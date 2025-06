i 10 migliori strumenti di orchestrazione del flusso di lavoro per l'efficienza nel 2025

La vita dei responsabili IT, dei professionisti DevOps e degli analisti dei processi aziendali è... caotica.

Un minuto prima stai riparando una pipeline di dati danneggiata, quello dopo stai cercando di risolvere un malfunzionamento dell'automazione alle 2 del mattino. E niente è più divertente che risolvere problemi di integrazione proprio prima delle scadenze.

Quando è in gioco il buon funzionamento, non basta l'automazione. Serve coordinamento.

👀 Lo sapevate? Le inefficienze aziendali sottraggono silenziosamente il 20-30% del fatturato annuo di un'azienda.

Gli strumenti di orchestrazione del flusso di lavoro ti aiutano a definire, pianificare e monitorare i flussi di lavoro tra team e sistemi, garantendo che anche i flussi di lavoro più complessi vengano eseguiti con un intervento manuale minimo.

Per aiutarti a scegliere con saggezza, abbiamo raccolto le migliori piattaforme di orchestrazione del flusso di lavoro e ciò che contraddistingue ciascuna di esse. Cominciamo!

Desideri un rapido confronto tra tutti gli strumenti? Ecco una panoramica prima di discuterne in dettaglio.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Piattaforma all-in-one per la gestione delle attività, l'automazione, la collaborazione in tempo reale e i suggerimenti basati sull'IA Team interfunzionali, startup e aziende in crescita che gestiscono progetti complessi Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Apache Airflow Flussi di lavoro basati su Python che utilizzano DAG con monitoraggio in tempo reale e integrazione con strumenti cloud/dati Team di ingegneri dei dati e DevOps che gestiscono pipeline complesse e flussi di lavoro ML Free Forever AWS Step Functions Fornisce un builder visivo per orchestrare flussi di lavoro serverless con gestione degli errori integrata e integrazione AWS nativa Teams che creano e gestiscono architetture serverless o microservizi su AWS Gratis; prezzi personalizzati Microsoft Power Automate Semplifica l'automazione dei processi aziendali in Microsoft 365 con flussi basati sull'IA e automazione robotica dei processi per i sistemi legacy Aziende incentrate su Microsoft che richiedono automazione low-code in tutti i reparti Gratuito; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente Nected Una piattaforma low-code per creare flussi di lavoro basati sulla logica con orchestrazione in tempo reale, connessioni API senza soluzione di continuità e un'interfaccia utente intuitiva Utenti aziendali e sviluppatori alla ricerca di automazioni dei flussi di lavoro personalizzabili e basate sulla logica Gratis; prezzi personalizzati Prefect Strumento nativo Python che supporta flussi di lavoro basati su eventi senza DAG, offrendo flessibilità, caching e trigger in tempo reale Data scientist e ingegneri alla ricerca di flussi di lavoro scalabili basati su Python Gratis; prezzi personalizzati Flussi di lavoro Google Orchestra servizi cloud nativi in un ambiente serverless con trigger in tempo reale Team che lavorano nell'ecosistema Google Cloud per creare flussi di lavoro basati su eventi o API Gratis; prezzi personalizzati Azure Data Factory Integrazione dei dati con un'interfaccia low-code, gestione dei dati ibridi e monitoraggio della pipeline in tempo reale Aziende che gestiscono integrazioni di dati su larga scala Prezzi personalizzati Control-M Gestione complessa dei flussi di lavoro in ambienti ibridi con analisi predittiva, integrazione CI/CD e trasferimenti sicuri dei dati Aziende che gestiscono carichi di lavoro mission-critical che richiedono governance e automazione Prezzi personalizzati Flyte Scala i flussi di lavoro di machine learning con esecuzione dinamica, gestione parallela delle attività e controllo rigoroso delle versioni Team di ingegneri dei dati e ML che gestiscono progetti e flussi di lavoro di big data science Prezzi personalizzati

Prima di passare all'elenco, vediamo quali sono le funzionalità/funzioni chiave da considerare nella scelta del software di automazione IT più adatto.

