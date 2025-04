Top 10 Contactbeheersoftware voor professionele diensten 2025

Op zoek naar de perfecte tool om je professionele contactgegevens netjes georganiseerd te houden?

Software voor contactbeheer helpt bureaus en professionele dienstverleners bij het beheren van contactgegevens, het opslaan van contactrecords, het bijhouden van interacties met contactpersonen, en gerelateerde Taken automatiseren .

In dit artikel leggen we uit wat contactbeheersoftware precies is en nemen we de top 10 contactbeheersoftwareoplossingen voor professionele dienstverleners in 2024 met je door.

Deze oplossingen voor contactbeheer bieden verschillende functies die je kunnen helpen om relaties met klanten te verbeteren, activiteiten te stroomlijnen en de verkoop te verhogen. 🥳

Software voor contactbeheer is een hulpmiddel waarmee bedrijven contactgegevens of informatie van clients, prospects en andere belangrijke mensen kunnen opslaan, organiseren en bijhouden.

De beste software voor contactbeheer kan worden gebruikt voor het opslaan van basiscontactinformatie zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Je kunt ze ook gebruiken om meer gedetailleerde klantinformatie en bedrijfsgegevens op te slaan, zoals functienamen, bedrijfsrelaties en aankoopgeschiedenis.

Bovendien werken contactbeheertools op dezelfde manier als CRM-software . Teams kunnen deze informatie gebruiken in het verkoopproces en de communicatiegeschiedenis, interacties en updates vastleggen.

Software voor contactbeheer en CRM-systemen (Customer Relationship Management) zijn beide geweldig voor het bijhouden van uw klanten en clienten. Maar wat is het verschil tussen deze twee tools voor clientbeheer ?

Contactbeheersoftware draait om het opslaan en organiseren van basiscontactgegevens, namelijk je contactgegevens en informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is een geweldige manier om je contacten op één plaats te bewaren en het gemakkelijk te maken om de informatie die je nodig hebt terug te vinden.

Klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie beheren in ClickUp vanaf elk apparaat

Een verkoop-CRM-systeem gaat een stap verder door klantgegevens bij te houden en te analyseren. Ze kunnen u helpen bij het bijhouden van kansen, interacties met de klantenservice en al het andere in uw verkooptrechter.

CRM-systemen automatiseren ook taken zoals het versturen van e-mails en het plannen van afspraken. Hierdoor kan je verkoopteam zich richten op belangrijkere zaken, zoals het sluiten van deals in de toekomst verkooppijplijn en een uitstekende klantenservice.

Hier zijn enkele van de sleutel functies die professionele dienstverleners moeten zoeken in de beste business software, contact management software en client management software:

Robuuste contactendatabase die al uw contacten kan opslaan en uw prospect- en clientgegevens in de verkooptrechter en andere belangrijke contactgegevens op één plaats kan organiseren

die al uw contacten kan opslaan en uw prospect- en clientgegevens in de verkooptrechter en andere belangrijke contactgegevens op één plaats kan organiseren Interactie bijhouden om al uw interacties met contactpersonen bij te houden, inclusief e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen

om al uw interacties met contactpersonen bij te houden, inclusief e-mails, telefoongesprekken en vergaderingen Taakautomatisering om basistaken te automatiseren, zoals het plannen van afspraken en het versturen van follow-up e-mails, bij voorkeur via projectmanagement tools

om basistaken te automatiseren, zoals het plannen van afspraken en het versturen van follow-up e-mails, bij voorkeur via projectmanagement tools Uitgebreide rapportage die inzicht geeft in uw contactgegevens en interacties om uw voortgang bij te houden en verbeterpunten in uw verkoopproces te identificeren

De beste software voor contactbeheer is de software die uw agentschap of bedrijf helpt betere relaties met clients op te bouwen, de verkoop te verhogen en de algehele efficiëntie van uw bedrijfsgegevens te verbeteren.

