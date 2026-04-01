Flussi di lavoro multi-agente basati sull'IA: come funzionano e esempi reali

Entro il 2028, Gartner prevede che il 15% delle decisioni aziendali quotidiane sarà preso in modo autonomo dall'IA agentica, rispetto a una percentuale praticamente nulla nel 2024. Questo ti fa capire quale direzione stanno prendendo le cose.

Man mano che i flussi di lavoro diventano sempre più interconnessi, abbracciando strumenti, team e origini dati, i sistemi basati su un singolo agente iniziano a mostrare i limiti. Sono in grado di completare le attività, ma incontrano difficoltà nell'orchestrazione, nella complessità del coordinamento e nell'esecuzione parallela.

Un flusso di lavoro multi-agente basato sull'IA cambia questa dinamica. Invece di affidare tutto a un unico agente, più agenti specializzati collaborano per portare avanti il lavoro complesso.

In questo articolo scoprirai come funzionano i flussi di lavoro multi-agente basati sull'IA, dove creano valore reale e come progettarli in modo efficace.

Cosa sono i flussi di lavoro multi-agente basati sull'IA?

Un flusso di lavoro multi-agente basato sull'IA è un sistema strutturato in cui più agenti collaborano per completare un obiettivo, anziché affidarsi a un unico modello per gestire ogni aspetto. Invece di un unico assistente generico che cerca di gestire l'intero processo, si progetta un ambiente in cui agenti intelligenti si dividono le responsabilità e coordinano i risultati.

In una configurazione a agente singolo, un unico modello percepisce l'input, lo elabora e produce l'output. Questo funziona per attività isolate. Ma in ambienti più dinamici, un unico decisore può diventare un collo di bottiglia.

Una configurazione multi-agente effettua la distribuzione delle responsabilità tra diversi agenti, ciascuno progettato per un ruolo specifico all'interno del flusso di lavoro più ampio degli agenti.

Questi agenti specializzati possono concentrarsi su ricerca, analisi, convalida o esecuzione. Insieme, formano un'architettura multi-agente strutturata in cui l'intero sistema opera più come una vera e propria squadra che come un singolo assistente. La forza sta nel modo in cui gli agenti collaborano, effettuano la condivisione del contesto e si scambiano i risultati tra loro.

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Come funzionano i sistemi di IA multi-agente

A livello pratico, i sistemi multi-agente operano attraverso un coordinamento strutturato piuttosto che un'esecuzione isolata. Invece di affidarsi a un unico modello per gestire tutto, si progetta un sistema in cui i singoli agenti operano in modo indipendente ma rimangono connessi attraverso logica, memoria e instradamento condivisi.

Una configurazione tipica prevede un agente supervisore responsabile della supervisione e dell'orchestrazione. Esso interpreta l'obiettivo, effettua la distribuzione delle attività secondarie agli agenti operativi e gestisce il coordinamento degli agenti nell'intero sistema. Ogni agente si concentra su una responsabilità definita, contribuendo al contempo a un flusso di lavoro completo.

Dietro le quinte, diversi meccanismi garantiscono il coordinamento delle attività:

Le interazioni tra gli agenti garantiscono che i risultati prodotti da un agente diventino input strutturati per gli altri agenti

L'elaborazione parallela consente agli agenti paralleli di lavorare contemporaneamente su diverse parti di un'attività

L'instradamento dinamico determina quale agente gestisce quale attività in base al contesto e alla complessità

La gestione dello stato e i sistemi di memoria aiutano gli agenti a mantenere il contesto tra i diversi passaggi

Le chiamate agli strumenti e le integrazioni con strumenti esterni ampliano le funzionalità oltre l'elaborazione del linguaggio

Un prompt di sistema ben definito dà una forma coerente al comportamento degli agenti

All'aumentare della portata del coordinamento, aumenta anche la sua complessità. È qui che assumono importanza un'orchestrazione ponderata degli agenti, un accesso controllato ai dati e una gestione degli errori robusta. Alcuni agenti potrebbero mettersi in pausa mentre un agente attende la convalida, mentre altri continuano a operare in modo indipendente.

