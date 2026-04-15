Scopri i 15 migliori GPT per la SEO nel [anno]

L'ottimizzazione per i motori di ricerca oggi, come ben sai, non riguarda più solo i link blu. È una complessa interazione tra panoramiche IA, citazioni LLM e risultati iper-personalizzati.

Creare manualmente gruppi di parole chiave o cercare di indovinare l'intento di ricerca non funziona più. Hai bisogno di strumenti in grado di gestire il lavoro più pesante. ChatGPT è utile, ma è un po' generico. I GPT personalizzati, addestrati specificamente per attività particolari, sono la scelta ideale.

La sfida? Trovare i migliori GPT per questo lavoro.

In questo post del blog abbiamo stilato un elenco dei migliori GPT per la SEO per aiutarti a risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Si tratta di GPT personalizzati che meritano davvero i tuoi crediti API per audit tecnici, autorevolezza tematica e posizionamento. 🎯

Nome dello strumento Ideali per Funzionalità principali Prezzi Guida SEO per valutatori di qualità Allineare i contenuti agli standard E-E-A-T di Google Valutazione E-E-A-T, analisi dettagliata delle linee guida per i valutatori di qualità, feedback strutturato sull'audit Prezzi personalizzati GPT per la creazione di link SEO Prospezione scalabile dei backlink e automazione delle attività di outreach Identificazione delle opportunità di link, bozze di outreach, analisi delle lacune nei backlink Prezzi personalizzati Julian Goldie GPT Strategie di link building collaudate sul campo e guide SEO basate sull'IA Strutture avanzate per la creazione di link, ottimizzazione delle parole chiave, prompt scalabili per l'outreach Prezzi personalizzati È un fattore di posizionamento GPT? Chiarire i veri segnali di posizionamento di Google rispetto ai miti SEO Valutazione dei fattori di posizionamento, analisi dettagliata degli aggiornamenti SEO, definizione delle priorità di ottimizzazione Prezzi personalizzati Analizzatore di query di ricerca Decodificare l'intento SERP e i modelli di posizionamento delle pagine Analisi della composizione dei tipi di pagine in classifica, identificazione dell'intento, analisi dei modelli strutturali Prezzi personalizzati Strumento di ottimizzazione dell'intento di ricerca Allineare l'intento del contenuto alle aspettative di qualità di Google Identificazione dell'intento primario/secondario, analisi del divario tra bozza e SERP, allineamento della qualità Prezzi personalizzati Grafico a dispersione delle variazioni di posizionamento delle parole chiave in GSC Visualizzazione dell'impatto degli aggiornamenti degli algoritmi sulle prestazioni delle parole chiave Confronto delle posizioni prima/dopo, visualizzazione tramite grafico a dispersione, rilevamento dei valori anomali Prezzi personalizzati Autore gratis di schemi per contenuti SEO per blog Creare rapidamente strutture di blog allineate alle SERP Schemi incentrati sulla SEO, strutture dei titoli basate sui modelli di posizionamento, suggerimenti per approfondire gli argomenti Prezzi personalizzati SEO Topical Map Maker Costruire un'autorità tematica strutturata nella tua nicchia Creazione di mappe tematiche, clustering TOFU/MOFU/BOFU, supporto per i link interni Prezzi personalizzati Strumento di raggruppamento delle parole chiave Prevenire la cannibalizzazione delle parole chiave su larga scala Raggruppamento semantico delle parole chiave, riduzione dei duplicati, rafforzamento dell'autorità tematica Prezzi personalizzati Assistente all'implementazione di GA4 Risoluzione di configurazioni GA4 disordinate e lacune nel monitoraggio Diagnosi della configurazione di GA4, consigli sulla struttura degli eventi, chiarezza nell'attribuzione Prezzi personalizzati Post Cheetah SEO Analisi istantanea delle prestazioni SEO a livello di pagina Valutazione dell'allineamento delle parole chiave, lacune SEO on-page, valutazione della qualità dei contenuti Prezzi personalizzati Lei conosce il testo alternativo Ottimizzazione delle immagini scalabile e incentrata sull'accessibilità Generazione di testo alternativo sensibile al contesto, accessibilità + equilibrio delle parole chiave, ottimizzazione in batch Prezzi personalizzati Ingegnere delle prestazioni web Miglioramento dei Core Web Vitals e delle prestazioni tecniche Diagnosi dei Core Web Vitals, consigli per l'ottimizzazione delle risorse, correzioni incentrate sull'esperienza utente Prezzi personalizzati Schema Advisor GPT Implementazione di markup Schema precisi e orientati all'impatto Raccomandazioni Schema.org su misura, idoneità ai risultati avanzati, allineamento dei dati strutturati Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Come i GPT si inseriscono nei flussi di lavoro SEO