Op zoek naar de beste contact- en software voor leadbeheer om de rapportage van je digitale agentschap te stroomlijnen? Hier zijn onze keuzes voor de beste CRM's en software voor contactbeheer voor bureaus, bedrijven en verkoopteams.

1. ClickUp

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen ClickUp CRM is een krachtig hulpmiddel waarmee u een lijst met contactpersonen kunt beheren, uw verkooppijplijn kunt bijhouden en meer deals kunt sluiten.

Gebruik ClickUp-taaken om ervoor te zorgen dat uw team de verkoopgesprekken opvolgt. De ClickUp AI schrijfassistent kan je helpen e-mails te schrijven die de relatie met de klant sterk houden.

Om het bijhouden van al deze informatie eenvoudiger te maken, kunt u een van de sjablonen van ClickUp gebruiken, zoals de Sjabloon voor contactbeheer van ClickUp de ClickUp sjabloon voor accountbeheer of de ClickUp CRM sjabloon .

Beheer van deals

Taken en aantekeningen

Aangepaste velden

AI-assistent

ClickUp CRM integreert ook met ClickUp Docs, zodat u gemakkelijk documenten met betrekking tot uw contacten en deals kunt maken en opslaan. U kunt al deze informatie bijhouden met ClickUp Project Dashboards .

Als u op zoek bent naar een krachtige en gebruiksvriendelijke CRM-oplossing, dan zijn ClickUp CRM en CRM sjablonen zijn geweldige opties om te overwegen.

ClickUp beste functies

Schaalbaar voor groei

Biedt verschillende prijsabonnementen voor verschillende budgetten

Meer dan 1.000 integraties beschikbaar

Keuze uit meer dan 1.000 sjablonen

Beheer uw contacten en verkooppijplijn

Integreert met ClickUp Docs, zodat u gemakkelijk documenten met betrekking tot uw contacten en deals kunt maken en opslaan

ClickUp limieten

Complex programma dat training en geduld vereist om te leren

Mobiele app biedt niet zoveel functies als de desktop-app (maar dat komt binnenkort!)

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 addon bij elk betaald abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.566+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.566+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.796+ beoordelingen)

2. Vcita

via Vcita Vcita is een cloud-gebaseerde contactbeheersoftware en CRM voor kleine zakelijke dienstverleners. Het helpt relaties met clients te beheren afspraken en facturering. Je kunt er ook taken mee automatiseren en tijd vrijmaken om clients beter van dienst te zijn.

Vcita kan zaken automatiseren zoals het plannen van afspraken, het versturen van facturen en het bijhouden van betalingen.

Het CRM maakt ook client onboarding gemakkelijk zodat ze afspraken kunnen boeken, hun accountinformatie kunnen weergeven en facturen kunnen betalen via een selfserviceportaal.

Vcita beste functies

Zeer vriendelijk en behulpzaam team van de klantenservice

Betaalbare prijzen voor kleine bedrijven

Het belangrijkste contactbeheerplatform biedt een schoon, vriendelijk ontwerp

Vcita limieten

Vaak technische problemen en storingen die de functie en toegankelijkheid beïnvloeden

Beperkte e-mailintegraties kunnen voor sommige mensen beperkend zijn

Prijzen van Vcita

Essentials : $24/maand één gebruiker

: $24/maand één gebruiker Business : $49maand één gebruiker

: $49maand één gebruiker Platinum: $83/maand één gebruiker

Vcita beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (63+ beoordelingen)

: 4.5/5 (63+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (249+ beoordelingen)

3. Bereik

via Outreach Outreach helpt bedrijven bij het automatiseren en personaliseren van hun verkoopbereik.

Dit platform voor verkoopbetrokkenheid en contactbeheer integreert met een verscheidenheid aan beste B2B CRM-oplossingen zoals Salesforce, HubSpot CRM en Zoho CRM. Gebruikers van Outreach kunnen hun contactgegevens importeren vanuit hun contactbeheersoftware in Outreach.

