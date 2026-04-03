10 modelli di orchestrazione multi-agente in ClickUp

Aggiungi un agente IA per velocizzare le operazioni. Poi un altro. E altri cinque per la ricerca, l'instradamento, la stesura, il controllo qualità e le approvazioni.

Ora nessuno sa chi sta facendo cosa, due agenti stanno ripetendo la stessa attività e un singolo passaggio di consegne mal gestito ha silenziosamente compromesso l'intero flusso di lavoro. Fantastico. 😶

Questo è il problema dei sistemi multi-agente: più diventano potenti, più è facile gestirli in modo errato.

In questo post del blog, esamineremo 10 modelli di orchestrazione multi-agente che ti aiutano ad assegnare i ruoli, gestire i passaggi di consegne e impedire che i tuoi flussi di lavoro di IA precipitino nel caos. ⚙️

Panoramica dei modelli di orchestrazione multi-agente

Che cos'è l'orchestrazione multi-agente?

L'orchestrazione multi-agente consiste nel coordinare più agenti di IA affinché collaborino per completare attività complesse che nessun singolo agente potrebbe gestire da solo. Un orchestratore di IA — che si tratti di un essere umano, di un insieme di regole o di un'altra IA — funge da regista, gestendo quali agenti attivare, in quale sequenza e come effettuare la condivisione delle informazioni.

Senza questo livello di orchestrazione, la tua raccolta di potenti agenti rimane solo questo: una raccolta. Con esso, li trasformi in un sistema coerente e autonomo. Ciò comporta alcune funzioni chiave:

Indirizzamento delle attività : determinare quale agente specializzato sia più adatto a gestire ogni specifica attività secondaria

Sequenza: Stabilire l'ordine delle operazioni e assicurarsi che gli agenti rispettino le dipendenze

Gestione dello stato: tenere traccia di ciò che è stato completato, di ciò che è in corso e di ciò che è in sospeso nell'intero flusso di lavoro

Protocolli di passaggio : definizione delle modalità con cui gli agenti trasmettono il lavoro completato e il contesto necessario all'agente successivo nella catena

Gestione degli errori: Creazione di un processo per gestire gli errori o i risultati imprevisti di un agente senza compromettere l'intero flusso di lavoro

🧠 Curiosità: Il termine "machine learning" deriva da un articolo del 1959 dedicato alla dama. IBM lo fa risalire ad Arthur Samuel, il cui sogno era quello di realizzare un computer in grado di imparare a giocare meglio di chi aveva scritto il programma.

Modelli comuni di orchestrazione multi-agente

Sai che i tuoi agenti devono lavorare insieme, ma costringerli tutti a seguire lo stesso rigido flusso di lavoro non funziona. Un processo lineare, perfetto per la creazione di contenuti, sta causando colli di bottiglia nel tuo ciclo di sviluppo software. Questo perché tipi diversi di lavoro richiedono metodi di coordinamento o modelli di orchestrazione diversi.

Comprendere questi modelli agentici comuni ti fornisce un modello di riferimento per progettare flussi di lavoro efficaci basati sull'IA. Invece di partire da zero, puoi scegliere una struttura collaudata che si adatti al lavoro. La maggior parte dei sistemi reali combina addirittura questi modelli, ma tutto inizia con la conoscenza dei fondamenti:

Sequenziale (Pipeline): Si tratta della classica catena di montaggio. Gli agenti operano in un ordine prestabilito, passando ciascuno il proprio output a quello successivo. È l'ideale per processi lineari come la creazione di un report, in cui un agente di ricerca passa il lavoro a un agente di stesura, che a sua volta lo passa a un agente di modifica

Parallelo (Fan-out/Fan-in): In questo modello, più agenti lavorano contemporaneamente su attività secondarie indipendenti. I loro risultati individuali vengono poi aggregati o combinati alla fine. Questo è l'ideale per attività come la raccolta simultanea di dati da dieci origini dati diverse

Gerarchico: pensalo come una pensalo come una struttura manager-team . Un agente supervisore scompone un problema complesso, delega le sotto-attività a sotto-agenti specializzati e poi sintetizza i loro risultati in una risposta finale. Funziona perfettamente per analisi complesse che richiedono più prospettive di esperti