Un GPT personalizzato è un assistente IA personalizzato basato su ChatGPT di OpenAI, progettato per svolgere attività specifiche. È composto da tre elementi fondamentali:

Funzionalità/funzione Cosa fa Istruzioni Un insieme permanente di "regole" che indicano all'IA come agire, quale tono utilizzare e quali passaggi seguire (in modo da non dover ripetere i tuoi prompt ogni volta) Conoscenza Puoi caricare i tuoi file (PDF, fogli di calcolo, documenti) che il GPT considererà prioritari rispetto ai suoi dati di addestramento generali Funzionalità Puoi attivare/disattivare funzionalità specifiche, come la navigazione web, DALL-E (generazione di immagini) o Code Interpreter (analisi dei dati).

Per la SEO, i GPT sono strumenti essenziali per ottimizzare i contenuti, creare testi ricchi di parole chiave e aumentare il coinvolgimento degli utenti con suggerimenti di contenuti pertinenti e contestualizzati.

Come ulteriore vantaggio, puoi caricare le linee guida del tuo marchio, gli elenchi di parole chiave e gli esempi di contenuti che preferisci. Il GPT personalizzato genererà quindi risultati conformi agli standard del tuo marchio e di SEO, senza che tu debba spiegare tutto da capo.

⚙️ Bonus: Scopri come citare correttamente ChatGPT nella tua reportistica SEO e garantire la corretta attribuzione nella tua ricerca.

Cosa rende un GPT efficace per la SEO

Un GPT SEO di alta qualità non si limita a scrivere testi, ma segue una logica strategica specifica. Produce costantemente risultati in linea con le ricerche, attenti all'intento e strutturalmente validi che migliorano effettivamente il posizionamento e generano traffico.

I modelli più performanti producono contenuti contestualmente rilevanti, generano meta descrizioni e aiutano con lo schema markup e i dati strutturati.

Le caratteristiche chiave che rendono un modello GPT eccellente per la SEO includono:

Generazione e ottimizzazione dei contenuti : produce post per blog, : produce post per blog, descrizioni di prodotti e articoli ottimizzati per la SEO che attraggono sia gli utenti che i motori di ricerca

Ricerca e strategia delle parole chiave : identifica le parole chiave pertinenti, comprese le frasi a coda lunga, e analizza i contenuti della concorrenza per definire strategie di targeting

Assistenza SEO on-page : crea meta tag e titoli e suggerisce miglioramenti per una migliore leggibilità e per i punteggi E-E-A-T (Esperienza, Competenza, autorevolezza e affidabilità)

Supporto tecnico SEO: è in grado di generare dati strutturati o markup Schema, scrivere snippet di codice per gli sviluppatori web e migliorare la struttura del sito per facilitare la scansione

Efficienza e scalabilità: consente di risparmiare tempo automatizzando le attività SEO di routine, come la generazione di metadati o l'analisi dei contenuti per apportare miglioramenti

Considerazioni importanti:

Limiti: i modelli GPT non dispongono di metriche dettagliate come il volume di ricerca e la difficoltà delle parole chiave, rendendo quindi necessario l'uso di strumenti dedicati in combinazione con essi

Supervisione umana: i risultati migliori si ottengono utilizzando l'IA per la ricerca e la stesura, seguite da modifiche manuali volte a garantire qualità, tono di voce del marchio e accuratezza

I 15 migliori GPT per la SEO (assistenti IA per migliorare il posizionamento)

Non tutti i GPT meritano il tuo tempo per la SEO. Questi sono quelli che funzionano davvero.

Nota: I prezzi degli strumenti SEO basati su GPT sono solitamente personalizzati e dipendono dall'utilizzo, dalle funzionalità/funzioni e dalla portata.

1. Guida SEO per valutatori di qualità (Ideale per allineare i contenuti agli standard E-E-A-T di Google)

tramite ChatGPT

Posizionarsi in nicchie competitive significa soddisfare gli standard di qualità di Google. Questo GPT ti aiuta a pensare come un valutatore di qualità, non solo come un autore di contenuti.

Analizza i tuoi contenuti alla luce dei principi E-E-A-T e segnala ciò che manca. Il risultato? Pagine più solide e credibili, progettate per posizionarsi bene.

