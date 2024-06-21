Casi d'uso di ChatGPT per le aziende (con esempi di prompt e suggerimenti per l'utilizzo)

L'intelligenza artificiale (IA) può potenzialmente rivoluzionare i settori industriali, ma come integrare efficacemente questi strumenti avanzati?

Nonostante l'entusiasmo iniziale suscitato dall'IA, la maggior parte delle persone, compresi molti professionisti e responsabili delle decisioni, ha ancora una comprensione superficiale dell'IA.

Diversi fattori contribuiscono a questo divario. Uno è la complessità dell'IA, con concetti intricati come le reti neurali e il deep learning, che richiedono molto tempo e lavoro per essere padroneggiati.

Inoltre, le rappresentazioni fuorvianti nei film, nei programmi televisivi e nei notiziari spesso esagerano le capacità dell'IA, creando idee sbagliate. Inoltre, mancano risorse educative accessibili e di alta qualità per colmare il divario tra la conoscenza di base e la comprensione tecnica approfondita.

Quasi chiunque disponga di una connessione Internet può accedere a questo strumento di IA, ma non tutti sanno come utilizzarlo in modo efficace. Questo spesso significa che le persone non sfruttano al massimo le tecnologie di IA.

Sebbene ChatGPT non possa automatizzare direttamente i processi operativi e di ricerca, può migliorare la produttività. È possibile sfruttare ChatGPT per:

Riepilogare/riassumere argomenti più ampi

Crea brief per il tuo team di marketing

Modifica, documenta o scrivi codice

Genera contenuti

Ideare strategie aziendali

Traduci il testo in altre lingue

Rispondere alle query dei clienti

Scansiona diversi articoli web per ottenere un risultato consolidato

Inoltre, i casi d'uso di ChatGPT possono essere utili in medicina, gaming, analisi dei dati, pianificazione di eventi, e-commerce, finanza personale, sceneggiatura, traduzione linguistica, supporto clienti e altro ancora.

Vi mostreremo 14 casi d'uso di ChatGPT, insieme alla storia di questo strumento di IA e alcune linee guida per il suo utilizzo. 🤖

Definizione e storia di ChatGPT

Sviluppato da OpenAI, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) è stato introdotto per la prima volta nel 2018. Il suo modello iniziale utilizzava il framework di deep learning (DL) per comprendere e generare testi in modo naturale, come fanno gli esseri umani, una tecnica chiamata anche elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

Nel 2019 è stato rilasciato GPT-2 con un set di dati significativamente più ampio e metodologie di formazione avanzate. Come risultato, il bot ha iniziato a generare testi coerenti e contestualmente rilevanti.

Nel 2020, OpenAI ha introdotto GPT-3, un'ulteriore espansione delle sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale e generazione di informazioni. Ma è stato con il lancio di GPT-4 nel 2022 che ChatGPT ha davvero catturato l'attenzione del pubblico.

Nel corso degli anni, questo generatore di testo IA è stato progettato per interagire in conversazioni basate sui recenti progressi.

Come risultato, le risposte del bot ora assomigliano molto a scambi umani e forniscono assistenza pratica in varie attività quotidiane. La continua messa a punto consente di risolvere query relative a diversi settori e in diversi formati di contenuto.

Che si tratti di creare tabelle, scrivere articoli di ricerca, redigere memorie legali, creare newsletter, sviluppare documenti di pianificazione o condurre ricerche, ChatGPT ha guadagnato una notevole popolarità tra i professionisti di vari campi.

Come funziona ChatGPT

Ecco alcune informazioni su come ChatGPT utilizza i prompt per generare testo dinamico.

Utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)

Lo strumento di IA viene addestrato su una grande quantità di dati provenienti da Internet. Imparando le relazioni statistiche tra le parole in milioni di frasi, il modello è in grado di generare frasi e paragrafi basati sulla stringa di testo, nota anche come prompt.

La sua funzionalità, in particolare la memoria e la capacità di elaborazione dei dati, è simile a quella del cervello umano.

Intelligenza artificiale generativa

ChatGPT è un ottimo esempio di intelligenza artificiale generativa. Lo strumento elabora il testo inserito e genera nuovi contenuti basati sui modelli e sulle informazioni apprese durante l'addestramento.

Ogni volta che ChatGPT riceve un prompt o una domanda, accede ai propri dati di addestramento per rispondere in modo creativo, simile a quello umano e negli stili di comunicazione richiesti.

Apprendimento adattivo

ChatGPT si distingue per la sua capacità di apprendimento interattivo rispetto ad altri modelli di IA.

