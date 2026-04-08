Cambio di strumenti di gestione dei progetti: una lista di controllo dettagliata per ogni passaggio

Secondo i dati del settore, solo il 16% delle aziende utilizza attualmente un software di project management pienamente in linea con le proprie esigenze aziendali. Ciò significa che la stragrande maggioranza dei team sta lottando contro i propri strumenti, alle prese con dati frammentati, reportistica manuale e "lavoro sul lavoro" che erode le ore di produttività.

Man mano che la tua organizzazione cresce, lo strumento leggero che un tempo sembrava "improvvisato" spesso diventa un collo di bottiglia. Tuttavia, la migrazione di migliaia di attività, dipendenze e abitudini del team può sembrare più scoraggiante del problema originale.

Per aiutarti in questa transizione, abbiamo preparato una lista di controllo dettagliata per garantire che il tuo nuovo sistema sia una risorsa, non un ulteriore ostacolo. ⚙️

Verifica se il passaggio è effettivamente necessario controllando questi segnali. 👀

Il tuo team ha superato le capacità dello strumento: la piattaforma che funzionava per cinque persone non regge più sotto il peso di progetti interfunzionali e di un volume di attività in crescita. Le funzionalità/funzioni di cui hai bisogno, come flussi di lavoro personalizzati, reportistica avanzata o autorizzazioni granulari, non esistono

L'adozione è bassa e in calo: metà del team effettua il monitoraggio del lavoro tramite fogli di calcolo o chat piuttosto che tramite lo strumento di gestione dei progetti

La visibilità sul lavoro è frammentata: per ottenere aggiornamenti sullo stato è necessario rincorrere le persone e la dirigenza non riesce ad avere un per ottenere aggiornamenti sullo stato è necessario rincorrere le persone e la dirigenza non riesce ad avere un quadro affidabile dei progressi senza programmare una riunione

Stai mettendo insieme troppe app: strumenti separati per documenti, monitoraggio del tempo, chat e gestione delle attività disperdono il contesto tra le varie schede

Lo strumento non riesce a stare al passo con il tuo modo di lavorare: strutture rigide, automazioni limitate o integrazioni mancanti costringono il tuo team a aggirare il software

Se più di uno di questi aspetti ti suona familiare, il problema è la piattaforma. È ora di valutare quale sarà il prossimo passo.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

👀 Lo sapevi? Circa il 55% dei dati raccolti dalle aziende è costituito da "dark data", ovvero informazioni raccolte ma mai utilizzate per la reportistica o il processo decisionale.

Cosa valutare nel tuo prossimo strumento di gestione dei progetti

Senza criteri di valutazione chiari, finirai per dover effettuare la migrazione due volte. Assicurati di coprire queste tre aree prima di commit.

Usabilità e compatibilità con il team

Devi valutare la curva di apprendimento in base alla rapidità con cui un membro del team non tecnico è in grado di creare un'attività, aggiornare uno stato e trovare ciò di cui ha bisogno. Non in base a una demo commerciale ben curata.

🤝 Assicurati che il tuo prossimo strumento di gestione dei progetti sia in grado di adattarsi al modo di lavorare dei diversi team. In ClickUp: Il prodotto può gestire le priorità in Elenco o Sequenza

Il design può rendere il lavoro più intuitivo nella Bacheca

Il reparto di ingegneria può mappare le dipendenze in Gantt

Il reparto operativo può tenere sotto controllo le scadenze in Calendario o Tabella Le viste di ClickUp sono progettate per consentire ai team di cambiare prospettiva senza dover ricostruire il lavoro stesso. E, cosa ancora migliore, iniziare è altrettanto semplice. Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione completa per ogni team ClickUp offre video tutorial e guide dettagliate on demand, pronte all'uso quando qualcuno ha bisogno di una guida veloce.

