakketniveau (en hogere kosten) vereist. Sommige automatiseringen vereisen omslachtige workarounds, maar met behulp van integraties zoals Make.com of Zapier kan dit eenvoudig worden opgelost.

E-mails en activiteiten kunnen worden verbeterd, omdat er soms vertraging optreedt. Het technische ondersteuningsteam heeft echter snel naar oplossingen gezocht. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle ontwikkelde functies, is een hoger pakket (en hogere kosten) vereist. Sommige automatiseringen vereisen omslachtige workarounds, maar met behulp van integraties zoals Make.com of Zapier kan dit eenvoudig worden opgelost.

5. Basecamp (Ideaal om kleine gebeurtenis-teams en clients op één plek op één lijn te houden. )

via Basecamp

Basecamp onderscheidt zich door communicatie centraal te stellen bij evenementenplanning. In tegenstelling tot andere tools die eindeloos veel functies bieden, houdt Basecamp het simpel: één ruimte voor berichten, taken, planningen en bestanden, zodat uw team, clients en leveranciers op één lijn blijven zonder dat er een handleiding nodig is.

Voor planners die waarde hechten aan eenvoud en duidelijke communicatie biedt Basecamp een no-nonsense installatie die werkt. Of u nu teams, clients of leveranciers coördineert, deze tool helpt u om orde te scheppen en iedereen op één pagina te houden.

De beste functies van Basecamp

Zet centrale communicatiehubs op om de volledige werkstroom van gebeurtenissen op één plek te beheren.

Gebruik projectspecifieke prikborden om lange e-mailthreads en verwarring in groepschatten te vervangen.

Sla al uw bestanden, planningen en aantekeningen op in overzichtelijke projectdocumenten.

Limiet van Basecamp

Hoewel het de kernfuncties goed uitvoert, schiet het tekort op het gebied van geavanceerde functies zoals postplanning en diepgaandere marketingwerkstroom.

Prijzen van Basecamp

Plus: $ 15 per maand per gebruiker

Pro Onbeperkt: $299/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (meer dan 5.320 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.480 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Het biedt limiet integratiemogelijkheden met andere tools, vooral die waar ik zelf deel van uitmaak in digitale marketing, zoals sociale mediaplatforms. Hoewel het de basis goed dekt, ontbreken enkele geavanceerde functies en naadloze verbindingen met externe apps, wat een nadeel kan zijn voor teams die hier meer activiteiten moeten uitvoeren, zoals het plannen van posts, enz.

Het biedt limiet integratiemogelijkheden met andere tools, met name die waar ik zelf deel van uitmaak in digitale marketing, zoals sociale mediaplatforms. Hoewel het de basis goed dekt, ontbreken enkele geavanceerde functies en naadloze verbindingen met externe apps, wat een nadeel kan zijn voor teams die hier meer activiteiten moeten uitvoeren, zoals het plannen van posts, enz.

Registratie- en ticketplatforms

6. Eventbrite (het meest geschikt voor de promotie van grootschalige gebeurtenissen en de verkoop van tickets)

via Eventbrite

Eventbrite combineert evenementlogistiek en marketing in één dashboard. Maak registratiepagina's aan, integreer ticketverkoop en lanceer e-mailcampagnes of sociale advertenties, allemaal vanaf één platform. Real-time analyses houden de prestaties van bronnen en conversies van deelnemers bij, zodat u uw advertentie-uitgaven kunt optimaliseren.

Ter plaatse zorgt de mobiele app Organizer voor contactloos inchecken en de verkoop van merchandise. Het geld wordt direct na de gebeurtenis overgemaakt. Dankzij de integratie met CRM- en analysetools worden marketinggegevens en lijst automatisch gesynchroniseerd, waardoor segmentatie en follow-up mogelijk zijn.

De beste functies van Eventbrite

Beheer serviceverzoeken, incidenten, problemen en wijzigingen met behulp van vooraf gebouwde ITSM-werkstroom.

Automatiseer de toewijzing en goedkeuring van tickets met krachtige automatisering zonder of met weinig code.

Werk samen met verschillende teams met behulp van een geïntegreerde Confluence-kennisbank, Opsgenie voor oproepwaarschuwingen en Slack- of Microsoft Teams-integraties.

Eventbrite limieten

Het platform biedt basisfuncties, maar mist flexibiliteit voor volledig merkgebonden communicatie.

De analyse- en rapportagefuncties zijn niet erg robuust.

Prijzen van Eventbrite

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Eventbrite

G2: 4,4/5 (870+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5680 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Eventbrite?

Volgens een recensent van Capterra:

Het kostte ons een paar gebeurtenissen om te onderzoeken hoe we Eventbrite op de juiste manier konden gebruiken en onze instellingen correct konden afstellen. Ik raad zeker aan om trainingsvideo's te bekijken en het platform te leren kennen in plaats van te leren door proefversies! Dit bespaart u tijd en geld!

Het kostte ons een paar gebeurtenissen om te onderzoeken hoe we Eventbrite op de juiste manier konden gebruiken en onze instellingen correct konden afstellen. Ik raad zeker aan om trainingsvideo's te bekijken en het platform te leren kennen in plaats van te leren door proefversies! Dit bespaart u tijd en geld!

