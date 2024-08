Semplificare le operazioni HR: 10 migliori software per database dei dipendenti nel 2024

Il software per database dei dipendenti è la spina dorsale di un'efficiente gestione delle risorse umane. Senza lo strumento giusto, i team e i gestori delle risorse umane potrebbero ritrovarsi a elaborare dati obsoleti sui dipendenti, a faticare a monitorare le ferie e a lottare con reportistiche imprecise.

Questi Software HR le soluzioni software forniscono tutto ciò che serve per archiviare in modo efficiente tutti i dati dei dipendenti: una directory di profili dei dipendenti un grafico e un portale self-service. Inoltre semplificano la gestione dei dipendenti e proteggere i dati sensibili dei dipendenti, dai dati personali alle qualifiche e ai permessi.

In questo articolo vi presentiamo la nostra top 10 dei migliori software per database dei dipendenti. Ne illustreremo i pro, i contro e i prezzi per aiutarvi a trovare la soluzione ottimale per la vostra azienda! 🌟

Cosa cercare in un buon software per database dei dipendenti?

Quando scegliete un sistema di gestione del database dei dipendenti per la vostra azienda, tenete d'occhio queste funzionalità/funzione chiave:

Opzioni di personalizzazione: Dovreste essere in grado di adattare il vostro software di database dei dipendenti alle vostre specifiche esigenze in materia di risorse umane attraverso campi personalizzati o opzioni di reportistica

Dovreste essere in grado di adattare il vostro software di database dei dipendenti alle vostre specifiche esigenze in materia di risorse umane attraverso campi personalizzati o opzioni di reportistica Gestione dei documenti HR: Cercate un software che vi permetta di salvare tutti i documenti dei dipendenti in formato digitale, in modo da poterli ritrovare facilmente quando necessario

Cercate un software che vi permetta di salvare tutti i documenti dei dipendenti in formato digitale, in modo da poterli ritrovare facilmente quando necessario Accessibilità: Sia i manager che i dipendenti devono poter accedere facilmente ai loro dati. Un software che lavora bene sui dispositivi mobili permette al team di aggiornare e visualizzare le informazioni da qualsiasi luogo

Sia i manager che i dipendenti devono poter accedere facilmente ai loro dati. Un software che lavora bene sui dispositivi mobili permette al team di aggiornare e visualizzare le informazioni da qualsiasi luogo Base di conoscenza per i dipendenti: Assicuratevi che il software sia in grado di archiviare i documenti essenziali per i dipendenti, come le regole aziendali, i materiali di formazione e i manuali

Assicuratevi che il software sia in grado di archiviare i documenti essenziali per i dipendenti, come le regole aziendali, i materiali di formazione e i manuali **Un buon software dovrebbe avere un elenco dettagliato dei dipendenti in cui tenere informazioni di contatto, contatti di emergenza, posizioni lavorative e altri dettagli importanti in un unico posto

Analisi e reportistica: Cercate strumenti che permettano l'analisi dei dati e la reportistica per ricavare informazioni e prendere decisioni informate sulle risorse umane

I 10 migliori software per database dei dipendenti da utilizzare nel 2024

Non tutti i software per database dei dipendenti sono uguali. Abbiamo messo insieme una serie di soluzioni di prim'ordine per ottimizzare le vostre operazioni HR. Esploriamo i loro punti di forza, le loro debolezze e i loro prezzi per trovare la soluzione migliore per voi! 👌

Gestite tutti i dati dei dipendenti e ottimizzate i processi HR con le oltre 15 visualizzazioni dei progetti, le Automazioni delle attività e i modelli predefiniti di ClickUp

ClickUp è la vostra soluzione ideale per Operazioni HR ! Offre potenti strumenti per il database dei dipendenti, ideali per l'assunzione, l'inserimento e la crescita del team. Con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, è uno sportello unico per monitorare le prestazioni, il coinvolgimento e lo sviluppo dei dipendenti.

Questa piattaforma crea un base di informazioni riservate sui dipendenti e favorisce la comunicazione diretta tra i gestori del team e i loro membri.