Collaborativo (Round-robin): In questo caso, gli agenti si alternano per perfezionare in modo iterativo un lavoro condiviso. Un agente potrebbe creare una prima bozza, un secondo la perfeziona e un terzo aggiunge una nuova prospettiva, continuando il ciclo fino a quando il risultato è completato. Questo è ottimo per In questo caso, gli agenti si alternano per perfezionare in modo iterativo un lavoro condiviso. Un agente potrebbe creare una prima bozza, un secondo la perfeziona e un terzo aggiunge una nuova prospettiva, continuando il ciclo fino a quando il risultato è completato. Questo è ottimo per il lavoro creativo o il brainstorming

Basato sugli eventi: invece di seguire una sequenza prestabilita, gli agenti in questo modello si attivano in risposta a trigger specifici. Ad esempio, un agente potrebbe monitorare costantemente un sistema alla ricerca di log di errore e attivarsi solo quando viene rilevato un errore critico

🧠 Curiosità: Uno dei primi momenti di stupore legati all'IA riguardò un sistema di apprendimento automatico di grande dimensione che distingueva la sinistra dalla destra su schede perforate. Secondo Cornell, il Perceptron di Rosenblatt imparò a distinguere le schede contrassegnate a sinistra da quelle contrassegnate a destra dopo circa 50 tentativi, e Rosenblatt lo definì la prima macchina in grado di avere un'"idea originale".

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di orchestrazione dei flussi di lavoro per una maggiore efficienza

10 modelli di orchestrazione multi-agente in ClickUp

Costruire da zero sistemi multi-agente complessi per ogni nuovo progetto richiede un enorme dispendio di tempo. Il tuo team finisce per sprecare ore a ricreare le stesse strutture di attività, catene di dipendenze e campi personalizzati.

Smetti di reinventare la ruota ogni volta! Ottieni strutture predefinite che forniscono l'impalcatura esatta per ogni modello di orchestrazione con la Libreria dei modelli di ClickUp.

Diamo un'occhiata:

1. Modello di integrazione software ClickUp

Il modello di integrazione software di ClickUp è progettato per il modello di pipeline sequenziale. È perfetto per orchestrare gli agenti attraverso progetti di integrazione a fasi, in cui ogni passaggio deve essere completato prima che possa iniziare quello successivo.

La struttura è suddivisa in fasi quali pianificazione, sviluppo, test e implementazione, con le dipendenze di ClickUp già integrate. Ciò rispecchia il modo in cui coordineresti gli agenti che gestiscono le connessioni API, la mappatura dei dati e la convalida.

Perché ti piacerà questo modello:

Progetti di integrazione API: coordina gli agenti per la revisione della documentazione, il test degli endpoint e la gestione degli errori

Flussi di lavoro di migrazione dei dati: agenti di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) in sequenza

Implementazione di strumenti di terze parti: gestisci gli agenti attraverso le fasi di coordinamento con i fornitori, configurazione e test di accettazione da parte degli utenti

✅ Ideale per: ingegneri delle soluzioni e team IT che orchestrano flussi di lavoro multi-passaggio per integrazioni, migrazioni e implementazioni di sistemi.

✨ Trucco ClickUp: per garantire l'affidabilità delle integrazioni dopo il lancio, abbina questo modello all'agente ClickUp Integration Health Checker. Mentre il modello ti aiuta a orchestrare ogni fase dell'implementazione, l'agente ti aiuta a monitorare lo stato di salute dell'integrazione in tempo reale. Ciò significa che il tuo team può individuare i problemi in anticipo, rispondere più rapidamente e proteggere i flussi di lavoro a valle da errori silenziosi. Monitora le integrazioni in tempo reale e individua tempestivamente eventuali problemi con ClickUp Integration Health Checker Agent

📚 Leggi anche: Come creare agenti IA per la gestione delle agenzie

2. Modello di gestione dell'implementazione di ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza il lavoro di implementazione per fasi con il modello di gestione dell'implementazione di ClickUp

Il modello di gestione dell'implementazione di ClickUp è progettato per il modello di orchestrazione gerarchica. È qui che un project manager, o un agente supervisore, delega il lavoro ad agenti specializzati. La struttura è organizzata in fasi di implementazione, con attività secondarie annidate per ciascuna area funzionale, come la configurazione tecnica, la formazione degli utenti e la documentazione.