7. Ticket Tailor (het beste voor goedkope, zelfbeheerde ticketverkoop voor onafhankelijke organisatoren)

via Ticket Tailor

Ticket Tailor biedt pay-as-you-go-ticketing, speciaal ontworpen voor kleine bedrijven. U kunt gebeurtenis-pagina's met uw eigen merknaam maken of de kassa rechtstreeks in uw eigen website integreren, met betalingsafwikkeling op dezelfde dag via Stripe, PayPal, Square, Apple Pay of Google Pay. Het platform heeft een functie voor een generator voor privacy en GDPR-conforme opt-in-velden.

Check in op de locatie, online of offline, met behulp van de mobiele app, met realtime synchronisatie tussen de apparaten van het personeel. U krijgt ook ingebouwde e-mail en korting-/vouchercode-installaties. Integratie met Mailchimp, Zapier en CRM-tools ondersteunt gestroomlijnde communicatie.

De beste functies van Ticket Tailor

Gebruik een aangepast domein en white-label gebeurtenis-pagina's om uw merk centraal te houden.

Maak een lijst van een onbeperkt aantal gebeurtenissen en ticketsoorten zonder beperkingen op het nummer gebeurtenissen of tickets.

Beheer openbare of privé-evenementenlijsten door evenementen met een wachtwoord te beveiligen of ze te verbergen voor openbare zoekopdrachten.

Limiet van Ticket Tailor

Geen gedeeltelijke restituties bij groepsboekingen

Mist krachtige ingebouwde zoekfuncties of samengestelde gebeurtenislijsten

Prijzen Ticket Tailor

Free

Vooraf betalen : vanaf $ 0,30

Betaal bij verkoop: $0,85

Beoordelingen en recensies van Ticket Tailor

G2: 4,9/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (490+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Ticket Tailor?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Ik vond het kredietssysteem in het begin een beetje verwarrend, en hoewel ik begrijp dat je meer geld krijgt als je kredieten in bulk koopt, zou het fijn zijn als je de reserveringskosten op een meer economische manier zou kunnen verwijderen of verlagen. Ik begrijp het nog steeds niet helemaal, maar als systeem is het eenvoudiger en transparanter dan andere ticketwebsites, en het is nog steeds betaalbaar, dus ik ga het in de toekomst zeker gebruiken!

Ik vond het kredietssysteem in het begin een beetje verwarrend, en hoewel ik begrijp dat je meer geld krijgt als je kredieten in bulk koopt, zou het fijn zijn als de reserveringskosten op een meer economische manier konden worden verwijderd of verlaagd. Ik begrijp het nog steeds niet helemaal, maar als systeem is het eenvoudiger en transparanter dan andere ticketwebsites, en het is nog steeds betaalbaar, dus ik ga het in de toekomst zeker gebruiken!

8. Brown Paper Tickets (het beste voor eerlijke ticketverkoop met transparante prijzen)

Brown Paper Tickets biedt goedkope, transparante ticketverkoop die is ontworpen met het oog op de gemeenschap. Het is volledig gratis voor gratis evenementen en de kosten voor betaalde tickets zijn minimaal. U kunt uitgebreide pagina's met multimedia maken, donaties verzamelen naast de kaartverkoop en deelnemers flexibele ticketopties bieden: thuis afdrukken, mobiel of per post.

Ter plaatse zorgen ingebouwde kassasystemen en scanners voor de kaartverkoop, zonder dat er extra hardware nodig is. Met ondersteuning voor meerdere talen en een responsieve klantenservice via e-mail is dit een solide optie voor non-profitorganisaties en gemeenschapsgerichte organisatoren die een divers publiek beheren.

De beste functies van Brown Paper Tickets

Maak aanpasbare pagina's voor gebeurtenissen met multimedia-content en gedetailleerde beschrijvingen om bezoekers aan te trekken.

Verkoop verschillende soorten tickets, waaronder algemene toegangskaarten, gereserveerde zetels en seizoenskaarten voor veelzijdige gebeurtenisformats.

Beheer de registratie en check-in van deelnemers met realtime rapportage en exporteerbare deelnemerslijsten.

Limieten van Brown Paper Tickets

Organisaties kunnen de geschiedenis van een koper in de loop van de tijd niet in weergave bekijken of analyseren, waardoor de mogelijkheden voor gepersonaliseerde interactie een limiet ondervinden.

Prijzen van Brown Paper Tickets

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Brown Paper Tickets

G2: 4,0/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 3,7//5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Brown Paper Tickets?

Een gebruiker deelde deze feedback:

Ik ben erg te spreken over het 'fairtrade'-model dat Brown Paper Tickets hanteert. Als iemand die werkzaam is in gemeenschapsontwikkeling, zoek ik graag naar eerlijke tools en software voor mijn activiteiten... De interface van de BPT-website kan wel verbeterd worden. Deze heeft een ouderwetse uitstraling die misschien niet alle gebruikers aanspreekt.

Ik ben erg te spreken over het 'fairtrade'-model dat Brown Paper Tickets hanteert. Omdat ik in gemeenschapsontwikkeling werk, zoek ik graag naar eerlijke tools en software voor mijn activiteiten... De interface van de BPT-website kan wel verbeterd worden. Deze heeft een ouderwetse uitstraling die misschien niet alle gebruikers aanspreekt.

9. Eventzilla (het meest geschikt voor flexibele gebeurtenisregistratie voor virtuele, hybride en fysieke formaten)

via Eventzilla

Eventzilla is een eenvoudige tool voor kleine bedrijven die webinars, workshops of lokale evenementen organiseren. Hiermee kunt u zonder code evenementpagina's met uw merknaam maken, flexibele registratieformulieren met voorwaardelijke logica instellen en zowel gratis als betaalde tickets beheren.

