Una ricerca di McKinsey ha rilevato che il 51% degli intervistati provenienti da organizzazioni che utilizzano l'IA afferma che le proprie aziende hanno già riscontrato almeno una conseguenza negativa derivante da essa, e quasi un terzo segnala conseguenze legate all'inesattezza dell'IA. Ciò rende il punto di passaggio di consegne molto più importante.
Questo perché la parte difficile raramente consiste nel costruire il flusso di lavoro in sé. Si tratta piuttosto di decidere dove deve intervenire il giudizio umano, quali informazioni contestuali devono accompagnare il passaggio di consegne e come mantenere il processo in movimento senza creare ritardi.
In questo post esamineremo 10 modelli gratuiti di flussi di lavoro "human-in-the-loop", vedremo cosa ti aiuta a strutturare ciascuno di essi e come scegliere la configurazione più adatta al tuo team.
I migliori modelli di flusso di lavoro "human-in-the-loop" in sintesi
|Nome del modello
|Link per scaricare
|Ideale per
|Funzionalità principali
|Modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|I responsabili del controllo qualità e i team operativi esaminano i risultati segnalati dall'IA prima dell'approvazione definitiva o del rilascio.
|Revisione dei problemi in base alla gravità; stati personalizzati per il flusso di approvazione; registro integrato di commenti, date di approvazione e risultati
|Modello di revisione del progetto ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|I responsabili creativi e i team di design operations esaminano le bozze assistite dall'IA prima dell'approvazione finale.
|Brief di revisione centralizzato in Docs; commenti assegnati per la titolarità del feedback; fasi di revisione e approvazione visibili
|Modello di lista di controllo per i test di accettazione da parte degli utenti di ClickUp
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|Teams di prodotto che eseguono i controlli finali di accettazione da parte dell'uomo prima del rilascio di una funzionalità/funzione.
|Convalida strutturata dei casi di test; monitoraggio chiaro dei risultati attesi rispetto a quelli effettivi; escalation dei bug pronta per l'automazione
|Modello di processi e procedure ClickUp
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|I responsabili operativi e i titolari dei processi documentano i flussi di lavoro che richiedono un'intensa attività di revisione prima di pubblicarli tra i team.
|Fasi di documentazione dalla ricerca alla messa in produzione; struttura di approvazione integrata; organizzazione per reparti
|Modello di grafico del flusso dei processi ClickUp
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|Progettisti di processi che realizzano flussi di lavoro "human-in-the-loop" con più passaggi di consegne e punti di approvazione.
|Mappatura visiva dei flussi di lavoro nelle lavagne online; pianificazione dei percorsi di eccezione e rifiuto; corsie basate sui ruoli
|Modello ClickUp per l'audit e il miglioramento dei processi
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|I responsabili del controllo qualità e i team operativi che esaminano i flussi di lavoro verificati manualmente e effettuano il monitoraggio delle azioni correttive dopo gli audit.
|Valutazione dell'audit in base al tipo di riscontro; organizzazione per area di audit; follow-up con i titolari e le date di scadenza
|Modello ClickUp per creare processi in modo efficiente
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|I titolari dei processi progettano nuovi flussi di lavoro prima di affidarli all'esecuzione.
|Pianificazione multi-vista con mappe di processo e diagrammi di Gantt; mappatura delle dipendenze; progettazione della prima bozza del processo assistita dall'IA
|Modello di integrazione software ClickUp
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|Responsabili dell'implementazione che creano flussi di lavoro di integrazione con passaggi di approvazione, controlli delle eccezioni e passaggi di consegne tra team.
|Stati "Needs Input" per i punti di controllo della revisione; visibilità per tipo di integrazione; monitoraggio passo dopo passo del passaggio di consegne
|Automazioni delle e-mail con il modello ClickUp
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|Responsabili delle operazioni di Customer Success che impostano email di onboarding e rinnovo che richiedono approvazioni e percorsi di follow-up manuali.
|Punti di controllo per testi, destinatari e tempistiche; gestione definita delle eccezioni; lista di controllo ripetibile per la configurazione dell'automazione
|Modello di calendario editoriale ClickUp
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|Responsabili delle operazioni di contenuto che gestiscono flussi di lavoro editoriali multicanale con bozze assistite dall'IA e revisione editoriale umana.
|Flusso editoriale basato sullo stato; metadati dei contenuti integrati; condivisione della supervisione della pubblicazione nelle fasi di revisione e rilascio
Che cos'è un flusso di lavoro "human-in-the-loop"?