Ogni interazione con te consente al bot di affinare la sua comprensione della tua query e migliorare i suoi risultati. Questo approccio di apprendimento adattivo aiuta il modello di IA ad assisterti meglio nel tempo.

14 Casi d'uso di ChatGPT in sette funzioni

È possibile utilizzare ChatGPT per tutto, dalla matematica, alla codifica, alla modifica, alla generazione di idee per campagne, alla creazione di report e altro ancora.

Ecco 15 casi d'uso di ChatGPT per diverse funzioni sul posto di lavoro:

ChatGPT nella gestione delle risorse umane (HR)

Caso d'uso 1: inserimento dei nuovi dipendenti

L'integrazione di ChatGPT nel processo di inserimento dei dipendenti trasforma il modo in cui si introducono i nuovi assunti alla cultura e ai processi aziendali. È possibile automatizzare la fornitura di materiali di inserimento personalizzati, come moduli di formazione specifici per ruolo.

La sua capacità di creare documenti amministrativi completamente personalizzati in pochi secondi può ridurre i costi delle risorse umane.

Questo livello di personalizzazione migliora l'esperienza di onboarding e consente al team delle risorse umane di concentrarsi su interazioni di maggior valore, come le negoziazioni salariali e le promozioni.

🤖 Prompt: "Genera una guida completa per l'inserimento dei nuovi assunti nella mia azienda di software. Includi le politiche chiave e le presentazioni del team. Mantieni un tono di voce professionale."

Output:

Caso d'uso 2: Guida alla risoluzione dei conflitti

ChatGPT può aiutarti a gestire i conflitti sul posto di lavoro fornendo linee guida e regole di comunicazione basate sulle best practice.

Può suggerire approcci di mediazione e offrire consigli su misura per gestire situazioni delicate. Prova a unire questi prompt con modelli HR gratuiti per dotare il tuo team HR di strumenti di automazione.

🤖 Prompt: "Crea una guida passo passo per mediare un conflitto tra due membri del team sulle responsabilità di un progetto."

Risultato:

I prompt ChatGPT di ClickUp per i team HR includono oltre 140 suggerimenti per aumentare l'efficienza e migliorare le strategie di coinvolgimento dei dipendenti.

È possibile automatizzare il processo di sviluppo della documentazione per i dipendenti appena assunti, retrocessi e promossi. Utilizzando questi prompt, è possibile garantire che i dipendenti ricevano il supporto necessario durante tutto il periodo in cui lavoreranno con voi.

ChatGPT nel marketing

Caso d'uso 3: Creazione di contenuti

L'enorme quantità di dati di addestramento di ChatGPT ti consente di utilizzare lo strumento come co-autore. Puoi generare bozze di contenuti di alta qualità che soddisfano le linee guida da te fornite.

Dalla scrittura di post accattivanti per il blog alla creazione di post per i social media, calendari e strategie, è possibile produrre vari stili di contenuti creativi per il pubblico di destinazione.

Il bot analizza anche i contenuti esistenti per consigliare parole chiave e meta descrizioni pertinenti per l'ottimizzazione SEO e il coinvolgimento del pubblico. Questo vale per newsletter, brochure, saggi, email e materiale di marketing. Ancora meglio, è possibile richiedere al bot di ottimizzare i contenuti per ottenere la massima portata digitale.

🤖 Prompt: "Crea un calendario dei contenuti dei blog sulla vita sostenibile per persone di età superiore ai 40 anni. Ottimizza i titoli e forniscimi una breve descrizione dei contenuti per ogni argomento."

Risultato:

Caso d'uso 4: Sviluppo di una strategia di branding

Questo strumento di IA può aiutare a creare strategie di branding attraverso il brainstorming di idee per i messaggi del marchio, il tono di voce e i segnali visivi.

È possibile creare identità di marca coerenti su tutte le piattaforme digitali attraverso la condivisione di riferimenti e la ricerca di assistenza.

ChatGPT può anche aiutarti a creare una guida completa allo stile del marchio che rifletta i valori del tuo marchio e risuoni con il tuo pubblico di riferimento, favorendo il ricordo del marchio.

🤖 Prompt: "Sviluppa una guida strategica per il branding di una nuova linea di abbigliamento eco-friendly che ha come traguardo la fascia d'età 17-28 anni. Concentrati sugli stili di messaggistica chiave e sulle tecniche di coinvolgimento del pubblico."

Risultato:

I prompt ChatGPT di ClickUp per il marketing possono aiutarti con i framework per le email fredde, i testi pubblicitari sui social media e le attività di content marketing su piccola e grande scala. Puoi anche eseguire ricerche di parole chiave e creare piani di marketing di affiliazione in pochi minuti.