Met realtime overschrijvingen kunt u inkomende betalingen bijhouden en het platform ondersteunt virtuele gebeurtenissen via de Joinlive-add-on. U kunt ook automatisch digitale certificaten uitgeven, wat vooral handig is voor trainingssessies of educatieve gebeurtenissen. Ter plaatse biedt de virtuele gebeurtenissoftware een mobiele app en een kiosk-check-in-optie voor het beheer van deelnemers.

De beste functies van Eventzilla

Automatiseer wachtlijsten en goedkeuringen om hoge-demand of exclusieve gebeurtenissen efficiënt te beheren.

Organiseer en beheer webinars of virtuele gebeurtenissen rechtstreeks in Eventzilla met behulp van de virtuele add-on Joinlive.

Geef automatisch certificaten uit en verstuur deze per e-mail naar bezoekers, sprekers of deelnemers.

Limieten van Eventzilla

Het heeft geen ontwikkelingsroadmap die toekomstige functies en een indicatieve tijdlijn aangeeft.

Sommige integraties van derden zijn niet zo naadloos of intuïtief als verwacht, wat de efficiëntie van de werkstroom kan beïnvloeden.

Prijzen van Eventzilla

Free

Basis: $ 1,50/registratie

Pro: $1,50 + 1,9%/registratie

Plus: $1,50 + 2,9%/registratie

Onbeperkt: $ 4.999 per jaar

Beoordelingen en recensies van Eventzilla

G2: 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Eventzilla?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Wat ik het leukste vind aan Eventzilla is hoe gemakkelijk het is om een gebeurtenis vanaf nul in te stellen... Een punt dat verbeterd zou kunnen worden, is de integratie met sommige externe platforms – sommige daarvan werken niet zo naadloos als ik had verwacht. Ik heb ook gemerkt dat een aantal geavanceerde functies alleen beschikbaar zijn in de duurdere abonnementen, wat een limiet kan zijn voor gebeurtenissen met een krap budget. Dat gezegd hebbende, maakt het platform nog steeds zijn belangrijkste beloften waar.

Wat ik het leukste vind aan Eventzilla is hoe gemakkelijk het is om een gebeurtenis vanaf nul op te zetten... Een punt dat verbeterd zou kunnen worden, is de integratie met sommige externe platforms – sommige daarvan werken niet zo naadloos als ik had verwacht. Ik heb ook gemerkt dat een aantal geavanceerde functies alleen beschikbaar zijn in de duurdere abonnementen, wat een limiet kan zijn voor gebeurtenissen met een krap budget. Dat gezegd hebbende, maakt het platform zijn belangrijkste beloften nog steeds waar.

10. RegFox (het beste voor volledig aanpasbare registratie voor gebeurtenissen met krachtige automatisering)

via RegFox

RegFox biedt gedetailleerde controle over registratie, prijsstelling en het verzamelen van gegevens van deelnemers, functies die professionele evenementenplanners waarderen. De registratiebouwer ondersteunt aanpassingen met slepen en neerzetten, voorwaardelijke logica en geavanceerde prijsstructuren, zoals termijnbetalingen of kortingscodes.

Het maakt het mogelijk om aangepaste verklaringen en handtekeningen te verzamelen, bevestigingen en herinneringen te automatiseren en groeps-/teamregistraties te ondersteunen. Integraties met CRM's, e-mailplatforms en betalingsgateways zijn ingebouwd. De echte waarde ligt in de betaalbaarheid en aanpasbaarheid zonder in te boeten aan functie of veiligheid, waardoor het ideaal is voor planners die meerdere gebeurtenissen beheren.

De beste functies van RegFox

Maak volledig aanpasbare registratieformulieren met drag-and-drop-velden, voorwaardelijke logica en branding.

Stel complexe prijzen, kortingen, toegangscodes en betalingsabonnementen in voor tickets en add-ons.

Beheer het inchecken, het afdrukken van badges en de verkoop ter plaatse met mobiele tools.

Limieten van RegFox

Gebruikers klagen over een gebrek aan geavanceerde documentatiefuncties.

Prijzen van RegFox

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van RegFox

G2: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over RegFox?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Aangepast is een goede optie, maar er zit ook een nadeel aan. Het lijkt een uitdaging om sjablonen voor onze organisatie te maken om ervoor te zorgen dat elk programma aan dezelfde basisvereisten voldoet, aangezien elke afdeling het platform net iets anders gebruikt. Voor mij is het essentieel dat ik tijdens de registratie een vraag- en antwoordgedeelte toevoeg, zodat ik die informatie later niet via e-mails of enquêtes hoef bij te houden.

Aangepast is een goede optie, maar er zit ook een nadeel aan. Het lijkt een uitdaging om sjablonen voor onze organisatie te maken om ervoor te zorgen dat elk programma aan dezelfde basisvereisten voldoet, aangezien elke afdeling het platform net iets anders gebruikt. Voor mij is het essentieel dat ik tijdens de registratie een vraag- en antwoordgedeelte opneem, zodat ik die informatie later niet via e-mails of enquêtes hoef bij te houden.

Platforms voor virtuele en hybride gebeurtenissen

11. vFairs (het meest geschikt voor meeslepende virtuele en hybride gebeurtenissen met interactieve omgevingen)

via vFairs

vFairs is een solide optie voor corporate teams die virtuele of hybride conferenties organiseren. Het biedt interactieve functies, zoals virtuele lobby's, 3D-beurshallen en gamified elementen, om deelnemers betrokken te houden. Ingebouwde lead capture via QR-scanning en eenvoudige CRM-exports maken het bijzonder nuttig voor B2B-gerichte gebeurtenissen.