Integrazioni con il tuo attuale stack tecnologico

Identifica le app su cui il tuo team fa affidamento quotidianamente — strumenti di comunicazione, spazio di archiviazione file, strumenti di sviluppo, CRM, software di progettazione — e verifica che esistano integrazioni native. Le connessioni interrotte tra gli strumenti ricreano esattamente la stessa dispersione del contesto: ore sprecate a passare da un'app all'altra, a cercare file e a ripetere gli aggiornamenti su più piattaforme.

Funzionalità indispensabili per il project management

Questa è la tua lista di controllo di base per il project management. Se uno strumento non soddisfa più di uno di questi requisiti, nel giro di pochi mesi ti ritroverai a colmare le lacune con componenti aggiuntivi.

Gestione delle attività e gerarchia: attività secondarie, dipendenze, priorità e stati personalizzati

Diverse visualizzazioni dei progetti: Elenco, bacheca, Sequenza/Gantt e Calendario

Documentazione e gestione delle conoscenze: documentazione integrata che accompagna le attività

Automazioni: trigger basati su regole che eliminano gli aggiornamenti manuali ripetitivi

Reportistica e dashboard: visibilità in tempo reale su carico di lavoro, stato di avanzamento e ostacoli

Funzionalità IA: riassumere, assistenza alla scrittura e riassumere, assistenza alla scrittura e ricerca intelligente su tutti i dati di lavoro

🛑 La trappola più grande per i team in crescita? Hai indovinato: la dispersione del lavoro. Man mano che la tua azienda cresce, è facile cadere nella trappola di acquistare una nuova app per ogni nuovo problema. Un CRM dedicato, una sottoscrizione IA autonoma e uno strumento separato per la chat del team. Improvvisamente, ti ritrovi a pagare migliaia di dollari per oltre 20 app scollegate tra loro, e il tuo team passa metà della giornata solo a cercare informazioni. Scopri ClickUp Small Business Suite. Combina la potenza di una piattaforma di livello aziendale in un unico spazio di lavoro AI convergente ed economico, creato appositamente per i team in crescita. Scopri la convergenza di ClickUp Sostituisci gli strumenti disconnessi con la ClickUp Small Business Suite Invece di mettere insieme uno stack tecnologico alla Frankenstein, otterrai un sistema di registrazione unificato: IA premium integrata: accedi agli ultimi modelli di Claude, Gemini e ChatGPT direttamente dalla tua area di lavoro, senza dover gestire sottoscrizioni separate per l'IA da 20 $ al mese

Consolidamento totale degli strumenti: progetti, documenti, chat, lavagne online, monitoraggio del tempo e CRM sono tutti riuniti in un unico posto, consentendo ai team di sostituire in media più di 6 strumenti fondamentali

Assistenza di livello aziendale: non dovrai affrontare la migrazione da solo. Avrai a disposizione ore di assistenza dedicate, guida all'onboarding e supporto per l'integrazione dell'IA, servizi normali per le grandi aziende Prendi esempio da Path8 Productions. Prima del passaggio, il fondatore Pat Henderson ha dichiarato che stavano perdendo tempo prezioso nell'aggiornamento di sistemi scollegati tra loro, il che aumentava il rischio di perdita di dati. Passando alla Small Business Suite, hanno consolidato più di 6 strumenti di comunicazione in meno di 8 settimane e ridotto del 60% il tempo di preparazione delle riunioni. Dedichavamo troppo tempo all'aggiornamento di sistemi diversi che non comunicavano tra loro. Questo ci rallentava e aumentava il rischio che qualcosa andasse perso. Dedichavamo troppo tempo all'aggiornamento di sistemi diversi che non comunicavano tra loro. Questo ci rallentava e aumentava il rischio che qualcosa andasse perso.

Segui questi passaggi in ordine: saltarne alcuni è il modo in cui i team perdono dati o slancio.

Passaggio 1: Valuta il tuo strumento e i tuoi flussi di lavoro attuali

Prima di utilizzare il nuovo strumento, documenta tutto ciò che è presente in quello vecchio. Ciò significa progetti attivi e relativi stati, flussi di lavoro ricorrenti, regole di automazione, campi personalizzati, modelli, strutture di autorizzazioni e integrazioni in uso.