Scalabilità: Cerca un'architettura scalabile che si adatti alle tue esigenze aziendali, sia che tu stia gestendo pochi flussi di lavoro o orchestrando automazioni a livello aziendale

Facilità d'uso: Seleziona un software di orchestrazione del flusso di lavoro con un'interfaccia intuitiva, generatori di flussi di lavoro drag-and-drop e navigazione fluida, in modo che non sia richiesta alcuna competenza tecnica avanzata per utilizzarlo

Monitoraggio del flusso di lavoro: Anticipa i guasti con il monitoraggio e gli avvisi in tempo reale. Un buon sistema di gestione del flusso di lavoro dovrebbe offrire registri dettagliati, monitoraggio visivo delle prestazioni del flusso di lavoro e notifiche proattive in modo da poter risolvere i problemi prima che si aggravino

Funzionalità di automazione: Scegli una piattaforma di automazione dei flussi di lavoro che riduca al minimo l'intervento manuale. Cerca funzionalità quali mappatura dinamica, riprova automatica e gestione delle dipendenze per garantire il corretto funzionamento dei flussi di lavoro

Integrazioni: Consenti il trasferimento dei dati senza interruzioni scegliendo uno strumento che si integra facilmente con i servizi cloud, i data lake, i database e le applicazioni aziendali

Lo strumento giusto rende il lavoro un gioco da ragazzi e migliora la produttività in tutta l'azienda. Ti chiederai come hai fatto a farne a meno finora!

💡 Suggerimento: non valutare uno strumento solo in base alle tue esigenze attuali. Quando selezioni un software per il flusso di lavoro, considera la roadmap triennale della tua organizzazione.

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ora che conosci le tue priorità, esploriamo il meglio del meglio!

1. ClickUp (Ideale per semplificare i flussi di lavoro con automazione e collaborazione in tempo reale)

Inizia a usare ClickUp gratis Semplifica i tuoi flussi di lavoro, aumenta l'efficienza e gestisci tutto in un'unica potente piattaforma con ClickUp

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che ci rallentano.

Se stai creando flussi di lavoro complessi, ClickUp è lo strumento che avresti voluto iniziare a utilizzare prima.

Come app completa per il lavoro, ClickUp combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

🧠 Curiosità: il 40,9% degli utenti ClickUp è riuscito a sostituire tre o più strumenti dopo essere passato a ClickUp.

Supponiamo che il tuo team DevOps stia gestendo un'implementazione importante. Ci sono aggiornamenti dei server da gestire, pipeline di test da monitorare, note di rilascio da aggiornare... in sostanza, una miriade di elementi in movimento di cui occuparsi. Il primo passaggio consiste nel suddividere l'intero progetto mastodontico in attività più piccole e tracciabili.

Le attività di ClickUp rendono tutto questo semplice. Usale per creare attività e attività secondarie dettagliate, assegnarle alle persone giuste, impostare scadenze, gestire le priorità e persino collegare le dipendenze.

Stai lanciando un nuovo strumento interno? Suddividilo in: impostazione dell'ambiente di sviluppo, finalizzazione dell'interfaccia utente/esperienza utente e implementazione della versione 1.0. A seconda dell'urgenza delle attività, imposta priorità come Urgente, Alta, Normale e Bassa. In questo modo ogni passaggio del flusso avverrà nel giusto ordine.

Organizza, assegna priorità e monitora le attività senza sforzo per mantenere il tuo team allineato e produttivo con le attività di ClickUp

E quando è necessario aggiungere più contesto alle attività, come i numeri degli sprint o le date di approvazione? I campi personalizzati di ClickUp eliminano la necessità di condividere più fogli di calcolo e note casuali, aiutandoti ad aggiungere le informazioni di cui il tuo team ha bisogno direttamente all'interno dell'attività.

Inoltre, gli stati personalizzati delle attività di ClickUp aiutano il tuo team a monitorare la fase in cui si trova ogni attività, tenendo te e il tuo team aggiornati sullo stato di avanzamento complessivo del progetto.

