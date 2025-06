仕事での生産性を最大限に高める 15 の To Do リストの例

やることリストは、整理整頓のための第一歩です。正直に言えば、リストを作成し、完了した項目を消していくのは、とても満足感があります。

仕事でも家事でも、よく考えられたやることチェックリストは、物事をうまく進め、効果的な時間管理を行う上で役立ちます。しかし、自分だけのやることリストを作るのも、一種のスキルです。

正しく作成しないと、さらに混乱し、遅延や期限の遅れにつながる可能性があります。この記事では、効果的な ToDo リストの例 について紹介し、タスクをよりよく整理して優先順位を付けることができる テンプレート を共有します。さぁ、始めましょう!🙌

⏰ 60 秒の要約 効果的なやることリストの力を活用して、整理整頓し、生産性を最大化しましょう! やることリストのメリット: タスクの明確なロードマップを提供することで、生活を整理し、達成感を高め、ストレスを軽減し、生産性を向上させます。

ToDoリストの種類: 個人、マーケティング、プロジェクト管理、デザイン、イベント企画、財務、不動産、人事、事業運営、リソース管理、ウェブサイト管理、学生、顧客サービス、建設管理、リモートワークなど、さまざまな分野で役立つリストがあります。

効果的なToDoリストの作成: 明確で達成可能な目標を設定し、適切なフォーマットを選択し、大きなタスクを小さなステップに分割し、効果的に優先順位を付けます。

テンプレートの使用: アパート探しやイベントの計画など、特定のタスクにカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、時間と努力を節約できます。

テクノロジーの活用: を使用して、タスクの管理、プロセスの自動化、チームとのコラボレーションを行い、組織と生産性を向上させましょう。 ClickUp を使用して、タスクの管理、プロセスの自動化、チームとのコラボレーションを行い、組織と生産性を向上させましょう。

継続的な改善: ToDoリストを定期的に更新し、タスクの進捗を確認して、個人的および職業的なタスクの効率と適応性を確保しましょう。

To Do リストはどのように有効なのか?

To Do リストとは、緊急度や優先度に応じて整理された、まだ完了していないタスクのリストです。毎日の To Do リストの例としては、家事のリスト、今後の仕事のイベントに関するリスト、チームメンバーの毎日のチェックインリストなどが挙げられます。

個人的な面でも仕事面でも、やることリストにはいくつかの利点があります。

生活を整理整頓: To Do リストは、タスクをタブで管理することで、整理整頓し、毎日/毎週の目標を達成するのに役立ちます。完了すべきタスク、進捗状況、次にやるべきことの概要を把握できます。これにより、 To Do リストは、タスクをタブで管理することで、整理整頓し、毎日/毎週の目標を達成するのに役立ちます。完了すべきタスク、進捗状況、次にやるべきことの概要を把握できます。これにより、 集中力を維持し 、期限を順守しやすくなります。

達成感をもたらす: To Do リストのタスクを完了すると、達成感を感じ、さらに前進し、次の大きなタスクに取り組み、続けていくモチベーションになります。To Do リストは、毎日の小さな成果が大きな目標の達成に役立つことを示す完璧な例です。

ストレスを軽減: やるべきことの数がわからないと、不安やストレスが生じます。ToDoリストがあれば、ロードマップができるため、気が散ったり、圧倒されたり、ストレスを感じたりすることが少なくなります。今後のタスクを 1 か所にまとめることで、1 日にどれだけのことができるかを把握でき、現実的な目標を設定することができます。

プランニングをコントロール: ToDoリストは、1日のスケジュールを大幅にコントロールするのに役立ちます。その日に予定されていることをすべて把握していると、作業負荷の計画や管理が容易になります。優先度を設定し、タイムラインを決定するのに役立ち、タスクを見逃すことを防ぎます。

生産性の向上: 毎日の活動を記録することで生産性が向上し、不安が軽減されます。最も重要なタスクにより集中し、目標達成に向けて一歩ずつ前進することができます。

しかし、ToDoリストが上記のすべてのメリットを確実に発揮するには、仕事のスケジュール、タスクの優先度、その他の約束など、多くの要素を考慮する必要があります。

📮ClickUp のインサイト: 知識労働者の 92% は、自分用にカスタマイズした時間管理戦略を採用しています。しかし、ほとんどのワークフロー管理ツールには、効果的な優先順位付けを妨げる、堅牢な時間管理機能や優先順位付け機能がまだ組み込まれていません。 ClickUp の AI 搭載のスケジュール設定および時間追跡機能は、この推測をデータに基づく意思決定に変えるお手伝いをします。タスクに最適な集中時間枠を提案することもできます。実際の仕事に合わせて、カスタムの時間管理システムを構築しましょう。

未完了のタスクを紙にリストアップするだけでは不十分です。リストが雑然としていると、結局、職場が乱雑になり、仕事が進まなくなってしまいます。さらに、無意味なリストの作成と管理に時間がかかり、仕事時間が長くなってしまい、かえって悪影響が出てしまいます。

