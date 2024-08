ClickUp vs Monday: quale strumento di project management è migliore per i team nel 2024?

Il paradosso della scelta è una benedizione e una maledizione. Ci ricorda di non accontentarci mai di niente di meno del meglio, ma è anche il motivo per cui non riusciamo a scegliere un film. 🎥

Fortunatamente, c'è un modo semplice per eliminare la fatica delle decisioni: scegliere le proprie battaglie. Scegliere la giusta tonalità di guscio d'uovo per la cucina probabilmente non vi farà passare la giornata. Ma investire nella giusta software per il project management ? Questo richiede un'attenta riflessione.

Esistono molti software che rientrano in questa categoria, ma la decisione si riduce spesso a due opzioni: Monday.com e ClickUp. Questi strumenti possono sembrare simili sulla carta, ma le loro differenze sono sorprendenti quando vengono utilizzati.

Questa guida completa è stata pensata per mettere in luce queste differenze con un confronto dettagliato delle funzionalità/funzione fondamentali di Monday e ClickUp. Così potrete stare tranquilli sapendo di aver fatto la scelta giusta per il team. 🤓

Cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

ClickUp è un programma completamente personalizzabile strumento di produttività progettato per semplificare qualsiasi processo, massimizzare le risorse e migliorare la collaborazione del team. È l'unico software abbastanza potente da consolidare il lavoro di tutte le app in un'unica piattaforma dinamica, con nuovi aggiornamenti rilasciati ogni settimana per migliorare la vostra esperienza.

La facilità d'uso e la flessibilità consentono a ClickUp di scalare con la vostra azienda, rendendolo una soluzione ideale per qualsiasi caso d'uso. Oltre all'approccio all-in-one alla gestione del lavoro, ClickUp si distingue dalla concorrenza grazie a una ricca serie di funzionalità/funzione integrate direttamente nella sua piattaforma, come ad esempio:

La gerarchia organizzativa di ClickUp

Più di 15 visualizzazioni del lavoro personalizzabili

ClickUp Documenti collaborativi

Lavagne online ClickUp

E l'ultimo lancio che ha fatto scalpore, ClickUp AI. ⚡️

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Oltre alle funzionalità/funzione principali, ClickUp offre una vasta libreria di modelli (in continua crescita) per avviare qualsiasi processo nell'area di lavoro di ClickUp, oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro e piani tariffari adatti a ogni budget.

Ma per saperne di più su ClickUp basta un minuto. 🔥⏰

Che cos'è Monday?

via monday.com Dal marketing alle risorse umane, monday offre un'ampia gamma di soluzioni versatili gestione del team funzionalità/funzione per aiutare i team a lavorare insieme e a costruire processi fluidi e trasparenti. Con dashboard, visualizzazioni multiple, automazioni e modelli che supportano oltre 200 flussi di lavoro, Monday è un forte concorrente nella sfera del project management.

Tutto questo può sembrare abbastanza standard rispetto a ciò che offre ClickUp, con l'eccezione di una differenza evidente: monday non segue la metodologia all-in-one di ClickUp.

Per servire meglio i team appartenenti alle aziende, alle organizzazioni non profit e alle piccole imprese, monday divide le sue funzioni in un numero di prodotti strettamente personalizzati:

monday work management : Per i team di marketing e PMOeseguire le attivitàprogetti e processi per raggiungere obiettivi condivisi

: Per i team di marketing e PMOeseguire le attivitàprogetti e processi per raggiungere obiettivi condivisi CRM commerciale di Monday : Acquisizione di contatti, gestione della pipeline, onboarding dei clienti e altro ancora

: Acquisizione di contatti, gestione della pipeline, onboarding dei clienti e altro ancora monday dev : Prendete il vostro strategie di progetto con funzionalità/funzione per pianificare i rilasci, per la gestione dei progetti e per il monitoraggio dei bug

: Prendete il vostro strategie di progetto con funzionalità/funzione per pianificare i rilasci, per la gestione dei progetti e per il monitoraggio dei bug WorkForms : Costruire sondaggi per raccogliere e condividere richieste, feedback e dati

: Costruire sondaggi per raccogliere e condividere richieste, feedback e dati Canva: Attualmente in beta, Canvas è la versione del lunedì del software per lavagne digitali

Collaborate con il team utilizzando Canvas, il software per lavagna online di Monday

Da un lato, i team possono approfondire i propri ruoli utilizzando le funzionalità/funzione specifiche che meglio li soddisfano. Dall'altro, si corre il rischio di creare dei silos e di ostacolare una collaborazione significativa. Separando virtualmente i membri dai loro colleghi, i progetti interfunzionali, la scalabilità e l'accessibilità generale diventano sempre più difficili.

Detto questo, Monday è un peso massimo in questa categoria per un motivo. Continua ad aiutare i team a dare un senso al loro lavoro in tutto il mondo e potrebbe fare al caso vostro. Alla fine di questo articolo lo saprete con certezza.

Il confronto definitivo tra le funzionalità di ClickUp e Monday.com

Nonostante le somiglianze in termini di funzionalità/funzione, ClickUp e Monday prendono strade fondamentalmente diverse per aiutare i team a raggiungere i loro obiettivi.

Tenetelo presente, insieme al vostro stile di lavoro, allo stack tecnologico, alle dimensioni del team, al budget e al caso d'uso, mentre scorrete il nostro confronto tra funzionalità/funzione. Valutate i pro e i contro di Monday e ClickUp in base alle esigenze della vostra organizzazione per scoprire quale strumento è più adatto a voi.

Project e Task Management

Il project management moderno è un concetto abbastanza nuovo. Molti dei principali strumenti per il project management sono allineati sulle funzionalità/funzione di base di cui i manager hanno bisogno per Da fare in modo efficace. Non sorprende quindi che vi sia una certa sovrapposizione negli elenchi di funzionalità/funzione di ClickUp e Monday.

