Come utilizzare ChatGPT-4o nel mio lavoro

ChatGPT non è solo uno strumento di tendenza, ma un modello di IA che si è integrato perfettamente nella nostra vita lavorativa. Tuttavia, la maggior parte delle persone sta solo grattando la superficie di ciò che questa potenza dell'intelligenza artificiale può fare.

ChatGPT-4o va oltre l'essere un chatbot. Con alcune modifiche, può essere l'assistente su richiesta, l'analista di dati, l'autore di contenuti e l'amplificatore della produttività, tutto in uno.

Quindi, la vera domanda non è cosa sia ChatGPT-4o, ma come usarlo per ottenere più cose da fare in meno tempo.

A differenza di altri elenchi di strumenti di IA, questa guida vuole essere il vostro progetto per padroneggiare ChatGPT-4o e trasformare il vostro flusso di lavoro, sia che siate marketer, titolari di aziende o professionisti del marketing digitale che vogliono sfruttare ChatGPT-4o per il lavoro.

Siete pronti a imparare a usare ChatGPT-4o sul lavoro? Cominciamo.

Casi d'uso di ChatGPT-4o per il mio lavoro

Ecco come potete utilizzare ChatGPT-4o:

Creare un account gratuito visitando il sito web di OpenAI e registrarsi utilizzando la propria email o il proprio account Microsoft

visitando il sito web di OpenAI e registrarsi utilizzando la propria email o il proprio account Microsoft Esplorare l'interfaccia e familiarizzare con i suoi strumenti

e familiarizzare con i suoi strumenti La versione gratuita offre ancora potenti capacità di generazione di IA, ma se avete bisogno di accedere a funzionalità più avanzate, come limiti più elevati per l'inserimento di testo, interazione vocale migliorata e analisi più veloce delle immagini, considerate l'aggiornamento al livello a pagamento

È probabile che abbiate già utilizzato ChatGPT-4o per ottenere risposte ad alcune domande. Ma avete sfruttato tutto il suo potenziale sul lavoro?

ChatGPT-4o può aumentare la produttività automatizzando i processi ripetitivi, agendo come partner per il brainstorming e analizzando il feedback dei clienti

È come avere un assistente dotato di IA in standby, pronto ad affrontare le attività che richiedono più tempo, dalla riepilogazione di report complessi in pochi minuti all'automazione dei flussi di lavoro dei dati senza codice. Utilizzo di prompt intelligenti dell'IA è possibile sfruttare ChatGPT-4o in modi a cui non si era mai pensato, massimizzando l'efficienza e la creatività nella giornata lavorativa.

Ecco dieci modi per utilizzare ChatGPT-4o. 🙌

1. Migliorare il supporto clienti con risposte pre-scritte

Per le aziende con un elevato volume di richieste da parte dei clienti, ChatGPT-4o può creare risposte professionali e personalizzate. È possibile utilizzarlo per generare risposte rapide o automatizzare le interazioni con i chatbot, contribuendo a facilitare il supporto mantenendo un tono personalizzato.

Esempio di prompt: "Scrivi una risposta al servizio clienti" scrivete una risposta del servizio clienti a una persona che chiede un rimborso per un prodotto difettoso. Mantenete un tono amichevole e di scuse, includete le istruzioni per l'elaborazione di un reso e offrite uno sconto su acquisti futuri a titolo di buona volontà"_

via ChatGPT

2. Automazioni delle note e degli elementi delle riunioni

Saltate la noiosa attività di prendere manualmente le note. ChatGPT-4o vi aiuta a riepilogare/riassumere automaticamente le discussioni delle vostre riunioni e a convertirle in elementi attuabili. Questo IA vi aiuta a risparmiare e a gestire il vostro tempo con una maggiore precisione. Da fare è fornire a ChatGPT-4o la trascrizione della registrazione della riunione.

