Ottieni il massimo da GitHub Copilot con ClickUp AI

ClickUp o Copilot? Non devi scegliere.

Il tuo team di ingegneri ha scelto GitHub Copilot come assistente di codifica IA. Questo rende ClickUp ancora più prezioso, non meno.

Copilot è il livello di IA per gli sviluppatori. Si affidano ad esso per il completamento del codice, la codifica autonoma, l'automazione delle richieste pull e la revisione del codice. ClickUp AI è il livello di intelligenza per l'intera organizzazione: i project manager, i marketer, i responsabili delle risorse umane, i dirigenti e, sì, anche gli sviluppatori quando escono da VS Code.

Copilot termina con la richiesta pull. È su ClickUp che quella richiesta pull diventa un deliverable sottoposto a monitoraggio, un'attività cardine dello sprint, una metrica della dashboard e un aggiornamento sullo stato del progetto visibile a tutta l'azienda.

Insieme, coprono l'intero spettro del lavoro basato sull'IA.

Continua a leggere per scoprire come ottenere il massimo da GitHub Copilot con ClickUp AI.

💡 Hai bisogno di aiuto per capire come ClickUp AI e GitHub Copilot potrebbero integrarsi nei tuoi flussi di lavoro?

Come funziona ClickUp AI

ClickUp AI è una suite completa di funzionalità di IA integrata nella piattaforma in cui i tuoi team gestiscono già il lavoro.

Invece di considerare l'IA come un semplice componente aggiuntivo separato e privo di contesto rispetto al tuo lavoro, ClickUp ti offre il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, dove l'IA comprende a fondo le tue attività, i tuoi documenti e le tue conversazioni per fornirti un supporto pertinente, contestualizzato e che ti fa risparmiare tempo in ogni fase del tuo flusso di lavoro.

Il futuro del lavoro è Convergenza + IA

Ecco cosa lo rende possibile:

ClickUp Brain

ClickUp Brain è il livello di intelligenza integrato all'interno di ClickUp. Rende l'intera area di lavoro più intelligente per ogni utente e ogni strumento collegato.

Genera frammenti di codice, riepiloga le descrizioni dei progetti e traduci il codice da un linguaggio all'altro con ClickUp Brain

@menzione Brain : Pensa a Brain come al tuo assistente intelligente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi taggare Brain come un membro del team in qualsiasi attività, documento o chat per ricevere assistenza su richiesta : Pensa a Brain come al tuo assistente intelligente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi taggare Brain come un membro del team in qualsiasi attività, documento o chat per ricevere assistenza su richiesta

Risposte automatiche : All'interno di ClickUp, l'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così gli utenti non devono cambiare contesto per farlo : All'interno di ClickUp, l'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così gli utenti non devono cambiare contesto per farlo

Intelligenza contestuale : l'IA contestuale di Brain monitora tutto il lavoro per acquisire e aggiornare continuamente le basi di conoscenza

Ricerca aziendale : fai una domanda in linguaggio naturale, ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro : fai una domanda in linguaggio naturale, ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro

Campi personalizzati con l'IA: campi che si compilano automaticamente in base al contenuto dell'attività: sentiment, punteggio di priorità, classificazione per categoria e riepiloghi/riassunti. Non è richiesta alcuna richiesta di input

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio sulla maturità dell'IA ha rilevato che il 33% delle persone è restio ai nuovi strumenti e solo il 19% adotta e scala l'IA rapidamente. Quando ogni nuova funzionalità si presenta sotto forma di un'altra app, un altro login o un altro flusso di lavoro da imparare, i team si trovano quasi immediatamente alle prese con la "fatica da strumenti". ClickUp Brain colma questa lacuna integrandosi direttamente in uno spazio di lavoro unificato e convergente dove i team già pianificano, monitorano e comunicano. Porta diversi modelli di IA, generazione di immagini, supporto alla codifica, ricerca nel deep web, riepiloghi istantanei e ragionamento avanzato proprio nel luogo in cui si svolge il lavoro.

Super agenti

I Super Agents di ClickUp sono i primi agenti al mondo con capacità pari a quelle umane. Ciò significa che, proprio come gli esseri umani, sono in grado di ragionare in modo complesso e di eseguire attività in modo autonomo. Puoi considerarli come compagni di squadra IA. Configurali con istruzioni, trigger, strumenti, conoscenze e memoria tramite il Super Agent Builder di ClickUp.