ChatGPT nell'ingegneria

Caso d'uso 5: Assistenza al debug del codice

È possibile semplificare il processo di debug dei progetti software identificando i modelli di codice problematici e richiedendo potenziali correzioni.

Interpretando i registri degli errori in tempo reale, ChatGPT aiuta a risparmiare tempo durante la risoluzione dei problemi.

Il bot è anche addestrato a creare documentazione sul codice basata sulle correzioni riconosciute e sui possibili casi d'uso. Ciò che altrimenti richiederebbe settimane per essere completato, ora può essere creato in pochi minuti.

🤖 Prompt: "Incolla il codice qui – Puoi valutare questo blocco di codice e spiegarmi perché ricevo degli errori? Crea anche un report di documentazione del codice per questa query."*

Output:

Caso d'uso 6: Generazione di documentazione tecnica

È possibile utilizzare ChatGPT per automatizzare la creazione di documentazione tecnica per i propri progetti software, influenzando parti dell'efficienza ingegneristica.

Lo strumento di IA può creare manuali, guide di configurazione e specifiche dei prodotti chiari, concisi e accurati. Ciò consente di risparmiare tempo e garantire la coerenza tra i documenti. Può anche essere riutilizzato come documentazione di aiuto per i team del supporto clienti.

🤖 Prompt: "Creare un manuale utente completo per il nostro nuovo strumento software, che includa l'installazione, le funzionalità/funzioni, i passaggi per la risoluzione dei problemi e altre sezioni pertinenti."

Risultato:

I prompt ChatGPT di ClickUp per l'ingegneria includono guide di utilità per l'inserimento dei risultati desiderati, dei dati, dei processi e altro ancora. Questi prompt ti aiutano a ottimizzare i processi e a rilevare gli errori in pochi secondi, consentendo al tuo team di ingegneri di risolvere complesse sfide matematiche in tempi rapidi.

ChatGPT nella finanza

Caso d'uso 7: Analisi degli investimenti

ChatGPT assiste gli analisti finanziari come te offrendo approfondimenti su studi di investimento e ricerche di mercato.

La capacità dello strumento di elaborare grandi set di dati ed evidenziare le tendenze dei profitti e delle perdite in intervalli di tempo è ampiamente utilizzata nel settore finanziario.

Utilizza ChatGPT per prevedere i movimenti del mercato e comprendere le opportunità di investimento passate ed esistenti.

🤖 Prompt: "Analizza le tendenze attuali nel mercato delle energie rinnovabili e identifica le migliori opportunità di investimento per il prossimo trimestre."

Risultato:

Caso d'uso 8: Gestione del rischio

L'utilizzo di ChatGPT per individuare i rischi finanziari e suggerire strategie di mitigazione consente di risparmiare tempo nelle attività di gestione del rischio.

È in grado di analizzare relazioni finanziarie, condizioni di mercato e cambiamenti normativi per fornire valutazioni del rischio end-to-end. È anche possibile richiedere a ChatGPT valutazioni del rischio su fondi comuni, obbligazioni, singole azioni e vari strumenti finanziari.

🤖 Prompt: "Valuta i rischi finanziari dell'ingresso nel mercato asiatico nell'attuale clima economico e suggerisci strategie di mitigazione del rischio."

Risultato:

I prompt ChatGPT di ClickUp per i progetti finanziari sono adatti per offrire conoscenze finanziarie su richiesta per risolvere le tue query monetarie in pochi secondi.

Che si tratti di gestione finanziaria, strumenti finanziari o tecniche di budgeting e investimento, i nostri prompt utilizzano questo strumento di IA per personalizzare le informazioni in pochi minuti.

ChatGPT nella scrittura

Caso d'uso 9: Assistenza alla ricerca

Gli scrittori possono utilizzare ChatGPT come assistente di ricerca. Anziché navigare su più pagine web per trovare informazioni pertinenti, è possibile ottenere una risposta consolidata da ChatGPT. Questa risposta proviene dalla scansione di più fonti, come articoli accademici, blog, relazioni, ecc.

Inoltre, è possibile richiedere riepiloghi/riassunti, schemi dei contenuti, prove a sostegno dei contenuti e altro ancora.

🤖 Prompt: "Fornisci un riepilogo/riassunto degli studi recenti sull'impatto del lavoro da remoto sulla produttività dei dipendenti."

Risultato:

Caso d'uso 10: Sviluppo creativo di storie

ChatGPT è uno strumento prezioso per il brainstorming di idee creative e lo sviluppo di trame. Prova a chiedere allo strumento elementi narrativi e indicazioni creative che altrimenti richiederebbero giorni per essere ideati e documentati.