Se progettati correttamente, i sistemi multi-agente funzionano come un livello di intelligenza distribuita, eseguendo attività complesse con maggiore flessibilità, resilienza e prestazioni di sistema rispetto alle automazioni tradizionali.

Vantaggi dei flussi di lavoro multi-agente per i team

Man mano che le tue operazioni si espandono, la complessità aumenta. Una singola regola di automazione o un assistente isolato possono fare solo fino a un certo punto.

I sistemi multi-agente sono progettati per ambienti in cui coordinamento, specializzazione e velocità sono fondamentali. Quando più agenti specializzati operano insieme, il tuo team ottiene un vantaggio competitivo senza aumentare il numero di dipendenti.

È qui che l'impatto diventa tangibile:

✅ Esecuzione più rapida grazie all'elaborazione parallela: con agenti paralleli che gestiscono contemporaneamente diverse parti di un'attività, le iniziative complesse procedono senza dover attendere una risorsa che crea un collo di bottiglia

✅ Migliore gestione dei sistemi complessi: il coordinamento distribuito degli agenti consente di suddividere le attività complesse in componenti gestibili nell'intero sistema

✅ Miglioramento delle prestazioni del sistema e dell'efficienza in termini di costi: I carichi di lavoro vengono distribuiti in modo intelligente, riducendo le ridondanze e ottimizzando l'utilizzo delle risorse

✅ Supporto decisionale più efficace: le configurazioni multi-agente possono fornire assistenza nella valutazione dei rischi, nella valutazione dei fornitori e in altre attività aziendali ad alto rischio in cui la convalida a più livelli migliora l'accuratezza

✅ Automazione scalabile con consapevolezza del contesto: grazie alla memoria condivisa e ai flussi di lavoro strutturati, gli agenti operano in modo indipendente, contribuendo comunque a un risultato unificato

Casi d'uso del flusso di lavoro multi-agente in diversi settori

I sistemi multi-agente ridefiniscono il modo in cui il lavoro viene svolto nei team operativi, di assistenza e basati sulla conoscenza. Quando più agenti collaborano all'interno di un flusso di lavoro strutturato, l'impatto diventa indipendente dal settore ma specifico per il risultato.

Project management e operazioni

In ambienti con un'elevata intensità operativa, la complessità aumenta rapidamente. Che si tratti di gestire lo sviluppo di software, il monitoraggio della conformità o i lanci interfunzionali, affidarsi a un unico livello di automazione spesso non è sufficiente.

Una configurazione multi-agente effettua la distribuzione delle responsabilità tra agenti specializzati che coordinano le diverse parti di un flusso di lavoro completo:

Un agente monitora gli aggiornamenti degli sprint nei vari repository e segnala eventuali ritardi

Un altro gestisce la documentazione dei processi e effettua la sincronizzazione delle modifiche tra i vari strumenti

Un agente di convalida verifica le dipendenze prima del rilascio

Gli agenti paralleli gestiscono contemporaneamente la reportistica e i riepiloghi/riassunti per gli stakeholder

Questa struttura migliora l'automazione del flusso di lavoro e rafforza l'automazione dei processi aziendali tra i team. Nelle grandi organizzazioni, supporta anche le pipeline di elaborazione dei documenti, la revisione dei contratti e le approvazioni strutturate senza sovraccaricare un singolo nodo del sistema.

Quando si sviluppano agenti IA per le operazioni, l'obiettivo non è la sostituzione, ma l'orchestrazione. Attraverso la distribuzione della logica su sistemi multi-agente, i team riducono i colli di bottiglia e migliorano la visibilità a livello di sistema.

