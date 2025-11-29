Funzionalità del progetto ChatGPT: come utilizzarle (guida passo passo)

Immagina questo: chiedi a ChatGPT di redigere una bozza per un blog. Poi uno script. Quindi riscrivi un titolo. Alla fine, ti ritrovi con 12 chat diverse senza un vero thread che le colleghi tra loro.

I progetti ChatGPT aiutano i knowledge worker, gli autori di contenuti, gli sviluppatori, i marketer e gli utenti esperti a mettere ordine e contesto nel loro flusso di lavoro. All'interno di ogni progetto, puoi impostare istruzioni personalizzate per adattare le risposte di ChatGPT specificamente al contesto di quel progetto.

In questo modo, ti consente di organizzare lavori in più passaggi, gestire il contesto tra le attività e semplificare lo sviluppo delle tue idee. In questo post del blog esploreremo le funzionalità/funzioni di ChatGPT Project e come utilizzarle. 📝

Cosa sono i progetti ChatGPT?

I progetti ChatGPT sono aree di lavoro intelligenti all'interno di ChatGPT che ci consentono di creare aree dedicate ai progetti per raggruppare file e conversazioni correlati.

Ti consentono di raccogliere tutte le chat, i file e le istruzioni personalizzate relative a un progetto, rendendo più facile mantenere il contesto e la continuità durante attività più lunghe o lavori collaborativi. È uno strumento prezioso per la scrittura, la ricerca, la pianificazione, l'apprendimento e altri processi.

🔍 Lo sapevi? Il costo più elevato dell'esecuzione di ChatGPT non è rappresentato dai dati, ma dall'elettricità. L'elaborazione delle tue query richiede molta potenza della GPU. Ecco perché le aziende tecnologiche cercano costantemente di rendere i modelli più veloci ed efficienti dopo aver appreso come funziona ChatGPT.

Come avviare un nuovo progetto in ChatGPT?

Ecco una guida dettagliata per aiutarti ad avviare il tuo primo progetto ChatGPT con sicurezza e automatizzare le attività con l'IA.

Passaggio n. 1: apri ChatGPT

Avvia l'app desktop ChatGPT o visita chat.openai.com nel tuo browser. Assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account Plus, Pro, Team, Enterprise o Edu. I progetti non sono disponibili per gli utenti gratuiti.

Apri ChatGPT

Passaggio 2: accedi alla barra laterale

Una volta entrato, guarda la barra laterale sinistra. Qui vengono visualizzate le tue chat e i tuoi progetti esistenti. Se hai già utilizzato le cartelle, i progetti verranno visualizzati in una sezione simile.

Trova la sezione Progetti nella barra laterale sinistra

Passaggio 3: fai clic sul pulsante "+".

Nella sezione Progetti, clicca sul pulsante +; lo troverai accanto a Progetti o nella parte superiore dell'elenco Progetti. Questo avvia il processo di creazione di un nuovo spazio Progetto.

Clicca sull'icona + per creare una nuova cartella di progetto

Passaggio 4: assegna un nome al tuo progetto e personalizzalo in modo personalizzato

Assegna al tuo progetto un nome chiaro e descrittivo. Puoi anche scegliere un colore o un'icona per distinguerlo visivamente dagli altri. Ciò è particolarmente utile se prevedi di creare più progetti per clienti o flussi di lavoro diversi.

Se hai già delle chat relative a questo progetto, trascinale semplicemente nel tuo nuovo progetto. Puoi anche spostare le chat in un secondo momento, se preferisci ricominciare da zero.

Assegna un nome e un colore al tuo progetto

💡 Suggerimento: fai clic sull'icona di caricamento all'interno dell'area di lavoro del progetto e seleziona i documenti, i PDF, i fogli di calcolo, le immagini o i frammenti di codice correlati che desideri aggiungere.

Passaggio 5: imposta istruzioni specifiche per il progetto

Ogni progetto può avere le proprie istruzioni personalizzate, aiutando ChatGPT a rispondere con un contesto migliore. Utilizzale per chiarire gli obiettivi, il tono, il pubblico o qualsiasi regola da seguire per quel progetto specifico.

