Una ricerca di McKinsey ha rilevato che il 51% degli intervistati provenienti da organizzazioni che utilizzano l'IA afferma che le proprie aziende hanno già riscontrato almeno una conseguenza negativa derivante da essa, e quasi un terzo segnala conseguenze legate all'inesattezza dell'IA. Ciò rende il punto di passaggio di consegne molto più importante.

Questo perché la parte difficile raramente consiste nel costruire il flusso di lavoro in sé. Si tratta piuttosto di decidere dove deve intervenire il giudizio umano, quali informazioni contestuali devono accompagnare il passaggio di consegne e come mantenere il processo in movimento senza creare ritardi.

In questo post esamineremo 10 modelli gratuiti di flussi di lavoro "human-in-the-loop", vedremo cosa ti aiuta a strutturare ciascuno di essi e come scegliere la configurazione più adatta al tuo team.

I migliori modelli di flusso di lavoro "human-in-the-loop" in sintesi

Che cos'è un flusso di lavoro "human-in-the-loop"?

Un flusso di lavoro "human-in-the-loop" è un processo in cui l'automazione o l'IA svolgono parte del lavoro, ma un essere umano interviene nei momenti cruciali per revisionare, approvare, correggere o guidare ciò che accadrà in seguito. In altre parole, il sistema non funziona completamente in modalità automatica: si ferma per lasciare spazio al giudizio umano laddove sono fondamentali precisione, sicurezza, qualità o responsabilità.

In pratica, di solito funziona così:

Il flusso di lavoro prosegue in base a tale decisione

Il sistema genera un risultato o un'azione consigliata

Un operatore umano lo controlla, lo modifica o lo approva/rifiuta

📌 Tra gli scenari HITL più comuni figurano: Escalation dei clienti: un bot gestisce le richieste di supporto di primo livello, mentre un operatore umano interviene per problemi complessi o delicati

Revisione dei contenuti: l'IA redige una bozza e un operatore umano la approva prima della pubblicazione

Controllo qualità: l'automazione segnala i potenziali difetti e un operatore umano conferma o ignora la segnalazione

Approvazione delle spese: il sistema inoltra automaticamente le richieste che superano una determinata soglia a un responsabile per la revisione

10 modelli di flusso di lavoro "human-in-the-loop" per il tuo team

Questi modelli di flussi di lavoro "human-in-the-loop" coprono un intervallo di casi d'uso: dal controllo qualità e dalle revisioni di progettazione agli audit di processo e ai calendari dei contenuti. Ciascuno di essi è gratis, personalizzabile e progettato per aiutarti a inserire punti di controllo umani esattamente dove il tuo flusso di lavoro ne ha bisogno.

Poiché sono tutti integrati in ClickUp, puoi collegarli a potenti automazioni e all'IA per un'orchestrazione del flusso di lavoro più intelligente e veloce.

Diamo un'occhiata:

1. Modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp

Ottieni il modello gratis Controlla i risultati dell'IA e inoltra le decisioni di approvazione o rielaborazione con il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp

Quando l'IA, l'automazione o qualsiasi sistema di primo passaggio esegue l'elaborazione iniziale, il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp offre ai revisori umani uno spazio in cui ispezionare il risultato. Inoltre, possono classificare il problema, registrare commenti e decidere se è stato approvato, necessita di un'altra approvazione o deve essere segnalato per ulteriori azioni.

È utile quando un progetto contiene molti punti di revisione e ciascuno richiede una propria valutazione. Puoi tenere traccia delle voci della lista di controllo all'interno di un progetto principale, monitorare lo stato di avanzamento sia a livello di voce che di progetto e mantenere la decisione finale allegata al problema oggetto di revisione.

Perché questo modello ti piacerà:

Revisione basata sulla gravità: contrassegna i problemi come Critici, Gravi o Minori per distinguere ciò che richiede un intervento umano immediato da ciò che può attendere

Flusso di approvazione chiaro: utilizza utilizza gli stati personalizzati di ClickUp come "In attesa di approvazione", "Approvato" e "Nuova approvazione" per mantenere visibili le fasi di revisione, dall'ispezione alla firma.