Entrambi gli strumenti offrono un intervallo di funzionalità/funzioni curate per rendere la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei progetti molto più gestibili:

Viste multiple come Kanban, Gantt, Elenco, Sequenza e Calendario per organizzare e valutare il lavoro in modi diversi

Relazioni e dipendenze tra le attività per comunicare l'ordine degli eventi nel flusso di lavoro

Stati personalizzati delle attività per aggiornamenti più precisi su qualsiasi elemento di azione

Assegnatari multipli per le attività più grandi e possibilità di suddividere le attività più complesseelementi d'azione complessi in attività secondarie più piccole

Attività cardine per rispettare la tabella di marcia e monitorare gli eventi di riferimento del progetto

Mostrare le relazioni tra attività e attività cardine utilizzando la vista Gantt in ClickUp

L'elenco personale delle funzionalità/funzione indispensabili diventerà sempre più preciso man mano che vi stabilizzerete nella vostra metodologia di project management preferita. Allo stesso modo, anche monday e ClickUp hanno le loro specialità di nicchia. Ecco dove ogni strumento eccelle:

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Funzionalità/funzione 1: gerarchia organizzativa Gerarchia dei progetti di ClickUp è la base che supporta ogni progetto di ClickUp, fino all'ultima voce della lista di controllo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/ClickUp\_Hierarchy\_2021.gif La gerarchia di ClickUp /$$$img/

L'esclusiva gerarchia di ClickUp offre la flessibilità necessaria per organizzare team di qualsiasi dimensione

È l'unica soluzione di project management in grado di cogliere il quadro generale e i dettagli chiave. In questo modo è possibile visualizzare tutti i lavori della piattaforma da una vera prospettiva a volo d'uccello o eseguire il drill-down su elementi d'azione specifici.

La funzionalità di ClickUp Tasks in Multiple Lists (TIML) consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

Funzionalità/funzione 3: Lavagne online di ClickUp Lavagne online di ClickUp sono integrate nella piattaforma e sono fondamentali per aiutare i manager:

Catturare le idee migliori con il team durante le sessioni di brainstorming

Creare e collaborare su tutti i tipi di diagrammi di flusso di lavoro

Presentare diagrammi altamente visivipiani di progetto alle parti interessate con documenti di processo, schede web, attività e media incorporati

E soprattutto, ClickUp Whiteboards è l'unico software di lavagna online che converte qualsiasi idea direttamente in un'attività fattibile.

Incorporare i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne online per accedere ai documenti importanti del progetto, alle ricerche e al contesto senza mai lasciare la lavagna

Questa funzionalità/funzione rivoluzionaria consente di mantenere la lavagna online rilevante, aggiornata e preziosa durante l'intero processo del progetto. Inoltre, grazie a più di 90 modelli di lavagna online gratuiti, potrete catturare e mettere in pratica le vostre idee nel momento in cui vi viene l'ispirazione.

Da dove viene l'amore per le lavagne online? Perché sono disponibili per gli utenti di ClickUp su qualsiasi opzione di prezzo, anche sul piano Free. 💸

Funzionalità/funzione chiave del Monday

Funzionalità/funzione 1: priorità delle attività

Le priorità delle attività in Monday vi aiutano a rimanere in carreggiata e a pianificare il piano più efficace per la vostra giornata. Potete trascinare e rilasciare le attività sul vostro elenco di cose da fare per concentrarvi prima su quelle più importanti, quindi assegnare i titolari e regolare le scadenze secondo le necessità per far sì che tutto fili liscio.

Aggiornare gli stati delle attività e stabilire le priorità dei Da fare con gestione delle attività funzionalità/funzione in Monday

Funzionalità/funzione 2: Monitoraggio del tempo

Monitorare il tempo dedicato a specifiche attività utilizzando il monitoraggio del tempo nativo di monday è un altro modo per fare previsioni accurate sulla settimana. È possibile aggiungere una colonna per il monitoraggio del tempo agli elementi di qualsiasi scheda (progetti individuali, gruppi di attività, pipeline, ecc.) per ottenere una maggiore visibilità sulla destinazione della maggior parte della giornata. Questa funzionalità/funzione aiuta anche i gestori del team a identificare i colli di bottiglia nel flusso di lavoro o a garantire che i membri siano accuratamente compensati per le ore fatturabili.

Aggiungete una colonna per il monitoraggio del tempo alla vostra bacheca in monday per vedere dove va a finire il vostro lavoro richiesto ogni giorno

Funzionalità/funzione 3: Gantt baseline

La funzionalità Gantt baseline è la nostra prossima risorsa preferita di Monday per il project management. Questo strumento sovrappone un'istantanea del progetto attuale al piano originale per mostrare quali elementi sono in regola, in ritardo o ancora da avviare. Questa funzionalità/funzione aggiunge due colonne alla Bacheca del progetto:

Una colonna secondaria della Sequenza per mostrare lo stato di ogni elemento al momento in cui è stata scattata l'istantanea

Una colonna con formula per calcolare il ritardo dell'elemento rispetto al piano originale

Confrontate l'attuale ritmo del progetto con il piano di Sequenza utilizzando la funzionalità Gantt Baseline di monday

Quale strumento offre una migliore personalizzazione del project management?

A seconda di ciò che cercate dal vostro software di project management, è un pareggio! 👔

più o meno

Se state gestendo progetti di routine progetti e attività di routine a livello di base, non si può sbagliare con nessuno dei due strumenti. Ma se siete..

Guidare un team Agile

Gestione di progetti complessi

Costruire flussi di lavoro altamente visivi

...allora ClickUp è il vostro vincitore. 🏆

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Monitoraggio manuale del tempo in ClickUp /$$$img/

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Il principale elemento di differenziazione è che, mentre monday dispone di una tonnellata di funzionalità di project management per la supervisione dei flussi di lavoro di routine, ClickUp è all'altezza di tuttie anche di alcuni.

Il monitoraggio del tempo, le priorità delle attività e i grafici di Gantt sono alcune delle funzionalità di project management più efficaci di monday, ma sono abbastanza standard rispetto a quelle di ClickUp L'elenco completo delle funzionalità/funzione di ClickUp . Tanto che queste funzionalità sono accessibili agli utenti di ClickUp senza alcun costo, oltre a diverse funzionalità/funzione che Monday semplicemente non ha. La gerarchia, le attività secondarie in elenchi multipli e le lavagne online di ClickUp ne sono l'esempio perfetto: abbiamo ancora scalfito la superficie di tutto ciò che ClickUp ha da offrire.