Usa il Super Agent Builder senza codice di ClickUp per lanciare il tuo agente personalizzato in pochi minuti

Puoi taggarli, assegnare loro attività, inviare loro messaggi privati in chat e persino effettuare una menzione diretta verso di loro direttamente dove stai lavorando. Si occuperanno autonomamente di completare il lavoro assegnato.

La parte migliore? Una volta creato l'agente, non dovrai fornirgli istruzioni ad ogni passaggio. E potrai anche chattare con lui in modo naturale per perfezionare il risultato.

🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo dei Super Agent:

Ogni reparto della tua azienda dispone di pacchetti di agenti predefiniti pronti all'uso con ClickUp Accelerator:

Reparto Agenti Project management Agente di acquisizione, Agente di assegnazione, Agente PM, Agente Live Answers Marketing Agente Brief, Agente Contenuto, Agente Brand, Agente Live Intel Prodotto e Ingegneria Agente PRD, Agente Triage, Agente Codegen, Agente Live Answers Risorse umane Agente di onboarding, agente Pulse Check, agente Trainer, agente Live Answers Leadership Agente Promemoria Obiettivi, Agente Allineamento, Agente Risultati Chiave, Agente Aggiornamento Stato Commerciale Agenti personalizzati per i flussi di lavoro commerciali

Bell Direct dimostra che con ClickUp non è necessario un team tecnico per adottare l'IA in modo efficace.

Utilizzando ClickUp Super Agents, il team ha automatizzato un flusso di lavoro end-to-end di acquisizione e triage senza scrivere codice né aggiungere nuovi strumenti.

I risultati:

🌟 Aumento del 20% dell'efficienza operativa📌 Oltre 800 email smistate ogni giorno in tempo reale✅ Capacità liberate per consentire a 2 dipendenti a tempo pieno di dedicarsi a un lavoro approfondito e strategico

💡 Cerchi miglioramenti simili in termini di efficienza per il tuo team?

Autopilot e Ambient Agents

Si tratta di agenti sempre attivi che funzionano in background senza bisogno di essere promptati. Pensa a:

Riassunti della dashboard generati ogni mattina

Aggiornamenti dello stato inviati senza check-in

Attività selezionate automaticamente e indirizzate in base alla priorità

Elementi in ritardo segnalati e inoltrati

Dati arricchiti continuamente in tutto l'area di lavoro

📚 Leggi anche: Come l'IA sta ridefinendo il ruolo dei programmatori

Agenti certificati

Per i flussi di lavoro in cui la posta in gioco è così alta da giustificare una soluzione personalizzata, gli ingegneri Forward Deployed di ClickUp progetteranno e implementeranno un agente su misura per i processi specifici della tua organizzazione. Con gli agenti certificati, avrai a disposizione una configurazione di alto livello e un utilizzo illimitato.

👀 Lo sapevi? L'agente certificato di ClickUp ha ottenuto un punteggio di 96 su 100 in un benchmark diretto sui piani di progetto pronti per l'esecuzione. Il concorrente più vicino ha raggiunto 61, mentre la maggior parte degli altri si è fermata tra i 40 e i 50. In pratica, i team potrebbero passare dall'idea → al piano → all'esecuzione in un unico passaggio, con un intervento umano minimo. È questo che distingue Certified Agent in questo benchmark.

Riunioni con l'IA

Con ClickUp Calendario e IA Notetaker, i team possono pianificare riunioni nel contesto e acquisire note automaticamente.

Lascia che ClickUp AI automatizzi le tue riunioni, dalla pianificazione alla presa di appunti e al riassunto

Usa comandi in linguaggio naturale per controllare la disponibilità nei calendari del team e pianificare le riunioni

Partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp, senza dover cambiare scheda

Ricevi automaticamente gli appunti delle riunioni nella tua finestra In arrivo di ClickUp, con le etichette dei relatori, i riassunti, gli argomenti chiave e le decisioni evidenziate

L'IA estrae le azioni da intraprendere dagli appunti delle riunioni e le trasforma in attività di ClickUp tracciabili

Il monitoraggio dei follow-up è collegato al progetto pertinente

I riassunti vengono pubblicati nello spazio ClickUp pertinente

Ogni partecipante alla riunione ha una visibilità chiara di ciò che è stato discusso, di cosa deve succedere dopo e di chi ne è responsabile.