Intervista gli utenti chiave di ogni team per capire cosa usano effettivamente rispetto a ciò che è stato configurato ma viene ignorato. Crea un semplice documento di inventario che elenchi ogni progetto, il suo titolare, lo stato e le eventuali dipendenze.

⭐️ Se desideri verificare accuratamente ogni flusso di lavoro prima del passaggio, inizia con il modello di verifica e miglioramento dei processi di ClickUp.

Scarica il modello gratis Verifica i flussi di lavoro esistenti prima della migrazione con il modello di verifica e miglioramento dei processi di ClickUp

Questo ti offre un metodo strutturato per identificare la titolarità, il lavoro in corso e ciò che deve essere ripulito. Puoi anche registrare le automazioni, le integrazioni, i modelli e le dipendenze legate a quel flusso di lavoro prima che inizi la migrazione.

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nell'area di lavoro di ClickUp può cambiare questa situazione. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, facendo emergere i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: Teams come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi di gestione delle conoscenze ormai obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

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Passaggio 2: Esegui il backup ed esporta i dati del progetto

Prima di procedere, assicurati che nulla vada perso.

Esporta tutto ciò di cui potresti aver bisogno dal tuo strumento attuale:

Attività e attività secondarie (con relativi stati e assegnatari)

Commenti e cronologia delle attività

Allegati e link ai file

Registri delle ore e ore tracciate

Documentazione e note relative al progetto

La maggior parte degli strumenti di gestione dei progetti offre esportazioni in formato CSV o JSON. Utilizza entrambi i formati, se disponibili, poiché spesso raccolgono dati diversi.

Archivia i tuoi backup in una posizione neutra, come un'unità cloud condivisa, completamente separata da entrambi gli strumenti di gestione dei progetti. Questo ti offre un piano di riserva se qualcosa va storto durante la migrazione e garantisce che i tuoi dati non siano dipendenti da uno strumento che stai per dismettere.

Un aspetto che la maggior parte dei team tende a trascurare è questo: gli allegati e i link ai file spesso smettono di funzionare durante la migrazione. Prima di spegnere qualsiasi cosa, verifica che tutti i file collegati continuino a funzionare correttamente nel nuovo ambiente.

🧠 Curiosità: Uno dei primi progetti a utilizzare tecniche formali di "project management" fu la diga di Hoover negli anni '30. Fu completata con due anni di anticipo rispetto al programma (un'impresa che oggi nel mondo del software si vede raramente!).

Passaggio 3: Imposta e configura la tua nuova area di lavoro

Non ricreare esattamente la struttura del tuo vecchio strumento. Sfrutta questa occasione per fare pulizia:

Semplifica le gerarchie delle cartelle

Standardizza le convenzioni di denominazione

Crea solo i campi personalizzati e gli stati personalizzati di cui hai effettivamente bisogno

Passaggio 4: Migrazione di attività, progetti e risorse

Utilizza gli strumenti di importazione nativi ove possibile. Il reinserimento manuale introduce errori e fa perdere tempo.

Dopo l'importazione, esegui un controllo di convalida. Controlla a campione alcuni progetti per confermare che le relazioni tra le attività (dipendenze, attività secondarie), i valori dei campi personalizzati e gli utenti assegnati siano stati trasferiti correttamente. Conserva le conoscenze insieme alle attività a cui si riferiscono, invece di archiviarle in un wiki separato.