Registro di revisione integrato: registra lo stato di avanzamento, le date di approvazione, le osservazioni e i risultati nella stessa lista di controllo, semplificando notevolmente il follow-up e la rendicontazione

✅ Ideale per: responsabili del controllo qualità e team operativi che revisionano i risultati segnalati dall'IA prima dell'approvazione finale o del rilascio.

🠠 Curiosità: DeepMind ha creato un agente IA che ha battuto il record umano in tutti i 57 giochi per Atari 2600. Sì, tutti e 57. Si chiamava Agent57, un nome che in qualche modo è sia molto tecnico che molto "arcade-core".

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software per il controllo qualità nel testing del software

2. Modello ClickUp per la revisione del progetto

Ottieni il modello gratis Gestisci le risorse di progettazione attraverso feedback, revisioni e approvazioni in un unico posto con il modello ClickUp Design Review.

I team creativi spesso devono fare i conti con feedback che si perdono tra le email o i thread su Slack, causando cicli di revisione confusi e ritardi nelle approvazioni. Il modello di revisione del design di ClickUp gestisce le risorse di design attraverso fasi strutturate di feedback e approvazione, coprendo la revisione iniziale, le richieste di modifica e l'approvazione finale in un unico posto.

Perché ti piacerà questo modello:

Revisione organizzata: conserva la sintesi della revisione, lo stato, l'obiettivo, il link alla bozza e il contesto dell'attività in un unico conserva la sintesi della revisione, lo stato, l'obiettivo, il link alla bozza e il contesto dell'attività in un unico documento ClickUp , in modo che tutti lavorino partendo dallo stesso punto di riferimento

Chiarezza sulla titolarità dei feedback: assegna commenti specifici al designer, al revisore o all'approvatore giusto con assegna commenti specifici al designer, al revisore o all'approvatore giusto con i commenti assegnati di ClickUp

Fasi decisionali visibili: fai avanzare il lavoro attraverso le fasi Da fare, In corso, Da revisionare, Da rivedere e Pronto, con lo stato della revisione umana facilmente verificabile in ogni passaggio

✅ Ideale per: responsabili creativi e team di design ops che revisionano bozze assistite dall'IA prima dell'approvazione finale.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ti è venuta un'idea mentre stavi riflettendo? Usa Talk-to-Text per parlare in modo naturale e trasformare note vocali grezze in testo rifinito, pronto per essere elaborato dall'IA di ClickUp! ClickUp Brain MAX Talk to Text È un modo veloce per catturare idee, redigere bozze di aggiornamenti e mantenere il lavoro in movimento quando digitare ti rallenterebbe.

3. Modello di lista di controllo per i test di accettazione da parte degli utenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Convalida i requisiti e l'esperienza utente prima del lancio con il modello di lista di controllo per i test di accettazione utente di ClickUp

I test automatizzati sono ottimi per individuare le regressioni del codice, ma non possono dirti se una nuova funzionalità/funzione risulta adeguata agli occhi di un utente. Il modello di lista di controllo per i test di accettazione utente di ClickUp aiuta a verificare se il tuo software soddisfa i requisiti e offre una buona esperienza utente prima che venga messo in produzione.

Perché questo modello ti piacerà:

Convalida incentrata sull'uomo: offri ai tester uno spazio strutturato per verificare l'usabilità, i casi limite e il comportamento nel mondo reale che gli script di automazione spesso trascurano

Registrazioni dei test chiare: monitora i casi di test, i risultati attesi, i risultati effettivi, gli incarichi dei tester e lo stato in un unico flusso di lavoro che il tuo team può esaminare rapidamente

Escalation più rapida dei bug: indirizza i test falliti al triage tecnico con indirizza i test falliti al triage tecnico con ClickUp Automazioni , che garantisce un passaggio di consegne chiaro ed elimina i passaggi manuali superflui

✅ Ideale per: team di prodotto che eseguono controlli finali di accettazione da parte dell'uomo prima del rilascio di una funzionalità/funzione.