Organisatoren hebben volledige controle over de planning van sessies en de tijdlijnen van sprekers, dankzij gedetailleerde tools voor het aangepaste agenda. Netwerken is ingebouwd in de ervaring, met functies zoals deelnemerslijsten, matchmaking en live chat, die echte verbindingen bevorderen.

De beste functies van vFairs

Ontwerp meeslepende virtuele lobby's en tentoonstellingshallen voor boeiende virtuele ervaringen.

Maak realtime netwerken mogelijk met 1:1 video- of tekstchatten, matchmaking en deelnemerslijsten.

Leg leads vast en kwalificeer ze met de vFairs Lead Capture-app met QR- of kaart-scanning en CRM-export.

Limieten van vFairs

Sommige gebruikers vinden dat essentiële rapporten niet standaard beschikbaar zijn en aangepast moeten worden.

Prijzen van vFairs

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van vFairs

G2: 4,7/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 580 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over vFairs?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Hoewel vFairs offline mogelijkheden biedt – wat een groot pluspunt is voor onze cruise-gebeurtenissen – zijn die functies enigszins beperkt in vergelijking met de volledige functionaliteit die online beschikbaar is. Zo werken realtime updates of interactieve elementen mogelijk niet zo soepel zonder een stabiele verbinding. Dat gezegd hebbende, staat hun team altijd klaar om ons te helpen de ervaring te optimaliseren op basis van onze omgeving, en hebben ze duidelijk moeite gedaan om de offline bruikbaarheid in de loop van de tijd te verbeteren.

Hoewel vFairs offline mogelijkheden biedt – wat een groot pluspunt is voor onze cruise-evenementen – zijn die functies enigszins beperkt in vergelijking met de volledige functionaliteit die online beschikbaar is. Zo werken realtime updates of interactieve elementen mogelijk niet zo soepel zonder een stabiele verbinding. Dat gezegd hebbende, staat hun team altijd klaar om ons te helpen de ervaring te optimaliseren op basis van onze omgeving, en hebben ze duidelijk moeite gedaan om de offline bruikbaarheid in de loop van de tijd te verbeteren.

12. RingCentral Events (voorheen Hopins) (het beste voor alles-in-één virtuele gebeurtenishosting en netwerken)

via RingCentral Gebeurtenis

RingCentral Events is geschikt voor marketingprofessionals die virtuele merkervaringen of productlanceringen organiseren. Het biedt een aanpasbare gebeurtenis-layout, waaronder receptie, fase, sessies, netwerken en expo. Functies zoals vragen en antwoorden van het publiek, polls en emoji-reacties stimuleren interactie.

Het programma kan goed overweg met meerdaagse, multitrack-planning en ondersteunt robuuste sponsorstands met lead capture. On-site functies zoals kioskmodus en badge-afdrukken maken hybride gebruik mogelijk. De integratie met meer dan 40 gebeurtenismarketingtools (Mailchimp, HubSpot, Marketo) ondersteunt end-to-end lead nurturing en campagnetracking.

De beste functies van RingCentral Gebeurtenissen

Bouw meeslepende virtuele locaties met aanpasbare Receptie -, Fase -, Sessies -, Netwerken -, Expo - en Herhaling -ruimtes voor een complete gebeurteniservaring.

Vereenvoudig de logistiek van onsite en hybride gebeurtenissen met plattegrondbeheer, check-inruimtes, kioskmodus voor zelf inchecken, badgeafdrukken en toegangscontrole.

Organiseer een onbeperkt aantal gebeurtenissen per licentie met transparante, gedifferentieerde prijzen en zonder extra kosten voor een voorspelbare budgettering.

Limiet van RingCentral Events

De Streamyard-integratie voor streaming is verwarrend in het gebruik en slecht geïntegreerd.

Het platform vereist dat sprekers vanuit de backstage streamen, wat onnodige complexiteit toevoegt in vergelijking met eenvoudigere sessie-gebaseerde installaties.

Prijzen van RingCentral Gebeurtenissen

Free

Gebeurtenissen Pro: $ 99/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Gebeurtenissen Pro+: $ 199/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Gebeurtenissen Enterprise: $ 299/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van RingCentral Events

G2: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over RingCentral Gebeurtenissen?

Rechtstreeks uit een recensie van Capterra:

De manier waarop de video-instelling was ingesteld met backstage-ruimtes waar we gasten konden ontvangen, enz. We vonden het prettig dat we de sprekers niet veel hoefden uit te leggen over het gebruik ervan... Het was moeilijk om de backstage-functie te testen met slechts één computer/login, maar gemakkelijk te controleren met meerdere gebruikers.

De manier waarop de video-instelling was ingesteld met backstage-ruimtes waar we gasten konden ontvangen, enz. We vonden het prettig dat we de sprekers niet veel hoefden uit te leggen over het gebruik ervan... Het was moeilijk om de backoffice-functie te testen met slechts één computer/login, maar gemakkelijk te controleren met meerdere gebruikers.

13. Airmeet (het meest geschikt voor community-gedreven gebeurtenissen met boeiende virtuele interacties)

via Airmeet

Airmeet is ontwikkeld voor het organiseren van grootschalige gebeurtenissen en is daarmee zeer geschikt voor verenigingen, ondernemingen en organisaties die grote conferenties of trainingssessies organiseren. De opvallende netwerkfuncties, waaronder speednetworking en lounges, maken realtime interactie en betrokkenheid tussen grote groepen mogelijk.

