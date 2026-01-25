Lo stato degli agenti IA nel [anno]: tendenze chiave in ascesa e ascesa dell'IA agentica

Nell'ultimo anno, la parola "agente" è stata ovunque. Ma per molti, l'esperienza è stata un misto di curiosità e sano scetticismo riguardo al ROI, alla facilità d'uso e ai reali vantaggi in termini di risparmio di tempo.

Abbiamo visto chatbot in grado di scrivere poesie ma incapaci di portare avanti un'attività, e strumenti "agenti" che sono fondamentalmente interfacce che richiedono più assistenza di un nuovo stagista.

Volevamo capire qual era l'opinione dei lettori del nostro blog sugli agenti IA. Abbiamo quindi condotto un sondaggio su base volontaria tra centinaia di professionisti per scoprire in quali ambiti gli agenti IA stanno avendo successo, in quali stanno fallendo e cosa occorre affinché diventino parte integrante del team.

Siamo rimasti sbalorditi dai risultati.

1. Il divario tra definizione e realtà: curiosità contro realtà

Il 40% degli intervistati nel nostro sondaggio afferma di essere curioso, ma di non sapere ancora bene cosa si intenda per "agente".

Ciò dimostra quanto velocemente si stia diffondendo l'idea degli agenti, ma anche quanto questa categoria risulti ancora astratta nella pratica. Molti strumenti si definiscono agenti in teoria, ma non sono realmente in grado di partecipare al lavoro quotidiano.

I Super Agenti di ClickUp operano all'interno dell'area di lavoro e possono agire in modo autonomo nel rispetto delle regole e delle approvazioni da te definite. La parte migliore? Non sembrano tanto "IA", quanto piuttosto compagni di squadra virtuali che mantengono silenziosamente il lavoro in carreggiata.

2. Il problema del "confident guesser" (indovino sicuro)

Il 30% delle persone afferma che la loro più grande frustrazione nei confronti degli agenti IA è che sembrano sicuri di sé ma sbagliano.

La maggior parte degli agenti lavora in modo isolato. Rispondono a un singolo prompt senza sapere come ti piace fare le cose, come lavori o quali sono i tuoi processi preferiti.

I Super Agenti di ClickUp funzionano in modo diverso. Operano con il 100% del contesto estratto direttamente dalle tue attività, documenti, chat, riunioni e aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, conservano la memoria recente, basata sulle preferenze e persino episodica nel tempo.

Ed è questo che trasforma un agente da un indovino sicuro di sé a un collega proattivo in grado di stare al passo con l'evoluzione del lavoro.

🎥 Come ha recentemente condiviso Zeb Evans, CEO di ClickUp, il futuro del lavoro non riguarda solo l'IA che pensa, ma anche quella che agisce.

I Super Agenti sono i primi colleghi digitali che non vivono solo in una finestra di chat, ma vivono dove si svolge il tuo lavoro. Hanno la memoria, il contesto e le autorizzazioni necessarie per alleggerirti il carico di lavoro.

3. Alla ricerca di sollievo dal lavoro "noioso"

Il 24% delle persone afferma di volere agenti IA principalmente per automatizzare attività noiosissime.

L'aspettativa in questo caso è quella di essere sollevati dal lavoro di scarso valore, e questo è giusto. Se un agente ha bisogno di continue configurazioni, supervisione o prompt, smette di essere d'aiuto e inizia a sembrare più un lavoro in più.

In ClickUp, i Super Agenti operano continuamente in background, aggiornando le attività, redigendo documenti e portando avanti il lavoro con gli stessi strumenti già utilizzati dal tuo team. Puoi inviare loro un messaggio diretto per richiedere assistenza una tantum e persino effettuare una menzione in un documento per trasformare un brainstorming in un piano chiaro!

🌏 Leader Speak: Secondo un sondaggio PwC, l'88% dei leader aziendali afferma che il proprio team o la propria funzione aziendale prevede di aumentare i budget relativi all'IA nei prossimi 12 mesi grazie all'IA agenziale.

4. Perché il 62% ritiene che gli agenti IA non siano all'altezza delle aspettative

Il 62% degli intervistati afferma che gli agenti di IA non sono ancora all'altezza delle aspettative, descrivendoli come in fase iniziale o addirittura come fonte di lavoro aggiuntivo piuttosto che di semplificazione.