Sebbene il project management sia il pane quotidiano di ClickUp, ci sono molti altri modi per utilizzare ciascuno di questi potenti strumenti. Diamo un'occhiata ad alcuni degli altri modi in cui Monday e ClickUp aiutano i team ad affrontare il loro lavoro.

Automazione dei flussi di lavoro e IA

L'automazione del lavoro di routine non è una novità, ma l'IA generativa lo è di sicuro.

Se già amate utilizzare le Automazioni del flusso di lavoro per accelerare i vostri processi, allora l'introduzione dell'IA vi sembrerà un passaggio naturale. Le automazioni dei flussi di lavoro e l'IA vanno di pari passo e l'adozione di entrambe nella vostra attività quotidiana porterà la vostra produttività a un livello superiore.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Funzionalità/funzione 1: ClickUp AI

Iniziamo con l'ultima e più grande novità di ClickUp in questa categoria: l'AI ClickUp AI . 🤖

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

ClickUp AI è l'unica soluzione di IA basata sul ruolo che vi aiuta a raggiungere più rapidamente risultati mirati con prompt basati su ricerche per la funzione esatta del vostro dipartimento e team. Dalle vendite al marketing, all'ingegneria e altro ancora, ClickUp ha uno strumento di IA su misura per ogni caso d'uso con la capacità di:

Valutare la vostra scrittura

Riepilogare/riassumere attività, testi e thread di commenti

Tradurre e generare contenuti in diverse lingue

E ancora di più all'orizzonte, tra cui la creazione di attività e sottoattività secondarie, riepiloghi standup e accesso in movimento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre un'azione con ClickUp AI /$$$img/

Rendete quasi perfette le interpretazioni dei vostri contenuti in oltre 10 lingue grazie all'azione Translate di ClickUp AI

L'IA è profondamente integrata nella piattaforma di ClickUp per migliorare la produttività da qualsiasi area di lavoro di ClickUp, non solo in quella di lavoro Documenti ClickUp . Ciò significa che ClickUp AI può incontrare l'utente nel punto in cui si trova, compresa la finestra In arrivo o un'attività di ClickUp, per fornire i punti chiave.

Funzionalità/funzione 2: Automazioni

Progettato per occuparsi dei vostri processi coerenti, in modo che possiate concentrarvi sul lavoro che conta di più, Automazioni ClickUp sono il vostro prossimo migliore amico in ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png Esempio di automazione personalizzata di ClickUp /$$$img/

Le automazioni attivano automaticamente i risultati quando viene eseguita un'azione in ClickUp

Scegliere tra quelle precostituite esempi di automazione o costruirne uno da zero per automatizzare la vostra giornata in oltre 100 modi. Personalizzate ogni tipo di risultato nell'area di lavoro quando agite per assegnare o impostare attività ricorrenti, aggiornare uno stato, regolare le priorità, rispettare le date di scadenza e altro ancora. Le possibilità sono infinite!

Si tratta di una funzione fondamentale per i gestori del team che supervisionano diversi team, progetti o flussi di lavoro complessi. Eliminando le azioni inutili tra le fasi del progetto, ogni membro del team risparmia tempo prezioso.

Potete anche automatizzare gli aspetti del vostro lavoro che coinvolgono app esterne, per consolidare un maggior numero di processi quotidiani in un'unica area di lavoro condivisa all'interno di ClickUp. E con le condizioni di Automazione, potete rendere granulari le vostre specifiche di trigger, in modo che ogni azione si attivi esattamente come previsto.

Funzionalità/funzione 3: Comandi slash

ClickUp AI e le Automazioni del flusso di lavoro non sono le uniche risorse che aiutano i manager a raggiungere più velocemente i loro obiettivi. Comandi slash sono un'altra funzionalità utile (e sorprendentemente potente) per creare scorciatoie su misura all'interno dell'area di lavoro.

Che si tratti di cercare un'attività vecchia di $$$a, di richiamare gli strumenti di modifica del testo in un documento ClickUp o di aggiungere forme alle lavagne online, basta un colpo di tastiera per farlo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi di formattazione ricca e slash nei documenti ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Funzionalità/funzione chiave di Monday

Funzionalità/funzione 1: assistente IA del lunedì

Come ClickUp, monday ha recentemente annunciato l'aggiunta dell'IA alla sua piattaforma.

Attualmente in versione beta, l'assistente IA di monday è in grado di comporre email nel software CRM commerciale monday, riepilogare documenti, creare formule e generare attività. Uno dei vantaggi chiave di monday è il suo mercato di app per gli sviluppatori esterni, che possono creare e condividere ulteriori app di IA a complemento del software.

Genera attività, contenuti e altro ancora utilizzando l'assistente IA di Monday

Come promemoria, mentre molte app presenti nel marketplace di monday offrono versioni di prova gratuite per i nuovi utenti, le app più avanzate richiedono in genere un pagamento aggiuntivo. Se lo strumento di IA di monday è un fattore decisivo per voi, assicuratevi di investire nel prodotto monday corretto per ottenere la funzione di IA che state cercando.

Funzionalità/funzione 2: Automazioni

In monday troverete anche automazioni prive di codice per gestire il lavoro pesante nei vostri processi quotidiani. Personalizzate i trigger, le condizioni e le azioni dalle colonne della vostra scheda utilizzando il costruttore di automazioni di monday per velocizzare le attività manuali, tra cui:

Invio di email di promemoria a specifici membri del team in occasione di date importanti

Aggiornare i titolari quando gli elementi vengono completati

Cambiare automaticamente lo stato quando le attività raggiungono la data di scadenza

Solo per darvi qualche idea. 🧠

Creare automazioni personalizzate in Monday per eliminare il lavoro di routine

Man mano che i processi cambiano, anche le vostre automazioni possono cambiare. Modificate, eliminate, replicate o attivate/disattivate le vostre automazioni in qualsiasi momento per mantenere aggiornati i vostri flussi di lavoro.