ClickUp non si limita a organizzare i dati dei candidati: il suo sistema è in grado anche di gestisce le candidature e le attività di sensibilizzazione. Consente di risparmiare tempo prezioso grazie a modelli predefiniti e a Automazione dei processi HR che spinge i candidati nella vostra pipeline di assunzione. 🛫

ClickUp è un'azienda soluzione di onboarding fornisce ai nuovi assunti tutto ciò di cui hanno bisogno per diventare membri del vostro team. Inoltre, il modulo di formazione semplifica il processo con attività tracciabili e documenti collaborativi .

Il team HR può sfruttare il toolkit di ClickUp per:

Organizzare sondaggi, inchieste e richieste con moduli personalizzabili

Monitorare le prestazioni e del carico di lavoro tramite dashboard personalizzabili

Tenere il passo con i colloqui, gli incontri individuali e le riunioni del team attraverso un calendario 📅

Mantenete i dati dei dipendenti organizzati grazie alle tabelle personalizzabili di ClickUp

Oltre a questo, la funzione Visualizzazione della tabella ClickUp è una miniera d'oro per fogli di calcolo intuitivi e database dinamici, in grado di gestire tutto, da dettagliati elenchi di Da fare ai bilanci e ai dati dei client. I campi personalizzati catturano informazioni cruciali come le priorità e lo stato delle attività, riducendo al minimo il cambio di contesto.

La possibilità di interconnettere attività, documenti e dipendenze è una svolta. La modifica massiva delle attività, l'esportazione dei dati e i collegamenti a tabelle condivisibili pubblicamente rendono la collaborazione con i partner esterni un gioco da ragazzi.

Gestite le attività come un professionista con le opzioni di filtraggio e raggruppamento, personalizzate la visualizzazione nascondendo o fissando le colonne e sfruttando la potenza del drag-and-drop delle colonne per creare la vostra configurazione ideale. 🖱️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcune automazioni possono essere difficili da implementare (ma ClickUp semplifica il processo offrendo tutorial)

Le funzionalità/funzione della piattaforma possono essere difficili da navigare all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR è una piattaforma sicura e centralizzata che efficientemente monitora i dati dei dipendenti. Offre agli utenti il controllo del dashboard, consentendo ai team HR di aggiungere senza problemi informazioni personali e finanziarie sui dipendenti.

BambooHR non si ferma solo allo spazio di archiviazione dei dati, ma fornisce anche strumenti di reportistica personalizzata . Basandosi sulle informazioni contenute nel database dei dipendenti, gli utenti possono generare reportistica approfondita su varie metriche come il turnover dei dipendenti, l'anzianità di servizio e i motivi del licenziamento.

BambooHR include funzionalità di monitoraggio del tempo e delle presenze per monitorare le ore di lavoro dei dipendenti, facilitando la gestione dei dipendenti da qualsiasi posizione tramite strumenti digitali di gestione del tempo . Inoltre, l'esportazione senza soluzione di continuità dei timesheet assicura l'elaborazione semplificata delle buste paga . 💰

Le migliori funzionalità/funzione di BambooHR

Reportistica dei dati

Spazio di archiviazione e gestione dei documenti

oltre 125 integrazioni come Checkr e Slack

Monitoraggio del tempo e delle presenze

App mobile

Limiti di BambooHR

L'app mobile può essere difficile da navigare

L'aggiunta di più opzioni personalizzate per gli annunci potrebbe essere utile

Prezzi di BambooHR

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,5/5 (1.500+ recensioni)

4,5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

3. Myhrtoolkit

Via: Il mio kit di strumenti Myhrtoolkit semplifica le operazioni HR gestendo i dati dei dipendenti, dagli appuntamenti ai programmi di formazione. Le sue risorse umane software di gestione dei documenti semplifica l'emissione, il monitoraggio e lo spazio di archiviazione sicuro dei documenti HR più importanti. 📋

La galleria di gestione dei documenti dei dipendenti della piattaforma funge da hub centralizzato per l'archiviazione e la condivisione di tutti i documenti aziendali. Dai file dei singoli dipendenti, come contratti, CV e documenti ID, alla documentazione HR più ampia, come manuali, descrizioni delle mansioni e azioni disciplinari, tutto viene organizzato in un'unica posizione accessibile.

Inoltre, mantenere il sistema fresco e aggiornato è facile, grazie alla facile archiviazione della documentazione obsoleta.

