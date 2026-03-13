I migliori software di gestione dei progetti pensati per utenti non tecnici

Quando un software è progettato per utenti tecnici anziché per i team che lo utilizzano quotidianamente, anche l'assegnazione di attività semplici può iniziare a sembrare complicata.

Molti strumenti di project management presuppongono un livello elevato di conoscenze tecniche da parte degli utenti, lasciando i professionisti non tecnici sopraffatti da una complessità inutile.

I migliori strumenti di project management per utenti non tecnici cambiano quell'esperienza. Danno la priorità alla chiarezza rispetto alla configurazione e riducono gli ostacoli in ogni passaggio.

In questo post del blog parleremo degli strumenti di project management che consentono agli utenti non tecnici di rispettare le scadenze e mantenere una buona produttività.

👀 Lo sapevi? Quello che era iniziato come una serie di conversazioni informali tra Jim Snyder e un piccolo gruppo di colleghi si è gradualmente trasformato in un'idea più grande: creare uno spazio in cui i project manager potessero entrare in contatto, scambiarsi consigli pratici e affrontare insieme le sfide comuni. L'idea prese forma dopo una discussione durante una cena a Filadelfia e divenne realtà in occasione di una riunione formale tenutasi il 3 ottobre 1969 presso il Georgia Institute of Technology, segnando la fondazione del Project Management Institute.

I migliori software di project management pensati per utenti non tecnici: una panoramica

Per riassumere il panorama, la tabella sottostante offre una rapida panoramica dei migliori strumenti di project management pensati per gli utenti non tecnici.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Project management all-in-one con attività, documenti, chat, dashboard, automazioni, riepiloghi basati sull'IA, ricerca aziendale e agenti basati sull'IA per ridurre il coordinamento manuale Gestisci tutto il lavoro in un unico posto con il minimo sforzo, soprattutto per gli utenti non tecnici che desiderano chiarezza senza dover destreggiarsi tra più strumenti Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Asana Monitoraggio degli obiettivi, dipendenze tra attività, portafogli, gestione del carico di lavoro e riepiloghi dei progetti basati sull'intelligenza artificiale Pianificazione strutturata dei progetti ed esecuzione orientata agli obiettivi che rimane accessibile anche con l'aumentare del volume di lavoro Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese per utente Monday.com Bacheche visive, diagrammi di Gantt, dashboard, modelli, monitoraggio del tempo e automazioni senza codice Monitoraggio visivo dei progetti per i team che desiderano vedere a colpo d'occhio lo stato, la titolarità e i progressi Piano Free disponibile (fino a 2 postazioni); i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per postazione Trello Bacheche Kanban basate su schede, liste di controllo, Power-Up, acquisizione delle attività tramite email e semplici automazioni Monitoraggio leggero dei progetti e organizzazione delle attività personali o di piccoli team Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente Notion Progetti basati su database, visualizzazioni flessibili, documenti collegati, agenti IA, note delle riunioni e ricerca aziendale Organizzazione personalizzata dei progetti per i team che desiderano flessibilità rispetto a flussi di lavoro rigidi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per membro Basecamp Dashboard di progetto semplici, messaggistica integrata, elenchi di cose da fare, pianificazioni, grafici a collina e componente aggiuntivo opzionale per il monitoraggio del tempo Teams che desiderano una visibilità e una comunicazione semplici sui progetti, senza flussi di lavoro o reportistica complessi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente Smartsheet Project management in stile foglio di calcolo, formule, moduli, dashboard, automazione del flusso di lavoro e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale Teams che hanno familiarità con i fogli di calcolo e desiderano un monitoraggio strutturato dei progetti senza dover imparare una nuova interfaccia I piani a pagamento partono da 12 $ al mese per membro Airtable Database strutturati con viste flessibili, record collegati, automazioni senza codice, riepiloghi basati sull'IA e interfacce simili a quelle delle app Teams che desiderano flussi di lavoro personalizzabili e dati strutturati senza competenze tecniche o relative ai database Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per postazione Lavoro di squadra Progetti rivolti ai clienti, monitoraggio del tempo basato sulle attività, vista Carico di lavoro, attività cardine e reportistica di facile utilizzo per la fatturazione Team basati sui servizi che necessitano di collaborazione e monitoraggio del tempo direttamente collegati al lavoro del progetto Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,99 $ al mese per utente Wrike Grafici visivi del carico di lavoro, collaborazione all'interno delle attività, approvazione dei documenti, lavagne online e riepiloghi assistiti dall'IA Teams che necessitano di collaborazione creativa senza complesse configurazioni tecniche Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa dovresti cercare in un software di gestione dei progetti progettato per utenti non tecnici?