La struttura gerarchica del modello, con attività di ClickUp e attività secondarie annidate, si adatta naturalmente a un agente supervisore in grado di monitorare lo stato di avanzamento complessivo a livello dell'attività principale. Nel frattempo, gli agenti specializzati possono concentrarsi sulle attività secondarie loro assegnate.

Perché ti piacerà questo modello:

Implementazione del software: Lascia che un agente supervisore coordini gli agenti responsabili dell'infrastruttura, della sicurezza e dell'abilitazione degli utenti

Implementazione di nuovi processi: gestisci gli agenti responsabili della documentazione, della creazione di materiale formativo e della verifica della conformità

Onboarding dei clienti: coordina gli agenti attraverso le fasi di individuazione, configurazione tecnica e consegna finale

✅ Ideale per: responsabili dell'implementazione, team di soluzioni e responsabili dell'onboarding che coordinano i flussi di lavoro tra supervisori e agenti specializzati durante le fasi di implementazione graduale.

💡 Suggerimento da esperto: crea una vista dettagliata per l'orchestratore che raccolga i dati da tutte le attività secondarie per effettuare il monitoraggio delle attività degli agenti e individuare gli ostacoli in tempo reale con le dashboard di ClickUp. Tieni traccia dell'attività degli agenti e degli ostacoli in tempo reale con i dashboard di ClickUp

3. Modello Kanban per team di ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i passaggi di consegne tra agenti in modo flessibile con il modello Kanban Team di ClickUp

Non tutti i flussi di lavoro multi-agente devono essere eseguiti in una sequenza fissa. Alcuni funzionano meglio quando gli agenti prelevano da una coda condivisa, agiscono quando si libera della capacità e passano le attività non appena la loro parte è completata. È qui che il modello ClickUp Kanban Team si adatta perfettamente.

Basato su una bacheca Kanban visiva, questo modello aiuta a gestire l'orchestrazione basata sugli eventi in carichi di lavoro mutevoli. Le attività si spostano tra le colonne man mano che il lavoro procede, così gli agenti possono prendere l'elemento successivo disponibile, completare il loro passaggio e passarlo avanti senza aspettare che si svolga una catena rigida.

Perché ti piacerà questo modello:

Orchestra in base alla coda: utilizza le colonne utilizza le colonne della bacheca Kanban di ClickUp come code di lavoro attive, in modo che gli agenti possano prelevare le attività in base alla prontezza, al ruolo o alla disponibilità

Automatizza i passaggi di consegne: sposta le attività alla fase successiva e riassegnale quando lo stato cambia con l'aiuto sposta le attività alla fase successiva e riassegnale quando lo stato cambia con l'aiuto delle automazioni di ClickUp

Mantieni il lavoro visibile: monitora il backlog, il lavoro in corso e le attività completate in un'unica bacheca condivisa, in modo che l'intero flusso di lavoro degli agenti rimanga facile da seguire

✅ Ideale per: team operativi, team del supporto e team di prodotto o di ingegneria che coordinano flussi di lavoro degli agenti basati sugli eventi con code condivise e passaggi di consegne rapidi.

🎥 Una buona orchestrazione non riguarda solo chi fa cosa. Riguarda chi ricorda cosa è successo. I Super Agenti di ClickUp hanno una memoria in continua evoluzione che li aiuta a tenere traccia delle interazioni recenti, delle preferenze e del contesto utile in tutto il flusso di lavoro. Vuoi saperne di più? Guarda questo video:

📚 Leggi anche: Come creare un agente IA per migliori automazioni

4. Modello di backlog di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai priorità al lavoro di condivisione tra gli agenti con il modello Backlog di progetto di ClickUp

La parte più difficile dell'orchestrazione non è sempre l'esecuzione. È decidere a cosa prestare attenzione in questo momento. Quando richieste, bug, domande di ricerca e nuove opportunità continuano ad accumularsi, gli agenti hanno bisogno di una fonte di verità condivisa per capire cosa affrontare per primo e cosa può aspettare.

Il modello di backlog di progetto di ClickUp ti offre quel livello di controllo. Crea un unico backlog con priorità in cui il lavoro può essere valutato, raggruppato e riordinato al variare delle condizioni. Ciò rende più facile per un agente di orchestrazione gestire la coda mentre più agenti di esecuzione lavorano sulle attività in parallelo.