Esempio di prompt: "Riassumete i punti chiave della nostra riunione sulla strategia di marketing per il lancio del prodotto nel quarto trimestre. Evidenziate le decisioni prese e create un elenco di passaggi d'azione per il team di prodotto, il reparto marketing e il settore commerciale"

via ChatGPT

3. Semplificare la gestione delle attività

Lasciate che ChatGPT-4o sia il vostro assistente personale virtuale. Può aiutarvi a organizzare le vostre attività, impostare promemoria e garantire che il vostro flusso di lavoro quotidiano si svolga senza intoppi, senza perdere le scadenze.

Esempio di prompt: "Crea un'attività prioritaria" creare un elenco di attività prioritarie per la prossima settimana del mio team di marketing. Dobbiamo completare la riprogettazione del sito web, lanciare una campagna email, rivedere la strategia dei social media e finalizzare il report del terzo trimestre

via ChatGPT

4. Generazione di contenuti per i social media e il marketing

Che si tratti di pubblicare sui social media o di redigere testi di marketing, ChatGPT-4o può creare contenuti su misura per il tono e lo stile del vostro marchio. Inoltre, fornisce variazioni per garantire la freschezza dei contenuti su diverse piattaforme.

Esempio di prompt: "Scrivi tre varianti di un messaggio Instagram" scrivi tre varianti di un post su Instagram che annuncia il lancio della nostra nuova linea di prodotti ecologici. Il tono deve essere giocoso e allo stesso tempo informativo, evidenziando le funzionalità/funzione di sostenibilità"

5. Riepilogare/riassumere documenti e reportistica complessa

Quando si ha poco tempo a disposizione e si deve esaminare un lungo documento, ChatGPT-4o è in grado di riepilogare/riassumere i punti chiave ed estrarre gli spunti cruciali, consentendo di cogliere rapidamente le idee principali senza leggere ogni parola.

Esempio di prompt: "Riassumi le informazioni chiave per un documento di lavoro" riepilogare/riassumere le informazioni chiave di questo rapporto di analisi di mercato di 30 pagine sull'industria tecnologica. Evidenziate le tendenze, le opportunità e le sfide chiave per le piccole aziende che vogliono entrare nel mercato."_

6. Brainstorming di campagne di marketing creative

Avete bisogno di nuove idee per la vostra prossima campagna di marketing? ChatGPT-4o può essere il vostro partner creativo o il vostro potente assistente di ricerca, aiutandovi a elaborare idee uniche per campagne, nomi di nuovi prodotti o strategie di contenuto.

Esempio di prompt: "Dammi cinque idee uniche per una campagna di marketing" dammi cinque idee uniche per la campagna di marketing per il nostro prossimo prodotto ecologico per la cura della pelle. Il focus dovrebbe essere sulla sostenibilità e sugli ingredienti naturali, con un traguardo per i millennial"

via ChatGPT

7. Automazioni della voce e della reportistica con il codice

Per i team che gestiscono attività ripetitive come la voce dei dati, ChatGPT-4o può scrivere frammenti di codice per automatizzare questi processi. Questo aiuta i responsabili del marketing e i titolari aziendali a risparmiare tempo semplificando le attività senza dover assumere sviluppatori.

Esempio di prompt: scrivi uno script Python che estragga i dati dal nostro CRM, estragga le informazioni di contatto per i nuovi contatti e le aggiunga a un file CSV"

via ChatGPT

8. Migliorare l'esperienza del cliente attraverso l'analisi del feedback

Con ChatGPT-4o, è possibile analizzare grandi quantità di feedback dei clienti, identificare modelli e tendenze, e utilizzare l'IA per potenziare il vostro servizio clienti . In questo modo è possibile intraprendere dei passaggi basati sul sentimento dei clienti, migliorando più rapidamente la produttività e i servizi.

Esempio di prompt: analizzate il feedback dei clienti sull'ultima versione del nostro prodotto. Riepilogate/riassumete le tendenze principali, identificate i punti dolenti dei clienti e suggerite potenziali miglioramenti per il prossimo aggiornamento del prodotto"_

Questo scenario presuppone che il feedback dei clienti sia già stato inserito in ChatGPT.

via ChatGPT

9. Creazione di sceneggiature video per il marketing o i video di formazione sui prodotti

ChatGPT-4o aiuta a scrivere le sceneggiature, assicurando che il messaggio sia chiaro e conciso quando si sviluppano contenuti video. ChatGPT assicura che il contenuto fluisca e raggiunga tutti i punti chiave, che si tratti di una demo di prodotto o di un video di formazione per i dipendenti.