Ecco alcune funzionalità da considerare prioritarie nei migliori software di project management per utenti non tecnici:

Interfaccia intuitiva e ordinata : ti aiuta a capire rapidamente dove si trovano le cose e a completare le azioni senza bisogno di formazione o assistenza tecnica

Assegnazione delle attività e configurazione del progetto: ti consente di creare più progetti, assegnare il lavoro e effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento in pochi minuti senza configurazioni complesse

Flussi di lavoro personalizzabili senza complessità: ti consentono di adattare gli stati o le visualizzazioni al tuo modo di lavorare, senza bisogno di competenze tecniche

Facile da imparare grazie alle impostazioni predefinite intelligenti: Funziona bene fin da subito e ti permette di adottare le funzionalità avanzate gradualmente, invece di sopraffarti fin dall'inizio

Dashboard e report chiari: ti consentono di creare dashboard personalizzate e ti offrono una visibilità immediata dei progressi del team senza dover effettuare la reportistica manualmente

Notifiche mirate: ti tiene informato con aggiornamenti rilevanti, dandoti al contempo il controllo per evitare un sovraccarico di notifiche

Assistenza e onboarding accessibili: offre guide e tutorial semplici che ti consentono di mantenere una buona produttività senza dover ricorrere all'IT

Il miglior software di gestione dei progetti progettato per utenti non tecnici

Esaminiamo ora in dettaglio ciascun sistema di project management, illustrandone le migliori funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni degli utenti.

1. ClickUp (Ideale per una gestione dei progetti all-in-one con chiarezza garantita dall'IA e un flusso di lavoro senza intoppi)

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp

È normale sentirsi sopraffatti dagli strumenti di project management che ti costringono a imparare una terminologia sconosciuta e flussi di lavoro rigidi solo per completare attività di base. Anziché semplificare il lavoro, creano attrito e rallentano i progressi.

ClickUp risolve questo problema fungendo da spazio di lavoro AI convergente che riunisce attività, documenti, chat, obiettivi e intelligenza artificiale in un unico sistema integrato. Non è necessario combinare più strumenti o comprendere framework complessi per gestire i progetti.

Vediamo come il software di project management ClickUp elimina la complessità e rende il lavoro quotidiano più facile da gestire per gli utenti non tecnici. Ecco una rapida panoramica. 👇🏼

Organizza e avvia i progetti con un piano chiaro

Spesso il lavoro inizia con idee sparse tra chat e appunti delle riunioni, e trasformarle in un piano strutturato può sembrare difficile. Le attività di ClickUp ti consentono di catturare ogni idea nel momento in cui emerge, aggiungere attività secondarie, assegnare titolari, impostare date di scadenza, allegare documenti rilevanti e applicare tag all'interno di un unico progetto per una chiara esecuzione.

Crea e gestisci efficacemente le conoscenze relative al progetto

Le informazioni sui progetti spesso si perdono tra file e cartelle condivise, rendendo difficile capire quali siano le informazioni aggiornate o su cosa agire in seguito. ClickUp Docs mantiene le informazioni relative al progetto direttamente collegate alle tue attività, in modo che documenti come SOW, piani di progetto e requisiti siano facili da trovare e da utilizzare.

Continua a perfezionare i tuoi contenuti con ClickUp Brain in Documenti

Puoi creare documenti per qualsiasi tipo di lavoro con pagine nidificate, modelli, segnalibri ed elementi di formattazione per una gestione efficace delle conoscenze. Il tuo team potrà poi collaborare in tempo reale, lasciare commenti, taggare i colleghi e trasformare il testo in attività quando le idee richiedono un'azione concreta.

Inoltre, ClickUp Brain funge da livello intelligente nell'area di lavoro di ClickUp, riunendo il contesto in modo che tu possa ottenere risposte senza dover scavare tra progetti complessi o cambiare strumento.

A differenza dell'IA generica che si limita a scrivere testi sulla base di prompt, ClickUp Brain comprende i dati della tua area di lavoro e fornisce approfondimenti e consigli concreti direttamente dove lavori.

Questa IA nel project management ti aiuta:

Rispondi alle domande in un linguaggio semplice utilizzando dati reali provenienti dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle tue chat

Riepilogo automatico dello stato del progetto per vedere a colpo d'occhio i progressi e i rischi

Evidenzia ciò che richiede attenzione in base a scadenze, aggiornamenti o lavoro bloccato

Redigi aggiornamenti, elementi da intraprendere o contenuti direttamente da ciò che sta già accadendo nella tua area di lavoro

Poiché Brain comprende il tuo lavoro reale, semplifica il processo di aggiornamento e aiuta gli utenti non tecnici a rimanere concentrati senza dover fare affidamento su report complessi.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX si basa su ClickUp Brain per porre fine alla proliferazione dell'IA e integrare l'IA contestuale nei tuoi strumenti di lavoro quotidiani. Unifica ricerca, automazioni e creazione, in modo che il lavoro non si interrompa quando le informazioni risiedono al di fuori di una singola app. Puoi effettuare ricerche su ClickUp, sugli strumenti collegati e sul web, e automatizzare le azioni senza dover cambiare strumento o imparare come funzionano i diversi sistemi di IA. Inoltre, puoi passare da un modello di IA all'altro, come GPT, Claude e Gemini, in base a ciò che ti serve per ottenere risultati specifici. Con Talk to Text, puoi esprimere idee, redigere messaggi o riepilogare/riassumere riunioni interminabili utilizzando la dettatura ottimizzata dall'IA, rendendo più facile lavorare rapidamente senza dover digitare o inserire comandi complessi. Scopri l'IA unificata e semplifica i flussi di lavoro con ClickUp BrainMAX

Trova qualsiasi cosa all'istante con la ricerca dell'azienda

ClickUp Enterprise Search estende le funzionalità di ricerca basate sull'IA all'intero spazio di lavoro, in modo che le risposte non siano limitate a un singolo progetto, documento o strumento.