Het ondersteunt een bereik van evenementformaten: live, vooraf opgenomen, on-demand en interactieve workshops. Exposanten kunnen demo's organiseren en virtuele stands beheren, terwijl uniforme rapportage van gebeurtenisgegevens het gemakkelijk maakt om de betrokkenheid bij hybride installaties bij te houden. Met ingebouwde toegankelijkheid en flexibele sessieformaten is het zeer geschikt voor jaarlijkse topontmoetingen, conferenties met meerdere tracks en grootschalige trainingsevenementen.

De beste functies van Airmeet

Organiseer grootschalige gebeurtenissen voor maximaal 100.000 deelnemers met een robuuste cloudinfrastructuur en HD-streaming.

Maak gebruik van de functie Invite to Stage om deelnemers als sprekers in de fase te brengen en zo door het publiek gestuurde content te stimuleren.

Wissel digitale kaarten uit en leg direct verbinding voor voortdurende netwerken na het gebeurtenis.

Limiet van Airmeet

Niet erg mobielvriendelijk, met een limiet aan functie op smartphones en tablets.

Deelnemers die de app gebruiken, kunnen niet volledig deelnemen aan 1:1-wedstrijden (bijv. een tafel bezetten), waardoor de interactiviteit een limiet heeft.

Prijzen van Airmeet

Premium webinars: vanaf $ 199 per maand

Gebeurtenissen: Aangepaste prijzen

Beheerde gebeurtenissen: Aangepaste prijzen

Airmeet beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (740+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Airmeet?

Dit is wat een G2-recensent te zeggen had:

Airmeet is supergemakkelijk te gebruiken, zelfs als u voor het eerst een gebeurtenis organiseert. De instelling is eenvoudig en er zijn tal van functies om gebeurtenissen boeiender te maken, zoals breakout rooms en live polls... Het kost wat tijd om alle functies te verkennen, wat in het begin wat overweldigend kan zijn. Sommige verbindingen met andere tools vereisen extra instellingen en de prijs is misschien niet ideaal voor kleinere teams. Ook kunnen incidentele connectiviteitsproblemen tijdens grotere gebeurtenissen frustrerend zijn.

Airmeet is supergemakkelijk te gebruiken, zelfs als u voor het eerst een gebeurtenis organiseert. De installatie is eenvoudig en er zijn tal van functies om gebeurtenissen boeiender te maken, zoals breakoutrooms en live polls... Het kost wat tijd om alle functies te verkennen, wat in het begin wat overweldigend kan zijn. Sommige verbindingen met andere tools vereisen extra instellingen en de prijs is misschien niet ideaal voor kleinere teams. Ook kunnen incidentele connectiviteitsproblemen tijdens grotere gebeurtenissen frustrerend zijn.

14. InEvent (het beste voor virtueel en hybride gebeurtenisbeheer op ondernemingsniveau)

via InEvent

InEvent is ontwikkeld voor ondernemingsteams die grootschalige of streng gereguleerde gebeurtenissen beheren. Het onderscheidt zich door functies als robuuste native streaming, realtime video-bewerking en ondersteuning voor een groot aantal presentatoren. De registratietools gaan verder dan de basis en bieden NFC-badge-ondersteuning en naleving van normen zoals GDPR, SOC 2 en HIPAA.

Wat deze software onderscheidt, is de mogelijkheid om de logistiek van reizen en accommodaties te beheren, een zeldzame functie in deze ruimte. Met diepgaande analyses, uitgebreide API-toegang en 24/7 meertalige ondersteuning is InEvent een uitstekende keuze voor internationale teams die behoefte hebben aan betrouwbaarheid, flexibiliteit en controle.

De beste functies van InEvent

Beheer de logistiek voor incentive-reizen, inclusief vlucht- en accommodatie-informatie, waardoor het ideaal is voor complexe, meerdere locatie-gebeurtenissen.

Organiseer hoogwaardige, vertragingsvrije native livestreaming met realtime video bewerking en RTMP-streaming naar meerdere sociale kanalen.

Maak contactloos inchecken mogelijk met NFC-registratie en het scannen van badges.

Limiet van InEvent

Onvoldoende compatibiliteit met andere platforms, waardoor integraties een limiet hebben

Integratie met tools zoals Salesforce kan minder eenvoudig zijn en vereist vaak dat het InEvent-team direct ondersteunt.

Prijzen van InEvent

Eenvoudig gebeurtenis: $ 6.000

Jaarabonnement: $ 9.000

V&H Advanced: Aangepaste prijzen

V&H Full: Prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van InEvent

G2: 4,5/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over InEvent?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Het gebruiksgemak. De gebruiksvriendelijke beheerder. En de functies. Het zit boordevol functies voor elk soort gebeurtenis dat we maar kunnen bedenken... Er zijn zoveel functies dat we een training hebben moeten volgen, waardoor we een speciale persoon hebben aangesteld om de meer geavanceerde functies te beheren.

Het gebruiksgemak. De gebruiksvriendelijke beheerder. En de functies. Het zit boordevol functies voor elk soort gebeurtenis dat we maar kunnen bedenken... Er zijn zoveel functies dat we een training hebben moeten volgen, waardoor we een speciale medewerker hebben aangesteld om de meer geavanceerde functies te beheren.