Esempio di prompt: "Scrivi una sceneggiatura per un video di 3 minuti" **Scrivi una sceneggiatura per un video tutorial di 3 minuti su come utilizzare il nostro software di project management. Includete un'introduzione, le funzionalità/funzione chiave e una conclusione che metta in evidenza le nuove funzionalità e i vantaggi per i titolari di piccole aziende"_

via ChatGPT

10. Sviluppo di materiali di formazione e guide I team delle risorse umane possono sfruttare questo strumento di IA per sviluppare materiali di formazione, guide all'ingresso o contenuti didattici con passaggi. Questo strumento aiuta a garantire che le informazioni siano strutturate, chiare e facili da seguire per i dipendenti.

Esempio di prompt: creare una guida dettagliata all'onboarding per i nuovi assunti nel settore marketing, che illustri gli strumenti chiave che utilizzeranno, i processi importanti da seguire e chi contattare per ottenere aiuto nelle diverse aree"

via ChatGPT Leggi anche: 28 casi d'uso e applicazioni dell'IA per i team delle aziende nel 2024

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT-4o per il lavoro

Sebbene ChatGPT-4o possa sembrare un assistente personale indispensabile, non è esente da difetti. Per quanto sia brillante nella gestione di attività ripetitive, nella generazione di contenuti o nell'analisi dei dati, ci sono alcuni limiti che non può superare.

Come ogni strumento, ha i suoi punti deboli e comprenderli può aiutare a gestire meglio le aspettative e a usufruire del suo pieno potenziale.

Ecco alcuni limiti chiave da tenere a mente quando si tratta di quando si utilizza ChatGPT-4o nel mio lavoro :

Informazioni non corrette : Può fornire dati obsoleti o imprecisi come la maggior parte dei modelli IA, in particolare per gli utenti free che non hanno accesso agli ultimi aggiornamenti

: Può fornire dati obsoleti o imprecisi come la maggior parte dei modelli IA, in particolare per gli utenti free che non hanno accesso agli ultimi aggiornamenti Mancanza di approfondimenti in tempo reale : Non può operare in tempo reale, il che significa che non può raccogliere o analizzare dati in tempo reale come Google Analytics

: Non può operare in tempo reale, il che significa che non può raccogliere o analizzare dati in tempo reale come Google Analytics Preoccupazioni per la sicurezza dei dati : Richiede cautela nella condivisione di dati sensibili o proprietari con qualsiasi strumento di IA

: Richiede cautela nella condivisione di dati sensibili o proprietari con qualsiasi strumento di IA Comprensione del contesto limitata : Può avere difficoltà con i concetti più complessi che richiedono un'interpretazione umana

: Può avere difficoltà con i concetti più complessi che richiedono un'interpretazione umana Dipendenza dagli input: Si affida molto alla chiarezza dei testi che riceve

Utilizzo di ClickUp Brain per ottimizzare la produttività del lavoro

Sebbene ChatGPT presenti dei limiti, la buona notizia è che un sistema avanzato di Strumento alternativo a ChatGPT come ad esempio ClickUp può aiutare a superarli.

ClickUp non si limita a utilizzare l'IA per migliorare la produttività. Adotta un approccio completo, integrando potenti funzionalità/funzione direttamente nel sistema di project management. Se avete bisogno di riepilogare/riassumere le note di una riunione, di creare elementi d'azione o di eseguire analisi dei dati su enormi insiemi di dati, ClickUp Brain offre, allineandosi perfettamente alle vostre attività e al vostro flusso di lavoro.

Diamo un'occhiata a come si comporta ClickUp AI Brain rispetto a ClickGPT :

1. AI Knowledge Manager

Questa funzionalità/funzione consente di porre domande e ottenere risposte immediate dalle attività di ClickUp, dai documenti e dalle persone. Elimina la necessità di cercare manualmente tra i documenti, fornendo risposte rapide e accurate basate sul contesto del lavoro.