Quando gli agenti ritengono che il lavoro sia ancora in una fase troppo iniziale o addirittura che crei più lavoro di quanto ne elimini, tale frustrazione spesso si riflette nel passaggio di consegne. Un agente riepiloga una riunione, suggerisce i passi successivi o segnala un problema, e poi si ferma. È ancora necessario creare attività dalle azioni da intraprendere, assegnare i titolari, aggiornare gli stati e dare seguito manualmente.

I Super Agenti sono progettati per occuparsi di tutti questi passaggi. Possono utilizzare azioni a catena per trasformare le note delle riunioni in attività, aggiornare lo stato dei progetti, indirizzare il lavoro ai titolari giusti e mantenere i flussi di lavoro all'interno dello stesso sistema in cui avviene l'esecuzione.

Quando un agente IA è in grado di passare da "ecco cosa dovrebbe succedere" a "è già in atto", il valore diventa reale.

5. Sicurezza: la barriera della fiducia

Il 36% degli intervistati afferma che le preoccupazioni relative alla fiducia e alla sicurezza sono il motivo principale per cui esitano a utilizzare maggiormente gli agenti di IA.

Il più delle volte, un utente non sa dove risiede un agente, a cosa può accedere o come vengono regolate le sue azioni una volta avviato.

I Super Agenti sono creati come utenti di prima classe all'interno di un'area di lavoro regolamentata. Essi ereditano le stesse autorizzazioni a livello di utente del tuo team, garantendo un accesso esplicito e controllato sin dal primo giorno.

Ogni azione intrapresa viene registrata in tempo reale e, per le decisioni di grande impatto, un essere umano rimane coinvolto nel processo per l'approvazione.

L'intelligence può muoversi più rapidamente, operando con fermezza entro i limiti su cui i team fanno affidamento per la sicurezza e la responsabilità.

📚 Leggi anche: Presentazione dei Super Agenti ClickUp

6. La svolta del "contesto"

Alla domanda su cosa renderebbe davvero utili gli agenti di IA, la risposta più frequente non è stata la velocità o la potenza: quasi il 40% degli intervistati ha affermato di aver bisogno di un agente con una perfetta comprensione del proprio contesto lavorativo.

Questo ha senso perché la maggior parte degli agenti IA fallisce quando non capisce perché sono state prese determinate decisioni o come vuoi che sia il flusso del tuo lavoro.

Poiché i Super Agent conservano il contesto, ricordano le decisioni passate e operano in modo continuo, sono in grado di agire con molta più affidabilità rispetto agli agenti basati su prompt. Lavorano sulla base di una cronologia delle aree di lavoro dinamiche, rimangono attivi man mano che il lavoro evolve e operano entro chiari limiti di autorizzazione e percorsi di audit.

Quando l'intelligenza artificiale capisce il lavoro e lo porta a termine in modo sicuro, finalmente ti sembrerà di lavorare con un collega virtuale su cui puoi davvero contare.

7. Il project manager definitivo del progetto

Il 19% delle persone afferma di volere che gli agenti di IA aiutino a gestire i flussi di lavoro dei progetti.

Ma un flusso di lavoro di project management non è esattamente una lista di controllo. È un sistema dinamico di compromessi, passaggi di consegne e priorità mutevoli, in cui il piano di ieri raramente riflette la realtà di oggi.

I Super Agenti di ClickUp sono progettati per rispondere allo stato del tuo lavoro, non solo alle istruzioni. Eseguono il lavoro secondo i programmi da te definiti e ascoltano i trigger come le domande poste, le nuove attività create o i moduli inviati, e possono segnalare in modo proattivo eventuali problemi!

🎥 Sei curioso di sapere quante conoscenze tecniche servono per creare un agente IA? Nessuna! Basta chiedere ciò di cui hai bisogno.

8. "Ma cosa fa effettivamente?"

Il 25% degli intervistati dichiara di non sapere ancora per cosa utilizzerebbe un agente IA.

Questa confusione è comprensibile. Il termine "agente" viene spesso utilizzato per indicare strumenti che suggeriscono idee o generano testo, ma che in realtà non contribuiscono in modo significativo al lavoro stesso.