Myhrtoolkit offre anche un intervallo di strumenti per il piano ferie, la gestione delle assenze e una reportistica approfondita, semplificando i processi decisionali delle risorse umane .

Le migliori funzionalità/funzione di Myhrtoolkit

Gestione dei dati in blocco

Strumenti di reportistica HR

Libreria di gestione dei documenti

Archiviazione semplice

Monitoraggio delle assenze

Limiti di Myhrtoolkit

Il software potrebbe essere più intuitivo

L'aggiunta di ulteriori opzioni di filtraggio potrebbe essere utile

Prezzi di Myhrtoolkit

0-5 dipendenti: $29/mese

$29/mese 6-10 dipendenti: $46/mese

$46/mese 11-20 dipendenti: $92/mese

$92/mese 21-50 dipendenti: $168/mese

$168/mese 50-100 dipendenti: $221/mese

$221/mese 101-150 dipendenti: $341/mese

$341/mese 151-200 dipendenti: $390/mese

$390/mese 201-400 dipendenti: $484/mese

$484/mese 401+ dipendenti: Disponibile su contatto

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Myhrtoolkit

G2: 4.5/5 (meno di 10 recensioni)

4.5/5 (meno di 10 recensioni) Capterra: 4.1/5 (meno di 10 recensioni)

4. Servizio fresco

Via: Servizio fresco Freshservice è una soluzione basata su cloud Soluzione di Service Desk che semplifica le operazioni IT . Al di là della sua funzione principale, racchiude numerose funzionalità/funzione che semplificano notevolmente le operazioni HR.

Una delle sue funzionalità/funzione di spicco è gestione della conoscenza che consente agli utenti di costruire una base di conoscenza con soluzioni a incidenti e problemi. Questa risorsa consente a tecnici e dipendenti di risolvere rapidamente le loro query con una semplice ricerca. 🔎

Il modulo Inserimento del dipendente di Freshservice aiuta i professionisti delle risorse umane ad avviare le richieste di inserimento direttamente dal portale self-service. Ciò include l'invio simultaneo dei moduli di onboarding al responsabile della reportistica e al dipendente. Inoltre, il modulo tiene traccia dello stato delle richieste, invia promemoria ed esegue l'onboarding di massa dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshservice

Inserimento dei dipendenti senza soluzione di continuità

Database delle conoscenze

Automazioni del flusso di lavoro delle risorse umane

Gestione basata su cloud

Si integra con strumenti come Slack e Microsoft Teams

Limiti di Freshservice

La funzionalità/funzione di automazione potrebbe includere un maggior numero di processi

La configurazione iniziale può essere un po' complessa

Prezzi di Freshservice

Starter: $19/mese

$19/mese Crescita: $49/mese

$49/mese Pro: $95/mese

$95/mese Azienda: $119/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshservice

G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

4,6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (500+ recensioni)

5. GoCo

Via: GoCo GoCo semplifica le operazioni HR raccogliendo tutti i processi e i dati essenziali in un unico luogo. 🎯

La tecnologia MagicDocs consente di personalizzare tutti i documenti, rendendoli compilabili e firmabili, e di creare reportistica. MagicDocs memorizza anche dati che possono comparire automaticamente nei documenti futuri, rendendo il lavoro delle risorse umane più fluido e gestibile.

Il sistema HRIS di GoCo visualizza tutti i documenti per un facile monitoraggio dello stato di completamento. Il costruttore di flussi di lavoro drag-and-drop semplifica attività come la creazione di pacchetti di assunzione, la conduzione di orientamenti per i nuovi assunti e la gestione di liste di controllo per la cessazione del rapporto di lavoro.

Lo strumento di monitoraggio del tempo aiuta i dipendenti a registrare le ore di lavoro e a inviare i loro fogli di presenza. Inoltre, la piattaforma offre supporto per la gestione delle politiche di Time-Off, compresa la maturazione, la richiesta e l'approvazione della PTO.

