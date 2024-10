Come creare una lista di controllo per la revisione del codice

Come ogni sviluppatore sa, le revisioni del codice sono essenziali per individuare gli errori prima che entrino in produttività.

Senza di esse, si rischia il caos del debugging di problemi critici in produzione, con conseguenti ritardi, utenti frustrati e una reputazione macchiata.

Questo articolo vi guiderà nella creazione di una lista di controllo per la revisione del codice che garantisca che il vostro codice sia pulito, sicuro e pronto per la distribuzione. Iniziamo. 🎢

Perché usare una lista di controllo per la revisione del codice?

Una lista di controllo per la revisione del codice ben strutturata garantisce coerenza e completezza. Può aiutare a garantire che il codice aderisca a convenzioni di denominazione coerenti in tutto il progetto e che tutti gli scenari di gestione degli errori siano gestiti in modo completo.

I revisori che seguono una lista di controllo hanno meno probabilità di non notare elementi critici, come la convalida dell'input dell'utente o la risoluzione delle vulnerabilità di sicurezza. Ecco alcuni vantaggi generali dell'uso di una lista di controllo per la revisione del codice:

Una lista di controllo incoraggia l'adesione alle best practice . Per istanza, può garantire che le modifiche al codice seguano il principio della singola responsabilità, secondo cui ogni funzione o modulo gestisce una sola attività

. Per istanza, può garantire che le modifiche al codice seguano il principio della singola responsabilità, secondo cui ogni funzione o modulo gestisce una sola attività Può anche prompt gli sviluppatori a scrivere una documentazione efficiente del codice con commenti in linea , migliorando la leggibilità e la manutenibilità del codice. L'aderenza alle best practice aiuta a mantenere un codice di alta qualità e previene problemi comuni come la duplicazione del codice o gli errori logici

, migliorando la leggibilità e la manutenibilità del codice. L'aderenza alle best practice aiuta a mantenere un codice di alta qualità e previene problemi comuni come la duplicazione del codice o gli errori logici Le liste di controllo aiutano a migliorare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i team di sviluppo. Possono anche evidenziare l'importanza di rivedere la copertura dei test, spingendo i membri del team a discutere e condividere le idee su test unitari e di integrazione efficaci

tra i team di sviluppo. Possono anche evidenziare l'importanza di rivedere la copertura dei test, spingendo i membri del team a discutere e condividere le idee su test unitari e di integrazione efficaci Una lista di controllo per la revisione del codice favorisce l'uso di strumenti di analisi statica del codice per individuare tempestivamente potenziali problemi, facilitando la condivisione di come affrontarli. Questo approccio collaborativo migliora la qualità e l'efficienza complessiva del codice, rendendo più facile la gestione e l'integrazione delle modifiche al codice

In ultima analisi, una lista di controllo rende la procedura di revisione del codice più sistematica e affidabile, contribuendo alla creazione di software robusto, mantenibile e di alta qualità.

Preparazione alla revisione del codice

Prepararsi efficacemente a una revisione del codice comporta diversi passaggi chiave per garantire un processo fluido e produttivo. Prima di iniziare con la lista di controllo, è necessario:

1. Comprendere il contesto e l'ambito

Prima di immergersi nel codice, è necessario comprenderne il contesto, l'ambito e le modifiche apportate di recente. Ciò include la comprensione del suo scopo, della sua funzione e di come si inserisce nel progetto più ampio

Familiarizzare con la documentazione relativa al codice o con i modelli di progettazione per assicurarsi che il codice aderisca agli obiettivi generali del progetto e agli standard di codifica.

Suggerimento: Utilizzare Agile project management sprints per affinare il processo di revisione del codice, rendendolo più adattivo e focalizzato sui miglioramenti immediati per lo sprint successivo.

2. Raccogliere le informazioni necessarie

Raccogliere tutto il materiale pertinente prima di iniziare la revisione. Questo può includere i dettagli della richiesta di pull, i ticket dei problemi correlati e i commenti delle revisioni precedenti. L'uso di software e strumenti appropriati può essere prezioso in questo caso.

