Padroneggiare le strutture organizzative: Significato, tipi ed esempi

Ogni azienda fiorente è costruita su un nucleo che guida ogni sua mossa: la sua struttura organizzativa.

La struttura organizzativa è la base che determina la funzione quotidiana di un'azienda, il modo in cui vengono prese le decisioni e il modo in cui i team lavorano insieme.

Una struttura organizzativa ben progettata e adatta alle vostre esigenze attuali (e future) può fare la differenza tra esito positivo e fallimento. Ecco perché diventa essenziale scegliere quella giusta.

Ma cos'è esattamente una struttura organizzativa? Da fare per sceglierne una? E soprattutto, come si può creare una struttura che supporti gli obiettivi aziendali?

In questo articolo esploreremo il significato e i tipi di strutture organizzative e forniremo una breve guida su come creare la migliore struttura organizzativa.

Comprendere i grafici organizzativi

Un grafico organizzativo rappresenta visivamente la struttura di un'azienda, mostrando come ruoli, responsabilità e relazioni sono organizzati e collegati tra loro. Definisce il quadro dei canali di comunicazione, della divisione delle attività e della gerarchia dei processi decisionali all'interno dell'organizzazione.

Inutile dire che le strutture organizzative hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento di un'azienda.

Innanzitutto, definisce la catena di comando, facilitando la comprensione dei ruoli e delle responsabilità dei dipendenti. Inoltre, aiuta a semplificare la comunicazione mostrando i percorsi diretti per la reportistica e il processo decisionale.

Per i leader, un grafico offre una visualizzazione a volo d'uccello della struttura aziendale. In questo modo è facile individuare lacune o sovrapposizioni di funzioni. Per i dipendenti nuovi ed esistenti, fornisce una mappa chiara delle relazioni, delle interdipendenze e della portata delle diverse unità aziendali/dipartimenti.

Man mano che la struttura azienda si ristruttura o cresce, il grafico diventa uno strumento prezioso per pianificare e adattarsi alle nuove sfide.

Diversi tipi di strutture organizzative

Esistono molti tipi di strutture organizzative, ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi.

Vediamo i 10 tipi più comuni:

1. Struttura gerarchica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Hierarchical-Structure-1400x1179.png Struttura organizzativa gerarchica /$$$img/

via Business News Daily La struttura gerarchica è la struttura organizzativa più tradizionale e ampiamente riconosciuta. Assomiglia a una piramide con l'amministratore delegato o il funzionario di grado più elevato al vertice. Man mano che si scende nel grafico, si definiscono chiaramente gli strati di middle management, supervisori e dipendenti.

Il potere, le responsabilità e la comunicazione fluiscono verso il basso attraverso l'organizzazione. Ogni livello ha autorità su quello sottostante e ogni dipendente ha un supervisore diretto a cui riferire.

Questa struttura è comune nelle grandi organizzazioni e nelle aziende con molti dipartimenti e operazioni complesse.

Vantaggi

Ogni dipendente ha autorità e responsabilità ben definite

Il processo decisionale è centralizzato e le decisioni vengono prese da manager di livello superiore

Le procedure e le politiche standardizzate creano coerenza e prevedibilità

I dipendenti comprendono i percorsi di carriera definiti che li attendono

Svantaggi

Le decisioni devono passare attraverso più livelli, rallentando il processo decisionale e aumentando gli ostacoli burocratici

La rigidità della struttura gerarchica può soffocare la creatività e l'adattabilità ai cambiamenti

Le informazioni possono essere distorte quando salgono o scendono lungo la catena

2. Struttura basata sui processi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Process-based-structure.png Struttura organizzativa basata sui processi /$$$img/

via Cowen Partners A differenza di altre strutture, una struttura basata sui processi non è organizzata in base a dipartimenti o funzioni tradizionali, ma in base al flusso di lavoro e all'attività aziendale.

L'attenzione, quindi, si concentra sul modo in cui le attività interagiscono tra loro e fluiscono nell'organizzazione per fornire valore ai clienti.

I dipendenti sono raggruppati in base ai loro processi, come lo sviluppo del prodotto, il servizio clienti o l'evasione degli ordini.

Questa struttura è comunemente utilizzata dalle organizzazioni che si concentrano sull'efficienza operativa, in particolare le aziende manifatturiere.