Quale strumento è migliore per automatizzare i flussi di lavoro?

Sebbene Monday offra funzionalità/funzione di automazione e IA comparabili, ClickUp è il migliore in questo caso. 🎂

ClickUp migliora continuamente la sua piattaforma attraverso aggiornamenti settimanali e rilasci di funzionalità/funzione per mantenere la vostra esperienza di lavoro fresca e più produttiva. Molti di questi miglioramenti vengono apportati su richiesta degli utenti di ClickUp e spesso sono incentrati sulle Automazioni. Il risultato è che le Automazioni in ClickUp sono completamente personalizzabili, affidabili e incredibilmente facili da usare.

Nonostante le sue solide funzionalità di automazione, ClickUp AI è stata la funzione che ha fatto pendere la bilancia verso l'alto in questa categoria.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Reprompting-feature-for-Writing-Blog-Posts.gif Funzionalità/funzione di ClickUp AI per la scrittura di post di blog /$$$img/

Le funzionalità di reprompting consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente

ClickUp è basato sui ruoli Strumenti di IA sono costantemente ottimizzati per aiutare i team di tutte le organizzazioni a generare risultati su misura fin da subito. Grazie a un elenco accuratamente selezionato di prompt relativi al vostro specifico reparto e caso d'uso, chiunque può utilizzare ClickUp AI per creare contenuti preziosi e raffinati in pochi secondi. Inoltre, ClickUp AI è integrato direttamente nella piattaforma per riunire i membri esattamente dove si trovano durante il loro lavoro, senza bisogno di componenti aggiuntivi.

Collaborazione e comunicazione

La collaborazione è uno dei punti dolenti più ostinati che i project manager devono affrontare quotidianamente. I migliori strumenti di project management cercano di combattere questo problema con una combinazione di funzionalità/funzione che incoraggiano il lavoro di squadra, le conversazioni costruttive e la comunicazione significativa tra i project manager e le loro chiavi.

L'ideale sarebbe che il software di project management controllasse tutte le caselle relative alla comunicazione in tempo reale e asincrona. In questo modo, eviterete di investire in app monouso e potrete entrare in connessione con i vostri stakeholder dallo stesso strumento in cui presentate nuove idee, aggiornamenti sul progetto e approfondimenti.

Vediamo come ClickUp e Monday integrano la collaborazione nelle loro piattaforme. 👀

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Funzionalità/funzione 1: visualizzazione delle chat

Se vi state destreggiando tra una manciata di app per monitorare conversazioni specifiche o se il suono del vostro instant messenger ha ufficialmente invaso i vostri incubi, allora avete bisogno di ClickUp Chattare visualizza nella vostra vita.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png La visualizzazione della chat memorizza tutti i vostri commenti in ClickUp /$$$img/

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente le conversazioni

La visualizzazione della chat in ClickUp è la soluzione di messaggistica istantanea per eccellenza. Utilizzate le menzioni @ per richiamare i membri direttamente nella discussione e inserite pagine web, fogli di calcolo e video in ogni messaggio, per un contesto più ampio. Non si tratta però del tipico strumento di DM. Vista Team consolida anche tutte le conversazioni del team in una posizione centrale organizzata per progetto o categoria, in modo da non sentirsi mai fuori dal giro.

Per aggiornamenti sulle attività, sessioni di brainstorming, modifiche e feedback, commenti threadati e assegnati aiutano a connettersi con i membri alla fonte.

In ClickUp è possibile commentare praticamente tutto, sia che si lavori in documenti, lavagne online, attività o sottoattività. È possibile aggiungere commenti semplicemente evidenziando una riga di testo o digitando direttamente in una casella di testo, quindi taggare i singoli membri per trasformare il messaggio in un elemento d'azione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commenti assegnati in ClickUp Dos /$$$img/

I commenti assegnati assicurano che gli elementi d'azione non vadano persi, indipendentemente dal luogo in cui sono stati creati

Per le agenzie che creano campagne o progetti di design, l'abbinamento dei commenti assegnati con il rilevamento collaborativo di ClickUp in Documenti e Lavagne online è la chiave per semplificare il processo di feedback dei client. Queste funzionalità consentono di personalizzare le impostazioni di condivisione, di vedere chi sta visualizzando il vostro lavoro in qualsiasi momento e di modificare insieme al team senza sovrapposizioni.

Funzionalità/funzione 3: registrazione dello schermo con Clip

Passiamo ora a una delle funzionalità preferite di ClickUp che forse non avete ancora provato, ClickUp Clip . 🎞️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Clip-Screen-Sharing-and-video-sharing.gif ClickUp Clip Condivisione schermo e video /$$$img/

Condividete il vostro messaggio video con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

Clip è uno dei modi più rapidi e chiari per comunicare il vostro punto di vista in ClickUp. Per porre domande, fare dimostrazioni di prodotti o condurre sessioni di formazione, registrate il vostro schermo e raccontate mentre lo fate usando il microfono del vostro dispositivo.

Una volta terminata la registrazione del messaggio, ClickUp crea automaticamente un collegato condivisibile da riprodurre direttamente nel browser o da salvare in un secondo momento. Non è necessario scaricare nulla.

Ma questo non è tutto ciò che Da Clip è in grado di fare. ClickUp porta questa funzionalità/funzione un passo avanti, con la possibilità di creare un'attività dalla registrazione, scrivere una descrizione e persino assegnare membri del team per una maggiore chiarezza in qualsiasi situazione complessa.

Funzionalità/funzione chiave di Monday

Visualizza i tuoi commenti cliccando sul testo evidenziato o sulla barra laterale di Monday Workdocs

Nel Monday modifica del documento lo strumento di editing dei documenti, workdocs, consente di utilizzare i commenti per fornire note e informazioni generali utilizzando la sezione Aggiornamenti o di aggiungere feedback specifici evidenziando il testo. È possibile utilizzare i commenti anche per annotare immagini o file nei documenti. Come in ClickUp, è possibile taggare altri membri nei commenti, allegare file, aggiungere media e usare emoji per esprimere il proprio punto di vista.