Guida SEO di Quality Raters: le migliori funzionalità/funzioni

Scompone le linee guida di Google per i valutatori di qualità in criteri concreti che puoi applicare alla scrittura di blog, alle pagine dei prodotti e alle landing page

Valuta i contenuti in base ai principi E-E-A-T (Esperienza, Competenza, Autorevolezza e Affidabilità) ed evidenzia le lacune

Ti aiuta a perfezionare la strategia di contenuto per settori regolamentati o sensibili utilizzando un feedback contestuale chiaro

Genera feedback strutturati che puoi utilizzare nelle verifiche SEO, nei report per i clienti e nelle revisioni interne per le agenzie

Limiti della Guida SEO di Quality Raters

Non fornisce metriche in tempo reale come il volume di ricerca, la difficoltà delle parole chiave o i dati di Google Analytics

Funziona al meglio come strumento di revisione qualitativa, quindi avrai comunque bisogno di strumenti dedicati alla ricerca delle parole chiave e alla SEO tecnica

Prezzi della Guida SEO di Quality Raters

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni della Guida SEO di Quality Raters

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento da esperto: ottieni testi perfetti con ClickUp Brain MAX. Puoi dettare il contenuto in Talk to Text, invece di digitarlo manualmente. Brain MAX: Trascrive il testo e corregge automaticamente le parole di riempimento

Semplifica frasi complesse e sconnesse per una migliore leggibilità

Adatta il tono e lo stile, che tu abbia bisogno di un linguaggio accademico per un articolo di ricerca, informale per un post di discussione o conciso per appunti di studio

📖 Leggi anche: Come utilizzare ChatGPT per il marketing

2. GPT per la creazione di link SEO (Ideale per la ricerca scalabile di backlink e l'automazione delle attività di outreach)

tramite ChatGPT

I backlink sono ancora importanti, ma l'attività di outreach manuale non è scalabile. Questo GPT ti aiuta a trasformare la creazione di link in un processo ripetibile.

Individua opportunità, struttura elenchi di potenziali clienti e redige messaggi di contatto. Ciò significa un'esecuzione più rapida senza perdere di vista l'obiettivo.

Le migliori funzionalità/funzioni del GPT per la creazione di link SEO

Identifica opportunità di link sulla base di ricerche di nicchia e parole chiave

Genera bozze di outreach in linea con il tuo marchio e gli obiettivi della tua campagna

Struttura elenchi di potenziali clienti per agenzie con volumi elevati

Ti aiuta ad analizzare le lacune nei backlink e i dati della concorrenza

Limiti dei GPT per la creazione di link SEO

Non sostituisce i crawler dedicati ai backlink né le suite SEO complete per analisi approfondite

L'outreach richiede ancora la supervisione umana per mantenere la qualità ed evitare segnali di spam

Prezzi dei GPT per la creazione di link SEO

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei GPT per la creazione di link SEO

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: l'88% delle persone utilizza ormai l'IA in qualche forma, con un impressionante 55% che la utilizza più volte al giorno. Man mano che l'IA diventa uno strumento quotidiano per i professionisti, il suo ruolo nella ricerca, nella gestione delle attività e nel processo decisionale continua a crescere. ClickUp potenzia questi flussi di lavoro basati sull'IA integrando l'intelligenza direttamente nell'area di lavoro. Estrae informazioni chiave da documenti complessi, compila aggiornamenti in tempo reale sui progetti e trasforma le discussioni in attività concrete. Semplifica i processi complessi, permettendoti di concentrarti sul lavoro ad alto impatto.

3. Julian Goldie GPT (Ideale per strategie di link building collaudate e guide SEO basate sull'IA)

tramite ChatGPT

Se cerchi strategie SEO comprovate, questo GPT fa al caso tuo. È basato su framework e guide pratiche di link building reali, come l'Ebook Link Building Mastery.

Riceverai una guida strutturata, non semplici consigli superficiali. Questo renderà più facile preparare un piano, attuarlo e scalare ciò che funziona davvero.

Julian Goldie: le migliori funzionalità/funzioni dei GPT

Analisi dettagliata dei framework avanzati di link building per le agenzie

Ti aiuta a perfezionare le strategie di ottimizzazione delle parole chiave e di rafforzamento dell'autorevolezza

Fornisce idee pronte all'uso per potenziare la creazione di contenuti e la diffusione

Collega la creazione tattica di link a una strategia di contenuti più ampia e agli obiettivi di posizionamento

Julian Goldie Limiti dei GPT

Si concentra principalmente sull'acquisizione di link, quindi avrai comunque bisogno di strumenti separati per analisi approfondite e audit tecnici

Funziona al meglio se abbinato ai tuoi dati sulle prestazioni e al contesto di nicchia

Prezzi di Julian Goldie GPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Julian Goldie GPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come condurre una ricerca sugli utenti

4. È un GPT relativo ai fattori di posizionamento (ideale per distinguere i veri segnali di posizionamento di Google dai miti SEO)

tramite ChatGPT

Il mondo della SEO è pieno di opinioni. Questo GPT ti aiuta a distinguere i fatti dalle chiacchiere.