Perché ti piacerà questo modello:

Esegui flussi di lavoro paralleli: consenti a più agenti di attingere dallo stesso backlog contemporaneamente senza dover attendere il completamento di una lunga catena di attività

Stabilisci continuamente le priorità: utilizza i campi relativi a lavoro richiesto, impatto, durata, budget e punteggio del backlog per aiutare il tuo orchestratore a classificare le azioni successive da intraprendere

Adattati ai cambiamenti degli input: riordina le attività man mano che le esigenze aziendali cambiano, poi lascia che gli agenti continuino a lavorare partendo dall'inizio aggiornato del backlog

✅ Ideale per: team operativi di prodotto, responsabili tecnici e team di ricerca che coordinano flussi di lavoro paralleli degli agenti tra backlog di funzionalità/funzioni, code di bug o priorità di progetto in continua evoluzione.

✨ Trucco ClickUp: abbina questo modello all'agente ClickUp Priorities Manager per mantenere il backlog reattivo man mano che il lavoro cambia. Rivaluta continuamente l'ordine delle attività in base alle scadenze mutevoli, alle dipendenze e al carico di lavoro. In altre parole, il tuo agente di orchestrazione ha sempre una coda aggiornata da cui attingere. Mantieni aggiornate le priorità del backlog con ClickUp Priorities Manager Agent

5. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa il lavoro sul prodotto dall'idea al lancio con il modello di roadmap di prodotto di ClickUp

Le priorità possono essere chiare ai livelli più alti, ma la vera complessità emerge ai livelli inferiori, dove diversi team definiscono l'ambito, sviluppano, revisionano e preparano le versioni contemporaneamente. Senza una visione condivisa, il coordinamento si interrompe man mano che il lavoro si avvicina al lancio.

Il modello di roadmap di prodotto di ClickUp ti aiuta a mappare il flusso dall'idea al rilascio. Realizzato su ClickUp Whiteboards, delinea il ciclo di vita del prodotto attraverso fasi quali la definizione delle priorità, la definizione dell'ambito, la progettazione, lo sviluppo, il controllo qualità, l'implementazione e il lancio. Ciò semplifica il coordinamento dei team di agenti che lavorano a diversi livelli della roadmap, mantenendo lo stato allineato alle attività cardine e alle tempistiche di rilascio.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza l'intero ciclo di vita: mappa il percorso delle idee attraverso la definizione delle priorità, lo sviluppo e il lancio in un'unica vista condivisa con le lavagne online di ClickUp

Ordina il lavoro in base alle dipendenze: usa usa la vista Gantt di ClickUp per mostrare quali iniziative dipendono da altre, in modo che i team di agenti si attivino nell'ordine corretto

Collega strategia ed esecuzione: lascia che un agente di pianificazione gestisca la direzione della roadmap mentre agenti specializzati si occupano del lavoro specifico relativo a progettazione, sviluppo, controllo qualità e rilascio

✅ Ideale per: team operativi di prodotto e responsabili del lancio che coordinano flussi di lavoro multi-agente tra pianificazione della roadmap, sequenza di rilascio e consegna a fasi.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di orchestrazione IA per i flussi di lavoro aziendali

6. Modello di dashboard per la gestione dei progetti in ClickUp per la project management

Ottieni il modello gratis Monitora le prestazioni degli agenti e lo stato di salute dei progetti con il modello di dashboard per il project management di ClickUp

Come fai a sapere se l'orchestrazione dei tuoi agenti funziona davvero? Il modello di dashboard per la project management di ClickUp funge da livello di visibilità dell'orchestrazione. È il Centro di comando da cui gli operatori umani o gli agenti supervisori possono monitorare tutte le attività degli agenti e lo stato generale del sistema.

La dashboard aggrega le metriche chiave, i riepiloghi di stato e gli indicatori di avanzamento di tutti i tuoi progetti gestiti dagli agenti. Inoltre, mostra metriche specifiche per agente, come le attività completate per agente, la durata ciclo media e i tassi di errore.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitora le prestazioni degli agenti: utilizza i widget di ClickUp per monitorare i tassi di completamento, la produttività e la velocità delle attività nei flussi di lavoro gestiti dagli agenti

Individua i colli di bottiglia nel flusso di lavoro: crea grafici visivi per vedere dove si accumula il lavoro, in modo da individuare più facilmente e tempestivamente gli ostacoli

Monitora lo stato di salute del sistema: imposta indicatori di stato per il carico di lavoro, l'avanzamento delle attività e gli stati di eccezione per avere una visibilità sull'orchestrazione

✅ Ideale per: team operativi di IA, responsabili di programmi tecnici e titolari di flussi di lavoro che monitorano l'esecuzione multi-agente in progetti complessi e sistemi con numerosi passaggi di consegne.