Una definizione più pratica è questa: un agente osserva ciò che sta accadendo, comprende il contesto e agisce per tuo conto per mantenere il lavoro in movimento. I Super Agenti sono progettati per fare esattamente questo all'interno dell'area di lavoro, dove già risiedono le tue attività, gli aggiornamenti e i flussi di lavoro.

Il loro valore diventa evidente attraverso azioni chiaramente definite, poiché gestiscono il follow-up come il riassunto delle attività, l'aggiornamento delle attività e l'assistenza ai flussi di lavoro senza bisogno di essere sollecitati ogni volta.

🎥 Gli agenti AI non dovrebbero essere un altro strumento di IA che va ad aggiungersi alla tua proliferazione di IA. Hanno senso solo se sono in grado di gestire qualsiasi cosa tu gli sottoponga. Scopri come funzionano gli strumenti Super Agent in ClickUp. 👇🏼

9. Maggiore efficienza FTW!

Il 46% delle persone afferma che il principale vantaggio potenziale degli agenti di IA è quello di risparmiare tempo che non sapevano di avere a disposizione.

Questo tipo di risparmio di tempo raramente deriva dall'accelerazione di un singolo passaggio. Deriva invece dalla riduzione dei flussi di lavoro composti da più passaggi: i passaggi di consegne, i follow-up e il lavoro di coordinamento che riempiono silenziosamente la tua giornata.

I Super Agenti in ClickUp possono concatenare le azioni per portare avanti il lavoro dall'acquisizione al follow-up in un unico flusso, senza bisogno di triggerare manualmente ogni passaggio.

Perché il tempo può essere recuperato solo attraverso decine di piccole transizioni che non richiedono più una panoramica umana costante!

10. Gli agenti hanno bisogno di un'agenzia reale per essere efficaci

Il 25% delle persone ritiene che gli agenti di IA potrebbero aiutarle a organizzarsi meglio.

E hanno ragione. Gli agenti di IA possono aiutarti a rimanere organizzato portando avanti le attività, assegnando la titolarità, fissando scadenze e gestendo le operazioni di routine che altrimenti verrebbero ritardate.

Tuttavia, funziona solo quando un agente può agire per conto di qualcuno entro i limiti consentiti.

Operando all'interno di un'area di lavoro unificata in cui attività, file e conversazioni sono già collegati, i Super Agent ereditano le stesse autorizzazioni a livello utente delle persone che ricevono il supporto.

Ciò significa che possono agire (portare avanti le attività, aggiornare gli stati o inoltrare le informazioni in modo responsabile) senza oltrepassare i limiti o necessitare di una supervisione costante.

11 e 12. Gli agenti di IA non dovrebbero comportare un aumento del lavoro.

I dati devono essere inseriti manualmente, le autorizzazioni devono essere ridefinite e ogni flusso di lavoro dipende da una catena di integrazioni che può interrompersi o subire variazioni nel tempo.

Buone notizie? Non è necessario "collegare" i Super Agenti di ClickUp alle tue attività, ai tuoi documenti, alle tue chat o alle tue riunioni. Sono integrati in modo nativo nell'area di lavoro di ClickUp e utilizzano gli stessi oggetti, le stesse autorizzazioni e gli stessi flussi di lavoro di qualsiasi altro collega umano.

Poiché le integrazioni, i controlli di accesso e il contesto vengono ereditati dall'area di lavoro per impostazione predefinita, gli agenti possono agire immediatamente su tutti gli strumenti senza bisogno di configurazioni personalizzate. Dimenticatevi di configurare gli agenti da zero!

Ti presentiamo il tuo nuovo compagno di squadra virtuale durante una riunione

I dati parlano chiaro: l'era dell'IA generica è finita. I team ad alte prestazioni sono alla ricerca di agenti IA che:

Comprendere profondamente il loro contesto specifico Agisci entro i limiti delle autorizzazioni di sicurezza proprio come farebbe un essere umano. Esegui flussi di lavoro in più passaggi senza prompt continui

ClickUp Super Agents è stato creato proprio per offrire al tuo team questo vantaggio competitivo. Puoi creare un agente praticamente per ogni caso d'uso. @menziona, assegna attività e invia messaggi direttamente. Sono in costante miglioramento grazie alla loro conoscenza e memoria infinite, quindi cresceranno insieme a te.

Crea oggi stesso il tuo primo agente IA!