この問題には、適切なツールとテンプレートという簡単な解決策があります。

たとえば、ClickUp のプロジェクト管理機能を使用して、効率的で明確なプロジェクト計画を立てることで、効果的な To Do リストを作成し、理想的な仕事組織のための時間を追跡することができます。

以下の To Do リストの例は、さまざまな職場での使用例と、ニーズに合わせてカスタマイズした機能的なタスクリストを作成するために必要なテンプレートを網羅しています。

さまざまな用途に合わせた 15 種類の To Do リスト(例付き)

ClickUp では、仕事やプライベートなど、さまざまな用途に合わせて、さまざまな種類のタスクリストを作成することができます。

適用可能なやることリストのテンプレートを活用して、ニーズに合わせて独自のリストを作成することができます。ここでは、やることリストの例をいくつかご紹介します。

1. 個人用やることリスト

個人のやることリストには、医師の予約、ヨガのセッション、来年の目標など、あらゆることを記載することができます。例としては、次のようなものがあります。

1 年間の抱負をリストアップ

休暇前にやるべきことリスト

家の部屋をリフォームするためのリスト

個人用 To Do リストには、いくつかの利点があります。その利点は次のとおりです。

整理整頓と集中力を維持するお手伝いをします

1 日や 1 年の目標と期待値を適切に設定する

運動、家族への連絡、日記を書くなど、タスクを整理しましょう。

記憶力を向上させ、良い習慣を身につける

人生の目標を達成するためのモチベーションを与える

1 日をより有効に活用し、ToDo リストを簡単に管理したいなら、個人用 ClickUpが最適です。リスト、ボード、カレンダーなど、さまざまなビューフォーマットで 1 日の ToDo アクティビティを全体像で把握できます。ClickUp には、シンプルなタスクリストから高度なアクティビティボードまで、15 以上のカスタマイズ可能なビューが用意されています。

タスクに時間リミットを設定して、期限切れのタスクをハイライト表示します。ルーティン作業を自動化し、重要なタスクにリマインダーを追加して、確実に完了できるようにします。

ClickUp To Do Lists を使用して、予定、進行中、期限切れのタスクをタブで管理し、リソースの詳細も追加しましょう。

幅広いユーザーフレンドリーな個人用テンプレートを利用すれば、一からプランを作成する必要はありません。

深呼吸や瞑想などの健康に関するタスクに集中する場合も、指定日までにアパートを探すなどの人生のイベントに集中する場合も、ClickUp パーソナルテンプレートには必要なものがすべて揃っています。

このテンプレートをダウンロード ClickUp の包括的なテンプレートで、アパート探しを整理しましょう

ClickUp のアパート検索テンプレートは、アパートの検索を最も整理された方法で実施するのに役立ちます。このテンプレートは、以下のことを支援するように設計されています。

場所、設備、価格などを記録しておく

自分にとって最も重要な機能を優先する

アパートを迅速かつ正確に評価する

エリアマップビュー では、さらに詳しく調べたいエリアをすばやく見つけることができ、質問ビューでは、ツアー中に聞きたい質問をまとめておくことができます。

次の休暇のための個人的なやることリストの例です。

休暇前にやること:

洗濯をする

牛乳の配達をキャンセル

冷蔵庫を掃除する

パスポートを確認

ウェブチェックイン

飛行機で見る映画をダウンロード

モバイルの充電

水着を準備する

2. マーケティングのやることリスト

マーケティングプロジェクトには、多くの計画、優先順位付け、整理が必要です。予算編成、市場調査、SEO 監査、ソーシャルメディアキャンペーン、アフィリエイトマーケティングキャンペーンなど、さまざまな側面に対処する必要があります。

仕事のスケジュールを整理して管理する方法がない場合、非常に混乱してしまうことがあります。

マーケティングタスクリスト は、以下の点で役立ちます。

タスクを、分析、調査、コピーライティング、キャンペーンの追跡など、カテゴリーに分類します。

大きな仕事を、リストから消しやすい、より小さな実行可能な活動に分けてください。

マーケティングプランに関するアイデアを、実行ステップに整理しましょう。

ClickUp Teams のマーケティング機能でマーケティングプロジェクトをプランニング、実行

ClickUp for Marketingは、マーケティングプログラムのブレインストーミング、プランニング、実装を簡単に行うことができる、柔軟でオールインワンのマーケティングワークスペースです。この生産性プラットフォームでは、マルチチャネルキャンペーンを整理し、グローバルイベントを実施し、複数のチームとコラボレーションすることができます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp デジタル製品チェックリストテンプレートを使用して、コンセプトから発売まで、包括的な製品の ToDo リストを作成しましょう。

ClickUp デジタル製品チェックリストテンプレートは、マーケティングタスクに厳密に関連する ToDo リストを作成するのに役立ちます。テンプレートの熟練度を選択し、要素を追加してビューをカスタマイズすることができます。