Spiega cosa influisce realmente sul posizionamento e cosa no. Così potrai concentrare il tuo lavoro richiesto dove conta davvero.

È un fattore di posizionamento? Le migliori funzionalità/funzioni di GPT

Valuta se elementi specifici influenzano il posizionamento su Google

Analizza gli aggiornamenti SEO fornendo approfondimenti pratici

Ti aiuta a dare priorità al lavoro richiesto per l'ottimizzazione basato su fattori di posizionamento comprovati

Offre supporto per la pianificazione strategica per la creazione di contenuti e la SEO tecnica

È un fattore di posizionamento? Limiti dei GPT

Non sostituisce le piattaforme di audit complete né gli strumenti di analisi pratici

Incentrati sulla convalida del posizionamento, non sulla ricerca di parole chiave in senso lato o sull'acquisizione di link

È un fattore di posizionamento? Prezzi dei GPT

Prezzi personalizzati

È un fattore di posizionamento? Valutazioni e recensioni GPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Promemoria: l'IA apprende dai dati esistenti, il che significa che può ereditare dei pregiudizi. Analizza sempre i risultati con spirito critico e sii consapevole delle potenziali imprecisioni, specialmente quando si tratta di argomenti delicati.

5. SEO: Search Query Analyzer (Ideale per decodificare l'intento delle SERP e i modelli di posizionamento delle pagine)

tramite ChatGPT

Prima di creare contenuti, devi capire la SERP. Questo GPT analizza cosa è già posizionato e perché.

Mostra intenzioni, formati e modelli nei risultati principali. Ciò significa che puoi creare contenuti in linea con ciò che Google premia.

Le migliori funzionalità di Search Query Analyzer

Analizza i tipi di pagine in classifica per query specifiche

Identifica l'intento commerciale, informativo o di transazione

Evidenzia i modelli strutturali comuni nei risultati principali

Offre supporto alla creazione di contenuti più intelligente, in linea con i fattori di posizionamento

Limiti di Search Query Analyzer

Incentrati sull'analisi SERP, non sull'analisi completa del sito o sugli audit

Non sostituisce gli strumenti di ricerca approfondita delle parole chiave

Prezzi di Search Query Analyzer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Search Query Analyzer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Strumento di ottimizzazione dell'intento di ricerca GPT (Ideale per allineare l'intento del contenuto alle aspettative di qualità di Google)

tramite ChatGPT

Una buona SEO inizia con l'allineamento alle intenzioni degli utenti. Questo GPT ti aiuta ad allineare i tuoi contenuti a ciò che gli utenti desiderano realmente.

Va oltre l'ottimizzazione superficiale delle parole chiave ed evidenzia le discrepanze tra la tua bozza e la SERP. Di conseguenza, le tue pagine risultano più pertinenti e ottengono risultati migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni per l'ottimizzazione dell'intento di ricerca

Identifica l'intento di ricerca primario e secondario alla base delle parole chiave target

Allinea i contenuti agli standard di qualità e valutazione di Google

Evidenzia le discrepanze tra la tua bozza e le aspettative della SERP

Rafforza il piano strategico per la scrittura di blog, le landing page e i contenuti commerciali

Limiti dell'ottimizzazione dell'intento di ricerca

Non sostituisce le piattaforme di analisi approfondita né i crawler SERP completi

Concentrati sull'allineamento delle intenzioni piuttosto che sulla ricerca generica di parole chiave

Ottimizzazione dell'intento di ricerca Prezzi GPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei GPT per l'ottimizzazione dell'intento di ricerca

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Promemoria: i GPT possono generare riferimenti accademici convincenti ma inesistenti. Controlla sempre le fonti generate dall'IA per assicurarti che siano accurate prima di citarle nelle tue ricerche.

tramite ChatGPT

Quando il traffico cambia, hai bisogno di chiarezza in tempi rapidi. Questo GPT trasforma i dati della tua Search Console in grafici chiari.

Puoi individuare rapidamente aumenti, cali e valori anomali. Ciò rende più facile rispondere agli aggiornamenti degli algoritmi con sicurezza.