📮 ClickUp Insight: La metà dei nostri intervistati ha difficoltà nell'adozione dell'IA; il 23% semplicemente non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per fare attività avanzate. ClickUp risolve questo problema con un'interfaccia di chat intuitiva che ricorda l'invio di messaggi di testo. I team possono iniziare subito con domande e richieste semplici, per poi scoprire man mano funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti, senza quella curva di apprendimento scoraggiante che frena così tante persone.

Automazione del supporto clienti

È nell'ambito dell'esperienza del cliente che il coordinamento multi-agente dimostra tutta la sua visibilità. Anziché un semplice chatbot che risponde alle domande frequenti, è possibile implementare agenti paralleli in grado di interpretare le intenzioni, convalidare le azioni e risolvere le richieste in tempo reale.

Immagina questo flusso:

L'agente A interpreta una richiesta di rimborso e controlla la cronologia degli ordini

Un agente di convalida verifica l'idoneità salvaguardando al contempo i dati sensibili

Un altro agente aggiorna i record del CRM e invia una conferma

Un agente di riepilogo registra le informazioni sulle interazioni a scopo di formazione

Questa orchestrazione degli agenti a più livelli migliora la velocità di risposta mantenendo al contempo la governance. Grazie alla funzionalità integrata di memoria del cliente, gli agenti personalizzano le risposte sulla base delle interazioni passate, anziché ricominciare ogni conversazione da zero.

È importante sottolineare che i sistemi ad alto impatto continuano a prevedere il coinvolgimento umano negli scenari di escalation. Il risultato è un'intelligenza coordinata che migliora la soddisfazione del cliente (CSAT) mantenendo al contempo la responsabilità.

Ricerca e lavoro intellettuale

I team ad alta intensità di conoscenza traggono enormi vantaggi dai flussi di lavoro multi-agente strutturati. La ricerca raramente segue un percorso lineare. Implica la raccolta di dati, la convalida delle fonti, la sintesi delle informazioni e la presentazione dei risultati.

In un sistema di ricerca strutturato, il flusso di lavoro potrebbe presentarsi come segue:

Un agente effettua ricerche strutturate sul web e aggrega i dati grezzi

Un altro si occupa dell'analisi e del filtraggio per verificarne la credibilità

Un agente di scrittura redige dei riassunti

Un agente di conformità verifica le citazioni

Ciò è particolarmente utile per attività di ricerca complesse in cui un singolo modello fatica a mantenere profondità e struttura. Una solida funzionalità di ricerca prevede la suddivisione di sourcing, ragionamento e presentazione in fasi modulari.

In configurazioni avanzate, i team possono implementare più agenti Claude o altri modelli specializzati per verificare incrociando i risultati. Questo approccio supporta un processo di ricerca basato su una validazione a più livelli piuttosto che sulla generazione in un unico passaggio.

Quando si creano sistemi multi-agente per il lavoro intellettuale, il valore sta nel coordinamento. Gli agenti mantengono il contesto, riducono il sovraccarico cognitivo ed eseguono l'intero ciclo di vita della ricerca con precisione.

⚡ Consiglio veloce: cerca sempre soluzioni di IA scalabili che si integrino con il tuo stack tecnologico esistente. Assicurati anche di disporre di una documentazione dettagliata del flusso di lavoro. Per approfondire l'argomento, ecco alcune domande che dovresti porti: ✅ Come cambiano le prestazioni del sistema (tempo di risposta, throughput) quando l'utilizzo aumenta di 10 o 100 volte? ✅ Esistono soglie specifiche relative al carico degli utenti o limiti di concorrenza di cui dovremmo essere a conoscenza? ✅ Con quale efficienza la soluzione è scalabile in termini di costi infrastrutturali (elaborazione, spazio di archiviazione, rete)? ✅ Con quale frequenza vengono aggiornate le integrazioni per adeguarsi al ciclo di vita dello stack tecnologico (ad es. nuove versioni del software)? ✅ Quali costi nascosti o costi basati sull'utilizzo potrebbero emergere man mano che la soluzione si espande?