Diverse opzioni di modelli di IA in un'unica piattaforma

ClickUp è indipendente dal modello. Gli utenti possono attivare/disattivare GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 e 14 modelli di IA di OpenAI, Anthropic e Google direttamente dalla barra degli strumenti di ClickUp senza uscire dalla piattaforma.

Accedi a più modelli di IA al prezzo di uno solo con ClickUp Brain

Brain utilizza questi modelli per l'intelligenza dell'area di lavoro e i Super Agent possono sfruttare qualsiasi modello disponibile. Gli amministratori possono limitare i modelli disponibili per ogni area di lavoro.

Il tuo team ha già accesso agli stessi modelli che alimentano Copilot, applicati all'intero grafico di lavoro: attività, documenti, chat, dashboard, clip, obiettivi e moduli.

📚 Leggi anche: Utilizza modelli di IA esterni da ClickUp

Cosa offre GitHub Copilot

Copilot è una potente piattaforma di programmazione basata sull'IA e, se utilizzata insieme a ClickUp, offre un valore aggiunto concreto al tuo team di ingegneri:

Copilot Chat : IA conversazionale nella barra laterale dell'IDE. Poni domande sul codice, genera test, esegui il debug degli errori e ottieni consigli sull'architettura. Supporta la selezione dei modelli tra GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini e o3

Modalità Agente : modifica autonoma di più file in VS Code e JetBrains. Determina quali file modificare, esegue comandi da terminale e gestisce gli errori senza intervento manuale

Coding Agent : worker in background completamente autonomo. Assegna un problema GitHub e Copilot crea un ramo, scrive il codice, esegue i test e apre una richiesta pull

Revisione del codice: revisione del codice basata su agenti che raccoglie il contesto completo del progetto prima di suggerire modifiche e può trasmettere i suggerimenti all'agente di codifica per correggere automaticamente le PR

Copilot effettua la connessione a ClickUp tramite MCP (Model Context Protocol). Il server MCP di ClickUp offre a Copilot pieno accesso a attività, documenti, commenti, campi personalizzati e alla ricerca direttamente dall'IDE.

Questa è una cosa positiva. Più strumenti di IA si collegano a ClickUp tramite MCP, più ClickUp diventa essenziale come sistema di contesto.

💡 Suggerimento da esperto: Modifica lo stato delle attività in ClickUp direttamente da GitHub aggiungendo lo stato tra parentesi all'ID attività nel messaggio di commit o nella descrizione della PR, ad es. #abc123[code review]. Con l'integrazione ClickUp-GitHub, gli sviluppatori non devono mai uscire da VS Code, mentre i PM ricevono aggiornamenti di stato istantanei. Puoi anche configurare automazioni GitHub in ClickUp (come "PR unito → sposta attività a QA") per rendere il tutto completamente automatico. Collega automaticamente commit, richieste pull e differenze di codice alle attività con l'integrazione di ClickUp con GitHub

📚 Leggi anche: Come utilizzare GitHub Copilot con VS Code

Quattro motivi per cui ClickUp e GitHub Copilot funzionano meglio insieme

La programmazione basata sull'intelligenza artificiale è solo l'inizio. Quando GitHub Copilot incontra ClickUp AI, l'intero flusso di lavoro, dal commit al completamento, diventa più intelligente.

1. Scrivi codice con Copilot, coordina con ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot è eccellente nell'esecuzione tecnica. Usalo per scrivere codice, revisionare richieste pull, persino eseguire il debug degli errori e automatizzare i flussi di lavoro da problema a PR. Questo è ciò che uno strumento di codifica basato sull'IA sa fare bene.

🏆 ClickUp è il luogo in cui viene coordinato il lavoro relativo al codice. La richiesta di funzionalità che ha dato origine al problema. Il piano di sprint che effettua il monitoraggio delle attività cardine. La dashboard che mostra alla leadership lo stato di avanzamento del rilascio. L'aggiornamento di stato che il PM invia senza dover rincorrere gli sviluppatori per ottenere il contesto.

Automatizza il passaggio dai suggerimenti dell'IA alle richieste pull reali nel flusso di lavoro del tuo team con ClickUp AI

Copilot si occupa di ciò che viene realizzato. ClickUp AI si occupa del perché è importante, di chi deve esserne a conoscenza e di cosa succede dopo.