Vantaggi

Porta a una maggiore efficienza, poiché l'attenzione è rivolta al miglioramento continuo e all'ottimizzazione dei flussi di lavoro

Promuove il lavoro di squadra e la collaborazione

Aumenta la velocità e l'efficienza delle operazioni

Migliora il coordinamento tra le diverse funzioni

Svantaggi

Può causare errori di comunicazione tra i reparti

Rende difficile per le organizzazioni adattarsi rapidamente ai cambiamenti, ostacolando l'agilità

I lavori richiesti per il miglioramento continuo possono richiedere molte risorse

3. Struttura funzionale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/functional-organizational-structure.png Struttura organizzativa funzionale /$$$img/

via Crowjack Una struttura organizzativa piatta elimina lo strato di middle management presente nelle strutture gerarchiche.

I dipendenti di questa struttura spesso riportano direttamente al senior management. Ciò significa che si assumono più responsabilità e hanno maggiore autonomia. I dipendenti sono incoraggiati a lavorare in modo indipendente e tendono a prendere più iniziativa.

La riduzione dei livelli di gestione porta anche a una comunicazione rapida e a risposte più veloci ai problemi.

Questa struttura si trova nelle aziende più piccole, nelle startup o nelle organizzazioni che enfatizzano la collaborazione e la rapidità del processo decisionale. Tuttavia, quando un'organizzazione cresce, mantenere una struttura piatta diventa più impegnativo.

Vantaggi

Dà ai dipendenti spazio per la crescita e l'aumento delle responsabilità

Migliora la velocità del processo decisionale e delle azioni

Promozione di una comunicazione aperta e diretta

Risparmia denaro in quanto l'azienda è gestita da un team snello e non paga per il middle management

Svantaggi

Può creare confusione e ambiguità nei ruoli e negli autori

L'alta dirigenza può sentirsi sopraffatta dal dover supervisionare una forza lavoro di grandi dimensioni

Può causare lotte di potere e problemi di scalabilità

Può essere difficile da mantenere con la crescita dell'azienda

5. Struttura a matrice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image3-2.png Un esempio di struttura organizzativa a matrice in ClickUp Whiteboard /$$$img/

Il struttura organizzativa a matrice fonde due o più tipi di struttura organizzativa, in genere strutture organizzative a progetto e strutture organizzative funzionali.

In questo tipo, i dipendenti hanno una doppia relazione reportistica. Essi riferiscono sia a un responsabile funzionale (come il marketing o la finanza) sia a un responsabile di progetto o di prodotto che supervisiona iniziative specifiche.

Questo modello è ottimo per migliorare la flessibilità e la collaborazione interfunzionale. Riunisce specialisti di diversi reparti per lavorare su progetti specifici. I team possono essere composti e sciolti in base alle esigenze aziendali.

Vantaggi

Permette di formare rapidamente i team in base alle esigenze di progetti specifici

Migliora la collaborazione in quanto i dipendenti di diversi reparti lavorano insieme

Allocazione più efficiente delle risorse

I dipendenti sviluppano ampie competenze lavorando in modo trasversale tra i vari reparti

Svantaggi

Può generare confusione, in quanto i dipendenti devono riferire a due manager

Può essere eccessivamente complicato con più linee di reportistica

I disaccordi tra i manager delle funzioni e quelli dei progetti possono creare tensioni

6. Struttura basata sul team

La struttura a team organizza i dipendenti in team interfunzionali con funzioni specifiche per progetti o attività.

I team sono generalmente di piccole dimensioni, con membri di diversi reparti che lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni.

Questa struttura enfatizza la cooperazione, la flessibilità e la leadership condivisa. Abbatte i silos dipartimentali e incoraggia i dipendenti a lavorare insieme tra le varie funzioni. I team hanno la libertà di gestire i propri processi.

Questo format si trova di solito nelle startup a forte crescita, dove un team "Growth" comprende, tra gli altri, un responsabile marketing, un product manager, un gruppo di ingegneri e un professionista commerciale.

Vantaggi

Migliora la collaborazione e l'innovazione

Poiché i team hanno l'autonomia di prendere decisioni, si sentono più responsabilizzati e hanno un senso di titolarità

Il processo decisionale decentralizzato porta ad azioni rapide

Aumenta la produttività e la trasparenza

Si concentra sulla formazione di una mentalità di crescita tra i dipendenti

Richiede una minore supervisione

Svantaggi

Può creare confusione su ruoli, responsabilità e autorevolezza decisionale

L'account dei team e degli individui per le loro prestazioni può essere impegnativo

Il percorso di promozione non è cancellato

7. Struttura di rete

La struttura di rete è un modello decentralizzato che si concentra sulla collaborazione tra team interni ed esterni.