Per istanza, software di garanzia della qualità aiuta a monitorare i casi di test e ad assicurarsi di coprire tutti gli aspetti del codice, mentre il software per il monitoraggio dei bug registra i problemi noti e le loro risoluzioni. Queste informazioni forniscono una visualizzazione completa dell'impatto del codice e aiutano a identificare potenziali aree problematiche.

Ottimizzate il ciclo di vita dello sviluppo del software con il Software Team Project Management di ClickUp ClickUp Software per la gestione dei progetti del team è una potente funzionalità/funzione che aiuta i team a gestire i flussi di lavoro dello sviluppo del software, a monitorare le attività e a collaborare senza problemi dal piano iniziale alla distribuzione. Con questo strumento, è possibile visualizzare e pianificare progetti complessi con ClickUp Mappe mentali che consentono di delineare idee e roadmap di prodotto, definire le dipendenze e mappare il processo di sviluppo dall'inizio alla fine.

Lista di controllo per la revisione del codice

Creare una lista di controllo efficace per la revisione del codice è come impostare la fase per un risultato impeccabile: ogni elemento deve essere controllato meticolosamente per garantire che il prodotto finale sia di altissimo livello.

Ogni aspetto della lista di controllo ha un ruolo fondamentale nel mantenere alta la qualità e nel garantire che il codice sia pronto per la produttività. Ecco la sintesi del processo!

Fase 1: Requisiti delle funzionalità/funzione

Assicurarsi che il codice soddisfi i requisiti di funzionalità/funzione delineati

Assicurarsi che risponda a tutte le storie o i ticket dell'utente rilevanti

✅ Fase 2: leggibilità del codice

Verificare se il codice è facile da capire e da seguire

Confermare che il codice mostri una logica e un'organizzazione chiare

✅ Fase 3: Stile del codice

Verificare l'aderenza agli standard e alle convenzioni del codice

Verificare che la formattazione e l'indentazione siano coerenti

✅ Fase 4: Nomi cancellati

Assicurarsi che variabili, funzioni e classi abbiano nomi descrittivi e significativi che riflettano il loro scopo

✅ Fase 5: Struttura e design del codice

Valutare la struttura del codice per verificarne la modularità e l'aderenza ai principi di progettazione

✅ Fase 6: Prestazioni ed efficienza

Valutare il codice per problemi di prestazioni

Assicurarsi che sia conforme ai requisiti di efficienza

✅ Fase 7: Gestione degli errori e registrazione

Verificare l'esistenza di pratiche corrette di gestione e registrazione degli errori per gestirli con garbo e facilitare il debugging

✅ Fase 8: Copertura dei test

Esame dei casi limite e degli scenari di errore

Assicurare un'adeguata copertura dei test sia con i test unitari che con quelli di integrazione

Vediamo ora in dettaglio ciascuno di questi passaggi: 🔍

Fase 1: Requisiti delle funzionalità/funzione

Prima di verificare il codice, confermate che sia conforme ai requisiti della funzionalità/funzione specificata e che soddisfi tutte le storie o i ticket dell'utente. Si possono anche usare vari moduli disponibili per i team di software per raccogliere dati dal team, dai client o dai personalizzati. Questo assicura che il codice sia in linea con gli oggetti del progetto e con le funzioni previste.

Ad esempio, se state implementando una nuova funzionalità/funzione di ricerca, verificate che supporti tutti i filtri di ricerca specificati e che restituisca i risultati corretti in base agli input dell'utente.

Fase 2: Leggibilità del codice

Il codice deve essere pulito, ben organizzato e facile da capire. Verificate che la logica scorra in modo naturale e che i commenti e la documentazione siano utilizzati in modo appropriato.

Gli algoritmi complessi dovrebbero essere scomposti in funzioni chiare e gestibili, con commenti descrittivi che ne spieghino lo scopo. Con l'aiuto di strumenti efficienti per lo sviluppo del software è possibile mantenere il controllo del progetto.