Ora sei pronto. Avvia una nuova chat di progetto all'interno del progetto o riprendi da dove avevi interrotto.

Aggiungi istruzioni personalizzate per il contesto del progetto

💡 Suggerimento: organizza facilmente il tuo spazio di lavoro spostando le chat esistenti in un progetto. Basta trascinare una chat sul tuo progetto dall'elenco delle chat o selezionare Sposta nel progetto dal menu della chat. La chat erediterà le istruzioni e il contesto dei file del progetto e potrai rimuoverla in qualsiasi momento dallo stesso menu.

Sposta una chat esistente nel tuo progetto

Se hai già utilizzato ChatGPT e desideri spostare alcune chat in un progetto, ecco come fare:

Dall'elenco delle chat, trascina una chat sul tuo progetto oppure apri il menu di una chat e seleziona Sposta nel progetto. Dopo lo spostamento, la chat eredita le istruzioni del progetto e il contesto dei file. Puoi rimuoverlo in seguito dal menu della chat (Rimuovi).

Funzionalità all'interno dei progetti ChatGPT

I progetti ChatGPT sono un modo più intelligente per lavorare su attività a lungo termine, complesse o multistrato. Eccone alcuni che potrebbero tornarti utili:

Lavoro di gruppo: organizza le tue chat, i tuoi file e il contesto all'interno di un'area di lavoro dedicata al progetto.

Personalizza le risposte con istruzioni specifiche per il progetto: imposta istruzioni personalizzate uniche per ogni pagina del progetto in modo che ChatGPT conosca il tono, l'obiettivo e i dettagli.

Carica e riutilizza i file nelle chat: aggiungi PDF, immagini, fogli di calcolo, frammenti di codice e altro al tuo progetto in modo da poterli consultare o analizzare.

Effettua ricerche più approfondite: combina i file caricati, le istruzioni e i prompt con i dati in tempo reale provenienti dalla ricerca web per ottenere informazioni più ricche e pertinenti.

Sfrutta ChatGPT senza usare le mani: usa la modalità vocale per fare brainstorming, rivedere i file o riflettere ad alta voce sulle attività mentre sei in movimento.

Controllo degli accessi : i titolari dei progetti controllano chi può partecipare e quale livello di accesso ha.

Collaborazione in team : i progetti condivisi consentono agli utenti delle aree di lavoro di collaborare. I membri del team possono accedere insieme a chat, file e istruzioni.

Memoria del progetto: ogni progetto dispone di una memoria integrata che consente a ChatGPT di ricordare le tue chat e i file caricati all'interno di quel progetto.

🧠 Curiosità: la "T" in GPT sta per Transformer, l'architettura che ha reso possibili i modelli linguistici di grandi dimensioni. I Transformer sono stati inventati dai ricercatori di Google nel 2017 e da allora hanno trasformato tutto, dalla traduzione alla generazione di meme.

💡 Suggerimento professionale: prova la funzionalità Branching Chats (Chat ramificate) in ChatGPT. Gli utenti possono aprire una chat esistente e continuare la conversazione per esplorare una nuova idea senza perdere il thread originale. Ad esempio, un data scientist potrebbe ramificare la chat di un collega per testare una nuova ipotesi, preservando al contempo la catena di pensieri originale.

Come utilizzare le funzionalità/funzioni del progetto ChatGPT con esempi?

Vuoi integrare i progetti ChatGPT nel tuo flusso di lavoro? Esaminiamo le sue funzionalità principali con esempi pratici.

1. Scrittura e modifica

ChatGPT Progetti ti consente di archiviare guide di stile, esempi di tono di voce del marchio e materiali di riferimento, in modo che ogni contenuto che scrivi rimanga coerente senza dover spiegare ogni volta il tono da utilizzare.

Scrivere nei progetti ChatGPT

Ecco come contribuisce a garantire l'automazione del flusso di lavoro di scrittura:

Bozze, revisioni e strutture di contenuti di lunga durata come libri, relazioni o articoli

Ha traccia delle modifiche tra le versioni e sperimenta bozze alternative.