Zodra de gegevens uit de oplossing voor contactbeheer zijn geïmporteerd, kan Outreach worden gebruikt om outreach naar die contacten te automatiseren en te personaliseren.

Hoewel Outreach een goede keuze kan zijn voor verkoopteams en klantenserviceteams, is het geen specifiek contactbeheersysteem voor agentschappen of dienstverlenende bedrijven.

Outreach beste functies

Stuurt geautomatiseerde e-mails naar prospects

Organiseert en stroomlijnt het verkoopproces

Sequence, sjablonen en snippets zijn zeer gebruikersvriendelijk

Outreach limieten

Ingewikkelde installatie en een uitdaging voor training teams, volgens sommige beoordelaars

Beoordelaars vonden dat sommige functies, zoals personalisatie, niet goed werkten

Kan moeilijk zijn voor eenmalige sequenties in vergelijking met andere contactbeheersystemen

Outreach prijzen

Neem contact op voor prijzen

Outreach beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (3.233+ beoordelingen)

: 4.3/5 (3.233+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (289+ beoordelingen)

4. Nextiva

via Nextiva Nextiva is als een one-stop shop voor al uw zakelijke communicatiebehoeften.

De oplossing voor contactbeheer biedt VoIP-telefoondiensten, videoconferenties, berichten, sms, chatten, enquêtes en samenwerkingstools om u te helpen diepere verbindingen met uw clients op te bouwen.

Nextiva heeft een handvol andere tools en functies voor contactbeheer waarmee u contactgegevens kunt opslaan en beheren, interacties kunt bijhouden en aangepaste rapporten kunt maken.

Als u echter op zoek bent naar een speciale software voor contactbeheer of CRM, zijn er een aantal andere opties die een breder bereik aan functies voor contactbeheer bieden.

de beste functies van Next ####

Uitstekende uitbreidingsopties die de service verbeteren

Gebruiksvriendelijk met behulpzame klantenservice

Uitstekende geluidskwaliteit voor telefoongesprekken

volgende #### limieten

De service kan soms vlekkerig zijn met wegvallende gesprekken en verbroken verbindingen

Service is gevoelig voor technische problemen in de contactbeheersoftware

Moeilijk om technische problemen opgelost te krijgen, zelfs met ondersteuning

volgende #### prijzen

Business Communication Essential: $26/maand per gebruiker

$26/maand per gebruiker Business Communication Professional: $31/maand per gebruiker

$31/maand per gebruiker Business Communication Enterprise: $41/maand per gebruiker

$41/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.496+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.496+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (229+ beoordelingen)

5. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automatisering van de verkoop stimuleert de verkoop door de manier te verbeteren waarop je leads verkrijgt, doorlicht en betrekt.

Met de contactbeheersoftware kunt u al uw klantcontacten en -informatie bijhouden en terugkerende taken automatiseren. U kunt automatisch persoonlijke e-mails sturen naar elke nieuwe lead, follow-ups voor afspraken maken of een Salesforce-contact aanmaken na een bezoek aan een pagina.

ActiveCampaign kan een geweldige keuze zijn voor B2C-bedrijven om klantgegevens te combineren met pijplijnen en automatiseringen voor optimale efficiëntie.

ActiveCampaign beste functies

Veel aanpassingsmogelijkheden in de software voor contactbeheer

Veel functies voor businessontwikkeling

Robuuste automatiseringsopties, in staat om meerdere scenario's in te stellen

beperkingen van #### ActiveCampaign

Sommige gebruikers vinden de interface niet gebruiksvriendelijk

Vereist een steile leercurve en er is veel te onthouden

Integreert met meerdere e-mailadressen voor mensen met meer dan één bedrijf

Geen gratis versie

ActiveCampaign prijzen

Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Professioneel : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.254+ beoordelingen)

6. Zendesk verkopen

via Zendesk verkopen Zendesk Sell is een CRM-oplossing voor verkopers die helpt klantgegevens te beheren, interacties bij te houden en taken te automatiseren.