Fase 3: Stile di codifica

Verificate che il codice aderisca agli standard e alle convenzioni di codifica stabiliti, tra cui la corretta indentazione, gli spazi e il posizionamento delle parentesi graffe. Questa coerenza aiuta a mantenere una base di codice uniforme e rende più facile la collaborazione e la revisione da parte degli sviluppatori.

Tutte le variabili e le funzioni devono essere formattate secondo la guida di stile del team.

Fase 4: Nomi cancellati

I nomi sono importanti: devono essere descrittivi e significativi. Assicuratevi che le variabili, le funzioni e le classi abbiano **nomi che trasmettano il loro scopo e la loro funzionalità

Per istanza, una funzione che calcola i punteggi degli utenti dovrebbe chiamarsi calculateUserScores piuttosto che calcScores, rendendo immediatamente chiaro il suo intento.

Fase 5: Struttura e progettazione del codice

Valutare la modularità del codice e l'aderenza a principi di progettazione quali il principio della singola responsabilità e l'analisi ad oggetti. Se il codice gestisce l'autenticazione dell'utente e l'elaborazione dei dati, considerare la possibilità di rifattorizzarlo in moduli separati per migliorare la chiarezza e la manutenibilità.

Fase 6: Prestazioni ed efficienza

Le prestazioni e l'efficienza sono simili alla semplificazione del processo di codifica. Valutate il codice usando il metodo migliori editor di codice per problemi di prestazioni, come algoritmi inefficienti o perdite di memoria, e verificare che soddisfi i requisiti di efficienza.

I cicli di revisione necessari e le funzioni ricorsive devono essere presenti per garantire che funzionino in modo efficiente e non introducano complessità o consumo di risorse non necessari.

Fase 7: Gestione e registrazione degli errori

La gestione degli errori e la registrazione dei dati servono ad avere un piano per gli imprevisti. Verificare che il codice includa una gestione degli errori robusta per gestire con grazia i potenziali problemi e registrare gli eventi importanti a scopo di debug

Il codice deve essere in grado di gestire input non validi o connessioni al database fallite senza andare in crash e deve fornire messaggi di errore utili per la risoluzione dei problemi.

Fase 8: Copertura dei test

La copertura dei test è il test finale per garantire che tutto funzioni come previsto. Assicuratevi che il codice abbia un'adeguata copertura di test, compresi i test unitari e di integrazione, e verificate i casi limite e gli scenari di errore

I test devono includere scenari per input validi e non validi e potenziali punti di errore, in modo da garantire una verifica completa della funzione del codice.

Seguendo questi passaggi, la lista di controllo per la revisione del codice guiderà il team a garantire un codice di alta qualità e un'integrazione di successo nel progetto.

bonus ###: attenzione alla documentazione del codice

Un sondaggio condotto da Gitlab ha identificato che **le revisioni del codice come la terza causa principale di burnout degli sviluppatori , dopo le lunghe ore di lavoro e le scadenze ravvicinate. È quindi importante disporre di una lista di controllo dettagliata per la revisione del codice e di una soluzione di gestione dei processi che aiuti ad accelerare il processo di revisione. ClickUp , uno strumento di project management, offre soluzioni su misura che possono elevare l'intero processo di revisione del codice. Per istanza, l'uso di Documenti ClickUp è possibile creare una lista di controllo personalizzata per la revisione del codice, monitorare lo stato di avanzamento e gestire le revisioni in un unico posto. Lista di controllo delle attività di ClickUp sono il modo più semplice e scarno per creare e gestire liste di controllo per la revisione del codice. Le liste di controllo sono essenzialmente semplici elenchi di cose da fare all'interno di un'attività: gli elementi sono fatti o non fatti.

Assegnate la titolarità delle varie fasi della revisione del codice a membri specifici del team con le liste di controllo di ClickUp

È possibile utilizzare le liste di controllo di ClickUp per monitorare ogni fase della revisione del codice. Organizzate facilmente le fasi della revisione con la funzione drag-and-drop e aggiungete gli assegnatari a ogni fase per sapere chi è responsabile.