I commenti nei documenti di lavoro sono la principale funzionalità/funzione di Monday, ma è anche possibile connettersi con il team attraverso le attività. È sufficiente aprire un'attività, navigare nella scheda dei commenti, selezionare la casella di testo e voila.

Evidenziazione del testo per aggiungere e assegnare commenti nei documenti di lavoro del lunedì

Funzionalità/funzione 2: Ospiti

Gli ospiti in monday rendono più facile per i project manager presentare aggiornamenti agli stakeholder, mettersi in contatto con i client e condividere approfondimenti. Mentre i membri del team hanno accesso completo a tutte le funzionalità del piano del lunedì, gli ospiti sono invitati a una scheda specifica via email e hanno un'esperienza di visualizzazione più snella. Ovvero, hanno la possibilità di vedere solo ciò che volete voi. 🔎

Questo è un vantaggio sia per il team del progetto che per i client. Consente ai team di proteggere le informazioni sensibili da soggetti esterni, dando al contempo ai client la libertà di esprimersi sul progetto stesso.

Sebbene non possano creare le proprie Bacheche o aggiungere altri membri, gli ospiti di Monday possono fare praticamente tutto il resto, compresa l'aggiunta di nuovi elementi, colonne e commenti.

Quale strumento favorisce una migliore collaborazione tra i team?

Controlliamo le statistiche. 🧮

Menzioni come lo stato delle attività e le priorità sono ottime per comunicare visivamente lo stato di avanzamento dei progetti sia in Monday che in ClickUp. Ma per favorire un lavoro di squadra significativo con ogni strumento, le funzionalità menzionate sopra sono senza dubbio le più efficaci.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, Vista chat, Vista Elenco e Homepage /$$$img/

Collaborate alle idee praticamente da qualsiasi luogo in ClickUp per creare roadmap dettagliate, basi di conoscenza e altro ancora

Senza alternative in app che sostituiscano ciò che la visualizzazione Chat e Clip vi aiutano a raggiungere, monday non può competere con le capacità di collaborazione di ClickUp. Per risolvere questo problema si possono utilizzare integrazioni e componenti aggiuntivi, ma si corre il rischio di pagare di più per qualcosa che ClickUp offre gratis.

Analogamente a quanto abbiamo scoperto nella categoria project management, questa è un'altra area in cui ClickUp ha tutti gli strumenti di collaborazione che monday include nel suo elenco di funzionalità/funzione, ma monday non supporta le stesse funzionalità in cambio. Per noi è un'altra vittoria per ClickUp. 📚

Reportistica e monitoraggio degli obiettivi

Funzionalità/funzione come gli stati personalizzati delle attività, i commenti e le attività cardine forniscono una chiave di lettura dello stato di un elemento d'azione specifico o di un'attività complessa, ma i dashboard sono il biglietto da visita per misurare lo stato generale del progetto.

Se uno stakeholder vi chiede come sta andando una campagna specifica, tutto quello che dovete fare è consultare il vostro pratico dashboard.

ClickUp e Monday eccellono entrambi in questa categoria. Ogni strumento offre un certo grado di:

Incorporazione da altre app per una lettura più accessibile e completa dei vostri dati

Monitoraggio dell'attività per vedere quali attività sono in trend durante la giornata di ogni membro

Reportistica flessibile per avere una visione di alto livello del progetto da più punti di vista

Ma vediamo come questi due sistemi di project management fanno proprie queste funzionalità/funzione. 👀

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Funzionalità/funzione 1: dashboard

Utilizzate ClickUp per incrementare i vostri miglioramento continuo lavori richiesti con solide funzionalità di monitoraggio e analisi

Considerare ClickUp Dashboard il vostro centro di controllo per qualsiasi progetto. Le dashboard sono completamente personalizzabili e richiedono solo un semplice drag and drop per essere create. Scegliete una delle dashboard di ClickUp pronte all'uso per ottenere immediatamente le metriche più critiche per alcuni dei principali casi d'uso, oppure costruitene una vostra.

Scorrete le oltre 50 schede di dashboard per gli sprint, la gestione delle risorse, i calcoli, i grafici e altro ancora, quindi impilatele come blocchi per configurare la risorsa perfetta per il vostro progetto. È possibile anche incorporare istantanee in tempo reale da altri strumenti di lavoro e interagire con esse direttamente dalla dashboard.

Questa visualizzazione di alto livello e questa visione aiutano i team a individuare immediatamente i colli di bottiglia, a raccogliere metriche in tempo reale e a prendere decisioni informate più rapidamente: il sogno di ogni project manager e di ogni stakeholder diventa realtà

siete pronti a saperne di più sui molti modi in cui i dashboard possono mantenere i vostri progetti in carreggiata? guida completa per i principianti con oltre 15 esempi di casi d'uso.

Funzionalità/funzione 2: Obiettivi e OKR

Benvenuti alla funzionalità/funzione Obiettivi di cui non sapevate di aver bisogno. Obiettivi di ClickUp sono tracciabili, flessibili e - oseremmo dire - SMART. 😉

Utilizzate la funzionalità Obiettivi di ClickUp per rimanere in linea con i vostri obiettivi grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Questo strumento è stato progettato per aiutarvi a collegare gli obiettivi direttamente al vostro lavoro, in modo da raggiungere l'esito positivo ancora più velocemente. Con la possibilità di impostare chiare sequenze temporali, vari modi per fissare i traguardi e il monitoraggio automatico dello stato, la funzionalità Obiettivi di ClickUp è praticamente ineguagliata da altri sistemi di project management di categorie simili.

È possibile misurare lo stato di avanzamento e l'esito positivo in qualsiasi momento con obiettivi numerici, monetari, veri o falsi e legati alle attività, per vedere quanto si è vicini al successo. Perfetto per i team che lavorano su sprint settimanali o quote commerciali. Inoltre, aggiungendo elementi d'azione specifici direttamente ai vostri Obiettivi, qualsiasi modifica apportata a tale attività aggiornerà immediatamente i vostri OKR.