Het platform voor klantrelaties biedt een verscheidenheid aan contact- en functies voor klantreisbeheer zoals een contactendatabase, interactie bijhouden en Taak automatisering.

Als u uw contactbeheer wilt verbeteren met een software voor klantendatabases of CRM, kan Zendesk Sell een geweldige optie zijn!

Zendesk Sell beste functies

De prijs is betaalbaar voor wat het biedt in vergelijking met andere contactbeheersoftware op deze lijst

Uitstekend voor een verkoopteam of communicatie met clients die beknopte contactgegevens nodig hebben

Intuïtief systeem dat gemakkelijk te gebruiken is

Zendesk Sell limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de integratie van e-mail en de telefoon app

Beperkte aanpassingen en weergaven met moeilijk filteren

Beperkte rapportage mogelijkheden voor beheerders

Zendesk Sell prijzen

Team verkopen: $19/maand voor 5 agenten

$19/maand voor 5 agenten Sell Growth: $55/maand voor 5 agenten

$55/maand voor 5 agenten Sell Professional: $115/maand per agent

Zendesk Sell beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (477+ beoordelingen)

: 4.2/5 (477+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

7. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een krachtige CRM die bedrijven van elke grootte helpt bij het beheren en binden van klanten.

Het biedt ook gratis contactbeheersoftware waarmee je contactgegevens kunt bijhouden. Je kunt eenvoudig contacten en contactrecords aanmaken, gerelateerde verkoopactiviteiten vastleggen en de communicatiegeschiedenis van clients weergeven.

Met HubSpot CRM kun je alle contactgegevens van klanten op één plek opslaan, interacties met klanten bijhouden, taken automatiseren en rapportages genereren.

HubSpot beste functies

Naadloze integratie van relatiebeheer en automatisering van verkoop

Gebruiksvriendelijk platform met een enorme trainingsbibliotheek, blog en nuttige bronnen

Geweldige automatiseringen met eenvoudig te creëren workflows

HubSpot beperkingen

Sommige gebruikers klagen over integratiemogelijkheden en functies in managementsoftware

Kan duur worden naarmate je meer functies en upgrades nodig hebt

Sommige tools hebben beperkte aanpassingen

HubSpot prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starters : $20/maand

: $20/maand Professioneel : $1.600/maand

: $1.600/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

HubSpot beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 (10.624+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.624+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.788+ beoordelingen)

8. Pipedrive

via Pipedrive PipeDrive biedt een visuele verkooppijplijn die het gemakkelijk maakt om te zien waar elke deal zich nu in het verkoopproces bevindt. Het bevat ook functies voor het beheren van Taken, het instellen van herinneringen en het genereren van rapportages.

PipeDrive's visuele pijplijn maakt het gemakkelijk om te zien waar elke deal zich in het proces bevindt, zodat u taken kunt beheren, herinneringen kunt instellen en uw voortgang kunt bijhouden.

PipeDrive genereert ook rapportages waarmee u uw verkoopprestaties kunt bijhouden en trends kunt identificeren.

In het algemeen is PipeDrive een krachtige verkoop-CRM-software die bedrijven van alle grootte kan helpen meer deals te sluiten.

Pipedrive beste functies

Levert een grote waarde voor de prijs

Platform is snel en gemakkelijk te gebruiken

Uitstekende visuele aanpak voor het beheren van pijplijnen

Pipedrive beperkingen

Beperkte geavanceerde aanpassingsopties

Interface en prestaties van mobiele app zijn voor verbetering vatbaar

Verschillende recensenten klagen dat het uiterlijk een update nodig heeft

Pipedrive prijzen

Geavanceerd : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Business : $28/maand per gebruiker

: $28/maand per gebruiker Professioneel : $50/maand per gebruiker

: $50/maand per gebruiker Power : $65/maand per gebruiker

: $65/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (1.662+ beoordelingen)

: 4.2/5 (1.662+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.866+ beoordelingen)

9. Freshworks

via Freshworks Cloud-gebaseerd en AI-gestuurde CRM software Freshworks helpt bedrijven om klantinteracties efficiënter te beheren.