Organizza i tuoi scritti per capitoli, sezioni o temi

📌 Esempio di prompt: "Bozza del capitolo 1 del mio romanzo di fantascienza, incentrato su un paesaggio urbano distopico" o "Confronta le ultime due versioni di questo riepilogo/riassunto esecutivo ed evidenzia le modifiche apportate".

💡 Suggerimento professionale: usa i rami per testare più toni o finali senza sovrascrivere la tua versione migliore. Puoi anche evidenziare il testo e utilizzare i commenti in linea per lasciare note di modifica, promemoria o feedback per sessioni future.

Pianificazione di prodotti o campagne di marketing

Utilizza i progetti ChatGPT per archiviare brief di campagne, ricerche sul pubblico e linee guida per la messaggistica. Quando fai brainstorming sui concetti pubblicitari o perfezioni la posizione, l'IA attinge da quel contesto invece di ricominciare da zero ogni volta.

Organizza attività complesse per il prodotto e il marketing

Ecco come utilizzare i progetti ChatGPT per campagne di prodotto o di marketing:

Centralizza brief creativi, profili, calendari dei contenuti e ricerche

Utilizza la memoria del progetto migliorata per perfezionare la messaggistica e il brainstorming su più chat.

Invita i membri del team a contribuire o a revisionare in modo collaborativo

📌 Esempio di prompt: "Scrivi una breve descrizione di una campagna sui social media per il lancio di una sneaker rivolta alla Generazione Z" oppure "Analizza i messaggi della concorrenza e suggerisci tre modi per differenziarsi".

Apprendimento e ricerca

Archivia elenchi di letture, appunti dei corsi e documenti di ricerca nei progetti ChatGPT in modo che l'IA possa aiutarti a sintetizzare le informazioni, interrogarti sui concetti o stabilire connessioni tra idee provenienti da più fonti.

Esegui analisi avanzate dei dati

Ecco come i progetti possono aiutarti in questo caso d'uso:

Crea una base di conoscenze permanente con file, riepiloghi/riassunti e domande e risposte.

Effettua il monitoraggio del tuo apprendimento nel corso di settimane o mesi con la memoria.

Utilizza quiz interattivi o analisi dettagliate per rafforzare i concetti

📌 Esempio di prompt: "Riassumi gli argomenti principali di questi quattro articoli di economia" oppure "Crea una tabella che effettui il monitoraggio delle mie domande e delle risposte di GPT sulla meccanica quantistica".

Progetti di codifica

Trasferisci i file di progetto, i documenti API e le convenzioni di stile in ChatGPT Projects. Ora, quando chiedi aiuto per il debug o la creazione di una nuova funzionalità/funzione, l'IA conosce già la struttura del tuo codice e i modelli che segui.

Completa le attività di codifica più rapidamente

Ecco cosa puoi fare con i progetti ChatGPT quando lavori allo sviluppo di software:

Scrivi, esegui il debug e documenta script o app su più file

Utilizza il contesto persistente per la risoluzione iterativa dei problemi

Rifattorizza con sicurezza grazie alla memoria assistita dall'IA e alla consapevolezza dei file.

📌 Esempio di prompt: "Genera uno script Python per estrarre i tweet in base all'hashtag ed esportare i risultati in CSV" oppure "Aggiungi la documentazione in linea a tutte le mie funzioni API e verifica la presenza di problemi di sicurezza".

Come ha detto un utente di Reddit:

È possibile caricare risorse che definiscono un contesto comune per le chat e impostare istruzioni specifiche che vengono applicate automaticamente alle chat all'interno di quella cartella. Onestamente, sono solo grato di avere delle cartelle per organizzare le mie chat. La finestra del contesto comune è un bel bonus.

È possibile caricare risorse che definiscono un contesto comune per le chat e impostare istruzioni specifiche che vengono applicate automaticamente alle chat all'interno di quella cartella.

Onestamente, sono solo grato di avere delle cartelle per organizzare le mie chat. La finestra del contesto comune è un bel bonus.