Ottieni risposte istantanee dai tuoi documenti e dai thread di chat con ClickUp Brain

2. AI Project Manager

Automazioni per i riepiloghi/riassunti dei progetti, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e project management. Questa funzionalità/funzione riduce il tempo dedicato agli aggiornamenti manuali e garantisce che i progetti siano sempre aggiornati senza sforzo.

Analizzare e riepilogare/riassumere informazioni da grandi insiemi di dati utilizzando ClickUp Brain

3. AI Writer for Work

Migliorate la vostra scrittura con un sistema integrato di che aiuta nel copywriting scrittura di contenuti, modifica, formattazione e generazione di risposte rapide. ClickUp Brain crea anche modelli, tabelle e trascrizioni per la creazione di contenuti senza soluzione di continuità.

ClickUp Brain gestisce tutti i contenuti in modo integrato

Suggerimento: Avete bisogno di generare un post per il blog? ClickUp Brain può aiutarvi a scriverlo, a stabilire le scadenze, ad assegnare gli editor e a monitorare lo stato, il tutto in un'unica soluzione.

4. Automazioni delle attività

ClickUp Brain può automatizzare le attività ripetitive, come la creazione di attività secondarie dai dettagli dell'attività, l'automazione delle informazioni e la generazione di elementi d'azione dalle note delle riunioni. Questo automazioni del flusso di lavoro fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori.

Automatizzate facilmente i flussi di lavoro aziendali con ClickUp Brain

Ad esempio, dopo una riunione, ClickUp Brain può generare immediatamente elementi d'azione, automatizzare le attività e impostare promemoria, il tutto collegato automaticamente a informazioni aggiornate sui progetti in corso. Brain integra questi risultati direttamente nel vostro project management, eliminando la necessità di aggiornare manualmente le attività.

5. Analisi dei dati

Analizzate rapidamente grandi quantità di informazioni. ClickUp Brain può aiutare a riepilogare i dati, generare approfondimenti e creare reportistica, rendendo più facile prendere decisioni informate.

Trasformate i dati grezzi in tabelle, eseguite analisi e raccogliete informazioni utili con ClickUp Brain

Ad esempio, è possibile far analizzare enormi quantità di informazioni da un report, visualizzare automaticamente i dati all'interno delle dashboard o assegnare attività di follow-up in base a risultati chiave.

6. Traduzione e risposte alle email

ClickUp Brain è in grado di tradurre testi e creare risposte alle email, garantendo una comunicazione chiara ed efficace in diverse lingue e regioni.

Generazione di email professionali con ClickUp Brain

Leggi anche: Prendere decisioni informate: 10 strumenti di IA di prima classe per la visualizzazione dei dati

Raggiungere gli obiettivi di produttività con ClickUp

Se ChatGPT-4o è un pratico strumento di IA per l'automazione delle attività, la generazione di contenuti e l'aumento della produttività, l'accoppiamento con ClickUp migliora il mio lavoro. Le funzionalità/funzione di ClickUp AI non solo risolvono i limiti di ChatGPT-4o, ma forniscono anche un'esperienza integrata e senza soluzione di continuità, fatta su misura per marketer, titolari di aziende e professionisti digitali.

Con ClickUp Brain, sfruttate la potenza delle capacità linguistiche di ChatGPT-4o insieme ai solidi strumenti di project management di ClickUp.

ClickUp Brain vi offre il meglio di entrambi i mondi: le capacità linguistiche di ChatGPT-4o e gli strumenti di gestione dei progetti di ClickUp IA per migliorare il project management . Non si tratta solo di rispondere alle domande o di scrivere post sui social media. Si tratta di rendere il flusso di lavoro più efficiente, l'analisi dei dati più accurata e la generazione di contenuti più veloce.

Perché accontentarsi della sufficienza quando si può ottenere un risultato più intelligente e razionale? lavoro con l'IA che si integri veramente nelle attività quotidiane? Iscriviti a ClickUp gratis e provate voi stessi la differenza.