Trova file e aggiornamenti all'istante con ClickUp Enterprise Search

Enterprise Search ti consente di effettuare ricerche tra attività, documenti, commenti e app collegate come Google Drive, Notion, Slack e Gmail da un unico posto. Puoi digitare una semplice parola chiave o una domanda e trovare immediatamente il file, l'aggiornamento o la conversazione giusta senza dover ricordare dove era stato salvato o passare da un'app all'altra.

Riduci il lavoro di routine e migliora l'efficienza

Una volta organizzato il lavoro, spesso sorgono attriti a causa dei follow-up ripetitivi e degli aggiornamenti manuali. ClickUp Automations elimina questo lavoro di routine gestendo le attività ripetitive in background.

Attiva/disattiva le automazioni di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro

Consente di assegnare automaticamente le attività, aggiornare gli stati, spostare il lavoro tra le fasi o avvisare le persone giuste quando qualcosa cambia. Queste regole vengono impostate utilizzando semplici condizioni (non logica tecnica), il che significa che i flussi di lavoro quotidiani dei progetti rimangono coerenti senza dover ricorrere a promemoria o interventi manuali.

I Super Agenti di ClickUp fanno un passo in più agendo in base al contesto, non solo alle regole. Gli agenti possono monitorare il lavoro, identificare i rischi, riepilogare le modifiche o suggerire i passi successivi in base a ciò che sta accadendo nell'area di lavoro.

Ad esempio, un Super Agent può monitorare la Sequenza di un progetto, notare quando le attività sono in ritardo, segnalare potenziali rischi e sollecitare automaticamente la persona giusta ad agire.

Monitora efficacemente lo stato e le prestazioni del progetto

Infine, i dashboard di ClickUp ti offrono una visione chiara e in tempo reale delle prestazioni dei progetti senza dover interpretare report o fogli di calcolo complessi. Estraggono dati in tempo reale direttamente dalle attività che il tuo team aggiorna ogni giorno, così progressi, carico di lavoro, approvazioni e scadenze sono affiancati dalle metriche che ti interessano.

Visualizza lo stato di avanzamento del progetto a colpo d'occhio tramite il monitoraggio delle sequenze, del carico di lavoro e delle metriche chiave con i dashboard di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Semplifica l'acquisizione dei progetti: acquisisci le richieste e i feedback in arrivo tramite acquisisci le richieste e i feedback in arrivo tramite i moduli di ClickUp , quindi indirizzali automaticamente a più progetti senza doverli ordinare manualmente

Dai vita ai tuoi piani in modo visivo: fai brainstorming su tele digitali utilizzando fai brainstorming su tele digitali utilizzando le lavagne online di ClickUp e trasforma forme o post-it in attività tracciabili

Mantieni le conversazioni legate all'esecuzione: discuti del lavoro direttamente nella discuti del lavoro direttamente nella chat di ClickUp e assegna le attività dai messaggi senza dover cambiare strumento o perdere il contesto

Trasforma le riunioni in slancio: registra le chiamate, genera riassunti basati sull'IA e crea elementi da intraprendere collegati utilizzando registra le chiamate, genera riassunti basati sull'IA e crea elementi da intraprendere collegati utilizzando ClickUp AI Notetaker su ClickUp, Zoom o Microsoft Teams

Controlla tempi e budget in modo proattivo: gestisci il tempo fatturabile e individua tempestivamente i rischi di budget grazie alle funzionalità integrate gestisci il tempo fatturabile e individua tempestivamente i rischi di budget grazie alle funzionalità integrate di monitoraggio del tempo di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'app mobile di ClickUp offre un'esperienza completa simile a quella desktop, ma alcune funzionalità avanzate sono più facili da gestire sul desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 11.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Secondo un utente di G2:

Per chiunque debba destreggiarsi tra lavoro, scuola, famiglia e obiettivi personali, ClickUp non è solo un'app. Diventa il tuo secondo cervello. Mi ha aiutato a creare una struttura durante uno dei periodi più frenetici e travolgenti della mia vita, e sinceramente non so come avrei fatto a rimanere in carreggiata senza di esso. Se sei indeciso, inizia e basta. Il piano Free da solo è più potente della maggior parte degli strumenti a pagamento disponibili sul mercato.

Per chiunque debba destreggiarsi tra lavoro, scuola, famiglia e obiettivi personali, ClickUp non è solo un'app. Diventa il tuo secondo cervello. Mi ha aiutato a creare una struttura durante uno dei periodi più frenetici e travolgenti della mia vita, e sinceramente non so come avrei fatto a rimanere in carreggiata senza di esso. Se sei indeciso, inizia e basta. Il piano Free da solo è più potente della maggior parte degli strumenti a pagamento disponibili sul mercato.