👀 Lo sapevi? L'88% dei dirigenti intervistati da PwC ha dichiarato di voler aumentare i budget destinati all'IA grazie all'IA agentica.

4. Modello di processi e procedure ClickUp

Ottieni il modello gratis Acquisisci le procedure operative standard con revisione e approvazioni integrate utilizzando il modello Processi e procedure di ClickUp

Mantenere le procedure operative standard aggiornate e accessibili è una sfida costante. Ma, ancora una volta, una documentazione obsoleta può portare a problemi di conformità o a un lavoro incoerente!

Il modello "Process and Procedures" di ClickUp ti aiuta a documentare le procedure operative standard con passaggi di revisione e approvazione integrati. In sostanza, la prima bozza viene generata dall'IA, quindi inoltrata a un operatore umano con diversi passaggi di approvazione tra vari reparti. Ciò garantisce che la tua documentazione sia sempre aggiornata e accurata.

Perché questo modello ti piacerà:

Fasi di documentazione chiare: fai passare ogni processo attraverso le fasi Ricerca, Documentazione, In attesa di approvazione, In attesa di revisione e Attivo, con lo stato della revisione visibile a colpo d'occhio

Struttura di approvazione integrata: assegna i soggetti interessati e gli approvatori direttamente all'interno del flusso di lavoro, mantenendo la revisione umana come allegato al processo specifico che si sta documentando

Organizzazione per reparto: raggruppa le procedure per team, come Risorse umane, Assistenza e Catena di fornitura, in modo da semplificare il lavoro richiesto per la gestione di grandi volumi di documentazione

✅ Ideale per: responsabili operativi e titolari di processo che documentano flussi di lavoro che richiedono un'intensa attività di revisione prima di pubblicarli tra i team.

🎥 Hai interesse a creare i tuoi flussi di lavoro "human-in-the-loop" con un agente IA? Guarda questo video per scoprire come fare.

5. Modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa i flussi di lavoro, i punti decisionali e i punti di controllo umani con il modello di diagramma di flusso dei processi di ClickUp

Quando si progetta un nuovo flusso di lavoro automatizzato, può essere difficile immaginare dove potrebbero verificarsi degli errori o dove sia necessario l'intervento umano. Questo modello visivo di diagramma di flusso di processo di ClickUp ti aiuta a mappare i tuoi flussi di lavoro, i punti decisionali e i passaggi di consegne, in modo da poter vedere chiaramente dove inserire i punti di controllo umani.

Perché questo modello ti piacerà:

Migliore pianificazione delle eccezioni: contrassegna i percorsi di rifiuto, i punti di escalation e i percorsi alternativi prima che il flusso di lavoro diventi operativo, riducendo così le sorprese in seguito

Mappatura visiva del flusso di lavoro: costruisci l'intero processo su costruisci l'intero processo su ClickUp Whiteboards (una lavagna online basata sull'IA) dove ogni passaggio, ramo e passaggio di consegne è facile da seguire

Linee di competenza chiare basate sui ruoli: separa le responsabilità tra i team o le parti interessate, in modo da poter vedere esattamente chi è responsabile di ogni fase del flusso di lavoro

✅ Ideale per: progettisti di processi che realizzano flussi di lavoro "human-in-the-loop" con più passaggi di consegne e punti di approvazione.

📮 ClickUp Insight: Il 36% degli intervistati afferma che le preoccupazioni relative alla fiducia e alla sicurezza sono il motivo principale per cui esita a utilizzare maggiormente gli agenti basati sull'IA. Il più delle volte, un utente non sa dove risiede un agente, a cosa può accedere o come vengono regolate le sue azioni una volta che è in esecuzione. I Super Agent sono configurati come utenti di primo livello all'interno di un'area di lavoro regolamentata. Ereditano le stesse autorizzazioni a livello utente del tuo team, garantendo un accesso esplicito e controllato sin dal primo giorno. Ogni azione intrapresa viene registrata in tempo reale e, per le decisioni di grande impatto, un operatore umano rimane coinvolto nel processo per l'approvazione. L'intelligenza può muoversi più rapidamente, operando rigorosamente entro i limiti su cui i team fanno affidamento per la sicurezza e la responsabilità.

