Come scegliere un Super Agente

Stai per automatizzare parti del tuo flusso di lavoro con un agente IA, il che significa che devi fare alcune scelte deliberate in anticipo.

Fai la scelta giusta e il tuo team risparmierà ore di lavoro ogni settimana. Se sbagli, passerai il martedì mattina a spiegare perché l'agente ha archiviato 200 attività attive.

Imparare a scegliere un Super Agente significa abbinare le capacità all'ambito di competenza.

ClickUp ti offre i controlli necessari per impostare tutto questo con precisione. Puoi configurare le autorizzazioni a livello granulare, iniziare con un ambito limitato mentre convalidi il flusso di lavoro ed espandere l'accesso man mano che l'agente dimostra il proprio valore.

Inoltre, il Super Agent acquisisce conoscenze ed esperienza man mano che lavora, proprio come un essere umano. Ciò ti consente di implementare le automazioni al ritmo più adatto alla tolleranza al rischio e alla complessità operativa del tuo team.

Questa guida illustra in dettaglio le decisioni chiave. Iniziamo! 📝​​​​​​​​​​​​​​​​

Un Super Agente IA è un sistema avanzato di intelligenza artificiale progettato per gestire in modo autonomo attività complesse, effettuare l'automazione dei flussi di lavoro e interagire con gli utenti proprio come un essere umano. A differenza degli assistenti IA di base, i Super Agenti possono essere personalizzati, apprendono dai dati ed eseguono processi in più passaggi su vari strumenti e piattaforme.

Un Super Agente ClickUp è il tuo compagno di squadra basato sull'IA che si adatta alla tua area di lavoro. Alimentati da ClickUp Brain, questi agenti aiutano a gestire il lavoro ripetitivo o manuale e puoi interagire con loro tramite messaggi diretti.

🎥 Scopri come funzionano come compagni di squadra umani e ti danno superpoteri. 👇🏼

Gli agenti ClickUp Autopilot e i Super Agent automatizzano entrambi il lavoro, ma soddisfano esigenze diverse. Ecco una panoramica di quale dei due è più adatto alle tue esigenze in base ai tuoi flussi di lavoro e ai tuoi obiettivi aziendali.

Automazioni prevedibili e routinarie

Lavoro dinamico e in continua evoluzione

Ideale per attività semplici e ripetitive

Gestisce flussi di lavoro complessi e dinamici

🎥 Ecco cosa rende i Super Agent i colleghi virtuali perfetti per una nuova era del lavoro. 👇🏼

Quando scegli un Super Agent, stai prendendo quattro decisioni correlate che determinano come l'automazione del flusso di lavoro si adatta alle tue operazioni:

Integrazione del flusso di lavoro: come si inserisce nei tuoi processi esistenti. L'agente deve lavorare insieme ai flussi di lavoro attuali del tuo team senza creare confusione su chi o cosa ha apportato modifiche specifiche

Ambito: cosa può effettivamente fare l'agente: aggiornare i campi, spostare le attività tra gli stati, assegnare il lavoro alle persone o estrarre dati da altri strumenti. L'ambito determina direttamente l'utilità dell'agente e il suo potenziale di causare problemi se configurato in modo errato

Tipo di agente: che tu abbia bisogno di qualcosa che risponda a trigger, funzioni secondo una pianificazione o gestisca azioni specifiche del flusso di lavoro. Ogni tipo risolve diversi problemi operativi

Prima di implementare qualsiasi Super Agent, devi valutare il tuo caso d'uso in base a criteri specifici. Questi fattori determinano quanto l'automazione si adatti alle effettive modalità di lavoro e alla tolleranza al rischio del tuo team. 📋

Inizia osservando la frequenza con cui viene svolto il lavoro:

Gli agenti IA possono gestire facilmente il lavoro amministrativo o ripetitivo. Tuttavia, le attività che richiedono un giudizio umano approfondito dovrebbero essere lasciate agli esseri umani.

🔍 Lo sapevi? In alcuni studi sul processo decisionale, i ricercatori hanno scoperto che quando le persone avevano meno fiducia nei consulenti umani (ad esempio colleghi o esperti), erano più propense ad affidarsi alla guida dell'IA, soprattutto quando i sistemi di IA erano considerati neutrali o imparziali.

Successivamente, valuta cosa succede quando l'agente commette un errore:

La tua disponibilità ad accettare errori minori dovrebbe determinare il grado di autonomia concesso all'agente e il livello di restrizione delle sue autorizzazioni.

📮ClickUp Insight: il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe far loro usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato.

Anche questi piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo prezioso che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯

Con gli agenti AI di ClickUp e ClickUp Brain, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto.

💫 Risultati reali: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.