2. Asana (Ideale per la pianificazione strutturata dei progetti e il monitoraggio degli obiettivi, scalabile senza sovraccaricare gli utenti)

tramite Asana

Gli strumenti tradizionali di project management tendono a semplificare eccessivamente il lavoro o a diventare complessi man mano che i progetti crescono. Asana, invece, offre una struttura scalabile che rimane accessibile agli utenti non tecnici.

Puoi iniziare con le funzionalità di gestione degli obiettivi di Asana per definire obiettivi di progetto chiari con traguardi misurabili e scadenze precise. Quindi monitora i progressi manualmente o automaticamente e condividi gli obiettivi con le persone giuste per mantenere allineati i team interni.

Questa app per la gestione delle attività supporta anche la pianificazione della capacità di lavoro. Puoi vedere dove sono assegnati i collaboratori e condividere piani di risorse di alto livello per aiutare il tuo team ad assegnare e bilanciare il lavoro in modo più accurato.

Inoltre, l'IA integrata ti aiuta a rimanere informato senza dover setacciare i report. Ciò significa che puoi generare riepiloghi concisi sullo stato di avanzamento e ottenere suggerimenti sui passaggi successivi più logici direttamente dai dati del progetto.

Le migliori funzionalità di Asana

Ottimizza la distribuzione del carico di lavoro in tempo reale verificando quante ore ha a disposizione ogni persona e effettuando il monitoraggio della durata stimata rispetto a quella effettiva

Monitora i progetti collegati utilizzando i portafogli per ottenere una visione centralizzata e collaborare con team globali da un unico punto

Standardizza i processi in tutta l'organizzazione creando pacchetti di processi riutilizzabili che aiutano i team remoti ad adottare modalità di lavoro coerenti

Limiti di Asana

La reportistica avanzata a livello MIS richiede un lavoro richiesto o strumenti esterni per ottenere approfondimenti più dettagliati e personalizzabili

Non è possibile disattivare gli assegnatari e le date di scadenza, né creare elementi non relativi alle attività

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise : Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione di Capterra afferma:

È facile da usare e aiuta i team più piccoli a tenere traccia del proprio lavoro. Le bacheche e gli elenchi delle attività di Asana mantengono tutto in ordine e rendono più facile raggiungere i traguardi. Mi piace quanto sia semplice per chi è alle prime armi con la gestione dei progetti.

È facile da usare e aiuta i team più piccoli a tenere traccia del proprio lavoro. Le bacheche e gli elenchi delle attività di Asana mantengono tutto in ordine e rendono più facile raggiungere i traguardi. Mi piace quanto sia semplice per chi è alle prime armi con la gestione dei progetti.

👀 Lo sapevi? Il 42% degli intervistati dedica uno o più giorni interi alla compilazione manuale dei report di progetto. Nel frattempo, secondo il rapporto "The State of Project Management Report 2025" di Wellingtone, il 72% ritiene che l'ambito di competenza e le responsabilità del proprio PMO continueranno ad ampliarsi.

3. monday.com (Ideale per il monitoraggio visivo dei progetti con una chiara titolarità e lo stato di avanzamento a colpo d'occhio)

monday.com è basato su bacheche visive simili a fogli di calcolo che ti consentono di vedere lo stato del lavoro a colpo d'occhio. Le colonne contrassegnate da colori indicano chiaramente la titolarità, gli stati, i progressi e le scadenze, quindi non è necessaria alcuna conoscenza tecnica per capire dove è necessario concentrare l'attenzione.

Per la pianificazione e la programmazione, lo strumento ti aiuta a definire una linea di base chiara e a confrontare le sequenze pianificate con lo stato effettivo. Grazie a funzionalità come i diagrammi di Gantt e le sovrapposizioni del percorso critico, puoi individuare le dipendenze e adeguare tempestivamente le pianificazioni per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

La piattaforma offre anche funzionalità di automazione e modelli pronti all'uso per garantire un flusso di lavoro senza intoppi. Puoi automatizzare gli aggiornamenti e l'assegnazione dei compiti utilizzando opzioni predefinite, mentre i modelli già pronti ti aiutano ad avviare rapidamente più progetti.

Le migliori funzionalità di monday.com

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività per migliorare la pianificazione futura e stimare i carichi di lavoro in modo più accurato

Raccogli le richieste di progetto tramite moduli strutturati e semplifica le approvazioni e la definizione delle priorità

Monitora i progetti e la disponibilità del team utilizzando dashboard e report dettagliati per prendere decisioni informate

Limiti di monday.com

Riorganizzare le bacheche o cambiare i modelli dopo la configurazione può risultare macchinoso e frustrante

Prezzi di monday.com

Free

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 14.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.690 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday.com?

Ecco una recensione su G2:

Sono davvero soddisfatto di monday.com e del valore e della chiarezza del suo sistema di gestione. L'interfaccia è pulita, intuitiva e facile da configurare, consentendoci di creare bacheche ben organizzate e di grande impatto e flussi di lavoro semplici con una curva di apprendimento minima; questo rende facile per i nuovi utenti iniziare immediatamente, man mano che li aggiungo.