Ricostruisci solo i modelli che il tuo team ha utilizzato attivamente nell'ultimo trimestre. Assegna a ogni reparto un responsabile della migrazione incaricato di verificare che i dati del proprio team siano stati trasferiti correttamente. ✨

Fase 5: Forma il tuo team e passa alla fase operativa

La formazione non consiste in un'unica dimostrazione per tutto il personale. Predisci fin dall'inizio una formazione specifica per ogni ruolo, poiché persone diverse hanno esigenze diverse:

I project manager devono comprendere la reportistica, le automazioni e la gestione delle autorizzazioni

I singoli collaboratori necessitano di impostazioni relative alla creazione delle attività, alle visualizzazioni e alle notifiche

I responsabili dei team hanno bisogno di effettuare la configurazione dei flussi di lavoro, il monitoraggio delle dipendenze e la visibilità sullo stato dei progressi

Crea quindi una breve guida di riferimento interna che copra le cinque principali attività quotidiane che il tuo team dovrà effettivamente svolgere. Cerca di non superare i dieci minuti. Brevi video, screenshot annotati o un documento condiviso sono tutti strumenti efficaci in questo caso.

💡 Consiglio da esperto: invece di scrivere lunghi documenti con le istruzioni o di riservare tempo nel Calendario per dimostrazioni dal vivo, registra brevi clip dello schermo direttamente all'interno delle attività di ClickUp o dei documenti. Segui un flusso di lavoro, aggiungi una voce fuori campo e inserisci la registrazione esattamente dove il tuo team ne ha bisogno. Registra le procedure dettagliate dei flussi di lavoro con ClickUp Clips e rivedile più rapidamente con ClickUp AI ClickUp AI trascrive automaticamente ogni Clip con indicazione dell'ora, così i membri del team possono dare un'occhiata in pochi secondi. Le domande rimangono collegate al video tramite commenti con indicazione dell'ora e tutto è raccolto in un unico Hub clip centrale.

Prima dell'implementazione completa, esegui una fase pilota. Chiedi a uno o due team di utilizzare il nuovo strumento su un progetto reale. Raccogli feedback sinceri, risolvi i punti di attrito e poi procedi con l'espansione.

Quando entri in produzione, stabilisci una data limite chiara per il vecchio strumento e comunicala al tuo team. Le persone tendono a ricorrere a ciò che conoscono e, finché il vecchio strumento rimane disponibile, molti continueranno a utilizzarlo.

👀 Lo sapevi? Si stima che le cosiddette email "inutili" — come gli aggiornamenti di stato, i messaggi di ringraziamento e le email inviate in CC solo per tenere informati i colleghi — costino all'economia statunitense l'incredibile cifra di 650 miliardi di dollari all'anno in termini di perdita di produttività.

Quanto del tuo flusso di lavoro rimane inalterato quando cambi strumento di gestione dei progetti?

Perché la vera sfida raramente è la migrazione delle attività in sé. È tutto ciò che ruota attorno al lavoro, dai documenti di progetto e dai commenti alle automazioni, alla reportistica e alle piccole abitudini su cui il tuo team fa affidamento per mantenere il flusso di lavoro. Nel tempo, anche un passaggio ben pianificato può diventare complicato quando quel contesto viene frammentato tra diversi strumenti o lasciato indietro.

È qui che ClickUp cambia le carte in tavola. In quanto primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, unifica attività, documenti, chat, dashboard, lavagne online, automazioni e monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro. Ciò significa che il passaggio non costringerà il tuo team a ricomporre i processi.

Diamo un'occhiata più da vicino:

Evita settimane di reinserimento delle voci

ClickUp elimina gran parte del lavoro di reinserimento grazie alle importazioni native da strumenti come Asana, Basecamp, Monday.com e Wrike. Sono inoltre disponibili importazioni da fogli di calcolo per file CSV, Excel, JSON, TSV e TXT.

Importa il lavoro da altri strumenti e fogli di calcolo in ClickUp

Durante il processo di importazione, puoi mappare i dati in entrata agli utenti e ai campi esistenti, verificare l'accuratezza di tali mappature e gestire il tutto tramite il gestore di importazione di ClickUp. Questa è la convergenza in azione.

Inoltre, la gerarchia di ClickUp è progettata per organizzare il lavoro in Spazi, Cartelle, Elenchi e Attività, in modo che i team possano strutturare i progetti importati secondo il modo in cui pianificano e gestiscono il lavoro.