Grafico a dispersione delle variazioni di posizionamento delle parole chiave in GSC: funzionalità/funzioni principali

Confronta le posizioni delle parole chiave prima e dopo gli aggiornamenti di Google

Visualizza la volatilità del posizionamento utilizzando l'analisi dei grafici a dispersione

Evidenzia i valori anomali che richiedono un'analisi più approfondita

Offre l'assistenza per la valutazione dell'impatto degli aggiornamenti su più siti web

Limiti del grafico a dispersione delle variazioni di posizionamento delle parole chiave in GSC

Richiede esportazioni dei dati di Search Console pulite e accurate

Concentrati sull'andamento del posizionamento, non sull'analisi tecnica completa o dei contenuti

Grafico a dispersione dei prezzi delle variazioni di posizionamento delle parole chiave in GSC

Prezzi personalizzati

Grafico a dispersione delle variazioni di posizionamento delle parole chiave in GSC, valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Autore gratuito di schemi per contenuti SEO per blog (Ideale per creare rapidamente strutture di blog ottimizzate per le SERP)

tramite ChatGPT

Questo GPT ti aiuta a passare dalla parola chiave alla bozza in pochi minuti. Niente più ansia da pagina bianca.

Crea strutture organizzate e ottimizzate per la SEO in base a ciò che è in classifica. In questo modo, puoi scrivere più velocemente senza tralasciare sezioni chiave.

Le migliori funzionalità dell'autore di contenuti SEO Blog

Genera schemi di blog incentrati sulla SEO attorno a parole chiave mirate

Struttura i titoli in base ai modelli di posizionamento e alle strategie SEO

Offre suggerimenti per rafforzare l'approfondimento degli argomenti e l'autorevolezza

Offre assistenza per flussi di lavoro scalabili per le agenzie che gestiscono più siti web

Limiti di SEO Blog Content Outline Creator

Non sostituisce un'analisi approfondita delle lacune rispetto alla concorrenza né strumenti di analisi completi

Richiede un intervento umano per perfezionare il tono, la competenza e la posizione del marchio

Prezzi di SEO Contenuto per blog autore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli autori di SEO Blog Content Outline Creator

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. SEO Topical Map Maker (Ideale per costruire un'autorità tematica strutturata nella tua nicchia)

tramite ChatGPT

La SEO non riguarda solo i singoli post. Questo GPT ti aiuta a pianificare interi cluster di argomenti, in modo da costruire una visibilità che cresce nel tempo.

Funziona come un generatore di autorità tematica, mappando la tua strategia di contenuti attorno a un pilastro centrale. Ciò garantisce che i tuoi siti web trasmettano chiari segnali di rilevanza ai motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di SEO Topical Map Maker

Crea mappe tematiche strutturate attorno alle parole chiave principali

Organizza i contenuti TOFU, MOFU e BOFU in gruppi logici

Rafforza il collegamento interno e l'approfondimento degli argomenti

Offre supporto per strategie di ottimizzazione SEO a lungo termine incentrate sulla crescita dell'autorevolezza

Limiti di SEO Topical Map Maker

Non sostituisce gli audit tecnici o l'analisi delle prestazioni

Richiede una definizione manuale delle priorità in base agli obiettivi aziendali e alle risorse

Prezzi di SEO Topical Map Maker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SEO Topical Map Maker

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Strumento di clustering delle parole chiave (Ideale per prevenire la cannibalizzazione delle parole chiave su larga scala)

tramite ChatGPT

Più contenuti non sono sempre sinonimo di qualità. Se le pagine si sovrappongono, entrano in competizione tra loro.

Questo GPT raggruppa le parole chiave correlate in cluster chiari. In questo modo i tuoi contenuti rimangono mirati, organizzati e più facili da comprendere per i motori di ricerca.

Le migliori funzionalità dello strumento di clustering delle parole chiave

Raggruppa le parole chiave semanticamente simili in cluster chiari

Riduce la duplicazione e la concorrenza interna tra i siti web

Offre un supporto per una pianificazione più intelligente della strategia dei contenuti

Rafforza l'autorità tematica nell'ambito di strategie SEO più ampie

Limiti dello strumento di raggruppamento delle parole chiave

Non sostituisce gli strumenti avanzati per la ricerca del volume o delle tendenze delle parole chiave

Richiede una revisione umana per garantire l'allineamento con gli obiettivi aziendali e cogliere le sfumature dell'intento di ricerca

Prezzi dello strumento di clustering delle parole chiave

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dello strumento di clustering delle parole chiave

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la produttività

11. GA4 Implementation Assistant (Ideale per correggere configurazioni GA4 errate e colmare le lacune nel monitoraggio)

tramite ChatGPT

La maggior parte dei team installa GA4. Pochi lo configurano correttamente. Questo GPT ti aiuta a trasformare la tua configurazione di Google Analytics in una fonte affidabile di informazioni utili per il processo decisionale.

Identifica le lacune e suggerisce strutture di eventi migliori, così i tuoi dati diventano qualcosa di cui puoi davvero fidarti.