Sono davvero soddisfatto di monday.com e del valore e della chiarezza del suo sistema di gestione. L'interfaccia è pulita, intuitiva e facile da configurare, consentendoci di creare bacheche ben organizzate e di grande impatto e flussi di lavoro semplici con una curva di apprendimento minima; questo rende facile per i nuovi utenti iniziare immediatamente, man mano che li aggiungo.

📮 ClickUp Insight: 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo a cercare file, Messaggi o ulteriori informazioni relative alle proprie attività. Si tratta di quasi il 40% di una settimana lavorativa intera sprecata per qualcosa che dovrebbe richiedere solo pochi secondi! La ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale e ClickUp Brain di ClickUp unificano tutto il tuo lavoro — tra attività, documenti, e-mail e chat — così puoi trovare esattamente ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno senza dover passare da uno strumento all'altro.

4. Trello (Ideale per una gestione delle attività semplice e basata su schede e per un'organizzazione leggera dei progetti)

tramite Trello

Trello, di Atlassian, è uno strumento di gestione delle attività semplice e basato su schede, costruito sul metodo Kanban. Ogni scheda contiene tutto ciò che riguarda un lavoro, incluse descrizioni, liste di controllo, date di scadenza e allegati, in un unico posto.

Quando il lavoro si estende su più progetti, il mirroring delle schede ti aiuta a rimanere organizzato. Consente alla stessa scheda di apparire su più bacheche, permettendoti di effettuare il monitoraggio del lavoro correlato in contesti diversi senza duplicare le attività o perdere visibilità.

I Power-Up ampliano le funzionalità di una bacheca Trello aggiungendo caratteristiche come calendari, campi personalizzati, reportistica o integrazioni solo quando ne hai bisogno. Butler integra tutto questo con un'automazione semplice e basata su regole che riduce le azioni ripetitive e mantiene il flusso di lavoro con il minimo lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Trasforma le email in elenchi di cose da fare ben organizzati inoltrandole alla tua finestra In arrivo di Trello, dove l'IA rileva i dettagli chiave e i link rilevanti

Invia i messaggi importanti di Slack o Microsoft Teams a Trello, in modo che compaiano nella tua finestra In arrivo con riassunti generati dall'intelligenza artificiale

Pianifica la riassegnazione delle attività direttamente da Google Calendar e Outlook per rimanere al passo senza sforzo

Limiti di Trello

La creazione di reportistica avanzata e il monitoraggio delle dipendenze spesso richiedono l'uso di Power-Up o strumenti aggiuntivi

Man mano che le bacheche si espandono, possono sembrare disordinate e rendere più difficile l'accesso alle informazioni

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Unlimited: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.960 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su Reddit dice:

Trovo Trello utile perché mi permette di visualizzare la visione d'insieme dei progetti, delle attività e di tutto ciò su cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia la sua semplicità (bacheche, elenchi, schede) e la facilità d'uso, che lo rendono applicabile praticamente a qualsiasi situazione in cui sia necessario organizzare le informazioni.

Trovo Trello utile perché mi permette di visualizzare la visione d'insieme dei progetti, delle attività e di tutto ciò su cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia la sua semplicità (bacheche, elenchi, schede) e la facilità d'uso, che lo rendono applicabile praticamente a qualsiasi situazione in cui sia necessario organizzare le informazioni.

📕 Leggi anche: Scopri come i team moderni affrontano il project management grazie agli articoli approfonditi e alle guide pratiche di ClickUp.

5. Notion (Ideale per un'organizzazione flessibile dei progetti e una condivisione strutturata delle conoscenze in un'area di lavoro unica)

tramite Notion

Notion organizza i progetti come database strutturati, il che significa che non sei limitato a semplici elenchi di attività. Puoi registrare dettagli quali attività, titolari, stati, date di scadenza, tag e informazioni di supporto in un unico posto, collegando al contempo i dati correlati per evitare la frammentazione.

Gestisci il lavoro quotidiano tramite semplici liste di controllo e passa poi a una Sequenza quando hai bisogno di capire come si articolano i progetti. In questo modo è più facile individuare le dipendenze e modificare le scadenze senza dover duplicare i piani o ricostruire le visualizzazioni.

La piattaforma offre anche agenti basati sull'IA per gestire le attività ripetitive di manutenzione dei progetti. Una volta configurati, sono in grado di rispondere a domande comuni o gestire i follow-up di routine, consentendo al lavoro di proseguire senza un costante intervento manuale.

Enterprise Search ti offre un unico posto dove cercare le risposte. Effettua ricerche su Notion e sugli strumenti collegati, restituendo risultati provenienti da fonti approvate con contesto e citazioni, aiutandoti a trovare informazioni affidabili senza dover cambiare app.