📖 Leggi anche: Tutte le tue informazioni a portata di mano con ClickUp Knowledge Management

Ecco alcuni degli strumenti più diffusi per creare flussi di lavoro multi-agente:

LangChain: se hai bisogno di un controllo dettagliato sugli agenti IA (stato, strumenti e linee guida), LangChain ti offre un framework per progettare flussi di lavoro degli agenti sotto forma di grafici ed eseguirli in modo affidabile. Puoi modellare lo stato, definire i nodi e instradare con i bordi, in modo che i passaggi in più fasi siano espliciti e verificabili. Supporta modelli singoli, multi-agente e gerarchici, con cicli di moderazione e controllo qualità per mantenere il comportamento in linea con gli obiettivi.

CrewAI : CrewAI si concentra su team di agenti IA che collaborano per completare lavori complessi. È possibile sviluppare con il framework open source o utilizzare l'editor visivo di CrewAI Studio, per poi trasferire questi "team" in produzione con l'Agent Management Platform (AMP) per monitorare le esecuzioni, testare i miglioramenti e iterare in sicurezza

AutoGen: AutoGen è il framework open source di Microsoft per la creazione di sistemi multi-agente basati sull'IA. È possibile realizzare prototipi in AutoGen Studio (senza codice), scrivere script di conversazioni con AgentChat e passare all'orchestrazione basata sugli eventi con Core quando sono necessari flussi di lavoro distribuiti e di lunga durata. È basato principalmente su Python e offre un controllo esplicito su stato, strumenti e passaggi di consegne

Per l'orchestrazione in produzione, è inoltre possibile integrare:

Celery / Prefect / Airflow per la pianificazione dei flussi di lavoro

Database vettoriali (Pinecone, Weaviate, Chroma) per la memoria a lungo termine

API e strumenti (Ricerca Google, SQL, email, Slack) per le azioni

📖 Leggi anche: Il miglior software di gestione dei documenti per organizzarti al meglio

Come creare flussi di lavoro multi-agente in ClickUp

Molti team sono entusiasti all'idea di adottare agenti IA per automatizzare il lavoro. Ma una volta avviata la fase sperimentale, la realtà prende il sopravvento. Anziché ottenere efficienza, le organizzazioni si trovano ad affrontare una proliferazione del lavoro causata da strumenti frammentati, automazioni isolate e flussi di lavoro degli agenti scollegati tra loro.

I singoli sistemi possono funzionare bene se considerati isolatamente, ma senza coordinamento faticano a fornire supporto a flussi di lavoro complessi a livello dell'intero sistema.

È qui che ClickUp diventa prezioso. In quanto spazio di lavoro AI convergente, funge da hub centrale in cui i flussi di lavoro multi-agente possono operare all'interno di un ambiente condiviso. Invece di strumenti sparsi che operano in modo indipendente, ClickUp aiuta gli agenti a coordinarsi, a mantenere un contesto utente condiviso e a completare le attività all'interno di un unico spazio di lavoro.

Utilizza ClickUp Brain come livello di coordinamento

Semplifica le tue esigenze di coordinamento del flusso di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp Brain funge da motore di coordinamento che collega diversi agenti e flussi di lavoro. Anziché configurare manualmente logiche complesse, i team possono descrivere l'automazione desiderata in linguaggio naturale.

Ad esempio, un product manager potrebbe descrivere un flusso di lavoro in cui le attività urgenti vengono automaticamente indirizzate a un team con priorità. ClickUp Brain interpreta tale richiesta, configura i trigger e stabilisce la logica che guida il comportamento degli agenti.

Poiché Brain analizza l'attività tra attività, scadenze e dipendenze, supporta l'instradamento dinamico tra diversi agenti. È inoltre in grado di mantenere un contesto utente condiviso, aiutando gli agenti a comprendere le priorità tra i progetti anziché operare in modo isolato.