L'azienda principale controlla funzioni chiave come la strategia e la gestione ed esternalizza altre operazioni come la produttività, l'IT o il marketing. Ciò consente di rimanere agili e di accedere a competenze specializzate.

Questa struttura si crea quando le aziende condividono le risorse, in quanto una lavora per l'altra. La rete di partner esterni gestisce le attività non essenziali, consentendo una maggiore flessibilità e scalabilità.

Vantaggi

Consente di risparmiare sui costi, in quanto le aziende non devono mantenere grandi team interni

Consente una facile scalabilità

Aiuta ad accedere a competenze e risorse

Consente un adattamento più rapido ai cambiamenti del mercato

Svantaggi

Richiede una forte supervisione in quanto la gestione di più partner esterni può diventare impegnativa

L'esternalizzazione può comportare la perdita del controllo diretto su aspetti cruciali dell'azienda

Allineare tutti i partner verso un obiettivo comune può essere impegnativo

8. Struttura circolare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Circular-structure.png Struttura organizzativa circolare /$$$img/

via AwakeAt2oClock La struttura circolare è un approccio più moderno che pone il top management dell'organizzazione al centro del cerchio, con il middle management e i dipendenti che si irradiano verso l'esterno.

Ciò enfatizza la comunicazione tra tutti i livelli dell'organizzazione.

La struttura abbatte le barriere tra management e dipendenti, dimostrando che tutti i dipendenti fanno parte di un modello organizzativo più ampio.

Questo format è efficace per le organizzazioni che preferiscono un flusso libero di informazioni e idee, poiché una rigida catena di comando non limita la comunicazione. L'unico inconveniente è che la struttura manca della chiarezza necessaria alle organizzazioni grandi e complesse.

Vantaggi

Incoraggia la comunicazione aperta tra tutti i livelli dell'organizzazione

Garantisce il libero flusso di idee e una maggiore creatività

Aiuta i dipendenti a sentirsi più in connessione con la leadership

Assicura che i dipendenti siano in linea con gli obiettivi e i processi dell'organizzazione

Svantaggi

La mancanza di una gerarchia tradizionale può rendere più difficile rendere conto ai singoli delle loro prestazioni

La gestione del flusso di comunicazioni e decisioni all'interno dell'organizzazione richiede una forte leadership e un forte coordinamento

Il processo decisionale può richiedere tempi lunghi

Può creare confusione sulla responsabilità decisionale

9. Struttura divisionale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Divisional-structure.png Struttura divisionale /%img/

via Byjus In una struttura divisionale, l'organizzazione è suddivisa in unità autonome basate su linee di prodotto, mercati o regioni geografiche.

Ogni divisione opera come un'azienda propria, con i propri reparti, come il marketing, le vendite e la produzione. Questa struttura permette di concentrarsi su prodotti o mercati specifici, mantenendo l'efficienza operativa.

Ogni divisione può adattare le proprie strategie alle esigenze del proprio mercato o della propria linea di prodotti, offrendo maggiore flessibilità e reattività.

Questa struttura è spesso utilizzata da grandi aziende con offerte di prodotti diversi e che operano in aree geografiche diverse.

Vantaggi

Le divisioni possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti nei loro mercati e nelle loro regioni senza influenzare l'intera organizzazione

I leader delle divisioni hanno un maggiore controllo sulle loro operazioni

Ogni divisione si concentra sul proprio mercato e prodotto specifico, portando a una maggiore specializzazione

Consente di rendere conto delle prestazioni di ogni divisione

Svantaggi

Porta alla duplicazione delle risorse

Può essere costoso

Può portare a una cattiva comunicazione tra le divisioni e la sede centrale, in quanto il coordinamento tra le divisioni può essere impegnativo

Può risultare una competizione interna tra le divisioni

10. Struttura di linea

Oltre alle strutture funzionali e divisionali, questa è una delle strutture organizzative più comuni. Segue una catena di comando diretta, in cui ogni dipendente riferisce a un singolo manager e l'autorità fluisce dall'alto verso il basso.

L'organizzazione è organizzata in modo lineare, con chiare linee di responsabilità e autorità.

In questa struttura il processo decisionale è rapido e non c'è bisogno di collaborazione tra i diversi reparti.