Freshworks biedt ook een reeks producten waarmee bedrijven van elke grootte hun klantenservice, IT-ondersteuning en HR-processen kunnen verbeteren.

Het CRM van Freshworks biedt verschillende functies om een contactbeheersysteem te creëren, waaronder een database met contactpersonen, het bijhouden van interacties en Taak automatisering.

Freshworks is een populaire keuze voor bedrijven van elke grootte omdat het een breed bereik aan functies biedt, gemakkelijk te gebruiken is en betaalbaar is. Het is ook erkend door een aantal organisaties, waaronder Gartner, Forrester en Capterra.

Freshworks beste functies

Automatisering functies helpen de efficiëntie te verbeteren en zorgen voor een tijdige reactie op klanten

Kan worden geïntegreerd met andere populaire tools en platforms

Intuïtieve en eenvoudig te navigeren gebruikersinterface zorgt voor een naadloze onboarding

Freshworks limieten

Af en toe trage reactie van het team van de klantenservice

De functionaliteit van de mobiele versie kan worden verbeterd

Beperkte aanpassing bij gebruik van een combinatie van Freshworks apps

Freshworks prijzen

Groei : $29/maand per agent

: $29/maand per agent Pro : $69/maand per agent

: $69/maand per agent Enterprise: $109/maand per agent

Beoordelingen en recensies van Freshworks

G2 : 4.5/5 (7.310+ beoordelingen)

: 4.5/5 (7.310+ beoordelingen) Capterra: N/A

10. Koper

via Koper Copper is een gebruiksvriendelijk CRM-platform dat is gebouwd voor bedrijven die Google Werkruimte gebruiken.

De tool voor het beheren van contacten is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken te zijn, zelfs als je niet bekend bent met CRM-software.

Copper integreert met Gmail, Google Agenda, Google Contacten en Google Drive, zodat u gemakkelijk uw contacten, deals en activiteiten kunt bijhouden.

Copper beste functies

Gemakkelijk te gebruiken en integreert met alle tools van Google Werkruimte

Kan taken automatiseren zoals het versturen van follow-up e-mails en het plannen van afspraken

Helpt bij het opbouwen van een sterke verbinding met clients

Koper limieten

Door de vele functies kan het in het begin een beetje overweldigend zijn om te gebruiken

Beperkte opties voor het genereren van rapporten

Herkent niet altijd dubbele business contacten

Koper prijzen

Basic : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Professioneel : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Business : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Koper beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.111+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.111+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (574+ beoordelingen)

De beste software voor contactbeheer voor uw bedrijf hangt af van uw specifieke behoeften en vereisten.

We hebben de 10 beste softwareopties voor contactbeheer hierboven besproken, met een breed bereik aan functies en functionaliteit om u te helpen uw relaties met klanten te verbeteren. Nu is het jouw beurt. Probeer ze uit door u aan te melden voor een gratis proefversie om te leren wat het beste werkt voor uw bedrijf.

Als het gaat om basisbehoeften op het gebied van contactbeheer, hebben verkoop- en marketingteams vaak meer nodig dan een contactbeheersysteem. Om verkoopleads bij te houden, contactbeheer en e-mailmarketing te automatiseren, een verkooptrechter te ondersteunen, automatisering van werkstromen te creëren en gegevensbeheer en het bijhouden van contactpersonen eenvoudig af te handelen, is een CRM zeer nuttig.

Wil je je relaties nog verder verbeteren? Overweeg dan andere zakelijke tools zoals software voor klantenbinding , sjablonen verkooprapporten , OKR software en sjablonen voor voortgangsrapporten als aanvulling op uw CRM-software of tools voor contactbeheer!

ClickUp is de beste softwareoptie voor contactbeheer voor professionele diensten en bureaus die verwachten dat ze kunnen meegroeien met hun groei. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ontdek hoe het ook u kan helpen uw contact- en projectmanagement te verbeteren!