🎥 Vuoi sapere come organizzare al meglio l'area di lavoro di ClickUp? Abbiamo preparato una guida passo passo proprio per te:

Lasciati alle spalle la dispersione del lavoro

Quando cambi strumento di gestione dei progetti, le attività sono solo una parte del processo. Il rischio maggiore è quello di portare lo stesso caos in un nuovo ambiente: documenti in un'app, conversazioni in un'altra, monitoraggio del tempo in una terza e reportistica in un posto completamente diverso. Lo strumento cambia, ma la dispersione rimane. 😵‍💫

La soluzione è consolidare tutto il tuo lavoro in un unico posto, in modo da non dover cercare le risposte altrove.

E ClickUp ti offre questa struttura senza soluzione di continuità. In poche parole:

Mantieni le informazioni sul progetto legate al lavoro con ClickUp Docs: archivia brief, procedure operative standard (SOP), note delle riunioni e piani di progetto direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Grazie a pagine nidificate, contenuti incorporati, archivia brief, procedure operative standard (SOP), note delle riunioni e piani di progetto direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Grazie a pagine nidificate, contenuti incorporati, commenti assegnati e modifica collaborativa in tempo reale, il tuo team può aggiornare i documenti insieme e trovare il contesto più recente senza dover cercare in un altro strumento

Trasforma le idee di massima in lavoro concreto con le lavagne online di ClickUp: mappa i flussi di lavoro, abbozza i processi e seleziona le idee in modo visivo senza mai uscire dalla tua area di lavoro. Puoi aggiungere attività e documenti esistenti a una lavagna online, quindi convertire forme, post-it e testo in attività quando è il momento di passare dalla pianificazione all'esecuzione mappa i flussi di lavoro, abbozza i processi e seleziona le idee in modo visivo senza mai uscire dalla tua area di lavoro. Puoi aggiungere attività e documenti esistenti a una lavagna online, quindi convertire forme, post-it e testo in attività quando è il momento di passare dalla pianificazione all'esecuzione

Mantieni le conversazioni collegate con ClickUp Chat: discuti del lavoro nello stesso posto in cui si svolge (senza bisogno di uno strumento di messaggistica separato). Puoi creare attività direttamente dai messaggi della chat e avviare discuti del lavoro nello stesso posto in cui si svolge (senza bisogno di uno strumento di messaggistica separato). Puoi creare attività direttamente dai messaggi della chat e avviare SyncUp faccia a faccia dai canali o dai messaggi diretti

Tieni traccia del tempo dedicato al lavoro con ClickUp Monitoraggio del tempo: registra le ore direttamente in relazione alle attività, senza che il tuo team debba utilizzare un tracker separato. ClickUp supporta anche timer, voci orarie modificabili e tabelle orarie, quindi controllare il tempo impiegato è molto più semplice una volta che il team è passato al nuovo sistema registra le ore direttamente in relazione alle attività, senza che il tuo team debba utilizzare un tracker separato. ClickUp supporta anche timer, voci orarie modificabili e tabelle orarie, quindi controllare il tempo impiegato è molto più semplice una volta che il team è passato al nuovo sistema

Visualizza lo stato di salute del progetto in tempo reale con i dashboard di ClickUp: riunisci la reportistica in un unico spazio di lavoro, così la dirigenza non dovrà più cercare gli aggiornamenti tra i vari strumenti. I dashboard offrono ai team una vista dettagliata del lavoro tramite schede e consentono loro di eseguire il drill-down quando qualcosa richiede attenzione riunisci la reportistica in un unico spazio di lavoro, così la dirigenza non dovrà più cercare gli aggiornamenti tra i vari strumenti. I dashboard offrono ai team una vista dettagliata del lavoro tramite schede e consentono loro di eseguire il drill-down quando qualcosa richiede attenzione

Ogni elemento dell'elenco è uno strumento per cui il tuo team dovrebbe altrimenti pagare separatamente.