Le migliori funzionalità/funzione di GoCo

Gestione semplice dei documenti con MagicDocs

Interfaccia utente facile da usare

Flusso di lavoro automatizzato per l'assunzione e l'inserimento in azienda

Gestione delle buste paga

HRIS per una panoramica del processo

Limiti di GoCo

Alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento molto ripida

Alcune funzionalità/funzione potrebbero essere perfezionate

Prezzi di GoCo

A partire da 5 dollari al mese per dipendente

Prezzo personalizzato disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su GoCo

G2: 4.6/5 (oltre 300 recensioni)

4.6/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

6. Zoho People

Via: Persone Zoho Zoho People è un software per database dei dipendenti basato su cloud e progettato per semplificare la gestione della forza lavoro a livello globale. Vanta funzionalità/funzione come il monitoraggio integrato della PTO, la facile pianificazione dei turni e la gestione della forza lavoro strumenti per la gestione delle prestazioni dei dipendenti . 🛠️

La piattaforma offre una vista centralizzata delle informazioni di ogni dipendente, ordinate per tipo, posizione, ruolo e livello di esperienza. È possibile personalizzarla ulteriormente aggiungendo nuovi moduli e schede con semplici azioni di drag-and-drop. È inoltre possibile personalizzare i tipi di congedo in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione.

Zoho People dispone di un portale self-service per i dipendenti e di un funzionalità di condivisione dei file . I dipendenti possono caricare documenti importanti da qualsiasi luogo e tenere aggiornati i propri dati personali, come indirizzi e contatti, in qualsiasi momento, in modo che tutti possano rimanere facilmente in connessione e organizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho People

Monitoraggio delle prestazioni

Self-service per i dipendenti

Sincronizzazione e integrità dei dati

Monitoraggio della PTO

Gestione semplice di più unità aziendali

Limiti di Zoho People

L'interfaccia utente per le notifiche potrebbe essere migliorata

Non sono disponibili opzioni di chat e di chiamata

Prezzi di Zoho People

Essential HR: $1,4/mese per utente

$1,4/mese per utente Professionale: $2,21/mese per utente

$2,21/mese per utente Premium: $3,31/mese per utente

$3,31/mese per utente Enterprise: $4,97/mese per utente

$4,97/mese per utente People Plus: $9,94/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Zoho People

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

7. Oracle HCM

Via: Oracle HCM Oracle Fusion Cloud HCM è una soluzione cloud onnicomprensiva che mette in connessione tutti i processi HR dell'organizzazione. È uno strumento potente per pianificare, gestire e migliorare le operazioni HR globali, il tutto da un'unica origine dati.

Questa piattaforma incoraggia un processo decisionale più intelligente, personalizza l'esperienza dei dipendenti e offre flussi di lavoro adattabili che crescono insieme alle vostre esigenze. Oltre a connettere i processi HR, è ideale per attrarre i migliori talenti, aumentare la produttività e prendere decisioni informate durante l'intero processo gestione dei talenti ciclo di vita. 🔄

Da sourcing e reclutamento all'onboarding, alla gestione delle prestazioni, sviluppo della carriera e pianificazione dell'esito positivo: tutto avviene sotto lo stesso tetto. E con le analisi pronte e personalizzabili, potete facilmente monitorare, allineare e agire sulla base di informazioni cruciali sulla forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle HCM

Flussi di lavoro personalizzabili

Gestione dei talenti

Elaborazione efficiente delle buste paga

Piattaforma scalabile

Analisi HCM approfondite

Limiti di Oracle HCM

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

L'aggiunta di ulteriori opzioni di personalizzazione sarebbe vantaggiosa

Prezzi di Oracle HCM

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Oracle HCM

G2: 3,5/5 (oltre 500 recensioni)

3,5/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4/5 (oltre 60 recensioni)

8. Lavoro

Lavoro via GetApp Worknice offre un software per database dei dipendenti sicuro e completo che semplifica il monitoraggio dei dati dei dipendenti. Questa piattaforma consente ai team delle risorse umane di raccogliere, organizzare e ordinare le informazioni vitali dei dipendenti. Offre alle aziende il pieno controllo su dati centralizzati e accessibili a livello globale. 🌎

Worknice copre tutto, da all'inserimento rapido dei dipendenti e dei collaboratori per unificare i dati dei dipendenti, gestire le modifiche e automatizzare i processi HR. È dotato di strumenti moderni che garantiscono un'efficiente gestione della conformità per le politiche, le qualifiche e le approvazioni.