Le migliori funzionalità/funzioni di GA4 Implementation Assistant

Rileva configurazioni GA4 incomplete o errate

Consiglia strutture di eventi più chiare e in linea con gli obiettivi aziendali

Aiuta ad allineare il monitoraggio alle strategie SEO incentrate sulla conversione

Migliora la chiarezza dell'attribuzione su più canali

Limiti dell'Assistente all'implementazione di GA4

Non sostituisce il debug manuale all'interno di Tag Manager o del codice

Richiede l'accesso a dettagli precisi sull'implementazione e ai dati del sito

Prezzi dell'Assistente all'implementazione GA4

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'Assistente all'implementazione GA4

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

12. Post Cheetah SEO (Ideale per l'analisi istantanea delle prestazioni SEO a livello di pagina)

tramite ChatGPT

A volte basta una diagnosi rapida e pratica. Questo GPT ti offre un controllo SEO veloce e pratico per qualsiasi pagina.

Analizza in dettaglio come una pagina si allinea alle parole chiave target, all'intento di ricerca e ai segnali SEO on-page. Questo ti permette di dare priorità ai miglioramenti senza dover eseguire un audit tecnico completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Post Cheetah SEO

Valuta l'allineamento delle parole chiave e la corrispondenza dell'intento

Individua le lacune nelle strategie SEO on-page per le pagine

Mette in evidenza la qualità dei contenuti e le opportunità di ottimizzazione

Offre supporto per iterazioni più rapide per le agenzie che gestiscono più siti web

Limiti di Post Cheetah SEO

Incentrati sull'analisi SEO a livello di pagina, non su scansioni tecniche approfondite

Non sostituisce gli strumenti di analisi o di backlink di livello aziendale

Prezzi di Post Cheetah SEO

Prezzi personalizzati

Pubblica valutazioni e recensioni su Cheetah SEO

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

13. She Knows Alt Testo (Ideale per l'ottimizzazione delle immagini scalabile e incentrata sull'accessibilità)

tramite ChatGPT

Il testo alternativo viene spesso trascurato. Questo GPT ti aiuta a farlo nel modo giusto, ogni volta.

Genera descrizioni chiare e contestualizzate per le tue immagini, migliorando l'accessibilità e la SEO. Questo rafforza il modo in cui il tuo sito web comunica con gli utenti e i motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di She Knows Alt Text

Genera un testo alternativo descrittivo in linea con il contesto della pagina

Concilia gli standard di accessibilità con un'ottimizzazione intelligente delle parole chiave

Accelera l'ottimizzazione delle immagini su blog e social media

Offre supporto per flussi di lavoro coerenti per la creazione di contenuti per le agenzie

Lei conosce i limiti del testo alternativo

Richiede una revisione manuale per il tono e le sfumature del marchio

Non sostituisce le strategie SEO on-page più ampie per le pagine

Prezzi di She Knows Alt Text

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di She Knows Alt Text

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

14. Web Performance Engineer (Ideale per migliorare i Core Web Vitals e le prestazioni tecniche)

tramite ChatGPT

La velocità del tuo sito web influisce direttamente sull'esperienza degli utenti e sul modo in cui i motori di ricerca lo valutano. Questo GPT ti aiuta a individuare cosa sta rallentando il sito.

Analizza i problemi di prestazioni e suggerisce soluzioni per migliorare i tempi di caricamento, la reattività, ecc. In questo modo il tuo sito si carica più velocemente, funziona in modo più fluido e offre prestazioni complessivamente migliori.

Le migliori funzionalità di Web Performance Engineer

Diagnostica i problemi di prestazioni che influiscono sui Core Web Vitals

Analizza le opportunità di ottimizzazione per immagini, script e risorse

Allinea le correzioni tecniche ai fattori di posizionamento reali

Offre supporto per un'esperienza utente più coinvolgente e strategie SEO incentrate sulla conversione

Limiti del Web Performance Engineer

Richiede l'accesso a reportistiche sulle prestazioni reali e a dati a livello di sito

Concentrati sull'ottimizzazione delle prestazioni, non sulla strategia di contenuto completa

Prezzi per ingegnere delle prestazioni web

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli ingegneri delle prestazioni web

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

15. Schema Advisor GPT (Ideale per implementare un markup Schema preciso e orientato all'impatto)

tramite ChatGPT

Per le agenzie e i professionisti del marketing tecnico, questo GPT rappresenta un livello strategico all'interno del vostro stack di strumenti di IA. Vi aiuta ad aggiungere dati strutturati che migliorano la visibilità nei motori di ricerca, senza appesantire il codice con markup superflui.