Questa struttura è spesso utilizzata dalle aziende più piccole e dalle startup.

Svantaggi

La catena di comando diretta assicura che i dipendenti sappiano a chi devono riferire

Processo decisionale rapido

La struttura è semplice da implementare e gestire

I manager hanno il controllo diretto sui loro team

Svantaggi

Può essere rigida e rendere più difficile per le organizzazioni adattarsi ai cambiamenti

L'esito positivo si basa molto sull'efficacia dei leader

Limita la collaborazione e la specializzazione

Difficile da scalare

Esempi di struttura organizzativa

Ecco alcuni esempi di struttura organizzativa:

Struttura organizzativa funzionale

Gli studi legali di medie dimensioni possono seguire, ad esempio, strutture funzionali. I loro dipendenti saranno organizzati in dipartimenti o aree di pratica, come il contenzioso, il diritto societario e i servizi per i clienti.

Ogni dipartimento è specializzato nella propria area di diritto, con una chiara catena di comando dai capi dipartimento, tipicamente i partner, agli associati e al personale amministrativo. Questa struttura snellisce i processi legali e migliora le competenze in ciascuna funzione.

Esempio: Lo studio legale Holland & Knight LLP utilizza una struttura organizzativa funzionale per gestire le sue vaste attività in diverse aree, quali contenzioso, diritto edilizio, diritto immobiliare e altro.

Struttura organizzativa divisionale

Una multinazionale di beni di consumo è probabilmente divisa in divisioni basate su linee di prodotti come la cura della persona, la cura della casa e gli alimenti.

Ogni divisione opera in modo indipendente con i propri team di marketing, R&S e produttività. Ciò consente all'azienda di adattare le proprie strategie alle diverse esigenze del mercato e di gestire efficacemente diversi portfolio di prodotti.

Esempio: Disney, Johnson & Johnson e McDonald's sono organizzazioni reali che seguono una struttura divisionale. Esse dividono le loro organizzazioni in base alla posizione geografica per servire al meglio i loro clienti.

Struttura organizzativa a matrice

Una società di consulenza tecnologica globale segue una struttura organizzativa a matrice. I dipendenti riportano ai manager delle funzioni (ad esempio, specialisti IT, consulenti) e ai project manager che si occupano di progetti specifici per i client.

Questa struttura facilita la flessibilità dei team e garantisce che le competenze dei vari reparti siano integrate nelle soluzioni dei clienti, migliorando i risultati dei progetti.

Esempio: Enset & Young (EY) è una delle aziende più popolari che utilizzano la struttura a matrice.

Struttura organizzativa a team

Un'azienda rivolta ai consumatori può seguire una struttura basata su team. I dipendenti sono organizzati in team interfunzionali o in divisioni mirate in base alle loro aree di competenza.

Le divisioni comprendono autorità superiori (ad esempio, Senior Vice President for Operations, Hardware Engineering, Machine Learning, ecc.) e dipartimenti funzionali di vari team (ad esempio, Squads, Tribes, Chapters, Guilds) che lavorano su progetti o prodotti specifici.

Questa struttura migliora la collaborazione e permette di rispondere in modo dinamico alle esigenze dei client, garantendo prestazioni ottimali in ogni angolo dell'organizzazione.

Esempi: Aziende come Apple e Spotify hanno una struttura basata su team che li aiuta a privilegiare l'alta collaborazione, la produttività e l'innovazione.

Creazione di una struttura organizzativa

Ecco come creare una struttura organizzativa:

Passaggio #1: Definire gli obiettivi e la strategia

Iniziate a comprendere la missione, la visione e gli oggetti strategici della vostra organizzazione. Dovete assicurarvi che la vostra struttura sia in linea con questi obiettivi e supporti la vostra strategia a lungo termine.

Passo #2: Identificare le funzioni chiave

Determinate quindi le funzioni e i ruoli essenziali di cui avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi organizzativi. Delineate i dipartimenti o i team principali necessari, come il marketing, la finanza e le operazioni.

Passo #3: Scegliere una struttura adeguata

È il momento di selezionare una struttura adatta alle vostre esigenze. Nella scelta, considerate fattori come la dimensione, la complessità e il settore dell'azienda. È possibile scegliere tra diversi tipi di strutture organizzative, come quelle gerarchiche, piatte, a matrice, a divisione o a team.