Un flusso di lavoro "human-in-the-loop" è un processo in cui l'automazione o l'IA svolgono parte del lavoro, ma un essere umano interviene nei momenti cruciali per revisionare, approvare, correggere o guidare ciò che accadrà in seguito. In altre parole, il sistema non funziona completamente in modalità automatica: si ferma per lasciare spazio al giudizio umano laddove sono fondamentali precisione, sicurezza, qualità o responsabilità.
In pratica, di solito funziona così:
- Il flusso di lavoro prosegue in base a tale decisione
- Il sistema genera un risultato o un'azione consigliata
- Un operatore umano lo controlla, lo modifica o lo approva/rifiuta
📌 Tra gli scenari HITL più comuni figurano:
- Escalation dei clienti: un bot gestisce le richieste di supporto di primo livello, mentre un operatore umano interviene per problemi complessi o delicati
- Revisione dei contenuti: l'IA redige una bozza e un operatore umano la approva prima della pubblicazione
- Controllo qualità: l'automazione segnala i potenziali difetti e un operatore umano conferma o ignora la segnalazione
- Approvazione delle spese: il sistema inoltra automaticamente le richieste che superano una determinata soglia a un responsabile per la revisione
10 modelli di flusso di lavoro "human-in-the-loop" per il tuo team
Questi modelli di flussi di lavoro "human-in-the-loop" coprono un intervallo di casi d'uso: dal controllo qualità e dalle revisioni di progettazione agli audit di processo e ai calendari dei contenuti. Ciascuno di essi è gratis, personalizzabile e progettato per aiutarti a inserire punti di controllo umani esattamente dove il tuo flusso di lavoro ne ha bisogno.
Poiché sono tutti integrati in ClickUp, puoi collegarli a potenti automazioni e all'IA per un'orchestrazione del flusso di lavoro più intelligente e veloce.
Diamo un'occhiata:
1. Modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp
Quando l'IA, l'automazione o qualsiasi sistema di primo passaggio esegue l'elaborazione iniziale, il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp offre ai revisori umani uno spazio in cui ispezionare il risultato. Inoltre, possono classificare il problema, registrare commenti e decidere se è stato approvato, necessita di un'altra approvazione o deve essere segnalato per ulteriori azioni.
È utile quando un progetto contiene molti punti di revisione e ciascuno richiede una propria valutazione. Puoi tenere traccia delle voci della lista di controllo all'interno di un progetto principale, monitorare lo stato di avanzamento sia a livello di voce che di progetto e mantenere la decisione finale allegata al problema oggetto di revisione.
Perché questo modello ti piacerà:
- Revisione basata sulla gravità: contrassegna i problemi come Critici, Gravi o Minori per distinguere ciò che richiede un intervento umano immediato da ciò che può attendere
- Flusso di approvazione chiaro: utilizza gli stati personalizzati di ClickUp come "In attesa di approvazione", "Approvato" e "Nuova approvazione" per mantenere visibili le fasi di revisione, dall'ispezione alla firma.
- Registro di revisione integrato: registra lo stato di avanzamento, le date di approvazione, le osservazioni e i risultati nella stessa lista di controllo, semplificando notevolmente il follow-up e la rendicontazione
✅ Ideale per: responsabili del controllo qualità e team operativi che revisionano i risultati segnalati dall'IA prima dell'approvazione finale o del rilascio.
🠠 Curiosità: DeepMind ha creato un agente IA che ha battuto il record umano in tutti i 57 giochi per Atari 2600. Sì, tutti e 57. Si chiamava Agent57, un nome che in qualche modo è sia molto tecnico che molto "arcade-core".
2. Modello ClickUp per la revisione del progetto
I team creativi spesso devono fare i conti con feedback che si perdono tra le email o i thread su Slack, causando cicli di revisione confusi e ritardi nelle approvazioni. Il modello di revisione del design di ClickUp gestisce le risorse di design attraverso fasi strutturate di feedback e approvazione, coprendo la revisione iniziale, le richieste di modifica e l'approvazione finale in un unico posto.