Sperimenta ChatGPT chiedendogli di ampliare il background dei personaggi, traendo ispirazione dai tuoi programmi TV e sceneggiature preferiti.

🤖 Prompt: "Genera una trama per un romanzo di fantascienza misterioso ambientato nella Maiorca degli anni '50."

Risultato:

I prompt di ChatGPT di ClickUp per la scrittura semplificheranno la generazione di brief e la creazione di contenuti. Avrai accesso a spunti creativi sul tuo argomento, indipendentemente dal formato del contenuto: script, newsletter, blog, brochure o email.

ChatGPT nel project management

Caso d'uso 11: Ottimizzazione dell'allocazione delle risorse

ChatGPT è uno strumento affidabile per regolare e ottimizzare l'allocazione delle risorse di progetto. È sufficiente inserire i requisiti del progetto, le sequenze temporali, le capacità dei membri del team e altre metriche relative alle risorse.

Il risultato suggerirà i passaggi e le tecniche per distribuire in modo efficiente le risorse per completare il progetto nei tempi e nel budget previsti.

🤖 Prompt: "Suggerisci un piano ottimale di allocazione delle risorse per un progetto di sviluppo software della durata di tre mesi con un team di cinque membri e un budget di 40.000 dollari. "

Risultato:

Caso d'uso 12: Pianificazione della mitigazione

L'identificazione e l'analisi tempestiva dei potenziali rischi di un progetto possono migliorare significativamente l'accuratezza e l'efficacia del project management durante tutto il ciclo di vita del progetto.

ChatGPT può accedere a dati storici e report di progetto per prevedere il rischio di sforamenti di budget, ritardi nelle sequenze e carenze di risorse.

🤖 Prompt: "Analizza i fattori di rischio per il mio prossimo lancio internazionale di un prodotto e suggerisci strategie pratiche di mitigazione basate su progetti simili passati."

Risultato:

I prompt di project management di ClickUp possono ridurre il tempo dedicato alla creazione di sequenze temporali e all'assegnazione di carichi di lavoro gestibili. Questi prompt forniscono suggerimenti personalizzati per rispettare le scadenze dei progetti e incorporare senza problemi le revisioni dei client senza confondere più team.

ChatGPT nella gestione dei prodotti

Caso d'uso 13: Compilazione dei feedback sulle funzionalità/funzioni

ChatGPT è in grado di eseguire valutazioni di feedback su larga scala e compilare feedback dei clienti su più funzionalità/funzioni di un prodotto. Può quindi classificare questi feedback in temi e presentare idee innovative per il miglioramento.

Dalla quantificazione dei livelli di soddisfazione dei clienti all'individuazione di margini di innovazione e di una migliore usabilità, è possibile dare priorità agli aggiornamenti delle funzionalità e ai nuovi sviluppi.

🤖 Prompt: "Compila e analizza il feedback dei clienti sull'interfaccia utente della nostra app mobile per identificare le aree di miglioramento."

Output:

Caso d'uso 14: Analisi della concorrenza

Esegui un'analisi della concorrenza chiedendo a ChatGPT di raccogliere e sintetizzare informazioni sui prodotti e sulle strategie di mercato dei concorrenti.

Questa analisi ti aiuta a comprendere il posizionamento di mercato del tuo prodotto e a prevedere potenziali battute d'arresto. Ti consente di prepararti in anticipo a un calo delle vendite o all'aggiornamento dei prodotti della concorrenza.

🤖 Prompt: "Conduci un'analisi della concorrenza degli smartphone di fascia media rilasciati nell'ultimo anno, prestando particolare attenzione alle loro funzionalità/funzioni e alle strategie di prezzo."

Risultato:

I prompt di gestione dei prodotti di ClickUp rendono più facile ideare aggiornamenti delle funzionalità, creare nuove proposte di valore per un migliore posizionamento dei prodotti e studiare i punti deboli dei vostri clienti ideali.

Consolidare i dati e le opinioni dei clienti e analizzarli per determinare possibili modifiche al prodotto può far risparmiare settimane di ricerca.