Una volta assegnate le attività, come puoi visualizzarle? Noi diciamo: come preferisci! Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp sono personalizzabili e ti consentono di visualizzare i flussi di lavoro a modo tuo.

Che tu voglia utilizzare la vista Elenco di ClickUp per un elenco di attività perfettamente strutturato o la vista Gantt di ClickUp per visualizzare le sequenze e le dipendenze dei progetti, ClickUp offre tutto ciò che ti serve!

Visualizza le sequenze temporali dei progetti, gestisci le dipendenze e rispetta le scadenze come un professionista con la vista Gantt di ClickUp

Una volta avviate le attività, vorrai assicurarti che nessuno rimanga bloccato con delle domande. Invece di affidarti a comunicazioni sparse su diversi canali, usa ClickUp Chat e ClickUp Assigned Comments per centralizzare le discussioni.

Ricevi aggiornamenti in tempo reale, @menziona i membri del team e risolvi gli ostacoli direttamente all'interno dell'attività o in un canale di chat centralizzato connesso all'elenco delle attività e allo spazio del progetto. In questo modo potrai rendere più efficiente la comunicazione del team e prevenire il principale nemico della produttività: il cambio di contesto.

Unifica le conversazioni, collabora e risolvi le query in modo efficiente con ClickUp Chat

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Uno degli obiettivi principali della gestione del flusso di lavoro è quello di risparmiare tempo sulle attività ripetitive.

Le automazioni di ClickUp ti aiutano a eliminare i passaggi manuali, come l'assegnazione di attività quando lo stato cambia o l'invio di promemoria prima delle date di scadenza, con trigger personalizzati che eseguono azioni in modo indipendente.

Elimina le attività ripetitive, imposta trigger intelligenti e lascia che i tuoi flussi di lavoro funzionino in modo automatico con le automazioni di ClickUp

👀 Lo sapevi? ClickUp ha scoperto che il 21% delle persone dichiara di dedicare oltre l'80% della propria giornata lavorativa ad attività ripetitive. Un altro 20% afferma che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀).

Immagina un flusso di lavoro in cui i ticket vengono assegnati, le approvazioni richieste e i report generati senza che tu debba muovere un dito. Questa è automazione fatta bene.

Vuoi fare un passaggio in più? ClickUp Brain ti aiuta a dare priorità al lavoro in base a scadenze, carico di lavoro e dipendenze. L'assistente IA, integrato nell'area di lavoro di ClickUp, suggerisce anche modi per ottimizzare i processi individuando ritardi o sovrapposizioni.

Pianifica, monitora, assegna priorità e ottimizza le attività dalla tua area di lavoro con ClickUp Brain

E quando hai bisogno che le attività vengano completate in modo autonomo, gli agenti Autopilot di ClickUp sono di grande aiuto. Possono aiutarti a riepilogare/riassumere gli aggiornamenti in una riunione del team, rispondere a domande ripetitive nella chat e generare report giornalieri o settimanali sulle attività, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.

Continua a lavorare in modo automatico con gli agenti Autopilot di ClickUp

Abbiamo detto che ClickUp fa tutto, vero?

Dalla collaborazione in tempo reale alle potenti automazioni, ClickUp elimina gli attriti dai flussi di lavoro in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta: ottenere risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i flussi di lavoro con attività, attività secondarie, priorità e dipendenze per garantire un'esecuzione fluida

Scegli tra oltre 100 modelli predefiniti o crea le tue ricette e i tuoi esempi di automazione con ClickUp Automazioni

le mappe mentali di ClickUp Collabora in tempo reale e visualizza le tue sessioni di brainstorming con le lavagne online

Integra oltre 1000 app di terze parti come Zoom, Teams, Slack e altre ancora per connettere l'intera area di lavoro

Gestisci le prestazioni del flusso di lavoro monitorando i KPI, controllando il carico di lavoro del team o identificando i colli di bottiglia con le dashboard di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio richiede un po' di tempo per imparare a usarlo

L'app mobile non è ancora ricca di funzionalità come la versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Un utente Capterra afferma:

Il suo intuitivo sistema di monitoraggio delle attività fornisce una panoramica chiara delle responsabilità e dello stato dei progetti, garantendo una collaborazione senza intoppi. La piattaforma è facile da usare e visivamente accattivante, rendendo semplice monitorare i flussi di lavoro e rimanere organizzati. Sia per uso individuale che per la gestione di team, ClickUp si rivela uno strumento di grande valore.