Il risultato è un sistema in cui agenti paralleli gestiscono l'inserimento dei dati, l'instradamento delle attività, la reportistica e l'analisi senza interrompere la continuità del flusso di lavoro.

💡 Suggerimento da esperto: ClickUp Brain è alla base di gran parte dell'automazione che hai visto sopra, ma con ClickUp Brain MAX puoi andare oltre. ClickUp Brain MAX fornisce i dettagli delle attività ClickUp Brain Max punta su agenti IA più adattivi. Passando da modelli all'avanguardia come GPT-4, Claude 3.7 e altri, i team possono scegliere il "cervello" giusto per ogni flusso di lavoro: velocità per decisioni rapide, sfumature per comunicazioni delicate o profondità per analisi complesse. E con Talk to Text, parte di ClickUp Brain MAX, puoi dettare le tue idee direttamente in ClickUp. I pensieri espressi a voce si trasformano istantaneamente in attività, documenti o elementi da intraprendere, eliminando i colli di bottiglia legati alla digitazione e rendendo i flussi di lavoro degli agenti naturali come una conversazione. Insieme, ClickUp Brain MAX e Talk to Text collegano l'input umano con gli agenti autonomi: in questo modo le idee fluiscono più velocemente, il contesto rimane intatto e i tuoi flussi di lavoro basati sull'IA si adattano senza intoppi.

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratis di flussi di lavoro in Excel e ClickUp

Utilizza ClickUp Automazioni per orchestrare flussi di lavoro guidati dagli agenti

Creazione di automazioni personalizzate su ClickUp

Mentre ClickUp Brain aiuta a interpretare le intenzioni e a guidare il comportamento degli agenti, ClickUp Automazioni fornisce il livello di esecuzione che trasforma tali informazioni in azioni concrete. Insieme, formano un ambiente pratico per l'esecuzione di flussi di lavoro multi-agente all'interno della tua area di lavoro.

ClickUp Brain analizza i tuoi progetti, le scadenze e le dipendenze, mentre le automazioni garantiscono che le attività procedano attraverso l'intero flusso di lavoro senza intervento manuale. Questa combinazione consente a diversi agenti di coordinarsi tra i vari flussi di lavoro mantenendo un contesto utente condiviso.

Ecco come si svolge tipicamente questa collaborazione:

Compilazione automatica e instradamento intelligente delle attività: AI Fields è in grado di analizzare i dati del progetto in entrata e compilare automaticamente i dettagli chiave. AI Assign instrada quindi l'attività al collega giusto, garantendo che agenti paralleli gestiscano diverse parti del flusso di lavoro senza colli di bottiglia

Approfondimenti basati sull'IA in tutti i progetti: ClickUp Brain analizza continuamente l'attività dei progetti e fornisce approfondimenti tramite dashboard. Questi segnali aiutano i team a individuare tempestivamente potenziali ritardi o anomalie, migliorando le prestazioni dell'intero sistema

Assegna le priorità in modo dinamico: ClickUp Brain valuta l'urgenza, le dipendenze e le scadenze per suggerire le priorità. Ciò consente un instradamento dinamico in cui le attività vengono trasferite tra più agenti specializzati o membri del team in base alle esigenze del progetto in tempo reale

Anziché regole di automazione scollegate tra loro, Brain e Automations creano un sistema coordinato in cui gli agenti collaborano, le attività vengono indirizzate in modo intelligente e il lavoro procede senza intoppi tra i team.