すぐに使えるClickUp ドキュメントは、完全に変更可能で、初心者にも使いやすいです。このドキュメントを使用すると、毎日のタスクの自動チェックリストを作成したり、コラボレーションツールを使用して複雑な活動を計画したり、スマートなマーケティング ToDo リストで進行中のタスクを確認したりすることができます。

コンテンツマーケターが作成するAI による To Do リストの例を以下に示します。

ClickUp Brain によるマーケティングの To Do リスト

ClickUp Brain が、生産性向上の旅の最高のパートナーとなる理由をご覧ください。

ClickUp の SMART 目標テンプレートを使用して目標を設定しましょう。カスタムステータスなど、さまざまな機能により、目標の進捗状況を詳細に把握することができます。目標の進捗状況を「順調」や「遅延」だけでなく、カスタムステータスで定義することができます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp SMART Goals Template を使用して、目標を明確に定め、その達成に向けて順調に進めることができます。

このテンプレートは、SMART 目標を設定するための、すぐに使える構造化されたアプローチです。また、目標の追跡と管理を容易にする機能が組み込まれています。目標の努力ビュー は、各目標に必要な努力を測定するのに役立ちます。

3. プロジェクト管理のやることリスト

総合的なプロジェクト管理のやることリストには、設計から開発、製品のパッケージング、販売に至るまでのプロジェクトの詳細が含まれます。必要に応じて、高レベルなものから包括的なものまで作成することができます。

ClickUp プロジェクト管理プラットフォームは、チーム間の連携を強化し、ワークフローを接続し、ドキュメントを共有し、リアルタイムのダッシュボードを作成し、関係するチーム間のコミュニケーションチャネルを設定するためのオールインワンのタスク管理ソフトウェアです。

このダッシュボードを使用すると、部門横断的なプロジェクトをカスタマイズしたビューで表示し、タスクを自動化し、レポートを作成し、プロジェクト管理のベストプラクティスを実装することができます。また、タスクに関連するさまざまなアクティビティに チェックリスト を追加することもできます。

ClickUp ダッシュボードでプロジェクトを管理し、タスクリストを維持

プロジェクト管理のやることリストには、プロジェクトの予算設定、研修資料の作成など、プロジェクトに関連するチェックリストのタスクを含めることができます。

しかし、複雑なリストの場合、すべてを手作業で追跡するのは大変です。詳細なプロジェクト管理テンプレートが、その解決策となります。これらのテンプレートは、タスクの整理と優先順位付けを簡素化し、プロジェクト管理を円滑に進めることを保証します。

このテンプレートをダウンロード ClickUp プロジェクト管理タスクプランテンプレートを使用して、重要なタスク、期日、在庫、コストをすべて追跡しましょう。

ClickUp プロジェクト管理タスクプランテンプレートを使用して、タスクやサブタスクを追加、追跡、管理しましょう。このテンプレートを使用すると、大規模なプロジェクトを小さなタスクに分割して実行可能になります。これにより、チームメンバーへの割り当て、進捗の監視、期限の遵守がさらに容易になります。

サブタスクに関連するプロジェクト管理のやることリストの例をご紹介します。

ClickUp Brain によるプロジェクト管理のやることリスト

プロのヒント:ClickUp Brainをプロジェクト管理の ToDo リストと統合すると、コンテンツ生成、フォーマット付きテンプレート、イベント計画、タイムライン管理、コラボレーションツールなどの高度な機能を利用でき、プロジェクトの実行を効率化できます。

4. やることリストをデザインする

デザインプロジェクトには、創造性と細心の注意のバランスが必要です。そのため、整理されたアプローチと、作業責任を分割するための詳細なタスクリストが必要です。詳細なやることリストは、創造的なプロセスに構造を与え、仕事を定量化可能にし、必要なタイムラインを設定できるようにします。

ClickUp Teams デザインツールは、関連するすべてのタスクを 1 か所にまとめることで、よりスマートなコラボレーションを実現します。ClickUp を使用すると、クリエイティブなコラボレーション、キャパシティプランニング、フィードバックや承認のチャネルなどを管理できます。このプラットフォームでは、無料のタスクリストテンプレート、ブレインストーミングダッシュボード、デザインブリーフフォーマットなど、さまざまな機能を利用できます。

ClickUp のデザイン概要作成ツールは、あらゆるデザインプロジェクト に最適なソリューションを簡単に作成するのに役立ちます。

ClickUp には、クリエイティブチームのために厳選されたテンプレートのリポジトリがあります。ClickUp のクリエイティブおよびデザインテンプレートをぜひお試しください。

自動化されたチェックリストを使用して、デジタル製品の作成に関連するすべてのタスクをプラン、追跡、管理しましょう。

コラボレーションツールを活用して、複雑なタスクを整理し、異なるチーム間のコミュニケーションを効率化

早期に潜在的な問題を特定し、スムーズな開発プロセスを確保する

このテンプレートをダウンロード ClickUp の包括的なブランドガイドラインテンプレートを使用して、ブランドのルックアンドフィールを明確に文書化しましょう。

ClickUp ブランドガイドラインテンプレートは、ブランドガイドラインをすばやく簡単に作成できる、カスタマイズ可能なドキュメントテンプレートです。このテンプレートを使用すると、以下のことが容易になります。