Il suo intuitivo sistema di monitoraggio delle attività fornisce una panoramica chiara delle responsabilità e dello stato di avanzamento dei progetti, garantendo una collaborazione senza intoppi. La piattaforma è facile da usare e visivamente accattivante, rendendo semplice il monitoraggio dei flussi di lavoro e l'organizzazione. Sia per uso individuale che per la gestione di team, ClickUp si rivela uno strumento di grande valore.

📮 Approfondimento ClickUp: il 64% dei dipendenti lavora occasionalmente o frequentemente al di fuori dell'orario previsto, con il 24% che registra ore di lavoro straordinario quasi tutti i giorni! Questa non è flessibilità, è lavoro senza fine. 😵‍💫 Le attività di ClickUp ti aiutano a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi più piccoli e gestibili, così saprai sempre cosa fare dopo, senza sentirti sopraffatto. Basta chiedere all'IA di ClickUp di generare attività secondarie, aggiungere liste di controllo e mappare le dipendenze per rimanere organizzato e avere tutto sotto controllo. Nel frattempo, le automazioni di ClickUp semplificano il lavoro di routine gestendo aggiornamenti, assegnazioni e promemoria, così potrai dedicare meno tempo alle attività più impegnative e più tempo a ciò che conta davvero. 🚀 💫 Risultati reali: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione del team del 20% con ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.

2. Apache Airflow (ideale per l'orchestrazione dinamica dei flussi di lavoro basati su Python)

tramite Apache Airflow

Se sei un professionista IT che ha a che fare con pipeline di dati complesse, Apache Airflow può semplificarti la vita. Sviluppato inizialmente da Airbnb nel 2014, Apache Airflow pianifica, monitora e gestisce i flussi di lavoro in modo programmatico con un controllo dinamico.

Con un approccio Python-first, un'esecuzione basata su grafici aciclici diretti (DAG) e integrazioni semplici, è ideale per orchestrare pipeline di dati scalabili, flussi di lavoro di machine learning e automazione aziendale.

Funzionalità/funzioni principali di Apache Airflow

Definisci i flussi di lavoro come codice con Python, automatizza dipendenze complesse e personalizza la logica di esecuzione senza sforzo

Distribuisci le attività su più nodi di lavoro, gestisci flussi di lavoro ad alta concorrenza e garantisci la tolleranza ai guasti

Connettiti con AWS, Google Cloud, MySQL, Apache Hive e altre piattaforme di terze parti per una migliore automazione

Tieni traccia dell'esecuzione delle attività, risolvi i problemi con registri dettagliati e visualizza i DAG in tempo reale

Limiti di Apache Airflow

Richiede competenze Python per definire efficacemente i flussi di lavoro

Mancanza di supporto per l'orchestrazione dei flussi di lavoro in tempo reale

Prezzi di Apache Airflow

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Apache Airflow

G2: 4,3/5 (oltre 85 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Apache Airflow

Un utente G2 afferma:

Airflow è l'interfaccia più intuitiva che abbia mai visto per impostare le attività quotidiane del flusso di lavoro. Le API sono per lo più facili da imparare/utilizzare e mi piace che sia tutto in Python. Nel mio team ci sono alcune persone che non sono programmatori esperti, ma hanno capito come creare semplici attività quotidiane.

Airflow è l'interfaccia più intuitiva che abbia mai visto per impostare le attività quotidiane del flusso di lavoro. Le API sono per lo più facili da imparare/utilizzare e mi piace che sia tutto in Python. Nel mio team ci sono alcune persone che non sono programmatori esperti, ma hanno capito come creare semplici attività quotidiane.