Perché ti piacerà questo modello:
- Revisione organizzata: conserva la sintesi della revisione, lo stato, l'obiettivo, il link alla bozza e il contesto dell'attività in un unico documento ClickUp, in modo che tutti lavorino partendo dallo stesso punto di riferimento
- Chiarezza sulla titolarità dei feedback: assegna commenti specifici al designer, al revisore o all'approvatore giusto con i commenti assegnati di ClickUp
- Fasi decisionali visibili: fai avanzare il lavoro attraverso le fasi Da fare, In corso, Da revisionare, Da rivedere e Pronto, con lo stato della revisione umana facilmente verificabile in ogni passaggio
✅ Ideale per: responsabili creativi e team di design ops che revisionano bozze assistite dall'IA prima dell'approvazione finale.
🚀 Vantaggio di ClickUp: ti è venuta un'idea mentre stavi riflettendo? Usa Talk-to-Text per parlare in modo naturale e trasformare note vocali grezze in testo rifinito, pronto per essere elaborato dall'IA di ClickUp!
È un modo veloce per catturare idee, redigere bozze di aggiornamenti e mantenere il lavoro in movimento quando digitare ti rallenterebbe.
3. Modello di lista di controllo per i test di accettazione da parte degli utenti di ClickUp
I test automatizzati sono ottimi per individuare le regressioni del codice, ma non possono dirti se una nuova funzionalità/funzione risulta adeguata agli occhi di un utente. Il modello di lista di controllo per i test di accettazione utente di ClickUp aiuta a verificare se il tuo software soddisfa i requisiti e offre una buona esperienza utente prima che venga messo in produzione.
Perché questo modello ti piacerà:
- Convalida incentrata sull'uomo: offri ai tester uno spazio strutturato per verificare l'usabilità, i casi limite e il comportamento nel mondo reale che gli script di automazione spesso trascurano
- Registrazioni dei test chiare: monitora i casi di test, i risultati attesi, i risultati effettivi, gli incarichi dei tester e lo stato in un unico flusso di lavoro che il tuo team può esaminare rapidamente
- Escalation più rapida dei bug: indirizza i test falliti al triage tecnico con ClickUp Automazioni, che garantisce un passaggio di consegne chiaro ed elimina i passaggi manuali superflui
✅ Ideale per: team di prodotto che eseguono controlli finali di accettazione da parte dell'uomo prima del rilascio di una funzionalità/funzione.
👀 Lo sapevi? L'88% dei dirigenti intervistati da PwC ha dichiarato di voler aumentare i budget destinati all'IA grazie all'IA agentica.
4. Modello di processi e procedure ClickUp
Mantenere le procedure operative standard aggiornate e accessibili è una sfida costante. Ma, ancora una volta, una documentazione obsoleta può portare a problemi di conformità o a un lavoro incoerente!
Il modello "Process and Procedures" di ClickUp ti aiuta a documentare le procedure operative standard con passaggi di revisione e approvazione integrati. In sostanza, la prima bozza viene generata dall'IA, quindi inoltrata a un operatore umano con diversi passaggi di approvazione tra vari reparti. Ciò garantisce che la tua documentazione sia sempre aggiornata e accurata.
Perché questo modello ti piacerà:
- Fasi di documentazione chiare: fai passare ogni processo attraverso le fasi Ricerca, Documentazione, In attesa di approvazione, In attesa di revisione e Attivo, con lo stato della revisione visibile a colpo d'occhio
- Struttura di approvazione integrata: assegna i soggetti interessati e gli approvatori direttamente all'interno del flusso di lavoro, mantenendo la revisione umana come allegato al processo specifico che si sta documentando
- Organizzazione per reparto: raggruppa le procedure per team, come Risorse umane, Assistenza e Catena di fornitura, in modo da semplificare il lavoro richiesto per la gestione di grandi volumi di documentazione
✅ Ideale per: responsabili operativi e titolari di processo che documentano flussi di lavoro che richiedono un'intensa attività di revisione prima di pubblicarli tra i team.
🎥 Hai interesse a creare i tuoi flussi di lavoro "human-in-the-loop" con un agente IA? Guarda questo video per scoprire come fare.
5. Modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp
Quando si progetta un nuovo flusso di lavoro automatizzato, può essere difficile immaginare dove potrebbero verificarsi degli errori o dove sia necessario l'intervento umano. Questo modello visivo di diagramma di flusso di processo di ClickUp ti aiuta a mappare i tuoi flussi di lavoro, i punti decisionali e i passaggi di consegne, in modo da poter vedere chiaramente dove inserire i punti di controllo umani.
Perché questo modello ti piacerà:
- Migliore pianificazione delle eccezioni: contrassegna i percorsi di rifiuto, i punti di escalation e i percorsi alternativi prima che il flusso di lavoro diventi operativo, riducendo così le sorprese in seguito
- Mappatura visiva del flusso di lavoro: costruisci l'intero processo su ClickUp Whiteboards (una lavagna online basata sull'IA) dove ogni passaggio, ramo e passaggio di consegne è facile da seguire
- Linee di competenza chiare basate sui ruoli: separa le responsabilità tra i team o le parti interessate, in modo da poter vedere esattamente chi è responsabile di ogni fase del flusso di lavoro
✅ Ideale per: progettisti di processi che realizzano flussi di lavoro "human-in-the-loop" con più passaggi di consegne e punti di approvazione.
📮 ClickUp Insight: Il 36% degli intervistati afferma che le preoccupazioni relative alla fiducia e alla sicurezza sono il motivo principale per cui esita a utilizzare maggiormente gli agenti basati sull'IA.
Il più delle volte, un utente non sa dove risiede un agente, a cosa può accedere o come vengono regolate le sue azioni una volta che è in esecuzione.
I Super Agent sono configurati come utenti di primo livello all'interno di un'area di lavoro regolamentata. Ereditano le stesse autorizzazioni a livello utente del tuo team, garantendo un accesso esplicito e controllato sin dal primo giorno.
Ogni azione intrapresa viene registrata in tempo reale e, per le decisioni di grande impatto, un operatore umano rimane coinvolto nel processo per l'approvazione.
L'intelligenza può muoversi più rapidamente, operando rigorosamente entro i limiti su cui i team fanno affidamento per la sicurezza e la responsabilità.
6. Modello ClickUp per l'audit e il miglioramento dei processi
L'analisi dei flussi di lavoro esistenti per individuare i colli di bottiglia è spesso un processo manuale e dispendioso in termini di tempo che viene rimandato all'infinito. Fortunatamente, il modello ClickUp per l'analisi e il miglioramento dei processi fornisce un quadro di riferimento per analizzare i tuoi processi, identificare le inefficienze e effettuare il monitoraggio delle azioni di miglioramento.
Abbinalo ai dashboard di ClickUp per monitorare le tendenze degli audit, i problemi aperti e seguire lo stato dei progressi a un livello superiore.
Perché questo modello ti piacerà:
- Punteggio di audit chiaro: contrassegna i risultati come "Conforme", "Opportunità di miglioramento" e altro, per rendere più facilmente leggibili le priorità
- Organizzati per area di audit: esamina i problemi relativi a Processi, Risorse e Gestione, aiutando i team a individuare dove si trova il vero problema
- Progettato per garantire il follow-up: assegna ogni risultato a un titolare e a una data di scadenza con le attività di ClickUp, mantenendo il lavoro di miglioramento collegato all'audit originale
✅ Ideale per: responsabili del controllo qualità e team operativi che revisionano flussi di lavoro controllati da persone e effettuano il monitoraggio delle azioni correttive dopo gli audit.
🎥 Bonus: Vuoi un'IA che si comporti come un vero e proprio compagno di squadra? I Super Agent di ClickUp sono progettati per mantenere l'intervento umano.
Operano nel rispetto delle tue autorizzazioni, utilizzano solo gli strumenti e le conoscenze a cui hai concesso l'accesso e possono coinvolgere altre persone per la revisione quando un flusso di lavoro richiede un giudizio o un'approvazione. Quindi, che tu stia chiedendo loro di effettuare ricerche, delegare o agire su un'attività, mantieni il controllo mentre il lavoro procede.