Uso prudente e linee guida per ChatGPT

Vediamo alcune considerazioni e linee guida per chi utilizza ChatGPT:

Considerazioni etiche sull'uso di ChatGPT

Ecco alcune considerazioni etiche da tenere a mente quando si utilizza ChatGPT:

Trasparenza: Siate trasparenti con i clienti e gli stakeholder sull'uso dell'IA nei vostri processi, in particolare nelle interazioni con i clienti in cui ChatGPT potrebbe generare le vostre risposte

Responsabilità: Stabilite linee chiare di responsabilità per le decisioni prese con l'assistenza dell'IA. È necessario garantire che esistano meccanismi di supervisione e intervento umano quando necessario

Riduzione dei pregiudizi: lavora attivamente per identificare e mitigare eventuali pregiudizi nelle risposte dell'IA. È necessario verificare e aggiornare regolarmente i dati di formazione per ridurre i pregiudizi

Accuratezza: Monitorare e convalidare l'accuratezza delle informazioni fornite da ChatGPT, soprattutto in settori ad alto rischio come la sanità o la consulenza finanziaria

Linee guida per le aziende che utilizzano ChatGPT

Ecco alcune linee guida se sei un titolare di azienda che utilizza ChatGPT:

Formazione degli utenti: Formate accuratamente il vostro team sull'interazione con il bot IA e sulla sua gestione. Ricordate di istruirlo sulla comprensione dei suoi limiti e sulle sfumature dell'interpretazione dei suoi risultati

Meccanismo di feedback: Implementa un solido sistema di feedback in cui il tuo team possa segnalare inesattezze, problemi o preoccupazioni etiche relative alle risposte di ChatGPT

Monitoraggio continuo: Esaminare e valutare regolarmente le prestazioni di ChatGPT, compresa la pertinenza della qualità delle risposte

Definizione dello scopo: Chiarisci ogni dubbio sui ruoli e gli obiettivi dell'utilizzo di ChatGPT nella tua azienda

Alternative a ChatGPT nello spazio IA

Mentre IBM Watson Assistant offre funzionalità multilingue e un approccio orientato alle aziende, Microsoft Azure Bot Service offre implementazione multicanale e integrazione con i servizi Azure.

Allo stesso modo, il framework open source di Rasa e l'enfasi di Google Dialogflow sulla PNL sono ottimi strumenti alternativi a ChatGPT.

Abbiamo anche confrontato ChatGPT e Google Gemini e abbiamo riscontrato punti di forza unici in entrambi.

ClickUp Brain è un'altra ottima opzione. Offre le stesse funzionalità di ChatGPT ed è anche un'ottima aggiunta a ClickUp, uno strumento di project management end-to-end con ampie capacità di automazione.

Questo assistente IA si integra direttamente nella piattaforma di project management di ClickUp, aiutando a generare contenuti, analizzare dati e gestire attività, flussi di lavoro e comunicazioni all'interno di un unico ecosistema unificato.

ClickUp Brain può anche automatizzare le attività di routine del project management, come l'aggiornamento dello stato delle attività e la notifica ai membri del team delle modifiche alle scadenze e dei nuovi input dei client.

Occupati di tutte le attività ripetitive mentre ti concentri sulle cose importanti con ClickUp Brain

Ecco alcune funzionalità/funzioni aggiuntive di ClickUp Brain che semplificano le operazioni aziendali:

Creare contenuti specifici per ruolo

Scrivi e modifica con ClickUp AI

Porre domande relative al progetto

Genera aggiornamenti personalizzati per il team

Creare e assegnare attività

Rispondi ai commenti sull'attività

Trascrivere clip vocali

Traduci e localizza

Adotta l'IA come assistente per la produttività

L'integrazione di uno strumento di IA come ChatGPT nelle operazioni e nelle attività quotidiane della tua azienda consentirà di risparmiare tempo e risorse. I prompt che abbiamo fornito miglioreranno la tua produttività e ti aiuteranno a ottenere risultati migliori in modo rapido.

Sebbene gli hack di ChatGPT possano migliorare i risultati, ti consigliamo di sperimentare il tuo approccio ai prompt. Non esitare a porre domande di follow-up allo strumento di IA per ampliare le sue conoscenze relative al tuo prompt principale.

Per ottenere una varietà di risultati, interagisci in modo conversazionale con lo strumento di IA e forniscigli informazioni pertinenti. Addestrare ChatGPT è simile all'addestramento del cervello umano, ma con una capacità di ritenzione della memoria priva di errori.

I modelli di prompt IA di ClickUp sono integrati nell'interfaccia di gestione dei progetti, rendendo incredibilmente facile per il tuo team consultarli quando necessario. Con ClickUp Brain, puoi accedere a oltre 100 prompt basati sui ruoli per ridurre il lavoro superfluo e velocizzare i flussi di lavoro. Inoltre, con un software di gestione del lavoro all-in-one come ClickUp, hai un'unica soluzione per le tue esigenze di documentazione, gestione delle attività e produttività. Iscriviti a ClickUp oggi stesso.