15. ZoomEvents (het meest geschikt voor schaalbare, door Zoom aangedreven virtuele conferenties en webinars)

via ZoomEvents

Zoom Events bouwt voort op de vertrouwde Zoom-ervaring en is daarmee een praktische keuze voor interne teams, opleidingsproviders of iedereen die leertrajecten met meerdere sessies organiseert. De webinarsoftware biedt aanpasbare gebeurtenishubs, registratiepagina's met uw eigen merknaam en gedetailleerde controle over de toegang van deelnemers, ideaal om alles georganiseerd en veilig te houden.

Ingebouwde exporuimtes en netwerktools helpen deelnemers om zinvolle verbindingen te leggen, terwijl integraties met CRM- en marketingplatforms de follow-up vereenvoudigen. Met de mogelijkheid om hybride gebeurtenissen te ondersteunen, live engagementstatistieken en toegankelijkheidsfuncties zoals live ondertiteling en tolken, is Zoom bijzonder effectief wanneer consistentie sleutel is.

De beste functies van ZoomEvents

Creëer gebeurtenissen met meerdere sessies en meerdere dagen met aanpasbare hub-gebaseerde gebeurtenissen en registratiepagina's met uw merknaam.

Bied hybride gebeurtenismogelijkheden, waardoor gelijktijdige persoonlijke en virtuele deelname mogelijk is met uniform deelnemersbeheer.

Garandeer veiligheid en privacy met versleuteling op ondernemingniveau en naleving van belangrijke normen.

Limiet van ZoomEvents

Frequente software-updates verschijnen op ongelegen momenten en verstoren geplande vergaderingen.

Het dashboard van de beheerder kan moeilijk te navigeren zijn, vooral voor gebruikers die gewend zijn aan standaard Zoom vergaderingen.

Prijzen van ZoomEvents

Zoom Sessions-abonnement : $ 99,00/maand per 100 deelnemers

Zoom Events-abonnement: $ 149,00/maand per 100 deelnemers

Beoordelingen en recensies van ZoomEvents

G2: 4,5/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoom Gebeurtenissen?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Zoom-evenementen en webinars kunnen een groot publiek in realtime ondersteunen en verwerken. Het heeft ook een breakoutroom-functie om een groot publiek in kleinere groepen op te splitsen. Het is ideaal voor brainstorm- en mindmapping-sessies... Zoom-evenementen en webinars kunnen nog worden verbeterd op het gebied van beveiligingsmaatregelen. Ook de klantenservice moet worden verbeterd om verschillende problemen op te lossen waarmee het publiek en de organisator van het evenement te maken hebben.

Zoom-evenementen en webinars kunnen een groot publiek in realtime ondersteunen en verwerken. Het heeft ook een break-outroomfunctie om een groot publiek in kleinere groepen op te splitsen. Het is ideaal voor brainstorm- en mindmapping-sessies... Zoom-evenementen en webinars kunnen nog verbeterd worden op het gebied van beveiligingsmaatregelen. Ook de klantenservice moet verbeterd worden om verschillende problemen op te lossen waarmee het publiek en de organisator van het evenement te maken hebben.

📖 Lees ook: Hoe u virtuele vergaderingen interactiever kunt maken

Gebeurtenis Management Suites

16. Cvent (het beste voor uitgebreid beheer van ondernemingsgebeurtenissen en logistiek)

via Cvent

Cvent is een solide keuze voor gebeurtenismanagers die logistiek intensieve gebeurtenissen moeten coördineren. De tools voor het zoeken naar locaties helpen bij het stroomlijnen van offerteaanvragen en contractonderhandelingen. Het platform biedt ook end-to-end beheer van registratie, check-ins, budgettering en betalingsverwerking.

Real-time analyses, native app-ondersteuning, sponsorbeheer en CRM-integraties (Salesforce, Eloqua, Marketo) helpen gebeurtenissen rechtstreeks te koppelen aan bedrijfswerkstroom. Cvent ondersteunt zowel persoonlijke als hybride formats, met gedetailleerde tools voor het bijhouden van deelnemers, gamification en het verzamelen van feedback.

De beste functies van Cvent

Zoek locaties met behulp van een geïntegreerd leveranciersnetwerk en een bestemmingsgids, waardoor de selectie van locaties en het contractbeheer worden gestroomlijnd.

Houd toezicht op gebeurtenisbudgetten, houd uitgaven bij en genereer aangepaste financiële en aanwezigheidsrapportage voor strategisch vergaderbeheer.

Beheer exposanten, sponsors en afspraken met speciale tools voor de installatie van stands en het vastleggen van leads.

Limieten van Cvent

Het platform kan voor kleinere gebeurtenissen of organisaties onbetaalbaar en te complex zijn.

Het is moeilijk om engagementstatistieken in een presentabele format weer te geven, waardoor het lastig is om zinvolle inzichten met collega's te delen.

Prijzen van Cvent

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cvent

G2: 4,3/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (970+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Cvent?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Het Cvent Beheersplatform voor Gebeurtenissen is een one-stop-shop. Ik kan alles doen wat ik nodig heb, van sourcing en budgettering tot registratie/ervaring van deelnemers... Cvent heeft de neiging om andere platforms over te nemen in plaats van zelf te bouwen, wat kan leiden tot storingen en bugs.

Het Cvent Beheersplatform voor Gebeurtenissen is een one-stop-shop. Ik kan alles doen wat ik nodig heb, van sourcing en budgettering tot registratie en ervaring van deelnemers... Cvent heeft de neiging om andere platforms over te nemen in plaats van zelf te bouwen, wat kan leiden tot storingen en bugs.