Passaggio #4: progettare il grafico organizzativo

Una volta selezionata la struttura, è il momento di progettare il grafico che la rappresenterà visivamente. Definite le relazioni, i livelli di autorità e il flusso di comunicazione. Questo vi aiuterà a creare una struttura organizzativa chiara.

Considerate l'utilizzo di software per grafici organizzativi come ClickUp per progettare l'azienda perfetta. ClickUp offre funzionalità/funzione eccezionali, tra cui lavagne, mappe mentali e modelli ideali per le vostre esigenze di organigramma.

Modello di organigramma di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-337.png Modello di organigramma di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292630&department=pmo&\_gl=1\*1uzccc8\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZzcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di grafico organizzativo di ClickUp visualizza la struttura organizzativa in termini di risorse umane e relazioni. Questo modello permette di evidenziare la funzione individuale, la descrizione del lavoro e la responsabilità. Aiuta a visualizzare la struttura complessiva del team, la gerarchia delle relazioni e così via.

La cosa migliore è che il grafico può essere aggiornato in modo facile e veloce in base ai cambiamenti dell'organizzazione. Aggiungete nuovi membri, ruoli e reparti in tempo reale, ogni volta che qualcosa cambia.

Una volta realizzata, la struttura può essere condivisa con tutti i dipendenti per garantire chiarezza all'interno dell'organizzazione.

Leggi anche: Scegliete tra 10 modelli gratuiti di Carta del team per crearne uno più efficiente

Passaggio #5: Implementare e monitorare

Procedete con l'implementazione della struttura. È fondamentale monitorare l'efficacia della struttura e apportare modifiche in base all'evoluzione delle esigenze e al feedback ricevuto.

Passaggio #6: Utilizzare un software per la struttura organizzativa

L'utilizzo di strumenti come ClickUp può accelerare il processo di creazione e implementazione delle strutture organizzative. ClickUp è un software per la produttività e l'organizzazione software per database dei dipendenti che aiuta a creare e a gestire i grafici, offre analisi della forza lavoro e si integra con altri strumenti per l'efficienza operativa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image12-1-1400x943.png Grafico in ClickUp Whiteboards /$$$img/

creare un organigramma con ClickUp Whiteboards da zero insieme al proprio team_

Ad esempio, Lavagne online ClickUp può aiutare a disegnare grafici a mano libera. Consente di creare connessioni tra le forme, di aggiungere immagini e media e di incorporare i documenti come riferimento. È anche possibile utilizzarlo per la modifica in tempo reale con il proprio team.

Le lavagne online di ClickUp funzionano bene come strumento all-in-one di comunicazione, gestione efficiente delle attività e collaborazione tra team.

Un altro grande strumento è ClickUp Mappe mentali che vi aiuta a costruire intorno a una o più idee principali. Analizzate il vostro grafico, aggiungete elenchi e attività, modificatelo o cancellatelo facilmente e ottenete una chiara visibilità del vostro grafico.

Le Mappe mentali consentono anche di tracciare connessioni tra attività diverse, mappare flussi di lavoro, organizzare layout, scomporre idee complesse e fare brainstorming insieme.

All'interno della struttura aziendale, ha permesso una facile connessione tra l'azienda in generale, i dipartimenti e i piccoli gruppi all'interno dei dipartimenti. È efficace per molti problemi, come la distribuzione delle attività in un nuovo lavoro, il monitoraggio di tutte le attività distribuite e il processo di completamento del lavoro. In breve, semplifica il processo di monitoraggio aziendale.

Dilay Yavas, Direttore dei social media di Assistant App

Progettare il grafico organizzativo perfetto con ClickUp

Un grafico è uno strumento potente che fa chiarezza, migliora la comunicazione e aumenta l'efficienza complessiva di un'organizzazione. Definisce ruoli, responsabilità e linee reportistiche in linea con gli oggetti strategici dell'azienda.

Creando un grafico chiaro e funzionale, è possibile favorire un migliore processo decisionale, migliorare la collaborazione e garantire che tutti comprendano il proprio ruolo nella realizzazione della missione aziendale.

L'utilizzo di un software come ClickUp può portare questo processo a un livello superiore. Grazie alle sue funzionalità/funzione di progettazione intuitiva, modelli di organigramma grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alla perfetta integrazione con gli strumenti di project management, ClickUp semplifica la creazione e la gestione di grafici organizzativi dinamici. Registrati gratis oggi stesso e controlla ClickUp!