Inoltre, gli Obiettivi in ClickUp sono estremamente organizzati e visivi. Potete organizzare gli obiettivi in più reparti con cartelle facili da usare o controllare chi può accedere ai vostri obiettivi per mantenere privata la vostra crescita personale da membri non essenziali.

Funzionalità/funzione chiave del Monday

Funzionalità/funzione 1: dashboard

Aggiungere widget per costruire le proprie dashboard in monday

Le dashboard di Monday forniscono approfondimenti basati sui dati per ottenere risultati utilizzando la sua piattaforma. Queste reportistiche in tempo reale consentono di creare rapporti sullo stato di avanzamento, riepiloghi/riassunti e panoramiche di alto livello su progetti specifici o sull'intera organizzazione.

Utilizzando widget simili, i dashboard no-code di monday possono tracciare e visualizzare metriche relative a entrate, vendite, sequenze, carico di lavoro e altro ancora, per aiutare i team a stabilire le priorità del loro lavoro in modo più intelligente.

Funzionalità/funzione 2: Monitoraggio degli obiettivi

monday fa gli obiettivi in modo un po' diverso. 💡

Mentre ClickUp dispone di una funzionalità Obiettivi, monday offre un widget Obiettivi per la vostra dashboard o per il suo sito web tracker degli obiettivi modello: un flusso di lavoro precostituito per visualizzare, dare priorità e suddividere gli obiettivi utilizzando le altre funzionalità/funzione di Monday.

Monitorare gli obiettivi utilizzando il widget degli obiettivi in monday

Simile a ClickUp Obiettivi, il widget degli obiettivi di Monday consente di impostare dei traguardi e di creare calcoli, tra cui somme o medie. Poiché il widget degli obiettivi è allegato alla dashboard, può attingere informazioni in tempo reale dallo stato delle attività per aggiornarsi automaticamente.

L'aspetto negativo? Il limite è rappresentato dai risultati basati sui numeri. Quindi, se state monitorando le donazioni per la raccolta fondi annuale o tenete d'occhio il budget del progetto, questo widget vi sarà molto utile! Ma se state gestendo OKR trimestrali, traguardi percentuali o qualsiasi tipo di elemento d'azione "sì o no", dovrete ricorrere a una soluzione.

Quale strumento eccelle nella reportistica e nel monitoraggio degli obiettivi?

Sebbene le funzionalità/funzione della dashboard di monday siano facili da personalizzare, semplici da usare e si integrino con una tonnellata di altri strumenti, ClickUp può fare lo stesso. Le differenze tra le funzionalità della dashboard di ClickUp e di monday sono minime, ma senza una propria funzionalità/funzione paragonabile a quella degli obiettivi, monday non è all'altezza di questa categoria.

Utilizzate la funzionalità Obiettivi di ClickUp per tracciare lo stato di avanzamento con traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività

Le dashboard di ClickUp sono la risorsa più importante per ottenere informazioni a livello di occhio, ma che dire del vostro sviluppo personale? ClickUp comprende l'importanza del monitoraggio degli esiti positivi individuali e di progetto. Inoltre, gli Obiettivi sono in connessione con il resto del vostro lavoro, in modo da riflettere sempre i risultati più aggiornati e in tempo reale, senza bisogno di aggiornare.

Consolidamento e integrazioni delle app

Se non siete sicuri che un software di project management abbia tutte le utilità che cercate, cercate le sue integrazioni. 😎

Considerate le integrazioni come un modo per far parlare due app tra loro. Estendono le funzioni di qualsiasi strumento e vi evitano di aprire cento schede diverse per svolgere i vostri processi. Potete automatizzare un intervallo maggiore di attività e visualizzare una visione più olistica del vostro lavoro per prendere decisioni più intelligenti in un istante.

Più sono le app con cui il vostro software si integra, più diventa prezioso: tra Monday e ClickUp, quale software ha più da offrire?

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Non ci stancheremo mai di dirlo: ClickUp è lo strumento all-in-one per eccellenza per aumentare la produttività._ 🙌🏼

Costruito con l'obiettivo di far risparmiare tempo al mondo riducendo il numero di schede, app e programmi di lavoro cambio di contesto clickUp è un vero e proprio pioniere per quanto riguarda il consolidamento delle app. La sua ricca serie di funzionalità/funzione e il suo prezzo sono la dimostrazione di questa idea. Indipendentemente dal budget, dalle dimensioni del team, dal caso d'uso o dal settore, ClickUp ha creato una soluzione per quasi tutte le sfide, grazie a una suite di strumenti sempre più ampia, flessibile e intuitiva, racchiusa in un'unica potente piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/screenshot-clickup.com-2021.04.05-10\36\_39.png integrazioni e importazioni di ClickUp /$$$img/

Connettete ClickUp a oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per semplificare tutti i processi

Ma non è tutto! Le integrazioni hanno un ruolo fondamentale in questo lavoro richiesto. Ecco perché ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro per assicurarvi di massimizzare il vostro tempo ottimizzando i vostri processi.

Sarà difficile battere ClickUp su questo fronte, ma vediamo come Monday si comporta per quanto riguarda il consolidamento delle app e le integrazioni.

Funzionalità/funzione chiave di monday

Ormai sappiamo che monday non crede nella metodologia "tutto in uno". Sebbene i suoi molteplici prodotti superino molti dei suoi concorrenti nelle loro classi specifiche, questa strategia creerà soluzioni per le aziende che lottano per ridimensionare i loro stack tecnologici in continua espansione.

Detto questo, Monday compensa in qualche modo questa battuta d'arresto grazie alle sue numerose integrazioni. È possibile evitare di destreggiarsi tra le app utilizzando una delle oltre 200 integrazioni di monday con strumenti di lavoro popolari come l'area di lavoro di Google, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom e altri ancora. Quindi, anche se non riuscirete a ridurre gli strumenti indispensabili, potrete almeno mantenere la maggior parte del vostro lavoro all'interno di una o due schede del browser al giorno. 😇

Quale strumento offre un consolidamento tecnologico migliore?

ClickUp ha rivoluzionato l'idea di consolidamento tecnologico con il suo approccio all-in-one all'avanguardia. Un approccio che Monday si rifiuta sempre di abbracciare, anche se le esigenze del project management moderno continuano a evolversi.