Le migliori funzionalità di Notion

Filtra e ordina le informazioni per concentrarti sulle attività che ti sono state assegnate o sui dettagli esatti di cui hai bisogno in ogni momento

Controlla la visibilità e la modifica con autorizzazioni granulari che garantiscono automaticamente l'accesso corretto alle persone giuste

Registra automaticamente le riunioni infinite e ricevi note di riunione basate sull'IA e riepiloghi pratici, pronti per essere utilizzati all'interno della tua area di lavoro

Limiti di Notion

Notion non dispone di funzionalità di project management più avanzate, come il monitoraggio del tempo nativo

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,6/5 (oltre 10.210 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.680 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Secondo un recensore di Capterra:

L'interfaccia è pulita, moderna e intuitiva. Anche gli utenti meno esperti di tecnologia possono capire rapidamente come creare pagine e organizzare le informazioni. Blocchi, modelli e scorciatoie trascinabili rendono il lavoro più veloce e strutturato.

L'interfaccia è pulita, moderna e intuitiva. Anche gli utenti meno esperti di tecnologia possono capire rapidamente come creare pagine e organizzare le informazioni. Blocchi, modelli e scorciatoie trascinabili rendono il lavoro più veloce e strutturato.

6. Basecamp (Ideale per una comunicazione e una visibilità semplici sui progetti senza flussi di lavoro complessi)

tramite Basecamp

Per i team di medie dimensioni che desiderano semplificare e rendere più gestibile il lavoro, Basecamp è un'ottima scelta. All'apertura dell'app, la schermata iniziale mostra i tuoi progetti, il calendario, gli incarichi e gli eventi imminenti in un'unica vista chiara.

Se hai bisogno di effettuare il monitoraggio del tempo per la fatturazione o di capire come è distribuito il lavoro richiesto, lo strumento offre la tabella oraria come componente aggiuntivo. Ti permette di registrare il tempo dedicato alle attività e ai documenti per migliorare la gestione del tempo.

Inoltre, non hai bisogno di report complessi per sapere a che punto sei. LineUp, Mission Control e Hill Charts ti offrono una chiara visione dello stato senza sommergerti di dati. Il menu Hey raccoglie ciò che richiede la tua attenzione, mentre i Ping offrono uno spazio pulito per un rapido scambio di messaggi quando è necessario affrontare una questione.

Le migliori funzionalità di Basecamp

Riutilizza i modelli di progetto per il lavoro ricorrente, scegliendo esattamente cosa possono vedere i clienti e cosa rimane privato

Organizza gli eventi in modo più semplice grazie all'accesso alle videochiamate con un solo clic e al supporto per il linguaggio quotidiano

Esamina tutte le attività non assegnate in tutti i progetti in un unico report, in modo da poter assegnare le attività e fissare le scadenze prima che qualcosa venga tralasciato

Limiti di Basecamp

Il sistema delle attività è semplice, il che può risultare limitante se hai bisogno di flussi di lavoro più avanzati, stati personalizzati, dipendenze o reportistica

Le notifiche possono essere eccessive o facili da perdere a causa del limite del controllo

Prezzi di Basecamp

Free

In più: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $ al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 5.440 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Un utente di G2 condivide la propria esperienza:

La semplicità di Basecamp rappresenta il mio principale vantaggio. Le sue dashboard di progetto offrono una chiara visibilità su priorità, ostacoli e titolarità, riducendo al minimo quel tipo di confusione che spesso rallenta il processo decisionale. Apprezzo il fatto che ogni progetto disponga di strumenti integrati come bacheca, cose da fare, documenti e file, così non devo cercare gli aggiornamenti su più piattaforme diverse.

La semplicità di Basecamp rappresenta il mio principale vantaggio. Le sue dashboard di progetto offrono una chiara visibilità su priorità, ostacoli e titolarità, riducendo al minimo quel tipo di confusione che spesso rallenta il processo decisionale. Apprezzo il fatto che ogni progetto disponga di strumenti integrati come bacheca, cose da fare, documenti e file, così non devo cercare gli aggiornamenti su più piattaforme diverse.

🚀 Il vantaggio di ClickUp: Con oltre 1.000 modelli gratuiti e predefiniti, ClickUp elimina la parte più difficile del project management: iniziare. Non è necessario progettare flussi di lavoro o configurare sistemi complessi da zero. Basta aggiungere un modello ClickUp alla tua area di lavoro e iniziare subito a lavorare. Ad esempio, il modello di piano di project management di alto livello di ClickUp ti aiuta a definire obiettivi a lungo termine, monitorare i KPI e tenere sotto controllo i risultati finali da una prospettiva chiara e d'insieme. Scarica il modello gratis Salta la configurazione e inizia subito a lavorare con il modello di project management di alto livello di ClickUp Tutto funziona in sinergia per offrirti una panoramica completa e immediata dello stato di salute del progetto. Puoi monitorare il tempo, aggiungere tag, gestire le dipendenze e persino effettuare le connessioni di email senza bisogno di configurazioni avanzate o competenze tecniche.

7. Smartsheet (Ideale per il project management in stile foglio di calcolo con automazioni e approfondimenti basati sui dati)

tramite Smartsheet

Smartsheet è una piattaforma di project management basata su cloud che combina la familiarità dei fogli di calcolo con una gestione strutturata del lavoro. Avrai a disposizione un unico punto centrale per pianificare e gestire il lavoro senza dover imparare un'interfaccia completamente nuova.