ブランドの鍵となる要素を定義する

すべてのブランディング資料を1か所に整理しましょう

ビジュアルやロゴなどの使用方法に関する明確な指示を作成しましょう。

デザインチームのためのやることリストの例をご紹介します。

ClickUp Brain で ToDo リストをデザイン

5. イベントプランニングのやることリスト

次の例は、自宅や職場でのイベントを計画する場合です。イベント企画には、あらゆるフォームで、非常に多くのタスクと変動要素が伴います。クライアントやベンダーに連絡を取り、複数の部門を調整し、刻々と変化する予算を管理しなければなりません。

共有可能なカレンダーで ClickUp 上のイベント管理タスクを調整

適切な計画を立てずにこれを実現することは、ほぼ不可能です。ClickUp for Eventsツールを使用すると、イベントやタイムラインの管理、公開可能なドキュメント、カスタマイズ可能なイベントテンプレート、複数のビュー、共有可能なカレンダーなどの機能により、イベントをシームレスに整理することができます。

これにより、タスクの割り当て、フォローアップ、イベント管理チーム全体のタイムラインの厳格な管理を行うことができます。

ClickUp タスクビューでイベントやることリストを作成する

ClickUp のタスクビューは、共同スペースでイベントを整理するのに役立ちます。ToDo リストテンプレート、チャット、タスク割り当て機能も備わっているので、リストから項目をチェックしながら、チームからの最新情報をリアルタイムで確認することができます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp のイベント企画テンプレートを使用して、スムーズな実行で成功するイベントを企画しましょう。

イベント管理プランをスムーズにスタートさせたいですか?場所の調査から入札の取得まで、すべてを含むこのClickUp イベント企画テンプレートをご利用ください。リソースとチームを整理して、円滑に連携し、手元のタスクを完了しましょう。このテンプレートは、予算の追跡も容易にするため、イベントをタイムリーかつリーズナブルな価格で実施することができます。

セミナーイベントのためのやることリストの例をご紹介します。

事前計画:

セミナーの目的と目標を定義する。

セミナーのターゲットオーディエンスを決定する。

セミナーのテーマまたはトピックを選択してください。

物流:

セミナーの日時を選択してください。

会場を予約し、利用可能を確認してください。

必要な許可証や保険の手続きを済ませる。

講演者およびコンテンツ:

スピーカーやプレゼンターを特定し、招待する。

スピーカーとトピックやプレゼンテーション資料について調整する。

セミナーのスケジュール/アジェンダを作成しましょう。

マーケティングとプロモーション:

プロモーション資料(チラシ、ポスター、電子メールキャンペーン)を作成する。

オンライン登録システムを設定しましょう。

ソーシャルメディアと専門ネットワークを活用してセミナーを宣伝しましょう。

材料と機材:

参加者用資料(配布資料、名札、フィードバックフォーム)を準備する。

必要な機材(プロジェクター、マイクなど)の用意を確認する。

ケータリングや軽食の手配も忘れずに。

当日:

会場の準備(座席、案内板、受付)を行う。

スピーカーとボランティアとのリハーサルを実施してください。

登録管理と参加者の受付。

特定のチームメンバーにタスクを割り当て、期限を設定し、進捗状況を定期的に追跡することを忘れないでください。セミナーの計画が成功することを願っています。

6. 財務のやることリスト

財務タスクには、基本的なリスト以上のものが必要です。財務目標の追跡、アカウントの管理、収益の計算には、プロのように機能するより高度な財務ツールが必要です。

財務の ToDo リストを、予算配分、実際の支出、今後の支払いを追跡する高レベルのレポート作成ソフトウェアのカスタムダッシュボードと統合することができます。ClickUp for Finance Teamsでは、強力な計算機能、支払いリマインダー、自動タスク作成など、これらすべての機能とさらに多くの機能を利用できます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp の会計テンプレートで金融アカウントを整理

個人の財務管理と同様に、組織の財務を管理するためのカスタマイズされたソリューションもあります。ClickUp 会計テンプレートを使用すると、販売記録、収入、請求書、収益予測などの公式の財務タスクを管理するための総合的な ToDo リストを作成できます。

未処理の財務タスクを、支払いや回収のアカウントごとに整理して、支払いを逃さず、常に状況を把握できるようにしましょう。

財務管理のやることリストの例を以下に示します。

予算を立てる 経費の追跡 請求書の管理 税金のプランニング 財務レポートの作成 投資と債務の見直し 給与計算処理 緊急資金への積み立て 財務ソフトウェアの更新

7. 不動産仲介業者のやることリスト

不動産プロジェクトでは、予定通り、予算内で業務を完了する必要があります。不動産業者には、さまざまな業務があり、そのうちの 1 つでも見落とすと、納期遅れ、予算のエラー、さらには安全上の問題につながる可能性があります。