7. Modello ClickUp per creare processi in modo efficiente
Progettare un nuovo processo da zero senza un quadro di riferimento chiaro è un modo sicuro per ottenere ruoli poco chiari e un'implementazione disordinata. Non con il modello "Crea processi in modo efficiente" di ClickUp, però. Ti guida nella progettazione di nuovi processi, acquisendo tutti i passaggi, i ruoli, le dipendenze e le fasi di approvazione necessari prima di andare in produzione.
Perché questo modello ti piacerà:
- Pianificazione multi-vista: passa da una vista ClickUp all'altra, come Panoramica del processo, Diagramma di Gantt, Diagramma SIPOC e Mappa del processo, man mano che il flusso di lavoro prende forma
- Mappatura chiara delle dipendenze: utilizza le dipendenze delle attività di ClickUp per mostrare quali passaggi sono bloccati da lavoro precedente e mantenere intatta la sequenza di implementazione
- Bozze iniziali più solide: usa ClickUp Brain per generare i passaggi iniziali del processo, perfezionare le descrizioni e trasformare le note grezze in una bozza iniziale più fruibile
✅ Ideale per: i titolari dei processi che progettano nuovi flussi di lavoro prima di affidarli all'esecuzione.
8. Modello di integrazione software ClickUp
Gestire un progetto di integrazione software significa occuparsi di requisiti tecnici, attività di sviluppo e approvazioni da parte degli stakeholder, spesso utilizzando più strumenti diversi. Il modello di integrazione software di ClickUp centralizza l'intero processo, dal monitoraggio dei requisiti e dello sviluppo alla gestione dei test e delle approvazioni per il lancio.
Perché questo modello ti piacerà:
- Chiarire i punti di controllo umani: utilizza stati come "Necessita di input" per contrassegnare i punti esatti in cui una persona deve revisionare, confermare o approvare il passaggio successivo
- Visibilità dei processi per tipo di integrazione: mantieni separati i flussi di lavoro relativi a dati, sistemi e processi, in modo da indirizzare più facilmente il problema giusto al team giusto
- Monitoraggio passo dopo passo del passaggio di consegne: raccogli le attività sequenziali come la selezione dei fornitori, la conferma degli acquisti e le richieste di pagamento in un unico elenco, invece di distribuirle su diversi strumenti
✅ Ideale per: responsabili dell'implementazione che creano flussi di lavoro di integrazione con passaggi di approvazione, controlli delle eccezioni e passaggi di consegne tra team.
9. Automazione delle email con il modello ClickUp
Il modello " Email Automation with ClickUp " ti aiuta a creare un flusso di lavoro per le email che mantenga comunque chiari punti di controllo umani. Usalo per documentare cosa triggera l'invio dell'email, quali dati vengono inseriti e esattamente quando un collega deve revisionare, approvare o subentrare prima che venga inviata qualsiasi informazione sensibile.
Perché questo modello ti piacerà:
- Fasi di revisione integrate: aggiungi passaggi espliciti per l'approvazione (testo, destinatari, tempistiche) prima di attivare l'automazione
- Gestione delle eccezioni definita: specifica cosa succede quando un cliente risponde, l'invio di un modulo sembra rischioso o la richiesta deve essere inoltrata a un livello superiore
- Lista di controllo per la configurazione ripetibile: registra i passaggi esatti della configurazione (trigger, condizioni, campi variabili), in modo che i colleghi possano ricreare l'automazione in modo coerente
✅ Ideale per: responsabili delle operazioni di Customer Success che configurano email di onboarding e rinnovo che richiedono approvazioni e percorsi di follow-up manuali.
📚 Leggi anche: Come l'IA sta trasformando la conformità e gli audit
10. Modello di calendario editoriale ClickUp
L'IA è ottima per generare idee di contenuto o prime bozze, ma sono i tuoi editori a fornire quel tocco umano fondamentale, verificando la qualità, approvando le versioni finali e programmando i contenuti in modo che siano in linea con la strategia del tuo marchio. Il modello di calendario editoriale di ClickUp include le fasi della pipeline dei contenuti (idea → bozza → revisione → pubblicazione), campi per gli assegnatari, date di scadenza e un calendario delle pubblicazioni.