Ti guida anche su quale schema utilizzare e come utilizzarlo. Tutto è personalizzato in base al tuo modello di business, ai tuoi contenuti e ai tuoi obiettivi SEO. Il risultato? I motori di ricerca comprendono meglio il tuo sito e le tue pagine hanno maggiori possibilità di ottenere risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Schema Advisor GPT

Consiglia un markup Schema.org su misura per tipi di pagina specifici

Allinea i dati strutturati con l'intento di ricerca e la struttura dei contenuti

Offre un supporto per una maggiore visibilità grazie all'idoneità ai risultati avanzati

Rafforza le basi tecniche della SEO con una logica di implementazione pulita

Limiti di Schema Advisor GPT

Non sostituisce audit tecnici completi o strumenti di test di convalida

Richiede un contesto accurato della pagina e dettagli sulla posizione aziendale

Prezzi di Schema Advisor GPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Schema Advisor GPT

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Esistono decine di strumenti GPT per attività SEO specifiche. Ad esempio, il Keyword Clustering Tool avrà uno scopo diverso rispetto allo Schema Advisor GPT. Ma quando aggiungi troppi strumenti, finirai nel noioso ciclo vizioso della proliferazione dell'IA.

È qui che una piattaforma completa per la gestione del flusso di lavoro come ClickUp dà il meglio di sé. Anziché considerare l'IA come un insieme di strumenti isolati, ClickUp la trasforma in un sistema integrato.

L'area di lavoro AI convergente di ClickUp mantiene collegati attività, discussioni, ricerca di parole chiave, analisi e monitoraggio delle consegne. Invece di passare continuamente da un GPT all'altro, da documenti a fogli di calcolo, puoi gestire tutto in un unico posto, dalla ricerca all'esecuzione.

Ecco come funziona.

Organizza la ricerca delle parole chiave con ClickUp Brain

Inizia dall'inizio con ClickUp Brain, l'IA integrata in ClickUp. Chiedile di analizzare le tendenze, i dati della concorrenza e l'intento di ricerca, e di generare un elenco di parole chiave ad alto impatto per la tua nicchia.

A differenza degli strumenti GPT e del loro approccio limitato, ClickUp Brain consolida le informazioni sulle parole chiave. Questo ti aiuta a determinare quali termini privilegiare, come strutturarli all'interno dei contenuti e dove inserirli nella tua strategia SEO complessiva.

Risposta di ClickUp Brain alla ricerca approfondita delle parole chiave per questo post sul blog

🦸🏻‍♀️ Prova l'agente Keyword Research Automator su ClickUp. Fornisci all'agente un argomento, l'URL di un concorrente o una serie di parole chiave di partenza, e ti restituirà un piano di parole chiave strutturato, valutato e raggruppato che altrimenti richiederebbe il lavoro di un analista a tempo pieno per giorni. Accelera il tuo processo SEO con l'agente Keyword Research Automator

Scrivi meglio con ClickUp Brain

Dalla scrittura alla modifica fino alla rifinitura con elementi SEO, ClickUp Brain è un potente partner creativo basato sull'IA.

Scrivi meglio con IA Writer di ClickUp Brain

L'assistente di scrittura IA può aiutarti a redigere la tua prima bozza. Il correttore ortografico può correggere delicatamente i tuoi errori di battitura. Brain può anche aiutarti a creare meta descrizioni, titoli, link interni e a migliorare la leggibilità.

La parte migliore? Poiché conosce il contesto del tuo lavoro, impara dalle tue prestazioni SEO passate. I suoi consigli sono personalizzati in base ai tuoi obiettivi SEO, quindi le ottimizzazioni sono più strategiche.

💡 Suggerimento da esperto: usa i Super Agenti di ClickUp per garantire un follow-up coerente delle attività di ClickUp. I Super Agents sono i compagni di squadra basati sull'IA di ClickUp, progettati per eseguire flussi di lavoro in più fasi utilizzando il contesto della tua area di lavoro. Sono agenti ambientali in grado di lavorare in modo continuo mantenendo controllato l'accesso. Puoi @menzionarli, assegnare loro attività e inviare loro messaggi direttamente. Crea un team di agenti per gestire ogni passaggio del tuo flusso di lavoro, dalla ricerca delle parole chiave e la creazione del brief all'analisi SERP, alla scrittura dei contenuti e alla generazione delle meta descrizioni.

Scopri come un Super Agent può occuparsi dell'attività di generazione di titoli di blog ottimizzati per la SEO su larga scala!

I Super Agents possono eseguire analisi delle lacune nelle parole chiave, controllare gli elementi delle pagine, monitorare i profili di backlink e generare consigli di ottimizzazione in ordine di priorità. Dai un'occhiata alla nostra gamma completa di Super Agents SEO predefiniti!