ClickUp の不動産管理ツールは、タスクのカスタムステータス、推定期間、差異日数、推定コスト、差異コスト などのカスタムフィールド、カスタマイズ可能なビュー、ネストサブタスク、複数の担当者、優先順位構造などの機能を備えた、完全なプロジェクト管理スイートを提供します。

ClickUp を使用して、不動産プロジェクトでタスクをプランし、リソースを割り当てましょう。

不動産プロジェクトをゼロから計画することは、非常に困難です。あらかじめ定義されたカスタマイズ可能なテンプレートがあれば、時間を無駄にすることなく、すぐにプロジェクトを開始することができます。

このテンプレートをダウンロード この完全にカスタマイズ可能な ClickUp 不動産プロジェクト管理リストテンプレートを使って、不動産プロジェクトを始めましょう。

たとえば、ClickUp の不動産プロジェクト管理リストテンプレートを使用すると、プロジェクトに必要なすべての項目を網羅し、要件を見逃すことはありません。このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

タスクとその進捗状況を追跡する

個々のタスクのカテゴリと具体的な属性を定義する

優先度評価、担当者、期限を追加する

完了したタスクと進行中のタスクの管理にグラフやチャートを使用する

新しい不動産エージェントのための簡単なやることリストの例をご紹介します。

新しい不動産エージェントのチェックリスト:

地域の契約を確認してください

ライセンスを更新してください

ピッチングプランを立てる

オンラインプロフィールを準備する

リードソースを確認

リードジェネレーションのための時間を確保する

クライアントへのフォローアップ

年間予算を立てる

ブローカーと契約する

最初の取引を成立させる

ボーナス:生産性を高めるための必須の時間管理テクニック✨

8. 人事のやることリスト

人事部門は、採用、入社手続き、コンプライアンス研修、社員育成などのタスクを監督しています。これらのタスクを成功させるには、求人情報の作成とフォローアップ、応募者の追跡、社員のモチベーションの向上、エンゲージメントの構築、そしてすべての HR データを同じプラットフォームに集約する必要があります。

ClickUp の HR 管理プラットフォーム は、マネージャーと直属の部下間の機密情報を含む、従業員に関するあらゆる情報を一元管理できるオールインワンソリューションです。候補者や従業員のパイプラインのすべてのフェーズで、カスタムステータス、テンプレート、自動化機能を無制限に利用できます。そのため、ToDo リストには、契約社員の管理から新入社員の研修、来年のプラン作成まで、あらゆることを含めることができます。

ClickUp でプロのように採用プロセスを管理

ToDoリストに適切な人事テンプレートから始めて、組織に必要なタスクの数に応じてカスタマイズすることができます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp の 30-60-90 日テンプレートで、新入社員のタスクをすべて効率的に管理

たとえば、ClickUp の 30-60-90 日テンプレートを使用して、従業員の入社後の研修を管理し、最初の 3 か月間の進捗状況を追跡することができます。これを使用して、従業員のための詳細な仕事リストを作成し、新入社員に新しいタスクを指導し、必要なすべての情報を更新することができます。

以下は、簡単な人事のやることリストの例です。

ClickUp Brain による人事のやることリスト

9. ビジネス業務やることリスト

ビジネスオペレーションとは、組織が収益を上げるために行う日々のタスクやプロセスすべてを指します。生産タスクから財務業務、管理業務、人事プロセスなど、あらゆる業務が含まれます。

業務上のやることリストには、知識、ワークフロー、ツール、プロセス、および拡張性を一元化して、最大限の成長を実現する総合的なビジネス管理プラットフォームのサポートが必要です。

また、ClickUp Operations プラットフォーム を使用すると、すべての機能を合理化し、効果的なコラボレーションを実現し、サイロ化を解消し、反復的なタスクを自動化するための総合的なツールを利用して、ビジネス運営を管理することもできます。

ビジネスを運営するには、会社の目標との整合性も必要です。四半期ごとに事前にプランを立て、できれば OKR (目標と主要結果) のやることリストで活動を追跡しましょう。

このテンプレートをダウンロード ClickUp OKR テンプレートでビジネス運営の事前計画を立てましょう

ClickUp は、オペレーションテンプレートバンクにより、ビジネスオペレーションの計画を簡単にします。人員計画でも分析レポートでも、ClickUp のすぐに使える、完全にカスタマイズ可能なテンプレートにより、オペレーションを円滑に進めることができます。

ビジネス運営のやることリストの例をご紹介します。

ClickUp Brain によるビジネスオペレーションの To Do リスト

10. リソース管理のやることリスト

リソース管理とは、さまざまな組織的タスクのためにリソースをプランニング、スケジュール、割り当てを行うことです。これには、リソースを効率的に活用し、利用可能な時間を最大限に活用して利益を増やすための適切なプランニングが必要です。