Best practice per l'utilizzo delle funzionalità/funzioni del progetto ChatGPT

Ecco alcuni trucchi di ChatGPT che puoi utilizzare:

Branch per alternativa: crea nuovi rami per esplorare riscritture, idee audaci o fork di funzionalità/funzioni.

Aggiungi commenti in linea: lascia domande, suggerimenti o note direttamente nei tuoi file; ChatGPT può scansionarli e rispondere a tutti contemporaneamente.

Crea snapshot regolarmente: salva le versioni etichettate prima di apportare modifiche significative al codice o riscrivere parti consistenti di codice, in modo da proteggere lo stato raggiunto e consentire un rapido ripristino.

Struttura in base al tipo di attività: suddividi il lavoro in file per bozze, ricerche, feedback e cose da fare, in modo che il suddividi il lavoro in file per bozze, ricerche, feedback e cose da fare, in modo che il task manager IA possa rimanere concentrato e organizzato.

Riassumi le decisioni chiave: aggiungi un "Registro delle decisioni" nella parte superiore dei file per documentare le modifiche e ridurre le discussioni ripetute.

Richiedi revisioni intelligenti: chiedi a ChatGPT di riepilogare le domande, creare un elenco degli elementi da intraprendere o segnalare incongruenze tra i file.

Proteggi le informazioni sensibili: modifica le impostazioni di condivisione per evitare di esporre dati privati come chiavi API o contenuti proprietari.

Progettazione per il passaggio di consegne: includi file README o istruzioni chiare in modo che i futuri collaboratori possano integrarsi con il minimo lavoro richiesto.

🔍 Lo sapevi? Nel 2023, OpenAI ha collaborato con il governo islandese per aiutare a preservare la lingua islandese addestrando i modelli GPT a comprenderla.

OpenAI sta ampliando costantemente le funzionalità dei progetti ChatGPT. Ecco alcune novità da tenere d'occhio:

Ha ampliato le sue capacità per fornire supporto fino a 40 file per progetto, interazioni vocali migliorate e strumenti integrati come Notion, Canva e HubSpot.

Inoltre, ha esteso i Progetti a tutti gli utenti ChatGPT, consentendo agli account Free, Plus e Pro di creare aree di lavoro condivise in cui è possibile invitare i colleghi, collaborare alle chat e caricare file.

Gli utenti dispongono ora del controllo della memoria solo per i progetti , che consente di limitare l'accessibilità del contesto di altre chat all'interno di un progetto.

Anche la personalizzazione è stata migliorata: ora puoi scegliere colori e icone per ogni progetto per organizzare e personalizzare meglio la tua area di lavoro.

OpenAI sta inoltre sviluppando funzionalità di ricerca approfondita (ricerca web + contesto del progetto) e modalità di interazione vocale all'interno di Projects per una collaborazione IA più fluida. In prospettiva, OpenAI ha un piano per introdurre agenti autonomi in grado di eseguire flussi di lavoro in più fasi all'interno dei progetti, come l'analisi dei dati o la compilazione di moduli.

🧠 Curiosità: il set di dati di addestramento per i modelli GPT include pagine web pubbliche, libri, articoli e codice. Tuttavia, OpenAI non ha mai pubblicato l'elenco completo delle fonti e alcuni siti, come Wikipedia e Stack Overflow, si sono opposti allo scraping senza licenza.

Limiti dei progetti ChatGPT (+ Cosa tenere d'occhio)

Sebbene ChatGPT Projects offra funzionalità avanzate, presenta alcune limitazioni significative che possono compromettere la tua sequenza e farti prendere in considerazione alternative a ChatGPT. Comprendere questi limiti ti aiuterà a evitare errori comuni:

Limiti di caricamento dei file: solo 40 file per progetto per gli utenti Pro/Enterprise (20 per Plus) e 10 file possono essere caricati alla volta.

Continuità della chat: le chat precedenti in un progetto non riportano automaticamente il contesto a meno che non vi si faccia riferimento.

Limiti di contesto: ChatGPT potrebbe perdere traccia di conversazioni lunghe o thread di progetto dettagliati.