Elimina il lavoro manuale superfluo fin dal primo giorno

Subito dopo la configurazione, iniziano a insinuarsi le attività ripetitive: aggiornare gli stati, assegnare le attività, sollecitare i colleghi e assicurarsi che le persone giuste sappiano cosa è cambiato. Se tutto questo deve ancora essere fatto manualmente, che senso ha passare a un nuovo strumento di gestione dei progetti?

Per eliminare questo ostacolo, inizia con ClickUp Automations, un generatore "if-this-then-that" senza codice che ti permette di creare flussi di lavoro con Trigger, Condizioni e Azioni, così non dovrai gestire ogni aggiornamento manualmente. Puoi iniziare con le automazioni suggerite, utilizzare modelli predefiniti o creare regole personalizzate che rispecchino il modo in cui il tuo team già lavora.

Trigger automaticamente le azioni giuste e gestisci le operazioni senza intoppi con ClickUp Automazioni

Integra l'IA e gli agenti nell'area di lavoro sin dal primo giorno

Quando cambi strumento di gestione dei progetti, non stai semplicemente trasferendo le attività in un nuovo sistema. Stai anche decidendo quanta coordinazione manuale il tuo team dovrà ancora fare una volta terminato il passaggio.

I Super Agent di ClickUp cambiano questa dinamica per te. Sono compagni di squadra basati sull'IA integrati in ClickUp in grado di gestire flussi di lavoro in più fasi utilizzando il tuo contesto di lavoro, strumenti personalizzabili e app esterne selezionate.

Automatizza i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Super Agents

E per portare il tuo livello di intelligenza ancora più in là, c'è ClickUp Brain. Brain ospita una serie di funzionalità/funzioni di IA conversazionale e contestuale disponibili in tutta la soluzione, progettate per mettere in connessione le persone, il lavoro e le conoscenze. È in grado di trovare risposte nel tuo Workspace e nelle app, riecheggiare/riassumere gli aggiornamenti all'istante e aiutarti a generare le risorse di cui hai bisogno, come piani di progetto, documenti, procedure operative standard e altri deliverable.

Trova le risposte e genera i risultati del progetto con ClickUp Brain

Chiudi il divario tra strategia ed esecuzione

L'esito positivo della migrazione dipende da una preparazione accurata. Assicurati di verificare la tua attuale infrastruttura, definire i tuoi requisiti e fissare una data limite precisa per mantenere la transizione in linea con i tempi previsti.

Seguendo una migrazione strutturata, potrai eseguire un "reset dei processi" e azzerare mesi di debiti organizzativi accumulati.

L'utilizzo di una area di lavoro convergente come ClickUp semplifica questo percorso, consolidando i tuoi flussi di lavoro in un'unica fonte di verità sia per la transizione che per i tuoi progetti in corso.

Sei pronto a migrare? Inizia con ClickUp!

Domande frequenti

Quanto tempo richiede la migrazione completa dello strumento di gestione dei progetti per un team di medie dimensioni?

La maggior parte dei team di medie dimensioni completa il processo in una o tre settimane, a seconda del volume del progetto e della complessità del flusso di lavoro, mentre le organizzazioni più grandi con integrazioni personalizzate potrebbero aver bisogno di quattro-otto settimane, inclusa una fase pilota.

Sì, ClickUp supporta l'importazione nativa da Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike e altre piattaforme, trasferendo automaticamente attività, assegnatari, stati e date di scadenza, oltre all'importazione CSV per gli strumenti senza supporto diretto.

No: avvia prima un progetto pilota con uno o due progetti nel nuovo strumento, poi migra il lavoro attivo rimanente in fasi, in modo che nulla subisca rallentamenti. Nel frattempo, fissa una data limite definitiva per la vecchia piattaforma, per evitare di gestirle entrambe a tempo indeterminato.

Il basso tasso di adozione si verifica quando la nuova configurazione non è in linea con il modo in cui i team lavorano effettivamente. Puoi prevenirlo coinvolgendo gli utenti chiave nella valutazione, fornendo una formazione specifica per ruolo ed eseguendo una breve fase pilota prima del lancio completo.