リソース管理のやることリストは、次のことを保証します。

リソース計画の最適化

リソースを適切なイニシアチブに割り当てる

コスト削減と非効率の削減

生産性を高める

リソース管理のためのやることリストの例をご紹介します。

ClickUp Brain によるリソース管理 ToDo リスト

この種の To Do リストは、リソースの計画と割り当てに関連するさまざまなタスクを分類します。各ポイントの下にサブタスクを追加して、より整理することができます。

ClickUp リソース管理ツールを使用すると、会社の資産をすべて一元管理し、時間とリソースを効果的に管理することができます。リスト、テーブル、タイムライン、ワークロード、Box ビューから選択して、資産を追跡し、タスクのエントリーを行うことができます。また、自動タイマーで時間を追跡したり、手動で期限を追加して、よりスマートなリソース計画を立てることができます。

これにより、さまざまな従業員にタスクを割り当て、その進捗を確認することがはるかに容易になります。

このテンプレートをダウンロード ClickUp のリソース計画テンプレートでリソース管理プロセスを改善

リソース管理テンプレートには、問題やボトルネック、およびそれらに割り当てられた担当者に関するメモを含める必要があります。ClickUp のリソース計画テンプレートを使用すると、タスクのステータス更新、フェーズ、優先度、期日など、これらすべてを実現できます。このテンプレートを使用すると、リソースの過剰割り当てを防ぎ、リソースを最大限に活用できるため、効率と効果が高まります。

11. ウェブサイト管理のやることリスト

堅実な ウェブサイトプロジェクト管理プラットフォーム を使用すれば、関係者と簡単に連携し、ウェブサイトのコンテンツを立ち上げ、追跡し、納期や目標を達成しながら、ウェブサイト管理プロジェクトを 1 か所で計画、作成、維持することができます。

このプロジェクトの To Do リストには、ワークフロー、スケジュール、タスクリスト、担当者、コミュニケーションなどを必ず含めてください。

ClickUp ボードビューでウェブサイト構築タスクを整理

ウェブサイト管理のための ClickUp は、設計から展開まで、リストまたはボードビューでウェブサイト管理タスクを表示および追跡するのに理想的なソリューションです。タスクとリソースの管理、ファイルの校正や注釈、デザインコピーの埋め込み、チームメンバーへのタスクの割り当てを、すべてリアルタイムで実行できます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp のウェブページテンプレートでウェブサイトを簡単に作成

ClickUp Web ページテンプレートは、機能豊富でカスタマイズ可能であり、さまざまな Web ページ用のセクションがあり、タスクをメモしたり、開発期間中の進捗状況を確認したりすることができます。また、メモを追加したり、開発、レビュー、設計などのステータスを割り当てたりすることもできます。

ウェブサイトデザインのチェックリストの基本的な例をご紹介します。

第 1 四半期のウェブサイトデザインタスクリスト:

デザインホームページ

再設計に関するフィードバックを提供する

レビュー発表ブログ

週次ニュースレターを作成し、更新情報を共有しましょう

アイコンのデザインタスクを割り当てる

各ページに期限を設定する

12. 学生のやることリスト

学生であることは、大規模な管理プロジェクトに取り組むことと同じです。授業や課題の管理、スケジュールの整理、課題の追跡、重要な締め切りを見逃さないよう確認など、やらなければならないことはたくさんあります。そのため、やることリストは膨大になります。

ClickUp for Studentsは、あらゆる教育活動のためのオールインワンプラットフォームです。完了したタスクと保留中のタスクを分け、カレンダーと統合し、タスクにメモやコメントを追加して、より効果的に追跡することができます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp 教育テンプレートを使用して、学期ごとにコースを整理

学生向けのデジタルToDoリストには、追跡可能なタスク、期日、添付ファイル、および追加の詳細情報を入力できるカスタムフィールドが必要です。ClickUpの学生教育テンプレートでは、これらすべてを追加し、1年間のカリキュラムを事前に計画できるため、学業をスムーズに進行することができます。タスクのステータス、期日のリマインダー、タスクの優先度リスト、メモ機能など、さまざまな機能を活用して、仕事を確実に進めましょう。

学生用のやることリストの例です。

ClickUp Brain による学生の To Do リスト

13. カスタマーサービスのやることリスト

カスタマーサービスチームは、クライアントのリストや詳細情報とともに、製品やサービスの情報を整理しておく必要があります。

ClickUp のやることリストでカスタマーサービスのタスクを割り当てる

ClickUpのカスタマーサービスツール は、スケジュールされたタスク、複数の担当者、チケットの割り当てとコラボレーション、問題やチケットの種類に基づくカスタムフィールドなど、カスタマイズ可能なビューにより、チェックリストのすべての項目を実行できます。

リソースの場所、チャット、フォローアップチャンネルを使って、やることリストを整理しましょう。

ClickUpのカスタマーサービス管理テンプレートは、カスタマーサポートのプロセスとタスクを効果的に設定するのに役立ちます。以下の方法で、混乱を最小限に抑え、顧客の問題に集中することができます。