17. Bizzabo (het beste voor datagestuurde marketing voor gebeurtenissen en betrokkenheid van deelnemers)

via Bizzabo

Bizzabo is een geweldige tool voor organisatoren van grote conferenties die controle nodig hebben over sessieagenda's, sprekersprofielen en de betrokkenheid van deelnemers. De oplossing voor het beheren van gebeurtenissen ondersteunt virtuele en hybride gebeurtenissen met sponsorstands en leadgeneratie.

De AI-aangedreven matchmaking en interactieve lounges verbeteren het netwerken tussen deelnemers. Aangepaste registratiewerkstroom, drag-and-drop ontwerptools en CRM-integraties (Salesforce, HubSpot) maken end-to-end beheer van de levenscyclus van gebeurtenissen mogelijk. Real-time analyses helpen bij het kwantificeren van ROI en betrokkenheid, waardoor het een uitgebreide tool is voor grootschalige professionele bijeenkomsten.

De beste functies van Bizzabo

Betrek deelnemers met interactieve netwerklounges, 1:1 video-vergaderingen, groepschatten en AI-gestuurde matchmaking.

Bied een uniforme mobiele gebeurtenisapp voor gepersonaliseerde agenda's, live polls, Q&A en pushnotificaties.

Bied eersteklas ondersteuning, onboarding en training voor organisatie van gebeurtenissen en belanghebbenden.

Limieten van Bizzabo

Moderators moeten twee aparte vensters openen wanneer ze de 'Ultimate Weergave' gebruiken, wat het gebruiksgemak tijdens live sessies vermindert.

Prijzen van Bizzabo

Event Experience OS: $ 499/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Klik SmartBadge: Prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van Bizzabo

G2: 4,3/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bizzabo?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Zeer uitgebreid platform voor evenementenbeheer, met veel opties voor aanpassing aan alle soorten bedrijven en gebeurtenissen. Intuïtief webinarplatform dat direct kan worden gebruikt, waardoor het gemakkelijk is om externe sprekers aan boord te halen... De enorme hoeveelheid aanpassingsmogelijkheden kan overweldigend en moeilijk te leren zijn, en er is veel training nodig om er echt mee te kunnen werken. Het zou fijn zijn als er een 'kant-en-klare' optie was voor eenmalige webinars of eenvoudige gebeurtenissen om hierbij te helpen.

Zeer uitgebreid platform voor evenementenbeheer, met veel opties voor aanpassing aan alle soorten bedrijven en gebeurtenissen. Intuïtief webinarplatform dat direct kan worden gebruikt, waardoor het gemakkelijk is om externe sprekers aan boord te halen... De enorme hoeveelheid aanpassingsmogelijkheden kan overweldigend en moeilijk te leren zijn, en er is veel training nodig om er echt mee te kunnen werken. Het zou fijn zijn als er een 'kant-en-klare' optie was voor eenmalige webinars of eenvoudige gebeurtenissen om hierbij te helpen.

18. Whova (het beste voor mobielvriendelijke betrokkenheid bij het gebeurtenis en agendaplanning)

via Whova

Whova is zeer geschikt voor gemeenschapsgerichte gebeurtenissen zoals lokale topontmoetingen, universitaire workshops of non-profitfora. De tools voor het opstellen van agenda's en het beheren van sprekers zijn gebruiksvriendelijk. De feed van de gebeurtenis en communityboards creëren informele netwerkmogelijkheden, terwijl gamification en enquêtes de deelnemers betrokken houden.

Organisatoren kunnen ook check-ins, naambadges en ticketverkoop ter plaatse beheren. Whova blinkt uit in het betrekken van deelnemers en biedt een mix van mobiele en webgebaseerde tools voor een hybride ervaring. Het ondersteunt de zichtbaarheid van sponsors door middel van banners en digitale stands.

De beste functies van Whova

Betrek deelnemers met live polls, enquêtes, gamification en een dynamische gebeurtenisfeed voor realtime interactie.

Vergemakkelijk netwerken met profielen van deelnemers, berichten, virtuele vergaderingen en communityboards.

Integreer tools voor promotie op sociale media en betrokkenheid van deelnemers rechtstreeks vanuit het platform.

Limieten van Whova

Gebruikers melden dat het moeilijk is om deelnemerslijsten te exporteren, waardoor handmatig kopiëren en plakken nodig is voor rapportage.

De eerste installatie vereist handmatig werk. Het invoeren van al uw gegevens in de app kan tijdrovend zijn, vooral voor nieuwe gebruikers op een conferentie.

Prijzen van Whova

Aangepaste prijzen

Whova-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Whova?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Gebruiksvriendelijk. Je hebt je kalender met gebeurtenissen altijd bij de hand. Zonder deze software zou ik verloren zijn geweest. Ik vind het prettig dat het programma gebruiksvriendelijk is, ongeacht het apparaat dat ik op dat moment gebruik. Of het nu mijn mobiele telefoon, mijn laptop of mijn tablet is... De wedstrijdregels zijn dubieus. Sommigen maakten misbruik van de regels. Ik weet dat we allemaal volwassenen zijn, maar sommigen gedroegen zich niet zo tijdens de wedstrijd.