👉🏼 Esempio calzante: Illia Shevchenko, ClickUp Verified Consultant (fondatore di SystemsIntegrators), ha risolto un persistente collo di bottiglia nella reportistica per un'agenzia web creando un semplice Status Sync Super Agent. La dirigenza aveva bisogno di visibilità, ma gli sviluppatori venivano costantemente interrotti per scrivere gli aggiornamenti. Quindi, invece di aggiungere un altro livello di reportistica, lo ha automatizzato con Super Agents. Automatizza gli aggiornamenti sullo stato dei progetti con ClickUp Super Agents L'agente opera secondo una pianificazione prestabilita, analizza l'attività effettiva delle attività in tutti i progetti e genera aggiornamenti di stato chiari e pronti per la dirigenza. Nessuno deve interrompere il proprio lavoro per trasmettere manualmente gli aggiornamenti sui progetti. Grazie all'agente, i tracker di progetto e i documenti di stato vengono aggiornati automaticamente in background.

2. IA a livello di organizzazione per tutti i team, non solo per l'ingegneria

🧑🏻‍💻 Copilot è pensato per gli sviluppatori. Se sei un PM, un marketer, un responsabile delle risorse umane o un dirigente, Copilot ha un'utilità limitata per te. È disponibile nell'IDE e su GitHub.com.

🏆 ClickUp AI offre tutte le funzioni:

I Super Agent sono pensati per i reparti PM, Marketing, Prodotto e Ingegneria, Risorse umane, Direzione e commerciale

Brain risponde alle domande di qualsiasi utente all'interno dell'area di lavoro

I campi personalizzati con l'IA classificano e arricchiscono le attività senza che sia necessario possedere competenze tecniche

Gli agenti Autopilot sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l'intera organizzazione

In un'azienda con 500 dipendenti, forse 60 sono sviluppatori che utilizzano Copilot quotidianamente. ClickUp AI si occupa degli altri 440.

3. Intelligenza sempre attiva vs. assistenza triggerata dall'editor

🧑🏻‍💻 Copilot si attiva quando qualcuno apre il proprio IDE o assegna un problema su GitHub. Se nessuno apre VS Code, non succede nulla. Il Coding Agent è il più autonomo, ma si attiva solo quando un utente assegna un problema.

🏆 ClickUp AI funziona in modo continuo, indipendentemente dal fatto che qualcuno gli presti attenzione o meno:

Brain arricchisce i dati in background: riepiloga i progetti, popola i campi personalizzati e aggiorna le basi di conoscenza

Gli agenti Autopilot monitorano l'area di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7: segnalano gli elementi in ritardo, classificano automaticamente le nuove attività e generano riepiloghi per la dashboard

I Super Agent si attivano in base agli eventi del flusso di lavoro: cambiamenti di stato, nuove attività, menzioni, scadenze

L'area di lavoro diventa più intelligente ogni ora senza che nessuno la gestisca attivamente.

4. Profondità di contesto che garantisce la connessione tra il codice e i risultati aziendali

🧑🏻‍💻 Copilot conosce il codice: repository, problemi, richieste pull e differenze tra file. Non conosce le tempistiche dei progetti, il carico di lavoro del team, le dipendenze tra team o gli obiettivi aziendali.

🏆 ClickUp AI arricchisce continuamente l'intero contesto di lavoro: riassunti generati dall'intelligenza artificiale, campi personalizzati classificati dall'IA, approfondimenti strutturati sui progetti e informazioni sullo stato. Quando Copilot si connette tramite MCP, è in grado di leggere questo contesto arricchito e produrre risultati migliori per lo sviluppatore.