受信チケットの監視、解決の追跡および管理、

タスク、クライアント、優先度、フィードバックの整理

顧客やパートナーの追跡

満足度の評価を確認する

問題についてチームや部門と協力する

このテンプレートは、カスタムフィールド、フォーム、およびユーザーフレンドリーなビューにより、カスタマーサービス担当者やエージェントがサポート活動を効率化し、よりよく整理するのに役立ちます。

カスタマーサポートのやることリストの例です。

毎日の カスタマーサポートのタスク:

今日のプランを確認する

チケットの優先順位付け

顧客チャネルが機能していることを確認する

技術的な問題を記録する

週報を作成

未返信のメッセージに返信する

14. 建設管理のやることリスト

建設管理プロジェクトには、構想から完了まで、適切な計画、タスクの配布、および追跡が必要です。建設管理の To Do リストは、チームワークの効率化、進捗の管理、チームとツールの集中化に役立ちます。

ClickUp で建設業務すべてを整理、管理

ClickUp 建設管理プラットフォームを使用すると、さまざまなビューでリソースを管理し、カレンダーで重要なタスクのスケジュールを立て、ガントチャート で進捗状況を追跡することができます。ClickUp Docs などのツールを使用すると、現場からオフィスのチームとリアルタイムでコラボレーションすることができます。ClickUp アプリを使用すると、モバイルデバイスからこのツールで建設プロジェクト全体を管理することができます。

独自の建設ワークフローを構築したり、すぐに使える ClickUp テンプレートを使用したりすることもできます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp の建設管理テンプレートを使用して、建設プロジェクト全体の計画、追跡、管理を行う

たとえば、ClickUp の建設管理テンプレートを使用すると、コメントを追加したり、チームメンバーにタグを付けたり、メンバーのタスクや進捗状況を確認したり、リアルタイムでチャットして効果的なコラボレーションを行うことができます。また、アクティビティの詳細をフィルタリングして、コメントやタスクのステータスの変更に関する最新情報を確認することもできます。

建設管理のやることリストの例を以下に示します。

月曜日までにやること:

設計図を承認する ベンダーと相談する ソースの構築材料 請負業者との契約を最終決定する 来週のタスクの優先順位を決める 予算と支出の追跡 サイトを訪れて、定期的な更新情報をチェックしてください

15. リモートワーカーのやることリスト

リモートワーカーは、定期的なタスクの最新情報を把握し、チームメンバーと協力し続けて、仕事を時間通りに完了する必要があります。リモートワーカーの To Do リストには、毎日のチェックインミーティング、リアルタイムでの作業のモニタリング、タスクやサブタスクの割り当て、会社のメトリクスの追跡など、あらゆる事項を含めることができます。

ClickUp で毎日の仕事を管理し、時間を追跡し、すべてのタスクをタブで管理しましょう

ClickUp リモートワークツールを使用すると、分散したチームが共通の目標に整合し、効果的にコラボレーションし、プロジェクトを視覚化することができます。優先度を設定し、作業量を管理し、進捗状況を追跡し、リアルタイムで接続することで、同じ建物、都市、国にいるかどうかに関係なく、チーム全員が同じページで作業を進めることができます。

このテンプレートをダウンロード ClickUp の「在宅勤務テンプレート」を使用して、リモートワークの 1 日を整理し、生産性を最大限に高めましょう。

リモートワークには、適切な毎日の仕事プランが必要です。ClickUp の「在宅勤務」テンプレートは、まさにそのためのツールです。このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

定期的なルーティンとスケジュールを作成して生産性を向上させましょう

チームワークとコミュニケーションのための明確なガイドラインを確立する

集中力を高め、注意散漫を防ぐ、特別な仕事場を設定する

リモートワークの To Do リストの例を以下に示します。

専用の作業スペースを設定する 時間制限を設けた毎日のルーティンを確立する 目標に基づいてタスクの優先順位を付ける 電子メールのチェックと返信 定期的な休憩をスケジュールしましょう タスク管理ツール を使用する チームメンバーとタスクについてコミュニケーションをとる 完了したタスクを確認する 明日のスケジュールを確認してください すべてのファイルをバックアップしてください

続きを読む:目標達成に役立つ生産性システム⚽

To Do リストの作成方法

仕事管理のための ToDo リストの種類とテンプレートについて紹介しましたが、重要な問題は、効果的な ToDo リストの作成方法です。目標は、成功に向けて準備を整え、優先度の高いタスクに集中して、仕事を確実にこなしていくことです。成功を保証する、より優れた ToDo リストを作成するためのステップをいくつかご紹介します。🏆

明確で達成可能な目標を設定する

非現実的な期待を設定して、作業負荷にストレスを追加しない

自分に最適なフォーマットとビューの To Do リストアプリを選びましょう。

タスクとサブタスクのリストを別々に作成する

大きくて長いタスクを、より小さく、より追跡しやすい小さなタスクに分割する

新しいタスクが発生したら書き留める

リストから項目をチェックしていく

タスクのステータスをタブで確認し、最新情報を把握

すべてに優先度と期日を割り当てる

各タスクに関する重要な詳細を含める

ClickUp テンプレートを使用すると、あらゆるタイプのプロジェクトを管理できます。課題のやることリストを作成したい学生でも、管理プラットフォームを探している建設マネージャーでも、ClickUp は最適なソリューションです。