Limiti di utilizzo: i limiti dei messaggi variano a seconda del piano; gli utenti Pro e Plus potrebbero raggiungere i limiti delle sessioni in caso di utilizzo intensivo.

Sensibilità dei prompt: prompt vaghi o ambigui possono portare a risposte irrilevanti o fuori tema, chiamate anche allucinazioni.

Sicurezza dei dati: OpenAI può conservare i dati caricati in base alla propria politica, sollevando preoccupazioni in materia di sicurezza e riservatezza.

Rischio di parzialità: le risposte potrebbero riflettere modelli dannosi, parziali o stereotipati derivanti dai dati di addestramento.

Nessun multitasking: il modello gestisce una sola query alla volta; non è in grado di gestire più thread contemporaneamente.

Come ClickUp ti aiuta a gestire i tuoi progetti

Potresti utilizzare i progetti ChatGPT per pianificare una campagna di contenuti, ma poi copi i risultati in documenti, crei manualmente le attività, le assegni al tuo team e effettui il monitoraggio dei progressi in strumenti separati. Questo è ciò che chiamiamo "work sprawl".

L'IA ti aiuta a pensare, ma non ti aiuta a eseguire.

ClickUp adotta un approccio diverso in quanto primo spazio di lavoro AI convergente al mondo. L'assistente AI integrato di ClickUp, ClickUp Brain, non si limita a organizzare le conversazioni AI, ma le collega direttamente al tuo flusso di lavoro effettivo. Puoi generare una bozza di contenuto con Brain. Trasformala istantaneamente in attività con un solo comando. Fai brainstorming sulle idee per le funzionalità nello stesso spazio. Assegnale agli sviluppatori con il contesto completo. Collegale al documento di progetto in cui vengono prese le decisioni. Vedi come ClickUp porta l'automazione della gestione dei progetti AI e il flusso di lavoro a un nuovo livello?

Un utente reale condivide la sua esperienza:

A tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp fornirà assistenza nella collaborazione tra le attività. Con questo software, è possibile tenere traccia degli elementi dell'elenco delle attività da fare e lavorare su tali attività entro i tempi previsti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

A tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp fornirà assistenza nella collaborazione tra le attività. Con questo software, è possibile tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi previsti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato di avanzamento complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

Per i knowledge worker e i team stanchi di colmare manualmente il divario tra i risultati dell'IA e il lavoro reale, ecco perché il software di project management ClickUp batte ChatGPT.

Progetti basati sulla più potente IA

Puoi aumentare di 10 volte la tua produttività con ClickUp Brain. L'assistente basato sull'IA è stato creato per aiutarti a lavorare in modo più intelligente, veloce e connesso. Ti consente di accedere istantaneamente alle conoscenze, gestire i progetti e creare contenuti sotto lo stesso tetto.

Supponiamo che tu sia un product manager che supervisiona il lancio di un prodotto interfunzionale. Basta chiedere a ClickUp Brain: "Qual è lo stato attuale di tutti i dipendenti che lavorano al progetto?" Ti fornirà immediatamente un riepilogo di tutte le attività, gli aggiornamenti e gli ostacoli rilevanti nel tuo spazio di lavoro.

La ricerca aziendale IA di ClickUp estrae istantaneamente le risposte da attività, documenti e conversazioni, mentre il Brain può gestire aggiornamenti di routine, StandUp e monitoraggio.

Ma c'è di più: lo strumento di collaborazione basato sull'IA può generare automaticamente un aggiornamento del progetto per la tua email settimanale agli stakeholder, suggerire nuove attività secondarie in base ai commenti recenti o persino segnalare gli elementi scaduti.

E se tutto questo ti sembra troppo bello per essere vero, aspetta di provare Brain MAX, il tuo compagno di lavoro IA sul desktop.

Consolida il contesto da ClickUp e dalle app collegate per diagnosticare i problemi più rapidamente tramite ClickUp Brain MAX.

Ricerca unificata e IA contestuale: cerca istantaneamente le tue attività, i tuoi documenti, le tue riunioni e altre app collegate in modo che l'IA comprenda l'intero ambito del tuo lavoro.