La piattaforma offre potenti formule per automatizzare i calcoli e collegare i dati tra i vari progetti, con aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, semplifica la raccolta dei dati grazie a moduli personalizzabili con il proprio marchio, che consentono di acquisire informazioni coerenti per richieste o feedback.

Smartsheet IA aggiunge intelligenza al tuo lavoro, fornendo approfondimenti e aiutandoti a dare un senso a dati complessi senza competenze avanzate. Questo riduce il lavoro richiesto e favorisce un processo decisionale più efficace man mano che i tuoi progetti crescono.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Visualizza le tendenze chiave utilizzando grafici personalizzabili come le viste burndown e delle serie temporali, che rendono i dati più facili da interpretare

Automatizza flussi di lavoro flessibili con azioni e condizioni multiple su strumenti come Microsoft Teams e Slack

Gestisci le notifiche per evidenziare attività e approvazioni importanti tramite avvisi in-app e aggiornamenti via email

Limiti di Smartsheet

Le dashboard di Smartsheet non dispongono di opzioni di drill-down e filtraggio, e le visualizzazioni risultano limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Smartsheet

Versione di prova gratis

Pro: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 21.420 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartsheet?

Una recensione di Capterra afferma:

Ha un'interfaccia intuitiva che combina l'aspetto familiare dei fogli di calcolo con potenti funzionalità di project management. Inoltre, i suoi robusti strumenti di collaborazione, come gli aggiornamenti in tempo reale, i commenti e la condivisione dei file, consentono ai team di lavorare insieme in modo efficiente.

Ha un'interfaccia intuitiva che combina l'aspetto familiare dei fogli di calcolo con potenti funzionalità di project management. Inoltre, i suoi robusti strumenti di collaborazione, come gli aggiornamenti in tempo reale, i commenti e la condivisione dei file, consentono ai team di lavorare insieme in modo efficiente.

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8. Airtable (Ideale per flussi di lavoro altamente personalizzabili basati su dati strutturati senza bisogno di scrivere codice)

tramite Airtable

Il lavoro in Airtable si basa su campi strutturati come elenchi a discesa, allegati, date e record collegati. Puoi collegare le tabelle in modo che i progetti e le risorse rimangano correlati, aiutandoti a gestire flussi di lavoro personalizzati senza dover ricorrere a codice o file separati.

La visualizzazione e l'utilizzo di questi dati sono flessibili. Passa dalla vista a griglia a quella kanban, dal Calendario alla Sequenza, in modo che i team creativi possano lavorare sugli stessi dati nei formati che preferiscono. L'IA integrata nella piattaforma e le automazioni no-code eseguono poi automaticamente i flussi di lavoro, trasformando i dati di progetto in riepiloghi chiari e approfondimenti strutturati.

Le migliori funzionalità di Airtable

Crea interfacce simili a quelle delle app per i team leader, in modo che vedano solo i campi e le azioni rilevanti per il loro lavoro senza alterare i dati sottostanti

Crea rapidamente app pronte per la produzione utilizzando Omni per generare app basate sull'IA attraverso conversazioni naturali e ricavare informazioni dai tuoi dati e dal web

Visualizza le metriche chiave con le estensioni creando dashboard, grafici e report che soddisfano le esigenze di reportistica dei tuoi team leader

Limiti di Airtable

La vista Elenco non dispone di un'opzione per bloccare il campo principale e non esiste un modo semplice per scaricare le immagini in blocco

Lavorare con le formule può creare confusione, poiché non è sempre chiaro quale tipo si applichi in ciascun caso

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per postazione

Business: 54 $ al mese per postazione

Scala aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 3.180 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Ecco una recensione su Reddit:

Adoro il fatto di poter aggiungere praticamente qualsiasi funzionalità/funzione desideri nel momento stesso in cui mi rendo conto di averne bisogno. È perfetto per chi desidera una soluzione completamente personalizzata e su misura e trova gratificazione nel realizzarla autonomamente.

Adoro il fatto di poter aggiungere praticamente qualsiasi funzionalità/funzione desideri nel momento stesso in cui mi rendo conto di averne bisogno. È perfetto per chi desidera una soluzione completamente personalizzata e su misura e trova gratificazione nel realizzarla autonomamente.

9. Teamwork (Ideale per il project management incentrato sul cliente, con monitoraggio integrato del tempo e visibilità sulla fatturazione)

tramite Teamwork

Per gli utenti non tecnici è spesso difficile disporre di un modo semplice per verificare lo stato di avanzamento e l'utilizzo del tempo, poiché devono affidarsi a più strumenti e imparare diversi flussi di lavoro per rimanere informati.

Teamwork risolve questo problema mantenendo la collaborazione e il monitoraggio del tempo direttamente collegati al lavoro quotidiano. Puoi concedere ai clienti l'accesso a progetti specifici in modo che possano visualizzare gli aggiornamenti di stato e i risultati completati in un unico posto.

Allo stesso tempo, il tuo team registra il tempo direttamente sulle attività, garantendo che i dati siano accurati e collegati al lavoro effettivo, anziché a strumenti separati o report manuali.