初心者にも使いやすいテンプレートをいくつかご紹介します。

1. 仕事や用事のテンプレート

このテンプレートをダウンロード ClickUp 作業やることテンプレートで毎日のタスクを整理し、進捗状況を追跡

この初心者にも使いやすいClickUp ワーク To Do テンプレートは、次のような場合に役立ちます。

緊急度に応じてタスクに優先順位をつける

プロジェクトをリストとサブタスクに整理し、期日を設定する

カンバンボードとガントチャートで進捗を視覚的に追跡

複雑で大規模なタスクを小さなタスクに分割する

カスタムステータス、フィールド、ビューで効率を向上

2. 毎日のやることテンプレート

このテンプレートをダウンロード ClickUp の「毎日のやること」テンプレートを使って、簡単な毎日のタスクチェックリストを作成しましょう。

シンプルなClickUp デイリー To Do テンプレートは、 To Do リストテンプレートの使用を始めるのに最適な方法です。チェックリストとカスタムフィールドのフォームで毎日のタスクを記録するので、1 日にやらなければならないことをすべてアカウントで管理できます。

3. カレンダー To Do リストテンプレート

このテンプレートをダウンロード ClickUp カレンダーの To Do リストテンプレートでタスクを分類して追跡する

ClickUp カレンダー To Do リストテンプレートは、作業時間や目標を追跡するために使用します。週単位や月単位の Outlook のスナップショットとして、それに応じて事前に計画を立てることができます。このテンプレートを使用すると、すべてのタスクを 1 つのビューで確認できるため、今後のタスクのスケジュールを立て、アクティビティをカテゴリに整理し、詳細を追加して進捗をすばやく確認し、効果的な時間管理を行うことができます。

4. 毎日のやることリストのテンプレート

このテンプレートをダウンロード ClickUp の「毎日の To Do リスト」テンプレートで、シンプルな毎日のルーティンを設定しましょう。

もう 1 つの初心者向けのオプションは、ClickUp デイリートゥドゥリストテンプレートです。これは、習慣の確立を可能にするシンプルなルーティンプランナーおよびトラッカーです。毎日のタスクを、午前、午後、夕方などの時間区分でフォームに記録することができます。これにより、達成可能な目標を設定し、達成感を得てモチベーションを維持することができます。

ClickUp が提供する、便利で堅牢な機能をすべて備えた ClickUp テンプレートを使えば、単純な ToDo リスト以上のことができます。

高度なコラボレーション機能、統合チャット、カレンダー、ドキュメント、その他多くのオプションを使用して、ニーズに合わせた理想的なチェックリストを作成しましょう。

AI ツールは、あなたの仕事の日々をより簡単かつシンプルにします。ClickUp Brain は、瞬時に正確な回答 を提供し、ドキュメントやタスクをより整理するための効果的なコンテンツ作成機能も備わっています。

ToDoリストの作り方がわからない?ClickUp Brain に聞いてみよう。

ClickUp エコシステム内で作業をしている間、Brain はあなたの仮想アシスタントとなります。

ClickUp Brain を使って、ドキュメントを数秒で要約

たとえば、ClickUp Docsを使用して、最近のチームミーティングの議事録を作成しているとします。この議事録には、ミーティングの内容について何ページも書いています。ClickUp Brain を使用すると、正確でわかりやすい要約を数秒で作成できます。

今では、ドキュメント内の任意のテキストから新しいタスクを作成し、好きな人に割り当てることができます。ClickUp タスクによるタスク管理は、あなたの生活をより快適なものにします。プロジェクト内の任意のタスクやサブタスクに自由に移動し、複数のビューから仕事を確認することができます。さらに、独自の命名規則を使用したり、グループに最適なタスクカテゴリを決定したりすることもできます。

ClickUp タスクを使用して、プロジェクトをシームレスに整理し、細部まで効率的に追跡、管理しましょう。

ClickUp で整理整頓と効率化を実現!

私たちのやることリストの例が、あなた自身のリストの作成に役立ったことを願っています!✏️

整理整頓は、プライベートでも仕事でも成功の鍵です。生産性アプリは、あなたがどのフィールドで仕事をしていても、あなたを成功へと導きます。ToDoアプリは、タスクの進捗状況を追跡し、スケジュールを最適化し、より少ない努力でより多くの仕事をこなせるようサポートします。

ClickUp を使用すると、いくつかの簡単なステップで、すべてのプロジェクトに共同作業と AI 駆動の ToDo リストを作成して、生産性を維持することができます。さらに、そのタスク管理機能とコミュニケーション機能により、時間管理、多くの管理作業、1 日を通しての生産性の向上に役立ちます。

無料登録して、その魔法の力を体験してください!