Produttività Talk-to-Text: detta idee, note di riunione o aggiornamenti sulle attività con la voce: Brain MAX li converte in testo rifinito più velocemente rispetto alla digitazione. detta idee, note di riunione o aggiornamenti sulle attività con la voce: Brain MAX li converte in testo rifinito più velocemente rispetto alla digitazione.

Supporto IA multi-modello: passa da un modello IA all'altro (come GPT-4. 1, Claude o Gemini) a seconda delle tue esigenze, senza perdere il contesto.

Attività basate sull'IA: chiedi a Brain MAX di generare attività, progetti o documenti in base ai tuoi prompt vocali o di testo e lascia che automatizzi i follow-up utilizzando il contesto della tua area di lavoro.

Con Brain MAX, puoi abbandonare la proliferazione di strumenti di IA, semplificare la collaborazione e mantenere tutto il tuo team allineato.

Lascia che siano gli agenti a svolgere il lavoro ripetitivo

Automatizzando le attività ripetitive, fornendo le informazioni giuste al momento giusto e mantenendo tutti allineati, ClickUp Agents ti libera energie da dedicare a lavori creativi, strategici e di grande impatto.

In che modo gli agenti ClickUp migliorano in modo specifico la project management:

Automatizza la configurazione dei progetti: crea piani di progetto, suddividi i risultati finali e assegna i titolari in base al tuo flusso di lavoro.

Mantieni i progetti in movimento: monitora lo stato di avanzamento delle attività, segnala gli ostacoli e invia promemoria per garantire il rispetto delle scadenze.

Centralizza la comunicazione: rispondi alle domande relative al progetto, riepiloga gli aggiornamenti e pubblica i report nei canali o nei thread, in modo che tutti siano sempre allineati.

Adattati al tuo processo: personalizza gli agenti in modo che si attivino in occasione di eventi chiave del progetto, come la creazione di attività, i cambiamenti di stato o l'avvicinarsi delle scadenze, in modo che il tuo flusso di lavoro sia sempre ottimizzato.

Inoltre, sono disponibili agenti predefiniti come Weekly Report, Daily Report, Team StandUp e Answers Agents, che gestiscono aggiornamenti, riepiloghi dei progressi e domande e risposte istantanee nei canali di progetto con una configurazione minima.

Usa l'agente IA di ClickUp per automatizzare le attività ricorrenti

Per esigenze più personalizzate, Custom Agents ti consente di definire trigger, azioni e fonti di conoscenza specifici per adattarsi ai tuoi flussi di lavoro unici.

💡 Suggerimento professionale: i project manager trascorrono ore in riunioni, destreggiandosi tra aggiornamenti, decisioni e follow-up su più progetti. AI Notetaker di ClickUp acquisisce automaticamente le trascrizioni delle riunioni, riepiloga i punti chiave ed estrae gli elementi attuabili. In questo modo, i project manager possono trasformare immediatamente le discussioni in attività. Ottieni riassunti automatici delle riunioni con ClickUp AI Notetaker.

Migliora la gestione delle tue attività

Le attività di ClickUp ti aiutano a suddividere le grandi idee in passaggi più piccoli e realizzabili con date di scadenza, assegnatari, priorità e campi personalizzati che riflettono il tuo flusso di lavoro unico.

Crea la tua prima attività in ClickUp Crea attività di ClickUp con assegnatari e priorità per un efficiente project management dei progetti.

Ad esempio, se hai delineato una strategia di lancio del prodotto, puoi creare singole attività per il testo della landing page, le creatività pubblicitarie, le campagne email e le recensioni degli stakeholder. Ogni attività può essere assegnata al membro del team giusto, con una scadenza chiara e collegata alle risorse correlate all'interno del software di gestione delle attività.

Per avere tutto sotto controllo, visualizza queste attività utilizzando le viste di ClickUp, come elenchi, bacheche Kanban, Calendari, diagrammi di Gantt e altro ancora.

⚙️ Bonus: confronta ClickUp e ChatGPT per vedere come la gestione strutturata dei progetti si combina con l'assistenza flessibile dell'IA per flussi di lavoro più rapidi e intelligenti.