💡Pro Tip: È anche possibile creare liste di controllo personalizzate per la revisione del codice e salvarle come modelli di lista di controllo di ClickUp . Più team di software all'interno di un'organizzazione possono utilizzare lo stesso modello di lista di controllo, mantenendo la coerenza delle pratiche di revisione del codice.

Create liste di controllo utilizzabili da più team software e salvatele come modelli in ClickUp

Creare modelli di liste di controllo per la revisione del codice con ClickUp

ClickUp offre gratis modelli personalizzati per snellire diversi processi di sviluppo del software comprese le revisioni del codice. Un'opzione di spicco è Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp .

Questo modello aiuta a tracciare e gestire in modo efficiente i bug e i problemi durante il processo di revisione del codice, facilitando la gestione delle correzioni critiche e garantendo la qualità del codice.

Utilizzando il modello ClickUp per il monitoraggio dei bug e dei problemi, un revisore di codice può:

Centralizzare le segnalazioni di bug e il monitoraggio dei problemi in un'unica visualizzazione organizzata

Gestire e dare priorità ai problemi di codice in modo efficiente, assicurando che vengano affrontati con prompt

Assegnare i bug agli sviluppatori, tenere traccia dello stato di avanzamento e monitorare le correzioni dei codici, il tutto all'interno della stessa piattaforma

Per migliorare ulteriormente la lista di controllo del codice, è possibile aggiungere stati personalizzati come In revisione, Risolto e Riaperto e campi personalizzati come Gravità del bug, Sviluppatore assegnato, Scadenza della correzione e Aggiornamenti di stato. In questo modo, avrete una panoramica completa dello stato del vostro team e vi assicurerete che nessun bug venga dimenticato.

ClickUp offre anche un intervallo di strumenti specificamente progettati per supportare i team Agile. ClickUp Agile Project Management aiuta i team a pianificare, monitorare e gestire gli sprint, consentendo una collaborazione perfetta e cicli di consegna più rapidi. Come parte del programma Processo di testing agile può anche aiutare a condurre le revisioni del codice.

Semplificate il vostro flusso di lavoro Agile con l'Agile Project Management di ClickUp

Utilizzando l'Agile Project Management di ClickUp, è possibile:

Organizzare sprint, backlog e attività in un unico spazio centrale

Dare priorità alle attività e tenere traccia dello stato dello sprint con schede Kanban personalizzabili o viste Elenco

Collaborare con il team in tempo reale utilizzando funzionalità/funzioni come Menzioni, @menzioni e allegati ai file

Ottenere approfondimenti conClickUp Dashboard che forniscono una panoramica di metriche chiave come la velocità, il completamento delle attività e le prestazioni del team

Aumentate la produttività conClickUp Brainche offre suggerimenti basati sull'IA per migliorare i flussi di lavoro e automatizzare le attività ripetitive

Con questo software è possibile garantire sprints più fluidi, una migliore collaborazione e iterazioni di prodotto più rapide, il tutto mantenendo il team allineato alle best practice Agile. Indipendentemente dalla configurazione del vostro flusso di lavoro, ClickUp ha la soluzione perfetta per rendere lo sviluppo e la distribuzione del software il più semplice possibile!

Leggi anche: 30 modelli di liste di controllo gratis in Word, Excel e ClickUp Documenti

Garantire la qualità del codice e l'efficienza degli sviluppatori con ClickUp

I team di sviluppatori possono migliorare la collaborazione, ridurre gli errori e mantenere alta la qualità del codice seguendo una lista di controllo dettagliata e ben strutturata, abbinata agli strumenti giusti.

Tuttavia, una lista di controllo come questa dovrebbe evolversi con il progetto, adattandosi ai nuovi requisiti e alle best practice. Le potenti funzionalità/funzione di ClickUp e i modelli personalizzabili semplificano questo processo, rendendo le revisioni del codice più efficienti e gestibili.

Automatizzando le attività e centralizzando i feedback, ClickUp aiuta a mantenere la coerenza tra le revisioni e aumenta la produttività del team. Provate ClickUp e semplificate il processo di revisione del codice oggi stesso!