👉 I dashboard mostrano i numeri. Le schede ClickUp AI aiutano a spiegarli. Aggiungi una scheda "Riepilogo esecutivo IA" o "Aggiornamento progetto IA" per trasformare l'attività degli agenti e i segnali del flusso di lavoro in una lettura veloce per il team. Vuoi saperne di più? Abbiamo un video tutorial per te:

💡 Suggerimento da esperto: la tua area di lavoro di ClickUp non deve necessariamente rimanere legata solo all'app. Aggiungi un widget ClickUp alla schermata iniziale del tuo telefono per effettuare la creazione di attività in modo rapido, impostare promemoria o visualizzare in tempo reale ciò che devi fare oggi. Aggiungi i widget di ClickUp alla schermata iniziale del tuo telefono

7. Modello di diagramma a flusso di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa i flussi di lavoro multi-agente e la logica di passaggio di consegne con il modello di diagramma di flusso di ClickUp

Un sistema multi-agente è molto più facile da gestire quando il flusso di lavoro ha visibilità prima che qualsiasi cosa venga messa in produzione. Devi vedere dove inizia il lavoro, quali decisioni lo indirizzano, quando avvengono i passaggi di consegne e dove i diversi percorsi si ricongiungono.

Altrimenti, la logica di orchestrazione rimane intrappolata nella mente di qualcuno e si interrompe nel momento in cui il flusso di lavoro diventa più complesso.

Il modello di diagramma a flusso di ClickUp ti offre una tela visiva per progettare in anticipo tale logica. Basato su ClickUp Lavagne online, consente ai team di mappare processi, punti decisionali, percorsi paralleli e regole di passaggio di consegne in un unico posto.

Funge anche da documentazione dinamica, quindi lo stesso diagramma che ti aiuta a pianificare il sistema può in seguito aiutare il team a comprenderlo e mantenerlo.

Perché ti piacerà questo modello:

Mappa l'architettura del flusso di lavoro: definisci le responsabilità degli agenti, i punti di passaggio di consegne e i percorsi dei processi prima di iniziare a creare automazioni

Logica di instradamento dei documenti: visualizza le regole decisionali che determinano quale agente gestisce un'attività, un'eccezione o un caso limite

Abbina le immagini alla documentazione: utilizza utilizza ClickUp Docs insieme al diagramma di flusso per documentare per iscritto le regole del flusso di lavoro, le note degli agenti e i dettagli di implementazione

✅ Ideale per: team di operazioni IA e progettisti di flussi di lavoro che mappano la logica multi-agente prima del lancio.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 46% delle persone afferma che il principale vantaggio potenziale degli agenti IA è il risparmio di tempo che non sapevano di avere a disposizione. Questo tipo di risparmio di tempo raramente deriva dall'accelerazione di un singolo passaggio. Deriva invece dalla riduzione dei flussi di lavoro a più passaggi: i passaggi di consegne, i follow-up e il lavoro di coordinamento che riempiono silenziosamente la tua giornata. I Super Agent in ClickUp possono concatenare le azioni per portare avanti il lavoro dall'acquisizione al follow-up in un unico flusso, senza che ogni passaggio debba essere triggerato manualmente. Perché il tempo può essere recuperato solo attraverso decine di piccole transizioni che non richiedono più una supervisione umana costante!

8. Modello ClickUp per il brainstorming di squadra

Ottieni il modello gratis Cattura e dai priorità alle idee di condivisione con il modello ClickUp Squad Brainstorm

Il modello ClickUp Squad Brainstorm supporta modelli di orchestrazione collaborativa. È qui che più agenti, o team composti da persone e agenti, contribuiscono con idee che vengono poi sintetizzate in risultati concreti.

Questo modello offre un ottimo formato per acquisire, classificare e dare priorità alle idee emerse da una sessione di gruppo. Al suo interno, puoi far sì che più agenti di ricerca contribuiscano con i propri risultati a uno spazio condiviso, oppure organizzare sessioni di brainstorming tra esseri umani e IA in cui ClickUp Brain partecipa insieme al tuo team.