Il circolo vizioso:

📚 Leggi anche: I migliori strumenti e assistenti di programmazione basati sull'IA

GitHub Copilot vs. ClickUp: lo strumento giusto per il caso d'uso giusto

Caso d'uso Il miglior strumento Perché Scrittura e modifica del codice Copilot Nativo IDE, completamenti in linea, multimodello Da problema a PR in modo autonomo Copilot Coding Agent Worker in background, esegue test, apre PR Revisione del codice Copilot Revisione Agentic con il contesto completo del progetto Aggiornamenti sullo stato dei progetti ClickUp AI Sempre attivo, generato automaticamente dalle attività reali Pianificazione e monitoraggio degli sprint ClickUp AI Bilanciamento del carico di lavoro, rilevamento dei blocchi, dashboard Bozze di contenuti all'interno dei documenti ClickUp AI Nel contesto, collegato al brief e all'attività Domande sul lavoro Brain Risposte immediate da attività, documenti, chat e commenti Indirizzamento e smistamento delle attività Super agenti Basato sugli eventi, sensibile all'area di lavoro, con autorizzazioni limitate Appunti delle riunioni e follow-up Riunioni con l'IA Acquisizione automatica, creazione di elementi da intraprendere Monitoraggio in background Agenti Autopilot 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza prompt, sempre attivo Flussi di lavoro personalizzati ad alto rischio Agenti certificati Progettato appositamente, con supporto da FDE, senza limiti Visibilità tra i team ClickUp AI Dashboard, obiettivi e riepiloghi dei progetti per i leader Flussi di lavoro condivisi del team Super agenti Visibile all'organizzazione, gestito a livello di area di lavoro

Copilot gestisce l'intelligenza del codice per l'ingegneria. ClickUp AI gestisce l'intelligenza del lavoro per l'intera azienda. Con questi due strumenti, hai coperto ogni team e ogni caso d'uso.

📚 Leggi anche: Perché i team stanno passando rapidamente a GitHub Copilot IA

Cosa significa questo per la tua organizzazione

Per ogni membro del team

Un'IA che funziona non appena aprono ClickUp, senza bisogno di configurazione dell'IDE, senza comandi da terminale e senza competenze di programmazione. Brain risponde alle loro domande, gli agenti gestiscono il lavoro ripetitivo, i campi personalizzati con l'IA classificano automaticamente le attività e gli appunti delle riunioni si scrivono da soli.

Per il tuo team di ingegneri

Copilot per la codifica, la revisione del codice e l'automazione delle segnalazioni. Il server MCP di ClickUp offre loro pieno accesso all'area di lavoro dal proprio IDE. Ciò che viene pubblicato viene reimmesso in ClickUp, dove gli agenti lo elaborano ulteriormente e le dashboard si aggiornano automaticamente.

Per l'IT e la dirigenza

Un'unica piattaforma AI governata con lo stesso SSO, le stesse autorizzazioni e lo stesso livello di conformità del resto di ClickUp. Certificazione ISO 42001 per la gestione dell'IA, zero conservazione dei dati da parte dei partner di IA e controlli amministrativi centralizzati su quali modelli, agenti e funzionalità sono abilitati. Confrontalo con Copilot, che governa l'IA solo per il team di ingegneri, non per il resto dell'organizzazione.

Per la strategia IA

ClickUp è indipendente dal modello e include GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 e 14 modelli di IA di OpenAI, Anthropic e Google. Il tuo team di ingegneri potrebbe preferire la configurazione multimodello di Copilot nell'IDE, ma il livello di IA del grafico di lavoro completo rimane coerente a prescindere. ClickUp incorpora i modelli più recenti senza richiedere a nessuno di ricostruire i flussi di lavoro, riqualificare gli agenti o riconfigurare le connessioni MCP.

📮ClickUp Insight: Il 13% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare l'IA regolarmente sul lavoro. Una possibile ragione: le preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler effettuare la condivisione di dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nell'area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia di IA generativa in tutto l'area di lavoro.

Come GitHub Copilot effettua la connessione con ClickUp tramite MCP: l'architettura

L'intelligenza del codice incontra l'intelligenza del lavoro

GitHub Copilot è il livello di IA per il tuo team di ingegneri. ClickUp AI è il modo in cui tale intelligenza diventa operativa in tutta la tua organizzazione.

Brain rende l'area di lavoro più intelligente dall'interno

I Super Agents offrono a ogni team dei colleghi basati sull'IA che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Copilot effettua la connessione a quell'area di lavoro arricchita tramite MCP

Insieme, si potenziano a vicenda

Non stiamo mettendo ClickUp AI in competizione con Copilot. Stiamo proponendo una configurazione che ti consenta di sfruttare al massimo entrambi. Copilot gestisce il codice. ClickUp AI gestisce tutto il resto. Insieme, ti aiutano a passare dalla consegna del codice alla consegna dei risultati. In modo più intelligente e veloce.