Sebbene non ci sia nulla di intrinsecamente sbagliato in un maggiore stack tecnologico o nella necessità di appoggiarsi a più prodotti, questo approccio si allontana dalle tendenze di lavoro più moderne e non è certamente il più efficiente. Perderete tempo prezioso passando da uno strumento all'altro, gestendo più finestre e monitorando le vostre numerose password con nomi di animali domestici. O peggio, perderete una parte significativa del vostro budget mensile per pagare strumenti di cui non avete bisogno.

Scegliendo ClickUp, aumenterete l'impatto, le entrate e il ROI del vostro stack tecnologico e allo stesso tempo:

Maintainer tutte le funzioni necessarie

Unificando i flussi di lavoro e riducendo i costi di amministrazione

Integrazione con qualsiasi altro strumento

Aggiornamento ad ambienti più semplici per l'utente

Miglioramento dell'allineamento e delle prestazioni dell'organizzazione

Quindi sì, ClickUp è il nostro chiaro campione in questa categoria. 🏆

Sei già un utente di $$$a? Importazione di attività da Monday.com a ClickUp_ !

Supporto clienti

A cosa serve avere tante funzionalità/funzione dinamiche se non si sa come usarle correttamente? O meglio ancora, Da fare se si incontra un intoppo nell'onboarding del team o nell'apprendimento di una nuova funzionalità/funzione?

È qui che il supporto clienti è fondamentale. 🔑

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

ClickUp si impegna a fornire un supporto clienti di prim'ordine, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza alcun costo. Che si tratti di un utente esperto, di un team in fase di avviamento o di una valutazione delle opzioni di project management, ClickUp vi assisterà in caso di necessità.

Tutto ha inizio nel Centro assistenza di ClickUp -Il vostro hub per tutto ciò che riguarda l'assistenza, la formazione, le istruzioni per l'uso e altro ancora. Gli imprevisti possono verificarsi ovunque e in qualsiasi momento, e ClickUp lo capisce. La sua soluzione? Riunire il cliente dove si trova, con la possibilità di navigare verso il Centro assistenza in pochi secondi. Che sia all'interno dell'area di lavoro, dal browser o da qualsiasi pagina web di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-university.png Iscrizione alla ClickUp University /$$$img/

Diventa il tuo esperto di area di lavoro con centinaia di corsi, training e webinar per diventare ancora più produttivo con ClickUp

Da qui, potete digitare la vostra domanda nella barra di ricerca, mettervi in contatto con il team del supporto via chat o esplorare le altre quattro opzioni di documentazione di ClickUp:

API di ClickUp : Accedere rapidamente alla preziosa documentazione per creare integrazioni personalizzate e migliorare la vostra esperienza con la piattaforma ClickUp utilizzando l'Application Programming Interface (API) pubblica

ClickUp University : Indipendentemente dalla funzionalità/funzione, dal caso d'uso o dalla categoria, ClickUp University ha un corso adatto! Trovate corsi curati progettati per aiutarvi a padroneggiare ogni aspetto dell'area di lavoro, consentendovi di aumentare la produttività e di affinare le vostre competenze

Webinar : Ideali per i team che sono alle prime armi con ClickUp, i webinar estendono le soluzioni on-demand per usufruire di tutto il potenziale dell'area di lavoro. Queste risorse gratuite possono essere guardate (e riguardate) a vostro piacimento, con esempi visivi di casi d'uso per un'esperienza di apprendimento più completa

Libreria di modelli ClickUp : Avviate qualsiasi processo in ClickUp con modelli completamente personalizzabili e adatti a qualsiasi caso d'uso. Questi modelli sono un punto di partenza sicuro per guidare le vostre mosse successive, facendovi risparmiare tempo e lavoro richiesto e garantendo l'efficienza

Non siete soli! Grazie alle numerose opzioni di supporto clienti di ClickUp, il vostro assistente personale per l'esito positivo è sempre a portata di clic.

Funzionalità/funzione chiave del Monday

Come ClickUp, monday dispone di un centro assistenza esteso per rispondere praticamente a qualsiasi domanda. Ma a differenza di ClickUp, le risorse di supporto come la chat istantanea sono limitate ai soli clienti paganti e devono essere accessibili attraverso il vostro account.

Oltre a ciò, il centro assistenza di monday estende quasi tutti gli altri moduli di supporto. Che si tratti di documentazione dettagliata, di video su come fare, di soluzioni a casi d'uso o persino di un forum della comunità per entrare in contatto con altri utenti.

Non riuscite ancora a trovare il servizio di cui avete bisogno? Digitate la vostra domanda direttamente nella barra di ricerca del Centro assistenza di Monday per ottenere un elenco di risultati correlati. Non stupitevi se i risultati della ricerca portano in qualche modo allo stesso foglio di contatto commerciale. 💸

Quale strumento ha un supporto clienti migliore?

Sulla carta, monday e ClickUp hanno risorse di supporto clienti apparentemente simili:

Centro assistenza completo, hub

Opportunità di apprendimento come workshop dal vivo, corsi online e webinar

Modelli pronti all'uso per vari casi d'uso

Chattare in diretta con specialisti del supporto clienti designati

Il fattore decisivo, in questo caso, è l'inclusività.

ClickUp offre lo stesso livello di assistenza di alta qualità e supporto a tutti. Non solo ai clienti personalizzati. Questo non solo aiuta gli utenti del piano Free Forever di ClickUp a ottenere la stessa produttività di qualsiasi altro team, ma aiuta anche i clienti nuovi e potenziali a decidere con maggiore sicurezza se ClickUp sia o meno la soluzione giusta per loro.

ClickUp per la vittoria! 🥇

Prezzi

Il budget è uno dei principali fattori decisivi nella scelta del vostro prossimo software di project management. Il prezzo deve essere giusto. Altrimenti, è probabile che non sia la scelta migliore.

Tuttavia, quando si sceglie un piano tariffario, è importante considerare qualcosa di più del semplice risultato finale. ClickUp e monday sono strumenti di project management molto validi, ma assicuratevi di ottenere le funzionalità/funzione di cui avete bisogno dal piano che si adatta al vostro budget.