Configura ClickUp Brain per generare prospettive alternative su ogni idea inviata, oppure utilizzalo per sintetizzare i temi emersi da tutti i contributi al termine di una sessione.

Perché ti piacerà questo modello:

Sintesi della ricerca multi-agente: Consenti a diversi agenti di ricerca di contribuire con i propri risultati a uno spazio di brainstorming condiviso affinché un operatore umano possa sintetizzarli

Ideazione umana-IA: Consenti ai team di fare brainstorming insieme agli agenti IA, con il modello che cattura tutti i contributi per una successiva revisione e definizione delle priorità

Esplorazione delle soluzioni: Consenti a più agenti specializzati di proporre diversi approcci a un problema, che vengono poi valutati da un esperto umano

✅ Ideale per: team di prodotto, team strategici e responsabili dell'innovazione che conducono sessioni collaborative di brainstorming multi-agente per la ricerca, la pianificazione e la progettazione di soluzioni.

9. Modello ClickUp per la comunicazione di squadra e la matrice delle riunioni

Ottieni il modello gratis Definisci le regole di comunicazione e i percorsi di escalation con il modello "Team Communication and Meeting Matrix" di ClickUp

L'orchestrazione può fallire anche quando le attività sono chiare. Questo perché il vero problema spesso si riduce alla comunicazione. Un agente aggiorna troppo tardi, un altro invia il segnale sbagliato e un revisore umano viene coinvolto senza un contesto sufficiente. Quando queste regole non sono definite, il coordinamento inizia a vacillare.

Il modello "Matrice di comunicazione e riunioni del team" di ClickUp ti aiuta a definire come le informazioni dovrebbero circolare all'interno del sistema. Puoi mappare destinatari, titolari, scadenze, obiettivi di comunicazione e metodi in un unico posto. Questo aiuta a stabilire punti di sincronizzazione, chiarire i percorsi di escalation e decidere quando è necessario l'intervento umano.

Perché ti piacerà questo modello:

Protocolli di comunicazione degli agenti: definisci quali agenti effettuano la condivisione delle informazioni e attraverso quali canali (ad es. definisci quali agenti effettuano la condivisione delle informazioni e attraverso quali canali (ad es. commenti alle attività di ClickUp , chiamate API)

Pianificazione dei punti di sincronizzazione: stabilisci quando il lavoro parallelo degli agenti deve convergere per un passaggio di revisione o sintesi

Mantieni le conversazioni vicine al lavoro: usa usa ClickUp Chat per gestire il coordinamento in tempo reale, quindi ricollega gli aggiornamenti chiave alla matrice per una visibilità a lungo termine

✅ Ideale per: responsabili dei flussi di lavoro e team che operano in modalità "human-in-the-loop" e definiscono protocolli di comunicazione per sistemi multi-agente.

10. Modello di lista di controllo per il controllo qualità in ClickUp

Ottieni il modello gratis Verifica i risultati degli agenti prima del passaggio di consegne con il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp

L'affidabilità di un flusso di orchestrazione dipende dai suoi punti di controllo. Il lavoro può passare rapidamente da un agente all'altro, ma la velocità non serve a molto se il risultato è errato, incompleto o non pronto per il passaggio di consegne. Ecco perché i controlli di qualità sono importanti. Forniscono al sistema un chiaro punto di pausa prima che il lavoro proceda.

Il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp ti aiuta a integrare tali controlli nel flusso di lavoro stesso. Puoi esaminare ogni risultato in base a criteri definiti, effettuare il monitoraggio dei segnali di superamento o fallimento, acquisire commenti e registrare lo stato di approvazione in un unico posto. Ciò semplifica la verifica dei risultati degli agenti prima che raggiungano il passaggio successivo, l'agente successivo o il rilascio finale.

Perché ti piacerà questo modello:

Revisione dei risultati degli agenti: utilizza le liste di controllo per verificare che utilizza le liste di controllo per verificare che i contenuti generati dall'IA rispettino gli standard di tono di voce e accuratezza del marchio

Verifica del passaggio di consegne: assicurati che gli agenti abbiano completato tutti i passaggi richiesti prima di passare il lavoro all'agente successivo nella catena

Crea gate specifici per il flusso di lavoro: definisci diversi criteri di lista di controllo per codice, contenuto, ricerca, conformità o qualsiasi altro tipo di output degli agenti

✅ Ideale per: responsabili del controllo qualità e titolari di flussi di lavoro che aggiungono punti di controllo di convalida ai sistemi multi-agente prima del passaggio di consegne o del rilascio.