Centralizza il lavoro SEO frammentato in documenti ClickUp condivisibili

La maggior parte del lavoro SEO finisce per essere frammentata: elenchi di parole chiave nei fogli di calcolo, schemi nei documenti, feedback nei commenti e bozze finali da qualche altra parte.

Raccogli le tue brief, le tue ricerche e i tuoi contenuti in un unico posto con ClickUp Docs

ClickUp Docs riunisce tutto questo in un unico posto. Puoi creare brief, redigere bozze di contenuti, integrare ricerche e collaborare con il tuo team in un unico posto. Tutto rimane collegato alle attività di ClickUp, così l'esecuzione non si discosta dal piano.

Inoltre, semplifica il processo di iterazione. Puoi aggiornare i contenuti, effettuare il monitoraggio delle modifiche e mantenere aggiornate le tue risorse SEO senza dover passare da uno strumento all'altro.

📚 Leggi anche: I migliori software per agenzie SEO per aumentare il tuo traffico organico

Monitora i tuoi dati in un unico posto con i dashboard di ClickUp

I dati SEO sono spesso sparsi: i posizionamenti in uno strumento, il traffico in un altro, le attività da qualche altra parte. Questo rende difficile avere una visione d'insieme.

Scopri cosa funziona (e cosa no) con i dashboard ClickUp in tempo reale

Le dashboard di ClickUp riuniscono tutto in un unico posto. Puoi monitorare lo stato di avanzamento dei contenuti, tenere sotto controllo le metriche SEO chiave e visualizzare le prestazioni in un unico posto.

Questo rende la reportistica più veloce e il processo decisionale più chiaro. Invece di cercare gli aggiornamenti, puoi vedere immediatamente cosa richiede attenzione e su cosa concentrarti in seguito.

Modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp

Una buona SEO richiede il giusto mix di ricerca, piano e implementazione, ma senza gli strumenti adeguati può risultare difficile.

Ecco perché il modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp è una risorsa così preziosa. Fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per monitorare e gestire il tuo lavoro SEO, tra cui:

Funzionalità di ricerca delle parole chiave

Strumenti di analisi della concorrenza

Funzionalità flessibili di gestione delle attività

📚 Leggi anche: Ottimizza il tuo flusso di lavoro SEO con ClickUp

Semplifica l'ottimizzazione per i motori di ricerca con ClickUp

Oggi l'ottimizzazione per i motori di ricerca non ha limiti negli strumenti. Come hai visto, gli strumenti di IA possono aiutarti a ricercare parole chiave, analizzare le SERP e ottimizzare i testi in pochi minuti.

Il vero ostacolo è l'esecuzione. Quando si svolge il lavoro con più strumenti scollegati tra loro, il contesto si interrompe e le informazioni utili vanno perse.

I GPT ti aiutano a svolgere meglio attività SEO specifiche. ClickUp ti aiuta a collegare queste attività in un sistema che produce risultati concreti. Riunisce le tue ricerche, i tuoi contenuti, le tue attività e le tue decisioni in un unico posto, in modo che il tuo lavoro di SEO proceda davvero.

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Domande frequenti sui GPT per la SEO

Qual è il miglior GPT per la SEO?

Non esiste un unico GPT "migliore" per la SEO. La scelta giusta dipende dal tuo flusso di lavoro: che tu abbia bisogno di ricerca di parole chiave, strutturazione dei contenuti, audit tecnici o schema. La maggior parte delle agenzie combina GPT specializzati per fornire supporto a diverse parti delle proprie strategie SEO.

No. I GPT integrano strumenti come Ahrefs e SEMrush, ma non li sostituiscono. Le piattaforme tradizionali forniscono dati proprietari, indici di backlink e metriche sul volume di ricerca. I GPT aiutano a interpretare tali dati, generare approfondimenti e ottimizzare i flussi di lavoro per la creazione di contenuti

Quanto sono accurate le raccomandazioni SEO generate dall'IA?

I suggerimenti generati dall'IA possono essere estremamente utili per l'ideazione e la struttura, specialmente per quanto riguarda le parole chiave e la SEO on-page. Tuttavia, l'accuratezza dipende dal contesto e dalla qualità dei dati inseriti. La verifica umana e l'analisi delle prestazioni reali rimangono essenziali per le decisioni strategiche.

In che modo i GPT si inseriscono nella strategia SEO a lungo termine?

I GPT fungono da livelli di accelerazione all'interno delle strategie SEO a lungo termine. Supportano la ricerca, l'ottimizzazione e lo sviluppo della strategia dei contenuti, ma i posizionamenti sostenibili si basano comunque su solide fondamenta: salute tecnica, costruzione dell'autorità e esecuzione coerente basata sui dati.