📖 Leggi anche: Modelli di produttività gratis in Excel e ClickUp

💡 Suggerimento da esperto: Puoi utilizzare i Super Agenti di ClickUp come colleghi IA integrati direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. Appaiono proprio come i tuoi colleghi, perché sotto il cofano sono modellati come utenti reali. Guarda questo video per capire come creare agenti IA personalizzabili con ClickUp Super Agents: Puoi: Assegnate loro delle attività : affidate loro la titolarità di attività ricorrenti, progetti o interi flussi di lavoro

@menzionali ovunque : coinvolgi gli agenti in documenti, attività o chat per aggiungere contesto, rispondere a domande o portare avanti il lavoro

Invia loro un messaggio diretto : chiedi aiuto, delega le attività di routine o ricevi aggiornamenti proprio come faresti con un collega

Imposta pianificazioni e trigger: fai in modo che generino reportistica ogni mattina, smistino le nuove richieste non appena arrivano o monitorino i flussi di lavoro in background Affida i tuoi obiettivi e i tuoi flussi di lavoro ai colleghi agenti con ClickUp Super Agent

📖 Leggi anche: Come scegliere un super agente

L'IA diventa più potente quando effettua una connessione con gli strumenti che il tuo team già utilizza. ClickUp consente la connessione con piattaforme come ChatGPT, Make, Twilio e Zapier, permettendo agli strumenti esterni di partecipare ai più ampi sistemi multi-agente che operano all'interno del tuo spazio di lavoro.

Questo livello di integrazione supporta le chiamate agli strumenti, i trigger esterni e l'accesso ai dati strutturati tra i sistemi. Gli aggiornamenti da GitHub possono creare automaticamente attività, mentre le informazioni generate dagli strumenti di IA possono essere integrate direttamente nei flussi di lavoro dei progetti.

Quando questi sistemi lavorano insieme, i team superano l'automazione isolata per passare a un lavoro coordinato basato su sistemi multi-agente, in cui gli agenti collaborano, elaborano le informazioni in parallelo e producono risultati più rapidamente.

💡 Suggerimento da esperto: crea una dashboard per monitorare l'impatto dei tuoi flussi di lavoro basati sull'IA. Il monitoraggio delle metriche quali il tempo risparmiato, la riduzione degli errori e gli aumenti di produttività aiuta a quantificare in che modo i tuoi sistemi multi-agente migliorano l'efficienza operativa tra i team.

Trasforma l'intelligenza multi-agente in lavoro concreto con ClickUp

Il passaggio ai sistemi multi-agente non è solo una tendenza tecnica: è un nuovo modo di svolgere il lavoro. Man mano che le organizzazioni adottano agenti IA per gestire attività complesse, l'attenzione si sposta dall'automazione isolata a sistemi coordinati in cui più agenti collaborano, condividono il contesto e completano i risultati nell'intero sistema.

Dalle operazioni e dallo sviluppo software alla ricerca e all'assistenza clienti, flussi di lavoro degli agenti ben progettati aiutano i team a scalare il processo decisionale, migliorare le prestazioni del sistema e gestire sistemi complessi in modo più efficiente. Ma il vero vantaggio deriva dall'integrare tali agenti in un unico ambiente unificato in cui lavoro, contesto e coordinamento convivono.

È proprio qui che entra in gioco ClickUp. Prova ClickUp gratis e inizia a creare flussi di lavoro intelligenti in cui i tuoi agenti, e i tuoi team, possono portare avanti il lavoro più velocemente.

Domande frequenti (FAQ)

Un sistema a agente singolo si basa su un unico modello per interpretare gli input e completare le attività. Al contrario, i sistemi multi-agente utilizzano più agenti specializzati in ruoli diversi, che collaborano attraverso interazioni tra agenti e si coordinano a livello dell'intero sistema per gestire flussi di lavoro più complessi.

Non sempre. Sebbene gli sviluppatori possano scrivere logica personalizzata durante la creazione di agenti IA, molte piattaforme moderne offrono strumenti visivi che supportano flussi di lavoro multi-agente senza richiedere una codifica complessa. Questi strumenti aiutano i team a coordinare più agenti specializzati per attività aziendali e operative.

L'automazione tradizionale segue regole fisse per attività predefinite. L'orchestrazione degli agenti, invece, consente agli agenti IA di adattarsi dinamicamente, coordinarsi con altri agenti e gestire flussi di lavoro complessi utilizzando il contesto, la memoria e la logica decisionale anziché trigger statici.