3. AWS Step Functions (ideale per l'orchestrazione visiva dei flussi di lavoro delle applicazioni serverless)

tramite AWS Step Functions

Amazon Web Services (AWS) Step Functions è una piattaforma di orchestrazione dei flussi di lavoro senza server progettata per le applicazioni moderne. Con il suo approccio visivo, semplifica i processi complessi, sia che si tratti di automatizzare pipeline di dati, gestire microservizi o orchestrare flussi di lavoro di machine learning.

La gestione degli errori integrata, la scalabilità e la perfetta integrazione con oltre 220 servizi AWS consentono ai team di concentrarsi sulla logica aziendale senza preoccuparsi dell'infrastruttura.

Funzionalità/funzioni principali di AWS Step Functions

Crea, modifica ed esegui il debug di macchine a stati utilizzando un editor intuitivo drag-and-drop

Esegui flussi di lavoro di lunga durata (Standard) o gestisci attività ad alta frequenza (Express) senza gestione dell'infrastruttura

Connettiti con Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker e API esterne per un'automazione end-to-end

Goditi una collaborazione sicura dei dati con più parti e analizza i set di dati condivisi senza esporre i dati grezzi con AWS Clean Rooms

Limiti di AWS Step Functions

Flessibilità limitata per integrazioni non AWS

Il prezzo potrebbe aumentare con l'aumentare della complessità dei flussi di lavoro

Prezzi di AWS Step Functions

Free Forever

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AWS Step Functions

G2: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AWS Step Functions

Una recensione su G2 condivide:

È facile creare un flusso ETL in questo servizio. Offre una funzionalità/funzione per creare flussi di lavoro in modo visivo; nel back-end, crea l'intero JSON in base al flusso preparato visivamente

È facile creare un flusso ETL in questo servizio. Fornisce una funzionalità per creare flussi di lavoro in modo visivo; nel back-end, crea l'intero JSON in base al flusso preparato visivamente

4. Microsoft Power Automate (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro incentrati su Microsoft)

tramite Microsoft Power Automate

Se la tua azienda utilizza Microsoft 365, Power Automate può essere il tuo alleato nell'automazione. Automatizza le attività ripetitive in Outlook, Teams, SharePoint ed Excel, riducendo il lavoro manuale richiesto e gli errori.

Con AI Builder e l'automazione dei processi robotici (RPA), puoi creare flussi di lavoro intelligenti e automatizzare i sistemi legacy senza codice. Inoltre, con una vasta libreria di connettori che mostrano numerosi esempi di automazione dei flussi di lavoro, puoi salvare automaticamente allegati email, inviare avvisi e altro ancora per migliorare il tuo flusso di lavoro.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Power Automate

Automatizza le attività nelle app Microsoft 365 come Excel, OneDrive e Teams con supporto nativo

Utilizza l'automazione dei flussi di lavoro IA per elaborare i dati, automatizzare le decisioni e migliorare i flussi di lavoro con AI Builder

Automatizza i sistemi legacy e le applicazioni desktop con RPA presidiata e non presidiata

Accelera l'automazione con oltre 1.000 modelli predefiniti e opzioni di integrazione personalizzate

Limiti di Microsoft Power Automate

L'automazione complessa richiede competenze più approfondite

Le funzionalità/funzioni RPA avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 $ al mese per utente

Power Automate Process: 150 $/mese per utente

Power Automate Hosted Process: 215 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Power Automate

Un utente Capterra afferma:

La mia esperienza con Power Automate è stata ampiamente positiva. Si tratta di uno strumento versatile e potente per automatizzare un ampio intervallo di attività all'interno dell'ecosistema O365, consentendo ai team di risparmiare tempo e ridurre gli errori nei processi ripetitivi.

La mia esperienza con Power Automate è stata ampiamente positiva. Si tratta di uno strumento versatile e potente per automatizzare un'ampia gamma di attività all'interno dell'ecosistema O365, consentendo ai team di risparmiare tempo e ridurre gli errori nei processi ripetitivi.