Vuoi risparmiare tempo sulle azioni ripetitive? Le automazioni in ClickUp ti consentono di impostare trigger, condizioni e azioni "se questo, allora quello" che vengono eseguiti automaticamente.

Elimina il lavoro ripetitivo con le automazioni di ClickUp

Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "In revisione", ClickUp lo assegna automaticamente al responsabile del controllo qualità, imposta una data di scadenza due giorni dopo e pubblica un commento taggandolo.

💡 Suggerimento professionale: con i dashboard ClickUp, avrai a disposizione un centro di controllo in tempo reale per monitorare gli obiettivi, i carichi di lavoro del team, le scadenze e lo stato di salute dei progetti. Personalizza le schede per monitorare lo stato di avanzamento delle attività, la velocità degli sprint o gli elementi scaduti, in modo da essere sempre allineato con i risultati reali.

Crea, collabora e modifica in Docs

Una volta definite le idee e le tempistiche del progetto, utilizza ClickUp Docs per archiviare risultati dettagliati, appunti delle riunioni, brief e procedure operative standard (SOP). Puoi modificare i documenti in tempo reale insieme al tuo team, lasciare commenti, incorporare attività direttamente nel documento e mantenere tutto collegato ai flussi di lavoro del progetto.

Organizza le tue conoscenze interne con ClickUp Docs

Se stai redigendo una bozza di brief per una campagna, un aggiornamento di prodotto o documenti relativi a processi interni, le capacità di scrittura di Brain ti aiutano a risparmiare tempo e a rendere più incisivo il tuo messaggio. Basta digitare una bozza di pensiero e chiedere all'IA di riscriverlo, ampliarlo o riepilogarlo/riassumerlo.

Affidati all'IA Writer di ClickUp Brain per contenuti raffinati

Supponiamo che tu stia preparando l'annuncio di una roadmap trimestrale. Puoi iniziare con un elenco puntato degli aggiornamenti, quindi chiedere all'IA di trasformarlo in un messaggio chiaro e professionale, con il tono e la struttura adeguati al tuo pubblico.

Integra ClickUp con il tuo stack tecnologico esistente

Grazie alle integrazioni con piattaforme come Google Drive, SharePoint, Figma, Jira, Gitlab e app di monitoraggio del tempo, ClickUp ti consente di allegare file, effettuare la sincronizzazione delle attività, incorporare progetti e gestire problemi, il tutto senza uscire dal tuo hub di progetto.

Esecuzione della sincronia dell'intero stack tecnologico con le integrazioni ClickUp.

Per i project manager, queste integrazioni si traducono in visibilità e controllo in tempo reale su ogni aspetto di un progetto.

Immagina, ad esempio, un progetto di lancio di un prodotto in cui i tuoi team di marketing, progettazione e sviluppo lavorano tutti con strumenti diversi. Con le integrazioni di ClickUp, il tuo designer può incorporare i prototipi Figma direttamente nelle attività di ClickUp, consentendo ai marketer e agli sviluppatori di esaminarli e commentarli senza uscire dallo spazio di lavoro. Allo stesso tempo, puoi effettuare la sincronizzazione delle attività con Jira in modo che qualsiasi aggiornamento da parte del team di sviluppo venga immediatamente riportato in ClickUp.

Questo approccio unificato consente di conservare tutte le risorse del progetto, i feedback e gli aggiornamenti sullo stato del progetto in un unico posto, rendendo più efficiente la consegna del progetto.

Dalla pianificazione del progetto all'esecuzione con ClickUp

I progetti ChatGPT sono un ottimo punto di partenza per l'ideazione, i brief creativi, l'organizzazione della ricerca e la pianificazione collaborativa con l'IA. Ma per trasformare questi pensieri in idee strutturate è qui che ti servirà ClickUp.

Grazie alla gestione delle attività basata sull'IA, ai dashboard in tempo reale, ai documenti collaborativi e ai flussi di lavoro personalizzabili, la piattaforma ti aiuta a consegnare in anticipo.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