6. Modello ClickUp per l'audit e il miglioramento dei processi

Ottieni il modello gratis Verifica i flussi di lavoro, individua i colli di bottiglia e effettua il monitoraggio dei miglioramenti con il modello ClickUp per la verifica e il miglioramento dei processi

L'analisi dei flussi di lavoro esistenti per individuare i colli di bottiglia è spesso un processo manuale e dispendioso in termini di tempo che viene rimandato all'infinito. Fortunatamente, il modello ClickUp per l'analisi e il miglioramento dei processi fornisce un quadro di riferimento per analizzare i tuoi processi, identificare le inefficienze e effettuare il monitoraggio delle azioni di miglioramento.

Abbinalo ai dashboard di ClickUp per monitorare le tendenze degli audit, i problemi aperti e seguire lo stato dei progressi a un livello superiore.

Perché questo modello ti piacerà:

Punteggio di audit chiaro: contrassegna i risultati come "Conforme", "Opportunità di miglioramento" e altro, per rendere più facilmente leggibili le priorità

Organizzati per area di audit: esamina i problemi relativi a Processi, Risorse e Gestione, aiutando i team a individuare dove si trova il vero problema

Progettato per garantire il follow-up: assegna ogni risultato a un titolare e a una data di scadenza con assegna ogni risultato a un titolare e a una data di scadenza con le attività di ClickUp , mantenendo il lavoro di miglioramento collegato all'audit originale

✅ Ideale per: responsabili del controllo qualità e team operativi che revisionano flussi di lavoro controllati da persone e effettuano il monitoraggio delle azioni correttive dopo gli audit.

🎥 Bonus: Vuoi un'IA che si comporti come un vero e proprio compagno di squadra? I Super Agent di ClickUp sono progettati per mantenere l'intervento umano. Operano nel rispetto delle tue autorizzazioni, utilizzano solo gli strumenti e le conoscenze a cui hai concesso l'accesso e possono coinvolgere altre persone per la revisione quando un flusso di lavoro richiede un giudizio o un'approvazione. Quindi, che tu stia chiedendo loro di effettuare ricerche, delegare o agire su un'attività, mantieni il controllo mentre il lavoro procede.

7. Modello ClickUp per creare processi in modo efficiente

Ottieni il modello gratis Progetta nuovi processi con ruoli, dipendenze e fasi di approvazione chiari utilizzando il modello "Crea processi in modo efficiente" di ClickUp

Progettare un nuovo processo da zero senza un quadro di riferimento chiaro è un modo sicuro per ottenere ruoli poco chiari e un'implementazione disordinata. Non con il modello "Crea processi in modo efficiente" di ClickUp, però. Ti guida nella progettazione di nuovi processi, acquisendo tutti i passaggi, i ruoli, le dipendenze e le fasi di approvazione necessari prima di andare in produzione.

Perché questo modello ti piacerà:

Pianificazione multi-vista: passa da passa da una vista ClickUp all'altra, come Panoramica del processo, Diagramma di Gantt, Diagramma SIPOC e Mappa del processo, man mano che il flusso di lavoro prende forma

Mappatura chiara delle dipendenze: utilizza utilizza le dipendenze delle attività di ClickUp per mostrare quali passaggi sono bloccati da lavoro precedente e mantenere intatta la sequenza di implementazione

Bozze iniziali più solide: usa usa ClickUp Brain per generare i passaggi iniziali del processo, perfezionare le descrizioni e trasformare le note grezze in una bozza iniziale più fruibile

✅ Ideale per: i titolari dei processi che progettano nuovi flussi di lavoro prima di affidarli all'esecuzione.