Come scegliere il modello di orchestrazione multi-agente giusto

Scegliere il modello sbagliato può creare più attrito di quanto ne risolva, costringendoti a lottare contro la struttura. La soluzione è seguire un semplice schema decisionale.

Inizia chiedendoti che tipo di coordinamento richiede il tuo flusso di lavoro, quindi valuta le tue esigenze in termini di visibilità e governance.

Individua innanzitutto il tuo modello di orchestrazione:

Modello Modello adatto Lineare e dipendente: il tuo processo è come una catena di montaggio Inizia con i modelli di integrazione software o gestione dell'implementazione Paralleli e basati su code? Gli agenti operano in modo indipendente da un elenco condiviso Utilizza i modelli Kanban Team o Project Backlog Da strategico a tattico? I piani di alto livello si suddividono in attività più piccole Il modello "Roadmap del prodotto" è la scelta migliore

Considera le tue esigenze in termini di visibilità e progettazione:

Il monitoraggio è fondamentale? Se hai bisogno di un Centro di comando per effettuare il monitoraggio di tutte le attività degli agenti, inizia con il modello Project Management Dashboard.

Hai bisogno di progettare prima di costruire? Se stai definendo un nuovo flusso di lavoro, inizia con il modello "Diagramma di flusso" in ClickUp lavagna online.

Infine, pensa alla personalizzazione. Modifica tutti questi modelli per adattarli alle tue esigenze specifiche utilizzando i campi personalizzati, le automazioni e le viste di ClickUp. L'obiettivo è partire dal modello più simile alle tue esigenze e adattarlo alle tue esigenze specifiche.

Sequenziale con dipendenze Modello di integrazione software Flussi di lavoro multipli con supervisione Modello di gestione dell'implementazione Flusso continuo con code Modello Kanban per team Esecuzione parallela con priorità Modello di backlog di progetto Basati su una sequenza con attività cardine Modello di roadmap del prodotto Necessità di monitoraggio delle prestazioni Modello di dashboard per la gestione del project management Necessità di documentazione di progettazione Modello di diagramma di flusso Ideazione collaborativa Modello Brainstorming di squadra Con un'elevata quantità di comunicazioni Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team Critico per la qualità Modello di lista di controllo per il controllo qualità

Orchestra in modo più intelligente con la configurazione giusta

Il modello giusto ti offre quel punto di partenza, così non dovrai creare da zero ogni volta passaggi di consegne, ruoli, approvazioni e logiche di fallback.

E se vuoi andare oltre la pianificazione statica, l'area di lavoro AI convergente di ClickUp ti offre anche la possibilità di gestire il flusso di lavoro. Puoi iniziare con la sua libreria di modelli, integrare gli agenti AI di ClickUp e gestire tutto, dalla documentazione all'esecuzione, in un unico posto. Tutto questo senza dover mettere insieme il sistema attraverso cinque strumenti diversi.

Sei pronto? Inizia oggi stesso con ClickUp.

Domande frequenti

Un agente orchestratore funge da coordinatore, decidendo quali agenti specializzati gestiscono quali attività, gestendo la sequenza delle operazioni e garantendo il flusso corretto delle informazioni tra di loro.

I modelli forniscono strutture predefinite con gerarchie di attività e flussi di lavoro relativi allo stato che corrispondono a modelli di orchestrazione. I team configurano quindi le automazioni all'interno di queste strutture per triggerare il passaggio di consegne tra agenti quando le attività cambiano stato o soddisfano criteri specifici.

L'automazione standard esegue regole predefinite, mentre l'orchestrazione multi-agente coordina agenti autonomi in grado di prendere decisioni e adattarsi al contesto. Il livello di orchestrazione gestisce le interazioni tra gli agenti anziché limitarsi a triggerare azioni fisse.

Non necessariamente. I modelli in uno spazio di lavoro convergente come ClickUp forniscono le basi strutturali per l'orchestrazione e, se combinati con le automazioni native e le funzionalità di IA, consentono ai team di coordinare i flussi di lavoro degli agenti senza bisogno di una piattaforma separata e specializzata.