Inoltre, rende più facile comprendere il carico di lavoro e lo stato di salute dei progetti senza introdurre concetti di pianificazione complessi. Visualizza rapidamente la disponibilità del team per individuare eventuali sovraccarichi e confronta la durata stimata con quella effettiva per verificare se i progetti rientrano nell'ambito previsto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Invia i dati relativi al monitoraggio del tempo direttamente ai flussi di lavoro di fatturazione e offri ai team di assistenza una visibilità finanziaria senza dover adottare un nuovo sistema di contabilità

Organizza il lavoro in base a risultati misurabili o attività cardine per evitare che i team remoti perdano di vista l'obiettivo generale

Salva e applica modelli di progetto completi per standardizzare la consegna senza dover ricreare le assegnazioni delle attività per lavori ricorrenti o simili

Limiti del lavoro di squadra

Le funzionalità principali possono essere difficili da individuare e l'interfaccia utente può sembrare obsoleta e poco intuitiva

Le notifiche possono accumularsi rapidamente a causa delle limitate opzioni di personalizzazione

Prezzi di Teamwork

Free

Deliver: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Prezzo: Prezzo personalizzato

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Teamwork

G2: 4,4/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Ecco cosa dice un utente di G2 riguardo allo strumento:

Apprezzo molto il modo in cui Teamwork.com aiuta a esaminare tutte le attività, a effettuarne il monitoraggio uno per uno e ad assegnarle a sviluppatori o membri del team specifici. Mi piace anche il fatto che sia semplicissimo da configurare. Basta effettuare l'accesso e iniziare subito a lavorare. Inoltre, la sua integrazione con Slack è davvero vantaggiosa per noi, rendendo la collaborazione più fluida.

Apprezzo molto il modo in cui Teamwork.com aiuta a esaminare tutte le attività, a effettuarne il monitoraggio uno per uno e ad assegnarle a sviluppatori o membri del team specifici. Mi piace anche il fatto che sia semplicissimo da configurare. Basta effettuare l'accesso e iniziare subito a lavorare. Inoltre, la sua integrazione con Slack è davvero vantaggiosa per noi, rendendo la collaborazione più fluida.

10. Wrike (Ideale per gestire il lavoro creativo e operativo con collaborazione contestuale e approvazioni)

tramite Wrike

Se gestisci attività creative o operative, Wrike fornisce supporto per il project management e la collaborazione contestuale senza richiedere competenze tecniche.

Fornisce una vista Carico di lavoro che mostra la capacità del team in grafici chiari e di facile lettura, rendendo più semplice capire chi è sovraccarico e dove sono necessari degli aggiustamenti.

La piattaforma offre anche funzionalità di collaborazione avanzate direttamente collegate al lavoro stesso. È possibile esaminare immagini e altri file all'interno delle attività e lasciare commenti o annotazioni su sezioni specifiche che richiedono attenzione.

Grazie a Wrike Whiteboard, la lavagna online che supporta la pianificazione visiva, e a Wrike Copilot, che ti aiuta con descrizioni e riepiloghi/riassunti, puoi sviluppare idee e gestire gli aggiornamenti di routine senza dover ricorrere a strumenti aggiuntivi.

Le migliori funzionalità di Wrike

Crea e gestisci agenti IA senza codice per monitorare i rischi, assegnare automaticamente le risorse e ridurre il coordinamento manuale

Effettua il monitoraggio e gestisci le approvazioni dei documenti in un unico posto per identificare tempestivamente le azioni in sospeso ed evitare ritardi legati alle approvazioni

Utilizza strumenti avanzati di analisi e reportistica BI per trasformare i dati di progetto in informazioni chiare che forniscano supporto alle decisioni migliori

Limiti di Wrike

La piattaforma presenta una curva di apprendimento, soprattutto quando si utilizzano funzionalità più avanzate come le automazioni e i campi personalizzati

Alcune operazioni sulla piattaforma richiedono più clic del previsto e la ricerca di elementi meno recenti può risultare lenta

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Apex: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.870 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Una recensione di Capterra afferma:

Mi piacciono il layout, l'aspetto generale del prodotto e l'esperienza utente. Ritengo che le integrazioni con Microsoft Teams e i sistemi di notifiche funzionino davvero bene. Apprezzo le diverse visualizzazioni; penso che il diagramma di Gantt sia una delle versioni migliori di questa visualizzazione offerta da Wrike. Il Calendario funziona davvero bene ed è integrato meglio rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti.

Mi piacciono il layout, l'aspetto generale del prodotto e l'esperienza utente. Ritengo che le integrazioni con Microsoft Teams e i sistemi di notifica funzionino davvero bene. Apprezzo le diverse visualizzazioni; penso che il diagramma di Gantt sia una delle versioni migliori di questa visualizzazione offerta da Wrike. Il Calendario funziona davvero bene ed è integrato meglio rispetto ad altri strumenti di gestione dei progetti.

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Il miglior software di project management per utenti non tecnici dovrebbe rendere più chiaro il lavoro quotidiano. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti o non ha una struttura sufficientemente solida per garantire affidabilità, oppure diventa troppo complessa man mano che i progetti crescono.

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