Gebruiksvriendelijk. Je hebt je kalender van gebeurtenissen altijd bij de hand. Zonder deze software zou ik verloren zijn geweest. Ik vind het prettig dat het programma gebruiksvriendelijk is, ongeacht het apparaat dat ik op dat moment gebruik. Of het nu mijn mobiele telefoon, mijn laptop of mijn tablet is... De wedstrijdregels zijn dubieus. Sommigen maakten misbruik van de regels. Ik weet dat we allemaal volwassenen zijn, maar sommigen gedroegen zich niet zo tijdens de wedstrijd.

via Planning Pod

Planning Pod brengt budgetten, tijdlijnen, takenlijsten, plattegronden, registratie, check-in, clientportalen, offertes, contracten, facturering en teamcommunicatie samen. Dankzij de visuele ontwerper met slepen en neerzetten kunt u eenvoudig nauwkeurige, op schaal gemaakte layout van locaties en zetels maken zonder van tool te wisselen.

De ingebouwde CRM helpt bij het bijhouden van leads en klantinteracties, compleet met afsprakenplanning, e-mailthreads en bewerkbare sjablonen voor gebeurtenisplanning voor offertes en contracten. Planning Pod is mobielvriendelijk en geïntegreerd met Zapier en ondersteunt automatisering van de werkstroom en synchronisatie met andere tools.

De beste functies van Planning Pod

Beheer plattegronden, kamerlayouts en zitplaatsen met behulp van een visuele ontwerper met slepen en neerzetten.

Coördineer teams en leveranciers met taaktoewijzingen, gedeelde kalenders en communicatietools.

Bied clientportalen aan voor samenwerking, goedkeuringen en het delen van documenten.

Limieten van Planning Pod

De tool voor plattegronden en de layout van locaties voelt onhandig en onintuïtief aan in vergelijking met andere platforms.

Hoewel er regelmatig verbeteringen worden aangebracht, heeft het platform nog steeds updates nodig om het gebruiksgemak voor grotere teams te verbeteren.

Prijzen van Planning Pod abonnement

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planning Pod

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Planning Pod?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik vind het fijn dat de eigenaren altijd bezig zijn met het verbeteren van de software en dat ze echt lijken te luisteren naar de feedback van klanten over wat we graag zouden willen zien. Het is goed geprijsd en gebruiksvriendelijk... De trouwwebsites die beschikbaar zijn voor de clients zijn niet van hetzelfde niveau als wat er in de branche beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de tool voor plattegronden. Het zou geweldig zijn om slechts één platform te hoeven gebruiken, maar tegelijkertijd is de prijs passend, omdat de tools die je krijgt goed zijn en aansluiten bij wat je ervoor betaalt.

Ik vind het fijn dat de eigenaren altijd bezig zijn met het verbeteren van de software en dat ze echt lijken te luisteren naar de feedback van klanten over wat we graag zouden willen zien. Het is goed geprijsd en gebruiksvriendelijk... De trouwwebsites die beschikbaar zijn voor de clients zijn niet van hetzelfde niveau als wat er in de branche beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de tool voor plattegronden. Het zou geweldig zijn om maar één platform te hoeven gebruiken, maar tegelijkertijd is de prijs redelijk, omdat de tools die je krijgt goed zijn en aansluiten bij wat je ervoor betaalt.

20. Social Tables (het meest geschikt voor het maken van diagrammen van gebeurtenislayout en het beheren van zitplaatsplannen voor locaties)

via Social Tabel

Social Tables is een evenementenbeheersysteem dat uitblinkt in collaboratieve, interactieve vloerplanning, waardoor locaties en evenementenplanners op één lijn komen. Met de intuïtieve drag-and-drop-interface kunt u 2D- en fotorealistische 3D-diagrammen maken met tabels, stoelen en andere lay-outelementen, ideaal voor het visueel in kaart brengen van de gastenstroom en de installatie van de ruimte.

Geïntegreerde gastenlijsten zijn rechtstreeks gekoppeld aan zitplaatsindelingen, gegevens van deelnemers en maaltijdvoorkeuren, terwijl mobiel inchecken de status van gasten in realtime bijwerkt, direct op het diagram. Dankzij cloudopslag blijven belangrijke documenten, zoals contracten en lay-outs, gesynchroniseerd op alle apparaten.

De beste functies van Social Tables

Ontwerp interactieve plattegronden en 3D-diagrammen met drag-and-drop-tools voor locaties, tabels en zitplaatsen.

Werk in realtime samen met clients, leveranciers en teamleden aan layout en gastenlijsten.

Beheer gastlijsten, RSVP's en zetelindelingen met gebruiksvriendelijke roostertools.

Limiet van Social Tables

Mist geavanceerde analysefuncties in vergelijking met andere tools

Prijzen van Social Tables

Gratis proefversie

Pro: $ 199/maand per gebruiker

Premium: prijs aangepast

Beoordelingen en recensies van Social Tables

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Maak uw planning-evenement met ClickUp

Er is geen tekort aan geweldige tools die u helpen bij het stroomlijnen van succesvolle gebeurtenisplanning voor het beheren van een eendaagse workshop of een conferentie voor 5.000 personen. Van plattegronden tot gastenlijsten, budgetten tot branding, deze 20 beste softwareoplossingen voor gebeurtenisbeheer kunnen u helpen om chaos te voorkomen en u te concentreren op het leveren van een onvergetelijke ervaring.

Maar als u op zoek bent naar één platform dat uw hele gebeurteniscyclus samenbrengt – taken, tijdlijnen, documenten, AI-planning, automatisering en zelfs het beheer van gebeurtenisdeelnemers – dan bent u bij ClickUp aan het juiste adres. Het is flexibel genoeg om aan uw werkstroom aan te passen, krachtig genoeg om op te schalen en gebouwd om samenwerking moeiteloos te laten verlopen.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