Opzioni di prezzo di ClickUp

ClickUp offre cinque opzioni di prezzo con una matrice di funzionalità/funzione accessibili a tutti i team, indipendentemente dal loro caso d'uso o dal loro budget.

Piano Free Forever : Accesso alla libreria di modelli di ClickUp, attività illimitate, tonnellate di integrazioni, monitoraggio del tempo, ClickUp Docs, lavagne online, vista Tutto, chattare in tempo reale e altro ancora

: Accesso alla libreria di modelli di ClickUp, attività illimitate, tonnellate di integrazioni, monitoraggio del tempo, ClickUp Docs, lavagne online, vista Tutto, chattare in tempo reale e altro ancora Piano Unlimited ($7 per utente, al mese): Visualizzazione modulo, Obiettivi, dashboard illimitati, campi personalizzati illimitati e molto altro ancora

($7 per utente, al mese): Visualizzazione modulo, Obiettivi, dashboard illimitati, campi personalizzati illimitati e molto altro ancora Piano Business ($12 per utente, al mese): Gestione del Carico di lavoro, Mappe mentali, esportazioni personalizzate, Automazioni avanzate e molto altro ancora

($12 per utente, al mese): Gestione del Carico di lavoro, Mappe mentali, esportazioni personalizzate, Automazioni avanzate e molto altro ancora Business Plus ($19 per utente, al mese): Attività secondarie in elenchi multipli, logica a condizioni nei moduli, autorizzazioni personalizzate, aumento delle Automazioni e delle API e molto altro ancora

($19 per utente, al mese): Attività secondarie in elenchi multipli, logica a condizioni nei moduli, autorizzazioni personalizzate, aumento delle Automazioni e delle API e molto altro ancora Piano Enterprise (contattare il team commerciale di ClickUp per prezzi personalizzati): White label, MSA e HIPAA, visualizzazioni personali predefinite e altro ancora

Inoltre, ClickUp offre una versione di prova gratuita per ogni utente nuovo o attuale per testare ClickUp AI e vedere come può rendere la vostra vita lavorativa ancora più produttiva. E quando siete pronti a impegnarvi, potete aggiungere ClickUp AI a qualsiasi piano a pagamento per soli $5 per utente, al mese. 🦾

opzioni di prezzo Monday

monday offre un numero di opzioni di prezzo per ogni dei suoi prodotti. Per semplicità, ci concentreremo sul lato del project management.

Free (fino a due postazioni): Fino a tre bacheche, documenti illimitati, oltre 200 modelli, più di 20 tipi di colonna e molto altro ancora

(fino a due postazioni): Fino a tre bacheche, documenti illimitati, oltre 200 modelli, più di 20 tipi di colonna e molto altro ancora Basic ($8 per postazione, al mese): visualizzatori illimitati, elementi illimitati (simili alle attività di ClickUp), 5GB di spazio di archiviazione, una dashboard e altro ancora

($8 per postazione, al mese): visualizzatori illimitati, elementi illimitati (simili alle attività di ClickUp), 5GB di spazio di archiviazione, una dashboard e altro ancora Standard ($10 per postazione, al mese): Viste Gantt, Gantt e calendario, accesso per gli ospiti, automazioni, integrazioni, funzioni aggiuntive del dashboard e altro ancora

($10 per postazione, al mese): Viste Gantt, Gantt e calendario, accesso per gli ospiti, automazioni, integrazioni, funzioni aggiuntive del dashboard e altro ancora Pro ($16 per postazione, al mese): Monitoraggio del tempo, automazioni e integrazioni aggiuntive, visualizzazione dei grafici, dipendenze e altro ancora

($16 per postazione, al mese): Monitoraggio del tempo, automazioni e integrazioni aggiuntive, visualizzazione dei grafici, dipendenze e altro ancora Azienda (contattare per prezzi personalizzati): Reportistica e analisi avanzate, autorizzazioni multilivello, sicurezza di livello aziendale e altro ancora

Se state cercando di accedere alla gestione del lavoro del lunedì, al CRM, al dev, ai moduli di lavoro o a Canvas, assicuratevi di essere sulla pagina specifica di quel prodotto e di selezionare il piano adeguato prima di impegnarvi.

Qual è lo strumento migliore - Monday Vs ClickUp

I risultati sono arrivati! Nel confronto definitivo tra Monday e ClickUp, chi si aggiudica l'oro?

Aggiorniamo.

ClickUp e Monday sono chiaramente i leader nel project management, ma per i team che danno priorità alla crescita, alla collaborazione e alla produttività, c'è solo una scelta. E la scelta è ClickUp 🥇

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Sebbene entrambi gli strumenti presentino alcune somiglianze, l'approccio all-in-one, l'accessibilità, le funzioni e l'assistenza di ClickUp creano soluzioni da parete a parete per i team di tutti i settori. Senza costringervi a ricorrere a produttività, componenti aggiuntivi o aggiornamenti.

Questo non significa che Monday non sia un ottimo strumento di project management per i team, ma la sua strategia di prodotti separati non può fornire lo stesso livello di personalizzazione o facilità d'uso di ClickUp.

E non dimentichiamo ClickUp AI, l'unico strumento di IA basato sul ruolo che è molto più di un assistente di scrittura. Con prompt personalizzati per risultati più mirati, riepilogazione/riassunto delle attività e funzionalità di traduzione, potete accedere alla potenza di ClickUp AI da qualsiasi area di lavoro di ClickUp.

Il mio lavoro migliore si svolge in ClickUp

Siete pronti a riprendere in mano la vostra produttività e a rivoluzionare il modo in cui affrontate il vostro lavoro? Allora siete pronti per ClickUp ✅

Con ClickUp, le funzionalità/funzione di cui avete bisogno sono disponibili fin da subito, anche sul piano Free Forever. Inoltre, ogni utente ha accesso alla libreria di modelli di ClickUp, alle integrazioni, al Centro assistenza e ai rilasci settimanali di funzionalità/funzione per personalizzare e perfezionare ulteriormente la propria esperienza di lavoro.