La piattaforma integra la gestione dei documenti consentendo di creare, monitorare e archiviare online i documenti HR più importanti. I documenti del software sono inoltre dotati di campi dinamici che inseriscono automaticamente i dati personalizzati dei dipendenti, come nomi, posizioni o frequenze di pagamento.

Funzionalità/funzione migliori di Worknice

Database delle risorse umane sicuri e organizzati

Gestione semplice dei documenti dei dipendenti

Automazioni per la consegna dei documenti

Numerosi modelli HR

Rapido onboarding

Limiti di Worknice

La funzionalità di reportistica analitica potrebbe essere sviluppata ulteriormente

Le opzioni di personalizzazione del software possono essere limitate

Prezzi di Worknice

Essenziale: $4,8/mese

$4,8/mese Premium: Disponibile su contatto

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Worknice

G2: 5/5 (15+ recensioni)

5/5 (15+ recensioni) Capterra: 5/5 (10+ recensioni)

9. Increspatura

Via: Increspatura Rippling tiene al sicuro tutti i dati dei dipendenti e garantisce che tutto sia costantemente aggiornato, dalle posizioni disponibili alle nuove assunzioni. Permette di adattare dati come campi personalizzati, documenti e valute a posizioni di lavoro specifiche. 🗺️

Che si tratti di automazioni di semplici attività come l'onboarding delle email o l'orchestrazione di complessi processi di approvazione in più passaggi attraverso flussi di lavoro concatenati, Rippling fa tutto questo senza bisogno di codici o di assistenza informatica.

Rippling gestisce anche una miriade di funzioni cruciali per le risorse umane, come la gestione delle prestazioni, le buste paga globali, i benefit e le presenze. Offre anche una libreria di modelli di flusso di lavoro precostituiti. È possibile utilizzarli direttamente o personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Automazioni basate sui ruoli e autorizzazioni flessibili

Centinaia di modelli

Automazioni delle attività senza codice

Automazioni di reclutamento

Gestione globale delle buste paga

Limiti del Rippling

Il servizio clienti potrebbe essere migliorato

La funzione di ricerca della piattaforma non è così sviluppata

Prezzi di Rippling

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (2.000+ recensioni)

10. Forza giornaliera

Dayforce via GetApp Dayforce HCM di Ceridian è una soluzione globale e completa per la gestione del capitale umano che aiuta a guidare i dipartimenti HR attraverso l'intero percorso dei dipendenti, dal reclutamento alla cessazione del rapporto di lavoro. Integra le risorse umane, le buste paga, i benefit, la forza lavoro e la gestione dei talenti in un'unica applicazione. 📱

La piattaforma fornisce accesso in tempo reale a tutti i dati HR in un unico luogo, rendendo più facile lo scouting e l'onboarding dei candidati ideali, creare orari che promuovano l'equilibrio tra lavoro e vita privata , promuovere la crescita dei dipendenti, gestire i pagamenti e supervisionare l'amministrazione dei benefit.

Dayforce HCM semplifica la vita anche ai dipendenti. Attraverso un portale self-service di facile utilizzo, essi possono gestire autonomamente le attività di routine, liberando il personale delle risorse umane per concentrarsi su iniziative più critiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Dayforce

Facile inserimento dei candidati

Portale self-service

Gestione delle buste paga

Interfaccia utente facile da usare

Reportistica in tempo reale

Limiti di Dayforce

La creazione di report personalizzati può richiedere molto tempo

Il supporto clienti potrebbe essere migliorato

Prezzi di Dayforce

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Dayforce

G2: 4.2/5 (700+ recensioni)

4.2/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (900+ recensioni)

Massimizzare l'efficienza dei processi HR con un software di database dei dipendenti di prim'ordine

Alleggerite il carico di lavoro del vostro team HR con queste top 10 soluzioni software per database dei dipendenti. Non dovrete più passare da un'app all'altra, ma mantenere tutti i dati dei dipendenti in un'unica posizione, dall'attivazione/disattivazione del rapporto di lavoro.

Siete alla ricerca di un software completo per le risorse umane e per il project management in un unico pacchetto? Provate gratuitamente ClickUp ! Approfittate dei suoi numerosi vantaggi gratis Procedure operative standard gratuite , un Assistente IA per rendere più fluide le operazioni HR e vari tipi di risorse umane gestione dei processi strumenti, garantendo un esito positivo in ogni passaggio. ✨