5. Nected (Ideale per l'orchestrazione di flussi di lavoro basati su regole low-code)

tramite Nected

Se hai bisogno di uno strumento di automazione dei flussi di lavoro potente ma flessibile che combini logica decisionale, gestione API e orchestrazione dei processi, Nected è la soluzione che fa per te.

La parte migliore è che si adatta agli utenti tecnici e non tecnici e semplifica i flussi di lavoro complessi. Ciò consente un'elaborazione dei dati semplice e un processo decisionale intelligente senza codici complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nected

Elimina le attività manuali organizzando processi in più passaggi dall'inizio alla fine

Utilizza tabelle decisionali, catene di regole e logica condizionale per promuovere l'automazione intelligente

Crea facilmente flussi di lavoro con strumenti drag-and-drop, consentendo agli sviluppatori di personalizzarli ulteriormente

Connettiti a database e API di terze parti per uno scambio di dati fluido e in tempo reale

Limiti di Nected

Le personalizzazioni avanzate potrebbero richiedere assistenza tecnica

I sistemi più datati potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva per garantire un'adozione senza intoppi

Prezzi Nected

Free Forever

Start-up: Prezzi personalizzati

Crescita: Prezzi personalizzati

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nected

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Nected

Un utente G2 afferma:

Negli ultimi cinque mesi in cui ho utilizzato quotidianamente Nected IA, gestire la mia attività non è mai stato così facile. Lo strumento mi ha permesso di delegare facilmente le attività, ottenendo risultati migliori con poco lavoro richiesto. Si integra perfettamente anche con gli altri nostri strumenti aziendali, come MongoDB e Fogli Google, tramite API.

Negli ultimi cinque mesi in cui ho utilizzato quotidianamente Nected IA, gestire la mia attività non è mai stato così facile. Questo strumento mi ha permesso di delegare facilmente le attività, ottenendo risultati migliori con poco lavoro richiesto. Inoltre, si integra perfettamente con gli altri nostri strumenti aziendali, come MongoDB e Fogli Google, tramite API.

6. Prefect (ideale per l'orchestrazione di flussi di lavoro basati su Python e guidati da eventi)

tramite Prefect

Prefect è un'altra soluzione software per il flusso di lavoro nativa per Python. Trasforma il codice Python in flussi di lavoro resilienti e pronti per la produzione senza la complessità dei DAG.

Gestisce tutto, dalla gestione delle pipeline di dati, ai flussi di lavoro di machine learning, all'automazione basata su cloud, garantendo scalabilità e affidabilità. Grazie al suo approccio Python-first, Prefect è molto popolare tra i data scientist.

Funzionalità/funzioni ottimali

Definisci le attività utilizzando semplici decoratori, eliminando la necessità di rigide strutture DAG

Esegui i flussi di lavoro in modo flessibile con la gestione dinamica delle attività e i trigger di eventi in tempo reale

Traccia le attività, abilita i tentativi automatici e memorizza i risultati nella cache per una maggiore efficienza

Trigger flussi di lavoro basati su eventi in tempo reale, come l'avvio di una pipeline di dati quando un file raggiunge il tuo Google Cloud Storage

Limiti perfetti

Supporto limitato per flussi di lavoro non Python

Alcune automazioni e controlli basati sui ruoli sono disponibili solo nelle versioni a pagamento

Prezzi perfetti

Free Forever

Pro: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni perfette

G2: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Prefect

Un utente G2 afferma:

L'esperienza degli sviluppatori è perfetta. Iniziare è semplicissimo e la flessibilità del framework va ben oltre qualsiasi altro strumento che abbia mai utilizzato. E la ciliegina sulla torta è che la community e gli sviluppatori che forniscono assistenza sono sempre disponibili per qualsiasi cosa tu stia cercando di realizzare.