8. Modello di integrazione software ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza i requisiti, crea attività, esegui test e ottieni le approvazioni per il lancio con il modello di integrazione software di ClickUp

Gestire un progetto di integrazione software significa occuparsi di requisiti tecnici, attività di sviluppo e approvazioni da parte degli stakeholder, spesso utilizzando più strumenti diversi. Il modello di integrazione software di ClickUp centralizza l'intero processo, dal monitoraggio dei requisiti e dello sviluppo alla gestione dei test e delle approvazioni per il lancio.

Perché questo modello ti piacerà:

Chiarire i punti di controllo umani: utilizza stati come "Necessita di input" per contrassegnare i punti esatti in cui una persona deve revisionare, confermare o approvare il passaggio successivo

Visibilità dei processi per tipo di integrazione: mantieni separati i flussi di lavoro relativi a dati, sistemi e processi, in modo da indirizzare più facilmente il problema giusto al team giusto

Monitoraggio passo dopo passo del passaggio di consegne: raccogli le attività sequenziali come la selezione dei fornitori, la conferma degli acquisti e le richieste di pagamento in un unico elenco, invece di distribuirle su diversi strumenti

✅ Ideale per: responsabili dell'implementazione che creano flussi di lavoro di integrazione con passaggi di approvazione, controlli delle eccezioni e passaggi di consegne tra team.

9. Automazione delle email con il modello ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea flussi di lavoro per le email con chiari punti di controllo per la revisione umana utilizzando il modello "Email Automation with ClickUp".

Il modello " Email Automation with ClickUp " ti aiuta a creare un flusso di lavoro per le email che mantenga comunque chiari punti di controllo umani. Usalo per documentare cosa triggera l'invio dell'email, quali dati vengono inseriti e esattamente quando un collega deve revisionare, approvare o subentrare prima che venga inviata qualsiasi informazione sensibile.

Perché questo modello ti piacerà:

Fasi di revisione integrate: aggiungi passaggi espliciti per l'approvazione (testo, destinatari, tempistiche) prima di attivare l'automazione

Gestione delle eccezioni definita: specifica cosa succede quando un cliente risponde, l'invio di un modulo sembra rischioso o la richiesta deve essere inoltrata a un livello superiore

Lista di controllo per la configurazione ripetibile: registra i passaggi esatti della configurazione (trigger, condizioni, campi variabili), in modo che i colleghi possano ricreare l'automazione in modo coerente

✅ Ideale per: responsabili delle operazioni di Customer Success che configurano email di onboarding e rinnovo che richiedono approvazioni e percorsi di follow-up manuali.

10. Modello di calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i contenuti con fasi di revisione e un calendario di pubblicazione utilizzando il modello di calendario editoriale di ClickUp

L'IA è ottima per generare idee di contenuto o prime bozze, ma sono i tuoi editori a fornire quel tocco umano fondamentale, verificando la qualità, approvando le versioni finali e programmando i contenuti in modo che siano in linea con la strategia del tuo marchio. Il modello di calendario editoriale di ClickUp include le fasi della pipeline dei contenuti (idea → bozza → revisione → pubblicazione), campi per gli assegnatari, date di scadenza e un calendario delle pubblicazioni.

Perché questo modello ti piacerà:

Flusso editoriale basato sullo stato: sposta ogni risorsa attraverso fasi come Da fare, Ricerca e Bozza per rendere visibili i passaggi dall'IA all'intervento umano

Metadati dei contenuti integrati: mantieni date di pubblicazione, canali, tipi di contenuto, autori, editors e parole chiave allegati a ogni elemento per mantieni date di pubblicazione, canali, tipi di contenuto, autori, editors e parole chiave allegati a ogni elemento per revisioni più chiare

Chiara supervisione della pubblicazione: effettua il monitoraggio di ciò che viene ricercato, redatto, sottoposto a modifica e messo in coda per la pubblicazione in un'unica vista condivisa

✅ Ideale per: responsabili delle operazioni di contenuto che gestiscono flussi di lavoro editoriali multicanale con bozze assistite dall'IA e revisione editoriale umana.