Perché questo modello ti piacerà:
- Flusso editoriale basato sullo stato: sposta ogni risorsa attraverso fasi come Da fare, Ricerca e Bozza per rendere visibili i passaggi dall'IA all'intervento umano
- Metadati dei contenuti integrati: mantieni date di pubblicazione, canali, tipi di contenuto, autori, editors e parole chiave allegati a ogni elemento per revisioni più chiare
- Chiara supervisione della pubblicazione: effettua il monitoraggio di ciò che viene ricercato, redatto, sottoposto a modifica e messo in coda per la pubblicazione in un'unica vista condivisa
✅ Ideale per: responsabili delle operazioni di contenuto che gestiscono flussi di lavoro editoriali multicanale con bozze assistite dall'IA e revisione editoriale umana.
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Come creare flussi di lavoro "human-in-the-loop" in ClickUp
Quindi, come si crea effettivamente un flusso di lavoro "human-in-the-loop" in ClickUp?
Diamo un'occhiata:
- Mappa il tuo flusso di lavoro: inizia identificando quali parti del tuo processo possono essere automatizzate e quali richiedono un controllo umano per approvazioni, revisioni o escalation.
- Imposta le fasi delle attività: utilizza gli stati personalizzati di ClickUp per creare una pipeline visiva che rifletta ogni fase del tuo flusso di lavoro, dai passaggi automatizzati alle fasi di revisione umana come "Necessita approvazione" o "Richiesta di revisione"
- Aggiungi passaggi di approvazione: crea automazioni ClickUp che mettono in pausa il flusso di lavoro nei momenti critici. Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "Da revisionare", un'automazione può assegnarla automaticamente allo stakeholder appropriato
- Collega ClickUp Brain: Lascia che l'IA si occupi delle attività più impegnative, come la stesura, la riepilogazione/riassunzione dei lavori o la selezione dei lavori. Quindi utilizza le automazioni per inoltrare i risultati generati dall'IA a un operatore umano per la decisione finale
- Monitoraggio e iterazione: utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare in tempo reale i tuoi flussi di lavoro HITL. Monitora i colli di bottiglia, tieni traccia dei tempi di approvazione e verifica quante eccezioni vengono gestite, in modo da poter apportare modifiche per migliorare il processo man mano che questo matura
Inserisci dei punti di controllo umani nel flusso di lavoro con ClickUp
Un flusso di lavoro "human-in-the-loop" funziona perché aggiunge il giudizio umano proprio dove è più importante.
Ma questo funziona solo se il processo è chiaro e facile da eseguire.
ClickUp ti aiuta a trasformare un modello in un vero e proprio sistema operativo. Puoi documentare il flusso di lavoro, assegnare punti di revisione, effettuare l'automazione delle fasi di routine e mantenere ogni passaggio visibile in un unico posto. Con l'IA nell'area di lavoro, puoi anche riepilogare il contesto, preparare le approvazioni e muoverti più velocemente senza perdere il tocco umano.
Prova ClickUp oggi stesso gratis!
Domande frequenti
La differenza principale è il coinvolgimento umano. I flussi di lavoro HITL (human-in-the-loop) mantengono le persone coinvolte nei punti chiave per revisionare, approvare, correggere o inoltrare i risultati dell'IA, il che li rende più adatti a lavori ad alto rischio o che richiedono una maggiore attenzione ai dettagli. I flussi di lavoro completamente automatizzati consentono al sistema di completare le attività dall'inizio alla fine senza l'intervento umano, il che è più veloce ma più adatto a processi a basso rischio e basati su regole.
È consigliabile utilizzare un flusso di lavoro HITL per qualsiasi processo che richieda un giudizio creativo, revisioni di conformità, gestione delle eccezioni o decisioni ad alto rischio in cui il contesto è fondamentale e l'automazione da sola è troppo rischiosa.
Sì, ClickUp Brain supporta i flussi di lavoro "human-in-the-loop". Brain è in grado di creare automazioni in un linguaggio semplice, mentre le funzionalità di approvazione e automazione di ClickUp consentono ai team di mettere in pausa il lavoro per la revisione, indirizzare le attività all'approvatore corretto e richiedere l'approvazione prima di procedere al passaggio successivo. Ciò significa che Brain può aiutare a generare, riepilogare o trigger azioni, mentre gli esseri umani mantengono il controllo nei punti chiave di revisione.