L'esperienza degli sviluppatori è perfetta. Iniziare è semplicissimo e la flessibilità del framework va ben oltre qualsiasi altro strumento che abbia mai utilizzato. E la ciliegina sulla torta è che la community e gli sviluppatori che forniscono assistenza sono sempre disponibili per qualsiasi cosa tu stia cercando di realizzare.

7. Google Cloud Workflows (ideale per flussi di lavoro senza server nell'ecosistema Google Cloud)

tramite Google Workflows

Se stai cercando uno strumento di orchestrazione dei flussi di lavoro che connetta senza sforzo i servizi Google Cloud, le API e i processi basati sugli eventi, Google Workflows è la scelta migliore.

La sua architettura completamente gestita e senza server elimina le preoccupazioni relative all'infrastruttura, consentendo ai team di concentrarsi sulla creazione e l'automazione dei flussi di lavoro senza preoccuparsi del ridimensionamento.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Workflows

Scala i flussi di lavoro in modo dinamico e paga solo per il numero di esecuzioni e risorse consumate, senza costi fissi

Connetti servizi come BigQuery, Pub/Sub e Cloud Storage con l'autenticazione integrata

Trigger flussi di lavoro in tempo reale in base a upload su archiviazione cloud, messaggi Pub/Sub o richieste HTTP

Garantite operazioni fluide con flussi di lavoro stateful, riprovazioni automatiche e tolleranza agli errori

Limiti di Google Cloud Workflows

Integrazioni limitate al di fuori dell'ecosistema Google Cloud

I flussi di lavoro devono essere definiti in YAML o JSON, che possono essere complessi per processi di grandi dimensioni

Prezzi di Google Cloud Workflows

Gratis per sempre

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Workflows

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Workflows

Un utente G2 condivide:

Cloud Workflows semplifica la complessa architettura della soluzione. Non richiede risorse per la manutenzione. È scalabile in base alle esigenze. L'implementazione è piuttosto semplice. L'integrazione è molto semplice tramite SDK

Cloud Workflows semplifica la complessa architettura della soluzione. Non richiede risorse per la manutenzione. È possibile scalare in base alle esigenze. L'implementazione è piuttosto semplice. L'integrazione è molto semplice tramite SDK

8. Azure Data Factory (ideale per l'integrazione di dati ibridi su scala aziendale)

tramite Azure Data Factory

Azure Data Factory (ADF) è la scelta perfetta per gestire l'integrazione di dati su larga scala in ambienti cloud, locali o ibridi, in particolare all'interno dell'ecosistema Microsoft.

Questo software di gestione dei flussi di lavoro aziendali consente la pianificazione basata sul tempo e i trigger di eventi. Semplifica il movimento dei dati con oltre 90 connettori predefiniti. La sua interfaccia low-code consente a chiunque di creare pipeline complesse senza richiedere una profonda esperienza di programmazione.

Funzionalità/funzioni principali di Azure Data Factory

Integra dati provenienti da più origini, tra cui Amazon Redshift, Oracle e Salesforce

Semplifica le trasformazioni complesse con un'interfaccia drag-and-drop low-code

Utilizza dashboard di monitoraggio in tempo reale per monitorare le prestazioni della pipeline

Accedi a un'architettura completamente serverless che si adatta automaticamente alle esigenze del carico di lavoro

Limiti di Azure Data Factory

Integrazioni non Microsoft limitate

Le trasformazioni personalizzate e le configurazioni ibride richiedono competenze tecniche

Prezzi di Azure Data Factory

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Azure Data Factory

G2: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Azure Data Factory

Una recensione su Reddit condivide:

È un orchestratore discreto e sufficientemente valido per attività ETL di base. L'attività di copia è piuttosto buona per trasferire dati da varie origini. Tuttavia, può diventare molto costoso se si eseguono le trasformazioni tramite flussi di dati ADF. Inoltre, l'approccio low code dei flussi di dati potrebbe non essere adatto a tutti.

È un orchestratore discreto e sufficientemente valido per attività ETL di base. L'attività di copia è piuttosto buona per trasferire dati da varie origini. Tuttavia, può diventare molto costoso se si eseguono le trasformazioni tramite flussi di dati ADF. Inoltre, l'approccio low code dei flussi di dati potrebbe non essere adatto a tutti.