⚡️ Archivio modelli: Modelli gratis di calendario mensile per organizzare il tuo tempo

Come creare flussi di lavoro "human-in-the-loop" in ClickUp

Quindi, come si crea effettivamente un flusso di lavoro "human-in-the-loop" in ClickUp?

Diamo un'occhiata:

Mappa il tuo flusso di lavoro: inizia identificando quali parti del tuo processo possono essere automatizzate e quali richiedono un controllo umano per approvazioni, revisioni o escalation. Imposta le fasi delle attività: utilizza utilizza gli stati personalizzati di ClickUp per creare una pipeline visiva che rifletta ogni fase del tuo flusso di lavoro, dai passaggi automatizzati alle fasi di revisione umana come "Necessita approvazione" o "Richiesta di revisione" Aggiungi passaggi di approvazione: crea automazioni ClickUp che mettono in pausa il flusso di lavoro nei momenti critici. Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "Da revisionare", un'automazione può assegnarla automaticamente allo stakeholder appropriato Collega ClickUp Brain: Lascia che l'IA si occupi delle attività più impegnative, come la stesura, la riepilogazione/riassunzione dei lavori o la selezione dei lavori. Quindi utilizza le automazioni per inoltrare i risultati generati dall'IA a un operatore umano per la decisione finale Monitoraggio e iterazione: utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare in tempo reale i tuoi flussi di lavoro HITL. Monitora i colli di bottiglia, tieni traccia dei tempi di approvazione e verifica quante eccezioni vengono gestite, in modo da poter apportare modifiche per utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare in tempo reale i tuoi flussi di lavoro HITL. Monitora i colli di bottiglia, tieni traccia dei tempi di approvazione e verifica quante eccezioni vengono gestite, in modo da poter apportare modifiche per migliorare il processo man mano che questo matura

Inserisci dei punti di controllo umani nel flusso di lavoro con ClickUp

Un flusso di lavoro "human-in-the-loop" funziona perché aggiunge il giudizio umano proprio dove è più importante.

Ma questo funziona solo se il processo è chiaro e facile da eseguire.

ClickUp ti aiuta a trasformare un modello in un vero e proprio sistema operativo. Puoi documentare il flusso di lavoro, assegnare punti di revisione, effettuare l'automazione delle fasi di routine e mantenere ogni passaggio visibile in un unico posto. Con l'IA nell'area di lavoro, puoi anche riepilogare il contesto, preparare le approvazioni e muoverti più velocemente senza perdere il tocco umano.

Prova ClickUp oggi stesso gratis!

Domande frequenti

La differenza principale è il coinvolgimento umano. I flussi di lavoro HITL (human-in-the-loop) mantengono le persone coinvolte nei punti chiave per revisionare, approvare, correggere o inoltrare i risultati dell'IA, il che li rende più adatti a lavori ad alto rischio o che richiedono una maggiore attenzione ai dettagli. I flussi di lavoro completamente automatizzati consentono al sistema di completare le attività dall'inizio alla fine senza l'intervento umano, il che è più veloce ma più adatto a processi a basso rischio e basati su regole.

È consigliabile utilizzare un flusso di lavoro HITL per qualsiasi processo che richieda un giudizio creativo, revisioni di conformità, gestione delle eccezioni o decisioni ad alto rischio in cui il contesto è fondamentale e l'automazione da sola è troppo rischiosa.

Sì, ClickUp Brain supporta i flussi di lavoro "human-in-the-loop". Brain è in grado di creare automazioni in un linguaggio semplice, mentre le funzionalità di approvazione e automazione di ClickUp consentono ai team di mettere in pausa il lavoro per la revisione, indirizzare le attività all'approvatore corretto e richiedere l'approvazione prima di procedere al passaggio successivo. Ciò significa che Brain può aiutare a generare, riepilogare o trigger azioni, mentre gli esseri umani mantengono il controllo nei punti chiave di revisione.