9. Control-M (ideale per l'orchestrazione dei flussi di lavoro a livello aziendale)

Control-M di BMC Software è un potente strumento di orchestrazione del flusso di lavoro progettato per automatizzare complesse pipeline di dati, flussi di lavoro delle applicazioni e trasferimenti di file in ambienti ibridi e multi-cloud.

È ideale per le aziende che gestiscono carichi di lavoro mission-critical. Control-M migliora l'efficienza con automazione, analisi predittiva e funzionalità/funzioni DevOps-friendly.

Funzionalità/funzioni principali di Control-M

Connettete senza sforzo gli ambienti on-premise e cloud con integrazioni native per AWS, Azure e Google Cloud

Integra l'orchestrazione nelle pipeline CI/CD utilizzando JSON o Python per semplificare il controllo delle versioni e i test

Utilizza l'analisi predittiva per identificare potenziali ritardi e trigger automatici prima che insorgano problemi

Integra lo spostamento dei file nei flussi di lavoro mantenendo la sicurezza, la conformità e il monitoraggio in tempo reale

Limiti di Control-M

Potrebbe essere costoso per i team più piccoli

La personalizzazione e la risoluzione dei problemi potrebbero richiedere l'assistenza di un esperto

Prezzi di Control-M

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Control-M

G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Control-M

Un utente G2 afferma:

Mi piace il modo in cui monitora i lavori batch in sequenza e ci avvisa degli avvisi e degli errori in modo che possiamo risolverli, aiutando così la continuità aziendale

Mi piace il modo in cui monitora i lavori batch in sequenza e ci avvisa degli avvisi e degli errori in modo che possiamo risolverli, aiutando così la continuità aziendale

10. Flyte (Ideale per progetti relativi a dati e machine learning)

tramite Flyte

Flyte è progettato per flussi di lavoro intensivi di dati e machine learning (ML). Il suo obiettivo è colmare il divario tra scalabilità e facilità d'uso, consentendoti di creare pipeline dinamiche e di livello produttivo.

Semplifica i processi complessi con flussi di lavoro dinamici, una solida convalida dei dati e un supporto multilingue, garantendo al contempo la riproducibilità in ambienti distribuiti.

Funzionalità/funzioni principali di Flyte

Utilizza il decoratore @dynamic per creare flussi di lavoro che si adattano durante l'esecuzione, perfetti per la messa a punto degli iperparametri e la valutazione dei modelli

Torna alla versione precedente dei flussi di lavoro, se necessario, per il debug o la sperimentazione

Suddividi i calcoli di grandi dimensioni utilizzando attività di mappatura per una parallelizzazione efficiente nei flussi di lavoro ML e big data

Riprova automaticamente le attività non riuscite, memorizza i risultati nella cache e abilita il ripristino con un solo clic per ridurre i tempi di inattività

Limiti di Flyte

Le funzionalità/funzioni avanzate richiedono competenze aggiuntive

Offre meno integrazioni rispetto ai suoi concorrenti

Prezzi Flyte

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flyte

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Crea flussi di lavoro efficaci con ClickUp

Gli strumenti di orchestrazione del flusso di lavoro gestiscono tutto. Dalla gestione di complesse pipeline di dati e dal coordinamento delle attività tra i sistemi all'automazione dei flussi di lavoro e al rafforzamento della comunicazione tra i team, garantiscono un'esecuzione priva di errori dall'inizio alla fine. Mentre alcuni strumenti soddisfano esigenze di nicchia, ClickUp è il tuttofare definitivo. È flessibile, intuitivo e ricco di opzioni di automazione e di agenti.

Che tu stia gestendo scadenze e flussi di lavoro o semplicemente cercando di sopravvivere al Monday, ClickUp mantiene il tuo team sincronizzato senza alcuno sforzo.

Perché lavorare di più quando puoi lavorare in modo più intelligente? Registrati oggi stesso per ottenere un account ClickUp gratis!